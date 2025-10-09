10 Alternatif Terbaik Builder.io untuk Pembuatan Tanpa Kode

Builder.io memudahkan Anda untuk membuat halaman dengan cepat—tetapi saat situs Anda berkembang atau alur kerja menjadi kompleks, "mudah" bisa dengan cepat berubah menjadi "membatasi."

Jika Anda mencari alternatif Builder.io yang menawarkan fleksibilitas lebih, kolaborasi yang lebih kuat untuk tim pengembangan dan desain, atau CMS headless yang cocok dengan stack Anda, panduan ini untuk Anda.

Kami telah mengumpulkan pesaing teratas Builder.io untuk desainer, pengembang, dan tim produk—sehingga Anda dapat memilih platform yang dapat berkembang sesuai dengan rencana Anda, bukan bertentangan dengannya.

💡 Tips Pro: Identifikasi kebutuhan utama Anda berdasarkan kategori—pengelolaan konten, kemampuan integrasi, skalabilitas, keamanan, dan kolaborasi tim—lalu nilai setiap alat berdasarkan kasus penggunaan nyata daripada daftar fitur generik.

Sebelum kita masuk ke daftar, mari kita jelaskan terlebih dahulu apa yang membuat sebuah alternatif Builder.io yang kuat.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Builder.io?

Saat menjelajahi alternatif Builder.io, fokuslah pada sejauh mana setiap alat sesuai dengan alur kerja tim Anda, rencana pertumbuhan, dan persyaratan teknis. Platform yang tepat harus menyederhanakan pengelolaan konten sambil memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan baik oleh desainer maupun pengembang.

Berikut adalah faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan:

Antarmuka visual untuk pengguna non-teknis untuk mengedit dan mempublikasikan dengan cepat

Kemampuan integrasi dan integrasi API untuk terhubung dengan alat yang sudah ada

Skalabilitas dan kinerja yang andal di berbagai perangkat dan platform e-commerce

Opsi penyesuaian yang luas tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu

Fitur rencana enterprise seperti keamanan tingkat lanjut, kontrol admin, dan dukungan kepatuhan

Alat kolaborasi yang lancar untuk menjaga keselarasan antara pembuat konten, pengembang, dan pemangku kepentingan

Alternatif Terbaik Builder.io dalam Sekilas

Sebelum kita masuk ke ulasan detail, berikut ini perbandingan singkat antara alternatif Builder.io teratas dan bagaimana mereka bersaing.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Alur kerja proyek web yang didukung AI Ukuran tim: Ideal untuk tim kreatif, produk, dan teknik Dokumen untuk CMS, Papan Tulis, Otomatisasi, Obrolan, ClickUp Brain, Agen AI, Template Manajemen Konten Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Sanity Alur kerja konten yang terstruktur dan berorientasi API Ukuran tim: Ideal untuk tim yang berorientasi pada pengembangan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi Skema kustom, kolaborasi Studio real-time, API GraphQL & GROQ, CDN, Content Lake Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan Webflow Fleksibilitas desain visualUkuran tim: Ideal untuk desainer dan tim pemasaran Editor seret dan lepas, CMS bawaan, kode kustom, hosting, SEO, alat kolaborasi Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $18/bulan Contentful CMS headless siap untuk perusahaan Ukuran tim: Ideal untuk perusahaan global dan tim web besar Model konten modular, API GraphQL, RBAC, lokalisasi, pasar aplikasi Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $300/bulan Storyblok Blok konten modular dan pengeditan visual Ukuran tim: Ideal untuk kolaborasi pemasaran dan pengembangan Editor visual, pratinjau real-time, komponen yang dapat digunakan ulang, alur kerja multibahasa Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $99/bulan Framer Prototyping cepat dan pembangunan situs Ukuran tim: Ideal untuk tim desain dan pertumbuhan yang bergerak cepat Antarmuka visual, dukungan animasi, SEO, hosting bawaan, analitik Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $15/bulan Strapi CMS sumber terbuka dengan kontrol penuh atas backend Ukuran tim: Ideal untuk tim pengembang yang membutuhkan opsi self-hosted REST & GraphQL APIs, jenis konten kustom, akses kode penuh, ekosistem plugin Gratis (self-hosted); Paket Cloud berbayar mulai dari $15/bulan Prismic Pengelolaan konten berfokus pada pemasaran Ukuran tim: Ideal untuk tim pemasaran dan pengembangan yang membuat kampanye Editor berbasis potongan, penjadwalan, lokalisasi, pratinjau real-time Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $180/bulan Plasmic Pengembangan low-code berbasis komponen Ukuran tim: Ideal untuk tim yang mengembangkan sistem desain dan aplikasi React/Vue Pembuat visual, komponen yang dapat digunakan ulang, integrasi penuh dengan pengembangan, API Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $49/bulan Podia Menjual produk digital & kursus online Ukuran tim: Ideal untuk kreator, pelatih, dan pendidik Hosting kursus, pembuat toko online, pemasaran email, keanggotaan Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $39/bulan

Alternatif Terbaik Builder.io

Alternatif Builder.io ini menggabungkan fleksibilitas, kekuatan, dan skalabilitas—baik Anda tim kecil yang membangun dengan cepat atau perusahaan besar yang mengelola alur kerja kompleks. Dari pengembangan halaman yang cepat hingga pengelolaan konten yang mulus dan integrasi yang kuat, berikut adalah platform teratas yang layak untuk dieksplorasi.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan proyek web dengan alur kerja yang didukung AI)

