Pelacak Tugas Gratis dengan Template Otomatisasi

Ini adalah pagi hari Selasa. Sekelompok siswa berkumpul untuk mengerjakan proyek yang harus diserahkan pada hari Jumat. Seorang guru sibuk mengurus tumpukan esai. Pada saat yang sama, tim proyek berusaha menyepakati hasil yang harus diserahkan.

Berbagai tempat, situasi yang sama: terlalu banyak pekerjaan tanpa kejelasan.

Pelacak tugas dengan otomatisasi memberikan Anda tempat di mana tugas-tugas terorganisir dengan sendirinya, tenggat waktu tetap terlihat, dan pembaruan kemajuan terus masuk.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi beberapa templat ClickUp yang sudah terstruktur dengan baik untuk membantu Anda tetap fokus pada pekerjaan. 🏁

Apa itu Pelacak Tugas dengan Otomatisasi?

Pelacak tugas dengan otomatisasi adalah kerangka kerja digital yang sudah siap pakai, dirancang untuk membantu siswa, guru, dan tim dalam mengelola tugas atau pekerjaan. Biasanya merupakan bagian dari perangkat lunak otomatisasi tugas, pelacak ini mengintegrasikan fitur otomatis seperti pengingat, tugas berulang, pembaruan status, dan pemicu alur kerja.

Template ini umumnya mencakup kolom untuk deskripsi tugas, tanggal jatuh tempo, prioritas, pelacakan kemajuan, dan pemilik yang bertanggung jawab.

🔍 Tahukah Anda? Manajemen waktu yang buruk menjadi penyebab hampir 20% penundaan tugas siswa, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perencanaan dan penundaan.

Apa yang Membuat Pelacak Tugas dengan Template Otomatisasi yang Baik?

Pelacak tugas yang dirancang dengan baik dengan otomatisasi adalah alat kolaborasi strategis bagi mahasiswa yang meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diperhatikan:

Pembaruan status otomatis: Mengubah status tugas (misalnya, dari 'To Do' menjadi 'Completed') saat kondisi tertentu terpenuhi, mengurangi upaya pelacakan manual

Pengingat tenggat waktu: Mengatur pengingat otomatis untuk memberitahu Anda tentang tenggat waktu yang akan datang, membantu Anda tetap mengontrol beban kerja Anda

Kategorisasi tugas: Mengelompokkan tugas berdasarkan subjek, prioritas, atau tanggal jatuh tempo untuk menjaga gambaran yang jelas tentang tanggung jawab Anda

Pelacakan kemajuan: Menggunakan indikator visual seperti bilah kemajuan atau persentase penyelesaian untuk memantau kemajuan Anda pada setiap tugas

Tampilan yang dapat disesuaikan: Menyediakan berbagai opsi tampilan (misalnya, kalender, diagram Gantt, Kanban) untuk menyesuaikan dengan preferensi organisasi yang berbeda

Kemampuan integrasi: Memastikan kompatibilitas dengan alat atau platform lain yang Anda gunakan untuk sinkronisasi data yang lancar

🔍 Tahukah Anda? Menunda-nunda seringkali disebabkan oleh kurangnya pengendalian diri; otak lebih menyukai hadiah instan (scrolling, chatting) daripada tugas yang memakan waktu lama. Itulah mengapa struktur eksternal seperti pelacak membantu menegakkan disiplin.

10 Pelacak Tugas dengan Template Otomatisasi

Di sini, kita akan menjelajahi beberapa templat ClickUp terbaik untuk membantu Anda tetap mengontrol tugas, tenggat waktu, dan kolaborasi tim. 🎯

1. Template Tugas Kelas ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tanggal jatuh tempo, catat nilai, dan alokasikan sumber daya dengan templat tugas kelas ClickUp

Guru menangani rencana pelajaran, penilaian, dan komunikasi dengan siswa setiap hari, yang membuat pengelolaan tugas menjadi salah satu beban terberat. Template Tugas Kelas ClickUp dirancang untuk meringankan beban tersebut, dengan mengumpulkan semua pekerjaan siswa dalam ruang yang terorganisir.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Dalam Proses , Harus Dilakukan , dan Selesai Pantau kemajuan tugas baik secara langsung maupun online dengan 12 Status Kustom ClickUp seperti, dan

Kelas , Jenis Kelas , Jenis Tugas , atau Topik yang Dibahas menggunakan Kategorikan tugas berdasarkan, ataumenggunakan Bidang Kustom ClickUp

Daftar Berdasarkan Batas Waktu , Ujian , Makalah , dan Mulai Di Sini Beralih antara enam tampilan ClickUp yang sudah siap pakai seperti, dan

Tugaskan tugas kepada individu atau kelompok menggunakan bidang penugas dan pantau tanggung jawab

📌 Ideal untuk: Guru yang mengelola beberapa kelas dan tutor yang membutuhkan cara yang jelas dan otomatis untuk melacak tugas dan nilai.

