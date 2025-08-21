Baserow vs. Airtable: Alat Basis Data Tanpa Kode Mana yang Terbaik untuk Anda?

Beberapa tahun yang lalu, membangun aplikasi kustom berarti menyewa pengembang, menulis kode, dan menghabiskan anggaran. Hari ini, Anda dapat meluncurkan alat basis data gratis yang powerful dalam hitungan menit tanpa perlu coding.

Platform tanpa kode seperti Airtable dan Baserow telah merevolusi cara tim mengelola data, mengotomatisasi tugas, dan memfasilitasi kolaborasi real-time.

Namun, keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam optimasi alur kerja. Sementara Airtable memiliki antarmuka yang rapi, cepat, dan dilengkapi dengan tampilan dinamis, Baserow bersifat open-source, dapat dihosting sendiri, dan dirancang untuk tim yang paham teknologi.

Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan Baserow vs. Airtable, menyoroti keunggulan masing-masing alat, dan mana yang mungkin paling cocok untuk Anda. Dan, jika Anda bosan berpindah-pindah alat untuk mengakses fitur dasar seperti dokumen, tugas, dan tabel, ada opsi yang lebih cerdas dan praktis. Ya, itu adalah ClickUp!

Baserow vs. Airtable dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang Baserow vs. Airtable:

Fitur Baserow Airtable Bonus: ClickUp 🥇 Antarmuka dan pengalaman pengguna Antarmuka minimalis dan bersih dengan sedikit gangguan Antarmuka yang rapi dan mirip spreadsheet; mudah digunakan oleh pengguna non-teknis Antarmuka pengguna modern dan dapat disesuaikan; Menggabungkan tugas, dokumen, dan basis data dalam satu tempat Kustomisasi dan kontrol pengembang Sepenuhnya open-source dan dapat dihosting sendiri Terbatas pada API dan skrip; backend tertutup Workflow yang sangat dapat disesuaikan, otomatisasi, dan integrasi; tidak open-source Kolaborasi dan izin Open-source dan self-hosting Pengeditan real-time, @mentions, pengelolaan izin yang kuat Kolaborasi real-time, izin akses yang detail, komentar, obrolan, dan @mentions Tampilan dan visualisasi Menyediakan tampilan standar (Grid, Form, Kanban, dll.); kurang dinamis Tampilan interaktif yang kaya untuk berbagai alur kerja Tampilan multi (Daftar, Papan, Kalender, Gantt, Peta Pikiran, dll.); dasbor dan pelaporan Open source dan self-hosting Ya, ideal untuk implementasi yang berfokus pada privasi dan fleksibel Tidak, hanya cloud, sumber tertutup Tidak, berbasis cloud; bukan open-source atau self-hosted Harga dan skalabilitas Harga transparan; biaya total lebih rendah melalui hosting sendiri Biaya lebih tinggi saat skala besar; rencana gratis yang generos, tetapi biayanya cepat bertambah Harga fleksibel; rencana gratis tersedia, dapat diskalakan untuk tim dari berbagai ukuran

Apa itu Baserow?

melalui Baserow

Baserow adalah platform open-source tanpa kode yang memungkinkan Anda membuat database dan aplikasi kustom tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Platform ini sangat intuitif—Anda akan mendapatkan antarmuka yang bersih dengan alat seret dan lepas, tata letak siap pakai, dan bahkan templat manajemen proyek untuk memudahkan pengaturan dan organisasi.

Perlu menghubungkannya dengan alat yang sudah ada? Tidak masalah. Baserow terintegrasi dengan mulus dengan platform seperti Zapier, n8n, dan Make, sehingga memperluas sistem Anda menjadi mudah.

Dengan Baserow, Anda memiliki kendali penuh atas segala hal mulai dari awal. Anda dapat menginstalnya di server Anda sendiri, mengakses kode sumbernya, dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Model open-source-nya memberikan kebebasan penuh sambil tetap mendukung fitur-fitur canggih seperti otomatisasi alur kerja, izin kustom, dan kolaborasi yang skalabel.

👀 Tahukah Anda? Pengembangan tanpa kode dimulai dengan alat visual dan bahasa pemrograman generasi keempat (4GL) pada tahun 1980-an dan 1990-an. Namun, perkembangan ini benar-benar melejit pada akhir 2000-an, berkat desain antarmuka pengguna yang lebih baik dan kemunculan komputasi awan.

Fitur Baserow

Baserow menawarkan berbagai alat, termasuk pembuat aplikasi, pembuat database, dasbor yang dapat disesuaikan, dan masih banyak lagi. Setiap fitur didukung untuk kasus penggunaan nyata tanpa menambah kompleksitas atau memerlukan keterampilan teknis.

Mari kita lihat beberapa di antaranya.

