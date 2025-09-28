10 Perangkat Lunak Manajemen Retainer Cerdas untuk Penagihan pada Tahun 2025

Tanyakan kepada agen atau konsultan mana pun, dan mereka akan mengatakan bahwa mendapatkan klien baru jauh lebih mahal daripada mempertahankan klien yang sudah ada. Jika tim Anda tidak secara aktif mengelola pekerjaan klien yang sedang berjalan atau fokus pada kepuasan klien, hal itu akan terlihat—terutama dalam arus kas Anda. Ketidakhadiran struktur ini mempengaruhi kepuasan klien dan pada akhirnya pendapatan Anda.

Faktanya, mendapatkan pelanggan baru dapat menghabiskan biaya lima hingga tujuh kali lipat lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. ​

Untuk meningkatkan perjanjian retainer dan mengelola retainer secara efisien bagi agensi kreatif, berikut ini daftar terkompilasi dari perangkat lunak manajemen retainer terbaik untuk membantu Anda menangani pekerjaan klien yang berulang dan mempertahankan hubungan klien jangka panjang.

Berikut ini perbandingan singkat antara perangkat lunak manajemen retainer teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp Dokumen, Template, Pelacakan Waktu, Dashboard dalam satu ruang kerja Manajemen retainer + pelaksanaan proyek dalam satu platform kolaboratif Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Accelo Lifecycle lengkap dari penawaran hingga penerimaan pembayaran dengan portal klien Otomatisasi penagihan retainer, pelacakan, dan operasional klien secara end-to-end Penetapan harga kustom Scoro Dashboard keuangan dan pelacakan margin Agen yang mengelola anggaran, perkiraan, dan keuntungan bersamaan dengan proyek retainer Mulai dari $23,90 per bulan per pengguna Paymo Pelacakan waktu real-time + penagihan berulang Menghubungkan jam kerja yang dapat ditagih dengan penagihan retainer otomatis dan pelacakan tugas Gratis; Berbayar mulai dari $5,90/bulan FunctionFox CEO Desktop + pelacakan anggaran retainer Tim kreatif yang menangani klien berulang dengan fokus pada jam kerja, cakupan, dan pelaporan Mulai dari $12 per bulan per pengguna Toggl Plan Jadwal tim dengan kapasitas dan penjadwalan visual Tim kecil yang mengoordinasikan beban kerja di proyek retainer dengan jelas Gratis; Berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Hubstaff Pelacakan waktu dengan pemantauan produktivitas Tim berbasis kantor yang melacak jam kerja, aktivitas, dan anggaran pada kontrak retainer Gratis; Berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna Wrike Izin lanjutan + AI + prediksi risiko Tim perusahaan yang membutuhkan alur kerja retainer yang aman dan skalabel Gratis; Berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Zoho Projects Pelacakan tugas dan anggaran dengan asisten AI Tim kecil yang membutuhkan pelacakan waktu, tugas, dan faktur dengan biaya terjangkau Gratis; Berbayar mulai dari $4/bulan per pengguna Proposify Pembuatan proposal + analisis + tanda tangan elektronik Tim penjualan dan klien yang mengelola proposal, perpanjangan, dan presentasi retainer Mulai dari $29/bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Retainer untuk Memperkuat Hubungan dengan Klien?

Memilih perangkat lunak manajemen retainer yang tepat dapat membantu Anda membangun hubungan klien jangka panjang yang rumit dan menciptakan alur kerja yang lancar.

Tantangan terbesar saat menangani pelanggan tetap adalah semua informasi tersebar di spreadsheet, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, idealnya, carilah fitur yang menyederhanakan penagihan retainer, meningkatkan pengelolaan arus kas, dan mengurangi tugas administratif yang terkait dengan pekerjaan klien yang sedang berlangsung.

Berikut ini hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk strategi retensi klien yang sukses:

✅ Pantau anggaran retainer, monitor penggunaan retainer, dan tetapkan struktur pembayaran sambil mengatur pemberitahuan untuk jam yang tidak terpakai atau batas yang mendekati✅ Integrasikan pelacakan waktu dengan penagihan untuk secara otomatis menghasilkan tagihan untuk tugas yang telah diselesaikan✅ Otomatiskan proses penagihan dengan dukungan untuk berbagai model retainer, termasuk retainer harga tetap atau retainer evergreen✅ Akses wawasan real-time dengan dashboard yang menampilkan penggunaan, kinerja, dan data klien✅ Sediakan portal klien untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepuasan klien

💡 Tips Pro: Kesulitan dengan penghasilan yang tidak stabil sebagai konsultan? Artikel "Bagaimana Retainer Bekerja untuk Konsultan " akan menunjukkan cara mendapatkan penghasilan yang stabil dan berulang dengan pengaturan retainer yang tepat.

10 Perangkat Lunak Manajemen Retainer Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Solusi manajemen retainer terbaik terintegrasi dengan alat manajemen proyek Anda, mengotomatisasi pelacakan waktu, dan memberikan wawasan real-time tentang penggunaan retainer.

Berikut ini 10 alat yang menawarkan semua itu—dan lebih banyak lagi.