🚀 Keunggulan ClickUp: Menurut penelitian, ketika siswa tahu apa yang perlu dilakukan, mereka mengalami kesulitan yang lebih sedikit dalam hal organisasi dan motivasi. Otomatisasi ClickUp berfungsi seperti asisten pribadi di latar belakang, mengingatkan, mengurutkan, dan memperbarui tugas-tugas Anda. Buat otomatisasi ClickUp kustom untuk menjaga alur kerja Anda tetap berjalan di latar belakang Misalnya, seorang guru dan kelasnya membuat ruang kerja ClickUp untuk melacak tugas. Setiap kali guru memposting tugas baru di ‘To Do,’ ClickUp secara otomatis: Berikan tugas kepada siswa

Menambahkan tanggal jatuh tempo berdasarkan kebijakan tugas, misalnya dua hari setelah tugas diberikan

Berikan label 'Prioritas Tinggi' jika ditandai sebagai 'ujian'

2. Template Pelacak Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau proyek dengan garis waktu yang menawan secara visual menggunakan templat pelacak proyek ClickUp

Template Pelacak Proyek ClickUp membantu Anda mengelola beberapa proyek yang disertai dengan tenggat waktu yang berubah-ubah, anggaran, dan tanggung jawab yang tersebar di berbagai tim.

Kelola pengiriman klien, inisiatif internal, dan bahkan kampanye lintas fungsi dengan tampilan Gantt bawaan ClickUp. Bidang status RAG (Merah-Kuning-Hijau) yang dapat disesuaikan memberikan pemeriksaan cepat status tugas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir pekerjaan ke dalam tahap proyek yang dapat dilipat seperti Persiapan , Produksi , dan Live

Lacak tenggat waktu secara otomatis dengan bidang Tanggal Mulai , Tanggal Jatuh Tempo , dan Tanggal Selesai

Jaga akuntabilitas dengan jelas dengan menugaskan pemilik di kolom Assignee

Ukur upaya dengan kolom Waktu yang Dilacak dan Durasi (Hari)

📌 Ideal untuk: Manajer proyek dan tugas serta tim lintas fungsi yang membutuhkan cara fleksibel untuk mengawasi beberapa proyek. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang mencari templat pelacak tugas untuk memastikan tenggat waktu tetap terkendali.

📮 ClickUp Insight: Hanya 11% responden survei kami yang berbagi tujuan mereka dengan orang lain untuk pertanggungjawaban. Itu adalah peluang yang terlewatkan. Pikirkanlah: berbagi visi Anda mengundang sudut pandang baru, membantu Anda mengidentifikasi tujuan yang lebih jelas dan menemukan masalah tersembunyi yang mungkin terlewatkan. 🎯 ClickUp membuatnya sangat mudah untuk memanfaatkan fitur ini. Cukup sebutkan mentor Anda untuk mendapatkan nasihat, libatkan teman untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, atau tinggalkan catatan detail untuk diri Anda di masa depan. 💫 Hasil Nyata: Pengguna mengatakan mereka dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan dengan ClickUp.

3. Template Batas Waktu ClickUp

Dapatkan templat gratis Sorot momen penting seperti ujian, presentasi, atau peluncuran dengan Template Batas Waktu ClickUp

Tenggat waktu yang terlewat dapat menggagalkan tugas, proyek, atau bahkan rencana semester secara keseluruhan. Template Tenggat Waktu ClickUp membantu Anda menghindari hal ini dengan menyediakan sistem yang jelas untuk merencanakan, melacak, dan memenuhi setiap tenggat waktu tepat waktu.

Dengan garis waktu bawaan yang berjalan bersamaan dengan daftar tugas terperinci, Anda selalu tahu apa yang akan datang dan apa yang sudah selesai.

