Template Perencanaan PI Miro Terbaik untuk Tim Agile pada Tahun 2025

Bayangkan seluruh tim Agile Anda berkolaborasi secara mulus dalam satu ruang visual, dengan tanggung jawab yang jelas, ketergantungan, prioritas, dan jadwal yang sinkron.

Itulah yang terjadi ketika perencanaan PI dilakukan dengan benar.

Perencanaan PI (Program Increment) merupakan bagian penting dari proses Agile di mana tim berkumpul untuk menyelaraskan tujuan, menetapkan prioritas, dan merencanakan apa yang akan mereka hasilkan dalam sprint mendatang. Dengan struktur yang tepat, Anda dapat menghilangkan kebingungan, penundaan, dan miskomunikasi dari alur kerja Anda.

Artikel ini menampilkan templat perencanaan PI Miro terbaik yang dirancang untuk tim Agile yang bertujuan menjaga sprint tetap pada jalurnya. Dan jika Anda mencari alternatif, kami juga telah mencantumkan templat perencanaan PI ClickUp terbaik.

Template Perencanaan Miro PI Terbaik Sekilas

Berikut ini ringkasan yang menampilkan templat perencanaan PI terbaik dari Miro dan ClickUp:

Apa yang Membuat Templat Perencanaan Miro PI yang Baik?

Template perencanaan PI Miro yang tepat seharusnya membuat sesi perencanaan Anda lebih lancar, bukan lebih membingungkan. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih template perencanaan PI Miro yang solid 👇

Lajur tim yang jelas: Cari templat yang memisahkan pekerjaan setiap tim secara visual, sehingga tidak ada kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Jadwal sprint: Pastikan templat Anda mencakup kalender sprint yang jelas, sehingga tim Anda dapat merencanakan pekerjaan di seluruh iterasi dengan jelas.

Bagian Tujuan PI: Pilih templat yang memungkinkan Anda menetapkan dan menyoroti tujuan utama, membantu semua orang tetap fokus pada hasil bersama.

Peta ketergantungan: Cari templat yang memiliki ruang untuk menampilkan ketergantungan tugas, terutama antar tim, untuk menghindari ketidakselarasan dan hambatan.

Papan risiko dan hambatan: Pastikan templat Anda mencakup bagian untuk risiko atau hambatan, sehingga dapat diatasi sejak dini dan tidak mengganggu rencana Anda.

Catatan dan komentar tim: Pilih templat yang memungkinkan penggunaan catatan tempel atau komentar, sehingga umpan balik, pertanyaan, dan ide tetap terpusat di satu tempat selama kolaborasi.

Sesuai dengan kerangka kerja Agile Anda: Pastikan tata letak mendukung proses Agile Anda, baik Anda mengikuti SAFe, Scrum@Scale, atau pengaturan kustom.

👀 Tahukah Anda? DSDM sudah Agile sebelum Agile menjadi tren! Metode Pengembangan Sistem Dinamis (DSDM) pertama kali diluncurkan pada tahun 1994 dan merupakan salah satu kerangka kerja proyek Agile paling awal. Jauh sebelum Manifesto Agile (2001), DSDM sudah mempromosikan prinsip-prinsip seperti keterlibatan pengguna yang aktif, pengiriman berkala, dan batas waktu yang tetap.

Template Perencanaan PI Miro

Miro menyediakan koleksi template perencanaan PI yang baik untuk membantu tim Agile mengorganisir sesi PI yang produktif dengan cara menyelaraskan tujuan, merencanakan tugas, dan mendorong kolaborasi secara real-time.

Mari kita lihat yang terbaik di bawah ini 👇

1. Template Perencanaan PI

Template Perencanaan PI Miro memudahkan proses perencanaan PI end-to-end untuk tim Agile. Template ini menyediakan ruang kerja digital kolaboratif di mana tim dapat menyelaraskan strategi, mengidentifikasi ketergantungan antar tim, dan mengubah keputusan perencanaan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan.

Template ini membantu memastikan semua orang bekerja menuju visi bersama dengan memfasilitasi masukan real-time dan menyimpan semua artefak perencanaan PI di satu tempat. Dengan tata letak yang intuitif, tim dapat memecah fitur, memetakan risiko, dan menyinkronkan langkah selanjutnya untuk program increment yang akan datang.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Daftar dan prioritaskan fitur, cerita, dan tugas dalam backlog program sebelum memulai perencanaan.

Visualisasikan dan hubungkan ketergantungan pada papan program interaktif menggunakan konektor seret-dan-lepas yang intuitif.

Bekerja sama secara real-time dengan tim jarak jauh menggunakan alat komunikasi dan pembaruan bawaan.

Sinkronkan dengan mulus menggunakan integrasi dua arah dengan Jira untuk menghindari pembaruan manual dan tetap selaras di seluruh platform.

