17 Template Ulasan Klien Gratis untuk Mengumpulkan Umpan Balik

Anda sudah memberikan pekerjaan yang solid. Namun, bahkan proyek terbaik pun bisa meninggalkan umpan balik yang tidak terucapkan—hal-hal yang mereka hargai, hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai, atau saran yang dapat membentuk kolaborasi Anda berikutnya.

Untuk memudahkan pengumpulan dan pemanfaatan umpan balik tersebut, Anda memerlukan templat ulasan klien. Templat ini memberikan ruang untuk mencatat wawasan langsung tentang apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang mungkin tidak terungkap. Seiring waktu, umpan balik ini akan memperkuat reputasi online Anda, mendorong ulasan positif, dan membantu Anda menonjol dalam hasil pencarian.

Tantangan utamanya adalah mendapatkan umpan balik yang jujur dan berharga tanpa membuatnya terasa canggung atau memakan waktu. Dan templat ulasan klien gratis ini membantu membuat prosesnya menjadi lebih mudah dan efisien.

Apa Itu Template Ulasan Klien?

Template Ulasan Klien adalah kerangka kerja atau dokumen yang telah dirancang sebelumnya dan terstruktur, yang digunakan oleh bisnis, freelancer, atau agensi untuk mengumpulkan umpan balik, evaluasi, atau testimoni dari klien mengenai layanan, produk, atau pengalaman keseluruhan mereka.

Beberapa komponen kunci yang harus dimiliki oleh templat formulir ulasan atau umpan balik klien 👇 ✅ Pernyataan pembuka: Pernyataan pembuka yang ringkas dan profesional yang menetapkan nada, mengucapkan terima kasih kepada klien, dan menjelaskan tujuan umpan balik (misalnya, meningkatkan layanan atau menampilkan testimoni) ✅ Pertanyaan yang ditargetkan: Pertanyaan spesifik dan relevan dengan industri, seperti ‘Seberapa efektif kami memenuhi tujuan proyek Anda?’ atau ‘Seberapa ramah pengguna produk kami?’, untuk mendapatkan tanggapan yang detail ✅ Metrik kuantitatif: Skala penilaian (misalnya, 1-5 bintang, Net Promoter Score) untuk data yang dapat diukur mengenai kepuasan, kualitas, atau kecepatan pengiriman ✅ Pertanyaan kualitatif: Bidang terbuka untuk saran, kritik, atau poin-poin penting, misalnya, ‘Apa yang dapat kami lakukan untuk mendapatkan rating 5 bintang下次?’ ✅ Klausul izin: Bagian yang meminta persetujuan untuk menggunakan umpan balik positif untuk tujuan pemasaran, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi (misalnya, GDPR atau CCPA) ✅ Opsi tindak lanjut: Kolom untuk klien meminta panggilan atau memberikan rekomendasi, membantu memperkuat hubungan

📑 Baca Lebih Lanjut: KPI dan Metrik Pengalaman Pelanggan Teratas yang Perlu Dilacak

Apa yang Membuat Template Ulasan Klien yang Baik?

Jelas dan ringkas: Template yang baik singkat dan mudah dipahami. Template ini menghormati waktu klien. Usahakan untuk menyertakan 5-7 pertanyaan yang jelas dan padat sehingga klien hanya membutuhkan 2-3 menit untuk memberikan ulasan

🔖 Contoh: ‘Seberapa puaskah Anda dengan layanan kami? (1-10)’ membuatnya langsung dan cepat.

Sesuai dengan tujuan Anda: Pertanyaan harus berkaitan dengan berbagai aspek kebutuhan bisnis Anda, seperti meningkatkan produk atau mengumpulkan testimoni. Sesuaikan pertanyaan tersebut dengan industri dan jenis klien Anda untuk mendapatkan rekomendasi yang personal dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

🔖 Contoh: Sebuah perusahaan SaaS dapat bertanya, ‘Seberapa mudah perangkat lunak kami digunakan?’ untuk mengarahkan pembaruan produk di masa depan.

Campuran pertanyaan yang seimbang: Gunakan skala penilaian dan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data yang dapat diukur dan umpan balik yang detail. Kombinasi ini mengungkap tren dan masalah spesifik tanpa membebani klien

🔖 Contoh: Padukan ‘Berikan penilaian untuk dukungan kami (1-5)’ dengan ‘Apa yang bisa kami lakukan lebih baik?’

