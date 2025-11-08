3 Alat Manajemen Proyek Terbaik untuk Mengotomatisasi Pengelolaan Sprint Backlog

Anda tahu momen di setiap sesi perencanaan sprint ketika tim secara kolektif mengeluh tentang backlog yang berantakan? Entah bagaimana, bug dari tiga sprint yang lalu masih bersembunyi di bagian bawah seperti hantu tugas yang terlupakan.

Pembersihan sprint backlog seharusnya tidak terasa seperti menggiring kucing dalam badai petir. Namun, saat Anda harus menangani puluhan tugas dan berusaha menjaga agar tim pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan tetap sejalan, kekacauan bisa muncul dengan cepat (meskipun menggunakan metodologi agile terbaik)!

Di sinilah penggunaan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengotomatisasi proses grooming sprint backlog menjadi sangat penting. Dalam artikel ini, kita akan membahas alat manajemen backlog terbaik untuk tim pengembangan produk modern.

Kami juga akan membahas bagaimana otomatisasi membantu tim agile menjaga sprint yang sehat, mengelola backlog mereka dengan efektif, dan memastikan tujuan sprint tetap tercapai.

👀Fakta Menarik: Pada tahun 1993, tim Scrum pertama diluncurkan di Easel Corporation, dan mereka mencapai produktivitas yang luar biasa dengan menggabungkan praktik engineering XP awal bersama kebiasaan Scrum.

3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Mengotomatisasi Pengelolaan Sprint Backlog Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara alat otomatisasi manajemen proyek teratas untuk pemeliharaan sprint backlog, untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Perangkat lunak manajemen proyek agile all-in-one dengan pemeliharaan backlog yang didukung AIUkuran tim: Semua ukuran, mulai dari freelancer dan tim kecil hingga perusahaan besar ClickUp Brain untuk prioritasisasi yang didukung AI, ClickUp Automations untuk templat sprint, agen bertenaga AI untuk berbagi laporan harian/mingguan, ClickUp Custom Status untuk alur backlog, ClickUp Integrations dengan GitHub/GitLab/Jira, Templat Backlogs & Sprints. Rencana gratis tersedia; Harga kustom tersedia untuk perusahaan. G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan) Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan) Jira Pengelolaan backlog agile dan pelacakan sprintUkuran tim: Tim teknologi berukuran menengah hingga perusahaan besar Buat dan atur cerita pengguna, papan Scrum & Kanban, grafik burndown dan kecepatan, aturan otomatisasi bawaan, dasbor untuk alokasi sumber daya, integrasi dengan Confluence, GitHub, Slack, dan Teams. Gratis; Mulai dari $7,53 per bulan per pengguna. G2: 4.3/5 (6.600+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (15.200+ ulasan) Trello Papan sprint visual dan pemeliharaan backlog yang sederhanaUkuran tim: Tim kecil hingga menengah, freelancer, atau tim non-teknis Papan Scrum/Kanban, label, dan daftar periksa dengan fitur seret dan lepas. Otomatisasi Butler, tampilan dasbor dan garis waktu, Power-Ups untuk Slack, Google Drive, Jira, perkiraan poin cerita dengan Planning Poker. Gratis; Mulai dari $5 per bulan per pengguna G2: 4.4/5 (13.700+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (23.600+ ulasan)

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Sprint Backlog Grooming?

Pembersihan sprint backlog, yang kadang-kadang disebut sebagai penyempurnaan backlog, melibatkan tinjauan terhadap isi product backlog, membersihkan item yang sudah tidak relevan, dan memastikan item-item terpenting siap untuk sprint berikutnya.

Ketika grooming dilakukan dengan baik, hal ini menghindarkan semua orang dari stres menghadapi daftar yang berantakan dan tak berujung.

Sebaliknya, tim dapat memasuki perencanaan sprint dengan jelas, mengetahui mana cerita pengguna yang siap, mana yang memerlukan detail lebih lanjut, dan mana yang dapat ditunda untuk nanti.

Alat manajemen backlog produk juga memberikan ruang untuk ide-ide baru atau kebutuhan pelanggan ditambahkan pada waktu yang tepat.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah tim kecil pengembang yang bersiap untuk sprint mingguan mereka. Alih-alih harus menyortir puluhan ide yang belum selesai, mereka menghabiskan satu jam untuk menyempurnakan backlog mereka bersama-sama. Pada akhir sesi, sprint backlog mereka terasa ringan, jelas, dan dapat dilaksanakan, sehingga mereka bebas untuk fokus pada pekerjaan yang sebenarnya mereka nikmati.

