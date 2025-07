10 Template CRM monday.com untuk Kesuksesan Penjualan pada Tahun 2025

Mengelola penjualan tanpa sistem sama seperti mencoba mengelola prospek, tindak lanjut, dan pembaruan transaksi dengan satu tangan terikat di belakang punggung. Itu berantakan, kacau, dan yang paling buruk, mahal.

Di situlah templat CRM berperan. Mereka adalah cara tercepat untuk memulai pengelolaan prospek dan pipeline. Baik Anda melacak prospek baru atau mengelola transaksi yang sedang berlangsung, templat yang tepat akan menjaga semuanya terorganisir dan terus bergerak maju.

Anda dapat menggunakan templat CRM monday.com atau templat kustom lainnya yang melampaui pelacakan dasar. Panduan ini akan membimbing Anda melalui yang terbaik!

Apa yang Membuat Template CRM monday.com yang Baik?

Template CRM yang sudah dikonfigurasi dan berperforma tinggi tidak hanya menyimpan informasi kontak—tetapi juga mengorganisir data pelanggan, memprioritaskan penjualan, dan melacak transaksi yang sedang berlangsung. Template ini mengoptimalkan proses CRM Anda tanpa memerlukan perangkat lunak yang rumit.

Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan templat CRM monday, pastikan templat tersebut memungkinkan Anda melakukan hal-hal berikut:

Lacak prospek melalui setiap tahap : Kolom pipeline yang jelas dari kontak awal hingga penutupan transaksi

Simpan data yang tepat dengan cepat : Informasi kontak dan data pelanggan lainnya, titik kontak terakhir, nilai transaksi, dan probabilitas transaksi tambahan

Visualisasikan kemajuan dengan mudah : Papan, Dashboard, atau Tampilan Gantt untuk memberikan gambaran lengkap tentang transaksi yang sedang berlangsung di satu tempat terpusat

Sesuaikan dengan proses Anda : Tahapan, tag, dan bidang yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan alur penjualan unik Anda sepanjang kampanye pemasaran

Otomatisasi tindakan berulang : Aturan untuk tugas tindak lanjut, perubahan status, atau pemberitahuan untuk mengoptimalkan pengelolaan prospek dan menghemat waktu

Integrasikan dengan alat Anda: Kemampuan untuk menyinkronkan email, kalender, dan formulir penangkapan prospek secara mulus di dalam : Kemampuan untuk menyinkronkan email, kalender, dan formulir penangkapan prospek secara mulus di dalam platform CRM Anda

Intinya? Template CRM terbaik menangani tugas-tugas berat—sehingga tim Anda dapat fokus pada penjualan, bukan pengorganisasian.

🧠 Fakta Menarik: Sebelum CRM dan dashboard digital, strategi penjualan terstruktur sudah berkembang pesat, berkat John H. Patterson, pendiri National Cash Register Company. Sejak awal 1900-an, Patterson melatih tim penjualannya menggunakan presentasi yang diskenario, profil pelanggan, dan program pelatihan penjualan formal. Ia bahkan mempopulerkan peran-peran dan penjualan berbasis wilayah untuk meningkatkan kinerja dan konsistensi. Inovasi awal ini menjadi dasar bagi buku panduan penjualan dan proses modern saat ini.

template CRM monday.com

Setiap templat CRM monday.com berikut ini dirancang khusus untuk menyederhanakan bagian spesifik dari alur kerja penjualan atau layanan pelanggan Anda, membantu tim Anda tetap fokus pada hasil.

1. Template Aktivitas Pemasaran

Kesulitan mengelola kampanye, permintaan, dan tenggat waktu di berbagai saluran? Template Aktivitas Pemasaran akan membantu Anda mengatur seluruh ekosistem pemasaran Anda dalam satu tempat.

Template ini sangat cocok untuk menyelaraskan tim, melacak tugas yang harus diselesaikan, dan memastikan setiap kampanye berjalan tepat waktu dengan visibilitas penuh. Baik Anda meluncurkan produk baru atau mengelola peluncuran konten mingguan, papan ini siap membantu Anda.