Hasil yang dapat ditindaklanjuti: Setiap pertanyaan harus mendukung keputusan berbasis hasil, seperti memperbaiki masalah atau membuat konten yang dihasilkan pengguna. Skala penilaian dan pertanyaan spesifik memudahkan : Setiap pertanyaan harus mendukung keputusan berbasis hasil, seperti memperbaiki masalah atau membuat konten yang dihasilkan pengguna. Skala penilaian dan pertanyaan spesifik memudahkan analisis umpan balik pelanggan dan mengambil tindakan

🔖 Contoh: ‘Apa yang membuat Anda memberikan penilaian ini?’ menjelaskan alasan di balik skor rendah, sekaligus memberikan tim Anda gambaran tentang cara menghindari situasi serupa.

Template Ulasan Klien

Jika Anda ingin menonjol dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang sesungguhnya, 17 templat ulasan klien ini akan memudahkan dan memperkuat proses pengumpulan umpan balik:

1. Template Formulir Umpan Balik ClickUp

Dapatkan templat gratis Lihat dan atur tanggapan umpan balik pelanggan menggunakan Template Formulir Umpan Balik ClickUp

Template Formulir Umpan Balik ClickUp membantu tim produk dan pengalaman pelanggan mengumpulkan umpan balik yang dapat digunakan di seluruh departemen.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan templat ini untuk merancang survei kustom dengan skala penilaian, bidang pilihan ganda, dan pertanyaan terbuka yang mengungkap wawasan kualitatif dan tren yang dapat diukur

Grupkan tanggapan berdasarkan klien, kategori, atau anggota tim, sambil menyaring umpan balik berdasarkan skor, dan mengidentifikasi tema yang berulang dalam hitungan detik

Setelah formulir dikirimkan, setiap tanggapan akan secara otomatis diubah menjadi Tugas ClickUp di ruang kerja Anda

Tim dapat menandai pemilik, menetapkan prioritas, dan melacak penyelesaian masalah pelanggan tanpa perlu menggunakan alat terpisah

Ini sangat berguna bagi tim yang mengelola peluncuran produk, umpan balik onboarding, atau siklus kepuasan pelanggan di mana tanggapan cepat membuat perbedaan yang nyata.

✅ Ideal Untuk: Manajer produk dan tim keberhasilan pelanggan yang ingin cara terstruktur dan dapat ditindaklanjuti untuk mengumpulkan dan menanggapi umpan balik pelanggan

2. Template Survei Umpan Balik Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kepuasan produk, pola penggunaan, dan saran umpan balik dengan Template Survei Umpan Balik Produk ClickUp

Jika Anda merupakan bagian dari tim produk atau UX, templat survei umpan balik produk ClickUp memberikan cara terstruktur dan dapat diulang untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan. Templat ini membantu Anda mengonsolidasikan tanggapan survei, melacak tren sentimen, dan mengidentifikasi masalah yang sering muncul dengan mudah, bahkan tanpa akses ke perangkat lunak umpan balik produk khusus.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Setiap tanggapan dapat dikategorikan berdasarkan jenis produk, tingkat kepuasan, dan tema umpan balik

Tampilan bawaan seperti ‘Untuk Ditinjau,’ ‘Sedang Ditinjau,’ dan ‘Sudah Ditinjau’ membantu memprioritaskan langkah selanjutnya dan menghindari kehilangan wawasan penting di kotak masuk atau spreadsheet

Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk mencatat frekuensi penggunaan, skor kepuasan, dan saran perbaikan untuk produk, sehingga keputusan selalu didukung oleh data.

✅ Ideal Untuk: Pemimpin produk dan UX yang ingin meningkatkan kepuasan pengguna dan menginformasikan peta jalan produk dengan umpan balik yang terstruktur

Dapatkan templat gratis Lihat dan kelola permintaan dukungan pelanggan yang masuk dengan templat formulir kontak pelanggan ClickUp

Template Formulir Kontak Pelanggan ClickUp memberikan tim dukungan cara yang lebih cepat dan rapi untuk mencatat setiap interaksi pelanggan di satu tempat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Setiap permintaan diarahkan melalui formulir pendaftaran terstruktur dan diorganisir dengan rapi berdasarkan prioritas, jenis masalah, atau status masalah

Dari melacak tiket darurat hingga mendokumentasikan tindak lanjut, templat ini memberikan kejelasan pada proses manajemen komunikasi pelanggan Anda

Anda dapat menggunakan templat ini untuk menyaring pesan yang belum terselesaikan, menetapkan langkah selanjutnya, dan memastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat

Fitur ini mencakup Tampilan Daftar dan Tampilan Papan ClickUp , sehingga tim Anda dapat mengklasifikasikan masalah, menambahkan konteks, dan memproses permintaan tanpa membuang waktu mengumpulkan konteks dari berbagai sumber.

