15 Template Brief Pemasaran Gratis untuk Proyek Kreatif

🚀 Kampanye yang hebat tidak dimulai di pengelola iklan atau alat desain—mereka dimulai dengan kejelasan. Kejelasan itu berasal dari sebuah brief pemasaran.

Brief bukan sekadar daftar periksa. Ini adalah GPS kampanye Anda—menentukan tujuan (tujuan), strategi (rute), dan audiens target (penumpang). Tanpa brief, tim sering kali menyimpang dari tujuan. Faktanya, lebih dari 80% pemasar mengatakan bahwa menulis brief yang solid adalah salah satu tugas tersulit mereka—dan hal ini terlihat dari hasil yang tidak jelas, anggaran yang terbuang, dan perubahan mendadak di menit-menit terakhir.

Itulah mengapa templat brief pemasaran begitu revolusioner. Templat ini menghilangkan tebak-tebakan, memicu pertanyaan yang tepat, dan memberikan tim Anda panduan bersama sebelum pelaksanaan dimulai.

✨ Dalam panduan ini, Anda akan menemukan templat gratis yang dirancang untuk menghilangkan hambatan dalam proses pembuatan brief—sehingga Anda dapat beralih dari ide ke peluncuran dengan fokus, kecepatan, dan keyakinan.

🧠 Fakta Menarik: Kata marketing berasal dari mercatus, yang dalam bahasa Latin berarti pasar. Jauh sebelum briefs ada, pedagang di Tiongkok kuno dan Eropa abad pertengahan membuat pesan yang disesuaikan untuk menjangkau audiens yang tepat. Alat-alat berkembang, tetapi tujuannya tetap sama: terhubung, meyakinkan, dan mengonversi. ✨

Apa Itu Template Brief Pemasaran?

Template brief pemasaran adalah dokumen yang sudah jadi dan dapat digunakan ulang untuk memberikan struktur pada proses perencanaan Anda dengan cepat. Template ini mencakup semua elemen penting: tujuan kampanye, anggaran, target audiens, pesan inti, suara merek, peran tim, dan karya kreatif untuk menghidupkan semuanya.

Hasilnya? Anda mendapatkan keunggulan awal, tanpa kebingungan halaman kosong, hanya langkah awal yang tajam dalam peta jalan pemasaran.

Begini caranya:

Tentukan strategi pemasaran Anda dengan panduan yang memperjelas tujuan proyek

Sinkronkan dengan cepat menggunakan satu sumber kebenaran yang jelas, tidak lagi ada pertanyaan “Tunggu, apa yang kita lakukan lagi?”

Tentukan nada, daya tarik, dan pesan agar konten Anda resonansi dengan audiens Anda

Evaluasi kemajuan dengan persyaratan proyek yang jelas, hasil yang diharapkan, dan tanggung jawab yang ditetapkan

📌 Contoh: Brief kreatif Coca-Cola sering disebut sebagai contoh terbaik dalam mengubah wawasan menjadi dampak. Alih-alih berhenti pada persona audiens tingkat permukaan, mereka memetakan bagaimana persepsi berubah dan emosi berkembang di setiap titik sentuh. Tingkat kejelasan seperti itu tidak terjadi begitu saja—itu dirancang dengan cermat. Dan templat brief pemasaran yang tepat memberikan kerangka kerja bagi tim mana pun untuk mencapai tingkat presisi yang sama.

Template yang solid dapat memulai segalanya—tetapi template terbaik tidak hanya memulai kampanye Anda, tetapi juga menjaga agar tetap pada jalurnya saat tenggat waktu semakin ketat dan ide-ide menjadi rumit. Jadi, apa yang membuat template brief pemasaran yang hebat menonjol? Mari kita bahas 👇

➡️ Baca Juga: Template Manajemen Produk Gratis

Apa yang Membuat Template Brief Pemasaran yang Baik?

