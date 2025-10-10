Template Peta Perjalanan Pengguna Figma Gratis untuk Memvisualisasikan Pengalaman Pelanggan

Seorang barista memberikan kopi Anda, tetapi mereka salah mengeja nama Anda, melewatkan tambahan shot, dan memakan waktu lima menit lebih lama dari biasanya. Detail kecil, tetapi semuanya bertambah.

Hal yang sama berlaku untuk produk digital. Setiap klik, penundaan, atau kesalahan memengaruhi cara pengguna memandang merek Anda.

Template peta perjalanan pengguna Figma membantu Anda mengidentifikasi momen-momen kritis sebelum berubah menjadi frustrasi. Kami telah mengumpulkan beberapa template terbaik yang membantu desainer UX, tim produk, dan pemasar melacak setiap langkah perjalanan pelanggan, mengidentifikasi titik-titik sakit, dan menyempurnakan pengalaman yang memuaskan.

Tetap di sini untuk menjelajahi beberapa templat ClickUp yang luar biasa dengan wawasan berbasis AI untuk membuat pemetaan perjalanan menjadi lebih cerdas. 🗺️✨

10 Template Peta Perjalanan Pengguna Figma Terbaik Sekilas

👋🏾 Berikut beberapa alternatif solid dari ClickUp untuk membantu Anda lebih lanjut!

Apa yang Membuat Template Peta Perjalanan Pengguna Figma yang Baik?

Karena berbagai kontributor membuat templat Figma, Anda seringkali akan menemukan beberapa versi peta perjalanan pengguna. Berikut ini yang perlu Anda cari dalam templat perjalanan pelanggan yang berguna. 👀

Profil pengguna: Termasuk demografi, kebutuhan, tujuan, profil pengguna yang unik, dan pola pikir pengguna target

Tahap perjalanan: Membagi pengalaman menjadi fase-fase yang jelas dengan tindakan dan tujuan pengguna yang sesuai

Emosi dan titik sakit: Menampilkan bagaimana pengguna merasa di setiap langkah dan menyoroti frustrasi mereka

Titik sentuh: Menunjukkan di mana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan melalui berbagai saluran

Struktur visual: Menyediakan tata letak yang bersih dan terorganisir dengan konektor, ikon, atau emoji untuk memudahkan pemahaman wawasan

Fleksibilitas: Memungkinkan penyesuaian untuk produk yang berbeda, persona, atau Memungkinkan penyesuaian untuk produk yang berbeda, persona, atau alur kerja CRM

🔍 Tahukah Anda? Peta perjalanan pelanggan Spotify adalah contoh yang luar biasa dan praktis tentang apa yang perlu Anda visualisasikan. Menurut Laporan Perjalanan Keputusan Konsumen mereka, 71% pendengar mengatakan bahwa platform tersebut membantu mereka dalam perjalanan pembelian mereka. Mereka membagi jalur pembelian menjadi lima tahap: Be (ketika orang hanya menjalani hidup, belum mempertimbangkan pembelian), Dream (menjelajahi kemungkinan), Choose (mengurangi pilihan), Buy, dan Use (apa yang terjadi setelah pembelian).

10 Template Peta Perjalanan Pengguna Figma

Mari kita jelajahi 10 alat pemetaan perjalanan pelanggan Figma yang siap digunakan untuk membantu Anda memvisualisasikan pengalaman pelanggan, mengatasi masalah, dan mengidentifikasi peluang perbaikan. 🎯

1. Template Peta Perjalanan Pengguna Figma

melalui Figma

Template Peta Perjalanan Pengguna Figma menyediakan kanvas yang bersih dan terstruktur untuk memvisualisasikan dan memahami setiap titik sentuh dalam perjalanan pengguna Anda. Template ini melampaui alur linier sederhana, dengan bagian-bagian khusus untuk mencatat apa yang dilakukan pengguna, apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan di mana titik-titik masalah mereka sebenarnya berada.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat profil pengguna yang detail dengan bidang khusus untuk nama , usia , tujuan , dan lainnya

Manfaatkan panduan bawaan dan bagian 'cara melakukannya' yang memudahkan proses tersebut

Gunakan desain modular berbasis grid untuk dengan mudah menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang tahap dan titik sentuh

📌 Ideal untuk: Manajer produk, desainer UX, dan peneliti yang membutuhkan solusi komprehensif untuk membuat peta perjalanan pengguna yang dapat dibagikan.

🧠 Fakta Menarik: Diagram alur proses pertama kali diciptakan oleh Frank Gilbreth dan Lillian Gilbreth pada tahun 1920-an untuk menganalisis alur kerja industri dan mengurangi gerakan yang sia-sia.