✅ Ideal untuk: Tim Agile Release Trains dan tim besar yang menggunakan kerangka kerja SAFe yang ingin memiliki tempat pusat untuk mengelola dan menyelaraskan perencanaan Program Increment mereka.

2. Template Perencanaan PI All-in-One

melalui Miro.com

Template Perencanaan PI All-in-one Miro menyediakan kerangka kerja komprehensif yang mencakup semua aspek utama perencanaan PI SAFe dalam satu papan Miro. Template ini memungkinkan tim untuk secara kolaboratif menetapkan Tujuan PI, mengadakan sesi diskusi tim, dan mengelola papan program fitur dan ketergantungan dalam ruang yang terintegrasi.

Dengan menggabungkan komponen kunci seperti tujuan, agenda, pelacakan risiko, dan papan program, templat ini memastikan setiap detail tercakup. Tim dapat menggunakannya untuk memvisualisasikan prioritas dan berkoordinasi baik di dalam maupun antar tim Agile, mendorong keselarasan dan sinkronisasi di seluruh organisasi.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan di berbagai zona waktu dengan mengorganisir acara perencanaan PI dan sub-acara, disertai agenda yang jelas dan spesifik zona waktu.

Kelola ketergantungan antar tim menggunakan papan Solusi dan Program khusus untuk menyelaraskan kemampuan di seluruh ART.

Pantau dan selesaikan risiko dengan papan ROAM terstruktur yang membantu menugaskan pemilik, menerima risiko, atau merencanakan mitigasi.

Ukur keselarasan tim dengan bagian pemungutan suara kepercayaan visual yang mengidentifikasi masalah sejak dini dan mempromosikan transparansi.

✅ Ideal untuk: Pelatih Agile dan RTEs yang merencanakan acara PI multi-ART dan lintas lokasi yang membutuhkan ruang kerja siap pakai dan komprehensif.

⭐ Buat perencanaan PI lebih cerdas dengan ClickUp Brain ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan yang terintegrasi di dalam ClickUp. Ia menghubungkan semua pekerjaan Anda, termasuk tugas, dokumen, obrolan, tujuan, dan lainnya, serta memberikan jawaban instan, ringkasan, dan otomatisasi. ClickUp Brain membantu tim Agile Anda: Ringkas pembaruan perencanaan secara real-time : Tetap terinformasi meskipun Anda melewatkan sinkronisasi atau rapat harian.

Identifikasi hambatan secara instan : Dapatkan pemberitahuan tentang potensi risiko sebelum mereka mengganggu sprint Anda.

Buat laporan kontekstual sesuai permintaan : Generate ringkasan kemajuan PI, wawasan backlog, atau rencana kapasitas dengan satu perintah.

Otomatisasi tugas administratif : Biarkan Brain menangani rutinitas perencanaan berulang seperti menyusun retrospeksi, memperbarui tujuan sprint, atau menugaskan tindak lanjut.

Hubungkan dengan seluruh ruang kerja Anda: Brain mengumpulkan informasi dari tugas, dokumen, obrolan, integrasi, dan bahkan kalender Anda untuk memberikan jawaban yang lengkap dan kontekstual. Minta untuk: “Ringkas 3 risiko teratas dari papan PI kami saat ini dan sarankan cara untuk mengatasinya sebelum Sprint 2 dimulai.” Gunakan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi risiko PI utama dan dapatkan saran instan untuk mengatasinya sebelum sprint berikutnya dimulai.

3. Template Perencanaan PI SAFe

melalui Miro.com

Template Perencanaan PI SAFe Miro dirancang khusus untuk memfasilitasi acara perencanaan PI inti bagi Agile Release Trains. Template ini menyediakan kerangka kerja Agile yang terstruktur dan berskala untuk menetapkan tujuan bisnis/teknis, mengidentifikasi ketergantungan antar tim, dan mengatur urutan pekerjaan di seluruh iterasi.

Template ini memandu tim melalui agenda perencanaan PI standar, memudahkan visualisasi komitmen tim dan elemen kunci, seperti papan program. Dengan transparansi dan keselarasan tujuan, template ini memberdayakan organisasi untuk merencanakan peningkatan yang memberikan nilai secara besar-besaran dengan kepastian.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak dan kelola fitur di seluruh tim dengan backlog program terintegrasi dan papan perencanaan PI.

Pecah pekerjaan secara mandiri menggunakan papan tim khusus dengan ruang perencanaan yang terfokus.

Selaraskan tim dan ART melalui daftar periksa Scrum of Scrums (SoS) bawaan untuk koordinasi.

Refleksikan dan tingkatkan setelah setiap PI dengan templat retrospektif terstruktur untuk mencatat pelajaran yang dipetik.

✅ Ideal untuk: Tim yang mengikuti SAFe secara ketat dan ingin papan siap pakai untuk mendukung acara perencanaan PI jarak jauh atau hybrid.