✅ Ideal Untuk: Tim layanan pelanggan yang mengelola pertanyaan produk, permintaan pengembalian dana, dan dukungan pesanan di berbagai saluran

4. Template Manajemen Layanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau dengan mudah tiket dukungan pelanggan yang masuk menggunakan Template Manajemen Layanan Pelanggan ClickUp

Template Manajemen Layanan Pelanggan ClickUp dirancang untuk tim dukungan yang ingin mengumpulkan, mengorganisir, dan menyelesaikan setiap jenis pertanyaan pelanggan. Begitu pelanggan mengisi formulir permintaan layanan, entri mereka langsung diubah menjadi tugas dan diarahkan ke daftar Tiket Anda. Setiap permintaan dilacak dengan bidang seperti penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, alamat email pemohon, dan skor kepuasan, sehingga tidak ada yang terlewat di kotak masuk Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grup tugas secara otomatis berdasarkan status, seperti Selesai, Dalam Proses, Perlu Klarifikasi, Di-eskalasi, atau Menunggu

Label tiket dengan kategori berwarna seperti Umpan Balik, Bug, Keluhan, atau Pembatalan, yang memberikan tim Anda pemahaman instan tentang jenis masalah yang sedang mereka tangani

Jika suatu tugas perlu ditingkatkan, Anda dapat dengan mudah memindahkannya ke status baru dan mengalokasikannya kembali dalam hitungan detik

ClickUp juga memudahkan Anda untuk menyaring berdasarkan sentimen pelanggan atau urgensi SLA menggunakan tag kustom dan penilaian kepuasan, sehingga tim Anda dapat memprioritaskan percakapan yang tepat

✅ Ideal Untuk: Manajer layanan pelanggan dan pemimpin operasional dukungan yang menangani volume besar permintaan layanan

5. Template Survei Kepuasan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lihat penilaian kepuasan pelanggan berdasarkan pengetahuan, kepraktisan, dan kejelasan menggunakan Template Survei Kepuasan Pelanggan ClickUp

Template Survei Kepuasan Pelanggan ClickUp membantu manajer QA memahami dan meningkatkan proses internal untuk membuat klien lebih puas. Dengan formulir ClickUp bawaan, bidang penilaian kustom, dan kategorisasi cerdas, Anda dapat mengumpulkan data kepuasan di berbagai aspek seperti layanan, kejelasan, kegunaan, dan penyelesaian masalah dalam satu tempat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Setelah tanggapan masuk, sortir umpan balik berdasarkan tema atau skor untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki

Pantau pola, seperti pertanyaan yang belum terselesaikan atau peringkat kejelasan yang rendah

Tugaskan tugas-tugas tertentu kepada rekan tim yang tepat agar Anda dapat mencapai tujuan layanan pelanggan Anda

✅ Ideal Untuk: Tim dukungan dan tim QA yang ingin melacak dan bertindak berdasarkan sinyal kepuasan pelanggan

💡 Tips Pro: Ingin cara untuk menyortir umpan balik pelanggan dari formulir ClickUp Anda berdasarkan sentimen secara otomatis? Coba asisten AI Kontekstual ClickUp Brain langsung di ruang kerja Anda. Asisten AI cerdas ini memahami data ruang kerja Anda—tugas, dokumen, orang—untuk memberikan wawasan yang relevan bagi peran, bisnis, dan industri Anda. Analisis umpan balik dan sentimen pelanggan secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp

Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan AI dalam layanan pelanggan:

6. Template Analisis Kebutuhan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak tugas riset dan selaraskan strategi produk menggunakan Template Analisis Kebutuhan Pelanggan ClickUp

Template Analisis Kebutuhan Pelanggan ClickUp memberikan tim produk dan CX struktur yang dapat diulang untuk mengorganisir, menganalisis, dan bertindak berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan baru.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Template ini menggabungkan bidang terhubung untuk data eksternal (seperti formulir evaluasi dan hasil survei) dengan pelacakan kemajuan yang jelas, tugas yang disesuaikan dengan peran, dan tonggak visual di setiap fase penelitian