Mengapa Mengotomatisasi Sprint Backlog Grooming?

Backlog di luar sprint harus selalu bergerak. Biasanya diprioritaskan beberapa waktu sebelum perencanaan sprint berikutnya. Jika yang dimaksud adalah item di dalam sprint, maka jika ada ruang untuk sesuatu, tentu saja, tetapi ini adalah tanda dari sesuatu; menangani banyak bug adalah tanda dari sesuatu, dan merespons ide-ide baru.

Pandangan singkat dari seorang pengguna Reddit ini menggambarkannya dengan indah.

Backlog selalu berubah. Ide-ide baru muncul, bug memerlukan perhatian, dan prioritas berubah lebih cepat dari yang kita harapkan. Pergerakan konstan inilah yang membuat grooming terasa seperti tugas yang tak pernah berakhir.

Itulah mengapa sedikit bantuan dari otomatisasi dapat membuat seluruh proses menjadi lebih ringan dan kurang melelahkan.

Jadi, jika Anda mencari alasan untuk mengotomatisasi proses penyempurnaan sprint backlog, tidak perlu mencari lebih jauh:

Hapus tugas-tugas lama yang sudah tidak relevan agar backlog terasa lebih mudah dikelola.

Sorot cerita pengguna dan tugas yang paling berharga saat ini.

Hemat waktu persiapan berjam-jam sebelum perencanaan sprint dengan menangani penyortiran berulang di latar belakang.

Jaga transparansi kemajuan agar seluruh tim memahami apa yang sedang terjadi.

Bebaskan ruang bagi orang untuk berpikir, menciptakan, dan benar-benar menikmati pekerjaan mereka.

👀 Fakta Menarik: Google Ventures mengembangkan 5‑day Design Sprint untuk membantu tim menemukan solusi yang tepat dengan cepat—mereka beralih dari ide ke prototipe dan umpan balik yang diuji pengguna sebelum memutuskan untuk membangun. Tim pengembangan perangkat lunak di Airbnb, Dropbox, LEGO, PBB, dan lainnya telah menggunakannya.

💡 Tips Pro: Cara Menggunakan AI untuk User Stories dalam Pengembangan Agile

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Mengotomatisasi Proses Penyaringan Sprint Backlog?

Jangan mencari daftar fitur yang panjang saat memilih perangkat lunak untuk pemeliharaan backlog. Fokus Anda seharusnya pada menemukan sesuatu yang terasa alami bagi tim Anda, membantu mengurangi stres sehari-hari dalam pekerjaan backlog, dan memberikan pandangan yang jelas bagi semua orang tentang apa yang akan datang selanjutnya.

Alat terbaik seharusnya membuat perencanaan sprint terasa lebih ringan, bukan lebih berat. Dan inilah cara Anda mengidentifikasinya:

✅ Memudahkan tinjauan, penyempurnaan, dan pemecahan item backlog menjadi cerita pengguna yang lebih kecil sehingga siap digunakan saat tim membutuhkannya.

✅ Menyediakan papan dan alur kerja yang dapat disesuaikan sesuai dengan cara tim Anda sebenarnya bekerja.

✅ Terintegrasi dengan mulus dengan platform komunikasi dan alat pengembangan sehingga semua orang dapat berkolaborasi tanpa perlu berpindah-pindah.

✅ Menampilkan kemajuan dengan cara yang mudah dipahami, mulai dari grafik burndown hingga laporan sederhana yang menjaga seluruh tim tetap sejalan.

✅ Mengurus tugas-tugas berulang di latar belakang, seperti pembaruan backlog dan pengingat sprint, sehingga tim dapat fokus pada pekerjaan yang bermakna.

📮 ClickUp Insight: 88% responden dalam survei kami mengatakan mereka menggunakan alat AI untuk tugas pribadi setiap hari, dan lebih dari setengahnya menggunakannya beberapa kali sehari. Tapi apa yang terjadi ketika kekuatan yang sama diterapkan di tempat kerja? Dengan AI sebagai pusat manajemen proyek, berbagi pengetahuan, dan kolaborasi, tim dapat menghemat lebih dari 3 jam per minggu yang sebelumnya terbuang untuk mencari informasi—sama seperti yang sudah dilakukan oleh 60% pengguna ClickUp.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Mengotomatisasi Proses Penyempurnaan Sprint Backlog

Untuk saat-saat ketika pemeliharaan backlog menjadi terlalu berat, berikut tiga alat yang secara diam-diam menangani pekerjaan berulang.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk platform manajemen proyek all-in-one dengan pemeliharaan backlog yang didukung AI)

Pembersihan backlog adalah salah satu tugas yang semua orang tahu penting, tetapi sedikit yang benar-benar menantikannya. ClickUp mengubah hal itu dengan mengintegrasikan otomatisasi dan AI ke dalam proses.

Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. ClickUp menghilangkan semua bentuk penyebaran kerja untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja bersama.

Jadi, daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyortir dan mendiskusikan, sprint backlog Anda menjadi ruang yang dinamis dan terkelola dengan baik menggunakan ClickUp. Berikut caranya:

Prioritisasi backlog dengan bantuan AI menggunakan ClickUp Brain dan Brain MAX

Sorot bug mendesak dan urutkan item backlog berdasarkan dampaknya dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain menganalisis backlog Anda seperti yang dilakukan oleh seorang Scrum Master berpengalaman: mengidentifikasi pola, mengenali risiko, dan mendorong tim untuk fokus pada pekerjaan bernilai tinggi.

Tidak hanya mengurutkan item berdasarkan tenggat waktu—tetapi juga mempertimbangkan ketergantungan, beban kerja, dan bahkan riwayat tugas serupa.

📌 Contoh: Seorang manajer produk menghadapi backlog sebanyak 120 user story, permintaan fitur, dan laporan bug. Alih-alih memindahkan kartu secara manual, mereka menggunakan ClickUp Brain untuk mengurutkannya. AI menyoroti bahwa bug kecil yang diabaikan dapat menghalangi dua cerita pengguna utama di sprint berikutnya. AI juga menyarankan untuk menunda fitur prioritas rendah yang duplikat fungsi yang sudah ada. Proses yang dulu memakan waktu berjam-jam kini hanya membutuhkan 10 menit untuk tinjauan dan konfirmasi.

Pada akhirnya, ClickUp Brain mengurangi proses bolak-balik dengan menganalisis tugas-tugas serupa dari sprint sebelumnya dan menyarankan perkiraan yang wajar.

💡 Bonus: Bagi pengguna yang ingin melampaui ekstensi Chrome, ClickUp Brain MAX adalah aplikasi AI super desktop yang sempurna. Cari secara instan di ClickUp, aplikasi terhubung Anda (Google Drive, Figma, GitHub, dll.), dan web, semuanya dalam satu ruang. Artinya, saat Anda mempersiapkan backlog, Anda dapat dengan cepat mengakses file terkait, spesifikasi, atau informasi sprint sebelumnya tanpa perlu berganti tab atau mencari di folder (ingat masalah penyebaran kerja?).

Gunakan Talk‑to‑Text dengan Brain MAX untuk mempercepat pembuatan catatan atau pembuatan pengingat grooming.

Ganti puluhan alat AI dan manfaatkan model AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi yang kontekstual dan siap untuk perusahaan. Coba Brain MAX untuk membantu Anda mengotomatisasi tugas-tugas sprint Anda. Misalnya, sebelum sesi grooming, Anda dapat meminta Brain MAX untuk menampilkan semua tugas dalam backlog yang merujuk pada fitur tertentu yang diminta oleh pelanggan, menemukan bug terbuka yang terkait dengan fitur tersebut, atau mengambil aset desain yang terkait dengan tugas-tugas tersebut—sehingga Anda masuk ke sesi refinement sudah dilengkapi dengan konteks dan konten yang diperlukan.

Manfaatkan kekuatan Agen AI

Anda dapat mengatur ClickUp AI Agents untuk menjaga backlog tetap rapi dan siap untuk sprint. Agen-agen ini dapat disesuaikan untuk memantau kondisi tertentu, melakukan tindakan secara otomatis, dan menampilkan wawasan relevan sebelum tim Anda membuka papan.

Atur agen AI ClickUp kustom untuk menjaga backlog Anda tetap rapi, siap untuk sprint, dan proaktif.

Contoh pengaturan agen AI untuk pemeliharaan sprint backlog:

Nama Agen: Agen Persiapan Sprint Grooming

Trigger: Saat tugas ditambahkan ke backlog atau belum diperbarui dalam 14 hari

Tindakan:

Analisis deskripsi tugas untuk kejelasan dan sarankan perbaikan berkelanjutan.

Tandai cerita pengguna yang belum lengkap atau tidak jelas untuk direview.

Otomatis alokasikan ke Product Owner untuk triase

Berikan label "Perlu Diperbarui" pada tugas dan tetapkan tanggal jatuh tempo sebelum sesi perencanaan berikutnya.