Sederhanakan pekerjaan Anda dengan menggunakan templat ini untuk:

Sentralisasikan perencanaan dan pelaksanaan kampanye di seluruh tim

Lacak produksi kreatif, siklus tinjauan, dan tanggal peluncuran

Buat formulir kustom untuk permintaan pemasaran dan pengumpulan aset

Visualisasikan kemajuan per minggu, bulan, atau kampanye

Otomatiskan persetujuan, pengingat, dan pembaruan status

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran yang mengelola kampanye dengan volume tinggi dan kolaborasi antar tim.

2. Template CRM untuk Properti

Mengelola daftar properti, prospek, dan jadwal kunjungan dapat dengan cepat menjadi membingungkan jika Anda tidak memiliki sistem yang dirancang khusus untuk industri properti.

Template CRM Real Estate dirancang khusus untuk membantu agen, broker, dan tim mengelola segala hal mulai dari daftar properti hingga komunikasi dengan pembeli. Template ini menyederhanakan siklus penjualan Anda sehingga Anda dapat fokus pada penutupan transaksi, bukan mengelola spreadsheet.

Manfaatkan template ini dengan menggunakannya untuk:

Organisir daftar properti dengan bidang kustom untuk harga, lokasi, dan status

Lacak kemajuan setiap prospek dari kontak pertama hingga penutupan

Jadwalkan open house dan tugaskan tindak lanjut kepada agen

Visualisasikan alur transaksi Anda berdasarkan perwakilan, wilayah, atau tahap pipeline

Otomatiskan komunikasi dengan klien dan pembaruan tahap

🔑 Ideal untuk: Agen properti dan tim yang mengelola properti multiple dan pipeline pembeli.

3. Template Proyek Pelanggan

Saat Anda berusaha menangkap calon klien di berbagai proyek, visibilitas adalah kunci. Template Proyek Pelanggan membantu Anda mengorganisir tugas, mengelola jadwal, dan memastikan semua pihak, mulai dari tim internal hingga klien eksternal, tetap berada di halaman yang sama.

Dirancang untuk mengelola jam kerja yang dapat ditagih, berbagi file, dan pembaruan real-time tanpa kehilangan jejak tugas-tugas penting.

Tetap terorganisir dengan menggunakan templat ini untuk:

Lacak kemajuan di semua proyek pelanggan dalam satu tempat

Catat jam kerja yang dapat ditagih dan hubungkan dengan tugas proyek

Bekerja sama dengan klien dan tim internal menggunakan file dan catatan yang dibagikan

Tetapkan kepemilikan dan batas waktu untuk setiap tugas

Pantau kesehatan proyek menggunakan tampilan status, prioritas, dan timeline

🔑 Ideal untuk: Agen dan penyedia layanan yang menangani proyek-proyek yang berinteraksi dengan klien secara bersamaan.

4. Template Onboarding Pelanggan

Kesan pertama sangat penting, terutama saat menyambut klien baru. Template Onboarding Pelanggan memastikan setiap tugas, tonggak pencapaian, dan komunikasi terstruktur dengan baik untuk pengalaman yang lancar.

Ini mengintegrasikan tim keberhasilan pelanggan, implementasi, dan penjualan Anda sehingga tidak ada yang terlewat atau salah paham.

Gunakan templat ini untuk:

Bangun alur kerja onboarding langkah demi langkah untuk setiap klien

Lacak waktu yang dihabiskan dan pencapaian milestone di seluruh akun

Sinkronkan departemen dengan tanggung jawab yang jelas dan terdefinisi

Catat catatan, file, dan pembaruan penting di setiap papan klien

Otomatiskan serah terima dan pemberitahuan status untuk kemajuan yang lancar

🔑 Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan dan implementasi yang ingin mengstandarkan proses onboarding mereka.

Template Kontak adalah template CRM dasar yang membantu Anda mengelola informasi prospek dan klien secara terpusat, sehingga tim Anda dapat dengan mudah mencari, menyaring, dan mengambil tindakan. Tidak lagi ada spreadsheet yang berantakan atau entri ganda—hanya catatan kontak yang jelas dan terorganisir yang mendukung setiap upaya pemasaran.

