13 Template Properti Sewa Gratis untuk Digunakan pada Tahun 2025

Mengelola properti sewaan bukanlah sumber penghasilan pasif yang mudah. Anda perlu menyeimbangkan pelacakan sewa, perpanjangan kontrak sewa, masalah pemeliharaan, dan persiapan pajak.

Bahkan satu unit saja bisa berarti puluhan hal yang perlu dikelola dan tab yang tak terhitung di laptop Anda. Template properti sewaan dapat membantu membawa keteraturan ke dalam kekacauan tersebut.

Mulai dari informasi penyewa dan perjanjian sewa hingga sewa bulanan dan deposit keamanan, templat ini menyederhanakan detail-detail tersebut sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis properti sewaan Anda.

Kami telah mengumpulkan templat gratis terbaik untuk membantu pemilik properti, pengelola properti, dan investor properti tetap mengontrol tanpa terbebani oleh spreadsheet atau catatan tempel. Mari kita tambahkan struktur pada strategi sewa Anda!

Apa Itu Template Properti Sewa?

Template properti sewaan adalah dokumen siap pakai atau alat digital yang dirancang untuk membantu pemilik properti, investor, dan pengelola properti mengorganisir, melacak, dan mengelola tugas-tugas penting terkait properti.

Template ini umumnya mencakup segala hal mulai dari detail perjanjian sewa dan aplikasi penyewa hingga pelacakan sewa bulanan, deposit keamanan, jadwal pemeliharaan, dan perhitungan pendapatan sewa.

Daripada membuat spreadsheet kustom atau merangkai formulir dari awal, template properti sewaan memberikan titik awal yang terstruktur, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manual.

Bagi bisnis properti sewaan skala kecil, templat ini sangat berguna. Templat ini memastikan konsistensi dalam melacak pembayaran sewa, mengelola tanggal jatuh tempo, atau menghitung potongan untuk pelaporan Schedule E—sambil menjaga catatan Anda tetap rapi dan operasional Anda sesuai dengan peraturan.

🧠 Tahukah Anda? Keterjangkauan dan ketahanan terhadap perubahan iklim sedang mengubah permintaan properti sewa ke wilayah Midwest Amerika Serikat, sementara wilayah dengan biaya tinggi dan rentan terhadap perubahan iklim seperti Texas dan Florida mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Sementara pemilik properti berpengalaman dan investor berulang terus memperluas portofolio mereka, pembeli pertama kali menghadapi hambatan masuk yang semakin tinggi. Pasar properti sewaan tetap stabil, tetapi menavigasi pasar ini memerlukan alat yang lebih cerdas di tengah pergeseran ekonomi dan kebijakan yang terus berlangsung.

Template Properti Sewa

Dari proses seleksi penyewa hingga pelacakan pembayaran, templat gratis ini dirancang untuk mempermudah setiap aspek bisnis properti sewaan Anda.

Baik Anda mengelola unit hunian tunggal atau portofolio properti multi-unit, ClickUp —aplikasi serba guna untuk pekerjaan—siap membantu Anda mengatur, mengotomatisasi, dan mengembangkan bisnis Anda.

1. Template CRM Platform Penyewaan Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak interaksi pelanggan dan sederhanakan proses pemesanan dengan platform CRM ClickUp Property Rental

Ingin mengubah pelacakan penyewa dan komunikasi menjadi sistem yang terorganisir dengan baik? Template CRM Platform Penyewaan Properti ClickUp memberikan manajemen prospek terpusat, otomatisasi pemesanan, dan riwayat tamu di ujung jari Anda.