Coba ClickUp Docs secara gratis! Buat, atur, dan kolaborasi pada segala hal mulai dari konten web hingga pembaruan produk secara real-time di ClickUp Docs

Jika Anda mencari alternatif yang kuat untuk Builder.io dalam pengembangan visual tanpa kode, ClickUp adalah pilihan utama. Meskipun Builder.io dikenal karena pembuat situs web dan aplikasi drag-and-drop-nya, ClickUp menawarkan platform holistik untuk membangun, mengelola, dan menskalakan proyek web —menggabungkan kolaborasi visual, manajemen konten, dan otomatisasi berbasis AI dalam satu tempat.

Fitur kolaboratif untuk tim web modern

Suite kolaboratif ClickUp dirancang untuk menjaga seluruh tim Anda tetap sinkron, mulai dari tahap ideasi hingga peluncuran. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menggabungkan dokumen, tugas, dan komunikasi dalam satu ruang terintegrasi. ClickUp Docs bahkan dapat berfungsi sebagai CMS dinamis, memungkinkan Anda untuk membuat, mengedit, dan mempublikasikan konten secara kolaboratif.

Suite kolaboratif ClickUp dirancang untuk menjaga seluruh tim Anda tetap sinkron, mulai dari tahap ideasi hingga peluncuran. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menggabungkan dokumen, tugas, dan komunikasi dalam satu ruang terintegrasi. ClickUp Docs bahkan dapat berfungsi sebagai CMS dinamis, memungkinkan Anda untuk membuat, mengedit, dan mempublikasikan konten secara kolaboratif.

Ubah ide bagus dalam komentar menjadi tugas yang dapat dilaksanakan secara instan, lalu tambahkan penanggung jawab dan detail untuk mewujudkan ide tersebut

Dokumen terintegrasi secara mendalam dengan tugas, komentar, dan alur kerja, sehingga konten Anda selalu tetap dapat ditindaklanjuti dan terorganisir. Halaman bersarang dan format kaya menjaga konten tetap terstruktur, sementara fitur pengaitan tugas bawaan memungkinkan Anda mengubah teks menjadi tindakan secara instan. Bagi tim yang lebih besar, ini berarti mengurangi bolak-balik antara alat yang terpisah.

Untuk perencanaan visual, ClickUp Whiteboards memungkinkan Anda memetakan perjalanan pengguna, wireframe, dan alur proyek bersama tim Anda secara real-time—sempurna untuk brainstorming dan prototyping. Kolaborasi real-time memastikan desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan tetap sejalan sejak awal.

Komunikasi juga ditingkatkan dengan ClickUp Chat, yang menghubungkan diskusi proyek langsung dengan pekerjaan Anda. Tidak lagi ada thread Slack yang tersebar atau konteks yang terlewat—percakapan, Dokumen, dan tugas berada di ruang yang sama.

Otomatisasi dan integrasi untuk alur kerja tanpa kode yang mudah

ClickUp Automations meningkatkan efisiensi lebih jauh. Fitur ini menghilangkan langkah-langkah berulang seperti memperbarui bidang status, menugaskan tugas, atau mengirim pemberitahuan saat halaman siap untuk direview, dan memastikan proyek Anda terus berjalan—tanpa perlu coding.

Gunakan resep otomatisasi yang sudah jadi atau sesuaikan dengan kebutuhan Anda

Selain itu, dengan lebih dari 1.000 integrasi (termasuk Figma, Slack, Google Drive, dan lainnya), ClickUp terhubung secara mulus dengan alat desain dan pengembangan favorit Anda.

🎬 Tonton ini selanjutnya: Lihat bagaimana AI ClickUp mengubah cara Anda merencanakan, membangun, dan mengelola proyek—mulai dari mengotomatisasi serah terima hingga merangkum kemajuan di seluruh tim.

Produktivitas didukung AI dengan ClickUp Brain

Dapatkan jawaban instan, ringkasan tugas, dan saran cerdas dengan ClickUp Brain—agen AI Anda yang selalu siap sedia

Tambahkan ClickUp Brain, asisten AI platform ini, dan Anda akan mendapatkan kekuatan serius untuk proyek web Anda. Ia dapat merangkum dokumen, menghasilkan konten, atau menyarankan langkah selanjutnya di dalam ClickUp Tasks—membantu tim bekerja lebih cepat sambil tetap menjaga kualitas.

Baik Anda sedang mengembangkan situs web, mengelola beberapa klien, atau membangun untuk perusahaan besar, ClickUp memastikan pembuatan, pelaksanaan, dan iterasi dilakukan di satu tempat.

Untuk otomatisasi lanjutan dan wawasan, ClickUp Brain MAX membuka lebih banyak kemampuan AI, seperti saran alur kerja cerdas dan pembangkitan konten.