Template brief pemasaran yang baik harus ringkas, terfokus, dan dirancang untuk tindakan. Template ini mencakup hal-hal yang penting, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, dan membantu tim kreatif Anda bergerak cepat. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Struktur yang jelas : Peta mengapa, siapa, apa, dan bagaimana dalam alur yang bersih dan logis. Template yang terstruktur dengan baik juga berfungsi sebagai : Peta mengapa, siapa, apa, dan bagaimana dalam alur yang bersih dan logis. Template yang terstruktur dengan baik juga berfungsi sebagai daftar periksa kampanye pemasaran Anda, baik itu rebranding, kolaborasi dengan influencer, atau dorongan pada hari peluncuran

Fleksibilitas penyesuaian: Sesuaikan dengan berbagai format, proyek kreatif, dan alur kerja. Cari tata letak modular dan bidang yang dapat diedit yang dapat disesuaikan dari email musiman hingga peluncuran multi-saluran yang lengkap

Ringkasan audiens: Template cerdas mendefinisikan persona, masalah pelanggan, motivasi, dan kebiasaan saluran sehingga setiap langkah kreatif sesuai dengan situasi

Berfokus pada hasil: Hubungkan arah kreatif dengan dampak yang nyata. Template cerdas menghubungkan setiap ide dengan Hubungkan arah kreatif dengan dampak yang nyata. Template cerdas menghubungkan setiap ide dengan KPI pemasaran seperti konversi, retensi, atau keterlibatan, memastikan semua orang bekerja menuju tujuan bersama

Siap kolaborasi: Pastikan kerja tim yang lancar di lokasi, jarak jauh, atau hybrid. Template dengan pembaruan real-time, komentar langsung, riwayat versi, dan kontrol akses membantu Anda berkomunikasi ide dengan jelas

💡 Tips Pro: Jadikan panduan kreatif sebagai bagian dari brief, bukan sebagai tambahan belakangan. Template Anda harus mencakup ruang untuk petunjuk nada, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kit merek, dokumen penelitian, pedoman hukum, dan keberhasilan sebelumnya. Mengapa? Ini agar bahkan kontributor baru dapat menghasilkan pekerjaan yang konsisten.

Template Brief Pemasaran Sekilas

15 Template Brief Pemasaran untuk Memulai Kampanye Anda

Dalam pemasaran, setiap langkah penting, mulai dari menyusun brief kreatif yang tajam hingga menetapkan strategi promosi dan membuktikan ROI di berbagai kanal. Di situlah ClickUp berperan—aplikasi serba guna untuk kerja, di mana ide, hasil kerja, dan jadwal Anda berada dalam satu tempat.

Dan hasilnya berbicara sendiri. Tanyakan saja kepada Cartoon Network, tim mereka mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan setelah beralih ke ClickUp. 🎯

Kami dapat bertindak sangat, sangat cepat karena ada satu sumber kebenaran yang memiliki semua detail yang kami butuhkan. Kami juga dapat sangat akurat dalam apa yang kami posting di media sosial karena kami memiliki status tugas yang mencegah kesalahan.

Kami dapat bertindak sangat, sangat cepat karena ada satu sumber kebenaran yang memiliki semua detail yang kami butuhkan. Kami juga dapat sangat akurat dalam apa yang kami posting di media sosial karena kami memiliki status tugas yang mencegah kesalahan.

🚀 Begini cara ClickUp mendorong momentum kreatifnya: lebih dari 2.000 aset kreatif diproduksi dan dikirimkan lebih cepat dengan ClickUp

penurunan 50% dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan mempublikasikan konten media sosial

peningkatan 2 kali lipat dalam jumlah saluran yang dikelola dengan ukuran tim yang sama

Jika Anda siap untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih baik, templat brief kreatif gratis ClickUp adalah tempat yang sempurna untuk memulai. Mari kita mulai.

1. Template Brief Proyek Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan setiap milestone dan mulailah dengan jelas menggunakan Template Brief Proyek Pemasaran ClickUp

Proyek tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada strategi, persetujuan anggaran, ketergantungan, skenario apa yang terjadi jika, dan kemudian, ada eksekusi sebenarnya. Template Brief Proyek Pemasaran ClickUp membantu Anda menyelaraskan semua bagian yang bergerak (dan lebih banyak lagi) sebelum peluncuran.

Gunakan templat ini untuk menyusun ringkasan proyek, tonggak penting, jadwal, dan peran pemangku kepentingan, semuanya dalam satu tempat. Baik Anda mengelola tim internal atau hasil kerja yang ditujukan untuk klien, templat ini memastikan lebih sedikit kejutan di kemudian hari dan persetujuan lebih cepat dari pimpinan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Siapkan proyek untuk kesuksesan dengan menyelaraskan ruang lingkup, tujuan, dan tenggat waktu kunci

Percepat persetujuan pemangku kepentingan dengan ringkasan proyek yang rapi dan siap presentasi

Identifikasi hambatan sebelum mengganggu jadwal Anda dengan bidang prompt cerdas

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin pemasaran, eksekutif akun, atau tim layanan klien yang mengelola inisiatif multi-fase dengan banyak pemangku kepentingan.