Mulai dengan templat ini untuk:

Simpan kontak dengan bidang yang dapat disesuaikan untuk industri, peran, dan wilayah

Segmentasikan kontak berdasarkan tahap siklus hidup, skor prospek, atau tingkat keterlibatan

Catat dan lacak semua interaksi dengan klien

Hapus entri ganda untuk data yang lebih rapi

Sinkronkan entri baru secara otomatis menggunakan formulir atau integrasi CRM

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan, pemasaran, dan dukungan yang membutuhkan pusat pengelolaan kontak yang terorganisir.

6. Template Materi Pendukung Penjualan

Mencari presentasi penjualan terbaru atau lembar produk tidak boleh memakan waktu lebih lama dari panggilan penjualan itu sendiri. Template Materi Pendukung Penjualan berfungsi sebagai perpustakaan hidup yang berisi materi promosi yang telah disetujui—memudahkan tim Anda untuk menemukan, meminta, dan mendistribusikan materi yang tepat pada waktu yang tepat.

Tim penjualan dan pemasaran tetap selaras, dan tim penjualan selalu memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menutup transaksi dengan percaya diri.

Gunakan templat ini untuk:

Kategorikan aset pemasaran berdasarkan produk, wilayah, atau tahap penjualan

Lacak riwayat versi dan perbarui status pada setiap file

Atur alur kerja persetujuan untuk pembuatan atau pembaruan aset

Hubungkan sumber daya secara langsung ke transaksi atau kampanye

Pastikan konsistensi merek dengan akses terpusat

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan pemasaran yang bekerja sama dalam pengiriman aset dan konsistensi merek.

7. Template Peluang Pasca Acara

Acara menciptakan energi, tetapi tindak lanjutlah yang menghasilkan pendapatan. Jika Anda ingin menangkap prospek, menetapkan langkah berikutnya, dan memajukan peluang melalui pipeline Anda sebelum mereka menjadi dingin, coba templat Post-Event Opportunities.

Baik Anda baru saja mengikuti pameran dagang, webinar, atau diskusi panel, templat ini memastikan setiap percakapan berubah menjadi tindakan yang berarti.

Maksimalkan ROI pasca-acara dengan menggunakan templat ini untuk:

Catat leads dan lacak pergerakan mereka melalui funnel penjualan

Tugaskan tugas tindak lanjut dan atur tanggal pengingat

Evaluasi dan prioritaskan prospek berdasarkan tingkat keterlibatan atau potensi

Tambahkan catatan, file, dan konteks spesifik acara untuk setiap prospek

Saring dan segmentasikan peluang berdasarkan perwakilan, acara, atau wilayah

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan pemasaran yang mengubah antusiasme acara menjadi pergerakan pipeline.

8. Template Formulir Pesanan

Pencatatan pesanan manual menjadi rumit saat menangani volume tinggi atau permintaan khusus? Template Formulir Pesanan memberikan kejelasan pada proses penerimaan dan pengiriman pesanan, memberikan tim Anda satu sumber informasi yang akurat untuk pelacakan pesanan, dokumentasi, dan persetujuan.

Ambil kendali atas pesanan dengan templat ini untuk:

Kumpulkan pesanan produk atau layanan menggunakan formulir yang dapat disesuaikan

Lacak status pesanan, pembayaran, dan jadwal pengiriman

Tugaskan tugas pemenuhan dan persetujuan kepada tim yang tepat

Saring dan atur pesanan berdasarkan klien, wilayah, atau tingkat urgensi

Lampirkan bukti pembayaran, dokumen, atau catatan pembelian per pesanan

🔑 Ideal untuk: Tim operasional dan penjualan yang mengelola penerimaan pesanan, pengiriman, dan dokumentasi.

9. Template Permintaan Pelanggan

Ketika permintaan pelanggan mulai menumpuk, tetap terorganisir memberi Anda keunggulan. Template Permintaan Pelanggan menyediakan cara sederhana untuk mencatat permintaan, menugaskan ke orang yang tepat, dan memastikan setiap pelanggan mendapatkan tanggapan yang tepat waktu dan bermanfaat.