Agen AI ini memastikan tim Anda selalu memasuki sesi pemeliharaan dengan daftar tugas yang telah disaring dan terorganisir dengan baik, siap untuk dibahas.

🎥 Kenalkan rekan tim baru Anda! Tonton video di bawah ini untuk mempelajari cara mengatur agen AI pertama Anda:

Template sprint dengan ClickUp Automations

Teknik prioritas agile bergantung pada ritme, tetapi mengatur sprint secara manual setiap kali dapat mengganggu ritme tersebut.

ClickUp Automations mempermudah proses sprint backlog grooming dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan menjaga backlog tetap terorganisir. Atur pemicu seperti “ketika tugas ditambahkan ke backlog” dan tindakan seperti “menugaskan pemilik” atau “menetapkan status menjadi Perlu Ditinjau” untuk mengelola tugas secara efisien. Hal ini membantu mencegah penumpukan item yang tidak aktif atau tidak jelas dan mengurangi pembersihan manual.

Luncurkan sprint dengan tugas berulang yang sudah ditugaskan sebelumnya dan batas waktu yang diatur otomatis menggunakan ClickUp Automations

Berikut adalah hal-hal spesifik yang dapat dilakukan oleh otomatisasi selama proses pemeliharaan backlog sprint:

Pindahkan secara otomatis tugas backlog baru yang dibuat ke kolom atau daftar grooming sehingga semua tugas baru terlihat tanpa perlu penyortiran manual.

Tetapkan prioritas default, tag, perkiraan sisa, atau status saat tugas masuk ke backlog agar tidak ada hal penting yang terlewat dalam tinjauan awal.

Beritahu pemangku kepentingan atau pengamat ketika tugas backlog ditandai sebagai "prioritas tinggi" atau belum diperbarui dalam waktu tertentu.

Otomatiskan pengarsipan atau pemindahan tugas yang tidak aktif (misalnya, tidak ada pembaruan selama 30 hari) ke dalam daftar "review/pembersihan" agar sesi pemeliharaan tetap fokus pada hal-hal yang relevan.

Status kustom untuk item backlog dengan ClickUp Custom Status

Buat status seperti “Perlu Diperbarui” atau “Siap untuk Sprint” untuk menjaga alur backlog tetap terlihat melalui ClickUp Custom Status

Salah satu aspek yang paling sering diabaikan dalam pemeliharaan backlog adalah kejelasan. Item backlog sering terjebak dalam keadaan tidak pasti—terlalu detail untuk diabaikan, tetapi belum siap untuk dikembangkan. ClickUp Custom Status mengatasi hal ini dengan memungkinkan tim membuat status kustom yang mencerminkan keadaan sebenarnya dari pekerjaan.

📌 Contoh: Tim pengembangan yang tersebar membangun alur status sebagai berikut: “Ide Dicatat → Perlu Penilaian → Siap untuk Penyaringan → Perlu Perkiraan → Siap untuk Sprint → Terblokir.” Selama sesi pemeliharaan backlog, mereka menggunakan status-status ini untuk mengarahkan diskusi. Semua orang dapat langsung melihat item mana yang masih memerlukan penyempurnaan, mana yang siap untuk sprint, dan mana yang terhenti. Hal ini mencegah pertemuan pemeliharaan backlog menjadi debat yang tidak terarah dan menjaga agar sprint backlog terus bergerak maju.

📚 Bonus: Dashboard ClickUp memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatan backlog. Mereka menampilkan metrik kunci seperti jumlah tugas yang belum memiliki perkiraan, belum ditugaskan, atau telah dibiarkan tanpa sentuhan terlalu lama.

Anda dapat menambahkan widget seperti grafik kecepatan, grafik burndown/burnup, dan tampilan beban kerja tim sehingga Anda dapat langsung melihat bottleneck atau masalah kapasitas tanpa perlu menggali daftar.

Integrasi yang mulus dengan GitHub, GitLab, dan Jira

Sinkronkan permintaan pull, commit, dan masalah langsung dengan tugas menggunakan integrasi ClickUp

Pemeliharaan backlog tidak terjadi secara terpisah. Bagi tim pengembangan, commit kode, permintaan pull, dan laporan bug semuanya memengaruhi backlog.

ClickUp terintegrasi dengan GitHub, GitLab, dan Jira memastikan bahwa pembaruan di sistem tersebut secara otomatis terintegrasi ke dalam item backlog.