📮ClickUp Insight: 70% manajer menggunakan brief proyek terperinci untuk menetapkan ekspektasi, 11% mengandalkan pertemuan awal tim, dan 6% menyesuaikan pertemuan awal proyek berdasarkan tugas dan kompleksitas. Artinya, sebagian besar pertemuan awal cenderung berfokus pada dokumentasi, bukan pada konteks. Rencana mungkin jelas, tetapi apakah jelas bagi semua orang, sesuai dengan cara mereka membutuhkannya? ClickUp Brain dapat membantu Anda menyesuaikan komunikasi sejak awal. Gunakan untuk merangkum dokumen kickoff menjadi brief tugas yang spesifik untuk peran, menghasilkan rencana aksi berdasarkan fungsi, dan mengidentifikasi siapa yang membutuhkan detail lebih banyak versus siapa yang membutuhkan detail lebih sedikit. 💫 Hasil Nyata: Hawke Media mengurangi keterlambatan proyek sebesar 70% dengan fitur pelacakan proyek canggih dan otomatisasi ClickUp.

🎥 Ingin meningkatkan strategi pemasaran Anda dengan AI? Dalam video ini, Anda akan melihat bagaimana alat, alur kerja, dan otomatisasi cerdas dapat mengurangi pekerjaan rutin, mempercepat kampanye, dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas—sehingga pemasaran Anda dapat mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

2. Template Brief Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kampanye pemasaran dan periklanan yang lebih tajam dengan Template Brief Kampanye Pemasaran ClickUp

Ketika kampanye tidak mencapai sasaran, biasanya bukan karena eksekusi—melainkan karena komunikasi yang tidak jelas.

Template Brief Kampanye Pemasaran ClickUp menyelesaikan hal itu dengan cepat. Template ini memberikan kanvas fleksibel untuk mendefinisikan visi kampanye, menyempurnakan proposisi nilai, mempertajam pesan, dan mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab atas apa, semua sebelum produksi dimulai.

Karena dijalankan di ClickUp Docs, brief Anda menjadi ruang kerja kolaboratif yang dinamis. Tambahkan visual, edit bersama secara real-time, dan hubungkan setiap bagian dengan tugas yang dapat dieksekusi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Jelaskan tujuan kampanye dengan bagian-bagian untuk positioning, pilar pesan, CTA, dan KPI

Minimalkan keterlambatan dengan penunjukan pemilik tugas yang jelas, titik pemeriksaan, dan pelacakan versi bawaan

Luncurkan lebih cepat dengan kerangka kerja yang dapat digunakan ulang dan dapat disesuaikan dengan setiap kampanye baru

🔑 Ideal untuk: Manajer pemasaran, organisasi kecil, dan strategis konten yang meluncurkan kampanye lintas platform dengan tenggat waktu ketat dan tujuan besar.

➡️ Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Manajemen Kampanye Terbaik

3. Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah strategi pemasaran Anda menjadi cerita yang kuat dengan Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp

Mengapa Anda membutuhkan templat brief kreatif terpisah? Itu karena brief umum hanya membahas apa dan mengapa, seperti tujuan, target audiens, dan pesan. Brief kreatif menggali bagaimana. Mereka membentuk nada, visual, suasana, dan narasi, mengubah ide menjadi cerita yang memikat.

Itulah tepatnya tujuan dari Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp. Template ini memberikan tim pemasaran Anda satu sumber informasi yang akurat, termasuk suara kampanye, panduan pesan yang boleh dan tidak boleh, persona target, dan spesifikasi platform spesifik, dalam satu ruang yang fleksibel.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Berikan arahan kreatif tanpa mengontrol secara berlebihan proses kreatif

Pecah tugas menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis konten, nada, dan platform

Kurangi komunikasi bolak-balik dengan memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh tim kreatif sejak awal

🔑 Ideal untuk: Pemimpin kreatif, manajer pemasaran, dan freelancer yang mengelola kampanye multi-format dengan visi kreatif yang berani.

4. Template Brief Kampanye ClickUp

Dapatkan templat gratis Selaraskan tujuan, strategi, dan pelaksanaan dengan tujuan menggunakan Template Brief Kampanye ClickUp

Peluncuran yang berisiko tinggi semuanya tentang koordinasi—ketika Anda mengelola 10+ titik sentuh, bahkan kesalahan kecil pun dapat mengacaukan seluruh kampanye.