Gunakan templat ini untuk:

Kumpulkan permintaan melalui formulir terintegrasi atau integrasi email

Rutekan tiket ke tim yang tepat berdasarkan jenis atau tingkat urgensi

Lacak kemajuan permintaan menggunakan bidang status, prioritas, dan pemilik

Otomatiskan eskalasi dan pemberitahuan penyelesaian

Simpan arsip yang dapat dicari dari pertanyaan yang telah diselesaikan

🔑 Ideal untuk: Tim dukungan dan keberhasilan yang mengelola volume tinggi permintaan layanan atau fitur.

10. Template Pengelolaan Akun oleh Compass

Template Pengelolaan Akun dengan Compass membantu Anda mengelola akun bernilai tinggi dengan struktur yang terorganisir dan ritme kontak yang konsisten. Anda dapat melacak aktivitas, memantau kesehatan akun, dan memperkuat hubungan jangka panjang dalam satu tampilan yang dapat disesuaikan.

Perkuat strategi klien Anda dengan templat ini untuk:

Catat pertemuan, umpan balik, dan kontak penting di seluruh akun klien

Lacak KPI klien, perpanjangan kontrak, dan indikator risiko

Tugaskan tindak lanjut internal kepada pemilik atau tim tertentu

Rencanakan tinjauan kuartalan, penjualan tambahan, dan aktivitas keterlibatan

Segmentasikan akun berdasarkan ukuran, pendapatan, atau skor kesehatan

🔑 Ideal untuk: Manajer akun dan tim keberhasilan pelanggan yang berfokus pada retensi dan pertumbuhan jangka panjang.

👀 Tahukah Anda? Sistem CRM dapat meningkatkan penutupan transaksi lebih cepat hingga 30%, volume prospek B2B hingga 34%, dan ROI hingga 32%.

batasan Template monday.com

Meskipun monday.com menawarkan berbagai alat alur kerja CRM yang baik, platform ini tidak tanpa kelemahan, terutama bagi tim penjualan dengan kebutuhan yang terus berkembang atau kompleks. Berikut adalah beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan perangkat lunak dan templatenya:

Kedalaman CRM terbatas: monday.com dirancang untuk manajemen proyek terlebih dahulu, sehingga templat CRM-nya terasa kurang mendalam. Fitur seperti penilaian prospek yang dapat disesuaikan, peramalan multi-tahap, atau pelacakan transaksi lanjutan seringkali memerlukan solusi alternatif atau integrasi pihak ketiga

Batasan otomatisasi pada paket dasar: Alur kerja bawaan sangat berguna, tetapi monday.com membatasi jumlah otomatisasi yang dapat Anda jalankan—kecuali Anda menggunakan paket tingkat atas. Artinya, alur kerja berbasis templat Anda mungkin cepat mencapai batas

Laporan yang terfragmentasi: Ingin laporan penjualan detail atau dashboard pendapatan? Template CRM tidak dilengkapi dengan fitur pelaporan mendalam, dan menyesuaikannya dapat memakan waktu, tenaga, atau memerlukan alat eksternal

Masalah skalabilitas dengan alur kerja yang padat data: Seiring pertumbuhan data pelanggan, papan monday.com dapat menjadi berantakan dan sulit dinavigasi. Template CRM tidak selalu dioptimalkan untuk alur kerja dengan volume tinggi dan padat data

Ketiadaan alat email bawaan: monday.com tidak menyediakan pelacakan email atau pencatatan komunikasi secara native dalam templat CRM-nya. Anda memerlukan aplikasi eksternal atau platform CRM terpisah untuk melacak percakapan klien dan aktivitas email

Fitur AI terbatas untuk alur kerja kompleks: Template CRM monday.com menyediakan otomatisasi dasar, namun AI-nya belum cukup canggih untuk menyesuaikan siklus penjualan non-standar atau beradaptasi dengan proses bisnis unik