4. Template Persiapan Perencanaan PI SAFe

melalui Miro.com

Template Persiapan Perencanaan PI SAFe Miro membantu tim Agile mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi sebelum acara perencanaan PI besar.

Template ini mempermudah aktivitas pra-PI, seperti mengumpulkan konteks bisnis, menyempurnakan backlog, dan menyelaraskan visi, sehingga sesi perencanaan PI yang sebenarnya menjadi lebih efisien.

Template ini mencakup bagian untuk mengumpulkan umpan balik pemangku kepentingan, mendefinisikan visi produk, mencantumkan tujuan, dan mempersiapkan alat/integrasi yang diperlukan untuk acara tersebut. Dengan memastikan masukan kunci siap dan tim memiliki konteks yang sama, template ini mengurangi kekacauan dan mempersiapkan perencanaan PI untuk kesuksesan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Selaraskan semua tim sejak awal dengan ruang khusus untuk mendokumentasikan konteks bisnis dan visi produk.

Kumpulkan masukan penting sebelumnya menggunakan daftar periksa pra-perencanaan terintegrasi untuk umpan balik pemangku kepentingan.

Uji proses perencanaan Anda terlebih dahulu dengan bagian uji coba bawaan untuk menyempurnakan sebelum sesi sebenarnya.

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin mengurangi kekacauan sebelum perencanaan PI dan datang dengan persiapan penuh, dilengkapi dengan tujuan yang jelas dan alat yang sudah siap digunakan.

5. Template Rangkuman dan Pelacak Perencanaan PI SAFe

melalui Miro.com

Template Miro PI Planning Wrap Up & Tracker adalah alat pasca-perencanaan PI untuk mencatat hasil dan memantau kemajuan selama PI. Template ini berfungsi sebagai catatan komprehensif tentang apa yang telah diputuskan: tujuan akhir PI, rencana tim, risiko, ketergantungan, dan tindakan yang harus dilakukan dari acara perencanaan.

Template ini menggunakan AI Miro untuk membantu mengelompokkan topik dan merangkum diskusi, sehingga memudahkan tindak lanjut. Manajer produk dan RTEs dapat menggunakan papan ini sebagai pelacak dinamis sepanjang PI untuk memperbarui status, mengelola risiko program, dan memastikan tim tetap selaras dengan komitmen PI.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Dokumentasikan hasil akhir dengan jelas menggunakan bagian ringkasan khusus untuk tujuan PI, risiko, dan tindak lanjut.

Ringkas diskusi lebih cepat menggunakan Miro AI untuk mengelompokkan ide-ide terkait berdasarkan kata kunci atau nada.

Pantau ketergantungan antar tim secara visual dengan aplikasi pemetaan ketergantungan terintegrasi.

Pantau hasil kerja setelah acara melalui garis waktu terperinci dan pelacakan tonggak pencapaian.

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin melacak kemajuan setelah perencanaan PI dan memastikan semua tindakan, risiko, dan ketergantungan ditangani dan diikuti dengan baik.

📦 Tips Perencanaan PI untuk RTEs: Pastikan logistik seperti istirahat, camilan, dan pengaturan teknis sudah disiapkan sebelumnya.

Sampaikan visi dan pesan strategis PI dengan jelas di awal.

Jadwalkan aktivitas pemecah es yang menyemangati atau kegiatan sosial untuk meningkatkan keterlibatan.

Mulailah hari tidak lebih awal dari pukul 9 pagi untuk kehadiran dan fokus yang optimal.

Siapkan konten utama, tetapi hindari kelebihan informasi; sisakan ruang untuk kolaborasi antar tim.

Gunakan papan program (ART) untuk membuat fitur, jadwal, dan ketergantungan menjadi terlihat.

6. Template Papan Program SAFe

Template Papan Program SAFE Miro membantu tim Agile memvisualisasikan gambaran besar dari Program Increment, menampilkan fitur, jadwal proyek, dan ketergantungan antar tim dalam satu papan. Bahkan di luar sesi perencanaan PI formal, papan program berguna untuk menyelaraskan tujuan pengembangan dengan tujuan bisnis, mengklarifikasi ketergantungan antar tim, dan mendorong kolaborasi antara tim dan pemangku kepentingan.

Template Miro ini menyediakan papan yang terstruktur namun fleksibel, di mana tim dapat menandai iterasi, tanggal pengiriman fitur, dan tautan ketergantungan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tugaskan fitur dan enabler dengan mudah menggunakan grid terstruktur berdasarkan tim dan iterasi.

Pantau tujuan pengiriman secara visual dengan garis waktu yang mencakup tonggak pencapaian dan titik pemeriksaan rilis.

Seret dan lepas anggota tim ke fitur secara instan menggunakan Widget Orang.

Identifikasi dan atasi hambatan sejak dini melalui pemetaan ketergantungan antar tim.

