TimeHero vs Motion: Alat Manajemen Waktu Mana yang Tepat untuk Anda?

Anda tahu bahwa alat manajemen waktu yang efektif adalah satu-satunya hal yang memisahkan antara kebiasaan menunda-nunda dan versi paling produktif dari diri Anda.

Tapi aplikasi planner harian atau kalender pintar mana yang akan membuat hidup Anda lebih mudah daripada menambah stres?

Dua nama yang sering Anda dengar adalah TimeHero dan Motion. Keduanya menjanjikan hari kerja yang lebih efisien, fokus yang lebih baik, dan lebih sedikit tenggat waktu yang terlewat. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang sangat berbeda.

Jika Anda sedang mencoba menentukan mana yang paling cocok dengan alur kerja Anda (dan cara kerja otak Anda), Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita bandingkan fitur demi fitur. Dan jika keduanya terasa kurang lengkap untuk Anda, kami akan memperkenalkan alternatif yang solid—ClickUp!

Timehero vs. Motion dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan singkat antara TimeHero dan Motion, dengan bonus sekilas tentang ClickUp!

Fitur TimeHero Motion ⭐️ Bonus: ClickUp Kecerdasan penjadwalan Perencanaan yang dapat diprediksi, ideal untuk alur kerja yang terstruktur. Pengaturan ulang tugas secara real-time yang didukung AI berdasarkan prioritas dan batas waktu yang berubah. Kalender AI yang dapat disesuaikan, tampilan garis waktu, dengan diagram Gantt dan otomatisasi yang dapat secara dinamis menyesuaikan jadwal Anda berdasarkan perubahan real-time. Manajemen proyek Perencanaan proyek yang kuat dengan templat, ketergantungan tugas, dan pelacakan detail. Fitur manajemen proyek merupakan hal yang sekunder dibandingkan dengan fungsi kalender. Solusi manajemen proyek yang komprehensif dengan alur kerja kustom, ketergantungan tugas, dan fitur kolaboratif dalam satu platform. Kolaborasi tim Terbaik untuk tim yang fokus pada perencanaan proyek jangka panjang, templat, dan manajemen sumber daya. Terbaik untuk tim yang bergerak cepat dan membutuhkan penyesuaian jadwal secara real-time. ClickUp unggul dalam kolaborasi real-time, penugasan tugas, berbagi dokumen, dan integrasi dengan alat pertemuan online lainnya, sehingga kerja tim menjadi lancar di semua aspek. Otomatisasi tugas Otomatisasi canggih dengan templat berulang, ketergantungan tugas, dan penyeimbangan beban kerja. Otomatisasi dasar untuk tugas berulang. Otomatisasi yang kuat untuk mengurangi tugas manual, mulai dari alur kerja berbasis aturan hingga ClickUp’s Autopilot Agents yang melakukan tindakan secara otomatis untuk Anda. Pengalaman pengguna dan antarmuka Antarmuka yang fungsional dan lebih kompleks dengan penekanan yang lebih sedikit pada desain. Antarmuka yang elegan dan berfokus pada kalender yang beradaptasi secara real-time. Antarmuka yang sangat dapat disesuaikan dan ramah pengguna dengan berbagai tampilan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), memberikan pengguna fleksibilitas untuk memilih pengaturan ideal mereka. Alat fokus dan produktivitas Lebih berfokus pada perencanaan, tanpa notifikasi produktivitas real-time. Fokus pada perlindungan waktu, prioritas tugas yang didorong oleh AI, dan saran urutan tugas. Meningkatkan produktivitas dengan fitur seperti pelacakan waktu, penetapan tujuan, prioritas tugas, dan ruang kerja untuk menjaga tim tetap terkoordinasi dan fokus.

