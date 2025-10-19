11 Alat Perangkat Lunak Ruang Kerja Terbaik untuk 2025

Setiap manajer pernah mengalaminya: seorang anggota tim keluar, dan tiba-tiba, konteks di balik setengah proyek Anda pun hilang.

Mengapa tenggat waktu ini ditetapkan? Apa kabar terbaru tentang panggilan dengan vendor tersebut? Di mana file yang mereka janjikan akan dibagikan?

Jika pekerjaan tim Anda lebih banyak dilakukan secara individu daripada di ruang kerja bersama, Anda perlu mencoba perangkat lunak ruang kerja. Dalam posting blog ini, kami telah memilih 11 alat terbaik untuk mengembalikan ketenangan setelah badai melanda. ⚒️

Perangkat Lunak Ruang Kerja Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini sekilas tentang semua perangkat lunak manajemen proyek gratis. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Ruangan kerja yang dapat disesuaikan dan all-in-one untuk timUkuran tim: Ideal untuk tim desain, pemasaran, dan agensi yang mengelola proyek klien yang beragam Tugas, bantuan AI (ClickUp Brain), dokumen, manajemen pengetahuan, dasbor Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Google Workspace Komunikasi terpadu dalam ekosistem Office 365Ukuran tim: Ideal untuk manajer proyek dan agensi berukuran menengah Kolaborasi real-time di Docs/Sheets, chatbot AI Gems yang didukung oleh Gemini Mulai dari $8,40 per bulan per pengguna Microsoft Teams Komunikasi terpadu dalam ekosistem Office 365Ukuran tim: Ideal untuk manajer proyek dan agensi berukuran menengah Copilot AI untuk transkrip rapat langsung, ringkasan, dan pembangkitan tugas Gratis; Mulai dari $9,99 per bulan per pengguna Basecamp Koordinasi proyek yang sederhana dan ramah penggunaUkuran tim: Ideal untuk agensi dan konsultan skala kecil hingga menengah Akses Klien, Grafik Hill, Papan Pesan, laporan, pelacakan tugas Gratis; Mulai dari $15 per bulan per pengguna Trello Pelacakan tugas bergaya Kanban yang intuitifUkuran tim: Ideal untuk freelancer dan kolaborator kreatif Papan Kanban, penutup kartu, Slide Power-Up, tampilan garis waktu Gratis; Mulai dari $6 per bulan per pengguna Wrike Portofolio proyek terstruktur dengan Gantt dan pelaporanUkuran tim: Ideal untuk usaha kecil dan freelancer Diagram Gantt dengan ketergantungan, pelacakan sumber daya, dan anggaran Gratis; Mulai dari $10/bulan per pengguna Zoho Projects Terjangkau, fitur lengkap untuk manajemen proyekUkuran tim: Ideal untuk agensi kecil hingga menengah yang sedang mengembangkan layanan. Ketergantungan tugas, pengelolaan sumber daya, portal klien/vendor Gratis; Mulai dari $5 per bulan per pengguna Airtable Membuat aplikasi berbasis data yang fleksibel dengan keragaman visualUkuran tim: Ideal untuk tim yang membutuhkan kontrol gaya basis data Tabel relasional, desainer antarmuka, aturan otomatisasi Gratis; Mulai dari $20 per bulan per pengguna Coda Alur kerja Doc-as-app dengan blok bangunan interaktifUkuran tim: Ideal untuk tim strategi, tim operasional pengetahuan, dan tim hibrida Tabel interaktif, paket, otomatisasi, rapat, dan templat produktivitas Gratis; Mulai dari $12 per bulan per pengguna ProofHub Kontrol proyek yang komprehensif dan verifikasiUkuran tim: Ideal untuk tim komunikasi internal, pelatihan, dan tinjauan kreatif. Alat pengecekan, obrolan bawaan, akses berdasarkan peran Gratis; Mulai dari $50 per bulan Zoom Tim hybrid yang membutuhkan alat video, AI, dan asinkron yang lancarUkuran tim: Ideal untuk tim terdistribusi perusahaan yang mengadakan pertemuan rutin. Video HD, ruang obrolan, Asisten AI, papan tulis digital Gratis; Mulai dari $16,99 per bulan per pengguna.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Ruang Kerja?

Berikut adalah beberapa fitur penting yang membuat perangkat lunak ruang kerja efektif untuk strategi transformasi digital Anda:

Kolaborasi dan komunikasi real-time: Mendukung obrolan instan, konferensi video, anotasi, dan pengeditan bersama secara langsung.

Pengelolaan tugas, file, dan alur kerja yang terintegrasi: Menggabungkan pelacakan tugas, berbagi file, komentar, persetujuan, dan papan proyek dalam satu antarmuka.

Fitur otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI): Mengurus tugas rutin dan menggunakan AI untuk merangkum konten, menghasilkan pengingat, atau menganalisis data.