Dengan templat ini, Anda dapat fokus pada pengembangan investasi properti Anda, bukan mengejar tenggat waktu dan penyewa. Begini caranya:

Sederhanakan operasional harian seperti melacak pembayaran, mengelola permintaan pemeliharaan, dan menyimpan ketentuan sewa yang penting

Kelola calon penyewa, perjanjian sewa, dan aplikasi dalam satu tempat

Otomatiskan pengingat untuk tanggal jatuh tempo sewa, tanggal berakhirnya kontrak sewa, dan tugas pemeliharaan berkala serta pengumpulan sewa dengan ClickUp Automations

Lacak sewa bulanan, jumlah deposit keamanan penyewa, dan sewa yang dibayarkan per unit dengan Status Kustom

Visualisasikan pendapatan sewa, data Schedule E, dan biaya kepemilikan melalui Dashboard Kustom ClickUp

💡 Ideal untuk: Pengelola properti dan pemilik properti yang membutuhkan CRM terpusat untuk mengoptimalkan operasional, mengumpulkan sewa, dan melacak pengeluaran di seluruh properti

📮ClickUp insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Alasan mungkin: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin membagikan data pengambilan keputusan yang sensitif dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif dengan aman di seluruh ruang kerja Anda.

2. Template Kontrak Sewa ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan baik pemilik properti maupun penyewa memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab masing-masing dengan Template Kontrak Sewa ClickUp

Hindari proses bolak-balik dan buat kontrak sewa yang jelas dan ditandatangani. Template Kontrak Sewa ClickUp memungkinkan Anda berkolaborasi, mencatat pembayaran, dan melacak setiap kontrak penyewa dalam satu ruang yang terintegrasi.

Dengan template ini, Anda dapat:

Gunakan ClickUp Custom Fields untuk mendetailkan perjanjian sewa, termasuk tanggal berakhirnya perjanjian sewa dan jumlah sewa bulanan

Atur pengingat otomatis untuk tanggal jatuh tempo, memastikan pengumpulan sewa tepat waktu dan mengurangi pembayaran yang terlewat

Jadwalkan dan kelola kunjungan properti serta tanggal penting lainnya di Tampilan Kalender ClickUp

Mempermudah komunikasi antara pengelola properti dan penyewa dengan bagian komentar terintegrasi dan pemberitahuan

Jaga catatan lengkap tentang pendapatan dan pengeluaran properti sewaan, yang membantu dalam persiapan Formulir E dan analisis keuangan

💡 Ideal untuk: Pemilik properti, pengelola properti, dan investor properti yang mencari metode yang andal dan efisien untuk mengelola kontrak sewa, melacak pembayaran, dan memastikan kepatuhan di seluruh properti sewaan mereka.

3. Template Buletin Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap terhubung dengan klien Anda dan jalin hubungan dengan calon pembeli menggunakan Template Buletin Properti ClickUp

Tetap terhubung dengan klien (tanpa rasa bersalah karena spam) —templat buletin properti ClickUp ini membantu Anda menyusun, menjadwalkan, dan mengirim buletin yang rapi yang menyoroti daftar properti, tren, dan tips.

Anda juga dapat menggunakan templat ini untuk:

Sesuaikan konten untuk menonjolkan tren pasar, daftar properti baru, dan tips berharga

Gunakan Bidang Kustom dan Status untuk mengelola alur kerja pembuatan dan distribusi buletin

Manfaatkan ClickUp Docs untuk menyusun dan mengedit konten secara kolaboratif

Jadwalkan dan lacak pengiriman buletin menggunakan Tampilan Diagram Gantt ClickUp

Tingkatkan keterlibatan klien dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan

💡 Ideal untuk: Agen properti dan tim pemasaran yang bertujuan untuk menjaga komunikasi rutin dengan klien, menampilkan keahlian, dan meningkatkan keterlibatan melalui buletin informatif.

4. Template Manajemen Proyek Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga semua data dan tugas tetap terorganisir dengan Template Manajemen Proyek Properti ClickUp

Menghadapi proyek renovasi atau penjualan properti multi-unit? Template Manajemen Proyek Real Estate ClickUp ini adalah alat pelacak all-in-one yang menggabungkan anggaran, garis waktu Gantt, tugas tim, dan pengawasan biaya dalam satu ruang kerja yang terintegrasi.