Template Brief Kampanye ClickUp menjaga segala sesuatunya tetap sederhana dan jelas. Mulailah dengan tujuan, audiens, anggaran, dan hasil yang diharapkan—lalu ikuti petunjuk terarah yang memastikan setiap tindakan jelas, dari hari pertama hingga hari peluncuran.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Selaraskan departemen kreatif internal dan agensi eksternal Anda sekitar tujuan bersama

Pantau kemajuan di seluruh fase dan pekerjaan kreatif tanpa perlu berganti alat

Kumpulkan wawasan dan pelajaran setelah peluncuran untuk mempertajam kampanye pemasaran Anda berikutnya

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran yang bergerak cepat yang mencari templat brief kreatif gratis untuk mengelola peluncuran produk, rebranding, atau kampanye berisiko tinggi.

💡 Tips Pro: 74% pemasar menggunakan AI untuk mempercepat alur kerja mereka, jadi mengapa tidak ikut tren ini? Lihat bagaimana ClickUp Brain membantu Anda menyusun brief kampanye yang terstruktur dan siap dibagikan dalam hitungan detik; tanpa perlu berpikir berlebihan, tanpa format manual. Buat brief kampanye dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

5. Template Papan Tulis Brief Kreatif ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan ide-ide besar Anda dalam satu ruang kolaboratif dengan Template Papan Tulis Brief Kreatif

Tahukah Anda bahwa 65% orang adalah pembelajar visual? Jika tim Anda termasuk dalam mayoritas tersebut, brief kreatif yang penuh teks bisa terasa lebih seperti hambatan daripada inspirasi. ✨

🎨 Masuk ke Template Papan Tulis Brief Kreatif ClickUp. Template ini mengubah brief statis menjadi visual yang dinamis—sehingga tim Anda dapat menggambar ide, memetakan konsep, dan menghubungkan tujuan dengan cara yang lebih cepat dipahami dan lebih mudah ditindaklanjuti daripada teks yang berlembar-lembar.

Dibangun di atas ClickUp Whiteboard, templat ini memungkinkan Anda menggambar, memetakan, dan mengubah ide menjadi tugas tanpa perlu beralih alat atau kehilangan makna. Rencanakan alur kampanye, papan suasana, perjalanan pelanggan, atau wawasan pesaing dalam satu ruang visual dan interaktif.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Ubah ide mentah menjadi hasil kerja terstruktur dengan kemudahan seret dan lepas

Edit bersama secara langsung dengan catatan tempel, bentuk, kode warna, dan komentar

Bagikan rencana visual yang mudah dipahami oleh tim kreatif, strategis, dan klien

🔑 Ideal untuk: Desainer, pembuat konten, dan manajer kampanye yang memulai proyek baru dengan ide besar dan banyak kolaborator.

🧠 Tips ClickUp: Ubah papan tulis Anda menjadi pusat kendali kampanye. Peta hasil kerja berdasarkan tahap funnel, tetapkan pemilik desain, dan tautkan aset draf sehingga setiap sesi brainstorming mengalir ke dalam alur konten yang siap diluncurkan.

🎥 Lihat bagaimana ide kampanye kasar berubah menjadi brief pemasaran yang jelas di ClickUp Whiteboards—lalu menjadi tugas yang dapat dieksekusi tim Anda hanya dengan beberapa klik.

6. Template Perencanaan Permintaan Brief Kreatif ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dengan lebih cerdas, bukan lebih keras, dengan Template Perencanaan Permintaan Brief Kreatif

Mengelola permintaan klien, kampanye email, iklan, kebutuhan desain, dan kalender konten secara bersamaan? Dengan tenggat waktu yang menumpuk dan tim yang kecil, prioritas mudah terabaikan. Template Perencanaan Permintaan Brief Kreatif ClickUp membantu Anda kembali mengendalikan situasi.

Catat setiap permintaan, lingkup, tenggat waktu, dan perkiraan upaya dalam format yang rapi dan terstruktur. Kemudian bandingkan dengan kapasitas tim yang sebenarnya untuk memprediksi beban kerja, mengalokasikan sumber daya, dan membuat keputusan yang cerdas saat permintaan melonjak.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Atur permintaan kreatif saat masuk, bukan saat tenggat waktu menumpuk

Cegah kelelahan dengan menandai jadwal yang terlalu padat sebelum terlambat untuk melakukan penyesuaian

Pindahkan tugas dengan cepat tanpa mengganggu ritme tim kreatif Anda

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, startup, atau perusahaan kecil yang mencari templat brief kreatif gratis untuk mengelola lonjakan permintaan dan menyeimbangkan kapasitas.