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan retainer yang efisien dan alur kerja tim yang lancar)

Mengintegrasikan perangkat lunak manajemen retainer Anda dengan sistem manajemen proyek sangat penting. Namun, banyak agensi masih menghadapi kendala ketika informasi penting tersebar di berbagai alat.

ClickUp menghubungkan celah tersebut dengan mengubah ruang kerja manajemen proyek Anda menjadi pusat manajemen retainer yang berfungsi penuh dalam satu platform. Berikut cara semua fitur tersebut bekerja bersama.

Sinkronkan tim Anda dengan ClickUp Docs

Setiap periode retainer harus mencerminkan layanan yang diperbarui, hasil kerja, harga, dan syarat retainer untuk memastikan keselarasan antara tim Anda dan klien. ClickUp Docs memudahkan pembuatan, revisi, dan berbagi perjanjian retainer langsung dari ruang kerja Anda.

Dengan mudah buat, perbarui, dan kirim perjanjian selama periode retainer menggunakan ClickUp Docs

Anda dapat menghubungkan setiap dokumen dengan tugas dan jadwal yang relevan untuk kolaborasi yang kaya konteks.

Standarkan proses Anda dengan Template ClickUp

Setelah model retainer Anda terstruktur, Anda dapat membuat templat ClickUp untuk onboarding, paket layanan, atau rencana proyek. Metode ini mengstandarkan alur kerja di antara klien, mengurangi upaya manual, dan membantu tim Anda fokus pada penyampaian hasil daripada pengaturan.

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin memastikan perlindungan hukum bagi konsultan dan klien, Template Perjanjian Konsultasi ClickUp adalah pilihan yang tepat. Dapatkan templat gratis Formalisasikan hubungan klien tanpa harus memulai dari awal setiap kali dengan Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Template konsultasi ini mengstandarkan istilah-istilah terkait ruang lingkup, pembayaran, dan tanggung jawab, membantu mengurangi kesalahpahaman dan menetapkan dasar untuk hubungan profesional yang lancar.

Lacak kontribusi tim Anda dengan ClickUp Time Tracking

Dengan alur kerja Anda sudah teratur, saatnya memantau jam kerja yang dihabiskan untuk pekerjaan klien yang sedang berjalan. Fitur Pelacakan Waktu ClickUp mencatat jam kerja langsung dalam tugas, membantu Anda secara otomatis menghasilkan faktur yang mencerminkan upaya sebenarnya.

Catat setiap menit yang dapat ditagih untuk menghasilkan faktur dengan benar menggunakan fitur Pelacakan Waktu ClickUp

Langkah ini sangat penting untuk memastikan klien membayar pekerjaan yang telah diselesaikan—dan agar tidak ada jam kerja yang tidak terpakai terlewatkan.

Cegah kelelahan dengan ClickUp Views

Anda perlu mengalokasikan kembali waktu atau bandwidth yang tersisa saat kontrak berkembang atau berakhir. Fitur Workload dan Box View di ClickUp memungkinkan Anda menyeimbangkan kembali waktu tim Anda, menghindari celah produktivitas, dan memastikan proyek retainer tetap terkelola dengan efisien.

Kelola kapasitas tim dan pindahkan upaya antar kontrak retainer dengan tampilan beban kerja ClickUp

Pecah tugas dan bagikan umpan balik dengan ClickUp Tasks dan kolaborasi langsung

Setelah proyek Anda berjalan, gunakan ClickUp Tasks untuk membagi setiap deliverable, menetapkan ketergantungan, dan memprioritaskan pekerjaan selama periode retainer. Karena setiap tugas terhubung dengan dokumen, garis waktu, dan catatan waktu Anda, tim Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Dengan sumber daya yang terkoordinasi dan tugas-tugas yang sedang berjalan, Anda perlu memastikan semua pihak tetap terhubung.

Baik itu tim internal Anda, freelancer, atau klien, alat kolaborasi ClickUp — pengeditan langsung, komentar tugas, dan pembaruan real-time — mendukung komunikasi yang konsisten di seluruh pekerjaan yang sedang berlangsung.

Bekerja sama secara lancar dalam satu platform dengan fitur kolaborasi ClickUp

Dapatkan pemantauan kemajuan proyek 360 derajat dengan Dashboard ClickUp

Terakhir, seiring berjalannya pekerjaan, visibilitas menjadi sangat penting. Dashboard ClickUp memberikan wawasan real-time tentang penggunaan retainer, hasil kerja, waktu yang dilacak, dan pembaruan status—membantu Anda menunjukkan nilai dan meningkatkan kepuasan klien.

Dapatkan visibilitas real-time terhadap penggunaan retainer dan status proyek menggunakan Dashboard ClickUp

Berikut panduan singkat untuk menggunakan Dashboard ClickUp agar mendapatkan hasil maksimal.

ClickUp untuk freelancer adalah cara lain yang berguna untuk mengorganisir proyek klien, mengelola pengiriman berkelanjutan, dan tetap mengontrol alur kerja freelance Anda. Dari formulir pendaftaran hingga pelacakan waktu dan otomatisasi, freelancer dapat menyederhanakan setiap bagian dari pekerjaan klien tanpa perlu berpindah-pindah antara alat.

💡 Tips Pro: Mengelola beberapa klien tanpa kelewatan? Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Freelancer membantu Anda menemukan alat untuk tetap terorganisir, memenuhi tenggat waktu, dan menjaga setiap proyek tetap berjalan lancar.