Template manajemen proyek properti ini memberikan Anda pusat kendali untuk mengelola segala hal mulai dari pra-penjualan hingga serah terima, sehingga proyek properti yang kompleks menjadi lebih mudah ditangani. Dengan template ini, Anda akan dapat:

Gunakan Bidang Kustom untuk biaya perkiraan, durasi, hari selisih, biaya selisih, dan catatan

Tugaskan tugas ClickUp kepada anggota tim, tetapkan prioritas, tambahkan tanggal jatuh tempo, dan buat subtugas untuk pemecahan proyek yang detail

Tag pemangku kepentingan, tambahkan subtugas bertingkat, tugaskan beberapa anggota tim, dan prioritaskan tugas

Lacak pengeluaran terkait sewa dan anggaran proyek untuk mendukung analisis pendapatan dan biaya sewa yang akurat

Gunakan Kalender AI ClickUp untuk mengintegrasikan rapat, tugas, dan tenggat waktu sambil secara otomatis menyesuaikan jadwal dan mengirim pengingat

💡 Ideal untuk: Manajer proyek properti dan investor yang perlu mengoordinasikan proyek konstruksi atau renovasi bertahap, menjaga anggaran dan jadwal tetap terkendali, serta meminimalkan risiko keuangan dan penjadwalan

🎥 Sudah bosan melacak tanggal jatuh tempo sewa, pajak, pemeliharaan, dan lainnya? Dapatkan Kalender AI yang membantu Anda tetap terorganisir dalam mengelola properti sewaan Anda. Lihat caranya di bawah ini! 👇🏼

5. Template Spreadsheet Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap terorganisir dan rencanakan dengan Template Spreadsheet Properti ClickUp

Ingin mendapatkan gambaran keuangan yang jelas tentang portofolio Anda? Template Spreadsheet Properti ClickUp ini, yang dirancang seperti spreadsheet, menggabungkan prospek, hipotek, pendapatan sewa, dan pengeluaran menjadi satu tampilan yang rapi.

Gunakan templat ini untuk mencatat setiap properti, mencatat pengeluaran dan pendapatan, serta menjaga pandangan yang jelas dan terpadu atas seluruh portofolio Anda. Anda juga dapat:

Buat bidang kustom seperti pendapatan bersih, biaya asuransi, harga pembelian, dan luas area dalam kaki persegi

Gunakan status seperti “Untuk Dijual,” “Negosiasi,” dan “Dijual” untuk melacak siklus hidup setiap properti

Gunakan ClickUp Table View untuk mengumpulkan semua data properti Anda—seperti properti, transaksi, dan informasi klien—ke dalam format spreadsheet yang dapat disesuaikan, yang mendukung pengambilan keputusan cepat dan berbasis data

Hitung ROI, lacak sewa bulanan, dan catat pendapatan sewa versus biaya untuk persiapan Formulir E dengan cepat

Gunakan laporan real-time untuk mengidentifikasi peluang dan area yang perlu ditingkatkan dalam portofolio Anda

💡 Ideal untuk: Investor properti, pemilik properti, dan pengelola properti yang membutuhkan spreadsheet tingkat tinggi untuk memantau pengeluaran, pendapatan sewa, ROI, dan status properti

🧠 Fakta menarik: Satu dari tiga calon penjual (38%) telah berinvestasi dalam perbaikan rumah untuk mempersiapkan properti sewaan mereka untuk dijual, karena meningkatkan daya tarik tidak hanya membantu dalam daya tarik visual; ini adalah langkah cerdas untuk memaksimalkan ROI. Apa saja peningkatan yang paling umum? Perbaikan ringan seperti pengecatan ulang, pembaruan perlengkapan, dan penataan lanskap ringan—dilakukan oleh 70% penjual yang melakukan perubahan. Hampir 65% menangani masalah inspeksi potensial, memastikan properti mereka lolos pemeriksaan kepatuhan.

6. Template Pemasaran Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Keseimbangan antara perencanaan strategis dan eksekusi taktis untuk memastikan kesuksesan dengan Template Pemasaran Properti ClickUp

Jika Anda ingin mempromosikan properti Anda, maka template ini tepat untuk Anda. Template Pemasaran Properti ClickUp mengintegrasikan strategi kampanye, anggaran, saluran, dan kinerja dalam satu tempat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kampanye pemasaran untuk properti sewaan Anda, membantu Anda menarik calon penyewa dan mengisi kekosongan lebih cepat

Selaraskan tim Anda dengan tujuan bersama untuk memaksimalkan ROI

Gunakan Bidang Kustom seperti hashtag, nada suara, tautan kampanye, dan saluran pemasaran