2. Template Peta Perjalanan Figma

melalui Figma

Template peta perjalanan pengguna Figma yang sederhana ini menawarkan struktur yang jelas untuk memvisualisasikan jalur pengguna Anda. Dirancang untuk kejelasan dan efisiensi, template ini membantu tim dengan cepat mengidentifikasi momen kunci, pergeseran emosional, dan titik sentuh penting tanpa terjebak dalam detail yang tidak perlu.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tujuan pengguna, tindakan, pikiran, dan emosi mereka di berbagai tahap interaksi

Identifikasi hambatan dan frustrasi yang dihadapi pengguna, memudahkan pemecahan masalah yang terarah

Dokumentasikan potensi perbaikan dan solusi inovatif untuk setiap tahap dalam bagian yang khusus

📌 Ideal untuk: Startup, bisnis kecil, dan tim Agile yang mengutamakan kesederhanaan dalam memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna mereka, atau individu yang baru mengenal pemetaan perjalanan.

3. Template Peta Cerita Figma

melalui Figma

Membuat produk yang resonan dengan pengguna berarti memahami narasi mereka. Template Story Mapping Figma menawarkan cara visual yang intuitif untuk memecah perjalanan pengguna menjadi 'kartu cerita' yang dapat dikelola

Setiap kartu berfokus pada tujuan pengguna yang besar dan langkah-langkah individu yang diperlukan untuk mencapainya.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Susun aktivitas dan tujuan pengguna tingkat tinggi untuk gambaran strategis

Pecah setiap epic menjadi kartu cerita yang lebih kecil dan dapat ditindaklanjuti, yang mewakili tugas dan interaksi pengguna yang spesifik

Gunakan sumbu vertikal untuk menumpuk kartu cerita berdasarkan prioritas atau peningkatan rilis, memandu pengembangan berulang

Selaraskan tim lintas fungsi dalam memahami kebutuhan pengguna dan cakupan produk

📌 Ideal untuk: Tim produk Agile, pemilik produk, dan Scrum Master yang membutuhkan alat kolaboratif untuk merencanakan backlog produk dan memprioritaskan fitur.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1990-an, diagram aktivitas Unified Modeling Language (UML) membawa diagram alur ke era digital. Mereka mensistematisasikan simbol-simbol dan memudahkan tim untuk memetakan proses menggunakan perangkat lunak UML khusus.

4. Template Diagram Alur Pengguna Figma

melalui Figma

Template Diagram Alur Pengguna Figma menyediakan kerangka kerja logis untuk menggambarkan interaksi pengguna, keputusan, dan respons sistem dalam sebuah aplikasi.

Yang membuat templat diagram alur ini sangat berharga adalah kumpulan komponen yang telah dirancang sebelumnya secara komprehensif, mulai dari tindakan dan nama layar hingga titik keputusan. Hal ini membantu mengidentifikasi titik gesekan potensial dan mengoptimalkan urutan interaksi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Gambarkan jalur pengguna multi-langkah, menunjukkan bagaimana pengguna bergerak melalui aplikasi

Buat diagram dengan cepat menggunakan perpustakaan bentuk yang kaya untuk aksi, layar, dan titik keputusan

Gunakan node Ya/Tidak atau Pertanyaan yang jelas untuk mewakili pilihan pengguna dan jalur selanjutnya yang mereka ambil

Dapatkan bahasa visual yang umum bagi desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyempurnakan perjalanan pengguna

📌 Ideal untuk: Desainer UX/UI, pengembang produk, dan analis bisnis yang perlu mendokumentasikan dan mengoptimalkan alur pengguna melalui produk atau layanan digital.

5. Template Peta Perjalanan Pengguna Figma

melalui Figma

Template peta perjalanan pengguna Figma ini menawarkan pendekatan visual dan rinci dalam memetakan pengalaman pengguna. Template ini menonjol dengan menyediakan baris khusus untuk Pikiran, Tindakan, Masalah, dan Perasaan, memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek psikologis dan emosional interaksi pengguna.

Dengan persona pengguna dan skenario yang menonjol di bagian atas, templat ini memastikan bahwa setiap detail perjalanan tetap terikat pada konteks pengguna yang spesifik.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Mulailah dengan persona pengguna yang jelas dan skenario, memastikan semua wawasan perjalanan didasarkan pada profil pengguna yang realistis

Pantau perasaan pengguna dengan indikator emoji di setiap tahap, memberikan gambaran cepat tentang puncak dan lembah emosional mereka

Jelaskan tantangan dan hambatan untuk mengarahkan solusi yang tepat sasaran dan memprioritaskan upaya pengembangan

📌 Ideal untuk: Peneliti UX, strategis produk, dan tim pemasaran yang membutuhkan pandangan detail tentang perjalanan pengguna.

🧠 Fakta Menarik: Animator Disney pada tahun 1930-an menggunakan storyboard untuk memetakan urutan peristiwa dalam film. Storyboard lengkap pertama muncul dalam film pendek Three Little Pigs pada tahun 1933 dan digunakan dalam film panjang Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937. Desainer UX modern meminjam ide ini untuk memvisualisasikan interaksi pengguna dan perjalanan pelanggan.