⭐ Perubahan besar Lupakan kerumitan berpindah-pindah antara aplikasi dan platform yang tersebar dengan ClickUp Brain MAX. Aplikasi ini menggabungkan fungsi kerja paling esensial Anda—AI, pencarian, dan otomatisasi—langsung dalam pengalaman desktop yang terintegrasi dan efisien. Inilah yang Anda dapatkan: Perintah suara yang mudah digunakan dengan Talk-to-Text sehingga Anda dapat bekerja tanpa menggunakan tangan

ClickUp Enterprise Search yang menampilkan hasil dari semua aplikasi dan file yang terhubung

AI cerdas yang memahami konteks dan mendukung Anda di setiap tahap alur kerja Anda

Otomatisasi yang menghubungkan alat favorit Anda, memungkinkan Anda mengelola tugas di berbagai platform tanpa perlu meninggalkan ClickUp

Akses ke berbagai model bahasa besar (LLM) terkemuka seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk berbagai tugas, semuanya dari satu tempat

Tugas ClickUp sangat dapat disesuaikan, memungkinkan Anda untuk mengelola, melacak, dan memprioritaskan pekerjaan dengan Bidang Kustom, status, dan tampilan—ideal untuk tim pengembangan web agile dan pembuat konten.

Selain itu, dengan AI Agents ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja yang kompleks, mendelegasikan tugas-tugas berulang, dan mendapatkan rekomendasi cerdas—membantu tim Anda fokus pada pekerjaan kreatif dan strategis sementara AI menangani tugas-tugas rutin.

Selain itu, dengan AI Agents ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja yang kompleks, mendelegasikan tugas-tugas berulang, dan mendapatkan rekomendasi cerdas—membantu tim Anda fokus pada pekerjaan kreatif dan strategis sementara AI menangani tugas-tugas rutin.

Dan jika Anda ingin memulai dengan cepat, Template Manajemen Konten ClickUp menyediakan kerangka kerja siap pakai untuk mengelola perpustakaan konten, alur kerja penerbitan, dan persetujuan dengan lancar.

Dapatkan template gratis Percepat pengembangan dan pengelolaan konten dengan Template Manajemen Konten ClickUp dan hemat waktu serta tenaga Anda

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Docs untuk pengelolaan konten terstruktur, kontrol versi, dan halaman bersarang

ClickUp Whiteboards untuk merancang alur kerja, memetakan situs web, dan menyelaraskan tim secara visual

Gunakan ClickUp Chat untuk menjaga percakapan proyek di ruang yang sama dengan tugas dan Dokumen Anda

ClickUp Automations untuk mengurangi pekerjaan manual dan mengoptimalkan alur kerja berulang

ClickUp Brain untuk ringkasan bertenaga AI, pembangkitan konten, dan rekomendasi kontekstual di dalam Dokumen dan Tugas

Template Pengelolaan Konten ClickUp untuk mengorganisir, melacak, dan mempublikasikan konten dengan lebih cepat

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa, terutama saat mengatur ruang atau tampilan kustom

Mengoptimalkan potensi penuh laporan dan dasbor canggih mungkin memerlukan sedikit pengaturan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa fleksibel dan dapat disesuaikan platform ini. Saya dapat mengaturnya sesuai keinginan, baik itu menggunakan daftar tugas sederhana atau membangun alur kerja detail dengan otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor. Semua hal terpusat di satu tempat—proyek, dokumen, komunikasi, dan bahkan pelacakan waktu—sehingga saya tidak perlu berpindah antar alat. Saya juga sangat menghargai antarmuka yang intuitif dan pembaruan konstan yang menambahkan fitur baru tanpa membuatnya terlalu rumit. Ini cukup kuat untuk proyek kompleks tetapi tetap mudah bagi tim saya untuk mengadopsinya.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa fleksibel dan dapat disesuaikan platform ini. Saya dapat mengaturnya sesuai keinginan, baik itu menggunakan daftar tugas sederhana atau membangun alur kerja detail dengan otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor. Semua hal terpusat di satu tempat—proyek, dokumen, komunikasi, bahkan pelacakan waktu—sehingga saya tidak perlu berpindah antar alat. Saya juga sangat menghargai antarmuka yang intuitif dan pembaruan konstan yang menambahkan fitur baru tanpa membuatnya terlalu rumit. Ini cukup kuat untuk proyek kompleks tetapi tetap mudah bagi tim saya untuk mengadopsinya.

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas-tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas dan menghambat kemajuan yang bermakna. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui Agen AI Cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatisasi pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Automated Time Blocking dan Task Priorities melindungi jam produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas dan menghambat kemajuan yang bermakna. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui Agen AI Cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatisasi pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Automated Time Blocking dan Task Priorities melindungi jam produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

2. Sanity (Terbaik untuk alur kerja konten terstruktur dan berorientasi API)

melalui Sanity

Sanity adalah CMS headless yang berfokus pada pengembang dan unggul dalam menyediakan manajemen konten yang terstruktur dan skalabel. Antarmuka pengeditan real-time, sistem skema yang fleksibel, dan API yang kuat menjadikannya ideal untuk tim yang memprioritaskan kemampuan integrasi, pembuatan konten yang kaya, dan iterasi cepat di berbagai perangkat dan platform.

Sanity’s Studio menawarkan antarmuka visual yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan setiap tim, sementara arsitektur modularnya memungkinkan integrasi yang mulus dengan kerangka kerja seperti Next.js atau Remix. Artinya, Anda dapat memisahkan front-end Anda sambil tetap berkolaborasi secara efisien—membuatnya menjadi alternatif yang solid untuk organisasi besar yang mencari fleksibilitas tingkat perusahaan.