Fitur #1: Pembuat Aplikasi

melalui Baserow

Application Builder memiliki antarmuka yang sederhana yang mendukung tabel, formulir, dan tampilan. Anda dapat membuat alat internal, meluncurkan direktori publik, atau mempublikasikan portal yang mengambil data langsung dari tabel Baserow yang terhubung.

Mulai dengan tata letak siap pakai, tambahkan logika, dan bangun sistem yang merespons secara instan terhadap pembaruan. Selain itu, opsi penyesuaian gaya memungkinkan Anda menentukan warna, font, dan desain tombol pada tingkat global maupun elemen individu.

Fitur #2: Analisis file dengan AI Baserow

melalui Baserow

Baserow AI membaca dokumen, faktur, dan teks panjang untuk mengekstrak detail atau bahkan menghasilkan draf konten dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Alat ini menangani tugas seperti klasifikasi data, ringkasan, dan generasi konten menggunakan model bahasa alami yang dirancang untuk output terstruktur.

Fitur ini hanya tersedia di paket premium berbayar dan terintegrasi langsung ke dalam tabel Anda, menawarkan pemrosesan dokumen yang cerdas.

Fitur #3: Pembuat Database

melalui Baserow

Baserow’s Database Builder memungkinkan Anda mengelola basis data, menghubungkan tabel-tabel menggunakan bidang relasional, dan mengekstrak wawasan dari dataset berlapis. Anda dapat menghubungkan catatan kompleks antar tabel dan mengatur logika untuk bekerja dengan data terstruktur maupun tidak terstruktur.

Jika Anda sedang membangun sesuatu yang lebih canggih, API terbuka memungkinkan Anda membuat integrasi langsung atau aplikasi eksternal yang terhubung ke sistem Anda. Dengan snapshot, Anda dapat melacak versi, mengembalikan perubahan, dan memantau siapa yang melakukan apa menggunakan log audit.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Database Gratis Terbaik

Fitur #4: Dashboard yang dapat disesuaikan

melalui Baserow

Dashboard dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan tata letak dan konten Anda menggunakan alat seret dan lepas untuk tabel, widget, dan grafik. Anda dapat menyaring data, mengurutkan tampilan, dan menerapkan tema untuk menciptakan antarmuka yang sesuai dengan preferensi visual dan struktural Anda.

Hubungkan data dari sumber seperti PostgreSQL atau MySQL dan tampilkan melalui komponen yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Anda juga dapat menetapkan peran untuk menampilkan informasi yang relevan dengan tugas pengguna, sehingga dashboard menjadi kuat dan aman.

Harga Baserow

Cloud Gratis Premium : $12/bulan per pengguna Advanced : $22/bulan per pengguna

Gratis

Premium : $12 per bulan per pengguna

Lanjutan : $22 per bulan per pengguna

Self-host Gratis selamanya Premium : $12/bulan per pengguna Advanced : $22/bulan per pengguna Enterprise: Harga kustom

Gratis selamanya

Premium : $12 per bulan per pengguna

Lanjutan : $22 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Gratis

Premium : $12 per bulan per pengguna

Lanjutan: $22 per bulan per pengguna

Gratis selamanya

Premium : $12 per bulan per pengguna

Lanjutan : $22 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Apa itu Airtable?

melalui Airtable

Airtable adalah platform perangkat lunak berbasis cloud (SaaS) yang menggabungkan antarmuka pengguna yang ramah seperti spreadsheet di Excel dengan kemampuan basis data relasional.

Tata letaknya terasa familiar, namun mampu menangani hubungan kompleks antar tugas, kontak, proyek, dan konten tanpa memerlukan kode. Anda dapat membangun aplikasi yang menyederhanakan penyimpanan, berbagi, dan pengorganisasian data di seluruh tim Anda. Gunakan tabel, tampilan, dan alur kerja kustom sesuai kebutuhan Anda.

Airtable dilengkapi dengan fitur seperti catatan tertaut dan tampilan multi, termasuk Grid, Kalender, dan Kanban, untuk meningkatkan visibilitas dan organisasi data. Ia mendukung kolaborasi melalui komentar, pembaruan real-time, notifikasi, dan izin berbasis peran yang menentukan apa yang dapat dilihat atau dilakukan oleh pengguna.

Alat populer seperti Slack, Salesforce, dan Jira terintegrasi langsung dengan Airtable melalui integrasi asli, memungkinkan Anda menjaga sistem tetap terhubung tanpa perlu beralih antar aplikasi.

🧠 Fakta Menarik: Sumber daya pemrograman online telah meningkat dari 70% menjadi 80% dalam popularitas! Remaja menyukai belajar dari sumber daya online (misalnya, video, blog, forum), sementara usia 25–34 tahun masih mengandalkan pembelajaran tradisional di sekolah (55%)—meskipun mereka terus mengumpulkan sertifikat!