6. Template Peta Pengalaman Aplikasi Fashion Figma

melalui Figma

Memahami perilaku pengguna di industri dinamis seperti fashion memerlukan pendekatan khusus. Template Peta Pengalaman Aplikasi Fashion Figma ini menangkap nuansa unik dari berbelanja, menjelajah, dan berinteraksi dalam lingkungan digital.

Berbeda dengan peta perjalanan generik, template ini mengintegrasikan representasi visual layar aplikasi dan contoh alur pengguna yang unik (seperti Peta Pengalaman Negara Saat Ini dan Masa Depan). Hal ini membuatnya efektif untuk melacak bagaimana pengguna menemukan tren, membuat keputusan pembelian, dan berinteraksi dengan konten.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan opsi dan interaksi perjalanan pengguna langsung dalam konteks layar aplikasi fashion mobile

Sertakan tangkapan layar atau wireframe antarmuka aplikasi untuk memberikan konteks konkret untuk setiap langkah pengguna

Gunakan Emoji Scales yang terintegrasi untuk mengukur sentimen pengguna pada berbagai tahap interaksi mereka dengan aplikasi

📌 Ideal untuk: Desainer UX/UI dan tim produk di sektor e-commerce dan teknologi fashion yang perlu menganalisis dan mengoptimalkan pengalaman pengguna secara menyeluruh.

7. Template Peta Perjalanan Pengguna dan Profil Pengguna Figma

melalui Figma

Kesulitan menyelaraskan proses bisnis yang kompleks dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda? Template Peta Perjalanan Pengguna dan Profil Pengguna Figma ini dirancang khusus untuk proyek tingkat perusahaan. Template ini menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk mendefinisikan perjalanan implementasi sambil tetap fokus pada pengguna akhir.

Mapping fase, langkah, kepemilikan, dan kolaborator. Template perjalanan pelanggan ini menonjol dengan mengintegrasikan metrik UX Scale produk dan bagian khusus untuk Kebutuhan kritis yang belum terpenuhi. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa implementasi teknis secara langsung mengatasi tantangan berorientasi manusia dalam implementasi skala besar.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Gambarkan tahap-tahap yang berbeda dalam proyek perusahaan, mulai dari definisi kasus penggunaan hingga arsitektur pemrosesan data

Tentukan pemilik dan kolaborator individu untuk setiap langkah, memastikan pertanggungjawaban dan komunikasi yang jelas antar tim

Pantau secara visual dampak UX dan tingkat keterlibatan sepanjang proses implementasi, dengan menyoroti area yang perlu ditingkatkan

Dokumentasikan tantangan dan persyaratan utama yang harus diatasi untuk adopsi yang sukses

📌 Ideal untuk: Tim produk perusahaan, manajer proyek IT, dan arsitek bisnis yang mengelola implementasi sistem berskala besar.

🔍 Tahukah Anda? Model AIDA(Perhatian, Minat, Keinginan, Tindakan) diperkenalkan pada tahun 1898 oleh pionir periklanan Elias Saint Elmo Lewis. Kerangka kerja ini menjadi dasar bagi pemetaan perjalanan pelanggan modern.

8. Template Cerita Pengguna Figma (Sesi Brainstorming Tim)

melalui Figma

Mengorganisir sesi brainstorming tim yang produktif berdasarkan cerita pengguna bisa menjadi kacau. Saat Anda berada dalam situasi seperti itu, gunakan templat Cerita Pengguna Figma ini. Khusus untuk workshop kolaboratif, templat ini membagi interaksi pengguna menjadi alur yang mudah dipahami: Alur Pendaftaran & Berbagi, Alur Pembayaran, dan Alur Berbagi Konten

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan gambar profil pengguna di setiap langkah, sehingga alur menjadi lebih personal dan berpusat pada pengguna selama diskusi

Sediakan landasan visual bersama bagi tim untuk mendiskusikan, menyempurnakan, dan memprioritaskan cerita pengguna dan pengembangan fitur

Dengan mudah modifikasi atau perluas alur yang sudah ada untuk menjelajahi jalur alternatif dan mengoptimalkan pengalaman pengguna

📌 Ideal untuk: Tim pengembangan Agile, manajer produk, dan desainer UX yang melakukan sesi brainstorming kolaboratif untuk mendefinisikan, menyempurnakan, dan memprioritaskan cerita pengguna dan pengembangan fitur.