Mulai dari mengidentifikasi pemangku keputusan hingga memetakan kebutuhan dengan penawaran Anda, semuanya dirancang untuk bergerak cepat tanpa melewatkan langkah-langkah penting

Anda juga mendapatkan 12 subtugas yang sudah disiapkan untuk membimbing tim Anda melalui seluruh proses, seperti pengumpulan data, analisis, dokumentasi, dan penyelarasan dengan strategi go-to-market (GTM)

✅ Ideal Untuk: Pemimpin CX dan manajer produk yang melakukan analisis pengguna atau penemuan pelanggan pra-peluncuran

Tentu saja, bahkan dengan rencana yang jelas, mudah merasa terbagi ke berbagai arah. Di sinilah ClickUp Brain benar-benar unggul. Cukup tanyakan padanya, ‘Apa yang harus saya prioritaskan hari ini?’ dan ia akan menyortir tugas-tugas Anda dan memberitahu Anda tepat apa yang membutuhkan perhatian Anda.

Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan daftar tugas, membantu dalam prioritas tugas, dan memberikan jadwal dari seluruh ruang kerja Anda dalam hitungan detik

📮 ClickUp Insight: Seorang pekerja pengetahuan rata-rata harus terhubung dengan 6 orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti harus menghubungi 6 koneksi utama setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyelaraskan prioritas, dan mendorong proyek maju. Masalahnya nyata—pengingat yang terus-menerus, kebingungan versi, dan ketidakjelasan informasi mengikis produktivitas tim. Platform terpusat seperti ClickUp, dengan Connected Search dan AI Knowledge Manager, mengatasi hal ini dengan membuat konteks tersedia secara instan di ujung jari Anda.

7. Template Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Dokumentasikan frustrasi dan hambatan pelanggan di berbagai jenis masalah dengan templat Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp

Template Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp membantu peneliti UX dan manajer produk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi pelanggan mencapai tujuan mereka. Template ini mencakup dokumen untuk memprofilkan pelanggan, mengidentifikasi tujuan mereka, memetakan hambatan, dan melacak akar penyebab di balik hambatan tersebut.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Setiap bagian mendorong tim untuk segera meninjau mengapa masalah-masalah ini ada dan beban emosional apa yang mereka bawa

Ini membantu Anda memprioritaskan perubahan yang benar-benar berdampak

Anda dapat menggunakannya sebagai titik awal untuk memandu wawancara, mengumpulkan wawasan, dan menyelaraskan tim internal seputar masalah pelanggan yang berdampak besar

✅ Ideal Untuk: Tim UX dan manajer produk yang mengidentifikasi titik gesekan untuk mengarahkan perbaikan produk atau layanan

8. Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kemajuan pelanggan di seluruh tahap siklus hidup menggunakan papan gaya Kanban dengan Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp

Mengelola puluhan klien dengan jenis layanan yang berbeda, tahap kontrak, dan ekspektasi? Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp ini menyimpan semua detail, seperti nilai kontrak, jenis layanan, dan informasi kontak, di satu tempat untuk tim keberhasilan pelanggan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ini berfungsi seperti perangkat lunak keberhasilan pelanggan untuk membantu Anda melacak tingkat layanan setiap klien, tarif yang disepakati, kemajuan proyek, dan status keberhasilan

Setiap kartu klien berfungsi seperti dashboard real-time, menampilkan lokasi, kontrak PDF, dan bilah kemajuan visual

Anda dapat mengelompokkan klien berdasarkan tahap siklus hidup (seperti onboarding, retensi, atau berisiko), menugaskan kepemilikan kepada anggota tim internal, dan langsung melihat di mana dukungan masih kurang

Ini membantu Anda mengelola ekspektasi klien , memberikan nilai yang konsisten, dan meningkatkan retensi melalui visibilitas dan otomatisasi

✅ Ideal Untuk: Manajer keberhasilan pelanggan dan pemimpin onboarding yang ingin melacak perjalanan pelanggan multi-tahap

9. Template Keberhasilan Klien ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kesehatan klien, tingkat dukungan, dan skor keterlibatan dengan Template Keberhasilan Klien ClickUp