Visualisasikan strategi Anda melalui tampilan—Jadwal, Postingan, Kampanye, dan Peta Properti

Pantau pengeluaran pemasaran properti dan hubungkan kampanye dengan peluang pendapatan sewa

Gunakan otomatisasi, penandaan, dan bilah kemajuan untuk mengelola daftar properti Anda dan menjadwalkan promosi (seperti menawarkan diskon untuk sewa bulanan)

💡 Ideal untuk: Pemilik properti, pengelola properti, dan investor properti yang ingin memiliki alur kerja pemasaran profesional untuk mempromosikan listing, menarik calon penyewa, dan memaksimalkan pendapatan sewa

📚 Baca Juga: Sistem Perangkat Lunak Database Pelanggan Terbaik

👀 Tahukah Anda? Sekitar 44,8% properti real estat di AS berisiko mengalami kerusakan parah atau ekstrem akibat ancaman lingkungan. Hal ini setara dengan hampir $22 triliun properti real estat perumahan yang rentan terhadap banjir, kerusakan akibat angin, kebakaran hutan, panas ekstrem, atau kualitas udara yang berbahaya. Hal ini berarti agen properti di Amerika Serikat yang beroperasi di daerah rawan, seperti Colorado Springs, Riverside, dan Tucson, harus melakukan persiapan tambahan dalam hal dokumen dan perbaikan keamanan aktual pada properti atau aset real estat mereka.

7. Template Daftar Periksa Transaksi Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak kemajuan tugas yang terkait dengan transaksi properti menggunakan Template Daftar Periksa Transaksi Properti ClickUp

Template Daftar Periksa Transaksi Properti ClickUp membagi setiap siklus transaksi menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Mulai dari perjanjian penawaran, seleksi penyewa, hingga finalisasi perjanjian sewa dan pengingat pembayaran sewa, daftar periksa ini memastikan semua hal terpenuhi. Baik Anda sedang menutup transaksi unit baru atau memperbarui kontrak sewa yang ada, Anda juga dapat menggunakan template ini untuk:

Gunakan Daftar Tugas ClickUp untuk tetap mengontrol langkah-langkah kritis seperti penerimaan penawaran, inspeksi, dan dokumen penutupan

Lacak status aplikasi penyewa, pemeriksaan latar belakang, dan penandatanganan perjanjian sewa di satu tempat

Atur pengingat untuk tanggal jatuh tempo seperti pembayaran uang muka, ketentuan kontrak, dan jadwal penagihan sewa

Bekerja sama dengan agen, pemilik properti, dan pengelola properti untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan menggunakan ClickUp Docs

Sesuaikan bagian untuk transaksi properti residensial, komersial, dan properti sewaan, mulai dari perjanjian sewa sederhana hingga transaksi properti real estat yang kompleks

💡 Ideal untuk: Pemilik properti, pengelola properti, dan investor properti yang ingin mempermudah proses transaksi, menghindari keterlambatan, dan memastikan kepatuhan di setiap tahap bisnis properti sewaan.

💡 Bonus: Jika Anda ingin bantuan untuk mengotomatisasi bisnis properti sewaan Anda, termasuk: Cari dengan cepat di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan web

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Menggantikan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan satu solusi tunggal yang netral terhadap LLM dan siap untuk perusahaan Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI Super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Ini bukan alat AI lain yang perlu Anda tambahkan ke koleksi Anda. Ini adalah aplikasi AI Kontekstual pertama yang menggantikan semuanya.

8. Template Daftar Periksa Penutupan Properti Real Estate ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan semua langkah yang diperlukan telah dilakukan untuk menyelesaikan transaksi properti dengan benar menggunakan Template Daftar Periksa Penutupan Properti ClickUp

Anda layak mendapatkan hari penutupan yang tenang. Template Daftar Periksa Penutupan Properti ClickUp memandu Anda melalui setiap tugas berkala, memastikan semua pihak menandatangani tepat waktu, syarat sewa tercatat dengan jelas, dan neraca Anda mencerminkan setiap pembayaran akhir dan deposit.