💜 Bonus: ClickUp Brain Max : Tingkatkan operasional retainer dengan Talk to Text Ubah setiap titik kontak klien menjadi kejelasan penagihan. Dengan Brain Max di desktop, gunakan Talk to Text untuk merekam panggilan klien, rapat singkat, dan catatan suara, lalu secara instan: Buat tugas dengan penugas, tanggal jatuh tempo, dan retainer yang terhubung

Buat draf notulen rapat, pembaruan SOW, dan ringkasan bulanan retainer

Otomatisasi pembuatan tugas untuk persetujuan penggunaan berlebih dan persiapan perpanjangan

Tambahkan entri waktu ke klien/proyek yang tepat saat Anda berbicara Hasil: serah terima yang lebih rapi, penagihan yang akurat, dan laporan akhir bulan yang lebih cepat—tanpa harus bergantung pada spreadsheet.

Fitur terbaik ClickUp

Buat, revisi, dan bagikan perjanjian retainer menggunakan ClickUp Docs, dengan integrasi tugas dan jadwal

Buat templat kustom untuk proyek retainer, alur onboarding, dan pengiriman layanan

Gunakan fitur pelacakan waktu bawaan untuk mencatat jam kerja, menghindari jam kerja yang tidak terpakai, dan memastikan penagihan yang akurat

Bekerja sama secara real-time dengan klien dan kontraktor melalui Dokumen, Komentar, dan berbagi tugas

Visualisasikan penggunaan retainer, jadwal pengiriman, dan kinerja dengan dasbor yang dapat disesuaikan

Batasan ClickUp

Bisa terasa membingungkan bagi tim kecil tanpa proses onboarding yang khusus

Pengaturan untuk alur kerja retainer yang kompleks mungkin memerlukan waktu di awal

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ClickUp adalah solusi kustom untuk berbagai masalah yang perlu diselesaikan oleh perusahaan kami. Kami dapat melacak proyek secara efisien dan kolaboratif, memastikan semua orang tetap terorganisir dan berada di halaman yang sama, sambil juga menjaga informasi penting yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna kami untuk menyelesaikan tugas.

ClickUp adalah solusi kustom untuk berbagai masalah yang perlu diselesaikan oleh perusahaan kami. Kami dapat melacak proyek secara efisien dan kolaboratif, memastikan semua orang tetap terorganisir dan berada di halaman yang sama, sambil juga menjaga informasi penting yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna kami untuk menyelesaikan tugas.

2. Accelo (Terbaik untuk mengotomatisasi seluruh siklus hidup dari penawaran hingga penerimaan pembayaran)

melalui Accelo

Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen retainer adalah mengintegrasikan setiap tahap siklus hidup klien—alat yang terpisah untuk penawaran, pelacakan proyek yang terputus, penagihan yang tertunda, dan spreadsheet yang berantakan untuk penggunaan retainer.

Fragmentasi ini membuang-buang waktu, meningkatkan kesalahan, dan membuatnya lebih sulit untuk memberikan nilai yang konsisten kepada klien retainer.

Accelo mengatasi masalah ini dengan platform quote-to-cash yang sesungguhnya, yang mengintegrasikan semua proses—mulai dari proposal awal dan perjanjian retainer hingga pelaksanaan tugas, pelacakan waktu, dan penagihan.

Dirancang khusus sebagai perangkat lunak konsultasi untuk bisnis jasa, Accelo menggabungkan operasional, pengiriman, dan keuangan sehingga tim Anda dapat mengelola pekerjaan klien yang sedang berlangsung di satu tempat.

Fitur terbaik Accelo

Kelola perjanjian retainer, penawaran, dan ruang lingkup proyek di satu tempat menggunakan portal klien dan alat pipeline

Otomatiskan penagihan retainer, pelacakan pengeluaran, dan faktur berulang dengan visibilitas penuh atas penggunaan retainer dan keuangan

Pantau kapasitas tim dan alokasi sumber daya dengan wawasan penggunaan

Lacak waktu dengan catatan dan lembar waktu yang intuitif, memastikan setiap jam yang dapat ditagih tercatat selama periode retainer

Akses wawasan real-time dengan dasbor bawaan yang membantu memprediksi beban kerja

Batasan Accelo

Kurva pembelajaran yang curam, terutama selama proses onboarding dan konfigurasi

Persyaratan jumlah pengguna minimum membuatnya kurang ideal untuk tim yang sangat kecil

Antarmuka dapat terasa berantakan saat mengelola beberapa alur kerja klien

Harga Accelo

Paket Profesional : Harga Sesuai Permintaan

Paket Bisnis : Harga Sesuai Kebutuhan

Paket Lanjutan: Harga Sesuai Pesanan

Ulasan dan penilaian Accelo

G2 : 4.4/5 (520+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Accelo?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Accelo sangat berguna karena memungkinkan kami untuk mengorganisir semua informasi pelanggan di satu tempat, termasuk catatan, faktur, pembayaran, dan tugas yang belum selesai.

Accelo sangat berguna karena memungkinkan kami untuk mengorganisir semua informasi pelanggan di satu tempat, termasuk catatan, faktur, pembayaran, dan tugas yang belum selesai.