Berbagai tampilan visual: Menyediakan berbagai cara untuk melihat pekerjaan Anda, seperti papan Kanban, kalender, garis waktu, dan diagram Gantt.

Integrasi dan fleksibilitas: Terhubung dengan alat yang sudah ada di ruang kerja Anda dan menyediakan API untuk alur kerja kustom.

Keamanan dan kontrol admin: Menyediakan izin pengguna yang kuat, enkripsi, dukungan SSO, dan alat kepatuhan untuk mengelola akses data secara aman di tim yang tersebar.

🔍 Tahukah Anda? Menurut buku Mark Kozak-Holland, The History of Project Management, proyek-proyek historis, mulai dari konstruksi kuno hingga inisiatif berskala kerajaan, menggunakan banyak prinsip yang sama dengan yang kita gunakan hari ini: sponsor proyek, tim yang terdefinisi dengan jelas, dan proses yang terstruktur.

Perangkat Lunak Ruang Kerja Terbaik

Berikut adalah pilihan kami untuk perangkat lunak ruang kerja terbaik. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk ruang kerja yang dapat disesuaikan dan all-in-one untuk tim)

Buat Ruang Kerja Tim Anda di ClickUp Sesuaikan ruang kerja Anda di ClickUp

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terputus-putus, yang menghambat produktivitas kami.

Perangkat lunak manajemen proyek ClickUp mengatasi hal ini dengan aplikasi all-in-one untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Pecah tugas dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks adalah tempat di mana perencanaan berubah menjadi eksekusi. Blok-blok ini berfungsi sebagai langkah-langkah untuk membantu tim Anda melihat apa yang perlu dilakukan, kapan, dan oleh siapa.

Tambahkan Ketergantungan ke Tugas ClickUp untuk menetapkan urutan yang tepat untuk pekerjaan Anda

Misalkan Anda sedang mengelola peluncuran produk. Buat tugas untuk ‘Halaman Landing Peluncuran’, lalu bagi menjadi subtugas untuk penulisan konten, desain, integrasi pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Setiap bagian memiliki penanggung jawab, batas waktu, dan ketergantungan masing-masing.

Perlu menyesuaikan alur kerja Anda? Tambahkan Bidang Kustom ClickUp untuk melacak hal-hal seperti jenis saluran, wilayah, atau jenis aset. Selain itu, Anda dapat menggunakan Status Tugas Kustom di ClickUp untuk mencerminkan cara tim Anda bekerja, seperti ‘Dalam Review Hukum’ atau ‘Terhalang oleh Tim Pengembangan’.

Bekerja lebih cerdas dengan ClickUp Brain

Sekarang, inilah saatnya ruang kerja Anda menjadi benar-benar powerful.

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan yang terintegrasi ke setiap bagian ruang kerja Anda.

Tanyakan apa saja tentang ruang kerja Anda kepada ClickUp Brain dan dapatkan jawaban instan yang dapat langsung diterapkan

Butuh bantuan untuk menulis deskripsi tugas atau merangkum pembaruan? Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan langkah selanjutnya, merangkum kemajuan, atau bahkan secara otomatis memblokir kalender Anda berdasarkan beban kerja.

Mencoba mengejar ketinggalan setelah seminggu libur? Cukup tanyakan: Apa yang berubah dalam proyek onboarding minggu lalu? Atau tugas mana yang sudah terlambat dalam proyek redesign situs web?

ClickUp Brain mencari seluruh ruang kerja Anda, seperti komentar, pembaruan, dokumen, obrolan, dan garis waktu, untuk memberikan jawaban yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Anda bahkan dapat menambahkan tugas, menghubungkan dokumen terkait, dan menggunakan AI untuk secara otomatis menghasilkan konsep gambar atau kampanye.

💡 Maksimalkan Ruang Kerja Anda dengan ClickUp Brain MAX

Butuh bantuan untuk menyusun laporan, merangkum pembaruan, atau mengubah ide mentah menjadi tugas yang dapat dilaksanakan—tanpa harus mengetik semuanya? ClickUp Brain MAX adalah asisten AI Anda yang dirancang untuk kecepatan, kejelasan, dan integrasi mendalam dengan ruang kerja.

Lihat bagaimana ClickUp Brain MAX mengubah setiap tugas menjadi ruang kerja cerdas—merangkum pembaruan, mengidentifikasi hambatan, dan menyarankan langkah selanjutnya secara otomatis.

Baik Anda sedang menghadiri rapat berturut-turut atau mengolah dokumen proyek yang panjang, Brain MAX membantu Anda:

Dikte ide tanpa menggunakan tangan : Ubah pikiran yang diucapkan, rekaman audio rapat, atau rekaman layar menjadi dokumen terstruktur dengan cap waktu, ringkasan, dan tindakan yang harus dilakukan.

Bertanya dan mencari dengan lebih cerdas : Dapatkan jawaban instan dari seluruh ruang kerja Anda—Dokumen, tugas, komentar, dan file—semua dalam satu pencarian.