Template Keberhasilan Klien ClickUp memberikan tim onboarding dan keberhasilan pelanggan Anda cara terstruktur untuk memantau kesehatan klien, mengorganisir serah terima, dan menangani risiko sebelum menjadi masalah besar.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jaga tim Anda tetap sinkron dengan tampilan yang dikelompokkan berdasarkan kesehatan akun dan bidang yang sudah disiapkan untuk skor NPS, tingkat keterlibatan, dan titik kontak terakhir

Pantau status setiap klien, standarkan proses onboarding dan dukungan, dan pastikan tidak ada akun yang terabaikan

Gunakan daftar periksa untuk membagi langkah-langkah onboarding atau perpanjangan menjadi alur kerja yang dapat diulang

Untuk menghemat waktu, ClickUp Automations akan memicu pembaruan saat milestone tercapai, mengirim peringatan saat kesehatan klien menurun, atau memberitahu pemilik saat tindak lanjut diperlukan

✅ Ideal Untuk: Manajer keberhasilan pelanggan dan tim onboarding yang ingin meningkatkan retensi klien dan tetap proaktif dengan setiap klien

Ingin tahu lebih lanjut tentang cara mengotomatisasi sebagian besar alur kerja harian yang rutin? Tonton video ini!

10. Template Dukungan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tampilkan tiket pelanggan dengan kolom untuk penanggung jawab, prioritas, jenis permintaan, dan detail kontak menggunakan Template Dukungan Pelanggan ClickUp

Template Dukungan Pelanggan ClickUp memberikan struktur dua tingkat kepada departemen dukungan Anda untuk mengelola permintaan dukungan berdasarkan tingkat urgensi, kompleksitas, dan jalur eskalasi. Anda juga dapat melihat semua informasi dari satu pusat kendali: tiket terbuka, bilah kemajuan, prioritas yang ditandai, detail kontak, dan beban kerja penugas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grup tugas berdasarkan status (seperti 'ditunda' atau 'sedang berlangsung')

Tag masalah berdasarkan jenis (bantuan produk, laporan bug, permintaan perbaikan)

Otomatiskan penugasan masalah ke orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut menggunakan AI Assign

Punya tiket yang lambat diproses? Pindahkan ke Tier 2 dengan satu klik dan pastikan tiket tersebut masuk ke radar agen senior

Gunakan Dashboard ClickUp untuk mengetahui dengan tepat di mana pekerjaan terhenti, apa yang sudah terlambat, dan berapa banyak pekerjaan yang belum ditugaskan

✅ Ideal Untuk: Tim layanan pelanggan, pemimpin operasional dukungan, dan manajer helpdesk yang ingin alur kerja yang lebih jelas dan penyelesaian masalah yang lebih cepat

Lihat cara menggunakan AI untuk melakukan penugasan tugas dan prioritaskan tugas Anda di ClickUp:

📚 Baca Juga: Template Layanan Pelanggan

11. Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan selesaikan eskalasi layanan pelanggan lebih cepat dengan Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp

Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp membantu mempercepat penyelesaian tiket dengan mengelompokkan permintaan ke dalam kategori Tier 1 dan Tier 2. Sebelum membangun alur kerja eskalasi, Anda dapat mendefinisikan apa yang termasuk dalam permintaan prioritas rendah versus masalah kritis yang memerlukan perhatian segera.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Setelah prioritas ditetapkan, buat tugas dan delegasikan tanggung jawab dengan mudah, berdasarkan jenis masalah, tingkat urgensi, atau spesialisasi tim menggunakan ClickUp Tasks

Dengan tampilan terpusat tentang status, penanggung jawab, dan kategori, tim Anda dapat menangani tantangan layanan pelanggan seperti pengembalian dana, penggantian, dan tindak lanjut dengan jelas dan bertanggung jawab

Tidak ada tiket yang terlewat, dan setiap masalah berdampak tinggi akan diarahkan ke orang yang tepat pada waktu yang tepat

✅ Ideal Untuk: Tim layanan pelanggan dan tim eskalasi yang menangani volume tinggi atau waktu respons perjanjian tingkat layanan (SLA)

12. Template Analisis Kebutuhan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Analisis umpan balik pelanggan dan sesuaikan strategi dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya menggunakan Template Analisis Kebutuhan Pelanggan ClickUp

Sebelum Anda dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, Anda perlu memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan saat ini dan pelanggan potensial Anda.