3. Scoro (Terbaik untuk visibilitas keuangan dalam proyek retainer)

melalui Scoro

Salah satu bagian tersulit bagi agensi yang menangani perjanjian retainer bukanlah melacak waktu—melainkan melacak uang.

Di situlah Scoro menonjol: perangkat lunak ini mengintegrasikan manajemen proyek dan kontrol keuangan ke dalam satu sistem, memberikan pengguna visibilitas penuh atas pendapatan, biaya, dan waktu yang dihabiskan sebelum faktur diterbitkan.

Alih-alih mengelola spreadsheet dan alat-alat terpisah, Scoro membantu Anda membuat penawaran, menugaskan tugas, melacak waktu, dan menghasilkan faktur—sambil membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi secara real-time.

Fitur terbaik Scoro

Lacak jam kerja yang dapat ditagih dengan pelacakan waktu manual dan real-time, terintegrasi di seluruh tugas dan klien retainer

Buat penawaran yang secara otomatis diubah menjadi proyek terstruktur dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan

Pantau keuangan menggunakan dashboard yang dapat disesuaikan dan laporan real-time untuk biaya, margin, dan penggunaan retainer

Prediksi beban kerja dan pendapatan dengan alat untuk perencanaan keuangan, ketersediaan sumber daya, dan pelacakan keuntungan

Batasan Scoro

Kurva pembelajaran yang curam, terutama selama proses onboarding

Mahal untuk tim kecil dan freelancer

Fitur pelaporan dan alat keuangan lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Harga Scoro

Core : $23,90/bulan per pengguna

Pertumbuhan : $38,90/bulan per pengguna

Kinerja : $59,90/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Scoro

G2 : 4.5/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Scoro?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menghargai fitur penawaran harga Scoro karena memudahkan pembuatan penawaran standar untuk klien kami. Pendekatan berbasis templat meningkatkan efisiensi kami dengan memungkinkan kami dengan cepat dan mudah mengakses desain proyek yang sudah dirancang sebelumnya.

Saya menghargai fitur penawaran harga Scoro karena memudahkan pembuatan penawaran standar untuk klien kami. Pendekatan berbasis templat meningkatkan efisiensi kami dengan memungkinkan kami dengan cepat dan mudah mengakses desain proyek yang sudah dirancang sebelumnya.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Scoro untuk Manajemen Proyek & Tugas

✨ Fakta Menarik: Pada tahun 1980-an, dunia pemasaran beralih dari sekadar mendapatkan pelanggan baru menjadi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah ada. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai pemasaran hubungan, menekankan kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai komponen kunci kesuksesan bisnis jangka panjang.

4. Paymo (Terbaik untuk menghubungkan pelacakan waktu dengan penagihan retainer secara mulus)

melalui Paymo

Mengelola proyek retainer seringkali berarti menghadapi alur kerja yang terfragmentasi—terutama ketika pelacakan waktu dan penagihan ditangani oleh alat yang terpisah.

Ketidakcocokan ini menyebabkan penagihan yang tidak akurat, jam kerja yang terlewat, dan penundaan arus kas. Paymo menonjol dengan mengintegrasikan pelacakan waktu, pelaksanaan tugas, dan penagihan retainer ke dalam antarmuka tunggal yang bersih.

Berbeda dengan kebanyakan perangkat lunak manajemen retainer, timer bawaan Paymo terhubung langsung ke sistem penagihan, memungkinkan Anda melacak waktu, menetapkan tarif penagihan, dan secara otomatis menghasilkan faktur berulang tanpa perlu berpindah platform.

Fitur terbaik Paymo

Hubungkan jam kerja yang dapat ditagih ke faktur menggunakan widget pelacakan waktu real-time di desktop dan mobile

Otomatiskan penagihan retainer dengan faktur berulang, perkiraan, dan pengeluaran yang dilacak

Visualisasikan garis waktu dan ketergantungan tugas menggunakan diagram Gantt, daftar tugas, dan alat perencanaan proyek

Bekerja sama dalam tugas, berbagi file, dan meminta umpan balik visual melalui alat proofing terintegrasi

Aktifkan alokasi sumber daya yang fleksibel menggunakan tampilan beban kerja, penjadwalan karyawan, dan pelacakan cuti

Batasan Paymo

Kurang memiliki fitur CRM yang mendalam untuk melacak hubungan jangka panjang dalam pengelolaan klien

Proses onboarding mungkin lambat bagi tim non-teknis karena fungsionalitasnya yang berlapis

Tidak cocok untuk perusahaan besar atau industri yang sangat spesialis

Harga Paymo

Gratis

Starter : $5,90/bulan per pengguna

Kantor Kecil : $10,90/bulan per pengguna

Bisnis: $16,90/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Paymo

G2 : 4.6/5 (590+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (690+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Paymo?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Mudah melacak waktu dan melihat tampilan kalender pada lembar waktu untuk memvisualisasikan hari Anda. Mudah membuat proyek, dan bagus untuk melihat opsi tampilan yang berbeda seperti tabel atau Gantt, tergantung pada cara Anda ingin memvisualisasikan proyek.