✅ Ideal untuk: Tim Agile dan manajer program yang ingin memvisualisasikan ketergantungan dan tonggak pencapaian dengan jelas, terutama selama upaya perencanaan yang terdistribusi atau kompleks.

💡 Tips Pro: Di akhir perencanaan PI, gunakan metode Fist-of-Five (0–5 jari) untuk mendapatkan suara tim Anda mengenai keyakinan mereka dalam mencapai tujuan PI. Jika rata-rata di bawah 4, ini merupakan tanda untuk menghentikan sementara, merencanakan ulang, dan melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini memastikan rencana tersebut realistis, selaras, dan disetujui oleh tim sebelum melanjutkan.

7. Template Papan Roam SAFe

Template Papan ROAM SAFe Miro membuat risiko menjadi sangat terlihat dengan memberikan tim ruang bersama untuk mencatat dan mengkategorikan setiap risiko yang diidentifikasi.

Tim mengevaluasi kemungkinan dan dampak setiap risiko, lalu memutuskan status ROAM (misalnya, selesaikan sekarang atau terima) untuk mengatasinya. Memperbarui papan ROAM secara berkala selama perencanaan dan pelaksanaan memastikan semua orang tetap mengetahui hambatan dan cara penanganannya, yang meningkatkan keyakinan dalam mencapai tujuan PI.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kategorikan risiko secara efektif menggunakan kerangka kerja ROAM yang sudah jadi dengan empat zona yang jelas didefinisikan.

Prioritaskan risiko berdampak tinggi bersama melalui bagian pemungutan suara tim kolaboratif.

Review dan perbarui risiko secara lancar selama perencanaan, dan PO terintegrasi dengan proses penanganan risiko yang terarah.

Sinkronkan risiko di seluruh alat dengan mudah menggunakan integrasi kartu Jira untuk visibilitas dan pelacakan yang lebih baik.

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan PI dan mengambil keputusan yang lebih cepat dan selaras terkait potensi hambatan.

8. Template Pertemuan Scrum of Scrums SAFe

melalui Miro.com

Template Miro Scrum of Scrums Meeting SAFe membantu mengoordinasikan beberapa tim Scrum yang bekerja pada proyek besar atau Agile Release Train. Template ini menyediakan agenda terstruktur dan ruang kerja untuk 'Scrum of Scrums', yaitu pertemuan rutin di mana perwakilan dari setiap tim menyinkronkan kemajuan dan hambatan.

Template ini memastikan semua tim tetap selaras dengan memetakan ketergantungan, melacak masalah, dan merangkum tindakan yang perlu dilakukan (dengan bantuan AI untuk ringkasan tema).

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat pembaruan tim secara real-time di area pertemuan SoS yang khusus untuk visibilitas terhadap ketergantungan dan hambatan.

Laksanakan rapat SoS yang lancar dengan agenda terstruktur dan bagian pembaruan Scrum Master.

Tetapkan tindak lanjut yang jelas di zona ‘Meet After’ dengan penanggung jawab dan langkah selanjutnya.

Visualisasikan kemajuan lintas tim dengan mengintegrasikan pembaruan langsung ke dalam Program Board.

✅ Ideal untuk: Agile Release Trains dan RTEs yang menjalankan sinkronisasi lintas tim dan pertemuan SoS dalam implementasi SAFe skala menengah hingga besar.

🛡️ Bonus Agile: Apa arti ROAM dalam perencanaan PI? ROAM adalah alat manajemen risiko yang sederhana namun powerful yang digunakan dalam perencanaan PI SAFe untuk membantu tim mengkategorikan risiko guna memastikan kelangsungan bisnis. Berikut adalah arti dari singkatan tersebut: R – Selesai: Risiko telah ditangani sepenuhnya, tidak diperlukan tindakan lebih lanjutO – Ditangani: Seseorang bertanggung jawab untuk mengelola risikoA – Diterima: Tim setuju untuk menerima risiko apa adanyaM – Diminimalkan: Ada rencana yang telah disusun untuk mengurangi dampaknya

9. Template Perencanaan Skenario

melalui Miro.com

Template Perencanaan Skenario Miro membantu tim merencanakan strategi dan mempersiapkan diri untuk berbagai skenario masa depan secara terstruktur.

Alih-alih spesifik untuk PI, ini adalah alat perencanaan strategis yang dapat melengkapi perencanaan PI dengan mengeksplorasi skenario 'what if', serta menyediakan bagian-bagian terpisah untuk mendefinisikan skenario yang berbeda, menganalisis dampak potensial, dan merinci rencana tindakan.

Kerangka kerja yang jelas ini mendorong pemikiran terstruktur. Tim dapat secara logis berkembang dari definisi skenario hingga kesimpulan, mengurangi kelalaian, dan memastikan perencanaan yang komprehensif, menjadikannya sangat berguna untuk mitigasi risiko dan latihan perencanaan jangka panjang.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Atasi ketidakpastian dengan mudah menggunakan bagian skenario langkah demi langkah yang memandu perencanaan.