Selain itu, dengan empat tampilan kustom, Semua Aktivitas, Status Aktivitas, Panduan Memulai, dan Jadwal Proyek, Anda dapat dengan cepat beralih perspektif.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan semua tugas dengan tampilan ganda (Daftar + Garis Waktu Proyek) untuk kejelasan baik pada detail maupun tenggat waktu secara keseluruhan

Pantau tingkat urgensi dengan mudah dengan menetapkan bendera prioritas dan menyortir tugas menggunakan filter bawaan

Hindari kemacetan dengan menggunakan garis ketergantungan dan mengidentifikasi risiko proyek sejak dini

Hari Ini di Tetap terhubung secara real-time dengan penandadi garis waktu proyek Anda

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang memetakan tenggat waktu tugas, guru yang menjadwalkan tugas dan ujian, serta tim yang membutuhkan cara andal untuk mengelola proyek yang sensitif waktu.

🧠 Fakta Menarik: Terkadang, Anda mungkin memiliki niat baik tetapi kesulitan untuk melaksanakannya. Ini adalah pola psikologis yang dikenal sebagai 'celah niat-tindakan'. Ini merupakan campuran faktor kognitif dan emosional, termasuk keraguan diri dan cara orang menangani stres, bukan karena kemalasan.

4. Template Perencanaan Proyek Mahasiswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Bagi proyek akademik menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola dengan templat perencanaan proyek mahasiswa ClickUp

Template Perencanaan Proyek Mahasiswa ClickUp memberikan Anda rencana proyek mahasiswa yang siap digunakan di dalam ClickUp Docs.

Berbeda dengan templat sebelumnya (yang dirancang untuk pengawasan proyek multi-tim), templat ini dirancang khusus untuk pekerjaan akademik. Templat ini memandu Anda dalam membuat profil siswa yang jelas, mengatur detail proyek, dan mencatat informasi instruktur.

Anda dapat dengan mudah berbagi, memperbarui, dan memperluas buku catatan digital ini seiring berjalannya proyek Anda.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat detail penting dengan bagian Profil Siswa (Nama, Tahun, Jurusan, Tanggal Proyek, dan bahkan foto profil)

Atur tugas kuliah dengan tabel Rincian Proyek untuk mata pelajaran, dosen, nama proyek, dan anggota kelompok

Bekerja sama secara real-time dalam dokumen menggunakan komentar langsung, reaksi, dan lampiran file untuk pencatatan kolaboratif

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang bekerja pada proyek kelompok atau individu dan tim akademik yang mempersiapkan pekerjaan penelitian.

🚀 Keunggulan ClickUp: Hentikan kekhawatiran tentang detail-detail kecil. ClickUp Brain beroperasi di latar belakang, sehingga Anda dapat fokus pada mengajar, belajar, atau bekerja. Terintegrasi langsung di ruang kerja Anda, Manajer Proyek AI-nya menggunakan kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi tugas dan subtugas, menetapkan tenggat waktu, bahkan menghasilkan rapat harian. Dan bagaimana dengan kerja tim? ClickUp Brain dapat merangkum diskusi, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan menghubungkan semuanya dengan rapi ke proyek dan catatan Anda. Ubah tugas yang berantakan menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain Berikut adalah beberapa prompt yang sangat berguna yang dapat Anda gunakan. 🤩 Bagi proyek matematika saya menjadi tahap penelitian, draf, dan pengiriman akhir dengan tenggat waktu

Buat laporan kemajuan mingguan untuk semua pengajuan yang masih tertunda

Buat subtugas untuk penilaian tugas berdasarkan minggu

5. Template Mahasiswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Bandingkan dan bedakan topik dan konsep proyek yang berbeda menggunakan Template Mahasiswa ClickUp

Template Mahasiswa ClickUp menggabungkan catatan, daftar bacaan, tugas, dan persiapan ujian Anda. Dengan bagian bawaan untuk Catatan Kelas dan Tugas Kelas, template ini berfungsi ganda sebagai buku catatan digital dan pelacak tugas.

Dengan ClickUp untuk mahasiswa, Anda dapat menandai catatan berdasarkan mata kuliah atau topik, melacak tugas dengan batas waktu, dan bahkan menugaskan tugas untuk kerja kelompok. Dengan cara ini, Anda mendapatkan dasbor yang andal untuk mengelola setiap aspek kehidupan akademik Anda.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan dengan bidang dropdown untuk mata kuliah dan label untuk jenis catatan (kuliah, bacaan, kelompok belajar, dll.)