➡️ Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Kreatif Terbaik

7. Template Brief Acara ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan acara yang tak terlupakan dengan cepat menggunakan Template Brief Acara ClickUp

Industri acara diperkirakan akan mencapai $2,5 triliun pada tahun 2035. Ini membuktikan bahwa pengalaman langsung masih menjadi pendorong keterlibatan.

Tapi manajemen proyek acara? Itu adalah keriuhan daftar tamu, jadwal, pembayaran, undangan, vendor, dan promosi, sering kali tersebar di alat yang terpisah.

` Template Ringkasan Acara ClickUp memastikan tim Anda tetap sejalan dari awal hingga akhir. Template ini mencatat tujuan, membagikan tugas, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dalam satu pusat informasi terpusat, sehingga setiap detail dilacak, dibagikan, dan diselesaikan tepat waktu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Brainstorm ide, tentukan cakupan, dan bagi rencana acara menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan

Tugaskan tanggung jawab berdasarkan peran dan fase, sehingga setiap anggota tim tetap sinkron

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan secara real-time untuk mengonfirmasi logistik, tanggal penting, dan perubahan mendadak

🔑 Ideal untuk: Perencana acara, manajer HR, dan pemimpin pemasaran yang mengelola perekrutan, konferensi internal, acara virtual, atau promosi khusus.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2021, Google merombak konferensi pengembang I/O-nya dengan format sepenuhnya virtual, merekam pidato utama menggunakan kamera 360° dan menyiarkannya di YouTube. Di balik setiap pengalaman yang mulus seperti ini? Sebuah brief acara yang jelas dan manajemen proyek yang rapi.

🎥 Dari awal hingga penyelesaian: begini cara menjalankan acara besar menggunakan ClickUp.

8. Template Brief Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Sinkronkan lebih cepat, rancang lebih cerdas dengan Template Brief Desain ClickUp

Desain adalah tempat visi bertemu dengan eksekusi, tetapi hanya jika semua orang menggunakan bahasa yang sama. Jika kejelasan tidak tercapai, kolaborator Anda akan terjebak dalam lingkaran revisi, mengejar umpan balik, atau mencoba memahami arahan yang tidak jelas.

Template Brief Desain ClickUp menetapkan arah sejak awal. Tentukan niat desain Anda, tautkan referensi visual, dan tetapkan spesifikasi sebelum satu piksel pun bergerak. Baik itu logo, mockup antarmuka pengguna, atau konten iklan, template ini menjaga arah yang jelas dan proses yang efisien.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan parameter desain seperti dimensi, format file, perangkat, dan resolusi

Bagikan inspirasi kreatif, mockup, atau kit merek di satu ruang kerja terpusat

Libatkan peninjau dan tinjau umpan balik untuk menghindari kekacauan bolak-balik

🔑 Ideal untuk: Desainer grafis, tim UI/UX, dan pemimpin pemasaran yang memproduksi aset visual berproduksi tinggi atau berdampak besar dengan tenggat waktu yang ketat.

➡️ Baca Juga: Cara Menulis Brief Desain dalam 8 Langkah

9. Template Ringkasan Konten SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat konten yang layak peringkat secara massal dengan Template Brief Konten SEO ClickUp

SEO bukan hanya tentang kata kunci. Lebih dari itu, SEO tentang presisi, kedalaman topik, optimasi on-page/off-page, dan koordinasi yang sempurna antara penulis, editor, dan strategis. Template Brief Konten SEO ClickUp memberikan struktur pada setiap bagian dari alur kerja Anda.

Tentukan niat pencarian, buat daftar judul, tetapkan kata kunci, peta tautan internal, dan tandai elemen teknis. Baik Anda sedang mengembangkan blog niche atau mengelola mesin konten berkapasitas tinggi, templat ini dirancang untuk manajemen proyek SEO yang lebih cerdas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Prioritaskan kata kunci berdampak tinggi dengan fitur kesulitan kata kunci, CPC, dan niat pengguna yang sudah terintegrasi

Tetapkan peran yang jelas dalam penulisan, penyuntingan, dan pembangunan tautan untuk memperlancar pelaksanaan

Tambahkan tangkapan layar SERP, tolok ukur pesaing, dan daftar periksa on-page untuk meningkatkan peringkat lebih cepat

🔑 Ideal untuk: Pemimpin SEO, pemasar konten, penulis lepas, dan tim editorial yang mengelola blog, kelompok konten inti, atau konten organik berformat panjang di berbagai domain.