Apa itu TimeHero?

melalui TimeHero

timeHero adalah platform manajemen tugas dan proyek yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), dirancang untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan penjadwalan untuk individu dan tim. Berbeda dengan manajer tugas tradisional yang hanya mengandalkan tanggal jatuh tempo untuk melacak waktu, TimeHero secara cerdas merencanakan tugas berdasarkan ketersediaan Anda, prioritas, dan acara kalender, serta beradaptasi secara dinamis saat jadwal Anda berubah

🧠 Fakta Menarik: 77% karyawan kini mengharapkan dukungan yang lebih substansial dari atasan mereka, namun para atasan tersebut sudah menangani 51% lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani secara realistis. Tidak mengherankan jika profesional dan tim kini mempertimbangkan ulang cara mereka mengelola tugas dan merencanakan waktu.

Fitur TimeHero

TimeHero tidak berusaha menggantikan kalender manajemen proyek Anda — melainkan membebaskannya. Fitur-fiturnya dirancang secara spesifik untuk mengotomatisasi perencanaan Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan kurang waktu untuk meragukan keputusan Anda.

Fitur #1: Penjadwalan tugas cerdas

melalui Timehero

Sebagian besar perangkat lunak penjadwalan tugas hanya menumpuk semua tugas Anda ke dalam daftar statis dan berharap Anda beruntung. TimeHero melangkah lebih jauh—ia menganalisis berapa banyak waktu yang Anda miliki setiap hari, pertemuan apa yang telah Anda jadwalkan, dan kapan setiap tugas harus diselesaikan, lalu secara otomatis membuat jadwal yang realistis untuk Anda.

Lebih baik lagi: jika Anda melewatkan tugas (karena kehidupan!), TimeHero secara otomatis menghitung ulang rencana Anda tanpa Anda perlu mengatur ulang semuanya secara manual.

Fitur #2: Template proyek dinamis

melalui TimeHero

Perlu meluncurkan proyek klien, mengintegrasikan karyawan baru, atau menjalankan kampanye pemasaran? TimeHero memungkinkan Anda membuat alur kerja terperinci dan berbasis templat yang secara otomatis menetapkan tenggat waktu dan tugas berdasarkan waktu peluncuran, bukan hanya tanggal kalender tetap.

Selain itu, templat jadwal di TimeHero cukup fleksibel untuk menangani proyek dunia nyata di mana tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo sering berubah.

Fitur #3: Pelacakan waktu dan pelaporan bawaan

melalui TimeHero

Di akhir hari kerja yang sibuk, apakah Anda pernah bertanya-tanya ke mana sebenarnya waktu Anda habis? TimeHero membantu Anda mengisi celah tersebut dengan memudahkan pencatatan jam kerja terhadap tugas-tugas dan mengubah data tersebut menjadi laporan yang informatif.

Ini tidak hanya berguna untuk penagihan klien. Ini sangat penting jika Anda ingin memahami berapa lama proyek memakan waktu sehingga Anda dapat merencanakan hari dan minggu Anda dengan lebih baik.

Fitur #4: Pengelolaan tugas kolaboratif

melalui TimeHero

Tugaskan tugas kepada rekan tim, tinggalkan komentar untuk konteks, dan sesuaikan beban kerja—semua dalam satu platform. TimeHero bahkan menampilkan kapasitas tim Anda secara visual, sehingga mudah menghindari jebakan umum yang sering terjadi, yaitu membebani orang terbaik Anda dengan tugas berlebihan.

Harga TimeHero

Basic: $5 per bulan per pengguna

Profesional: $12 per bulan per pengguna

Premium: $27 per bulan per pengguna

📮ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukannya, sebuah AI perlu mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tugas atau menyesuaikan tugas, dan mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah dari proses ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Selamat tinggal pekerjaan yang membosankan!

Apa itu Motion?

melalui Motion

Dirancang untuk menghilangkan stres dari perencanaan manual, Motion adalah alat produktivitas berbasis AI yang secara otomatis menjadwalkan tugas, pertemuan, dan prioritas ke dalam kalender Anda.

Motion secara dinamis menyesuaikan kalender Anda secara real-time berdasarkan tenggat waktu yang berubah, konflik rapat, dan tingkat urgensi tugas. Dengan fitur kalender, daftar tugas, dan kemampuan manajemen proyek dalam satu platform, Motion sangat cocok untuk Anda yang memiliki jadwal padat dan tidak memiliki waktu untuk mengelola detail harian.