Mudah melacak waktu dan melihat tampilan kalender pada lembar waktu untuk memvisualisasikan hari Anda. Mudah membuat proyek, dan bagus untuk melihat opsi tampilan yang berbeda seperti tabel atau Gantt, tergantung pada cara Anda ingin memvisualisasikan proyek.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Paymo

5. FunctionFox (Terbaik untuk tim kreatif yang mengelola retainer dengan biaya operasional terbatas)

melalui FunctionFox

FunctionFox mengatasi tantangan umum dalam pengelolaan retainer dengan menawarkan sistem yang terintegrasi dan dirancang khusus untuk profesional kreatif yang membutuhkan kejelasan dalam pelacakan waktu, pengelolaan anggaran, dan pembaruan proyek.

Baik Anda menangani paket layanan dengan tarif tetap atau penagihan biaya retainer bulanan, platform ini menyediakan pelacakan penggunaan retainer yang detail.

FunctionFox juga dilengkapi dengan lembar waktu bawaan dan pengingat otomatis untuk membantu Anda tetap di depan periode retainer dan mencegah jam yang tidak terpakai terbuang sia-sia.

Fitur terbaik FunctionFox

Lacak waktu yang dapat ditagih dan waktu yang tidak dapat ditagih secara akurat menggunakan lembar waktu dan pelacakan waktu berbasis stopwatch

Pantau dan laporkan penggunaan retainer, anggaran, dan jam kerja aktual dengan wawasan desktop CEO dan laporan detail

Sentralisasikan komunikasi tim dengan blogging proyek dan catatan internal

Sederhanakan pengawasan proyek dengan templat proyek, tampilan alokasi sumber daya, dan pelacakan status real-time

Kirim perkiraan biaya dan buat faktur berdasarkan tugas yang telah diselesaikan atau struktur retainer yang telah ditentukan sebelumnya

Batasan FunctionFox

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dan tidak ada API terbuka untuk alur kerja kustom

Tidak ada alat khusus Agile seperti papan Kanban atau Scrum

Kurva pembelajaran bagi tim yang belum familiar dengan solusi perangkat lunak manajemen retainer mandiri

Harga FunctionFox

Classic : $12/bulan per pengguna

Premier : $18/bulan per pengguna

In-House: Harga khusus

Ulasan dan penilaian FunctionFox

G2 : 4.3/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang FunctionFox?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai tampilan ringkasan jadwal. Saya dapat melihat melalui petunjuk visual berapa banyak pekerjaan yang ditugaskan kepada masing-masing karyawan setiap hari. Hal ini memungkinkan saya untuk mengidentifikasi di mana kemacetan atau keterlambatan mungkin terjadi.

Saya sangat menyukai tampilan ringkasan jadwal. Saya dapat melihat melalui petunjuk visual berapa banyak pekerjaan yang ditugaskan kepada masing-masing karyawan saya setiap hari. Hal ini memungkinkan saya untuk melihat di mana kemacetan atau penundaan mungkin terjadi.

📮 ClickUp Insight: Sepertiga responden kami mengatakan mereka sangat tertarik menggunakan AI untuk pengembangan keterampilan. Misalnya, anggota tim non-teknis mungkin ingin menghasilkan kode dasar untuk halaman web dengan bantuan AI. Dalam skenario ini, AI bekerja paling baik ketika memahami konteks pekerjaan Anda—dan di situlah ClickUp menonjol. Sebagai platform kerja all-in-one, AI ClickUp memahami proyek Anda dan dapat menyarankan tindakan yang disesuaikan atau bahkan menangani tugas seperti menghasilkan potongan kode dengan mudah.

💡 Tips Pro: Ingin meningkatkan kredibilitas dan menonjol di pasar konsultasi yang kompetitif? Sertifikasi Konsultasi untuk Membangun Karier Anda, bersama dengan dukungan berkelanjutan, menyoroti sertifikasi yang paling diakui untuk meningkatkan keahlian Anda dan membangun kepercayaan klien.

6. Toggl Plan (Pilihan terbaik untuk tim kecil yang membutuhkan perencanaan visual sederhana dan kejelasan jadwal)

melalui Toggl Plan

Ketika tim kecil menghadapi tugas-tugas yang tumpang tindih, berikut adalah skenario umum yang sering terjadi: Anda mungkin tahu apa yang perlu dilakukan—tetapi tidak tahu kapan, oleh siapa, atau bagaimana hal itu memengaruhi sisa tim.

Toggl Plan dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan alat perencanaan kerja yang menarik secara visual, yang memprioritaskan jadwal, ketersediaan, dan kepemilikan tugas.

Berbeda dengan perangkat lunak manajemen retainer tradisional atau pelacak tugas, Toggl Plan memudahkan koordinasi dengan jadwal tim, tampilan ketersediaan, dan jadwal seret-dan-lepas.