Fitur Airtable

Antarmuka Airtable terasa bersih dan modern, namun tetap familiar bagi pengguna yang terbiasa dengan perangkat lunak spreadsheet tradisional.

Bahkan pengguna tanpa latar belakang teknis pun dapat membangun dan mengelola konfigurasi kompleks tanpa tersesat dalam langkah-langkah konfigurasi atau pemrograman. Meskipun fitur dasar menarik pengguna, fitur lanjutan membedakan platform ini dari alternatif Airtable yang sederhana.

Fitur #1: Desainer Antarmuka

melalui Airtable

Desainer Antarmuka Airtable membantu Anda membuat antarmuka kustom untuk pengguna yang berbeda ketika basis data Anda terlalu besar untuk ditampilkan sekaligus. Menyortir melalui beberapa tampilan bisa menjadi rumit, jadi alat ini memberi Anda kendali penuh atas apa yang dilihat oleh setiap anggota tim.

Gunakan komponen seret dan letakkan untuk membuat halaman yang sesuai dengan cara kerja masing-masing orang tanpa logika backend. Tim pemasaran Anda dapat melihat kampanye, sementara tim keuangan fokus pada anggaran—semua dari basis yang sama.

Fitur #2: Portal

melalui Airtable

Airtable Portals memungkinkan Anda berkolaborasi dengan klien, vendor, atau mitra di luar organisasi Anda tanpa memberikan akses penuh kepada mereka. Mereka masuk melalui halaman aman dan berinteraksi hanya dengan catatan atau formulir yang Anda berikan kepada mereka.

Anda dapat memberikan atau mencabut akses kapan saja untuk menjaga keamanan informasi Anda tanpa kehilangan fleksibilitas.

Sesuaikan desain portal dengan estetika merek Anda menggunakan warna kustom, logo, dan gambar latar belakang untuk menampilkan pengalaman yang rapi dan konsisten. (Ini adalah salah satu fitur lanjutan Airtable, hanya tersedia untuk paket Business dan Enterprise Scale.)

Fitur #3: Data Terhubung

melalui Airtable

Alat Data Terhubung memungkinkan Anda mengimpor set data besar ke Airtable dan menyinkronkan pembaruan secara instan di seluruh tim menggunakan HyperDB. Tarik informasi dari sumber seperti Snowflake dan Databricks, dan skalakan hingga puluhan juta catatan, mendukung basis data kompleks yang memerlukan sinkronisasi real-time.

Dengan fitur ini, Anda dapat menghubungkan database, aplikasi, dan sistem di seluruh perusahaan Anda—perubahan yang dilakukan di satu tempat akan otomatis terupdate di semua tempat tanpa perlu langkah tambahan. Saat data masuk ke Airtable, tim Anda dapat membangun aplikasi yang bergantung pada data terbaru dan akses bersama.

📖 Baca Juga: Cara Mengekspor Data dari Airtable ke Aplikasi Lain

Fitur #4: Airtable Assistant

melalui Airtable

Airtable Assistant menjawab pertanyaan bisnis kompleks berdasarkan data dari tabel yang terhubung dan catatan yang terkait. Anda dapat menanyakan tentang tren, ringkasan, atau umpan balik pelanggan dan mendapatkan jawaban yang jelas tanpa harus menggali ribuan baris data.

Alat ini dapat membaca dokumen panjang, menyoroti masalah kunci, dan mengekstrak wawasan relevan ke dalam format terstruktur yang dapat Anda tindak lanjuti. Gunakan AI untuk meninjau kontrak, memindai laporan, atau mengekstrak data kinerja di seluruh tim tanpa perlu mengatur aturan atau kondisi.

Fitur #5: Airtable Cobuilder

melalui Airtable

Dengan Airtable Cobuilder, Anda dapat membuat aplikasi kustom yang menghubungkan data Anda dan menampilkannya dalam tata letak yang bersih dan mudah dinavigasi. Pilih dari tampilan seperti Grid, Gallery, atau Calendar untuk menyesuaikan cara pengguna berinteraksi dengan data, dan sesuaikan akses berdasarkan peran untuk menjaga keamanan dan relevansi data.

Ingin menyesuaikan tata letak? Cukup seret dan lepas bidang, komponen, dan elemen untuk penyesuaian visual cepat. Cobuilder juga memudahkan pembuatan pengalaman yang dipersonalisasi. Pengguna hanya melihat data yang mereka butuhkan, menjaga antarmuka tetap rapi dan fokus.

Harga Airtable

Gratis Selamanya

Tim: $24 per bulan per pengguna

Bisnis : $54 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Baserow vs. Airtable: Perbandingan Fitur

Baserow dan Airtable adalah platform tanpa kode yang kuat yang memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Sekarang, mari bandingkan Airtable dengan Baserow untuk melihat perbedaannya dalam penggunaan nyata.