📌 Contoh: Seorang pengembang menggabungkan permintaan pull (pull request) di GitHub yang terhubung dengan item backlog di ClickUp. Begitu permintaan pull ditutup, ClickUp Integrations memperbarui status tugas menjadi “Selesai,” menambahkan catatan dengan ID commit, dan memberi tahu tim QA. Ini berarti tim QA tidak perlu membuang waktu untuk mengejar pembaruan, dan manajer produk selalu melihat gambaran terkini tentang kemajuan sprint tanpa perlu memeriksa alat lain.

📖 Baca Juga: Perencanaan Kapasitas Agile

Dukung alur kerja yang terorganisir dengan templat ClickUp

Template Backlogs dan Sprints ClickUp memberikan tim Scrum struktur yang jelas untuk perencanaan sprint sambil menjaga pengelolaan backlog tetap sederhana dan konsisten.

Dapatkan templat gratis Hemat waktu dengan mengorganisir proses yang rumit menggunakan Template Backlogs dan Sprints ClickUp.

Inilah yang dapat Anda peroleh dari templat agile seperti ini:

Pantau dan kelola sprint dengan prioritas yang tetap terlihat dan mudah diikuti.

Jaga agar backlog produk tetap terpadu dan mengalir lancar ke dalam sprint backlogs.

Tetap terhubung dengan rekan tim dengan memantau hambatan dan berbagi kemajuan secara real-time.

Akhirnya, templat perencanaan sprint agile ClickUp sudah dilengkapi dengan tampilan kustom seperti Item Sprint Backlog dan Status Pengembangan, memberikan tim Anda visibilitas penuh terhadap kemajuan sprint. Templat perencanaan sprint gratis ini mencakup bidang-bidang yang disesuaikan seperti Status Pengembangan, Epik, dan Jam Tersisa untuk membuat perencanaan Anda berjalan lancar.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur yang kompleks mungkin terasa membingungkan bagi tim kecil yang baru memulai.

Kurva pembelajaran untuk mengatur otomatisasi dan integrasi tingkat lanjut

Beberapa fitur AI, seperti Brain MAX, saat ini hanya tersedia di desktop.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini mencatat:

Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? Perangkat lunak ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita—baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang.

⚙️ Tips ramah: Berikut adalah contoh alur kerja dengan Brain MAX untuk pemeliharaan backlog. Mulai dengan perintah: Minta Brain MAX untuk menarik semua item backlog yang belum diolah atau tidak aktif. Tinjau wawasan dalam satu tampilan: Gunakan respons untuk menandai, menugaskan, atau memprioritaskan ulang tugas langsung di ClickUp Pull supporting content: Minta Brain MAX untuk mengambil dokumen terkait, tiket, atau catatan rapat untuk setiap item kunci. Persiapan catatan suara: Gunakan Talk-to-Text untuk meninggalkan catatan grooming cepat atau membuat tugas untuk tindak lanjut klarifikasi.

2. Jira (Terbaik untuk manajemen backlog agile dan pelacakan sprint)

melalui Jira

Jira membantu mempermudah proses pengolahan sprint backlog dengan menyediakan papan terstruktur di mana pemilik produk dapat melihat, memprioritaskan, dan mengedit item backlog. Dengan fitur seperti prioritas drag-and-drop, perkiraan poin cerita, dan filter kustom, tim pengembangan dapat mengorganisir tugas berdasarkan urgensi, sprint, atau jenis masalah.

Selain itu, Jira mendukung grooming dengan integrasi seperti Confluence untuk dokumentasi dan Bitbucket untuk konteks pengembangan, semuanya terlihat dalam satu isu. Anda dapat mengatur alur kerja kustom dan menggunakan otomatisasi Jira untuk menandai tiket yang tidak aktif atau memindahkan cerita berdasarkan status grooming.

Manajer teknik juga dapat menggunakan grafik kecepatan dan laporan sprint untuk mengevaluasi apakah item backlog telah diukur dengan tepat, diprioritaskan, dan berjalan sesuai rencana.

Fitur terbaik Jira

Buat dan atur cerita pengguna langsung di backlog, hubungkan dengan epik dan tujuan sprint.

Gunakan papan Scrum atau Kanban untuk memvisualisasikan kemajuan sprint dan menyesuaikan alur kerja sesuai gaya tim Anda.

Pantau kesehatan proyek dengan laporan agile , termasuk grafik burndown, pelacakan kecepatan, dan tampilan beban kerja.

Otomatiskan pembaruan berulang dengan aturan otomatisasi bawaan Jira, mengurangi penanganan tugas manual.

Integrasikan dengan Confluence, GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack, dan Microsoft Teams untuk menghubungkan kode, dokumen, dan percakapan dalam satu tempat.