Anda dapat tetap terorganisir, baik saat menandatangani perjanjian sewa maupun menyelesaikan penjualan properti. Dengan templat ini, Anda dapat:

Unggah dan atur semua dokumen yang diperlukan (laporan inspeksi, asuransi hak milik, dokumen hipotek) langsung di dalam ClickUp

Catat perjanjian sewa, aplikasi penyewa, dan dokumen penutupan dengan Bidang Kustom

Tugaskan tugas kepada manajer properti, agen properti, atau tim hukum untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas

Atur pengingat otomatis untuk batas waktu pembayaran, tanggal mulai sewa, dan pemeriksaan kepatuhan

Gunakan tampilan Papan atau Daftar untuk memvisualisasikan kemajuan di berbagai transaksi properti

💡 Ideal untuk: Pemilik properti, profesional properti, dan manajer properti yang mengelola beberapa transaksi penutupan dan ingin proses yang dapat diulang untuk mengurangi kejutan terakhir dan memperlancar setiap transaksi

📚 Baca Juga: Contoh dan Format Buku Besar Umum untuk Akuntansi

9. Template Laporan Pasar Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Pahami tren terkini dan prediksi kinerja masa depan industri properti dengan Template Laporan Pasar Properti ClickUp

Ingin memaksimalkan daftar properti Anda? Mulailah dengan wawasan lokal. Template Laporan Pasar Properti ClickUp ini memungkinkan Anda menganalisis tren sewa real-time, pergeseran harga, dan kondisi pasar dalam satu dasbor yang rapi.

Dari melacak rata-rata sewa hingga mendokumentasikan apresiasi properti dan permintaan pembeli, templat ini memungkinkan Anda menghasilkan laporan yang konsisten dan akurat di berbagai pasar—baik Anda menyewakan properti di New Hampshire, berinvestasi di Rhode Island, atau membandingkan ROI di West Virginia. Templat ini memungkinkan Anda:

Gunakan Bidang Kustom untuk melacak nilai properti, rata-rata sewa lokal, metrik pasokan/permintaan, dan tingkat apresiasi

Visualisasikan tren dengan grafik dinamis dan Dashboard untuk mendukung perencanaan keuangan dan penetapan harga sewa

Sentralisasikan data di berbagai wilayah untuk perbandingan pasar yang cepat dan strategi sewa multi-negara

Integrasikan data dengan CRM properti Anda untuk menghubungkan wawasan pasar dengan proses seleksi penyewa dan keputusan sewa

💡 Ideal untuk: Investor properti, pemilik properti, dan pengelola properti yang ingin pendekatan berbasis data untuk analisis pasar, strategi penetapan harga sewa, dan memperluas portofolio properti mereka di berbagai wilayah

💡 Tips pro: Agen properti dapat mengintegrasikan Daftar Periksa Transaksi dan Penutupan Properti ke dalam CRM mereka untuk secara otomatis memicu tugas untuk setiap daftar properti baru, menghemat waktu, dan memastikan tidak ada langkah yang terlewat selama proses transaksi.

10. Template Perjanjian Sewa ClickUp

Dapatkan template gratis Buat dan kelola perjanjian sewa mereka di satu tempat dengan Template Perjanjian Sewa ClickUp

Template Perjanjian Sewa ClickUp menyediakan struktur yang sesuai dengan peraturan hukum dan siap digunakan untuk membuat perjanjian sewa properti residensial yang mematuhi peraturan negara bagian.

Template ini mencatat detail kontrak sewa yang penting, mengotomatiskan proses penjualan Anda, dan memberikan pengingat tanggal jatuh tempo sewa. Dengan template ini, Anda dapat:

Sesuaikan syarat sewa, termasuk besaran sewa bulanan, tanggal mulai dan berakhirnya kontrak sewa, serta pihak-pihak yang terlibat

Tambahkan klausul khusus negara seperti periode pemberitahuan pemilik properti dan pengungkapan kondisi properti

Simpan salinan digital perjanjian sewa yang telah ditandatangani dan dokumen penyewa di satu lokasi yang aman

Otomatiskan pengingat untuk tanggal jatuh tempo pembayaran, perpanjangan kontrak sewa, dan pemeriksaan latar belakang penyewa

Lacak pembayaran sewa, deposit, dan detail properti untuk mendukung perencanaan keuangan dan pengajuan pajak Schedule E

💡 Ideal untuk: Pemilik properti, investor properti, dan pengelola properti yang mencari sistem perjanjian sewa yang sesuai peraturan, terstruktur, dan otomatis untuk portofolio properti sewaan mereka.