Prioritaskan tugas secara efektif dengan bendera prioritas dan pembaruan status seperti To Do atau Complete

Atur jadwal Anda secara visual dengan tampilan Daftar, Kalender, Beban Kerja, dan Gantt

Tambahkan kejelasan dengan ikon dan warna berdasarkan topik yang memudahkan identifikasi catatan dengan sekilas

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin memiliki pusat pengelolaan terpusat untuk mencatat materi kuliah, tugas, dan tenggat waktu tanpa perlu menggunakan beberapa aplikasi.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain’s AI Writer for Work terintegrasi ke dalam tugas, dokumen, komentar, dan lainnya, memudahkan Anda untuk menyusun, menyempurnakan, atau mengubah konten hanya dengan satu perintah. Begini cara kerjanya: Ubah ringkasan menjadi deskripsi tugas lengkap, templat, atau ringkasan proyek

Ubah dokumen atau percakapan menjadi daftar tugas atau tugas

Perbaiki dan edit konten untuk menyempurnakan draf

Ubah thread panjang, catatan rapat, atau pembaruan proyek menjadi ringkasan yang ringkas Ubah catatan kasar dan ide menjadi dokumen konkret dengan AI Writer for Work dari ClickUp Brain Lihat bagaimana ClickUp Brain membuat penulisan dengan AI menjadi jauh lebih mudah. 👇🏼

6. Template Kemajuan Siswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau perkembangan dan kemajuan siswa Anda dengan templat kemajuan siswa ClickUp

Template Kemajuan Siswa ClickUp dirancang untuk guru, tutor, dan administrator yang perlu memantau kinerja siswa. Template ini lebih fokus pada pemantauan pertumbuhan, perilaku, dan pencapaian akademik masing-masing siswa daripada pada tugas-tugas itu sendiri.

Alat ini menampilkan siapa yang berkinerja baik, siapa yang membutuhkan dukungan tambahan, dan di mana harus bertindak sebelum masalah kecil menjadi hambatan besar. Dengan status, Bidang Kustom, dan opsi pelaporan, Anda dapat dengan cepat menyiapkan pembaruan untuk orang tua, rekan kerja, atau pemimpin sekolah.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kemajuan siswa dengan status kustom seperti Berjalan Lancar , Membutuhkan Perhatian , atau Membutuhkan Peningkatan Kepercayaan Diri

Tambahkan detail penting menggunakan Bidang Kustom untuk penilaian usaha , kelas , ulang tahun , informasi kontak orang tua , dan lainnya

Lihat data dari berbagai sudut pandang dengan tampilan Guide, Behaviour Issues, List, dan Needs Attention

📌 Ideal untuk: Guru yang mengelola kinerja kelas, administrator yang menyiapkan laporan, dan tutor yang memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu.

🌟 Bonus: Membuat laporan kemajuan dan pembaruan status menjadi mudah dengan Agen AI ClickUp yang beradaptasi dengan perubahan di Workspace Anda untuk bertindak secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan. Gunakan salah satu Agen Pra-bangun di Channel, Folder, atau Daftar, atau sesuaikan sendiri. Mulai membangun dengan Autopilot Agent Builder

🧠 Fakta Menarik: Benjamin Franklin’s 1757 Poor Richard’s Almanack mempopulerkan frasa “Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini.” Ini pada dasarnya merupakan salah satu slogan produktivitas pertama.

7. Template Pendidikan Siswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadikan pembelajaran lebih menarik dengan templat pendidikan siswa ClickUp

Template Pendidikan Mahasiswa ClickUp membantu Anda mengelola seluruh perjalanan akademik Anda, bukan hanya tugas atau pekerjaan individu.

Meskipun templat lain yang berfokus pada mahasiswa mungkin mencakup proyek atau pelacakan kemajuan, templat ini memberikan pandangan menyeluruh atas kurikulum yang mengorganisir setiap mata kuliah, semester, dan persyaratan dalam satu tampilan.

Anda dapat melacak kelas, tanggal jatuh tempo, dosen, nilai, prasyarat, dan satuan kredit dengan visibilitas yang jelas di seluruh rencana pendidikan Anda. Ini sempurna jika Anda menggunakan beberapa alat belajar untuk silabus, jadwal kursus, dan komunikasi.