9. Template UX Figma Shu Ha Ri

melalui Figma

Perjalanan kematangan desain, dari mengikuti aturan hingga berinovasi, diabadikan dalam templat UX Shu Ha Ri . Terinspirasi dari konsep seni bela diri Jepang, templat peta perjalanan pengguna Figma ini merupakan kerangka kerja sistem desain komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna produk Anda melalui tiga tahap keahlian.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Panduan desainer melalui tahap-tahap ‘Shu’ (patuhi aturan), ‘Ha’ (langgar aturan), dan ‘Ri’ (melampaui aturan), untuk membangun budaya pembelajaran berkelanjutan

Organisasikan elemen ke dalam kategori logis dengan jumlah detail untuk meningkatkan keterlihatan

Dapatkan struktur dasar untuk mengelola semua komponen desain, gaya, dan variabel

Dokumentasikan semua pembaruan, penambahan, modifikasi, penghapusan, dan perbaikan bug untuk catatan perubahan yang detail

📌 Ideal untuk: Tim desain besar, manajer sistem desain, dan pemimpin UX yang sedang membangun, memelihara, dan mengembangkan proses desain.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1947, John von Neumann dan Herman Goldstine mengembangkan diagram alir untuk merencanakan program komputer, menandai salah satu penggunaan awal diagram alir dalam komputasi.

10. Template Kit Peta Layanan Figma

melalui Figma

Template Figma ini adalah alat canggih untuk menganalisis dan memvisualisasikan lapisan-lapisan kompleks dari pengalaman layanan. Template ini secara bersamaan memetakan tindakan pengguna, interaksi di depan layar (apa yang dilihat pengguna), tindakan di belakang layar (proses internal), dan tindakan dukungan (sistem dan orang internal).

Keunggulan utamanya terletak pada definisi yang jelas tentang 'garis interaksi' dan 'garis visibilitas,' yang secara eksplisit menunjukkan proses serah terima dan upaya di balik layar yang diperlukan untuk menyediakan layanan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan tampilan mobile dan desktop secara berdampingan untuk interaksi lintas perangkat

Tentukan tindakan dukungan yang diperlukan, mulai dari panggilan teknis hingga intervensi layanan

Visualisasikan titik-titik kontak antara pelanggan dan layanan, serta bagian-bagian layanan yang terlihat atau tersembunyi dari pelanggan

📌 Ideal untuk: Desainer layanan, manajer operasional, dan strategis pengalaman di organisasi yang menawarkan layanan dengan banyak titik kontak.

Batasan Figma dalam Mendesain Perjalanan Pengguna

Berikut adalah beberapa kendala yang sering membuat peta perjalanan Figma kurang efektif:

Interaktivitas statis atau terbatas: Interaktivitasnya relatif dasar. Mensimulasikan jalur pengguna yang sangat dinamis, logika kondisional, atau perubahan real-time (misalnya, respons berdasarkan masukan pengguna) cukup rumit

Penurunan kinerja saat skala besar: Banyak lapisan, bingkai, aset, dan konektor memengaruhi proses pemuatan, pengeditan, dan berbagi di dalam Figma

Kesulitan pemeliharaan: Anda harus memperbarui emosi, titik sentuh, alur baru, dan elemen lain secara manual untuk menjaga peta perjalanan Anda tetap up to date

Kekurangan analitik bawaan dan umpan balik: Anda tidak dapat langsung mengimpor metrik pengguna nyata (misalnya, tingkat drop-off, NPS, CSAT) ke dalam peta Figma, yang membatasi seberapa akurat perjalanan tersebut mencerminkan perilaku nyata dibandingkan dengan asumsi

Pertimbangan antara keketatan template dan penyesuaian berlebihan: Template yang dibuat oleh komunitas di Figma bervariasi secara signifikan dalam gaya dan struktur. Menggunakan template 'siap pakai' dapat memaksa pemetaan Anda untuk menyesuaikan dengan gayanya daripada proses Anda

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1986, Uni Soviet mengembangkan DRAKON, bahasa pemrograman visual, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak dalam program pesawat ruang angkasa Buran. Diagram alur terstruktur DRAKON masih digunakan hingga kini dalam berbagai aplikasi.

Template Peta Perjalanan Pengguna Alternatif

Figma sangat bagus untuk desain, tetapi saat membangun dan memelihara peta perjalanan pengguna, keterbatasannya segera terlihat.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Ia juga berfungsi sebagai perangkat lunak CRM, memberikan semua yang Anda butuhkan (termasuk beberapa templat yang luar biasa) untuk memastikan pengalaman pelanggan yang lancar. 🏁

Sebagai bonus, berikut ini sekilas tentang beberapa template peta perjalanan pengguna terbaik yang dapat Anda gunakan di platform ini:

1. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan wawasan pelanggan tentang loyalitas dan ketidakpuasan dengan Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp memberikan tim Anda cara visual untuk memahami seluruh pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir. Anda tidak perlu lagi menyatukan wawasan yang terpisah-pisah di Figma.

Template ini menampilkan semua elemen di papan kolaboratif ClickUp Whiteboard, membagi perjalanan menjadi tahap Kesadaran, Pertimbangan, dan Konversi.