Fitur #1: Antarmuka dan pengalaman pengguna

Airtable meniru kemudahan penggunaan spreadsheet, menawarkan pengalaman visual yang menarik yang memudahkan tim yang terbiasa dengan Excel atau Google Sheets untuk beradaptasi. Anda dapat beralih antara tampilan dengan hanya beberapa klik, dan fitur seperti seret dan lepas catatan serta label berwarna menambah daya tarik visual.

Di sisi lain, Baserow menjaga kesederhanaan dan fungsionalitas. Antarmuka pengguna (UI) minimalisnya mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi menghindari gangguan dan fokus pada fungsi inti. Baserow tidak memiliki sentuhan interaktif yang ditawarkan Airtable, terutama bagi pengguna yang mengharapkan elemen antarmuka pengguna yang dinamis.

🏆 Pemenang: Airtable Jika Anda pengguna umum yang mengutamakan antarmuka pengguna yang rapi, otomatisasi bawaan, dan perpustakaan template yang luas, Airtable adalah pilihan terbaik untuk Anda.

Fitur #2: Kustomisasi dan kontrol pengembang

Baserow sepenuhnya open source, memberikan pengembang kebebasan untuk memodifikasi kode sumber, menambahkan plugin, dan menghosting sendiri. Anda dapat menjalankannya di server sendiri, menyesuaikan fungsi backend, dan mempertahankan kendali penuh atas struktur data Anda, semua tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam untuk memulai.

Di sisi lain, Airtable menawarkan API dan blok skrip untuk otomatisasi, tetapi beroperasi dalam lingkungan tertutup. Pengembang dapat membangun ekstensi dan skrip kustom, tetapi hanya dalam batas yang telah ditentukan oleh Airtable. Anda tidak akan memiliki akses ke sistem backend inti atau kontrol deployment.

🏆 Pemenang: Baserow Baserow adalah pilihan yang lebih baik untuk pembangunan kustom, hosting mandiri, dan kebebasan backend.

Fitur #3: Kolaborasi dan izin

Airtable memungkinkan pengeditan real-time, tingkat izin yang detail (editor, komentator, penonton, dll.), dan fitur-fitur canggih seperti @mentions dan thread komentar. Platform ini juga mendukung pengeditan real-time pada tabel dan memungkinkan Anda membuat tampilan kustom, seperti papan Kanban, kalender, dan galeri.

Baserow dilengkapi dengan alat kolaborasi dan mendukung pengguna multiple, tetapi opsi izinnya lebih terbatas, terutama pada paket gratis.

Anda memerlukan versi premium untuk kontrol akses yang lebih detail, karena versi gratis hanya menawarkan fitur terbatas untuk tim yang membutuhkan pengaturan izin yang lebih canggih. Bahkan dengan versi premium, Baserow belum sepenuhnya sebanding dengan Airtable dalam hal kematangan fitur di area ini.

🏆 Pemenang: Airtable Airtable menonjol di sini, terutama untuk tim dan penggunaan lintas departemen.

Fitur #4: Tampilan dan opsi visualisasi

Baserow menyediakan berbagai cara untuk melihat data Anda sehingga Anda dapat mengelola tugas secara bersamaan dari berbagai perspektif. Jendela tampilan terbagi menjadi dua bagian utama: satu menampilkan semua tampilan yang disimpan di tabel yang dipilih, dan yang lain menampilkan jenis tampilan yang tersedia.

Baserow menangani data tabel dengan baik, tetapi belum menawarkan fleksibilitas yang sama dalam visualisasi data seperti Airtable. Hal ini dapat menjadi kelemahan bagi pengguna yang membutuhkan tata letak yang sangat dinamis dan ramah pengguna.

Sebagai alternatif, Airtable menawarkan berbagai opsi tampilan yang sesuai dengan berbagai alur kerja, termasuk Kanban untuk manajer proyek, Kalender untuk pemasar, Gantt untuk manajer proyek, Galeri untuk desainer, dan Garis Waktu untuk operasional.

🏆 Pemenang: Airtable Airtable tetap menjadi pilihan yang lebih baik berkat visualisasi data yang dapat disesuaikan dalam berbagai format.

Fitur #5: Sumber terbuka dan kemampuan self-hosting

Airtable tidak mendukung self-hosting. Ini adalah platform berbasis cloud dan sumber tertutup, sehingga Anda terikat pada infrastruktur dan kebijakan pengelolaan data mereka.

Baserow adalah open source, dapat dihosting sendiri, dan dirancang untuk tim yang peduli privasi. Anda dapat menjalankannya di lingkungan lokal atau di cloud pribadi, memberikan Anda kendali penuh atas infrastruktur, kinerja, dan keamanan.