Fitur terbaik Toggl Plan

Visualisasikan beban kerja menggunakan garis waktu tim dan seret tugas ke kalender untuk mengalihkan atau menjadwal ulang dalam hitungan detik

Lacak ketersediaan tim dan jadwal cuti dengan tampilan Kapasitas untuk mencegah kelelahan dan meningkatkan utilisasi

Kelola tugas dengan papan dan jadwal berulang, dilengkapi dengan tonggak pencapaian dan segmen untuk fase-fase berbeda dalam pekerjaan

Bagikan garis waktu hanya baca dengan klien atau pemangku kepentingan untuk visibilitas penuh tanpa mengganggu alur kerja internal

Integrasikan dengan Toggl Track dan Google Calendar untuk menjaga perencanaan dan pelacakan waktu tetap terhubung

Batasan Toggl Plan

Tidak ada ketergantungan tugas, yang membatasi pelacakan jalur kritis

Tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan keuangan atau penagihan yang terdapat pada alat manajemen retainer

Opsi penyesuaian untuk alur kerja yang kompleks terbatas dibandingkan dengan alat perusahaan

Harga Paket Toggl

Gratis

Starter : $10/bulan per pengguna

Premium : $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga Sesuai Kebutuhan

Ulasan dan peringkat Toggl Plan

G2 : 4.6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.570+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Toggl Plan?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Saya telah menggunakan Toggl secara on-off selama beberapa tahun, tetapi tahun ini, dengan beralih ke sistem pembayaran berdasarkan jam kerja, saya melacak semua waktu kerja saya. Laporan-laporan ini benar-benar membantu saya memahami cara kerja saya dan merencanakan beban kerja serta waktu dengan lebih baik.

Saya telah menggunakan Toggl secara on-off selama beberapa tahun, tetapi tahun ini, dengan beralih ke sistem pembayaran berdasarkan jam kerja, saya melacak semua waktu kerja saya. Laporan-laporan ini benar-benar membantu saya memahami cara kerja saya dan merencanakan beban kerja serta waktu dengan lebih baik.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Toggl untuk Pelacakan Waktu

7. Hubstaff (Terbaik untuk tim berbasis kantor yang membutuhkan pelacakan waktu + pemantauan produktivitas)

melalui Hubstaff

Ketika proyek memakan waktu lama atau produktivitas tim menurun, hal itu jarang disebabkan oleh kurangnya usaha—biasanya disebabkan oleh kurangnya transparansi.

Begini cara Hubstaff mengatasi hal tersebut: Dirancang untuk tim yang bekerja di kantor dan tim jarak jauh, alat ini menggabungkan pelacakan waktu, pemantauan aktivitas, dan anggaran proyek untuk memberikan manajer gambaran yang jelas tentang siapa yang bekerja, kapan, dan seberapa efektifnya.

Hubstaff memudahkan Anda untuk melakukan penagihan dengan akurat, menyetujui lembar waktu, dan memproses penggajian melalui integrasi dengan layanan seperti Gusto atau QuickBooks.

Fitur terbaik Hubstaff

Lacak waktu di desktop, perangkat seluler, ekstensi Chrome, atau kiosk, dengan pengaturan untuk mencegah pengeditan manual

Rekam tingkat aktivitas , tangkapan layar yang buram, aplikasi, dan data URL untuk wawasan produktivitas

Gunakan anggaran proyek dan tarif penagihan untuk mengontrol biaya dan memberi tahu manajer saat batas tertentu tercapai

Kelola lembur, istirahat, dan cuti dengan pengaturan kepatuhan yang dapat disesuaikan

Integrasikan dengan alat seperti QuickBooks, Gusto, Trello, Asana, dan lebih dari 30 alat lainnya untuk penagihan dan otomatisasi

Batasan Hubstaff

Geofencing seluler tidak mencegah pendaftaran kehadiran di luar zona kerja

Penjadwalan tidak mencakup detail tingkat proyek/tugas dan tidak mendeteksi shift yang tumpang tindih

Tidak memerlukan verifikasi biometrik atau wajah untuk validasi jam kerja

Harga Hubstaff

Gratis

Premium: $5 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Hubstaff

G2 : 4.5/5 (1.380+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hubstaff

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Pelacakan Waktu dengan Bukti Kerja. Anda dapat melacak jam kerja dengan opsi tangkapan layar, tingkat aktivitas, dan penggunaan aplikasi/URL. Ini sempurna untuk tim jarak jauh atau freelancer yang membutuhkan transparansi.

Pelacakan Waktu dengan Bukti Kerja. Anda dapat melacak jam kerja dengan opsi tangkapan layar, tingkat aktivitas, dan penggunaan aplikasi/URL. Ini sempurna untuk tim jarak jauh atau freelancer yang membutuhkan transparansi.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Hubstaff

8. Wrike (Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan kontrol administrasi dan keamanan proyek tingkat perusahaan)

melalui Wrike

Jika Anda pernah mengelola proyek besar dengan banyak komponen yang bergerak, Anda tahu betapa cepatnya hal-hal bisa menjadi kacau—pembaruan yang terlewat, tanggung jawab yang tidak jelas, dan terlalu banyak alat yang digunakan.

Menurut Gartner, inilah mungkin alasan mengapa bisnis menganggap sekitar 80% proyek IT gagal.

Wrike membantu mengorganisir kekacauan. Tim yang membutuhkan pengawasan ketat, seperti departemen pemasaran, tim operasional, atau yang beroperasi di industri yang diatur, akan menghargai fitur kontrol admin dan keamanan yang disediakan.

