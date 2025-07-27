10 Template Terbaik monday.com untuk Akuntansi pada Tahun 2025

Bagi pemilik usaha kecil, akuntan, dan tim keuangan, mengelola dan melaporkan arus kas, anggaran, atau laporan keuangan secara rutin dapat terasa menakutkan.

Itulah mengapa kami telah mengumpulkan templat akuntansi monday.com terbaik untuk memudahkan hidup Anda.

Dari pelacakan pengeluaran hingga pengelolaan neraca, templat ini dirancang untuk membantu Anda mendeteksi masalah sejak dini, melacak kemajuan, dan menjaga alur kerja akuntansi Anda berjalan lancar, tanpa beban tab yang berlebihan.

Kami juga akan memperkenalkan Anda pada alternatif yang solid untuk templat akuntansi monday.com: koleksi templat akuntansi ClickUp!

Apa yang Membuat Template Akuntansi monday.com yang Baik?

Jika Anda pernah membuat timeline yang diabaikan tim Anda atau papan tugas yang ditinggalkan, saatnya beralih ke fitur yang lebih baik. Berikut ini yang harus Anda cari dalam template akuntansi monday.com yang baik:

Sederhanakan input dengan bidang yang sudah terpetakan untuk tanggal, jumlah, penerima pembayaran, tautan faktur, dan lainnya

Otomatiskan pengingat untuk tanggal jatuh tempo pembayaran, siklus gaji, dan tugas rekonsiliasi untuk menghindari kepanikan di akhir hari

Sinkronkan pembaruan di seluruh anggaran, penagihan, dan persetujuan menggunakan papan terhubung dan kolom cermin

Aktifkan pengeditan cepat dari perangkat seluler atau desktop, sehingga anggota tim tidak perlu menggunakan catatan tempel atau pelacak pribadi terpisah

10 Template Akuntansi monday.com

Template akuntansi monday.com ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh firma akuntansi dan tim kecil untuk mengambil keputusan penting dengan lebih cepat. Mari kita jelajahi bersama!

1. Template Pelacakan Pengeluaran

Ketika anggota tim menambahkan pengeluaran baru, mereka dapat dengan cepat menandai pengeluaran tersebut dengan kategori yang telah ditentukan seperti perjalanan, perlengkapan kantor, atau peralatan dalam templat pelacakan pengeluaran monday.com. Templat ini secara otomatis menghitung total dan menyederhanakan perhitungan.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Catat pengeluaran harian secara instan dengan kategori yang dapat disesuaikan

Pantau anggaran versus pengeluaran aktual secara real-time melalui perhitungan bawaan

Buat laporan pengeluaran terperinci berdasarkan tanggal, kategori, atau proyek untuk pertemuan dengan pemangku kepentingan

🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan tim keuangan yang ingin cara andal untuk memantau dan mengelola pengeluaran.

2. Template Faktur

Apakah Anda masih memasukkan detail klien yang sama berulang kali secara manual? Template Faktur monday.com dilengkapi dengan tata letak seret dan lepas, bidang otomatis, dan opsi sinkronisasi untuk memudahkan proses ini.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Isi otomatis kolom faktur dengan data klien dan proyek menggunakan integrasi atau papan terhubung

Lacak status faktur dari terkirim hingga dibayar dengan indikator status berwarna dan pemberitahuan tanggal jatuh tempo

Sinkronkan pembaruan faktur ke dasbor untuk memantau tren penagihan dan mengidentifikasi pembayaran terlambat secara proaktif

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan usaha kecil yang membutuhkan penagihan cepat dan profesional tanpa perlu memasukkan data berulang.

3. Template Manajemen Akun

Jika Anda sedang menyelesaikan kuartal sambil mengelola hubungan klien, kontrak yang tertunda, dan persetujuan hukum, templat monday.com Account Management Template mungkin layak untuk dicoba.

Platform ini mengintegrasikan tim penjualan dan keuangan ke dalam satu ruang kerja terorganisir, sehingga Anda dapat memantau pipeline, melacak kemajuan kontrak, dan mengelola komunikasi—semua tanpa perlu berurusan dengan email berantai atau kekacauan spreadsheet.