Sesuaikan tata letak untuk skenario bisnis, kreatif, atau akademik tanpa batasan.

Seret dan lepas visual seperti diagram atau artefak untuk mendukung perencanaan berbasis data.

Bekerja sama secara real-time dengan fitur yang menangkap masukan tim secara instan.

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin memvisualisasikan berbagai skenario masa depan dan membangun strategi yang fleksibel dan visioner sebelum memulai sprint atau inisiatif besar.

10. Template Perencanaan Sprint

Di Miro, templat Perencanaan Sprint menyediakan tata letak visual yang jelas untuk tujuan sprint, cerita/tugas yang direncanakan, dan kapasitas tim, sehingga meningkatkan kolaborasi dan komunikasi tim selama perencanaan sprint.

Desain interaktif (terintegrasi dengan alat seperti Jira, jika diperlukan) memastikan semua anggota tim dapat berkontribusi dalam memprioritaskan backlog dan mendefinisikan cakupan sprint. Dengan menyelaraskan tim mengenai apa yang akan diselesaikan dan bagaimana caranya, templat ini membantu memulai sprint dengan pemahaman dan komitmen bersama.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan dan kelompokkan item sprint menggunakan kartu tugas yang dapat diedit dan dipindahkan secara bebas selama proses perencanaan.

Integrasikan tugas dengan integrasi Jira untuk melacak pekerjaan di berbagai alat tanpa perlu mengulang usaha.

Perkaya diskusi perencanaan dengan mengunggah artefak seperti file, tautan, atau catatan referensi.

Tentukan tujuan sprint dengan jelas menggunakan tampilan terstruktur untuk menugaskan pemilik dan menyelaraskan prioritas.

✅ Ideal untuk: Tim Scrum yang ingin mengadakan pertemuan perencanaan sprint yang cepat dan efisien dengan persiapan minimal dan kejelasan maksimal.

Batasan Miro

Meskipun Miro dikenal karena fleksibilitas visualnya, banyak pengguna melaporkan titik gesekan yang dapat memengaruhi produktivitas dan kemudahan penggunaan. Berikut adalah beberapa area masalah yang paling umum:

Kurva pembelajaran yang curam membuat pengguna baru sulit untuk memulai tanpa panduan.

Kinerja papan melambat ketika terlalu banyak elemen atau kolaborator hadir

Organisasi papan tidak terkendali , yang menyebabkan pengeditan atau penghapusan yang tidak disengaja selama sesi langsung.

Format teks tetap terbatas , tanpa dukungan untuk font campuran atau gaya dalam satu kotak teks.

Aplikasi seluler kurang memadai, dengan fitur pengeditan yang lebih terbatas dibandingkan versi desktop.

Template Perencanaan Miro PI Alternatif

Meskipun Miro sangat bagus untuk kolaborasi real-time, beberapa tim lebih menyukai struktur, manajemen tugas, dan fitur Agile bawaan yang ditawarkan oleh ClickUp.

Jika Anda mencari alternatif Miro untuk templat PI Planning yang menggabungkan papan perencanaan dengan alur kerja yang dapat dieksekusi, ClickUp menawarkan opsi yang solid langsung di dalam sistem manajemen proyek Anda.

Berikut adalah beberapa templat perencanaan PI ClickUp yang kuat yang dapat Anda gunakan untuk merencanakan Program Increment berikutnya dengan efisien.

1. Template Perencanaan PI ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Perencanaan PI ClickUp untuk merencanakan, memecahkan masalah secara kreatif, mengurangi risiko, dan memantau perkembangan backlog secara real-time.

Template Perencanaan PI ClickUp menyediakan ruang terpusat untuk melakukan perencanaan peningkatan program melalui papan tulis terstruktur dan pelacakan tugas visual. Template ini membagi sesi menjadi empat papan utama: Tim, Program, Agenda, dan ROAM, sehingga tim Anda dapat memetakan ketergantungan, risiko, dan hasil sprint dengan mudah.

Template ini membantu tim Agile tetap terorganisir, menyelaraskan tujuan, dan memperlancar transisi dari diskusi ke pelaksanaan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pecah tujuan dan tetapkan iterasi dengan papan tim yang memperjelas tanggung jawab individu.

Lacak tonggak pencapaian, ketergantungan, dan jadwal pengiriman menggunakan tampilan papan program yang berfokus pada fitur.

Rencanakan sesi dan tambahkan catatan fasilitator dengan tata letak agenda terstruktur yang memastikan setiap acara tetap pada jalurnya.

Klasifikasikan dan kelola risiko secara efektif dengan mengkategorikannya sebagai Resolved, Owned, Accepted, atau Mitigated di papan ROAM.