Otomatisasi pembuatan konten yang rapi: Buat draf proposal klien, pembaruan proyek, atau artikel basis pengetahuan dalam hitungan detik, menggunakan konteks tugas dan dokumen sebelumnya.

Contoh penggunaan: Misalkan tim pemasaran Anda baru saja menyelesaikan rapat evaluasi peluncuran produk. Alih-alih mencatat notulen secara manual, rekam diskusi tersebut, unggah ke Brain MAX, dan dapatkan dokumen siap bagikan yang berisi semua poin penting dan langkah selanjutnya.

💡 Tips Pro: Gabungkan ClickUp Brain MAX dengan Docs Hub dan Recurring Tasks untuk mengatur alur kerja tinjauan otomatis yang menjaga pengetahuan internal tetap segar dan dapat ditindaklanjuti—tanpa perlu pemeliharaan manual.

Ubah ide menjadi pengetahuan dengan ClickUp Docs

Setelah tugas-tugas berjalan dan tim Anda sudah sejalan, tantangan berikutnya adalah menentukan di mana semua pengetahuan tersebut disimpan.

ClickUp Docs adalah tempat di mana tim Anda dapat membuat draf wiki, mengedit SOP, dan berkolaborasi secara real-time, baik itu spesifikasi produk, daftar periksa onboarding, atau rencana peluncuran.

Tambahkan daftar periksa dan elemen format kaya dalam ClickUp Docs

Misalkan tim Anda sedang mengerjakan tugas 'Landing Page' yang dibahas sebelumnya. Anda membuat dokumen langsung di dalam tugas tersebut untuk menulis draf konten. Tim Pemasaran ikut mengedit, Tim Produk memberikan komentar, dan Tim Hukum memberikan persetujuan akhir, semuanya dalam satu tempat.

Membuat dokumen adalah satu hal. Memastikan dokumen tersebut terorganisir, mudah diakses, dan dapat digunakan enam bulan ke depan adalah hal lain.

Di situlah sistem Manajemen Pengetahuan ClickUp berperan. Setiap dokumen yang dibuat oleh tim Anda secara otomatis diindeks di Docs Hub, tempat pusat di mana Anda dapat mengorganisir berdasarkan folder, memberi tag berdasarkan topik, dan mengontrol akses dengan izin lanjutan.

Visualisasikan kemajuan dengan Dashboard ClickUp

Seiring proyek Anda berkembang, Dashboard ClickUp memberikan visibilitas untuk tetap mengontrol segala hal. Perangkat lunak all-in-one ini memungkinkan Anda membuat Dashboard kustom menggunakan kartu visual untuk status tugas, kecepatan sprint, pelacakan waktu, tujuan, grafik burndown, dan banyak lagi.

Pantau setiap tugas, tenggat waktu, dan beban kerja tim secara real-time dengan Dashboard ClickUp

Misalnya, Anda sedang merencanakan peluncuran produk pada kuartal ketiga. Buat dasbor dengan widget beban kerja untuk memeriksa apakah tim desain atau pengembangan kelebihan beban, grafik burndown untuk melacak kemajuan tugas, pelacak tujuan yang terhubung dengan tonggak peluncuran, dan kartu pelacakan waktu untuk memantau jam kerja yang dapat ditagih atau fokus.

Fitur terbaik ClickUp

Hubungkan alur kerja secara visual: Bangun alur kerja dan bagikan tugas dengan fitur pengaitan tugas dan kolaborasi real-time di Bangun alur kerja dan bagikan tugas dengan fitur pengaitan tugas dan kolaborasi real-time di papan tulis ClickUp yang interaktif.

Bekerja lebih cepat: Gunakan Gunakan templat ClickUp yang sudah jadi untuk HR, Produk, Agile, dan lainnya untuk melewati tahap pengaturan dan mulai mengembangkan skala.

Pantau hal yang penting: Tetapkan tujuan tim, OKR, dan KPI dengan Tetapkan tujuan tim, OKR, dan KPI dengan ClickUp Goals , hubungkan dengan tugas nyata, dan pantau kemajuan secara otomatis.

Jaga percakapan yang relevan: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk memulai percakapan, berbagi pembaruan, atau mengajukan pertanyaan, dan biarkan AI mengubah pesan kunci menjadi tugas.

Kolaborasi secara real-time: Bagikan umpan balik melalui fitur Bagikan umpan balik melalui fitur intranet sosial seperti komentar, Chat, dan proofing, yang semuanya terintegrasi langsung dengan ruang kerja Anda.