Template ini akan membantu Anda:

Visualisasikan tahap-tahap pipeline dengan filter status yang menampilkan milestone kontrak, jenis klien, dan nilai transaksi

Gunakan tampilan garis waktu atau kalender untuk mengelola tenggat waktu pada proses onboarding klien, perpanjangan, dan kepatuhan

Sesuaikan papan dengan kolom seperti ukuran kontrak, status hukum, dan manajer akun untuk visibilitas yang lengkap

🔑 Ideal untuk: Tim pendapatan dan operasional yang mengelola akun, kontrak, dan kolaborasi internal.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah platform, mengelola email, dan berpindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi dan efisien. Luncurkan dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lebih banyak lagi—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan mudah dikelola!

4. Template Permohonan Keuangan

Bayangkan kotak masuk keuangan Anda penuh sesak—seorang karyawan meminta upgrade laptop, yang lain mengajukan klaim penggantian biaya klien, dan seseorang lain membutuhkan persetujuan anggaran.

Template Permintaan Keuangan monday.com membantu Anda mengelola semua hal dalam satu sistem terpusat. Mulai dari persetujuan pembelian hingga penggantian biaya, Anda dapat menyesuaikan proses untuk pemohon dan peninjau, menjaga segala sesuatunya berjalan lancar, dan memastikan semuanya tetap patuh dan siap audit tanpa kekacauan di kotak masuk.

Gunakan templat ini dan:

Kumpulkan permintaan melalui formulir yang dapat disesuaikan yang terintegrasi ke papan pusat dengan informasi permintaan yang sudah terisi sebelumnya

Lacak persetujuan, penolakan, atau item yang masih menunggu dengan kolom status dan rumus untuk perhitungan biaya

Otomatiskan pengingat dan perubahan status untuk memastikan tinjauan dan pembaruan anggaran tetap sesuai jadwal

🔑 Ideal untuk: Tim keuangan dan operasional yang menangani volume tinggi permintaan anggaran internal dan pembelian.

💡 Bonus: Jika Anda ingin: Cari dengan cepat di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk laporan keuangan atau kebijakan Anda

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan memberikan perintah pada pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Gantikan puluhan alat AI terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan satu solusi tunggal, LLM-agnostik, dan siap untuk perusahaan untuk wawasan keuangan tentang pesaing Anda Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI Super yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Ini bukan sekadar alat AI lain yang perlu Anda tambahkan ke koleksi Anda. Ini adalah aplikasi AI Kontekstual pertama yang menggantikan semuanya. Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

5. Template Materi Pendukung Penjualan

Template Materi Pendukung Penjualan monday.com mengumpulkan semua konten pendukung penjualan Anda—brosur, studi kasus, templat email, presentasi, dan white paper—ke dalam satu ruang kerja yang terorganisir dan kolaboratif.

Ini membantu tim penjualan dan pemasaran Anda tetap selaras, menyediakan aset yang tepat lebih cepat, dan menjaga kesepakatan tetap berjalan tanpa kebingungan terakhir menit atau file yang sudah usang.

Gunakan templat ini untuk:

Simpan semua aset penjualan (studi kasus, brosur, presentasi) dalam satu papan dengan filter berdasarkan jenis aset atau tim

Pantau alur kerja pembuatan tugas dengan kepemilikan tugas, bidang status, dan batas waktu tinjauan

Beritahu tim penjualan secara instan saat materi baru siap dengan otomatisasi yang terhubung dengan pembaruan status

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan pemasaran yang mengelola produksi dan distribusi materi pemasaran.

🧠 Fakta menarik: Istilah “Akuntan” memiliki akar kata Latin. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis Kuno “compter,” yang berasal dari kata Latin “computare,” yang berarti “menghitung.”

6. Template Pelacak Anggaran

Template Pelacak Anggaran monday.com membantu Anda membagi biaya berdasarkan kategori, mengunggah bukti pembayaran atau dokumen pendukung, dan mengotomatisasi persetujuan atau pemberitahuan saat batas anggaran tercapai. Template ini memberikan pandangan real-time tentang ke mana uang Anda mengalir—sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa tebak-tebakan.