💡 Tips Pro: Prinsip Pareto, yang juga dikenal sebagai aturan 80/20, menyarankan bahwa 80% hasil berasal dari 20% upaya yang terfokus. Dalam manajemen waktu, ini berarti memprioritaskan tugas-tugas yang akan memberikan dampak terbesar dalam mencapai tujuan Anda.

Fitur Motion

Fitur Motion dirancang untuk orang-orang yang memiliki banyak tugas dan tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengelolanya secara manual.

Fitur #1: Penjadwalan AI real-time

melalui Motion

Ketika Motion menjadwalkan tugas untuk Anda, ia tahu persis kapan Anda akan mengerjakannya, hingga menitnya. Ia mempertimbangkan rapat Anda, waktu fokus, tenggat waktu, dan prioritas. Selanjutnya, ia membuat kalender harian dinamis yang secara otomatis diperbarui jika jadwal Anda berubah.

Terlewatkan tugas karena rapat molor? Motion secara otomatis mengoptimalkan kembali seluruh jadwal harian Anda sehingga Anda tidak perlu mengorbankan prioritas Anda.

Fitur #2: Manajemen proyek lengkap

melalui Motion

Motion tidak hanya membantu Anda mengelola tugas individu. Anda dapat membuat proyek lengkap, membaginya menjadi subtugas, menetapkan ketergantungan, menugaskan pekerjaan kepada rekan tim, dan melacak kemajuan di berbagai inisiatif, sambil menjaga semuanya tetap sinkron dengan kalender Anda.

Fitur #3: Otomatisasi penjadwalan rapat

melalui Motion

Sudah bosan dengan obrolan tak berujung “Kapan kamu punya waktu?” untuk menjadwalkan panggilan tindak lanjut berikutnya? Motion dilengkapi dengan penjadwal rapat bawaan yang menemukan waktu terbaik berdasarkan kalender Anda yang sebenarnya, mengirim tautan secara otomatis, dan memblokir waktu fokus saat Anda membutuhkannya.

Anda bahkan dapat memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat pentingnya—tidak lagi secara tidak sengaja menjadwalkan tugas di luar jendela waktu kerja utama Anda.

Fitur #4: Daftar tugas yang diprioritaskan

melalui Motion

Alih-alih daftar tugas yang tak berujung dan tersebar yang membuat Anda merasa kewalahan, Motion memberikan daftar tugas yang terus diperbarui dan diprioritaskan berdasarkan batas waktu, pentingnya tugas, dan ketersediaan Anda.

Hasilnya? Anda tahu apa yang perlu dilakukan. Plus, Anda tahu persis kapan akan melakukannya.

Harga Motion

Pro AI: $29 per pengguna per bulan

Business AI: $49 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

TimeHero vs. Motion: Perbandingan Fitur

TimeHero dan Motion terdengar mirip pada pandangan pertama. Namun, setelah diteliti lebih dalam, perbedaannya cukup mencolok dan penting. Mari kita lihat perbandingan langsung mereka pada fitur-fitur utama:

Fitur #1: Kecerdasan penjadwalan

Ini adalah fitur unggulan Motion. Mesin AI-nya secara terus-menerus memprioritaskan ulang kalender Anda secara real-time. Ia secara otomatis memindahkan tugas berdasarkan pertemuan baru, tenggat waktu yang berubah, atau prioritas yang berubah. Ia tidak hanya mengisi slot kosong; ia melindungi waktu fokus, mengoptimalkan urgensi, dan beradaptasi secara instan saat hari Anda berubah.

TimeHero juga menawarkan perencanaan cerdas, tetapi lebih bersifat “set it and forget it”. Ini ideal untuk pekerjaan yang terstruktur dan dapat diprediksi, bukan untuk tim atau individu di lingkungan yang dinamis dan membutuhkan penyesuaian terus-menerus.

🏆 Pemenang: Motion. Ini adalah pilihan yang lebih cocok untuk jadwal dinamis di mana rencana berubah secara mendadak dan kalender Anda perlu beradaptasi secepat Anda.