Batasan ClickUp

Ragam fitur dan opsi kustomisasi ClickUp mungkin terasa membingungkan pada awalnya, terutama bagi tim yang baru menggunakan alat manajemen proyek skala besar.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara kami mengelola tugas internal di agensi. Aplikasi ini memungkinkan saya melacak alur kerja seluruh tim di satu tempat, memprioritaskan hal-hal mendesak, dan menjaga komunikasi tetap terpusat. Kemampuan untuk mengotomatisasi proses, beralih antara berbagai tampilan (seperti daftar, papan, dan kalender), serta terintegrasi dengan alat lain telah secara signifikan meningkatkan produktivitas harian saya. Ini adalah platform all-in-one yang sempurna beradaptasi dengan alur kerja kami dan membuat manajemen tim menjadi jauh lebih efisien.

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara kami mengelola tugas internal di agensi. Perangkat lunak ini memungkinkan saya melacak alur kerja seluruh tim di satu tempat, memprioritaskan hal-hal mendesak, dan menjaga komunikasi tetap terpusat. Kemampuan untuk mengotomatisasi proses, beralih antara berbagai tampilan (seperti daftar, papan, dan kalender), serta terintegrasi dengan alat lain telah secara signifikan meningkatkan produktivitas harian saya. Ini adalah platform all-in-one yang sempurna beradaptasi dengan alur kerja kami dan membuat manajemen tim menjadi jauh lebih efisien.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan mudah dikelola!

2. Google Workspace (Terbaik untuk produktivitas kolaboratif yang lancar dengan AI bawaan)

melalui Google Workspace

Dahulu dikenal sebagai Google Apps dan kemudian G Suite, Google Workspace adalah paket produktivitas dan kolaborasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Paket ini menggabungkan alat-alat esensial, termasuk Gmail, Kalender, Drive, Dokumen, Lembar Kerja, Presentasi, Meet, dan Chat.

Paket alat ini menyediakan ruang kerja kolaboratif dengan fitur-fitur seperti alamat email bisnis kustom, penyimpanan cloud bersama, konferensi video, pesan instan, dan bantuan AI terintegrasi.

Fitur terbaik Google Workspace

Gunakan Gemini AI untuk menulis dan merangkum di Gmail, menghasilkan wawasan di Sheets, mendesain slide, dan brainstorming di Docs

Unggah dokumen, ringkasan, atau laporan di NotebookLM dan dapatkan ringkasan yang disintesis atau ringkasan audio

Buat aplikasi tanpa kode dengan AppSheet untuk survei tim, alur kerja persetujuan, atau pelacakan aset

Gunakan Google Calendar untuk memungkinkan klien dan rekan tim memesan waktu dengan Anda secara otomatis melalui halaman pemesanan pribadi Anda

Batasan Google Workspace

Perangkat lunak ini tidak ideal untuk tim yang membutuhkan alur kerja kompleks atau kontrol administratif yang mendalam, sehingga mendorong pengguna untuk beralih ke alternatif Google Workspace

Versi desktop Google Drive mungkin mengalami crash tanpa solusi yang jelas

Harga Google Workspace

Business Starter: $8,40/bulan per pengguna

Business Standard: $16,80/bulan per pengguna

Business Plus: $26,40 per bulan per pengguna

Enterprise Plus: $42/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Google Workspace

G2: 4.6/5 (43.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (17.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Workspace?

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengguna:

Google jelas lebih unggul daripada yang lain dalam merancang ruang kerja yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Namun, Google lebih sering mengalami crash dibandingkan Microsoft 365.

Google jelas lebih unggul daripada yang lain dalam merancang ruang kerja yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Namun, Google lebih sering mengalami crash dibandingkan Microsoft 365.

🔍 Tahukah Anda? Sembilan Area Pengetahuan Manajemen Proyek, yang didefinisikan oleh PMBOK®, mencakup semua yang diperlukan untuk mengelola proyek secara efektif: Integrasi, Ruang Lingkup, Waktu, Biaya, Kualitas, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Risiko, dan Pengadaan.

3. Microsoft Teams (Terbaik untuk komunikasi terpadu dalam ekosistem Office 365)

melalui Microsoft

Microsoft Teams adalah platform kolaborasi berbasis cloud, bagian dari paket Microsoft 365, yang dirancang untuk obrolan, rapat, panggilan, berbagi file, dan integrasi aplikasi. Alat ini menggabungkan obrolan grup real-time dan obrolan satu lawan satu dengan konferensi video dan audio berkualitas tinggi.

Dibandingkan dengan Google Workspace, Anda mendapatkan kontrol administratif yang lebih detail. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat 'Tim' atau saluran khusus berdasarkan proyek, departemen, atau topik, sehingga memungkinkan percakapan berurutan, berbagi media kaya, dan riwayat yang dapat dicari.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Intelligent Recap dalam Gunakan alat bertenaga AI sepertidalam templat rencana pertemuan dan komunikasi yang dibranding untuk membuat setiap panggilan lebih terfokus dan dapat ditindaklanjuti

Ganti telepon meja tradisional dengan Teams Phone , yang mendukung pengalihan panggilan, pesan suara, asisten otomatis, dan panggilan langsung masuk

Edit bersama file Word, Excel, dan PowerPoint langsung di Teams dengan riwayat versi dan komentar