Sesuaikan templat ini untuk:

Pecah pengeluaran berdasarkan tim atau inisiatif menggunakan item terkelompok dan kategori bertingkat

Pantau perkiraan vs. pengeluaran aktual secara real-time dengan kolom rumus dan ringkasan visual

Lampirkan bukti pembayaran, proposal, atau dokumen kebijakan langsung ke item anggaran untuk analisis biaya yang kontekstual

🔑 Ideal untuk: Pemimpin departemen dan manajer proyek yang mengelola anggaran dinamis dan multi-kategori.

7. Template Pelacak Tagihan

Perlu melacak siapa yang membayar apa, kapan, dan bagaimana? Template Pelacak Tagihan monday.com memberikan cara yang jelas dan andal untuk mencatat penjualan, memantau pembayaran, dan tetap terorganisir—terutama saat mengelola transaksi multiple di antara klien atau departemen.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Catat setiap transaksi menggunakan kolom kustom seperti nama klien, jumlah, metode pembayaran, dan status

Pantau pembayaran yang terlambat dengan menyortir berdasarkan tanggal jatuh tempo atau menyaring berdasarkan status belum dibayar

Unggah bukti penjualan, perjanjian yang telah ditandatangani, atau file terkait lainnya untuk menjaga catatan yang terorganisir

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan tim kecil yang ingin menagih klien sambil mengelola penjualan dan layanan.

8. Template Laporan Keuangan

Siap untuk tinjauan kuartalan atau presentasi investor—dan harus mengelola laporan laba rugi, ringkasan arus kas, dan neraca di berbagai alat?

Template Laporan Keuangan monday.com mengumpulkan semua data keuangan penting Anda ke dalam satu dasbor terpusat. Template ini memastikan tim akuntansi, pimpinan, dan pemangku kepentingan tetap selaras dan memberikan gambaran jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan Anda tanpa repot mengelola versi.

Template ini memungkinkan Anda:

Buat laporan keuangan terstruktur menggunakan papan kustom dengan kolom untuk modal, kewajiban, dan arus kas

Pantau tenggat waktu pelaporan berulang dan jadwal audit dengan otomatisasi dan pengingat

Visualisasikan tren pendapatan, pengeluaran, dan utang dengan dashboard atau widget grafik

🔑 Ideal untuk: Pemimpin keuangan yang membutuhkan pelaporan terpusat dan laporan keuangan yang siap untuk investor.

9. Template Pengelolaan Biaya Proyek

Jika Anda pernah kesulitan melacak pengeluaran proyek, tetap dalam anggaran, atau mengelola perubahan biaya secara mendadak, templat monday.com Project Cost Management dapat membantu. Templat ini menyediakan ruang kerja terpusat dan dapat disesuaikan untuk merencanakan anggaran, memantau pengeluaran aktual, dan melakukan penyesuaian secara real-time dengan mudah.

Dengan otomatisasi bawaan, dasbor visual, dan alat kolaborasi, templat ini membantu Anda tetap selaras dengan pemangku kepentingan dan mengontrol setiap detail keuangan—tanpa perlu spreadsheet.

Template ini memungkinkan Anda:

Pantau anggaran dan biaya aktual secara real-time untuk menghindari kelebihan anggaran dan menjaga proyek tetap sesuai anggaran

Sentralisasikan semua data terkait biaya — mulai dari perkiraan sumber daya hingga pengeluaran vendor — dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan

Ambil keputusan berdasarkan data dengan cepat menggunakan dasbor bawaan, pembaruan status, dan ringkasan anggaran visual

🔑 Ideal untuk: Pemimpin keuangan dan pemilik proyek yang menyajikan anggaran untuk persetujuan atau mengelola alur kerja proposal.

10. Pengelolaan akun oleh Compass Template

Jika Anda pernah menangani akun bernilai tinggi, kesulitan menstandarkan tindak lanjut, atau kehilangan visibilitas terhadap kesehatan klien, templat monday.com Account Management by Compass hadir untuk membantu Anda.