🏆 Pemenang: Baserow Baserow adalah pilihan terbaik untuk tim yang mengutamakan privasi, kepatuhan, atau fleksibilitas infrastruktur.

Baserow vs. Airtable di Reddit

Kami menyukai ulasan pengguna yang jujur. Dan tidak ada yang lebih jujur daripada Reddit.

Berdasarkan thread Reddit r/Airtable, pengguna tampaknya telah mengadopsi alat ini secara luas, namun pada saat yang sama, mereka mempertanyakan model sumber tertutup dan harga yang ditawarkan.

Seorang pengguna memuji API Airtable dan menyoroti kemampuan penyaringannya:

API Airtable sangat bagus dan Anda dapat menambahkan parameter filterByFormula yang memungkinkan Anda melakukan pencarian fuzzy.

API Airtable sangat bagus dan Anda dapat menambahkan parameter filterByFormula yang memungkinkan Anda melakukan pencarian fuzzy.

Namun, seorang pengguna lain tidak setuju dengan penilaian tersebut dan menyoroti sebuah keterbatasan:

Saya membaca tentang parameter filterByFormula, tetapi sepertinya lebih rumit dari yang diperlukan hanya untuk melakukan pencarian fuzzy. Sepertinya mereka mengambil semua catatan Anda dan menjalankan semuanya melalui parameter untuk menyaring, yang menurut saya kurang efisien? Dan katakanlah saya memiliki 2 kolom – judul dan deskripsi – dan saya ingin melakukan pencarian fuzzy pada kedua kolom tersebut dengan nilai bobot yang lebih tinggi untuk kolom judul. Sepertinya tidak langsung bisa dilakukan melalui parameter.

Saya membaca tentang parameter filterByFormula, tetapi sepertinya lebih rumit dari yang diperlukan hanya untuk melakukan pencarian fuzzy. Sepertinya mereka mengambil semua catatan Anda dan menjalankan semuanya melalui parameter untuk menyaring, yang menurut saya kurang efisien? Dan katakanlah saya memiliki 2 kolom – judul dan deskripsi – dan saya ingin melakukan pencarian fuzzy pada kedua kolom tersebut dengan nilai bobot yang lebih tinggi untuk kolom judul. Sepertinya tidak langsung bisa dilakukan melalui parameter.

Baserow, di sisi lain, menarik perhatian karena bersifat open-source, tetapi statusnya yang relatif baru menimbulkan kekhawatiran. Seorang pengguna Reddit membagikan pengalamannya:

Baserow (dan yang lainnya yang disebutkan dalam judul) adalah open source. Baserow tampaknya masih sangat baru. Saya mencoba menjalankan versi lokal dan menurut saya tidak menangani unggahan gambar dengan baik.

Baserow (dan yang lainnya yang disebutkan dalam judul) adalah open source. Baserow tampaknya masih sangat baru. Saya mencoba menjalankan versi lokal dan menurut saya tidak menangani unggahan gambar dengan baik.

Pengguna Reddit mengakui kematangan dan integrasi Airtable, tetapi Baserow mendapat pujian atas transparansi dan kontrol lokal, meskipun masih perlu memperbaiki beberapa hal.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Baserow vs. Airtable

Jika Anda mencari platform yang menggabungkan database yang kuat, manajemen tugas, dan kolaborasi canggih, alat-alat di atas mungkin terasa seperti potongan puzzle yang tidak pas.

Di situlah ClickUp hadir sebagai aplikasi serba bisa untuk kerja!

Bayangkan ini: Anda sedang mengelola peluncuran produk di lima alat yang berbeda. Tugas-tugas tersebar di Airtable, umpan balik pengguna tersembunyi di Google Docs, jadwal proyek ada di Notion, dan pembaruan bolak-balik antara Slack dan email. Seorang pengembang melewatkan pembaruan spesifikasi penting, seorang desainer bekerja berdasarkan file yang sudah usang, dan Anda menghabiskan malam untuk melacak perubahan yang seharusnya sudah disinkronkan.

ClickUp menghilangkan kekacauan ini dengan menggabungkan tugas, dokumen, dan alur kerja Anda ke dalam satu ruang kerja terpadu. Alih-alih menggabungkan aplikasi yang terpisah, semua yang Anda butuhkan—mulai dari spesifikasi produk dan jadwal hingga umpan balik dan eksekusi—ada di satu tempat, sepenuhnya terintegrasi, dan dirancang untuk kejelasan.

Tidak mengherankan bahwa tim yang beralih ke ClickUp dapat menggantikan tiga atau lebih alat sambil menghemat setidaknya tiga jam setiap minggu! 🦄

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Program Alur Kerja Terbaik

Mari lihat apa yang membuat ClickUp menjadi alat basis data dan alur kerja tanpa kode terbaik.