👀 Tahukah Anda? ClickUp Brain menggabungkan kekuatan GPT, Claude, dan Gemini untuk secara otomatis menghasilkan ringkasan konten SEO, merangkum thread, dan menjawab pertanyaan di ruang kerja. Dengan Autopilot Agents, bahkan dapat memproses dokumen melalui tinjauan dan menugaskan langkah selanjutnya sehingga anggota tim Anda tetap fokus pada strategi, bukan pembaruan status. Seperti yang dikatakan oleh seorang Redditor: Saya menggunakannya setiap saat untuk memulai pekerjaan. Perlu menulis blog? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat matriks keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat templat email untuk menjangkau klien? Mulailah dengan Brain! Ini benar-benar bagus untuk membantu Anda memulai proyek atau sekadar membuat draf awal konten. Saya menggunakannya setiap saat untuk memulai pekerjaan. Perlu menulis blog? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat matriks keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat templat email untuk menjangkau klien? Mulailah dengan Brain! Ini benar-benar bagus untuk membantu Anda memulai proyek atau sekadar membuat draf awal konten.

10. Template Kreatif & Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah kekacauan kreatif menjadi eksekusi yang terorganisir dengan Template Kreatif & Desain ClickUp

Mendesain aset kampanye? Meluncurkan pembaruan merek? Atau mengelola visual iklan di lima platform sekaligus? Pekerjaan kreatif dan desain bergerak cepat, tetapi hanya jika proses Anda juga demikian.

Template Kreatif & Desain ClickUp menyediakan alur kerja berorientasi visual untuk mengelola proyek dari tahap awal hingga pengiriman akhir. Ini bukan sekadar pelacak tugas; template ini mencerminkan operasi desain dunia nyata dan memastikan tim internal, freelancer, dan pemangku kepentingan tetap berada di halaman yang sama.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mulai dengan formulir permintaan kreatif untuk menetapkan tujuan, brief, dan wawasan audiens sejak awal

Bekerja lebih cepat dengan tahap-tahap bawaan untuk ideasi, pelaksanaan desain, dan siklus tinjauan

Selesaikan proyek dengan jelas, lalu gunakan kembali, perbarui, atau arsipkan di Perpustakaan Aset Anda

🔑 Ideal untuk: Pemimpin kreatif, desainer, pemasar, dan freelancer yang mengelola pekerjaan kreatif bervolume tinggi di berbagai kampanye, saluran, dan klien.

👀 Tahukah Anda? Kampanye Real Beauty Dove menjadi ikonik berkat pesannya, dan strategi kreatifnya tetap konsisten di semua saluran. Dari media cetak dan TV hingga platform digital, kampanye ini menggaungkan kebenaran intinya—menantang standar kecantikan yang sempit—melalui strategi yang jelas dan identitas merek yang kuat. Disiplin semacam itu dimulai dengan brief kreatif yang terfokus.

11. Template Desain Grafis ClickUp

Dapatkan templat gratis Dari moodboard hingga peluncuran, tanpa kehilangan fokus, umpan balik, atau file, dengan Template Desain Grafis ClickUp

Kebingungan desain memang nyata: mockup yang hilang, jadwal yang berubah-ubah, dan versi tak berujung seperti final_final_v3.jpg. Namun, dengan Template Desain Grafis ClickUp, Anda dapat menjaga setiap tahap tetap terorganisir, mulai dari penulisan konten, tata letak, visual, hingga serah terima, tanpa perlu berganti-ganti alat atau kebingungan versi.

Dirancang untuk skalabilitas, cukup fleksibel untuk freelancer dan cukup tangguh untuk agensi yang mengelola puluhan aset di platform digital dan cetak. Langsung terjun ke alur kerja: temukan file dengan cepat, kunci jadwal, dan pantau seluruh alur kerja dalam satu ruang kerja terpadu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Prioritaskan tugas dengan Tampilan Daftar dan peta garis waktu di diagram Gantt bawaan

Tambahkan tautan Figma, Canva, atau cloud drive langsung ke kartu tugas, tanpa perlu membuka tab tambahan

Tetap terhubung dengan umpan balik real-time, riwayat revisi, dan status mockup kustom

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas, tim agensi, dan tim kreatif internal yang mengelola proyek desain berkapasitas tinggi di bidang digital, cetak, atau branding.