Platform ini menyediakan ruang terpusat untuk mencatat interaksi, memantau kinerja akun, dan mempermudah proses onboarding—menjaga hubungan strategis Anda tetap terorganisir dan proaktif.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Catat rapat, umpan balik, KPI, perpanjangan, dan indikator risiko semua dalam satu tempat

Tugaskan tindak lanjut dan tugas kepada pemilik yang spesifik, mengurangi koordinasi manual

Segmentasikan klien berdasarkan ukuran, pendapatan, atau skor kesehatan untuk memprioritaskan upaya

🔑 Ideal untuk: Akuntan dan bisnis yang mengelola piutang dan hutang dalam skala besar.

📖 Baca juga: Template Laporan Laba Rugi Gratis untuk Memudahkan Proses Akuntansi Bisnis Anda

batasan monday.com

Meskipun monday.com menawarkan templat fleksibel dan alur kerja visual, platform ini mungkin tidak memadai untuk kebutuhan akuntansi atau keuangan yang kompleks.

Inilah alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan alternatif monday:

Tidak dilengkapi dengan fitur akuntansi dasar seperti pembukuan ganda, pengelolaan buku besar , dan rekonsiliasi bank otomatis

Menawarkan integrasi asli terbatas dengan alat-alat penting seperti QuickBooks atau Xero

Tidak termasuk portal klien bawaan untuk berbagi dokumen secara aman atau komunikasi

Membutuhkan penyesuaian yang signifikan dan pelatihan untuk menyesuaikan dengan alur kerja tim akuntansi kebanyakan

Template Akuntansi Alternatif monday.com

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Berbeda dengan monday.com, di mana tugas, dokumen, dan komunikasi sering kali tersimpan dalam ruang terpisah, ClickUp menawarkan ruang terpadu untuk mengelola proses akuntansi dari awal hingga akhir.

Dalam perbandingan ClickUp vs monday.com, hal yang benar-benar membedakan ClickUp adalah seberapa banyak Anda dapat menyesuaikan—tanpa templat kaku atau tampilan terbatas. Dan dengan AI bawaan untuk akuntansi yang lebih baik, tim Anda dapat mengoptimalkan alur kerja keuangan tanpa mengorbankan akurasi, kolaborasi, atau kontrol.

Kami siap membantu Anda dengan templat akuntansi plug-and-play:

1. Template Akun Piutang ClickUp

Dapatkan templat gratis Ganti catatan kertas dengan informasi digital menggunakan templat ClickUp Accounts Payable

Misalnya, Anda mengelola faktur dari beberapa vendor sambil menangani permintaan tim dan musim pajak. Dan tiba-tiba! Informasi pembayaran satu faktur tercampur dengan yang lain. Kacau, bukan?

Template Akun Piutang ClickUp membantu Anda menghindari kelalaian ini dengan memberikan tampilan terpusat atas setiap faktur, status, dan tanggal jatuh tempo. Anda dapat melacak progres pembayaran dan mengurangi kesalahan akuntansi.

Sesuaikan templat ini untuk:

Catat tanggal jatuh tempo, jenis pembayaran, dan rincian saldo dengan Bidang Kustom untuk memastikan vendor dan anggota tim tetap selaras

Pantau alur kerja pembayaran menggunakan tampilan ClickUp seperti Daftar dan Papan yang memperjelas apa yang sedang menunggu, disetujui, atau selesai

Organisir pelaporan dengan pembaruan real-time yang membantu dalam peramalan dan anggaran

🔑 Ideal untuk: Akuntan dan tim keuangan yang mengelola pembayaran vendor berulang dan alur kerja persetujuan.

🧠 Fakta menarik: 10 November adalah Hari Akuntansi Internasional. Diperingati setiap tahun, hari ini menghormati profesi akuntansi dan memperingati penerbitan karya penting Pacioli tentang akuntansi pada tahun 1494.

2. Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Ambil keputusan keuangan yang tepat dengan templat jurnal akuntansi ClickUp

Perlu mencatat setiap transaksi debit dan kredit di berbagai akun? Template Jurnal Akuntansi ClickUp dapat mencatat transaksi dengan akurat, menjaga keteraturan, dan mengubahnya menjadi laporan berguna untuk tinjauan bulanan dan triwulanan.