Fitur terbaik Wrike

Kelola proyek dengan diagram Gantt, papan Kanban, kalender, dan laporan dinamis

Tulis lingkup pekerjaan dengan AI, prediksi risiko, dan ringkas diskusi*

Sesuaikan dasbor dengan analisis detail dan pemicu otomatisasi

Atur izin pengguna yang detail, pembatasan IP, SSO, dan otentikasi dua faktor

Integrasikan dengan lebih dari 400 alat, termasuk Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack, dan Power BI

Batasan Wrike

Pengeditan dokumen secara real-time memerlukan perangkat lunak eksternal dan tidak memiliki fitur kolaborasi bawaan

Integrasi premium (misalnya, QuickBooks, Salesforce) hanya tersedia pada paket tingkat atas

Add-ons seperti Wrike Lock dan Datahub dapat meningkatkan biaya total secara signifikan

Harga Wrike

Gratis

Tim : $10/bulan per pengguna

Bisnis : $25/bulan per pengguna

Enterprise : Harga Sesuai Permintaan

Pinnacle: Penawaran Harga Khusus

Ulasan dan penilaian Wrike

G2 : 4.2/5 (3.800+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.790+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Wrike?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Wrike telah memungkinkan kami untuk menciptakan sumber kebenaran yang terpusat dan meningkatkan transparansi dalam portofolio proyek kami. Otomatisasi telah menghilangkan aktivitas manual, dan kemampuan untuk terintegrasi dengan platform lain meningkatkan efisiensi.

Wrike telah memungkinkan kami untuk menciptakan sumber kebenaran yang terpusat dan meningkatkan transparansi dalam portofolio proyek kami. Otomatisasi telah menghilangkan aktivitas manual, dan kemampuan untuk terintegrasi dengan platform lain meningkatkan efisiensi.

📖 Baca Juga: Kami Telah Menguji Alternatif dan Pesaing Terbaik Wrike

9. Zoho Projects (Pilihan terbaik untuk tim kecil yang membutuhkan pelacakan tugas dan anggaran yang terjangkau)

melalui Zoho Projects

Sebagian besar manajer proyek terjebak dalam lingkaran catatan tempel, spreadsheet, dan “hanya satu pertemuan status cepat lagi.”

Meskipun demikian, Zoho Projects mungkin terasa seperti perubahan yang menyegarkan.

Dirancang dengan kesederhanaan, perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti ketergantungan tugas, pelacakan waktu, dan tampilan proyek visual—tanpa kurva pembelajaran yang curam.

Apa yang membuatnya menonjol? Harganya terjangkau (hanya $4 per pengguna), mudah dipelajari, dan bahkan dilengkapi dengan asisten AI bawaan bernama Zia untuk membantu Anda mengelola tenggat waktu dan mengidentifikasi wawasan.

Selain itu, perangkat lunak ini terintegrasi dengan mulus jika tim Anda sudah menggunakan alat Zoho lainnya, seperti CRM atau Books.

Fitur terbaik Zoho Projects

Tugaskan beberapa pengguna per tugas dengan ketergantungan dan subtugas

Dapatkan wawasan data dan saran penjadwalan dari Zia, asisten AI

Otomatiskan tugas berulang dan persetujuan dengan alur kerja Blueprint

Lacak waktu, anggaran proyek, dan penggunaan sumber daya dengan dasbor visual

Lihat proyek dalam format Kanban, Gantt, dan kalender untuk fleksibilitas

Batasan Zoho Projects

Dukungan telepon dan bantuan 24/7 tersedia melalui add-on premium

Sebagian besar integrasi pihak ketiga terbatas pada ekosistem Zoho

Fitur Bidang Kustom dan Peran hanya tersedia di paket Enterprise

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium : $4 per bulan per pengguna

Enterprise: $9/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Projects

G2 : 4.1/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho Projects?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Zoho One memiliki berbagai modul yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil. Mulai dari manajemen proyek, HR, CRM, login online, email, kalender, survei, dan masih banyak lagi. Sempurna untuk sistem all-in-one. Kami menggunakannya setiap hari untuk seluruh tim kami.

Zoho One memiliki berbagai modul yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil. Mulai dari manajemen proyek, HR, CRM, login online, email, kalender, survei, dan masih banyak lagi. Sempurna untuk sistem all-in-one. Kami menggunakannya setiap hari untuk seluruh tim kami.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Pelacakan Waktu Terbaik untuk Freelancer

🧠 Tahukah Anda: 87% bisnis menghadapi pembayaran terlambat—dan faktur yang tidak jelas sering menjadi penyebabnya. Cara menagih klien menunjukkan cara mendapatkan pembayaran lebih cepat dengan sedikit tindak lanjut.

10. Proposify (Terbaik untuk tim penjualan yang membutuhkan proposal yang rapi dan dapat dilacak)

melalui Prop o sify

Jika Anda pernah terburu-buru membuat proposal mendadak di Google Docs dan bertanya-tanya apakah klien bahkan membukanya, Proposify mungkin bisa membantu.

Perangkat lunak ini dirancang untuk tim penjualan modern yang ingin membuat proposal yang elegan dan sesuai merek untuk memukau klien, serta melacak setiap interaksi hingga detik terakhir.

Selain itu, Proposify memberikan visibilitas ke dalam dunia yang kompleks dari tindak lanjut proposal. Anda akan tahu siapa yang membukanya, bagian mana yang mereka perhatikan lebih lama, dan kapan mereka menandatanganinya.