Sinkronkan catatan tempel papan tulis secara real-time dengan Dashboard ClickUp untuk memastikan kolaborasi yang lancar antar alat.

✅ Ideal untuk: Tim Agile dan Insinyur Kereta Rilis yang ingin mengadakan sesi perencanaan PI terstruktur dengan pembaruan real-time dan visibilitas end-to-end di ClickUp.

2. Template Agenda Rapat Perencanaan PI ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat agenda rapat perencanaan PI ClickUp ini untuk menetapkan detail rapat, menetapkan peran, dan menyelaraskan semua peserta sebelum sesi dimulai.

Template Agenda Rapat Perencanaan PI ClickUp adalah template dokumen terstruktur yang memandu tim Agile melalui agenda acara perencanaan PI. Template ini memastikan semua topik penting tercakup, mulai dari perkenalan tim dan penetapan visi hingga tinjauan backlog, perencanaan kapasitas, dan pembahasan risiko.

Template ini sangat kolaboratif, memungkinkan tim untuk mengeditnya secara real-time, menambahkan komentar, dan menggunakan kontrol versi untuk melacak perubahan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan poin pembahasan dan selaraskan aktivitas sepanjang jadwal pertemuan dengan tampilan agenda interaktif.

Jelaskan tujuan tim dan pecahkannya menjadi tujuan yang dapat diukur dan diprioritaskan dengan ClickUp Goals

Alokasikan blok waktu untuk setiap item dan kelola kecepatan agenda dengan presisi.

Lacak semua pembaruan yang dilakukan pada agenda, memastikan semua orang bekerja pada versi terbaru dan dapat mengakses versi sebelumnya.

Libatkan semua peserta dalam pengambilan keputusan melalui thread komentar dan pembaruan.

✅ Ideal untuk: Tim Agile yang ingin tata letak rapat PI yang terstruktur dengan tujuan yang jelas, slot waktu, dan tanggung jawab untuk setiap segmen.

3. Template Papan Program Increment ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Papan Program Increment ClickUp untuk membuat garis waktu visual yang jelas dan mengatur alur kerja dengan mudah.

Template Papan Program Increment ClickUp berfungsi serupa dengan papan program SAFe, di mana tim dapat melihat semua sprint/rilis dalam satu tempat, berbagi ide untuk perbaikan, dan memantau pengiriman sesuai dengan tenggat waktu.

Template ini membantu menjaga keselarasan semua anggota tim dengan menunjukkan fitur atau proyek mana yang termasuk dalam sprint tertentu dan bagaimana kaitannya dengan garis waktu keseluruhan. Dengan pengukuran kemajuan yang akurat dan tampilan terpusat, tim dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan PI dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pantau kapasitas total dan beban per tim untuk alokasi sumber daya yang seimbang.

Identifikasi tanggung jawab tim secara instan dengan baris berwarna yang mengorganisir tugas-tugas dengan sekilas.

Selaraskan aktivitas tim dengan tanggal penting dengan melacak tonggak pencapaian langsung pada garis waktu visual Anda.

Tampilkan hubungan tugas dengan jelas menggunakan konektor yang menggambarkan ketergantungan antar tim.

Sesuaikan dan ubah rencana secara instan dengan menyeret dan meletakkan catatan tempel untuk setiap aktivitas tim.

✅ Ideal untuk: Tim yang menggunakan kerangka kerja Agile Release Train dan ingin cara yang jelas dan interaktif untuk mengorganisir peningkatan program di seluruh departemen.

4. Template Rencana Implementasi Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Rencana Implementasi Proyek ClickUp untuk tetap terorganisir, memvisualisasikan fase-fase kunci, dan menjaga tim tetap selaras agar dapat mencapai setiap milestone tepat waktu.

Template Rencana Implementasi Proyek ClickUp berfungsi sebagai panduan untuk mengubah rencana proyek menjadi kenyataan. Manajer proyek dapat merinci segala hal mulai dari ruang lingkup dan tujuan proyek hingga jadwal, tonggak pencapaian, dan sumber daya dalam rencana yang terperinci.

Template ini juga menyediakan alur kerja yang jelas di ClickUp: Anda dapat mencantumkan semua tugas dari awal hingga akhir, menetapkan tanggal jatuh tempo dan ketergantungan, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat melalui ClickUp Gantt Charts dan Status dan Bidang Kustom.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tandai tonggak penting dan hubungkan tugas menggunakan alat visual seperti Gantt atau Timeline untuk menyoroti ketergantungan.

Catat dan pantau detail proyek penting dengan 11 bidang kustom yang kuat untuk risiko, persetujuan, tim, dan lainnya.

Kelola setiap aspek proyek di satu tempat dengan beralih antara enam tampilan, seperti Tampilan Fase Proyek dan Tampilan Daftar.