Setiap tahap sudah dilengkapi dengan catatan tempel dan petunjuk panduan yang membantu Anda mencatat tindakan pelanggan, titik sentuh kunci, dan hambatan potensial.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tanggung jawab dengan menghubungkan pemimpin tim ke setiap tahap untuk memastikan akuntabilitas yang jelas

Gambarkan solusi dan peluang bersama titik sentuh pelanggan untuk mendorong strategi pertumbuhan

Pantau puncak dan lembah emosional untuk merancang pengalaman yang membangun kepercayaan dan loyalitas

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk yang ingin menyelaraskan wawasan pelanggan, mengidentifikasi titik gesekan, dan berkolaborasi dalam meningkatkan perjalanan pengguna dari awal hingga akhir.

🚀 Keunggulan ClickUp: Peta Pikiran ClickUp mengubah brainstorming menjadi tindakan, dengan setiap node berfungsi sebagai ide, tugas, atau cabang dalam perjalanan Anda. Setiap cabang dapat diedit sepenuhnya, disesuaikan warnanya, dan dapat diubah langsung menjadi tugas atau subtugas. Dengan fitur re-layout otomatis, ketergantungan, mode Daftar vs. Kosong, dan koneksi yang mulus ke tugas, dokumen, dasbor, dan otomatisasi, peta Anda menjadi rencana yang dapat dieksekusi.

2. Template Alur Pengguna ClickUp

Dapatkan template gratis Kembangkan antarmuka yang intuitif untuk produk Anda dengan Template Alur Pengguna ClickUp

Ingin mendesain pengalaman pengguna yang terasa mulus? Template Alur Pengguna ClickUp adalah tempat Anda memulai. Template ini memungkinkan Anda memetakan setiap keputusan, tindakan, dan layar yang dihadapi pengguna. Dengan sistem kode warna untuk titik awal, tindakan, dan node keputusan, Anda dapat dengan cepat merancang rute paling logis, mengidentifikasi jalur alternatif, dan menyempurnakan cara pengguna bergerak melalui produk Anda.

Bayangkan ini sebagai panduan Anda untuk usability, membantu Anda mengantisipasi hambatan dan menyederhanakan pengambilan keputusan. Dan karena seluruh templat ini bersifat kolaboratif, Anda dapat meninjau jalur dengan tim Anda secara real-time untuk menyederhanakan alur yang kompleks.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Gambarkan keputusan dengan legenda yang jelas tentang titik awal/akhir, tindakan, dan node logika kondisional

Lampirkan mockup layar asli agar tim Anda dapat menghubungkan alur kerja dengan desain aktual

Visualisasikan skenario 'apa yang terjadi jika' dengan jalur bercabang untuk mencakup semua kemungkinan hasil

📌 Ideal untuk: Desainer UX/UI, manajer produk, dan pengembang yang perlu memvisualisasikan jalur pengguna, memvalidasi keputusan desain, dan berkolaborasi dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan bebas kesalahan.

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja dengan satu klik. Dan dengan ClickUp Brain, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

3. Template Peta Cerita Pengguna ClickUp

Dapatkan template gratis Buat ruang persona pengguna khusus dengan Template Pemetaan Cerita Pengguna ClickUp

Jika tim Anda kesulitan mengubah ide produk besar menjadi tugas pengembangan yang dapat dilaksanakan, templat ClickUp User Story Mapping dirancang khusus untuk Anda. Berbeda dengan peta perjalanan pengguna yang berfokus pada alur pengguna yang memperinci keputusan layar demi layar, pemetaan cerita berfokus pada mengubah aktivitas pengguna menjadi cerita pengembangan yang terstruktur.

Dengan peta pengalaman pengguna ini, Anda dapat mengorganisir kebutuhan pengguna ke dalam langkah-langkah, menghubungkannya dengan persona, dan kemudian memprioritaskan fitur mana yang akan dimasukkan dalam setiap rilis.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi aktivitas menjadi langkah-langkah berurutan dan ubah menjadi cerita pengguna yang rinci dan berwarna-warni

Prioritaskan rilis secara visual dengan membagi peta menjadi Rilis 1 , Rilis 2 , dan seterusnya

Manfaatkan fleksibilitas ClickUp Whiteboard dengan catatan tempel, panah, teks, tautan, dan gambar

📌 Ideal untuk: Tim produk Agile, manajer proyek, dan tim lintas fungsi yang perlu menyelaraskan fitur produk dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya dan merencanakan peluncuran.

Berikut ini adalah pendapat Stefani DiGiovanni, Spesialis Sistem, Tefans Tactics:

Saya menemukan ClickUp saat mencari Portal Pelanggan, dan saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi Kantor Virtual kami karena dapat melakukan begitu banyak hal. ClickUp menggantikan beberapa perangkat lunak lain dan biaya, serta dapat disesuaikan dengan jenis proses masing-masing tim kami. Saya menggunakannya secara pribadi, profesional, dan telah membantu orang lain dalam hal yang sama. ClickUp for Life!