Template Analisis Kebutuhan Pelanggan ClickUp membantu Anda mengumpulkan masalah utama, mengorganisir umpan balik, dan mengubah wawasan menjadi tindakan. Mulai dari mengidentifikasi pemangku keputusan utama hingga menyelaraskan penawaran Anda dengan ekspektasi pelanggan potensial, setiap langkah dijelaskan sebagai tugas yang jelas dan terkelola.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan mendefinisikan analisis Anda langsung di ClickUp Goals

Tetapkan tujuan yang jelas tentang apa yang ingin Anda pelajari dan bagaimana informasi tersebut akan memengaruhi strategi produk atau layanan Anda

Gunakan subtugas bawaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan wawasan pelanggan yang sebenarnya, menjaga tim Anda tetap sejalan dari tahap penemuan hingga implementasi

Pada akhir alur kerja ini, Anda akan memiliki rencana tertulis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan strategi yang jelas yang disesuaikan untuk pelanggan existing maupun potensial.

✅ Ideal Untuk: Tim pemasaran, manajer produk, dan pemimpin pengalaman pelanggan yang ingin menyelaraskan pengembangan produk atau layanan dengan kebutuhan nyata pelanggan potensial dan yang sudah ada

13. Template Help Desk ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak dan prioritaskan tiket dukungan pelanggan berdasarkan tingkat langganan, jenis masalah, dan tingkatan pelanggan menggunakan Template Help Desk ClickUp

Tim dukungan seringkali harus menangani ratusan masalah yang masuk—masalah penagihan, pertanyaan produk, bug teknis—dari pelanggan dengan kebutuhan, tingkatan, dan tingkat urgensi yang berbeda. Template Help Desk ClickUp dilengkapi dengan tampilan papan terpusat yang dapat disaring, di mana Skor QA, jenis masalah, segmen pelanggan, dan tingkat langganan mengorganisir setiap tiket.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Anda dapat mengelompokkan tiket berdasarkan prioritas, menugaskan pemilik, menandai akun bermasalah, dan menambahkan subtugas untuk tindakan tindak lanjut

Gunakan kolom Skor QA untuk menilai kualitas layanan atau melacak tren kepuasan pelanggan berdasarkan jenis masalah dan kategori pelanggan

Misalnya, tim Anda dapat dengan cepat membandingkan bagaimana pelanggan VIP menilai kecepatan penyelesaian masalah dibandingkan dengan pelanggan reguler. Seiring waktu, hal ini memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk menyesuaikan penempatan tenaga kerja, pelatihan, atau jalur eskalasi.

✅ Ideal Untuk: Manajer layanan dukungan yang ingin mengoptimalkan proses layanan pelanggan, mengurangi waktu respons, dan meningkatkan kualitas layanan

14. Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp

Dapatkan templat gratis Panduan klien dari proses onboarding hingga dukungan penuh menggunakan Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp

Anda tidak dapat mengumpulkan ulasan klien yang bagus tanpa terlebih dahulu menciptakan pengalaman klien yang luar biasa. Dan mengelola pengalaman klien membutuhkan sistem terintegrasi di mana tim penjualan, onboarding, dan pengiriman dapat melacak kemajuan dan memastikan setiap klien terus berkembang. Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp memberikan sistem tersebut.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan Formulir Rekomendasi Klien Baru untuk mengumpulkan konteks penting dari interaksi pertama

Selama proses onboarding, isi Dokumen Endorsement di ClickUp Docs untuk mencatat tujuan, hambatan, dan peluang. Tim penjualan dapat fokus pada tujuan sementara tim produksi mencatat kebutuhan teknis atau keselarasan fitur

Semua ini terintegrasi ke dalam Endorsement Pipeline—papan visual yang menampilkan posisi masing-masing klien, mulai dari klien baru hingga yang telah direkomendasikan

Anda dapat menyeret kartu melalui setiap tahap dan membagi tugas menjadi subtugas. Hal ini memudahkan koordinasi antar tim dan menjaga momentum dari awal hingga persetujuan penuh

✅ Ideal Untuk: Tim keberhasilan dan onboarding yang ingin mengubah hubungan klien yang kuat menjadi testimoni yang percaya diri, tepat waktu, dan advokasi jangka panjang

15. Template Skala Likert ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat survei klien yang terstruktur dan dapat diskalakan untuk mengukur kepuasan, intensitas, dan sentimen menggunakan Template Skala Likert ClickUp