Batasan Microsoft Teams

Masalah seperti freeze, putusnya panggilan, dan gangguan saat berbagi layar masih sering terjadi selama rapat

Host tidak memiliki kontrol yang detail, dan peran dalam pertemuan dapat secara tidak sengaja diatur ke peserta awal

Harga Microsoft Teams

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan per pengguna

Microsoft 365 Family: $12,99/bulan per pengguna

Microsoft Teams Essential: $4,80 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (16.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (10.200+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Tahun 1954 merupakan tahun penting dalam manajemen modern. Pada tahun itu, Jenderal Angkatan Udara AS Bernard Schriever memperkenalkan istilah ‘manajemen proyek’, dan Peter Drucker memperkenalkan konsep Management by Objectives dalam bukunya The Practice of Management.

4. Basecamp (Terbaik untuk koordinasi proyek yang sederhana dan ramah klien)

melalui Basecamp

Basecamp adalah platform manajemen proyek dan kolaborasi tim berbasis browser yang dirancang oleh 37signals (kini kembali ke nama aslinya). Platform ini membantu Anda membuat ruang kerja di mana setiap proyek mencakup daftar tugas, papan pesan, penyimpanan file, obrolan grup real-time (Campfire), dan jadwal terintegrasi.

Platform ini juga menyediakan pertanyaan check-in otomatis, yang mendorong rekan tim untuk menjawab pertanyaan berulang seperti ‘Apa yang Anda kerjakan hari ini?’.

Fitur terbaik Basecamp

Pahami di mana pekerjaan berjalan lancar dan di mana terhambat dengan Hill Charts

Pantau beban kerja, identifikasi konflik penjadwalan, dan selaraskan jadwal di seluruh proyek dengan Lineup dan Mission Control .

Sederhanakan komunikasi dengan Pings dan menu Hey! untuk pesan langsung dan notifikasi.

Batasan Basecamp

Kurang memiliki dasbor yang mendalam dan wawasan kinerja.

Pemberitahuan dapat menumpuk tanpa penyaringan cerdas atau prioritas yang tepat.

Harga Basecamp

Gratis

Basecamp Plus: $15/bulan per pengguna

Basecamp Pro Unlimited: $299/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.300+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (14.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Langsung dari ulasan G2:

Perangkat lunak ini efektif untuk melacak tugas proyek dan pengguna dapat mulai menggunakannya dengan cepat. Namun, antarmuka pengguna tidak terlalu baik dan agak terbatas/berlebihan dengan fitur-fitur… Antarmuka pengguna tidak terlalu baik dan agak terbatas/berlebihan dengan fitur-fitur. Ketika ada terlalu banyak poin terbuka, menjadi lebih sulit untuk melacaknya, jadi kita masih perlu menggunakan alat lain yang lebih bersih untuk tugas-tugas to-do. Integrasi yang terbatas.

Perangkat lunak ini efektif untuk melacak tugas proyek dan pengguna dapat mulai menggunakannya dengan cepat. Namun, antarmuka pengguna tidak terlalu baik dan agak terbatas/berlebihan dengan fitur-fitur… Antarmuka pengguna tidak terlalu baik dan agak terbatas/berlebihan dengan fitur-fitur. Ketika ada terlalu banyak poin terbuka, menjadi lebih sulit untuk melacaknya, jadi kita masih perlu menggunakan alat lain yang lebih bersih untuk tugas-tugas to-do. Integrasi yang terbatas.

5. Trello (Terbaik untuk pelacakan tugas bergaya Kanban yang intuitif)

melalui Trello

Trello dirancang untuk tim yang bekerja secara dinamis. Papan visualnya membantu mengubah ide-ide yang tersebar dan daftar tugas menjadi alur kerja yang terorganisir, mudah dikelola, dan bahkan lebih mudah untuk ditindaklanjuti.

Anda dapat membagi alur kerja menjadi langkah-langkah, menugaskan tugas, menetapkan batas waktu, menambahkan daftar periksa, dan bahkan mengotomatiskan tindakan dengan asisten AI bawaan, Butler. Selain itu, Anda dapat menggunakan PowerUps untuk meningkatkan fungsionalitas Trello, menambahkan kalender, pelacakan waktu, analisis, dan integrasi yang lebih dalam ke ekosistem Anda.

Fitur terbaik Trello

Simpan semua hal dengan Trello Inbox untuk menyimpan tugas, ide, dan item tindakan secara instan dari email, Slack, atau Teams.

Organisir pekerjaan Anda secara visual dengan Trello Boards untuk mencerminkan cara tim Anda bekerja, menggunakan kolom, kartu, daftar periksa, dan tanggal jatuh tempo.

Salin tugas di antara papan dengan Card Mirroring untuk melacak tugas yang sama di beberapa tempat.

Batasan Trello

Kurang memiliki wawasan mendalam dan alat pelaporan bawaan.