Saya menemukan ClickUp saat mencari Portal Pelanggan, dan saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi Kantor Virtual kami karena dapat melakukan begitu banyak hal. ClickUp menggantikan beberapa perangkat lunak lain dan biaya, serta dapat disesuaikan dengan jenis proses masing-masing tim kami. Saya menggunakannya secara pribadi, profesional, dan telah membantu orang lain dalam hal yang sama. ClickUp for Life!

4. Template Papan Tulis Peta Empati ClickUp

Dapatkan template gratis Temukan kebutuhan dan tujuan pengguna dengan templat papan tulis ClickUp Empathy Map

Template Papan Tulis Peta Empati ClickUp membantu Anda menangkap wawasan pelanggan yang mendalam tanpa harus menghabiskan berjam-jam membuat peta dari awal. Anda dapat bekerja secara digital dengan kuadran berwarna, bagian khusus untuk masalah/keuntungan, dan profil pelanggan pusat yang menjaga fokus sepenuhnya pada pengguna.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bekerja dalam empat kuadran yang telah ditentukan seperti Pikir & Rasakan , Lihat , Dengar , dan Ucapkan & Lakukan , untuk wawasan yang terstruktur dan berpusat pada pengguna

Tangkap frustrasi tersembunyi dan peluang menggunakan bagian khusus Pain and Gain

Pusatkan semua penelitian pada satu profil dengan lingkaran Profil Pelanggan yang menjadi pusat

📌 Ideal untuk: Peneliti UX, desainer produk, dan tim pemasaran yang ingin melampaui asumsi, membangun empati, dan menciptakan solusi yang didasarkan pada motivasi pengguna yang sebenarnya.

5. Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan gambaran yang jelas tentang posisi setiap klien dengan templat Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp

Menjaga pelanggan seringkali lebih bergantung pada seberapa konsisten Anda mendukung mereka setelah transaksi selesai daripada kesan pertama. Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp mengorganisir semua data pelanggan, kontrak, dan kemajuan Anda dalam satu alur kerja visual.

Keunggulan sebenarnya dari alat manajemen klien ini terletak pada visibilitas. Setiap klien ditampilkan pada papan dengan detail penting, termasuk informasi kontak, tarif yang disepakati, dan jenis layanan, semua disertai dengan indikator kemajuan yang melacak perkembangan mereka melalui siklus hidup.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Onboarding , Retention , atau At Churn Risk Saring klien berdasarkan tahap siklus hidup dengan Status Kustom ClickUp seperti

Simpan detail klien penting seperti jenis langganan, kontrak, tahap akun, dan deskripsi masalah di Bidang Kustom ClickUp

Visualisasikan kemajuan secara instan dengan bilah kemajuan berbasis persentase di setiap kartu klien

Pelanggan Baru, Pelanggan yang Sedang Onboarding, Pelanggan Berdasarkan Kesehatan, untuk akses cepat ke segmen spesifik Beralih antara tujuh tampilan ClickUp yang sudah siap pakai, seperti, untuk akses cepat ke segmen spesifik

📌 Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan (CS) SaaS, manajer akun, dan pemimpin dukungan yang membutuhkan cara terstruktur untuk mengelola siklus hidup klien.

🚀 Keunggulan ClickUp: Punya catatan tempel, komentar Figma, atau dokumen umpan balik pelanggan yang tersebar di mana-mana? Masukkan langsung ke ClickUp, dan biarkan ClickUp Brain menangani pekerjaan beratnya: Temukan pola dengan cepat: Pindai catatan Anda untuk mengidentifikasi tema yang berulang, hambatan, atau frustrasi pelanggan

Ringkas dengan konteks: Dapatkan ringkasan singkat dari setiap tahap dalam perjalanan Anda, lengkap dengan emosi, titik sentuh, dan kebutuhan pengguna

Buat tindakan: Buat tugas untuk tindak lanjut, perbaikan, atau permintaan fitur, yang ditugaskan kepada pemilik yang tepat Cari seluruh alur kerja Anda dengan ClickUp Brain untuk mendapatkan respons yang sesuai konteks terkait perjalanan pelanggan Anda 🤩 Coba prompt berikut: Ringkas peta perjalanan pengguna ini menjadi tahap-tahap kunci dengan tujuan dan emosi

Buat laporan tentang frustrasi pelanggan dengan alur login dan solusi yang mungkin

Grup catatan umpan balik ini berdasarkan tahap perjalanan: Kesadaran, Pertimbangan, Pembelian, Retensi

6. Template Suara Pelanggan ClickUp

Dapatkan template gratis Lakukan perbaikan produk atau layanan yang bermakna dengan templat ClickUp Voice of the Customer

Meskipun templat sebelumnya membantu Anda memvisualisasikan jalur pelanggan dan menjaga hubungan yang sehat, templat ClickUp Voice of the Customer (VoC) memungkinkan Anda memahami pelanggan melalui kata-kata mereka sendiri.