Mari kita lihat bagaimana perbandingannya:

Fitur terbaik Sanity

Model konten terstruktur dengan definisi skema fleksibel untuk penyesuaian yang luas dan penggunaan ulang konten modular

Kolaborasi real-time di Studio, memungkinkan beberapa pengguna mengedit secara bersamaan tanpa konflik

Alat pengeditan visual dan pratinjau langsung untuk mempermudah proses pembuatan dan peninjauan konten

Infrastruktur API yang tangguh (GROQ & GraphQL), ditambah CDN langsung dan Content Lake untuk pengiriman konten cepat dan skalabilitas

Alat pengembangan yang kuat dan integrasi dengan pasar plugin yang luas serta dukungan komunitas

Batasan Sanity

Modeling konten memerlukan upaya pengembang—ini bukan solusi tanpa kode, jadi pengguna non-teknis mungkin memerlukan dukungan

Seiring dengan pertumbuhan penggunaan (lebih banyak pengguna, panggilan API, bandwidth), biaya operasional dapat meningkat secara tidak terduga—membutuhkan perencanaan anggaran yang proaktif

Harga Sanity

Gratis

Pertumbuhan : $15 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Sanity

G2: 4.7/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sanity?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai bahwa Sanity dibangun dengan React dan cocok digunakan bersama aplikasi Next.js kami. Sanity cepat, ramah pengembang, dan sangat dapat disesuaikan. Studio memberikan kontrol penuh atas cara Anda mengelola dan mengatur konten, yang merupakan keuntungan besar.

Saya sangat menyukai bahwa Sanity dibangun dengan React dan cocok digunakan bersama aplikasi Next.js kami. Sanity cepat, ramah pengembang, dan sangat dapat disesuaikan. Studio memberikan kontrol penuh atas cara Anda mengelola dan mengatur konten, yang merupakan keuntungan besar.

📚 Baca Juga: Alat AI Terbaik yang Mengubah Bisnis

3. Webflow (Terbaik untuk fleksibilitas desain visual)

melalui Webflow

Webflow adalah salah satu pesaing Builder.io yang paling populer, menawarkan antarmuka visual yang kuat yang memungkinkan desainer membuat situs web responsif sepenuhnya tanpa perlu menulis kode. Di sisi lain, ia menyediakan kustomisasi yang luas bagi pengembang melalui komponen kustom, API, dan kemampuan integrasi—membuatnya sama menariknya bagi tim kreatif maupun teknis.

Dengan Webflow, Anda dapat mendesain, membuat, dan meluncurkan halaman siap produksi langsung di platform. Sistem manajemen konten bawaan memudahkan pengelolaan posting blog, katalog produk, atau data dinamis sambil menjaga konsistensi desain di berbagai perangkat.

Bagi organisasi dan perusahaan besar, Webflow menawarkan skalabilitas canggih, keamanan tingkat perusahaan, dan dukungan khusus. Kombinasi fleksibilitas kreatif dan keandalan perusahaan ini menjadikannya salah satu alternatif terkuat untuk Builder.io bagi mereka yang menginginkan desain pixel-perfect tanpa mengorbankan kekuatan pengembangan.

Fitur terbaik Webflow

Antarmuka visual seret dan lepas untuk pembuatan situs web responsif tanpa perlu coding

Sistem manajemen konten bawaan untuk blog, katalog produk, dan data dinamis

Embedding kode kustom dan integrasi API untuk fungsionalitas lanjutan

Hosting, alat SEO, dan optimasi kinerja disertakan dalam platform

Alat kolaborasi yang memungkinkan desainer, pemasar, dan pengembang bekerja sama dengan lancar

Batasan Webflow

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru disebabkan oleh fitur-fitur canggihnya

Biaya dapat meningkat dengan cepat saat menskalakan proyek atau menggunakan paket lanjutan

Dukungan terbatas untuk alur kerja multibahasa atau lokalisasi dibandingkan dengan beberapa alternatif

Harga Webflow

Gratis

Basic: $18/bulan

CMS: $29/bulan

Bisnis: $49/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Webflow

G2: 4.4/5 (550+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Webflow?

Seorang pengguna G2 mengatakan :

Webflow membuat desain dan pengembangan web menjadi sangat mudah tanpa mengorbankan kedalaman dan fitur yang diperlukan untuk memuaskan pengembang yang ingin membuat sesuatu yang sepenuhnya kustom.

Webflow membuat desain dan pengembangan web menjadi sangat mudah tanpa mengorbankan kedalaman dan fitur yang diperlukan untuk memuaskan pengembang yang ingin membuat sesuatu yang sepenuhnya kustom.

🔎 Tahukah Anda? Situs web pertama yang dibuat oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 pada dasarnya adalah halaman manajemen konten sederhana yang menjelaskan apa itu World Wide Web dan cara menggunakannya. Tiga dekade kemudian, kini Anda dapat mendesain situs web responsif dan interaktif secara visual—tanpa perlu menulis kode manual.

4. Contentful (Pilihan terbaik untuk CMS headless yang siap untuk perusahaan)

melalui Contentful

Contentful adalah salah satu platform CMS headless yang paling mapan, dirancang untuk menangani kebutuhan manajemen konten yang kompleks dari organisasi besar dan perusahaan. Berbeda dengan alternatif drag-and-drop visual, Contentful berfokus pada data terstruktur, komponen modular, dan kemampuan integrasi yang kuat—membuatnya menjadi solusi andalan bagi bisnis yang perlu menskalakan pengalaman digital di berbagai perangkat dan platform e-commerce.