Pantau dan kendalikan pengeluaran proyek dengan mudah menggunakan tabel biaya khusus untuk gaji, alat, dan alokasi sumber daya.

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin merencanakan, melaksanakan, dan memantau setiap tahap PI dengan garis waktu terperinci, tanggung jawab yang jelas, dan akuntabilitas sumber daya.

💡Tips Pro: Ingin meningkatkan cara tim Anda bekerja? Proyek seringkali gagal bukan karena perencanaan yang buruk, tetapi karena proses yang tidak jelas dan inefisiensi yang tersembunyi. Gunakan alat perbaikan proses untuk memecah alur kerja yang kompleks, mengidentifikasi titik gesekan yang berulang, dan membangun sistem yang lebih lancar dan cerdas yang dapat berskala seiring pertumbuhan tim Anda.

5. Template Manajemen Program ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Manajemen Program ClickUp memberikan semua alat yang Anda butuhkan untuk menjalankan program Anda dengan sukses dari awal hingga akhir.

Dengan fitur seperti ketergantungan tugas, penilaian risiko, pelacakan keuangan, dan garis waktu bawaan, Template Manajemen Program ClickUp memberikan struktur folder tingkat atas bagi pemimpin proyek untuk mengawasi semua proyek komponen, sambil tetap memungkinkan penelusuran detail ke tugas-tugas.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Visualisasikan tugas, tenggat waktu, dan tonggak pencapaian dalam satu tempat dengan tampilan Gantt untuk visibilitas proyek yang lengkap.

Pantau anggaran proyek secara ketat dengan membandingkan biaya yang direncanakan versus biaya aktual menggunakan rumus otomatis di tabel Keuangan.

Organisir tugas berdasarkan fase atau prioritas dengan tampilan papan Kanban-style ClickUp yang membantu tim tetap fokus pada langkah selanjutnya.

Pantau dan selesaikan masalah lebih cepat dengan menggunakan bidang kustom dan tampilan Papan/Daftar yang fleksibel untuk mendeteksi bottleneck.

Rencanakan dan mitigasi risiko secara proaktif dengan tampilan penilaian risiko yang dapat disesuaikan untuk mengevaluasi ancaman sejak awal proyek.

✅ Ideal untuk: Manajer program dan proyek yang mencari solusi lengkap untuk melacak hasil kerja, mengelola risiko, memantau anggaran, dan menjaga keselarasan pemangku kepentingan di setiap tahap.

6. Template Matriks Sumber Daya Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Matriks Sumber Daya Proyek ClickUp untuk merencanakan sumber daya secara efisien dan menghitung total biaya yang diharapkan dari semua sumber daya yang tersedia.

Saat Anda mencari matriks yang jelas untuk mencatat semua sumber daya (anggota tim, peralatan, fasilitas, perangkat lunak, dll.), ketersediaan mereka, dan alokasi mereka ke berbagai proyek atau tugas, beralihlah ke Template Matriks Sumber Daya Proyek ClickUp.

Ini membantu mengoptimalkan kolaborasi tim dengan membuat jelas siapa yang bekerja pada apa dan apakah ada sumber daya yang terlalu banyak digunakan atau kurang dimanfaatkan. Anda dapat membagi tugas berdasarkan jenis sumber daya, departemen, dan jadwal untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang apa yang dibutuhkan, kapan, dan dengan biaya berapa.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lihat semua sumber daya dengan tampilan daftar terkategori yang menampilkan status real-time, seperti direncanakan, dimulai, atau ditunda.

Pantau penggunaan sumber daya dan status dengan tampilan papan bergaya snapshot untuk pemeriksaan kemajuan proyek yang cepat.

Sesuaikan alokasi dengan mudah menggunakan tampilan Timeline View dengan fitur seret dan lepas untuk menyesuaikan tanggal mulai dan batas waktu.

Sederhanakan permintaan sumber daya dengan formulir input yang memungkinkan anggota tim mengirimkan persyaratan tanpa perlu bolak-balik.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek yang menangani proyek kompleks dan membutuhkan alat visual untuk melacak, menganalisis, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

7. Template Rencana Kerja Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Rencana Kerja Proyek ClickUp untuk memperlancar perencanaan proyek dengan melacak jam kerja, menetapkan prioritas, dan menyesuaikan jadwal dengan mudah.

Template Rencana Kerja Proyek ClickUp membantu tim menetapkan tujuan dan jadwal yang realistis untuk setiap fase proyek, mengorganisir tugas dengan kepemilikan yang jelas, dan memantau kemajuan serta tonggak pencapaian secara real-time.

Dengan alat bawaan seperti tampilan Gantt, Formulir Pengajuan Tugas, dan Bidang Kustom, templat ini melampaui pelacakan tugas sederhana dan menyediakan sistem visual terintegrasi untuk melihat seberapa dekat tim Anda dalam mencapai tonggak pencapaian menggunakan indikator status RAG (Merah, Kuning, Hijau), penundaan dalam hari, dan penilaian upaya.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan tugas dengan mudah menggunakan formulir pengiriman yang secara otomatis mengelompokkan masukan berdasarkan fase proyek selama perencanaan PI.