11. Formulir Permohonan Fasilitas ClickUp

Dapatkan template gratis Kumpulkan data tentang jenis permintaan, prioritas, dan status di satu tempat dengan templat formulir permintaan fasilitas ClickUp

Template Formulir Permohonan Fasilitas ClickUp memudahkan pemilik properti, pengelola properti, dan penyewa untuk melaporkan dan mengelola masalah pemeliharaan di seluruh unit properti sewaan. Hal ini menghilangkan kekacauan akibat permohonan yang tersebar dan pelacakan manual.

Selain itu, Anda juga dapat menggunakan templat ini untuk:

Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan permintaan perawatan dari penyewa dengan detail spesifik seperti jenis masalah, lokasi, tingkat urgensi, dan foto

Otomatiskan pembuatan tugas, penugasan, dan tenggat waktu berdasarkan pengiriman formulir

Lacak status permintaan dengan Bidang Kustom seperti Perlu Perbaikan, Dalam Proses, Jadwal, dan Selesai

Jaga catatan terorganisir dari catatan pemeliharaan untuk Formulir E dan dokumen asuransi pemilik properti

Pastikan kepatuhan dengan melampirkan riwayat layanan, pengeluaran, dan detail penyedia perbaikan

💡 Ideal untuk: Pemilik properti dan pengelola properti yang mengawasi properti sewa satu atau beberapa unit yang membutuhkan sistem terintegrasi untuk menangani permintaan pemeliharaan, melacak pengeluaran, dan tetap mematuhi peraturan

👀 Tahukah Anda? Pemilik properti yang mempekerjakan manajer properti mengatakan mereka melakukannya untuk menghemat waktu dan menghindari masalah hukum. Manajer properti menangani segala hal mulai dari penegakan kontrak sewa dan seleksi penyewa hingga pemeliharaan dan kepatuhan lokal, sehingga kepemilikan properti sewaan menjadi lebih mudah.

12. Template Ketentuan Layanan ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dengan Template Ketentuan Layanan ClickUp

Jika Anda terampil dalam teknologi dan menawarkan portal online atau aplikasi kepada penyewa, maka templat berbasis dokumen ini menetapkan aturan dasar—mulai dari tanggung jawab hingga privasi data—tanpa kerumitan bahasa hukum.

Template Ketentuan Layanan ClickUp menciptakan perjanjian yang sah secara hukum dan transparan untuk penyewa yang mengakses layanan online, platform pemesanan, atau aplikasi penjualan properti sewa digital.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Buat, edit, dan kolaborasi pada perjanjian Syarat dan Ketentuan Anda di dokumen ClickUp yang khusus, memudahkan Anda untuk mengatur bagian-bagian dan memastikan kejelasan

Lacak perkembangan pengembangan Syarat dan Ketentuan Anda (misalnya, Penyusunan, Dalam Peninjauan, Selesai) sehingga Anda selalu tahu tahap mana yang sedang dijalankan untuk setiap bagian

Tugaskan tugas untuk penelitian, penyusunan, tinjauan hukum, dan penerbitan kepada pihak terkait, dengan batas waktu dan prioritas untuk memastikan proses berjalan lancar

Pantau kemajuan keseluruhan, tugas yang belum selesai, dan hambatan dalam proyek Syarat dan Ketentuan Anda dari dasbor tunggal yang dapat disesuaikan

Sertakan Syarat dan Ketentuan Anda secara langsung dalam formulir aplikasi sewa atau dokumen onboarding penyewa

💡 Ideal untuk: Manajer properti, pemilik properti, dan tim real estate yang menawarkan layanan digital atau portal penyewa yang membutuhkan transparansi dan perlindungan hukum

13. Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp

Dapatkan template gratis Buat dan simpan catatan digital dari semua ketentuan perjanjian sewa komersial menggunakan Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp

Transaksi komersial melibatkan jumlah uang yang besar dan klausul yang penting. Template Perjanjian Sewa Komersial ClickUp memungkinkan Anda menentukan besaran sewa, standar deposit keamanan, dan kewajiban pemeliharaan—semua dalam dokumen yang bersih dan dapat disesuaikan.