Alat ini untuk layanan pelanggan yang unggul memungkinkan Anda menganalisis umpan balik dari berbagai saluran, termasuk survei, media sosial, wawancara, dan ulasan online, sebelum mengubahnya menjadi poin-poin yang jelas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat kutipan autentik pelanggan bersama dengan kebutuhan yang diinterpretasikan dan solusi yang dapat ditindaklanjuti

Hubungkan setiap umpan balik dengan tugas, subtugas, dan pemiliknya agar solusi tidak hilang dalam proses

Gunakan Bidang Kustom seperti Kebutuhan Pelanggan , Sumber VoC , dan Solusi untuk menjaga wawasan tetap konsisten dan terstruktur

Beralih antara tampilan Daftar, Papan, dan Mulai Di Sini untuk navigasi dan analisis yang cepat

📌 Ideal untuk: Manajer produk, tim riset, dan tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan yang perlu mengubah umpan balik pelanggan mentah menjadi keputusan berbasis data dan perbaikan yang dapat diimplementasikan.

7. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Dapatkan template gratis Ubah pendaftaran baru menjadi pelanggan setia dan jangka panjang dengan Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Template Onboarding Pelanggan ClickUp memandu pelanggan baru melalui proses sambutan yang terstruktur. Template ini memastikan setiap pelanggan baru merasa didukung sejak mereka mendaftar, mengurangi tingkat churn, dan meningkatkan kepuasan jangka panjang.

Anda dapat membagi proses onboarding klien menjadi tahap-tahap yang jelas seperti hadiah selamat datang, penugasan tim, kuesioner, dan panggilan onboarding, untuk memulai dengan lancar.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kemajuan onboarding dengan status kustom seperti Pelanggan Baru , Panggilan Onboarding, Kuesioner , dan Selesai

Catat detail penting, termasuk jenis pelanggan, layanan, dan tanggal panggilan onboarding

Bekerja dengan tujuh tampilan yang sudah siap pakai, termasuk Formulir Pendaftaran Pelanggan, Panduan Memulai, dan Proses Onboarding

📌 Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan dan manajer akun yang membutuhkan templat CRM untuk memberikan pengalaman onboarding yang konsisten dan dipersonalisasi.

Berikut ini panduan khusus tentang cara mengelola hubungan pelanggan:

8. Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan template gratis Selesaikan masalah dan pertahankan pelanggan dengan templat Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp

Ketika permintaan dukungan menjadi rumit, Anda membutuhkan proses eskalasi yang jelas. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp. Template ini menyediakan sistem berjenjang untuk mengelola dan menyelesaikan masalah konektivitas pelanggan yang kompleks dengan cepat.

Mulai dari pertanyaan tingkat 1 hingga masalah kritis tingkat 2, templat ini memastikan orang yang tepat mengambil tanggung jawab pada waktu yang tepat.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tiket dengan status kustom seperti Open , In Progress , Waiting on Customer , atau Tier 2 escalation

Kumpulkan detail pelanggan secara lengkap dengan Bidang Kustom untuk ID pesanan, email, nomor telepon, alamat pengiriman, dan lainnya

Gunakan tampilan daftar tiket untuk melihat semua kasus yang terbuka atau beralih ke papan dukungan berjenjang untuk alur kerja yang lebih visual

📌 Ideal untuk: Tim dukungan dan layanan pelanggan yang mengelola volume tiket yang tinggi, serta bisnis SaaS dengan proses eskalasi berjenjang.

9. Template Pipeline Penjualan ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola data pelanggan Anda dengan templat ClickUp Sales Pipeline

Template Pipeline Penjualan ClickUp menyimpan semua transaksi Anda di satu tempat, memungkinkan Anda melacak peluang, meramalkan pendapatan, dan membimbing prospek dari kontak awal hingga transaksi tertutup.

Dengan tahap seret dan lepas, dasbor real-time, dan tampilan yang dapat disesuaikan, Anda selalu tahu posisi setiap akun. Gunakan penugasan tugas, tanggal jatuh tempo, dan Pengingat ClickUp untuk menjaga pembaruan tetap terkini, sehingga tim Anda dapat fokus pada penjualan tanpa harus mengejar pembaruan yang tersebar.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir peluang dengan lebih dari 30 status kustom seperti Prospek Terverifikasi , Perlu Perhatian , Berhenti Berlangganan , atau Siap Perpanjangan

Catat informasi penting tentang transaksi di Bidang Kustom untuk tanggal kontak terakhir, nilai transaksi, status pembayaran, dan lainnya

Beralih antara Tampilan Daftar untuk detail dan Tampilan SOP Penjualan untuk langkah-langkah proses

Perkirakan pendapatan dengan bidang yang dihitung yang menggabungkan nilai transaksi berdasarkan tahap atau di seluruh pipeline Anda