Pantau alokasi sumber daya dan identifikasi bottleneck dengan dashboard yang memberikan manajer pandangan real-time tentang prioritas dan beban kerja.

Batasan Jira

Pengaturan dan penyesuaian dapat terasa membingungkan bagi tim baru.

Kinerja melambat dengan backlog yang sangat besar atau proyek yang sangat disesuaikan.

Banyak fitur canggih memerlukan plugin tambahan dari Atlassian Marketplace.

Harga Jira

Gratis

Standard : $7,53 per bulan per pengguna

Premium : $13,53 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Jira

G2 : 4.3/5 (6.600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Jira

Ulasan G2 ini menampilkan:

Jira dapat melakukan hampir semua hal yang Anda inginkan dalam manajemen proyek (tiket, backlog, perencanaan sprint, grafik burndown, metrik produktivitas, dan sebagainya).

Tahukah Anda? Insinyur dan manajer produk di ClickUp merencanakan epik di ClickUp untuk memprioritaskan pekerjaan, meningkatkan visibilitas, dan berkolaborasi dalam sprint. Berikut cara mereka melakukannya: Tim dibagi menjadi tim kecil, masing-masing memiliki folder khusus.

Setiap folder tim berisi daftar untuk item backlog, bug, dan sprint.

Epics dan user stories terdapat dalam daftar fitur tim, daftar peta jalan produk, dan daftar sprint, berkat fleksibilitas tugas dalam beberapa daftar. Gunakan beberapa daftar di ruang kerja ClickUp Anda untuk melacak tugas dan aktivitas yang berbeda Penasaran bagaimana cara menjalankan sprint dengan mudah untuk tim Anda? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut:

📖 Baca Juga: Integrasi Jira untuk Fungsi dan Produktivitas yang Lebih Baik

3. Trello (Terbaik untuk papan sprint visual dan pemeliharaan backlog yang sederhana)

melalui Trello

Ada kepuasan tersendiri saat melihat pekerjaan berpindah dari "To Do" ke "Done." Rasa kemajuan kecil ini menjaga motivasi tim, dan Trello menangkap perasaan tersebut.

Dengan papan visual Trello, Anda dapat mengatur item backlog dengan rapi ke dalam daftar seperti “To Groom,” “In Review,” atau “Ready for Sprint.” Setiap kartu menjadi ruang kerja dinamis—tambahkan daftar periksa, perkiraan, lampiran, dan label untuk menjelaskan apa yang sudah siap dan apa yang masih perlu dikerjakan.

Fitur Butler automation dari Trello melangkah lebih jauh dengan memindahkan kartu, menugaskan tugas, atau menandai item berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Dengan fitur Power-Ups seperti Custom Fields dan Card Aging, Anda dapat mengidentifikasi perkiraan yang hilang atau tugas yang terabaikan sebelum mereka menyebabkan utang sprint.

Fitur terbaik Trello

Gunakan papan Scrum atau Kanban dengan kartu seret dan lepas untuk mengelola sprint backlog.

Gunakan label, daftar periksa, dan tanggal jatuh tempo untuk memecah cerita pengguna dan menjaga prioritas tetap terlihat.

Otomatiskan serah terima tugas, pengingat, dan pembaruan berkala dengan otomatisasi Butler.

Pantau kemajuan sprint dengan tampilan dashboard, timeline, dan tabel di berbagai papan.

Hubungkan Trello dengan Slack, Google Drive, dan Jira melalui Power-Ups untuk kolaborasi lintas fungsi yang lebih lancar.

Tentukan poin cerita dan prioritas dengan integrasi Custom Fields dan Planning Poker untuk penyempurnaan backlog.

Batasan Trello

Kurang memiliki fitur pelaporan canggih dibandingkan dengan alat manajemen proyek Scrum yang lebih baik.

Alur kerja agile yang kompleks mungkin memerlukan beberapa Power-Ups, yang menambah waktu penyiapan.

Tidak ideal untuk proyek perusahaan besar dengan kebutuhan manajemen sumber daya yang tinggi.

Harga Trello

Gratis

Standard : $5 per bulan per pengguna

Premium : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Trello

G2 : 4.4/5 (13.700+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello

Ulasan G2 ini menyoroti:

Yang saya sukai dari Trello adalah betapa mudahnya digunakan dan betapa visualnya semuanya. Saya adalah tipe orang yang suka melihat semuanya terorganisir dengan jelas, dan Trello melakukannya dengan sempurna. Papan dan kartu memungkinkan saya mengorganisir tugas-tugas saya persis seperti yang saya inginkan, dan sangat mudah untuk menugaskan hal-hal dan melacak kemajuan.