Pengguna harus mengarsipkan kartu sebelum dapat menghapusnya, yang menambah klik yang tidak perlu.

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4. 4/5 (13.700+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Sebuah studi menemukan bahwa orang merespons lebih cepat dan lebih tegas terhadap tenggat waktu yang lebih singkat, bukan hanya karena urgensi, tetapi karena tenggat waktu tersebut lebih sesuai dengan tujuan yang berfokus pada tindakan. Namun, tenggat waktu saja tidak cukup. Mereka paling efektif ketika sesuai dengan mindset saat ini dari orang yang bersangkutan.

6. Wrike (Terbaik untuk portofolio proyek terstruktur dengan Gantt dan pelaporan)

melalui Wrike

Wrike adalah platform manajemen kerja berbasis cloud yang dirancang untuk perusahaan, membantu tim merencanakan, melacak, dan menyelesaikan proyek-proyek sederhana maupun kompleks dengan efisien. Kemampuannya untuk disesuaikan saat proyek berkembang membuatnya menonjol. Anda dapat membuat dasbor kustom untuk melihat hal-hal yang penting: beban kerja tim, kesehatan proyek, tugas yang terlambat, atau kampanye prioritas tinggi.

Selain itu, untuk tim kreatif, Wrike Proof menyediakan alat markup dan versi bawaan. Anda dapat meninjau PDF, gambar, dan video, meninggalkan komentar dengan cap waktu, membandingkan versi file, dan mengirimkan file untuk persetujuan.

Fitur terbaik Wrike

Standarkan cara kerja masuk ke sistem manajemen proyek Anda dengan Formulir Permohonan

Visualisasikan kolaborasi tim dengan Papan Tulis Bersama yang didukung oleh Klaxoon untuk ideasi, brainstorming, dan perencanaan secara real-time

Otomatiskan alur kerja yang dapat diulang dengan Work Intelligence untuk secara otomatis menaikkan prioritas hambatan dan memicu serah terima

Prediksi masalah proyek dan potensi keterlambatan sejak dini dengan AI Risk Prediction

Batasan Wrike

Sinkronisasi Wrike dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada tidak selalu berjalan lancar

Beberapa pengguna mengalami kesulitan dengan opsi penyaringan yang tidak lengkap atau kaku, terutama saat mengelola proyek besar

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4. 2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna nyata:

Saya menghargai betapa mudahnya saya dapat mengajukan permintaan dan melacak perkembangan setiap langkah. Akan lebih baik jika saya dapat menulis ringkasan langsung di aplikasi, daripada harus menulisnya di tempat lain dan kemudian mengunggahnya setelahnya.

Saya menghargai betapa mudahnya saya dapat mengajukan permintaan dan memantau perkembangan setiap langkah. Akan lebih baik jika saya dapat menulis ringkasan langsung di aplikasi, daripada harus menulisnya di tempat lain dan kemudian mengunggahnya setelahnya.

7. Zoho Projects (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek yang terjangkau dan fitur lengkap)

melalui Zoho Projects

Zoho Projects membantu Anda mengatur pekerjaan dengan daftar tugas, tonggak pencapaian, dan diagram Gantt yang diperbarui sesuai perubahan rencana Anda. Pelacakan waktu terintegrasi: Anda dapat mencatat jam kerja melalui timer dan lembar waktu tanpa perlu meninggalkan platform.

Selain itu, untuk mengurangi pekerjaan berulang, platform ini menyediakan alur kerja, Perjanjian Tingkat Layanan (SLA), webhooks, dan aturan bisnis terjadwal. Zoho Projects juga terintegrasi dengan aplikasi Zoho lainnya dan alat eksternal seperti Slack dan Microsoft Teams, serta dilengkapi dengan fungsi perangkat seluler untuk pembaruan saat bepergian.

Fitur terbaik Zoho Projects

Blueprints yang mengstandarkan alur tugas kompleks dan menghasilkan Otomatiskan pekerjaan denganyang mengstandarkan alur tugas kompleks dan menghasilkan manajemen tim yang lebih baik

Sederhanakan penyelesaian bug dengan Issue Tracking yang mengkategorikan masalah, mengotomatisasi pembaruan status, dan terintegrasi dengan GitHub dan Bitbucket

Ringkas data proyek, sesuaikan nada secara otomatis dalam pembaruan, dan terjemahkan konten dengan Zia AI

Gunakan alat seret dan lepas untuk merancang alur kerja kustom dan mendefinisikan tahap tugas dengan Blueprint Editor

Batasan Zoho Projects

Perangkat lunak ruang kerja ini memerlukan investasi yang signifikan dalam proses onboarding dan pelatihan

Setelah Anda menangani lebih dari 10 proyek, konfigurasi, navigasi, dan pengaturan templat dapat menjadi rumit

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $5 per bulan per pengguna

Enterprise: $10/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (800+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Aturan 80/20 di balik diagram Pareto berarti 80% dari tenggat waktu yang terlewat mungkin berasal dari hanya 20% jenis tugas Anda. Dengan satu diagram, Anda dapat mengidentifikasi penyebab masalah tersebut dengan cepat, menjadikannya alat yang wajib dimiliki untuk menyederhanakan retrospeksi dan analisis pasca-proyek.