Gunakan templat ini untuk:

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang pembukuan Anda dengan mudah dengan menyelaraskan Bidang Kustom dan pelacakan status

Simpan bukti pembayaran dan dokumen pendukung bersama setiap transaksi untuk dokumentasi dan kepatuhan

Buat laporan keuangan menggunakan ClickUp Docs dan hubungkan dengan entri jurnal untuk referensi

🔑 Ideal untuk: Profesional akuntansi yang membutuhkan sistem pembukuan ganda yang andal dan terorganisir.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain, tim dapat secara otomatis menghasilkan ringkasan, menyusun pesan tindak lanjut, dan mengisi dokumen keuangan dengan langkah manual yang lebih sedikit. Artinya, lebih sedikit salin-tempel dan lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan yang benar-benar mendorong bisnis maju.

3. Template Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau piutang dan hutang dengan templat akuntansi ClickUp

Jika Anda mengelola firma akuntansi kecil, alur kerja yang dapat disesuaikan untuk mengelola faktur dan proyeksi pendapatan dapat sangat berguna. Template Akuntansi ClickUp menyediakan ruang kerja di mana data keuangan, faktur, dan laporan Anda terintegrasi dengan baik, sehingga memudahkan pelacakan.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Bekerja sama dengan tim atau akuntan Anda secara real-time untuk memperbarui entri atau menandai masalah

Gunakan berbagai tampilan ClickUp, seperti Kalender dan Tabel, untuk merencanakan tinjauan keuangan atau tenggat waktu

Atur alur kerja AR/AP agar Anda dapat memantau arus kas masuk dan keluar, serta meminta pembayaran tanpa penundaan

🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan freelancer yang membutuhkan sistem fleksibel untuk mengelola keuangan secara menyeluruh.

👀 Tahukah Anda? Hanya 44% bisnis yang telah mengotomatisasi proses piutang mereka untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka.

4. Template Faktur ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir proses penagihan Anda dengan templat faktur ClickUp

Bayangkan Anda seorang freelancer yang setiap bulan harus membuat faktur secara manual, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur kolom daripada bekerja dengan klien. Di situlah templat faktur ClickUp dapat membuat perbedaan yang nyata.

Daripada repot mengelola spreadsheet dan email yang tersebar, Anda mungkin akan lebih diuntungkan dengan template yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan bermerk, yang dapat mempermudah siklus penagihan Anda. Template ini membantu menjaga semua informasi—mulai dari detail klien hingga status pembayaran—di satu tempat yang terorganisir, sehingga Anda dapat fokus lebih pada pekerjaan Anda dan kurang pada pengejaran total.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Desain templat faktur profesional dengan bidang kustom untuk item baris, tanggal jatuh tempo, dan syarat pembayaran

Lacak faktur yang telah dikirim menggunakan ClickUp Docs dengan tautan terintegrasi, komentar, dan persetujuan

Otomatiskan pengingat untuk faktur yang belum dibayar dengan ClickUp Automations melalui pengingat berbasis tugas

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan penyedia layanan yang membutuhkan sistem penagihan yang rapi dan dapat diulang untuk klien secara konsisten.

5. Template Pelacakan Faktur ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat dan kirim faktur dengan satu klik menggunakan templat pelacakan faktur ClickUp

Jika Anda mengelola puluhan faktur klien dan kesulitan untuk tetap update tentang siapa yang telah membayar apa, templat pelacakan faktur ClickUp adalah solusi yang tepat. Templat ini memberikan wawasan real-time tentang status setiap faktur, sehingga Anda selalu tahu apakah harus menandai faktur sebagai selesai atau mengikuti proses lebih lanjut.

Template ini membantu Anda:

Pantau tren pembayaran dan tandai klien yang lambat membayar untuk tindak lanjut

Otomatiskan pemberitahuan tagihan terlambat agar Anda selalu selangkah lebih maju dalam penagihan

Visualisasikan arus kas dengan grafik dan Dashboard ClickUp

🔑 Ideal untuk: Tim akuntansi dan pemilik bisnis yang mengelola sejumlah besar faktur klien dan membutuhkan visibilitas yang lebih baik.