Template ini memudahkan proses penyusunan dan pengelolaan kontrak sewa untuk ruang kantor, unit ritel, gudang, dan properti komersial lainnya. Dengan template ini, Anda dapat:

Sesuaikan bidang untuk mencatat nama penyewa, tanggal mulai/berakhir kontrak sewa, sewa bulanan, dan deposit keamanan

Jelaskan tanggung jawab terkait pemeliharaan, perbaikan, dan ketentuan penggunaan komersial

Otomatiskan pembayaran sewa dan pengingat perpanjangan kontrak sewa

Gunakan ClickUp Docs untuk melampirkan addendum, bukti asuransi, dan denah lantai untuk pengelolaan catatan terpusat

Pastikan kepatuhan terhadap persyaratan negara yang berbeda (misalnya, Texas, Rhode Island, New Hampshire) dengan klausul yang dapat diedit

Atur pendapatan dan pengeluaran properti komersial untuk pelaporan Schedule E yang mudah

💡 Ideal untuk: Pemilik properti, agen sewa, dan manajer properti komersial yang ingin mempermudah pembuatan perjanjian sewa, memastikan kepatuhan, dan mengelola operasi sewa properti komersial secara efisien

Apa yang Membuat Template Properti Sewa yang Baik?

Lalu, bagaimana cara memilih template properti sewaan yang tepat?

Template yang baik harus dapat mengelola keuangan properti sewaan Anda dan memudahkan pengelolaan properti. Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diperhatikan:

Field properti yang dapat disesuaikan : Sesuaikan untuk unit tunggal, rumah multi-keluarga, atau portofolio properti sewa secara keseluruhan

Pelacakan penyewa dan perjanjian sewa : Catat detail penyewa, syarat perjanjian sewa, tanggal berakhirnya perjanjian sewa, dan pihak-pihak yang terlibat

Catatan sewa dan pembayaran : Lacak sewa bulanan, tanggal jatuh tempo, sewa yang telah dibayarkan, dan deposit keamanan dengan kolom yang jelas

Catatan pemeliharaan dan perbaikan : Catat perbaikan yang sedang berlangsung, jadwal pemeliharaan, dan biaya terkait

Persiapan Jadwal E : Atur pendapatan sewa, biaya, pengurangan, dan informasi kepemilikan untuk pelaporan pajak yang mudah

Fleksibilitas multi-negara bagian : Sesuaikan templat untuk properti di berbagai wilayah, tidak peduli apakah itu West Virginia, Rhode Island, New Hampshire, atau New Mexico

Kolom pengeluaran dan asuransi : Sertakan bagian untuk tagihan utilitas, asuransi pemilik properti, dan pengeluaran manajemen properti lainnya yang berulang

Peringatan kepatuhan : Tambahkan pengingat untuk pemeriksaan latar belakang, pemeriksaan kredit, dan dokumen pemberitahuan yang wajar

Struktur siap otomatisasi: Dirancang untuk digunakan dalam alat digital guna membantu pemilik properti dan pengelola properti menghemat waktu dan mengurangi kesalahan

Kelola Properti Sewa Anda dengan Mudah Menggunakan ClickUp

Mulai dari perjanjian sewa dan pelacakan sewa hingga seleksi penyewa dan pemasaran, mengelola properti sewaan membutuhkan lebih dari sekadar spreadsheet dan ingatan yang baik.

Template properti sewaan gratis ini memberikan Anda alat bantu siap pakai untuk menghemat waktu, mematuhi peraturan, dan mengembangkan operasi properti sewaan.

Dengan templat yang dapat disesuaikan, fitur otomatisasi, dan alat kolaborasi real-time dari ClickUp, Anda tidak hanya mengatur—Anda sedang meningkatkan seluruh bisnis properti sewaan Anda.

Daftar ke ClickUp sekarang dan mulailah menggunakan templat properti sewaan gratis untuk mempermudah setiap langkah yang Anda ambil.