Dengan pendekatan API-first-nya, Contentful memberikan pengembang kendali penuh atas pengiriman konten, sementara editor dapat memanfaatkan antarmuka intuitif untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten. Platform ini banyak digunakan oleh tim global yang membutuhkan kolaborasi yang lancar, tata kelola yang kuat, dan kemampuan untuk mengelola alur kerja secara skala besar.

Contentful juga menawarkan opsi rencana enterprise tingkat lanjut seperti akses berbasis peran, dukungan khusus, dan keamanan yang ditingkatkan—semua hal ini sangat penting bagi perusahaan besar yang mengelola proyek web kritis.

Fitur terbaik Contentful

Model konten fleksibel dengan komponen modular untuk pengalaman digital yang terstruktur.

Arsitektur berbasis API dengan REST dan GraphQL untuk integrasi yang skalabel.

Peran, izin, dan kontrol tata kelola yang sesuai untuk organisasi tingkat perusahaan.

Fitur lokalisasi yang kuat untuk mengelola konten multibahasa di berbagai wilayah.

Kerangka kerja aplikasi dan pasar untuk memperluas fungsionalitas dengan plugin.

Batasan Contentful

Dapat terasa rumit bagi tim kecil tanpa pengembang khusus.

Beberapa pengulas mencatat kurva pembelajaran untuk editor dibandingkan dengan platform visual yang lebih sederhana.

Biaya dapat meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan konten, pengguna, dan panggilan API.

Harga Contentful

Gratis

Lite: $300/bulan

Premium: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Contentful

G2: 4.3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Contentful?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Antarmuka pengguna yang intuitif memungkinkan editor konten bekerja secara mandiri, sementara pengembang dapat menikmati fleksibilitas integrasi dengan kerangka kerja front-end apa pun.

Antarmuka pengguna yang intuitif memungkinkan editor konten bekerja secara mandiri, sementara pengembang dapat menikmati fleksibilitas integrasi dengan kerangka kerja front-end apa pun.

📚 Baca Juga: Template Peta Konten Gratis untuk Merancang Strategi Konten Anda

5. Storyblok (Terbaik untuk blok konten modular)

melalui Storyblok

Storyblok adalah CMS headless yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan baik pengembang maupun tim konten. Keunggulannya terletak pada pendekatan komponen modularnya, yang memberikan editor antarmuka visual untuk mengelola konten secara real-time sambil memberikan pengembang fleksibilitas sistem berbasis API. Hal ini menjadikannya pilihan yang kuat bagi organisasi yang ingin menyeimbangkan kebebasan kreatif dengan pengelolaan konten yang terstruktur.

Sistem ini dibangun berdasarkan blok konten yang dapat digunakan ulang, yang membantu tim merancang, membuat, dan menskalakan situs web dan platform e-commerce dengan lebih cepat. Editor dapat menyeret dan meletakkan komponen sambil melihat pratinjau perubahan secara instan di berbagai perangkat, sehingga mengurangi hambatan dan memastikan konsistensi konten. Sementara itu, pengembang dapat mengintegrasikan Storyblok dengan kerangka kerja populer seperti Next.js, Nuxt, dan React untuk mendukung proyek yang skalabel.

Bagi perusahaan besar, Storyblok menawarkan fitur enterprise canggih, termasuk akses berbasis peran, persetujuan alur kerja, dan lokalisasi multibahasa—membuat pengelolaan operasi konten global menjadi lebih mudah dan efisien.

Fitur terbaik Storyblok

Editor visual dengan pratinjau real-time untuk pengeditan dan penerbitan yang lancar.

Blok konten modular untuk komponen yang dapat digunakan ulang di berbagai halaman dan situs web.

Sistem alur kerja dan persetujuan bawaan untuk kolaborasi yang efisien.

Integrasi API yang kuat dengan kerangka kerja populer dan platform e-commerce.

Dukungan lokalisasi yang kuat untuk pengiriman konten global

Batasan Storyblok

Antarmuka dapat terasa rumit bagi pengguna baru yang belum familiar dengan sistem manajemen konten modular

Fitur lanjutan mungkin memerlukan pengaturan khusus, yang menambah kompleksitas bagi tim yang lebih kecil

Harga disesuaikan dengan penggunaan, yang mungkin menjadi tantangan bagi organisasi yang sedang berkembang

Harga Storyblok

Starter: Gratis

Pertumbuhan: $99/bulan

Growth Plus: $349/bulan

Paket Premium & Elite: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Storyblok

G2: 4.6/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Storyblok?

Seorang pengguna G2 mengatakan :

Storyblok menonjol karena kinerjanya yang handal dan andal. Platform ini sangat mudah untuk dimulai, bahkan bagi pengguna baru pun tidak memerlukan kurva pembelajaran yang curam.

Storyblok menonjol karena kinerjanya yang handal dan andal. Platform ini sangat mudah untuk dimulai, bahkan bagi pengguna baru pun tidak memerlukan kurva pembelajaran yang curam.