Fitur #2: Manajemen proyek

TimeHero berfokus pada manajemen proyek tradisional, dan melakukannya dengan baik. Anda mendapatkan templat bawaan, tanggal mulai dan jatuh tempo yang dapat disesuaikan, ketergantungan tugas, dan alat alokasi sumber daya yang membantu tim mengelola proyek jangka panjang dengan jelas. Alat ini dirancang untuk visibilitas menyeluruh di seluruh alur kerja, bukan hanya kalender individu.

Motion, di sisi lain, mendukung struktur proyek tetapi tidak mendalam dalam hal diagram Gantt, templat, atau perencanaan sumber daya. Alat ini sempurna untuk eksekusi dan alur kerja sehari-hari, tetapi kurang cocok untuk mengelola proyek yang kompleks dan jangka panjang.

🏆 Pemenang: TimeHero. Ini adalah pilihan yang lebih unggul ketika tim Anda membutuhkan struktur, jadwal, dan pandangan menyeluruh, bukan hanya daftar tugas yang lebih cerdas.

Fitur #3: Kolaborasi tim

Alat yang ideal untuk Anda sepenuhnya bergantung pada cara tim Anda beroperasi. Motion sangat cocok untuk tim yang bergerak cepat dan berorientasi pada eksekusi, di mana prioritas sering berubah dan jadwal harian setiap anggota harus tetap teratur. Alat ini membantu individu tetap fokus pada tugas dan sejalan dengan tujuan, bahkan saat situasi berubah.

TimeHero lebih cocok untuk tim yang bekerja dalam lingkup proyek yang telah ditentukan, di mana templat, garis waktu, dan penyeimbangan beban kerja sangat penting. Jika kolaborasi Anda lebih berfokus pada perencanaan daripada eksekusi real-time, TimeHero akan terasa lebih alami.

🏆 Pemenang: Seri. Pilihan sebenarnya tergantung pada apakah tim Anda lebih cocok dengan struktur yang terorganisir atau kecepatan—kedua alat ini memiliki keunggulan masing-masing.

Fitur #4: Otomatisasi tugas

TimeHero mengutamakan otomatisasi. Anda dapat membuat templat tugas berulang, mengotomatisasi pembagian beban kerja di antara anggota tim, dan membangun alur kerja yang berjalan secara otomatis setelah diatur. Alat ini sangat berguna untuk tim yang menangani tugas-tugas berulang, seperti onboarding klien, pengelolaan kampanye, atau siklus pelaporan.

Motion menyediakan dukungan tugas berulang dasar, tetapi tidak didesain dengan logika otomatisasi atau aturan tugas massal. Jika otomatisasi menjadi kunci untuk mengurangi pekerjaan manual, TimeHero unggul.

🏆 Pemenang: TimeHero. Ini adalah pilihan yang lebih baik jika tim Anda bekerja dengan proses yang dapat diulang dan membutuhkan otomatisasi untuk menjaga operasional berjalan lancar tanpa pengawasan terus-menerus.

Fitur #5: Pengalaman pengguna dan antarmuka

Motion menawarkan pengalaman yang rapi dan intuitif yang berfokus pada kalender Anda. Tampilannya modern dan responsif, sehingga mudah diadopsi oleh individu maupun tim. Antarmuka penjadwalan real-time-nya sangat berguna bagi mereka yang mengandalkan kalender dalam pekerjaan sehari-hari.

Meskipun powerful, TimeHero terasa lebih fungsional. Antarmukanya fungsional namun sedikit lebih kompleks dan kurang menarik secara visual, terutama bagi pengguna yang belum familiar dengan alat manajemen proyek tradisional.

🏆 Pemenang: Motion. Jika pengalaman pengguna menjadi prioritas bagi adopsi tim Anda, desain yang elegan dan tata letak berorientasi kalender Motion membuatnya jauh lebih mudah untuk digunakan setiap hari.