Keunggulan ClickUp #1: Tampilan Tabel ClickUp dan Bidang Kustom

Buat basis data relasional tanpa perlu coding menggunakan ClickUp Table View

Misalkan Anda adalah manajer proyek atau pendiri startup yang mencari kombinasi unik antara fleksibilitas, pelaporan, dan kustomisasi. Dalam hal ini, fitur ClickUp ini pasti akan memikat Anda, terutama karena menawarkan fitur serupa dengan Airtable dan Baserow dalam satu platform terintegrasi.

Fitur Tabel ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan dan mengelola data dalam tampilan tabel responsif, mirip dengan spreadsheet dan database. Fitur ini dapat menangani data proyek yang kompleks tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Berbeda dengan Airtable, yang membatasi tampilan tertentu atau fitur lanjutan pada paket berbayar, ClickUp menyediakan tampilan ini secara gratis sebagai bagian dari fleksibilitas ruang kerja yang lebih luas.

Anda dapat:

Lihat tugas, pemilik, tanggal jatuh tempo, dan prioritas di satu tempat, dan ganti kolom atau urutkan entri tanpa kehilangan kejelasan

Bangun hubungan antara tabel menggunakan bidang tautan, sehingga tim Anda dapat mengakses data relevan secara instan. Hemat waktu saat melakukan referensi silang atau bekerja dengan set data besar

Airtable juga mendukung catatan tertaut, tetapi ClickUp mengintegrasikannya lebih erat ke dalam pelacakan proyek. Anda mendapatkan visibilitas sambil menjaga semuanya terstruktur, sedangkan Baserow mungkin memerlukan pengaturan lebih banyak dan tidak memiliki fitur manajemen proyek bawaan ClickUp. 🦄

Kemudian, Anda dapat menambahkan bidang kustom tak terbatas di ClickUp ke semua tugas dan proyek Anda. Lacak segala hal mulai dari kemajuan proyek hingga anggaran, penilaian kepuasan pelanggan hingga poin sprint, penugas tugas hingga alamat email dan nomor kontak pelanggan. Semua disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Sortir, filter, dan kelola tugas ClickUp dengan presisi menggunakan ClickUp Custom Fields

Gunakan bidang angka, teks, dropdown, rumus, unggah file, atau mata uang sesuai dengan data yang Anda butuhkan.

Fitur ini menyaingi jenis bidang fleksibel Airtable tetapi melebihi templat bawaan dan kemudahan penggunaan Baserow. Anda tidak perlu menyesuaikan proses Anda untuk menyesuaikan tata letak yang tetap. 🦄

Anda dapat menyaring dan mengurutkan data berdasarkan bidang tertentu dan dengan cepat menemukan informasi yang tepat tanpa perlu berpindah antar alat. Hal ini membuat ClickUp fleksibel untuk tim teknis yang menggunakannya untuk pengembangan aplikasi internal dan pelacakan tugas.

💡 Tips Pro: Tahukah Anda bahwa ClickUp menawarkan Custom Fields yang diperkuat dengan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin Anda? Kenali AI Fields! AI Fields adalah bidang kustom cerdas yang secara dinamis menghasilkan informasi dari konten tugas Anda—bayangkan mereka sebagai alat yang kuat untuk merangkum, menerjemahkan, mengkategorikan, atau mengekstrak sentimen dari tugas tanpa perlu mengetik secara manual Tergantung pada jenis bidang yang digunakan, Anda akan mendapatkan kemampuan yang berbeda: Tipe Kolom Kemampuan Teks Singkat Deteksi sentimen Teks Panjang Ringkasan, Pembaruan Progres, Terjemahan, Tindakan yang Harus Dilakukan, Teks Kustom Dropdown Kategorikan, Pilihan Dropdown Kustom, Klasifikasi Ukuran Kaos

Anda dapat menonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang AI Fields:

Anda juga dapat beralih di antara lebih dari 15 tampilan di ClickUp. Gunakan papan Kanban untuk melacak kemajuan secara visual atau diagram Gantt untuk menjadwalkan dan mengelola garis waktu. Fitur ini berbeda dengan Baserow, yang menawarkan lebih sedikit tampilan bawaan, dan juga Airtable, di mana beberapa tampilan dibatasi oleh tingkatan.

Pantau kemajuan tugas dalam gaya yang Anda sukai dengan berbagai tampilan ClickUp

Template Spreadsheet ClickUp

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan akses ke templat spreadsheet siap pakai yang membantu Anda langsung memulai dengan cepat.

Dengan templat spreadsheet ClickUp, Anda dapat melacak vendor, klien, atau permintaan fitur. Setiap baris menyimpan informasi terstruktur seperti nama, kategori, detail kontak, dan status, dan Anda dapat menyaring daftar tersebut berdasarkan kolom untuk menampilkan hanya entri yang relevan, seperti klien dengan pendapatan tinggi atau prospek aktif.