🧠 Fakta Menarik: Konsep desain modular awalnya berasal dari arsitektur, di mana modul yang dapat diganti digunakan untuk mempercepat konstruksi bangunan. Hari ini, prinsip yang sama mendorong efisiensi dalam pengembangan web.

6. Framer (Terbaik untuk prototipe cepat dan pembuatan situs web)

melalui Framer

Framer awalnya dikembangkan sebagai alat prototyping untuk desainer, namun kini telah berkembang menjadi pembuat situs web lengkap yang menggabungkan kebebasan desain visual dengan output siap produksi. Ini adalah alternatif Builder.io yang sangat baik untuk tim yang ingin beralih dari konsep ke situs live dengan cepat tanpa perlu coding yang rumit.

Antarmuka visualnya yang intuitif memungkinkan pengguna mendesain halaman dan komponen interaktif dengan kemudahan seret dan lepas, sambil menawarkan kemampuan untuk menambahkan kode kustom untuk fungsionalitas lanjutan. Keseimbangan ini membuat Framer sangat berguna bagi pengembang dan desainer yang berkolaborasi dalam proyek di mana kecepatan dan kualitas akhir sama-sama penting.

Framer juga terintegrasi dengan platform e-commerce populer dan mendukung tata letak responsif untuk berbagai perangkat, memastikan konsistensi di seluruh kehadiran digital Anda. Dengan hosting bawaan, fitur SEO, dan analitik, Framer menyediakan solusi end-to-end yang membantu organisasi mengoptimalkan alur kerja pembuatan dan penerbitan konten.

Fitur terbaik Framer

Antarmuka visual seret dan lepas dengan dukungan animasi dan komponen interaktif

Kemampuan untuk menambahkan kode kustom untuk fungsionalitas yang lebih kompleks

Alat desain responsif yang menyesuaikan situs web secara mulus di berbagai perangkat

Integrasi dengan platform e-commerce dan pemasaran untuk alur kerja yang terhubung

Hosting dan analitik bawaan untuk alur kerja pengembangan yang lengkap

Batasan Framer

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pemula dibandingkan dengan alternatif yang lebih sederhana

Skalabilitas terbatas untuk perusahaan besar dengan kebutuhan manajemen konten yang kompleks

Fitur lanjutan seperti penggantian kode mungkin memerlukan keahlian teknis

Harga Framer

Gratis

Basic: $15/bulan

Pro: $45/bulan

Skala: $100/bulan

Enterprise

Ulasan dan peringkat Framer

G2: 4.7/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Framer?

Seorang pengguna G2 mengatakan :

Antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) sangat baik untuk kemudahan pembuatan situs web, tim pemasaran berhasil menyelesaikan pembuatan situs web dalam waktu satu bulan saja, integrasi sangat mudah, kami telah mengintegrasikan dengan Google Analytics, cal.com, dan lain-lain

Antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) sangat baik untuk kemudahan pembuatan situs web, tim pemasaran berhasil menyelesaikan pembuatan situs web dalam waktu satu bulan saja, integrasi sangat mudah, kami telah mengintegrasikan dengan Google Analytics, cal.com, dan lain-lain

📚 Baca Juga: Contoh Sistem Manajemen Konten Terbaik

7. Strapi (Pilihan terbaik untuk fleksibilitas CMS headless open-source)

melalui Strapi

Strapi adalah CMS headless open-source yang memberikan pengembang dan tim kendali penuh atas alur kerja manajemen konten mereka. Berbeda dengan platform tertutup, Strapi bersifat self-hosted, artinya Anda memiliki kendali penuh atas data, keamanan, dan konfigurasi kustom—membuatnya menjadi pilihan favorit bagi organisasi yang memiliki kebutuhan kepatuhan atau skalabilitas khusus.

Dengan Strapi, Anda dapat membuat komponen modular, mendefinisikan jenis konten yang fleksibel, dan terhubung ke kerangka kerja front-end apa pun melalui API REST atau GraphQL. Platform ini mendukung integrasi dengan platform e-commerce modern, alat pihak ketiga, dan aplikasi kustom, menjadikannya sangat adaptif untuk berbagai proyek.

Bagi perusahaan besar, Strapi menawarkan paket enterprise yang mencakup izin berbasis peran, SSO, catatan audit, dan dukungan khusus—memastikan bahwa bahkan alur kerja yang kompleks dapat dikelola dengan aman dan skalabel.

Fitur terbaik Strapi

Kerangka kerja open-source dengan kustomisasi penuh untuk jenis konten dan komponen

API REST dan GraphQL untuk integrasi yang mudah dengan berbagai platform front-end

Opsi self-hosting untuk kendali penuh atas infrastruktur dan keamanan

Komunitas yang kuat dan ekosistem plugin untuk memperluas fitur

Dukungan multibahasa dan lokalisasi untuk pengiriman konten global

Batasan Strapi

Membutuhkan lebih banyak pengaturan dan pemeliharaan dibandingkan dengan alternatif yang dihosting

Beberapa fitur, seperti RBAC lanjutan dan SSO, hanya tersedia di tingkat enterprise

Pengguna non-teknis mungkin menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam

Harga Strapi

CMS

Gratis

Pertumbuhan: $45/bulan

Enterprise: Harga kustom

Cloud

Gratis

Esensial: $15 per proyek per bulan

Pro: $75 per proyek per bulan

Scale: $375/bulan

Peringkat dan ulasan Strapi

G2: 4.5/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Strapi?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Strapi memudahkan Anda untuk membangun, menyesuaikan, dan menskalakan aplikasi berbasis konten. Saya menyukai fleksibilitasnya, panel admin yang intuitif, dan fakta bahwa ia dibangun dengan teknologi modern seperti Node.js.