12. Template Desain Web ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat situs web yang konversi dengan Template Desain Web ClickUp

Konten adalah raja, tapi mari kita jujur: pengunjung tidak akan bertahan lama untuk berinteraksi jika situs Anda terasa kaku atau ketinggalan zaman. Ketika 94% kesan pertama didasarkan pada desain, Template Desain Web ClickUp membantu Anda memaksimalkan momen tersebut.

Dari wireframe hingga pengiriman akhir, templat ini menyederhanakan setiap langkah proses desain web. Rencanakan tugas, tetapkan ekspektasi, dan sentralisasikan umpan balik kreatif sehingga tim Anda dapat membangun situs web yang menakjubkan dan fungsional yang memenuhi tujuan proyek dan kebutuhan pengguna.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pecah tugas-tugas menjadi tahap-tahap dari brief klien hingga QA dan serah terima

Sesuaikan bidang untuk mencatat kompleksitas desain, jumlah halaman, perangkat, dan aset merek

Visualisasikan garis waktu dan tanggung jawab di berbagai tampilan seperti beban kerja, status, dan permintaan formulir

🔑 Ideal untuk: Desainer web, tim kreatif, agensi, dan freelancer yang mengelola pembangunan situs web dari awal hingga akhir untuk beberapa klien atau departemen.

Seperti yang dikatakan Michael Holt, CEO EdgeTech:

ClickUp telah menjadi solusi all-in-one yang sejalan dengan tujuannya, di mana kami dapat mengelola hampir semua aspek aktivitas bisnis kami. Hal ini mencakup proyek desain web, klien optimasi mesin pencari, pengelolaan media sosial, dan pengelolaan bisnis untuk dua perusahaan terkait lainnya.

ClickUp telah menjadi solusi all-in-one yang sejalan dengan tujuannya, di mana kami dapat mengelola hampir semua aspek aktivitas bisnis kami. Hal ini mencakup proyek desain web, klien optimasi mesin pencari, pengelolaan media sosial, dan pengelolaan bisnis untuk dua perusahaan terkait lainnya.

13. Template Ideasi Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Dorong ide-ide inovatif dengan Template Ideasi Desain ClickUp

Desain yang hebat bukan hanya tentang garis bersih dan antarmuka yang elegan; itu tentang memecahkan masalah pengguna yang nyata dengan cara yang belum pernah dicoba sebelumnya. Namun, brainstorming saja tidak akan membawa Anda ke sana. Anda membutuhkan Template Ideasi Desain ClickUp untuk mengarahkan kreativitas yang mengalir bebas ke arah yang bermakna.

Dirancang untuk tahap awal eksplorasi, templat ini membantu Anda dan tim Anda menjelajahi ide-ide secara bebas tanpa batasan atau penilaian. Gunakan templat ini selama workshop Desain Berpikir, sesi penemuan produk, atau brainstorming kreatif di mana kuantitas mendorong kualitas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Memicu pemikiran tim dengan mengorganisir ide ke dalam kategori Berorientasi Proses, Berorientasi Produk, dan Berorientasi Orang

Catat masukan awal dengan catatan tempel, lalu voting, kelompokkan, dan sempurnakan menjadi konsep yang layak

Ubah ide-ide terbaik menjadi tugas yang dapat dilaksanakan, dengan penanggung jawab, jadwal, dan brief pemasaran

🔑 Ideal untuk: Desainer UX, manajer pemasaran, tim produk, dan pemimpin inovasi yang mencari templat brief kreatif gratis untuk mendorong ideasi terstruktur dan pengiriman cepat.

➡️ Baca Juga: Teknik dan Metode Ideasi yang Efektif untuk Tim Anda

14. Template Papan Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah ide menjadi daftar tugas dan daftar tugas menjadi pekerjaan siap diluncurkan dengan templat Papan Desain ClickUp

Menonjol dari pesaing dimulai dengan visi yang jelas. Template Papan Desain ClickUp membantu tim Anda membentuk ide produk, mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan, dan mengidentifikasi audiens target.

Ini bekerja seperti brief pemasaran yang berfokus pada visual, membimbing tim Anda dari sketsa awal hingga tugas yang siap dieksekusi. Setelah fondasi Anda jelas, Anda dapat fokus pada pertanyaan yang lebih besar: Apa yang kita bangun? Mengapa hal ini penting? Dan sumber daya apa yang kita butuhkan untuk mencapainya?