8. Airtable (Terbaik untuk membangun aplikasi berbasis data yang fleksibel dengan beragam tampilan visual)

melalui Airtable

Airtable adalah perangkat lunak ruang kerja berbasis cloud yang menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan kekuatan basis data relasional. Anda dapat membuat "bases", yang mirip dengan aplikasi mini, terdiri dari tabel di mana Anda dapat mendefinisikan bidang (misalnya, teks, lampiran, dropdown) dan menghubungkan catatan antar tabel untuk memodelkan hubungan.

Mulailah dengan mengatur tabel dan menghubungkannya, misalnya menghubungkan klien dengan proyek atau inventaris dengan pesanan. Kemudian beralih antara tampilan: grid (seperti spreadsheet), Kanban, kalender, galeri, atau timeline/Gantt sesuai dengan kebutuhan alur kerja yang berbeda.

Fitur terbaik Airtable

Bangun aplikasi secara instan dengan AI App Builder , mengubah data mentah menjadi alat bisnis yang lengkap

Implementasikan alur kerja cerdas dengan AI Agents yang mengambil tindakan di dalam aplikasi Anda berdasarkan pemicu kontekstual dan tugas

Hubungkan dataset besar dengan HyperDB untuk mengimpor jutaan catatan dari sumber seperti Snowflake dan Databricks, lalu bangun aplikasi di atasnya

Batasan Airtable

Lingkungan kerja yang besar dan kompleks mungkin mengalami perlambatan

Ekspor data tidak intuitif, dan pengguna telah melaporkan frustrasi saat mencoba menggabungkan bidang

Harga Airtable

Gratis

Tim: $20/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $45 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (2.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Airtable adalah penyimpanan data yang sangat baik yang menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan fungsionalitas aplikasi, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan. Namun, Airtable mungkin tidak cocok untuk proyek yang melibatkan dataset besar, karena batasan catatan dapat menjadi hambatan tergantung pada kebutuhan Anda.

Airtable adalah penyimpanan data yang sangat baik yang menggabungkan kemudahan spreadsheet dengan fungsionalitas aplikasi, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan. Namun, Airtable mungkin tidak cocok untuk proyek yang melibatkan dataset besar, karena batasan catatan dapat menjadi hambatan tergantung pada kebutuhan Anda.

9. Coda (Terbaik untuk alur kerja dokumen sebagai aplikasi dengan blok bangunan interaktif)

melalui Coda

Coda adalah hasil dari sebuah dokumen yang berkembang menjadi alat untuk mengelola seluruh ruang kerja Anda. Jika Anda sedang mendokumentasikan keputusan, membangun alat internal, atau mengembangkan aplikasi kustom, perangkat lunak ruang kerja digital ini membuatnya terasa semudah menulis dokumen (tapi jauh lebih berguna).

Platform ini menggabungkan pengeditan teks kaya dengan tabel yang dapat saling merujuk, mendukung rumus di mana saja, dan berfungsi seperti basis data mini. Selain itu, Anda dapat membuat aplikasi kustom dengan Rumus dan Tombol sehingga siapa pun, terlepas dari kemampuan pemrograman, dapat menggantikan alat khusus atau mengotomatisasi tugas rutin.

Fitur terbaik Coda

Ubah dokumen statis menjadi alat dinamis dengan Smart Tables yang menyinkronkan perubahan, menyesuaikan tampilan, dan memperbarui data

Generate jawaban dan otomatisasi tindakan dengan Coda Brain , asisten AI yang siap digunakan untuk perusahaan

Buat dasbor dan laporan cerdas dengan Live Queries , didukung oleh Coda + Snowflake, untuk wawasan data real-time

Integrasikan aplikasi seperti Slack, Jira, dan Salesforce langsung ke dalam dokumen Anda dengan Coda Packs

Batasan Coda

Hanya pengguna dengan peran 'Doc Maker' berbayar yang dapat membuat atau mengedit basis pengetahuan internal utama

Banyak fitur memerlukan pelatihan khusus Coda atau admin yang memiliki keahlian teknis

Harga Coda

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Tim: $36/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Coda

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

💡 Tips Pro: Selalu periksa izin berbasis peran dan catatan akses perangkat lunak ruang kerja Anda setiap minggu. Langkah-langkah keamanan data dimulai dengan mengetahui siapa yang dapat melihat apa dan kapan.

10. ProofHub (Terbaik untuk pengendalian proyek all-in-one dan verifikasi)

melalui ProofHub

Perangkat lunak ruang kerja ProofHub menawarkan tim perencanaan proyek, kolaborasi real-time, dan kemampuan proofing. Anda dapat membuat proyek, mendelegasikan tugas, dan memantau kemajuan melalui papan Kanban, diagram Gantt, tabel, atau kalender.