Strapi memudahkan Anda untuk membangun, menyesuaikan, dan menskalakan aplikasi berbasis konten. Saya menyukai fleksibilitasnya, panel admin yang intuitif, dan fakta bahwa ia dibangun dengan teknologi modern seperti Node.js.

💡 Tips Pro: Untuk pengaturan CMS open-source, rencanakan strategi hosting dan skalabilitas Anda sejak awal. Solusi self-hosted seringkali memerlukan pengelolaan infrastruktur, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan kendali yang tak tertandingi atas konten dan alur kerja Anda.

8. Prismic (Terbaik untuk pengelolaan konten berfokus pada pemasaran)

melalui Prismic

Prismic adalah CMS headless yang dirancang khusus untuk tim pemasaran. Fokusnya adalah memudahkan pembuatan dan publikasi konten sambil tetap memberikan fleksibilitas sistem berbasis API kepada pengembang. Editor berbasis slice-nya memungkinkan pengguna membangun komponen yang dapat digunakan ulang di berbagai halaman, memberikan pemasar antarmuka visual yang konsisten untuk memperbarui dan mengelola situs web tanpa perlu menulis kode.

Prismic unggul dalam skenario kolaborasi di mana tim pemasaran dan pengembangan harus bekerja sama secara erat. Pemasar dapat menjadwalkan dan pratinjau kampanye konten secara real-time, sementara pengembang mendefinisikan model konten terstruktur dan memperluas fungsionalitas dengan API. Hal ini menjadikannya pilihan yang kuat bagi organisasi yang ingin menyederhanakan pengelolaan konten tanpa mengorbankan fleksibilitas.

Bagi perusahaan besar, paket enterprise Prismic mencakup keamanan yang ditingkatkan, dukungan khusus, dan alur kerja penerbitan canggih—membantu tim global menjaga tata kelola dan konsistensi di berbagai perangkat dan wilayah.

Fitur terbaik Prismic

Editor konten berbasis potongan untuk komponen yang dapat digunakan ulang di seluruh halaman

Pratinjau real-time dan penjadwalan untuk kampanye pemasaran

API REST dan GraphQL untuk integrasi fleksibel dengan platform front-end

Fitur lokalisasi multibahasa untuk organisasi internasional

Antarmuka visual yang sederhana bagi pemasar untuk membuat dan memperbarui konten dengan cepat

Batasan Prismic

Fleksibilitas desain yang terbatas dibandingkan dengan alternatif yang lebih berorientasi pada pengembang

Pengguna non-teknis mungkin merasa editor berbasis potongan kurang intuitif pada awalnya

Fitur canggih dan skalabilitas memerlukan paket berlangganan tingkat atas

Harga Prismic

Gratis

Medium: $180/bulan

Platinum: $750/bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Prismic

G2: 4.3/5 (350+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Prismic?

Seorang pengguna G2 mengatakan :

Penggunaan berbagai perpustakaan web modern untuk pengembang memudahkan penyesuaian portofolio saya! – Kemampuan untuk membuat jenis halaman kustom dan blok antarmuka pengguna kustom membuatnya terasa seperti versi React dari WordPress, sangat mudah diintegrasikan!

Penggunaan berbagai perpustakaan web modern untuk pengembang memudahkan penyesuaian portofolio saya! – Kemampuan untuk membuat jenis halaman kustom dan blok antarmuka pengguna kustom membuatnya terasa seperti versi React dari WordPress, sangat mudah diintegrasikan!

📚 Baca Juga: Template Penulisan Konten Terbaik untuk Mempercepat Proses

9. Plasmic (Terbaik untuk desain berbasis komponen)

melalui Plasmic

Plasmic adalah platform pengembangan visual yang membantu tim menjembatani kesenjangan antara desain dan kode. Berbeda dengan alat CMS tradisional, Plasmic berfokus pada pembuatan komponen yang dapat digunakan ulang dan mengintegrasikannya langsung ke dalam kerangka kerja pengembangan modern seperti React, Next.js, dan Vue. Hal ini membuatnya sangat berguna bagi pengembang yang menginginkan kontrol yang detail tanpa mengorbankan kecepatan antarmuka visual.

Dengan Plasmic, desainer dapat membuat dan mengedit halaman secara visual, sementara pengembang dapat terintegrasi ke dalam proyek yang sama melalui integrasi API dan fitur kustom. Pendekatan berbasis komponennya memastikan konsistensi di seluruh situs web dan aplikasi, membantu organisasi menskalakan pengalaman digital secara efisien.

Bagi perusahaan besar, Plasmic menawarkan opsi rencana enterprise tingkat lanjut dengan akses berbasis peran, keamanan yang lebih kuat, dan dukungan khusus, menjadikannya solusi andal untuk proyek-proyek kritis.