Dengan pengelompokan berdasarkan semester dan bidang mata kuliah yang detail, Anda mendapatkan cara fleksibel untuk melihat bagaimana setiap mata kuliah cocok dengan gambaran akademik Anda secara keseluruhan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak detail penting dengan bidang seperti Nomor Mata Kuliah , Persyaratan , Jumlah SKS , Informasi Dosen , dan Tautan Silabus

Kelola status akademik menggunakan status seperti To Do , Ongoing , In Progress , dan Complete

Beralih antara Tampilan Kurikulum , Tampilan Persyaratan , dan Tampilan Panduan untuk menganalisis kursus

Catat nilai dan kemajuan penyelesaian semester dengan Bidang Kustom seperti Nilai Akhir dan Status Penyelesaian Semester

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin melacak mata kuliah dan semester secara menyeluruh, serta penasihat akademik yang ingin melihat kurikulum dan persyaratan dengan jelas.

8. Template Manajemen Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola setiap tugas, tenggat waktu, dan tanggung jawab dengan Template Manajemen Tugas ClickUp

Template Manajemen Tugas ClickUp memberikan kerangka kerja siap pakai untuk mengelola tugas dalam skala apa pun, termasuk tugas, proyek, kerja kelompok, atau bahkan tanggung jawab berkelanjutan. Template ini fokus pada pelaksanaan sehari-hari. Faktanya, fleksibilitasnya lah yang membuatnya menjadi pilihan utama.

Mahasiswa dapat menggunakannya untuk mengelola tugas kuliah dan membagikan tugas kepada anggota tim, sementara guru dapat merencanakan persiapan pelajaran dan tugas penilaian.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Dalam Proses , Review , dan Revisi untuk Atur tugas ke dalam tahap-tahap seperti, danuntuk pelacakan proyek yang jelas

Lacak tenggat waktu di kolom Tanggal Jatuh Tempo dengan tanggal dan waktu yang tepat

Perkirakan upaya menggunakan bidang Perkiraan Waktu dan kelola ekspektasi beban kerja

Kategorikan tugas atau pekerjaan berdasarkan fungsi menggunakan bidang Departemen

Visualisasikan kemajuan dengan bar kemajuan dan pelacak persentase

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang mengelola beberapa proyek sekaligus, guru yang mengelola persiapan kelas dan penilaian, serta tim lintas fungsi yang mengoordinasikan pekerjaan di berbagai departemen.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit tentang kemampuan AI ClickUp:

Misalnya, saya menggunakan Brain (Max) untuk membuat daftar proyek baru saya. Saya akan memasukkan ringkasan proyek, dan Brain akan membuat semua milestone, tugas, subtugas, dan daftar periksa. Ia juga akan membuat ketergantungan antara semua elemen tersebut dan mengatur berbagai atribut tugas lainnya. Itu lebih dari 100 tugas dalam obrolan 15 menit. Mengatur proyek kompleks yang disesuaikan biasanya merupakan tugas besar, dan kami biasanya harus menggunakan impor CSV yang rumit. Jika Anda tahu cara menggunakannya dengan benar, alat ini dapat melakukan banyak hal.

Misalnya, saya menggunakan Brain (Max) untuk membuat daftar proyek baru saya. Saya akan memasukkan ringkasan proyek, dan Brain akan membuat semua milestone, tugas, subtugas, dan daftar periksa. Ia juga akan membuat ketergantungan antara semua elemen tersebut dan mengatur berbagai atribut tugas lainnya. Itu lebih dari 100 tugas dalam obrolan 15 menit. Mengatur proyek kompleks yang disesuaikan biasanya merupakan tugas besar, dan kami biasanya harus menggunakan impor CSV yang rumit.

Jika Anda tahu cara menggunakannya dengan benar, alat ini dapat melakukan banyak hal.

9. Template Pelacak Tugas Mingguan oleh Template. net

Butuh bantuan untuk mengatur beban kerja akademik Anda setiap minggu? Template Tugas Mingguan ini memudahkan Anda mengelola beberapa tugas sepanjang semester atau tahun akademik.