Dapatkan templat gratis Jadikan pembuatan dan pengelolaan database menjadi sederhana dengan templat spreadsheet ClickUp

Fitur ini juga memungkinkan Anda untuk menyertakan formulir pendaftaran yang secara otomatis mengisi baris dengan entri baru. Hal ini mengurangi pekerjaan penginputan data dan menjaga alur kerja Anda tetap terorganisir dengan usaha minimal.

ClickUp’s One-Up #2: Manajemen Tugas Lanjutan

Optimalkan penugasan tugas dan tingkatkan kolaborasi dengan ClickUp Tasks

Mengelola beberapa proyek tidak perlu terasa membingungkan. ClickUp Tasks memudahkan Anda membagi pekerjaan dan tetap terorganisir.

Berbeda dengan Airtable yang menawarkan templat pelacakan tugas dasar, ClickUp memberikan kontrol yang lebih mendalam dengan hierarki tugas, pengaturan prioritas, tanggal jatuh tempo, dan penugasan yang mudah kepada anggota tim —semua dalam beberapa klik saja.

ClickUp juga membantu Anda tetap terorganisir dengan fitur seperti Milestones, yang menyoroti pencapaian kunci dan tenggat waktu, serta prompt berbasis AI yang membantu dalam menetapkan jadwal atau membuat diagram Gantt.

Selain itu, Task Dependencies di ClickUp memastikan semua tugas berjalan dalam urutan yang benar, secara otomatis menyesuaikan jadwal, dan mengirimkan pemberitahuan saat diperlukan untuk mencegah kemacetan.

ClickUp sangat penting bagi tim yang bekerja di berbagai departemen atau lokasi. Alat ini memungkinkan Anda mengotomatisasi, memprioritaskan, dan menyesuaikan Tugas sambil memberikan visibilitas real-time terhadap kapasitas tim. ClickUp juga membantu mendistribusikan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan ketersediaan, fitur yang memerlukan pengaturan tambahan di Airtable dan tidak sepenuhnya didukung di Baserow.

💡 Tips Pro: Otomatiskan alur tugas Anda dengan ClickUp Custom Agents yang bertindak secara mandiri saat prioritas berubah atau tenggat waktu berubah. Gunakan AI untuk secara otomatis menugaskan, memberikan komentar, atau memperbarui jadwal tanpa perlu tindak lanjut manual. Otomatisasi alur tugas dengan Agen Autopilot Kustom ClickUp yang didukung AI

ClickUp’s One-Up #3: Otomatisasi ClickUp

Optimalkan alur kerja di ruang kerja, folder, atau daftar apa pun di dalam ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Automations

Pembaruan manual dapat memakan waktu dan mengganggu fokus Anda. Dengan ClickUp Automations, semua tindakan rutin Anda akan ditangani secara otomatis.

Otomatiskan tugas berulang, pembaruan status, dan notifikasi tanpa perlu klik tambahan. Misalnya, setelah Anda menetapkan aturan if-then sederhana, ClickUp akan memperbarui status tugas saat subtugas selesai atau memberi tahu orang yang tepat saat tanggal jatuh tempo berubah.

Meskipun Airtable menawarkan otomatisasi, banyak pemicu dan tindakan kunci terkunci di balik paket premium. Baserow mengandalkan integrasi seperti n8n atau Zapier untuk otomatisasi, tetapi pengaturan cenderung lebih manual dan terfragmentasi. 🦄

Di sisi lain, ClickUp mengintegrasikan semua hal dalam satu platform, memudahkan pengelolaan otomatisasi tanpa perlu skrip yang rumit.

Bangun otomatisasi menggunakan perintah bahasa alami dengan ClickUp Brain

Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp’s AI Automation Builder untuk mengotomatisasi alur kerja di seluruh Workspace Anda, dengan dukungan prioritas tersedia untuk tim di tingkatan yang lebih tinggi yang membutuhkan bantuan cepat dan khusus. Cukup deskripsikan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan sistem akan mengonfigurasi otomatisasi untuk Anda. Pembaruan disinkronkan secara real-time di seluruh ruang, folder, dan daftar, sehingga tim Anda tetap terkoordinasi—bahkan selama jam kerja di luar jam kantor.