Pikirkan Motion hanya tentang penjadwalan? Pikirkan lagi. Motion dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan. Ia melindungi waktu fokus Anda, memberi peringatan saat Anda terlalu sibuk, dan menggunakan AI untuk menyarankan urutan tugas paling efisien berdasarkan urgensi dan ketersediaan. Motion dirancang untuk melawan penundaan dan beban tugas berlebihan secara langsung.

TimeHero, meskipun kuat dalam perencanaan, kurang memiliki notifikasi real-time yang membantu Anda tetap fokus pada eksekusi. Jika Anda ingin alat Anda bertindak seperti pelatih produktivitas, Motion adalah pilihan yang tepat.

🏆 Pemenang: Motion. Aplikasi ini mengatur waktu Anda dan secara aktif membantu Anda tetap fokus, yang dapat membuat perbedaan besar saat daftar tugas Anda mulai terasa tidak mungkin diselesaikan.

TimeHero vs. Motion di Reddit

Pengguna Reddit menyoroti perbedaan yang jelas antara TimeHero dan Motion berdasarkan penggunaan di dunia nyata.

TimeHero, sebagai alternatif Motion, dihargai karena kemampuannya dalam otomatisasi yang kuat dan perencanaan jangka panjang. Alat ini disukai oleh pengguna yang mengelola proyek kompleks dengan masukan harian minimal.

Seorang pengguna, finngornthegreat, mencatat di r/productivity,

Tugas berulang sangat berguna. Saya mengatur pencatatan keuangan dan pengecekan portal tender untuk berulang setiap bulan pada tanggal apa pun di bulan tersebut, dan sistem otomatis menempatkannya di antara tenggat waktu kritis, yang sangat membantu. Fitur ini juga memungkinkan saya untuk memblokir waktu untuk email setiap hari, yang memberi saya gambaran yang lebih realistis tentang berapa banyak waktu yang saya miliki untuk melakukan pekerjaan "sebenarnya".

Namun, beberapa pengguna lain menyebutkan antarmuka pengguna yang kaku dan kurva pembelajaran yang curam. Misalnya, dho689, mengatakan hal ini saat membandingkannya dengan Sorted3:

AI TimeHero jauh lebih unggul karena dapat menjadwalkan tugas ke slot waktu yang tersedia, tetapi antarmuka pengguna (UI/UX) lebih lambat dan sering mengalami bug. Karena sistem ini menyesuaikan jadwal Anda secara real-time (bukan dengan mengklik tombol setiap kali), saya dapat memahami kecepatan yang lebih lambat, tetapi mereka jarang memperbarui aplikasi mereka.

Motion, di sisi lain, mendapat pujian atas fitur perencanaan harian yang didukung AI. Pengguna menyukai cara Motion mengurangi kelelahan dalam pengambilan keputusan.

Pengguna Reddit FrancescoD_ales mengatakan di r/ProductivityApps,

Lebih cocok untuk mereka yang ingin mengurangi tekanan dalam menentukan prioritas, tetapi memerlukan penambahan banyak informasi per tugas. Jika Anda fokus pada kalender dan kecerdasan buatan (AI), maka ini cocok untuk Anda.

Kekurangannya? Harga yang lebih tinggi dan kesulitan dalam tim besar. Pengguna Reddit ruckk2 mengatakan:

Saya sudah mengetahui Motion selama beberapa waktu, tetapi belum pernah mencobanya karena harganya cukup mahal…,

Secara keseluruhan, Motion adalah pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan perencanaan harian yang cerdas. Untuk pelaksanaan proyek yang terstruktur dan jangka panjang, TimeHero memiliki keunggulan.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk TimeHero Vs. Motion

Jika Anda menyukai beberapa fitur dari TimeHero dan Motion tetapi ingin platform yang mencakup lebih banyak, saatnya untuk melihat ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja.

Alistair Wilson, Konsultan Transformasi Digital di Compound, setuju:

Kami telah mengevaluasi beberapa opsi dan merasa bahwa secara keseluruhan ClickUp memberikan kombinasi yang tepat antara kekuatan dan fleksibilitas. Kami juga perlu menyelesaikan masalah pelacakan waktu untuk mengukur dan melacak catatan waktu kontraktor eksternal tanpa perlu menggunakan aplikasi atau layanan eksternal tambahan. Fitur pelacakan waktu bawaan ClickUp bekerja dengan mulus di antara perangkat mobile, tablet, dan desktop.