📣 Suara pelanggan: Escritorio E., pemilik usaha kecil, mengatakan di G2: ClickUp telah membantu kami mengatasi banyak masalah di kantor akuntansi kami. Sebelum menggunakan ClickUp, sulit bagi kami untuk melacak semua tugas yang harus dilakukan untuk klien dan proyek yang berbeda. Sekarang, dengan ClickUp, semua hal terorganisir di satu tempat. Saya dapat dengan mudah melihat apa yang perlu dilakukan, kapan tenggat waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab…Salah satu hal terbaik adalah kami dapat mengatur tugas berulang untuk hal-hal yang perlu dilakukan setiap bulan, yang menghemat waktu dan memastikan kami tidak lupa apa pun. Sangat membantu juga untuk melihat semua pekerjaan tim, sehingga kami dapat memantau tenggat waktu dan membuat keputusan yang lebih baik tentang siapa yang harus mengerjakan apa. Berkat ClickUp, kantor kami jauh lebih terorganisir, dan kami dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kewalahan. Ini telah membuat perbedaan besar dalam cara kami mengelola klien dan pekerjaan harian kami. ClickUp telah membantu kami mengatasi banyak masalah di kantor akuntansi kami. Sebelum menggunakan ClickUp, sulit bagi kami untuk melacak semua tugas yang harus dilakukan untuk klien dan proyek yang berbeda. Sekarang, dengan ClickUp, semua hal terorganisir di satu tempat. Saya dapat dengan mudah melihat apa yang perlu dilakukan, kapan tenggat waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab…Salah satu hal terbaik adalah kami dapat mengatur tugas berulang untuk hal-hal yang perlu dilakukan setiap bulan, yang menghemat waktu dan memastikan kami tidak lupa apa pun. Sangat membantu juga untuk melihat semua pekerjaan tim, sehingga kami dapat memantau tenggat waktu dan membuat keputusan yang lebih baik tentang siapa yang harus mengerjakan apa. Berkat ClickUp, kantor kami jauh lebih terorganisir, dan kami dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kewalahan. Ini telah membuat perbedaan besar dalam cara kami mengelola klien dan pekerjaan harian kami.

6. Template Permintaan Penawaran Harga ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan penawaran harga yang adil dengan templat Permintaan Penawaran Harga ClickUp

Anda sedang mencari vendor baru untuk bisnis yang sedang berkembang dan harus membandingkan beberapa penawaran. Namun, kotak masuk Anda penuh, spreadsheet tidak konsisten, dan Anda tidak tahu siapa yang belum merespons. Selesaikan masalah ini dengan templat Permintaan Penawaran ClickUp.

Gunakan templat penawaran ini untuk:

Buat RFQ standar menggunakan ClickUp Docs untuk memastikan semua vendor merespons dengan detail yang sama yang diperlukan

Organisir informasi vendor di tampilan papan ClickUp untuk membandingkan harga, jadwal, dan syarat dengan cepat

Dokumentasikan keputusan akhir untuk kesiapan audit dan visibilitas lintas fungsi

Buat alur kerja terstruktur dan dapat diulang untuk mengumpulkan, melacak, dan mengevaluasi tanggapan vendor tanpa perlu berpindah aplikasi

🔑 Ideal untuk: Manajer operasional dan tim pembelian yang perlu mengelola pemasok dan pengambilan keputusan.