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja kadang-kadang bekerja melebihi jam kerja yang dijadwalkan, sementara 24% bekerja lembur hampir setiap hari. Masalahnya? Tanpa batasan, lembur menjadi hal yang biasa daripada pengecualian. Terkadang, Anda membutuhkan sedikit bantuan untuk menetapkan batasan. Minta ClickUp Brain, asisten kecerdasan buatan bawaan platform, untuk membantu Anda membuat jadwal yang dioptimalkan. Terintegrasi langsung ke ruang kerja Anda, ia menunjukkan tugas mana yang benar-benar mendesak dan mana yang tidak! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

ClickUp’s One-Up #4: Kolaborasi real-time dengan ClickUp Chat dan ClickUp Docs

Dengan mudah berkomunikasi dan mengelola tugas di satu tempat tanpa kehilangan konteks menggunakan Clickup Chat

Kolaborasi berjalan paling efektif saat dilakukan secara real-time. Dengan ClickUp, tim Anda dapat brainstorming, merencanakan, dan mengambil tindakan di satu tempat, tanpa perlu berpindah antar alat atau kehilangan informasi di thread yang tersebar.

Sementara Airtable dan Baserow mengandalkan aplikasi pihak ketiga seperti Slack untuk komunikasi, ClickUp membawa percakapan langsung ke dalam ruang kerja Anda. 🦄

Dengan ClickUp Chat, Anda dapat memulai obrolan dalam konteks, menghubungkannya ke Tugas, menyematkan dokumen relevan, dan @menyebutkan rekan tim untuk melibatkan mereka secara instan. Komentar dapat ditugaskan, file dapat dilampirkan, dan pesan dapat diformat menggunakan teks kaya dan perintah garis miring.

Chat mengubah ClickUp menjadi sistem manajemen tugas yang holistik. Setiap komentar dapat diubah menjadi tugas tanpa perlu meninggalkan percakapan, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan dokumentasi tetap dapat ditindaklanjuti.

ClickUp Docs membawa kolaborasi ini ke level berikutnya dengan penyimpanan tak terbatas untuk mendukung kebutuhan dokumen yang terus berkembang. Dokumen yang didukung AI memberikan tim ruang bersih dan real-time untuk mengedit bersama dan mengorganisir informasi.

Sempurnakan ide, ringkas konten, dan atur detail menggunakan ClickUp Docs yang didukung AI

Baik Anda sedang menulis ringkasan proyek, SOP, atau brainstorming ide, Docs mendukung halaman bersarang, sehingga semuanya tetap terstruktur dan mudah dinavigasi.

Anda dapat menandai rekan tim dengan Komentar yang Ditujukan, mengubah umpan balik menjadi Tugas, dan mengontrol visibilitas atau hak edit—semua dalam platform yang sama. Berbeda dengan Airtable, di mana komentar hanya terikat pada catatan individu, atau Baserow yang tidak memiliki kolaborasi langsung sama sekali, ClickUp menawarkan pengalaman yang benar-benar mulus.

Inilah yang dikatakan Dayana Mileva, Account Director di Pontica Solutions, tentang pengalamannya menggunakan ClickUp:

Saya sedang mencari platform manajemen proyek dan menemukan yang terbaik. Segera, saya merasa ClickUp dapat menyelesaikan semua masalah kami dan menciptakan solusi siap pakai yang bermanfaat bagi kami dengan cara yang bahkan tidak pernah saya bayangkan.

Saya sedang mencari platform manajemen proyek dan menemukan yang terbaik. Segera, saya merasa ClickUp dapat menyelesaikan semua masalah kami dan menciptakan solusi siap pakai yang bermanfaat bagi kami dengan cara yang bahkan tidak pernah saya bayangkan.

Pilih ClickUp untuk Kontrol Penuh, Kolaborasi, dan Kejelasan

Jadi, apa kesimpulannya?

Airtable menawarkan fungsionalitas yang kuat, tetapi terutama untuk alur kerja berskala besar dan kompleks. Baserow, dengan kerangka kerja open-source dan kemampuan self-hosting, memberikan Anda lebih banyak kontrol atas data Anda, tetapi kurang dalam hal tampilan yang dapat disesuaikan, templat, dan fleksibilitas.

ClickUp menggantikan berbagai alat terpisah dengan satu ruang kerja yang powerful.

Meskipun Baserow dan Airtable berfokus pada database, ClickUp mendalami kolaborasi tim dan eksekusi. Selain tampilan standar, ClickUp menawarkan tampilan Mind Map, Workload, dan Dashboard untuk membantu Anda menganalisis dan bertindak dengan cepat. Anda dapat berbagi wiki, dokumen, dan basis pengetahuan secara real-time, langsung di dalam ruang kerja Anda.

Apakah Anda mengelola proyek, melacak data, mengotomatisasi alur kerja, atau berkolaborasi dengan tim Anda, ClickUp menyatukan semuanya dengan fleksibilitas dan kedalaman yang tidak dapat ditandingi oleh Airtable dan Baserow.

Siap untuk menyederhanakan stack Anda dan mempercepat pekerjaan Anda?

Daftar gratis untuk ClickUp hari ini!