Inilah alasan mengapa ClickUp adalah pilihan yang lebih cerdas untuk melacak dan meningkatkan produktivitas Anda serta mengelola waktu dengan lebih baik:

Keunggulan ClickUp #1: Kalender AI + ClickUp Brain (Asisten AI)

Lihat jadwal lengkap Anda dengan Kalender Bertenaga AI ClickUp—di mana tugas, proyek, dan janji temu terintegrasi dalam satu ruang yang terpadu

Kalender AI ClickUp tidak hanya menjadwalkan hari Anda ke dalam blok waktu yang rapi. Ia membangun versi optimal dari jadwal tersebut untuk Anda. Ia sinkronisasi dengan Google Calendar Anda, menarik acara dari daftar tugas Anda, secara otomatis memblokir waktu fokus, dan menjadwalkan pertemuan Anda menggunakan perintah bahasa alami. Ini adalah pusat komando cerdas yang menghubungkan kalender Anda dengan pekerjaan Anda.

Semua tetap terintegrasi di kalender Anda, ClickUp Docs, dan tugas-tugas, sehingga tidak ada yang terlewat (atau tersembunyi di bawah catatan tempel).

Untuk memudahkan perencanaan dan penjadwalan, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain — AI kerja paling lengkap di dunia yang memahami konteks tugas, proyek, dan anggota tim Anda. ClickUp Brain menyederhanakan manajemen tugas dengan secara otomatis menghasilkan garis waktu proyek, menyusun deskripsi tugas dan subtugas untuk menangani proyek kompleks, serta menyarankan langkah selanjutnya saat pekerjaan terasa terhenti.

Manfaatkan ClickUp Brain untuk secara otomatis memprioritaskan tugas, menyusun rencana proyek, dan bahkan membuat konten dengan kecerdasan buatan (AI)

Otomatiskan prioritas tugas yang bertabrakan dengan AI Prioritize dan alokasikan tugas ke anggota tim yang tepat berdasarkan bidang keahlian mereka menggunakan AI Assign. Berikut ini video panduan:

Berbeda dengan AI Motion yang hanya menjadwalkan hari Anda, ClickUp Brain sebenarnya membantu Anda merencanakan dan melaksanakan tugas secara skala besar.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang memungkinkan suara Anda menjadi trik produktivitas paling berguna. Dengan fitur Talk to Text di Brain MAX dari ClickUp, Anda dapat mendiktekan tugas, rapat, pengingat, dan catatan tanpa perlu mengetik. Suara Anda menjadi pintasan untuk mengatur pengingat, menyusun dokumen, menugaskan tugas, bahkan menjadwalkan rapat—tanpa perlu mengetik satu kata pun. Rencanakan, eksekusi, dan analisis 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

🧠 Fakta Menarik: GenAI meningkatkan produktivitas pekerja kantoran, menghemat rata-rata 4,11 jam setiap minggu.

ClickUp’s One-Up #2: Pelacakan waktu + tampilan tugas yang fleksibel

Lacak waktu dengan mudah menggunakan ClickUp’s Native Time Tracking, memastikan laporan akurat dan pengelolaan tugas yang lancar

Sementara TimeHero menawarkan otomatisasi proyek dan Motion berfokus pada kalender Anda, ClickUp memungkinkan Anda melihat, melacak, dan mengelola setiap tugas dalam tampilan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dengan ClickUp Project Time Tracking, Anda tidak memerlukan ekstensi atau alat pihak ketiga untuk melacak waktu. Catat waktu secara manual, atau mulai dan hentikan timer saat bekerja, tandai waktu sebagai billable, dan lihat laporan waktu detail berdasarkan proyek, klien, atau anggota tim.