Komunikasi dilakukan melalui grup dan obrolan satu lawan satu, diskusi berurutan, pengumuman, serta alat pengeditan langsung yang memungkinkan Anda menandai file dan mengelola riwayat versi.

Fitur terbaik ProofHub

Mulailah thread yang terfokus untuk berkolaborasi dalam konteks dan berbagi ide, file, serta umpan balik dengan Discussions

Percepat proses onboarding dengan templat untuk menggunakan kembali alur kerja dan pengaturan proyek yang terbukti efektif untuk pekerjaan berulang.

Tetap terhubung dengan Pengumuman Tim dan Tampilan Kalender untuk memastikan semua orang mengetahui tonggak pencapaian, keberhasilan, dan tenggat waktu yang akan datang.

Batasan ProofHub

ProofHub tidak dilengkapi dengan otomatisasi alur kerja AI bawaan untuk tugas-tugas berulang.

Tidak menyediakan add-on bawaan untuk alat populer seperti Slack atau Google Calendar.

Harga ProofHub

Gratis

Esensial: $50/bulan

Kontrol Penuh: $99/bulan

Ulasan dan peringkat ProofHub

G2: 4.6/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub?

Menurut salah satu pengulas:

Saya menyukai kemudahan penggunaan ProofHub bagi semua anggota tim kami. Namun, antarmuka pengguna (UI) untuk mengembangkan ketergantungan terasa sedikit menantang.

Saya menyukai kemudahan penggunaan ProofHub bagi semua anggota tim kami. Namun, antarmuka pengguna untuk mengembangkan ketergantungan terasa sedikit menantang.

melalui Zoom

Zoom dimulai sebagai alat konferensi video berkualitas tinggi yang sederhana pada tahun 2011 dan sejak itu berkembang menjadi platform kerja jarak jauh yang sering disebut sebagai Zoom Workplace. Platform ini tetap menjadi pilihan utama dengan fitur-fitur seperti pertemuan video HD yang mudah digunakan, berbagi layar, perekaman, ruang obrolan terpisah, latar belakang virtual, dan fitur keamanan seperti ruang tunggu dan enkripsi end-to-end.

Lebih dari sekadar aplikasi komunikasi tim, perangkat lunak ini menawarkan modul yang memungkinkan tim untuk mengedit dokumen bersama, merencanakan tugas, dan membangun wiki secara kolaboratif.

Fitur terbaik Zoom

Prioritaskan dan tindak lanjuti item tindakan dengan AI Companion yang mencatat poin penting rapat, menyusun email, dan menampilkan daftar tugas.

Sinkronkan komunikasi dengan Team Chat dan Scheduler untuk menjaga alur kerja Anda tetap terorganisir.

Jaga agar kerja hybrid tetap terorganisir dengan Pemesanan Ruang Kerja dan Papan Tanda Digital sehingga tim tahu persis di mana harus bertemu, bekerja, dan berkolaborasi di kantor-kantor yang tersebar.

Batasan Zoom

Anda tidak dapat menetapkan peran co-host secara otomatis kepada orang di luar organisasi Anda.

Beberapa elemen desain membuatnya sedikit lebih sulit bagi tuan rumah dan co-host untuk mengelola pertemuan.

Harga Zoom

Gratis

Pro: $16,99/bulan (1-99 pengguna)

Bisnis: $21,99/bulan (1-250 pengguna)

Ulasan dan penilaian Zoom

G2: 4.5/5 (lebih dari 54.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (14.300+ ulasan)

📮ClickUp Insight: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, hampir 40% responden menghadiri antara 4 hingga 8+ rapat per minggu, dengan setiap rapat berlangsung hingga satu jam. Hal ini berarti jumlah waktu kolektif yang luar biasa yang dihabiskan untuk rapat di seluruh organisasi Anda. Bagaimana jika Anda bisa menghemat waktu tersebut? ClickUp’s AI Notetaker terintegrasi dapat membantu meningkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan—sementara ClickUp Brain membantu dalam pembuatan tugas otomatis dan alur kerja yang efisien—mengubah jam-jam rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Kebutuhan Ruang Kerja Anda: ClickUp

Meskipun semua alat perangkat lunak ruang kerja dalam daftar ini memiliki keunggulan unik, ClickUp menonjol sebagai aplikasi serba guna yang menggabungkan tugas, dokumen, komunikasi, dan kecerdasan buatan (AI) dalam satu platform.

Platform ini mencakup segala hal, mulai dari proyek kompleks, strategi kampanye kritis, hingga pusat pengetahuan internal, semuanya dalam satu platform. Fitur Docs dinamis ClickUp, manajemen tugas yang kuat, dan ClickUp Brain memberikan Anda kendali dan kejelasan untuk bergerak lebih cepat.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