7. Template Ringkasan Akun Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kondisi keuangan perusahaan Anda dengan templat Ringkasan Laporan Keuangan ClickUp

Mengambil laporan dari lima sumber berbeda untuk memahami kesehatan keuangan bisnis Anda? Hal ini pasti akan menimbulkan kebingungan di antara tim Anda. Template Ringkasan Laporan Keuangan ClickUp mengintegrasikan semua data ini sehingga arus kas, saldo akun, dan tren kinerja Anda menjadi jelas dan mudah dipantau.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Grupkan akun ke dalam kategori (misalnya, dana operasional vs. dana cadangan) untuk fokus dan organisasi yang lebih baik

Gunakan tampilan tabel ClickUp untuk meninjau detail akun atau mendeteksi anomali sepanjang waktu

Atur Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan perubahan saldo, ringkasan piutang, atau metrik kinerja

🔑 Ideal untuk: Analis keuangan dan pemimpin akuntansi yang ingin mendapatkan pandangan real-time dan tingkat tinggi tentang semua akun perusahaan.

💡 Tips pro: Sudah menggunakan monday.com? Pindahkan semua proyek, templat, dan Bidang Kustom Anda ke ClickUp hanya dengan satu klik. Buka Pengaturan Ruang Kerja > Pilih ‘Impor’ > Pilih monday.com. Pindahkan pengguna, tugas, papan, dan lainnya; ClickUp akan memetakan semuanya secara otomatis.

8. Template Manajemen Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Analisis kinerja keuangan Anda dengan templat manajemen keuangan ClickUp

Template Manajemen Keuangan ClickUp cocok untuk Anda yang secara rutin melakukan tinjauan kuartalan, mengelola persetujuan anggaran, dan memantau pengeluaran di berbagai departemen. Template ini mengotomatisasi pengelolaan anggaran, melacak tujuan, dan memberikan visibilitas pada setiap lapisan perencanaan dan pelaksanaan keuangan.

Template ini memungkinkan Anda:

Tetapkan tujuan keuangan dan KPI dengan ClickUp Docs, Bidang Kustom, dan Dashboard ClickUp untuk menyelaraskan tim Anda

Gunakan peringatan dan notifikasi ketergantungan tugas untuk menghindari kemacetan selama proses persetujuan atau pelaporan

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan secara real-time dalam tinjauan anggaran, peramalan, dan perencanaan keuangan

🔑 Ideal untuk: Tim keuangan dan kepala departemen yang mengelola proyek keuangan kompleks di berbagai tim dan jangka waktu.

9. Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pahami bagaimana Anda menghabiskan uang setiap bulan dengan templat Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp

Akhir bulan selalu membawa tantangan seperti mengumpulkan bukti pembayaran, memasukkan data, atau merangkum pengeluaran departemen sebelum batas waktu. Gunakan templat Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp untuk memudahkan proses ini. Catat, tinjau, dan laporkan pengeluaran bisnis Anda dengan percaya diri menggunakan dokumen siap pakai ini.

Gunakan templat yang tersedia ini untuk:

Catat setiap transaksi dengan detail seperti tanggal, kategori, jumlah, dan catatan untuk transparansi

Gunakan Tampilan Tabel untuk menyaring dan meninjau pengeluaran berdasarkan jenis, departemen, atau karyawan

Identifikasi tren seiring waktu dengan memvisualisasikan pengeluaran di Dashboard ClickUp atau grafik beban kerja

🔑 Ideal untuk: Manajer keuangan dan pemimpin tim yang membutuhkan ritme bulanan untuk meninjau dan melaporkan pengeluaran.

10. Template Pengeluaran dan Laporan Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dengan menggunakan templat pengeluaran dan laporan bisnis ClickUp

Tim bisnis Anda bepergian, bertemu klien, dan membayar kopi, sementara departemen akuntansi berusaha memproses bukti pembayaran dengan cepat. Dengan templat Pengeluaran dan Laporan Bisnis ClickUp, Anda dapat memastikan kedua tim ini tetap sinkron untuk melacak pengeluaran mulai dari pengajuan hingga persetujuan.

Manfaatkan templat ini untuk:

Kumpulkan rincian pengeluaran dan bukti pembayaran dari rekan tim menggunakan formulir ClickUp yang terintegrasi

Organisir laporan berdasarkan karyawan, departemen, atau periode waktu menggunakan ClickUp Views

Bekerja sama dalam komentar dan lampirkan dokumen langsung di setiap tugas ClickUp

🔑 Ideal untuk: Tim keuangan dan manajer operasional yang mengawasi pelacakan pengeluaran dan penggantian biaya untuk tim yang terdiri dari beberapa karyawan.