Jelaskan ruang lingkup dan kemajuan dengan Bidang Kustom untuk Prioritas, Kemajuan, Penundaan (dalam hari), dan Upaya (skala 1–5).

Visualisasikan kinerja jadwal dengan bidang yang membandingkan durasi yang direncanakan versus durasi aktual untuk mengidentifikasi masalah waktu secara dini.

Perkirakan upaya secara cerdas dengan memberikan skor upaya untuk menyeimbangkan beban kerja dan meningkatkan perencanaan kapasitas tim.

✅ Ideal untuk: Tim yang mencari templat perencanaan proyek dinamis namun detail yang menyoroti keterlambatan jadwal, perkiraan upaya, perbandingan durasi tugas, dan kemajuan secara real-time.

Ubah Rencana PI Anda menjadi Aksi dengan ClickUp

Perencanaan PI membutuhkan lebih dari sekadar papan tulis. Meskipun Miro sangat bagus untuk memetakan ide dan berkolaborasi secara real-time, ClickUp membantu mengubah rencana Anda menjadi tindakan nyata.

Dengan templat siap pakai untuk garis waktu, sumber daya, tujuan, dan pelacakan tugas, ClickUp memberikan struktur pada perencanaan Agile Anda. Anda mendapatkan tampilan yang dapat disesuaikan, pelaporan yang mudah, dan visibilitas penuh dalam satu tempat.

Jika Anda mencari alat yang tidak hanya mendukung kolaborasi tetapi juga membantu Anda mewujudkan rencana Anda, ClickUp mungkin menjadi pilihan cerdas berikutnya.

Daftar di ClickUp hari ini dan bawa kejelasan ke setiap sesi perencanaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perencanaan PI (Program Increment) dilakukan dengan mengumpulkan semua tim yang terlibat dalam program untuk menyelaraskan tujuan, prioritas, dan ketergantungan untuk increment mendatang, yang biasanya berlangsung selama 8–12 minggu. Proses ini dimulai dengan persiapan, termasuk menetapkan agenda, mendefinisikan konteks bisnis, dan memastikan semua data dan pemangku kepentingan yang diperlukan tersedia. Selama acara, tim meninjau visi, mendiskusikan fitur, mengidentifikasi risiko, dan membagi pekerjaan menjadi iterasi. Kolaborasi dan komunikasi terbuka sangat penting, dengan titik pemeriksaan rutin dan kesempatan bagi tim untuk mengemukakan kekhawatiran atau ketergantungan. Acara diakhiri dengan pemungutan suara kepercayaan dan penetapan tujuan serta komitmen yang jelas untuk PI.

Rencana PI adalah dokumen atau papan terstruktur yang menggambarkan tujuan, fitur, dan hasil yang diharapkan untuk peningkatan program. Rencana ini biasanya mencakup garis waktu yang dibagi menjadi iterasi atau sprint, daftar fitur atau cerita pengguna yang diprioritaskan, penugasan tim, risiko yang diidentifikasi, dan ketergantungan antar tim. Rencana ini juga menyoroti tonggak penting dan mencakup ringkasan tujuan bisnis dan kriteria keberhasilan. Alat visual seperti papan program atau papan perencanaan digital sering digunakan untuk membuat rencana ini mudah diakses dan dilacak sepanjang increment.

Meskipun acara perencanaan PI tradisional dijadwalkan selama dua hari untuk memungkinkan diskusi mendalam, kolaborasi, dan penyesuaian, dimungkinkan untuk mengadakan sesi perencanaan PI yang lebih singkat dalam satu hari, terutama untuk tim kecil atau program yang kurang kompleks. Namun, memadatkan jadwal dapat membatasi kedalaman diskusi dan identifikasi risiko, jadi penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tetap fokus. Alat virtual dan pekerjaan pra-acara dapat membantu memperlancar proses, tetapi tim harus memastikan bahwa semua aktivitas penyelarasan dan perencanaan kritis tetap tercakup.

Ya, Jira dapat digunakan untuk perencanaan PI, terutama saat diintegrasikan dengan kerangka kerja Agile skala besar seperti SAFe. Jira memungkinkan tim untuk membuat dan mengelola papan program, melacak fitur dan cerita pengguna, memvisualisasikan ketergantungan, dan memantau kemajuan selama PI. Dengan bantuan plugin atau add-on seperti Jira Align atau Advanced Roadmaps, organisasi dapat meningkatkan kemampuan Jira untuk mendukung perencanaan lintas tim, pelacakan tujuan, dan pelaporan, menjadikannya alat praktis untuk acara perencanaan PI digital.