📖 Baca Juga: Cara Menetapkan Jadwal Sprint yang Efektif

Tidak setiap tim membutuhkan tingkat kompleksitas yang sama dalam alat sprint backlog mereka, dan di situlah opsi seperti Zenhub dan Azure DevOps berperan.

melalui Zenhub

Zenhub sangat berguna jika pekerjaan pengembangan Anda sudah berada di GitHub. Perangkat lunak ini mengintegrasikan manajemen backlog dan perencanaan sprint langsung ke repositori Anda, memastikan bahwa backlog produk dan sprint backlog selalu mencerminkan kode yang sebenarnya dikirimkan.

Pemeliharaan backlog menjadi lebih sedikit tentang tebak-tebakan dan lebih banyak tentang melacak kemajuan seiring berjalannya waktu, berkat fitur seperti grafik burndown dan pembaruan real-time yang terhubung langsung dengan commit.

Di sisi lain, Azure DevOps dirancang untuk tim yang mencari solusi komprehensif.

melalui Azure

Azure DevOps ditujukan untuk tim yang mencari solusi komprehensif. Dengan Azure Boards, Anda dapat membagi cerita pengguna menjadi item backlog, menghubungkannya dengan fitur atau epik, dan mengelola sprint backlog di seluruh tim.

Keunggulannya terletak pada skalabilitas: Baik Anda tim agile kecil atau perusahaan yang menangani proyek kompleks, Azure DevOps memungkinkan Anda menghubungkan pemeliharaan backlog secara langsung dengan rilis.

👀Fakta Menarik: Istilah “Scrum” berasal dari sebuah artikel di Harvard Business Review tahun 1986, di mana para penulis membandingkan pengembangan produk dengan tim rugby yang bergerak bersama di lapangan—mencerminkan kerja tim, aliran, dan fleksibilitas.

Manfaat Menggunakan Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Otomatisasi Pemeliharaan Backlog

Ketika tim sudah memahami nilai dari sprint, pertanyaan bukan lagi tentang mengapa, melainkan bagaimana menjaga keberlanjutannya. Di sinilah otomatisasi membuktikan nilainya. Otomatisasi menghilangkan beban pengolahan backlog dan membebaskan waktu untuk strategi, kreativitas, dan pemecahan masalah.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mempertimbangkan manfaat perangkat lunak manajemen proyek untuk otomatisasi pemeliharaan backlog dan apa yang dapat Anda lakukan dengannya:

Secara otomatis tandai item backlog yang belum diperbarui dalam lebih dari 30 hari untuk mencegah tugas yang sudah usang mengganggu perencanaan sprint.

Gunakan perkiraan berbasis AI untuk menyarankan poin cerita untuk cerita pengguna baru berdasarkan tugas-tugas serupa di masa lalu.

Otomatiskan penugasan sesi pemeliharaan daftar tugas sprint kepada pemilik produk dan pengembang berdasarkan keseimbangan beban kerja dan ketersediaan tim.

Integrasikan umpan balik pelanggan dari platform seperti Zendesk atau Intercom langsung ke dalam item backlog untuk prioritas yang kaya konteks.

Buat peta ketergantungan antara item backlog untuk mengidentifikasi hambatan sebelum perencanaan sprint.

Pindahkan item secara otomatis ke antrean pemeliharaan saat memenuhi kriteria seperti "siap untuk penyempurnaan" atau memiliki spesifikasi desain yang terlampir.

Aktifkan notifikasi Slack atau email saat bug prioritas tinggi baru ditambahkan ke backlog dari alat QA seperti TestRail

Ambil analisis penggunaan real-time dari alat seperti Mixpanel untuk memprioritaskan item backlog yang terkait dengan fitur-fitur dengan tingkat keterlibatan rendah.

Buat dasbor pemeliharaan yang menyoroti item tanpa kriteria penerimaan yang jelas atau pemilik yang ditugaskan untuk ditindaklanjuti sebelum sprint dimulai.

Bersihkan Backlog, Tingkatkan Kecepatan dengan ClickUp

Backlog akan selalu menjadi bagian dari pekerjaan agile, tetapi tidak harus terasa seperti beban yang menghambat tim. Dengan alat yang tepat, pemeliharaan backlog menjadi lebih tentang mengarahkan tim menuju kemajuan yang jelas dan bermakna, bukan sekadar berjuang dengan tugas-tugas.