11. Template Akuntansi ClickUp untuk Firma Akuntansi

Dapatkan templat gratis Lengkapi tim Anda dengan alat yang ramah klien menggunakan templat ClickUp untuk firma akuntansi

Misalkan Anda mengelola firma akuntansi kecil dan menangani beberapa klien, tenggat waktu, dan laporan keuangan. Menambahkan templat ClickUp untuk firma akuntansi dapat memberikan struktur pada kekacauan yang tak berujung itu.

Dari proses onboarding klien baru hingga mengelola tugas berulang seperti rekonsiliasi, laporan bulanan, dan tindak lanjut, templat ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur alur kerja Anda tanpa perlu menggali spreadsheet atau catatan tempel.

Template ini ideal untuk membantu Anda:

Kelola ruang kerja klien dengan struktur folder yang memisahkan tugas berdasarkan akun atau layanan

Organisir hasil kerja dan rencanakan manajemen tugas bulanan menggunakan Tampilan Tabel dan Daftar

Tugaskan peran dan tanggung jawab dengan ClickUp Tasks untuk memastikan tidak ada entri atau laporan yang terlewat

🔑 Ideal untuk: Perusahaan pembukuan dan akuntan mandiri yang menangani volume klien tinggi dan membutuhkan alur kerja terstruktur.

12. Template Formulir Pembayaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola pembayaran online dengan lebih baik menggunakan templat formulir pembayaran ClickUp

Baik Anda mengelola acara, menawarkan layanan, atau menangani pesanan internal, templat formulir pembayaran ClickUp dapat menjadi tambahan yang berguna. Templat ini memungkinkan Anda mengumpulkan data pembayaran dengan aman, memantau status transaksi, dan memicu tindak lanjut otomatis—semua tanpa meninggalkan alur kerja ClickUp Anda. Ini adalah cara sederhana untuk tetap terorganisir dan memastikan tidak ada yang terlewat saat urusan keuangan terlibat.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Buat formulir pembayaran yang dapat disesuaikan dengan merek Anda dan mudah diisi oleh klien atau pelanggan

Kumpulkan bidang data penting seperti total biaya, metode pembayaran, jumlah, dan dokumen pendukung

Otomatiskan pengingat untuk pembayaran yang tertunda atau tindak lanjut menggunakan ClickUp Automations dengan pengingat untuk yang tidak merespons

🔑 Ideal untuk: Pengecer, penyedia layanan, atau tim keuangan internal yang memproses pembayaran melalui formulir dan alur kerja.

👀 Tahukah Anda? Tim yang kinerjanya rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam akuntansi, hal ini berarti data tersebar di terlalu banyak tempat, pembaruan terlewat, dan tim Anda menghabiskan lebih banyak waktu berpindah tab daripada sebenarnya bekerja.

Proses Akuntansi Anda Layak Mendapatkan Lebih dari Sekadar Template

Template adalah cara yang bagus untuk memulai pengorganisasian informasi, tetapi untuk efisiensi akuntansi yang sesungguhnya, Anda membutuhkan lebih dari sekadar struktur dasar. Sistem Anda harus dapat beradaptasi dengan kecepatan tim Anda dan berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Meskipun monday.com menawarkan berbagai templat akuntansi, platform ini seringkali kurang fleksibel, tidak dilengkapi dengan alat kolaborasi yang memadai, dan tidak menyediakan tampilan terpadu yang dibutuhkan oleh tim modern.

ClickUp, di sisi lain, menyediakan ruang kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan di mana akuntansi, pelacakan proyek, dokumentasi, dan komunikasi tetap sinkron. Anda dapat mengorganisir keuangan, tugas, dan pembaruan dalam satu ruang yang terorganisir—tanpa alat yang tersebar, tanpa pekerjaan ganda.

Jika alur kerja Anda saat ini terasa terfragmentasi atau terlalu manual, beralihlah ke solusi yang dirancang untuk kejelasan dan kecepatan. Daftar sekarang di ClickUp; gratis untuk memulai.