Template Skala Likert ClickUp membantu tim pemasaran dan produk membuat survei yang menangkap perasaan pelanggan tentang produk, layanan, atau pengalaman Anda. Saat membahas kepuasan, kemudahan penggunaan, atau kemungkinan merekomendasikan, template ini menyediakan struktur yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan tanggapan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan skala penilaian Anda dengan bidang yang ditandai 1–5 untuk mencerminkan intensitas atau frekuensi perasaan pelanggan

Tambahkan Bidang Kustom seperti Departemen, Email, atau Tingkat Produk untuk mengelompokkan tanggapan dan mengidentifikasi tren di antara berbagai jenis klien

Gunakan daftar periksa bawaan untuk dengan cepat menilai tanggapan dan mengevaluasi bagaimana pelanggan memandang posisi produk Anda

Karena formatnya sederhana dan familiar, klien dapat mengisinya dengan mudah—dan tim Anda pun dapat menganalisisnya dengan lebih mudah. Jika Anda ingin mengumpulkan ulasan pelanggan yang terstruktur, skalabel, dan mudah diukur, templat ini adalah titik awal yang bagus.

✅ Ideal Untuk: Tim pemasaran dan pemimpin produk yang ingin mengukur umpan balik pelanggan

16. Template Ulasan Klien Tahunan Penjualan oleh Template. Net

Template Ulasan Klien Tahunan Penjualan oleh Template. Net ini memberikan manajer akun format terstruktur untuk mempresentasikan pencapaian pendapatan, data retensi pelanggan, dan keberhasilan kolaboratif, sambil juga menyediakan ruang untuk umpan balik terbuka dari klien.

Anda dapat menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, berbagi tren pasar, dan menyepakati tujuan masa depan. Dengan bagian untuk masukan klien, templat ini juga berfungsi sebagai templat ulasan pelanggan yang menangkap wawasan yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan penyampaian layanan atau bahkan menginformasikan ulasan online dan program advokasi.

Hal ini sangat berguna ketika melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan kejelasan dalam tujuan, umpan balik, dan langkah selanjutnya sangat penting.

✅ Ideal Untuk: Manajer akun yang melakukan tinjauan tahunan formal dengan klien strategis atau bernilai tinggi

17. Template Umpan Balik Pelanggan Penjualan oleh Template. Net

Template Ulasan Umpan Balik Pelanggan Penjualan oleh Template. Net membantu klien berbagi umpan balik detail tentang pengalaman mereka dengan tim penjualan Anda. Template ini mencakup kategori spesifik seperti ketepatan waktu, pengetahuan produk, konsistensi tindak lanjut, dan personalisasi.

Template ini berguna setelah transaksi selesai atau selama pertemuan rutin triwulanan, memberikan klien cara untuk menyampaikan pendapat mereka. Klien yang puas mungkin menyoroti hal-hal yang membuat pengalaman mereka luar biasa, sementara yang lain dapat memberikan masukan konstruktif untuk membantu memperkuat proses penjualan Anda.

✅ Ideal Untuk: Manajer penjualan dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien yang mengumpulkan umpan balik pasca penjualan untuk membangun kepercayaan klien jangka panjang

Ubah Umpan Balik Klien Menjadi Tindakan dengan ClickUp

Minta umpan balik dari klien bisa terasa canggung, dan menyortirnya bahkan lebih sulit. Anda mengejar tanggapan, mencoba memahami jawaban yang tersebar, dan bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar berguna. Itu banyak waktu terbuang untuk wawasan yang mungkin bisa Anda gunakan.

ClickUp membuat semua ini menjadi hal yang sudah berlalu. Dengan templat bawaan untuk setiap jenis interaksi klien—mulai dari onboarding hingga umpan balik produk hingga pengecekan keberhasilan—Anda dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan bertindak berdasarkan ulasan tanpa perlu membuka spreadsheet. Formulir langsung terhubung ke tugas, sementara Automations menangani tindak lanjut. Selama ini, Custom Fields membantu Anda menyaring respons berdasarkan produk, jenis pelanggan, atau sentimen, sehingga tim Anda selalu tahu di mana harus fokus selanjutnya.

Tidak perlu lagi menebak apa yang dipikirkan klien. Hanya masukan yang terstruktur dan dapat ditindaklanjuti yang membuat layanan Anda lebih baik dan hubungan Anda lebih kuat.

Manfaatkan kesempatan ini. Mulailah menggunakan ClickUp secara gratis hari ini!