Di antara berbagai opsi yang tersedia, ClickUp menonjol karena tidak hanya mengorganisir backlog Anda—tetapi juga secara aktif membantu Anda menyempurnakannya.

Dengan ClickUp Brain yang menawarkan prioritas yang lebih cerdas, otomatisasi yang menghemat waktu, dan integrasi yang menghubungkan seluruh alur kerja, ClickUp terasa lebih seperti rekan tim yang membantu Anda tetap pada jalur yang benar daripada sekadar alat biasa.

Jika Anda siap memberikan struktur yang layak untuk backlog Anda dan kejelasan yang dibutuhkan oleh tim Anda, daftarlah untuk ClickUp secara gratis hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Pembersihan backlog adalah proses berkelanjutan di mana pemilik produk dan tim meninjau, memprioritaskan, memperbarui, dan mengklarifikasi item dalam backlog produk. Tujuannya adalah memastikan backlog bersih, terorganisir, dan siap untuk sprint mendatang. Ini termasuk memecah item besar (epic) menjadi cerita pengguna, memperkirakan upaya, menghapus tugas yang sudah usang, dan menyempurnakan kriteria penerimaan. Perencanaan sprint, di sisi lain, dilakukan di awal setiap sprint. Selama pertemuan ini, tim memilih sekelompok item backlog yang telah dibersihkan untuk dikerjakan selama sprint, berdasarkan kapasitas dan tujuan sprint. Ini adalah sesi komitmen di mana tim mendefinisikan apa yang akan diselesaikan dan bagaimana cara mencapainya.

Aturan 20/30/50 adalah cara sederhana untuk menjaga keseimbangan prioritas. Sekitar 20% dari backlog harus terdiri dari item bernilai tinggi yang wajib dilakukan; 30% pekerjaan prioritas menengah yang memberikan kemajuan yang stabil; dan 50% tugas prioritas rendah atau yang bersifat opsional. Tujuan aturan 20/30/50 adalah untuk menjaga backlog produk yang sehat yang menyeimbangkan inovasi, kepuasan pengguna, dan stabilitas teknis—bukan didominasi oleh satu area (seperti hanya bug atau hanya fitur baru). Ini adalah panduan, bukan aturan kaku, dan harus disesuaikan berdasarkan kematangan produk, kecepatan tim, dan tujuan bisnis.

Pembersihan backlog adalah aktivitas tim. Pemilik produk biasanya memimpin, tetapi pengembang, tim QA, dan terkadang bahkan pemangku kepentingan senior ikut serta. Setiap orang membawa perspektif mereka, yang membuat backlog menjadi lebih akurat dan realistis.

Tiga aktivitas utama dalam pemeliharaan backlog produk adalah:1. Meninjau dan memprioritaskan: Mengorganisir item backlog berdasarkan nilai, urgensi, atau ketergantungan untuk memastikan pekerjaan yang paling penting ditangani terlebih dahulu2. Mengklarifikasi persyaratan: Memastikan setiap item memiliki deskripsi yang jelas, kriteria penerimaan, dan dibagi menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola jika diperlukan3. Menaksir upaya: Berkolaborasi dengan tim untuk menetapkan poin cerita atau perkiraan, membantu merencanakan sprint mendatang dengan lebih akurat.

Sebagian besar tim melakukan grooming backlog sekali setiap sprint, meskipun beberapa lebih memilih sesi yang lebih singkat dan lebih sering. Kunci utamanya adalah konsistensi—menjaga backlog tetap diperbarui secara teratur agar tidak menjadi terlalu membebani.

Ya, AI dapat sangat membantu. Ia dapat menganalisis pola kerja masa lalu, ketergantungan, dan bahkan kapasitas tim untuk menyarankan tugas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ini tidak menggantikan penilaian tim, tetapi dapat mengurangi beban dari debat prioritas yang tak berujung.

Ya, ClickUp terintegrasi dengan Jira, memungkinkan tim untuk menghubungkan tugas dan menyinkronkan pembaruan antara kedua platform. Anda dapat mengimpor dari Jira atau menggunakan salah satu integrasi Jira kami untuk meningkatkan produktivitas Anda:1. Integrasi Pencarian Terhubung Jira: Jika Anda memerlukan visibilitas real-time untuk mencari dan melihat pratinjau proyek, papan, dasbor, dan masalah Jira di ClickUp2. Integrasi Sinkronisasi Jira: Sinkronkan semua pembaruan proyek dan masalah antara ClickUp dan Jira, sehingga Anda tidak perlu meninggalkan ClickUp untuk melihat dan mengelola pekerjaan Anda.