Organisir proyek kompleks menjadi tugas-tugas ClickUp yang mudah dikelola untuk eksekusi yang lebih jelas

Waktu dicatat untuk setiap tugas ClickUp, sehingga Anda dapat membandingkan perkiraan dengan hasil aktual dan menyesuaikan ekspektasi.

Bagian terbaiknya? Anda dapat memilih di antara lebih dari 15 tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan, termasuk Daftar, Papan, Kalender, Garis Waktu, Gantt, dan Beban Kerja, untuk mengelola dan melacak tugas dari berbagai sudut pandang.

Faktanya, organisasi terkemuka seperti ShopMonkey telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tinjauan dan persetujuan kepemimpinan pemasaran hingga 50% dengan ClickUp, berkat fitur manajemen tugas yang efisien dan alat kolaborasi yang disederhanakan.

Apakah Anda perlu melacak tonggak proyek, memantau beban kerja tim, atau sekadar tetap mengontrol tugas harian, ClickUp menawarkan fleksibilitas untuk mengoptimalkan produktivitas secara menyeluruh.

💡 Tips Pro: Gunakan Timesheets di ClickUp untuk mengidentifikasi pemborosan waktu dan mengembalikan waktu Anda. Mereka secara otomatis mengumpulkan waktu yang dilacak di seluruh tugas dan subtugas ke dalam tampilan mingguan terpusat. Kemudian, luangkan 5 menit setiap Jumat untuk meninjau lembar waktu Anda: Identifikasi tugas-tugas berulang dan bernilai rendah yang menghabiskan waktu berjam-jam

Identifikasi pekerjaan apa yang secara konsisten melebihi perkiraan waktu

Gunakan filter berdasarkan tag, penugas, atau jenis tugas untuk melihat di mana waktu Anda sebenarnya terpakai Ini akan membantu Anda mengelompokkan tugas serupa, mendelegasikan tugas dengan lebih baik, atau memblokir waktu fokus untuk pekerjaan yang berdampak tinggi.

ClickUp’s One-Up #3: Template pemblokiran waktu

Dapatkan template gratis Sesuaikan hari Anda dengan Template Blok Waktu ClickUp, yang memberi Anda kendali penuh atas bagaimana jadwal Anda berjalan

Ingin struktur jadwal otomatis Motion, tetapi dengan fleksibilitas lebih? Template Blok Waktu ClickUp memberi Anda kendali penuh atas hari Anda. Anda dapat menyeret, melepas, dan mengatur ulang blok tugas secara visual, menghubungkannya dengan tugas aktual, dan bahkan mengotomatiskan apa yang terjadi sebelum atau setelah setiap blok.

Perlu mengubah jadwal Anda secara mendadak? Template ini juga memungkinkan Anda melakukannya. Hal ini menjadikannya sempurna untuk orang yang membutuhkan struktur dan fleksibilitas.

📮ClickUp Insight: Senin blues? Ternyata Senin menjadi titik lemah dalam produktivitas mingguan (tanpa maksud bermain kata), dengan 35% pekerja mengidentifikasinya sebagai hari paling tidak produktif. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan waktu dan energi yang dihabiskan untuk mencari pembaruan dan prioritas mingguan pada pagi hari Senin. Sebuah aplikasi all-in-one untuk kerja, seperti ClickUp, dapat membantu Anda di sini. Misalnya, ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat memberi Anda update dan prioritas penting dalam hitungan detik. Dan, semua yang Anda butuhkan untuk kerja, termasuk aplikasi terintegrasi, dapat dicari dengan Connected Search ClickUp. Dengan Manajemen Pengetahuan ClickUp, membangun titik referensi bersama untuk organisasi Anda menjadi mudah! 💁

ClickUp’s One-Up #4: Tugas berulang dengan fleksibilitas yang sesungguhnya

Otomatiskan alur kerja berulang dengan Fitur Tugas Berulang ClickUp, memudahkan pengelolaan tugas harian atau periodik dengan efisien

Dibandingkan dengan otomatisasi TimeHero atau pendekatan berbasis kalender Motion, sistem ClickUp dirancang untuk alur kerja yang berulang dan kompleks tanpa perlu menebak-nebak.