Fitur terbaik Plasmic

Desain berbasis komponen untuk modul yang dapat digunakan kembali di seluruh proyek

Integrasi yang mulus dengan React, Next.js, Vue, dan kerangka kerja lainnya

Editor visual untuk pembuatan konten dengan fleksibilitas tingkat pengembang

Arsitektur berbasis API untuk terhubung ke sumber data eksternal

Alat kolaborasi untuk menyelaraskan tim di bidang desain dan pengembangan

Batasan Plasmic

Membutuhkan keahlian teknis untuk mengoptimalkan fungsionalitasnya sepenuhnya

Kurang ramah bagi pengguna non-teknis dibandingkan dengan alternatif yang lebih sederhana

Fitur lanjutan mungkin terasa membingungkan bagi organisasi kecil

Harga Plasmic

Gratis

Starter: $49/bulan

Pro: $129/bulan

Scale : $499/bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Plasmic

G2: 4.6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Plasmic?

Seorang pengguna G2 mengatakan :

Plasmic adalah terobosan besar dalam dunia pengembangan low-code. Tidak hanya menembus batas low-code, tetapi juga menghancurkannya sepenuhnya, menawarkan platform yang memungkinkan tim untuk membangun aplikasi dan situs web berkualitas produksi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Plasmic adalah terobosan besar dalam dunia pengembangan low-code. Tidak hanya menembus batas low-code, tetapi juga menghancurkannya sepenuhnya, menawarkan platform yang memungkinkan tim untuk membangun aplikasi dan situs web berkualitas produksi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Plasmic adalah terobosan besar dalam dunia pengembangan low-code. Tidak hanya menembus batas low-code, tetapi juga menghancurkannya sepenuhnya, menawarkan platform yang memungkinkan tim untuk membangun aplikasi dan situs web berkualitas produksi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

📚 Baca Juga: Solusi Perangkat Lunak CMS Intranet Terbaik yang Perlu Dieksplorasi

10. Podia (Terbaik untuk kreator dan bisnis produk digital)

melalui Podia

Podia dirancang untuk kreator independen, pendidik, dan bisnis kecil yang ingin platform all-in-one untuk membuat, memasarkan, dan menjual produk digital. Berbeda dengan platform CMS headless tradisional, Podia berfokus pada menyederhanakan penjualan online, menjadikannya ideal bagi pengguna yang ingin mengelola konten, kursus, keanggotaan, dan toko online tanpa harus menggunakan beberapa aplikasi sekaligus.

Dengan antarmuka visual yang bersih, Podia memungkinkan Anda membuat situs web, mengatur toko online, dan mengelola alur kerja konten dengan cepat. Anda dapat mengunggah produk digital, menyematkan multimedia, dan menyesuaikan halaman sesuai dengan merek Anda—tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Bagi kreator yang mengandalkan e-commerce untuk terhubung dengan pelanggan mereka, Podia menyederhanakan segala hal mulai dari proses checkout hingga pengiriman.

Bagi organisasi yang berkembang melampaui kebutuhan dasar, Podia menawarkan paket harga berjenjang dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang berbeda, mulai dari proyek hobi hingga pengembangan bisnis digital yang berskala.

Fitur terbaik Podia

Platform all-in-one untuk kursus, keanggotaan, dan penjualan produk digital

Pembuat situs web dengan halaman yang dapat disesuaikan dan tidak memerlukan pemrograman

Sistem checkout terintegrasi dengan keamanan dan pemrosesan pembayaran

Alat pemasaran email dan otomatisasi untuk merawat pelanggan

Fitur komunitas untuk berinteraksi langsung dengan audiens Anda

Batasan Podia

Kurang cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan manajemen konten yang kompleks

Kustomisasi desain terbatas dibandingkan dengan platform pengembangan penuh

Tidak ideal untuk proyek teknis yang kompleks atau aplikasi yang memerlukan integrasi yang luas

Harga Podia

Podia Email : Gratis

Mover: $39/bulan

Shaker: $89/bulan

Ulasan dan peringkat Podia

G2: 4.6/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Podia?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Saya suka menghosting kursus dan produk digital di Podia. Antarmuka pengguna yang ramah membuatnya mudah untuk disetel dan diedit sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis saya.

Saya suka menghosting kursus dan produk digital di Podia. Antarmuka pengguna yang ramah membuatnya mudah untuk disetel dan diedit sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis saya.

Menemukan Alternatif Builder.io yang Tepat untuk Tim Anda

Dari platform CMS headless seperti Sanity, Contentful, dan Strapi hingga alat yang berfokus pada kreator seperti Podia, ada banyak pilihan alternatif Builder.io. Kunci utamanya adalah menyelaraskan fitur platform dengan alur kerja tim Anda, kenyamanan teknis, dan tujuan pertumbuhan—baik itu kecepatan pembuatan, kemampuan integrasi yang kuat, atau skalabilitas tingkat perusahaan.

Jika Anda mencari solusi yang menggabungkan manajemen konten, kolaborasi, dan alur kerja bertenaga AI dalam satu platform, ClickUp adalah pilihan terbaik Anda. Dengan ClickUp Docs, ClickUp Chat, ClickUp Automations, dan templat manajemen konten ClickUp yang siap pakai, Anda dapat merencanakan, membangun, dan mengelola proyek lebih cepat—tanpa perlu berpindah antar alat.

🚀 Daftar gratis hari ini dan lihat bagaimana ClickUp dapat mempermudah alur kerja konten Anda dari ide hingga peluncuran.