Fitur terbaik Proposify

Lacak interaksi klien dengan analisis dokumen seperti waktu tampilan, kunjungan bagian, dan pembukaan ulang

Buat proposal yang elegan dan interaktif dengan gambar tertanam, video, dan tabel harga

Kumpulkan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum langsung dalam proposal

Pantau status proposal dan tingkat konversi melalui dashboard metrik dan tampilan pipeline

Bangun dari perpustakaan templat perjanjian retainer yang dapat disesuaikan atau buat sendiri dari awal

Batasan Proposify

Kustomisasi terbatas saat menggunakan templat

Mengedit proposal bisa terasa rumit bagi tim yang terbiasa dengan kontrol desain penuh

Paket dasar memiliki batasan penggunaan yang ketat (misalnya, lima kali akses per bulan)

Harga Proposify

Basic : $29/bulan per pengguna

Tim : $49/bulan per pengguna

Bisnis: $65/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Proposify

G2 : 4.6/5.0 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.4/5.0 (290+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Proposify?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya telah menggunakan semua alat dan fitur di Proposify dan tidak pernah mengalami kesulitan untuk membuatnya melakukan apa yang saya butuhkan. Statistik dan metrik yang kami akses sangat berguna bagi tim kami—penjualan kami telah berlipat ganda sejak bergabung dengan Proposify.

Saya telah menggunakan semua alat dan fitur di Proposify dan tidak pernah mengalami kesulitan untuk membuatnya melakukan apa yang saya butuhkan. Statistik dan metrik yang kami akses sangat berguna bagi tim kami—penjualan kami telah berlipat ganda sejak bergabung dengan Proposify.

💡 Tips Pro: Ingin mengubah keahlian Anda menjadi karier konsultasi penuh waktu? Panduan "Cara Menjadi Konsultan" akan membimbing Anda melalui setiap langkah untuk mendapatkan klien, membangun kredibilitas, dan menciptakan dampak nyata.

Berikut adalah tiga alat tambahan yang digunakan oleh agensi dan konsultan untuk pekerjaan klien yang sedang berlangsung:

Bonsai : Menyediakan kontrak retainer, pelacakan waktu, penagihan, dan pengelolaan pajak dalam satu platform terintegrasi : Menyediakan kontrak retainer, pelacakan waktu, penagihan, dan pengelolaan pajak dalam satu platform terintegrasi

HoneyBook : Mendukung proses penerimaan klien, templat kontrak retainer, alur kerja otomatis, dan pembayaran retainer berulang untuk layanan berkelanjutan dalam satu platform alur kerja klien : Mendukung proses penerimaan klien, templat kontrak retainer, alur kerja otomatis, dan pembayaran retainer berulang untuk layanan berkelanjutan dalam satu platform alur kerja klien

FreshBooks : Menyediakan alat akuntansi dan penagihan dengan fitur pelacakan waktu bawaan dan penagihan berulang otomatis untuk mengelola retainer dengan lancar : Menyediakan alat akuntansi dan penagihan dengan fitur pelacakan waktu bawaan dan penagihan berulang otomatis untuk mengelola retainer dengan lancar

Pertahankan Klien dengan Mudah Menggunakan ClickUp

Anda mungkin sudah menyadari bahwa manajemen retainer merupakan tulang punggung hubungan klien yang berkelanjutan dan pendapatan yang dapat diprediksi, terutama saat berurusan dengan klien yang berulang.

ClickUp membantu Anda mencapainya.

Mulai dari menyusun dan memperbarui perjanjian dengan ClickUp Docs hingga melacak jam kerja yang dapat ditagih dan memvisualisasikan penggunaan dengan Dashboards, setiap tahap siklus retainer tercakup secara mulus, dalam satu tempat.

Dan ini bukan hanya tentang mempertahankan klien. Seperti yang diungkapkan oleh Shikha Chaturvedi, Analis Bisnis di Cedcoss Technologies Private Limited, dalam ulasannya:

Kami mengelola semua masalah bisnis di satu tempat dan dapat fokus pada setiap masalah secara bersamaan melalui ClickUp. Ini juga membantu kami mengelola tugas-tugas kami dan melacak waktu yang diinvestasikan dalam tugas-tugas tertentu.

Kami mengelola semua masalah bisnis di satu tempat dan dapat fokus pada setiap masalah secara bersamaan melalui ClickUp. Ini juga membantu kami mengelola tugas-tugas dan melacak waktu yang diinvestasikan dalam tugas-tugas tertentu.

Mulailah mengelola retainer dengan cara yang lebih cerdas —daftar di ClickUp hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ini adalah alat yang membantu agensi, konsultan, dan penyedia layanan mengelola hubungan klien yang sedang berlangsung dengan melacak anggaran, mengotomatisasi faktur, dan memastikan pekerjaan berulang dibebankan dengan akurat.

Konsultan, agensi pemasaran, firma hukum, studio kreatif, dan pekerja lepas yang bekerja dengan kontrak klien yang berkelanjutan.

Retainer memastikan klien memiliki akses yang telah dipesan ke konsultan, agensi pemasaran, firma hukum, studio kreatif, dan freelancer yang bekerja dengan kontrak klien yang sedang berjalan.