📌 Ideal untuk: Tim penjualan yang mengelola siklus transaksi kompleks, manajer akun yang memantau perpanjangan dan peningkatan penjualan, atau bisnis apa pun.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX tidak hanya menjawab pertanyaan Anda, tetapi juga secara aktif mengelola konteks di seluruh tugas, dokumen, dan percakapan. Dirancang untuk mengakhiri penyebaran AI dengan memberikan satu tempat untuk membuat, mencari, dan bertindak. Dilengkapi tim Anda dengan kecerdasan buatan (AI) di ClickUp Brain MAX Manfaatkan fitur seperti Talk-to-Text di ClickUp untuk mengubah catatan suara singkat menjadi tugas atau dokumen yang rapi, serta pencarian universal untuk mengakses file, umpan balik, dan tugas dari ClickUp atau aplikasi terhubung secara instan.

10. Template DMAIC ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan ruang lingkup proyek Anda dengan tujuan yang jelas menggunakan templat ClickUp DMAIC

Template DMAIC ClickUp memberikan Anda papan tulis siap pakai untuk memandu tim Anda melalui setiap tahap metodologi yang teruji ini. Kerangka kerja DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) membantu Anda mendefinisikan masalah, melacak hasil jangka panjang, dan menjaga seluruh alur kerja tetap terorganisir dan terlihat di satu tempat.

Setiap fase diberi kode warna dan sudah terstruktur, sehingga Anda tahu persis di mana harus mencatat tujuan, KPI, penyebab utama, solusi, dan langkah pengendalian.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Mulai dengan cepat menggunakan catatan panduan yang sudah diisi sebelumnya yang menjelaskan apa yang perlu ditambahkan di setiap fase

Catat metrik, KPI, dan langkah tindakan menggunakan Bidang Kustom untuk pelacakan terstruktur

Beralih dari brainstorming ke eksekusi dengan List dan Board Views yang terhubung, yang mengubah catatan menjadi tugas yang dapat dieksekusi

Jaga agar perubahan tetap berkelanjutan dengan menggunakan ClickUp Automations , tag, dan dashboard pelaporan untuk memantau hasil jangka panjang

📌 Ideal untuk: Tim operasional, spesialis perbaikan proses, praktisi Lean Six Sigma, atau tim mana pun yang mencari sistem yang dapat diulang untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan efisiensi.

11. Template Peta Proses Swimlane ClickUp

Dapatkan template gratis Buat dan atur proses tanpa kode menggunakan templat Peta Proses Swimlane ClickUp

Proses seringkali terhambat ketika tanggung jawab tidak jelas.

Template Peta Proses Swimlane ClickUp menyediakan cara yang berwarna-warni untuk memvisualisasikan alur kerja, menjaga peran, tanggung jawab, dan serah terima tetap jelas. Anda dapat memisahkan kontribusi setiap tim, sehingga lebih mudah melihat bagaimana pekerjaan mengalir antara pemasaran, penjualan, produk, atau dukungan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan peran dan tanggung jawab dengan jalur berwarna yang berbeda untuk setiap tim atau pemangku kepentingan

Pantau serah terima antar tim untuk melihat secara tepat di mana proses melambat atau pelanggan mengalami hambatan

Tangkap kompleksitas tanpa kerumitan dengan memvisualisasikan jalur kondisional (misalnya, titik pemeriksaan Ya/Tidak)

Ganti diagram statis dengan papan tulis interaktif yang mendukung pengeditan langsung, catatan tempel, dan anotasi

📌 Ideal untuk: Tim lintas fungsi (pemasaran, penjualan, dukungan, produk) yang perlu memetakan pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir dan mengidentifikasi perbaikan proses tanpa kehilangan fokus pada tanggung jawab.

🔍 Tahukah Anda? Dataset FlowLearn, yang diperkenalkan pada tahun 2024, berisi ribuan diagram alur yang diberi anotasi dari literatur ilmiah, menyoroti pentingnya diagram alur dalam komunikasi penelitian.

Berikan Layanan Pelanggan yang Luar Biasa dengan ClickUp

Memvisualisasikan perjalanan adalah satu hal; menghubungkannya dengan setiap proyek, setiap tugas, dan setiap rekan tim adalah hal lain. Meskipun templat Figma memudahkan berbagi peta perjalanan, mereka tidak cukup untuk menghubungkan wawasan tersebut kembali ke pekerjaan harian Anda.

ClickUp hadir di sini. Dengan Whiteboards untuk brainstorming real-time, Mind Maps untuk mengubah ide menjadi alur kerja terstruktur, dan ClickUp Brain untuk ringkasan bertenaga AI, peta perjalanan Anda secara aktif memandu pelaksanaan.

Daftar ke ClickUp secara gratis dan wujudkan perjalanan pelanggan Anda. ✅