Sistem Tugas Berulang ClickUp sangat fleksibel. Anda dapat mengatur tugas untuk diulang setiap hari, minggu, bulan, setelah selesai, atau menggunakan jadwal kustom. Anda dapat mentransfer data seperti komentar dan subtugas, atau memulai setiap pengulangan dari awal.

Selain itu, Anda dapat mengatur kondisi pengecualian untuk akhir pekan atau hari libur, serta mengontrol apakah tugas baru muncul di lokasi yang sama atau di ruang yang ditentukan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Time Blocking untuk Meningkatkan Produktivitas

ClickUp’s One-Up #5: Otomatisasi mendalam

Sederhanakan proses Anda dengan ClickUp Automations, mengurangi langkah manual dan meningkatkan efisiensi dengan pemicu kustom

ClickUp Automations memberi Anda kendali penuh atas pekerjaan berulang dengan logika "jika ini, maka itu" yang dapat disesuaikan. Ingin tugas berpindah ke "Dalam Proses" saat subtugas selesai? Atau notifikasi Slack saat kesepakatan ditandai selesai? Anda dapat mengaturnya dalam hitungan detik.

Otomatisasi juga dapat menugaskan rekan tim, memperbarui prioritas, menambahkan tag, mengirim pengingat, dan lebih banyak lagi—semua berdasarkan pemicu seperti tanggal jatuh tempo, perubahan status, atau pengiriman formulir.

ClickUp’s One-Up #6: Pengelolaan beban kerja dan visibilitas tim

Kelola kapasitas tim dan kemajuan proyek dengan tampilan beban kerja ClickUp, membantu Anda menyeimbangkan tugas dan menghindari kelelahan

Motion berfokus pada jadwal pribadi Anda. TimeHero mengelola alur proyek. ClickUp menampilkan semua hal, termasuk siapa di tim Anda yang kelebihan beban dan siapa yang memiliki kapasitas.

Pandang Beban Kerja ClickUp memberikan tampilan real-time tentang distribusi tugas berdasarkan perkiraan waktu, poin usaha, atau jumlah tugas. Anda dapat mengalihkan tugas secara langsung dan menyesuaikan cakupan proyek untuk menyeimbangkan beban kerja.

👀 Tahukah Anda? Kurang dari setengah karyawan mencapai kinerja optimal, dengan banyak di antaranya menghadapi hambatan seperti tujuan yang tidak jelas, kurangnya sumber daya, dan manajemen yang tidak efektif. Hal ini menyoroti pentingnya alat, dukungan, dan strategi yang lebih baik untuk membantu tim mencapai potensi penuh mereka.

Kesimpulan Akhir: ClickUp—Alat Manajemen Waktu dan Jadwal Terbaik untuk Setiap Kebutuhan

Jadi, apa kesimpulannya?

TimeHero sangat cocok jika Anda membutuhkan eksekusi proyek yang tenang dan terstruktur. Motion adalah pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan jadwal harian yang disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi daftar tugas berbasis AI setiap lima menit.

ClickUp dirancang untuk mereka yang menginginkan semuanya—penjadwalan, proyek, AI, otomatisasi, dan manajemen tim—tanpa kompromi. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Sebuah kalender AI dan manajer proyek cerdas yang terintegrasi dalam ekosistem produktivitas yang lengkap.

Fiturnya meliputi Dokumen yang terintegrasi dengan tugas dan proyek, Papan Tulis untuk brainstorming dan mind mapping, Formulir untuk mencatat permintaan klien atau tim, serta ClickUp Chat untuk percakapan di dalam ruang kerja.

Anda dapat menetapkan dan melacak Tujuan, menggunakan templat untuk segala hal mulai dari onboarding hingga perencanaan konten, dan mengintegrasikan dengan alat seperti Slack, Zoom, Google Calendar, GitHub, Notion, dan lebih dari 1.000 alat lainnya.

Kedalaman fitur di sini tak tertandingi. Daftar gratis di ClickUp untuk mulai menggunakan layanan ini.