Dengan tata letak yang jelas untuk tugas yang telah diselesaikan dan yang masih tertunda, ditambah bilah kemajuan mingguan, Anda selalu tahu berapa banyak yang telah Anda capai dan apa yang masih perlu diselesaikan. Setiap minggu memiliki ringkasan tersendiri, dengan total dan pelacakan kemajuan yang menunjukkan posisi Anda secara tepat.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan planner Anda dengan bidang informasi siswa seperti Nama Siswa , ID , Mata Kuliah , dan Dosen

Dapatkan visibilitas beban kerja secara instan dengan Tabel Ringkasan Mingguan (Total, Tugas Selesai, Tugas Menunggu)

Visualisasikan kemajuan dengan diagram batang yang membandingkan tugas yang telah diselesaikan dengan tugas yang masih tertunda

Lacak setiap detail dengan tabel Tugas yang Telah Selesai dan Tugas yang Belum Selesai

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang lebih suka pelacakan tugas mingguan yang terstruktur dan membutuhkan sistem visual untuk menyeimbangkan tenggat waktu, kemajuan, dan beban kerja sepanjang semester.

🧠 Fakta Menarik: Perdebatan tentang tugas rumah memiliki akar yang dalam. Pada awal abad ke-20, beberapa distrik sekolah di AS sebenarnya melarang tugas rumah; mereka merasa hal itu mendorong pembelajaran hafalan. Tugas rumah kembali populer secara kuat selama era Perang Dingin ketika persaingan dalam sains dan matematika menjadi prioritas nasional.

10. Template Dokumen Pelacak Tugas Rumah oleh Documentero

Template Dokumen Pelacak Tugas Rumah Word memberikan siswa sistem berbasis dokumen yang jelas untuk mencatat dan melacak tugas-tugas mereka.

Dengan bagian khusus untuk detail siswa, tabel tugas rumah, dan ringkasan, alat ini cocok untuk siapa saja yang menginginkan kemudahan dokumen Word, ditambah dengan kenyamanan pembaruan otomatis.

Template ini menonjol karena struktur konten dinamisnya. Tempat penanda seperti {{dueDate}} dan {{completedAssignments}} secara otomatis mengambil data dari sumber yang terhubung.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat informasi penting dengan cepat melalui bagian Informasi Siswa (Nama, Tingkat Kelas, Semester)

Lacak setiap tugas di Tabel Ringkasan Tugas (Mata Pelajaran, Judul, Tanggal Jatuh Tempo, Status, Catatan)

Pantau beban kerja secara keseluruhan di bagian Ringkasan dengan total real-time tugas yang telah diselesaikan dan yang masih tertunda

Tetap di depan tenggat waktu dengan bagian Tugas yang Telat yang hanya muncul saat diperlukan

📌 Ideal untuk: Mahasiswa yang menginginkan pelacak tugas berbasis Word yang sederhana namun terasa familiar, namun menawarkan tempat penempatan yang ramah otomatisasi.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX adalah pusat terpadu yang memahami konteks ruang kerja Anda, menghilangkan penyebaran AI yang berlebihan. Dengan pemahaman konteks tentang tugas, proyek, dan aplikasi terhubung Anda, ia memberikan jawaban, otomatisasi, dan wawasan yang benar-benar sesuai dengan alur kerja Anda. Sampaikan persyaratan Anda melalui Talk-to-Text untuk membagi tugas, merangkum diskusi kelompok, atau mengotomatisasi pembaruan lintas aplikasi di Google Drive, Notion, atau GitHub. Dengan fleksibilitas multi-model (ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya), Brain MAX selalu memilih AI terbaik untuk tugas tersebut. Berikut ini sekilas tentang kemampuannya:

Tetap Terkini dengan Tugas Anda Menggunakan ClickUp

Hukum Parkinson menyatakan bahwa pekerjaan akan meluas untuk mengisi waktu yang tersedia. Dan dengan jaringan pekerjaan yang terus meluas ini, sulit untuk mengingat tenggat waktu.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menawarkan pelacak tugas gratis yang luar biasa dengan templat otomatisasi yang memberikan sistem yang terstruktur. Gunakan ClickUp Automations untuk secara instan menugaskan pekerjaan, memindahkan tugas saat statusnya berubah, atau mengirim pengingat. Selain itu, ClickUp Brain menghadirkan kecerdasan berbasis AI untuk mengekstrak konteks dari catatan, lampiran, dan bahkan tugas.

Dengan semua tugas, catatan, percakapan, dan file Anda terpusat dalam satu platform yang ramah pengguna, ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menyatukan semuanya untuk Anda.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