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mapping konsep desain, tujuan, dan pernyataan masalah dalam ruang kerja terpusat dan kolaboratif

Lacak revisi, tahap desain, aset, dan umpan balik kreatif menggunakan Bidang Kustom

Hubungkan setiap tugas dengan wawasan audiens, tujuan proyek, dan jadwal kampanye pemasaran

🔑 Ideal untuk: Freelancer, tim kreatif internal, dan tim lintas fungsi yang mencari templat brief kreatif gratis untuk menyelaraskan ide produk dengan eksekusi desain dalam satu ruang kerja.

➡️ Baca Juga: Template Kalender Konten Gratis untuk Media Sosial

15. Template Panduan dan Prompt AI ClickUp untuk Posting Blog

Dapatkan templat gratis Tulis dengan tujuan dan buat brief pemasaran yang cerdas dengan templat ClickUp AI Prompt & Guide untuk Posting Blog

Pemasar konten menghadapi tantangan ganda: menciptakan konten yang muncul di mesin pencari sambil tetap menarik bagi pembaca manusia. Kabar baiknya—kebuntuan menulis akhirnya menemukan solusinya, yaitu templat ClickUp AI Prompt & Guide untuk Posting Blog.

Template brief kreatif gratis ini merupakan titik awal yang sempurna untuk penulisan yang terstruktur, dioptimalkan untuk SEO, dan menarik dari awal hingga akhir. Pendekatan yang didukung AI menghasilkan rekomendasi konten berbasis data, sambil memberikan ruang untuk interpretasi kreatif dan personalisasi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan tujuan konten, kata kunci target, dan niat pembaca sebelum Anda menulis

Gunakan prompt terstruktur untuk merancang, menulis, dan mengedit blog lebih cepat dengan bantuan AI

Ubah brainstorming menjadi tindakan dengan tugas, tenggat waktu, dan kolaborasi pemangku kepentingan

🔑 Ideal untuk: Pemasar konten, penulis SEO, dan editor blog yang ingin menyederhanakan pembuatan konten, meningkatkan konsistensi, dan mempublikasikan lebih cepat.

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan berpindah antar alat yang berbeda, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Buat Brief yang Lebih Cerdas dan Kampanye Pemasaran yang Lebih Kuat dengan ClickUp

Sebuah brief pemasaran yang baik bukan hanya alat perencanaan; itu adalah fondasi untuk alur kerja yang berdampak tinggi. Dengan struktur yang tepat, tujuan Anda tetap jelas, tim Anda sejalan, dan strategi Anda terfokus secara tajam pada audiens target.

Tapi itu baru permulaan. ClickUp mengubah dokumen statis menjadi alur kerja dinamis, menghubungkan setiap ide dengan jadwal, tugas, aset, dan kolaborasi real-time. Tanpa tebak-tebakan, tanpa ketidakcocokan; hanya eksekusi cepat dan terfokus yang menghasilkan hasil.

Mulai menggunakan ClickUp dan buat brief yang melampaui keselarasan dan menghasilkan hasil.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan antara brief pemasaran dan brief kreatif?

Brief pemasaran mendefinisikan strategi keseluruhan, termasuk tujuan, KPI, audiens, pesan, dan distribusi. Brief kreatif menerjemahkan strategi tersebut menjadi panduan eksekusi, seperti nada, visual, sudut pandang cerita, dan arah desain.

Berapa lama seharusnya sebuah brief pemasaran?

Sebagian besar brief berukuran 1–2 halaman, tergantung pada kompleksitasnya. Fokuslah pada kejelasan dan relevansi, bukan panjangnya.

Siapa yang biasanya menulis brief pemasaran?

Tergantung. Di organisasi besar, manajer pemasaran atau strategis yang menyusunnya. Di tim kecil, pendiri atau pemimpin kampanye sering kali memimpin prosesnya. Agen pemasaran mungkin membuatnya bersama klien.

Bisakah AI membantu menulis brief pemasaran?

Tentu saja. Alat seperti ClickUp Brain dapat menghasilkan ringkasan kampanye, merangkum dokumen latar belakang, dan bahkan secara otomatis menyusun brief khusus peran untuk mempercepat keselarasan tim.

Apakah brief pemasaran hanya untuk kampanye eksternal?

Tidak. Gunakan templat ini untuk inisiatif internal seperti rebranding, acara internal, atau kampanye HR. Setiap kali Anda membutuhkan kejelasan, keselarasan, dan eksekusi yang terkoordinasi, sebuah brief akan membantu.