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja percaya bahwa otomatisasi hanya akan menghemat beberapa menit setiap kali, tetapi 19% mengatakan hal itu dapat menghemat 3–5 jam per minggu. Kenyataannya, bahkan penghematan waktu yang paling kecil pun akan bertambah seiring waktu. Misalnya, menghemat hanya 5 menit sehari untuk tugas-tugas berulang dapat menghasilkan lebih dari 20 jam yang dapat dihemat setiap kuartal, waktu yang dapat dialihkan untuk pekerjaan yang lebih berharga dan strategis. Dengan ClickUp, mengotomatisasi tugas-tugas kecil—seperti menetapkan tanggal jatuh tempo atau menandai rekan tim—hanya membutuhkan kurang dari satu menit. Anda memiliki Agen AI bawaan untuk ringkasan dan laporan otomatis, sementara Agen kustom menangani alur kerja spesifik. Ambil kembali waktu Anda! 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

📖 Baca Juga: Sistem Perangkat Lunak CRM Kustom Terbaik

Template monday.com Alternatif

Bagi tim yang menginginkan lebih dari sekadar papan kontak dan otomatisasi dasar, ada ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja.

Dibandingkan dengan monday.com, CRM ClickUp terasa seperti hari Jumat.

Anda dapat membuat CRM sendiri di ClickUp dan menggunakan templat gratis yang mengintegrasikan penjualan, layanan, dan strategi.

Dari melacak setiap transaksi dalam pipeline Anda hingga mencatat panggilan klien, komisi, dan laporan—semua tanpa meninggalkan dashboard Anda—templat dan dashboard ClickUp dengan widget yang dapat disesuaikan dirancang untuk tim yang bergerak cepat yang membutuhkan fleksibilitas tanpa mengorbankan ketepatan.

Mari jelajahi templat CRM ClickUp, alternatif terbaik untuk monday.com.

1. Template CRM Lanjutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat CRM Lanjutan ClickUp untuk mengatur sistem penilaian prospek kustom agar dapat mengklasifikasikan prospek dengan lebih cepat

Dirancang untuk tim penjualan yang membutuhkan presisi dan kekuatan, templat CRM Lanjutan ClickUp memberikan Anda kendali penuh atas seluruh alur kerja Anda.

Dari penangkapan prospek hingga penutupan transaksi, setiap titik kontak tercatat, ditugaskan, dan diotomatisasi. Dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan dan alur kerja multi-tahap, sistem ini dirancang untuk mendukung siklus transaksi volume tinggi atau kompleks dengan mudah.

Gunakan templat visual ini untuk:

Bangun alur kerja multi-tahap dengan bidang kustom seperti nilai transaksi, sumber, atau prioritas

Tugaskan pemilik dan tetapkan batas waktu untuk setiap peluang dengan tampilan My Assignments

Lacak kemajuan transaksi di tampilan Papan, Daftar, atau Tabel

Otomatiskan tindak lanjut, pengingat, dan penyerahan prospek dengan ClickUp Automations

Visualisasikan perkiraan pendapatan dan kinerja tim penjualan secara real-time

🔑 Ideal untuk: Manajer penjualan dan tim yang berkembang pesat yang mengelola pipeline besar atau kompleks.

💡 Tips Pro: Gunakan tag templat atau kode warna untuk memisahkan secara visual tahap prospek, industri, atau kepemilikan perwakilan. Hal ini mengurangi kekacauan di saluran yang sibuk dan memberikan kejelasan instan tanpa perlu menyaring secara manual. Di ClickUp dan monday.com, aturan warna dapat diotomatisasi untuk diperbarui secara dinamis saat status transaksi berubah. Misalnya, ketika prospek berubah menjadi peluang, warna tugas berubah dari kuning menjadi hijau. Itu adalah penjualan visual yang terbaik—pengakuan cepat tanpa perlu klik tambahan.

2. Template CRM Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Fokus pada hal-hal penting dengan menggunakan bidang kustom minimal dan tampilan tugas menggunakan templat CRM Sederhana ClickUp

Template CRM Sederhana ClickUp menawarkan sistem yang bersih dan mudah digunakan untuk melacak prospek dan mengelola tindak lanjut. Template ini menghilangkan fitur-fitur yang tidak perlu dan memberikan Anda hanya apa yang Anda butuhkan untuk tetap mengontrol alur penjualan Anda—sempurna untuk freelancer, solopreneur, atau tim kecil yang mengutamakan kecepatan daripada kompleksitas.

Manfaatkan templat ini dengan menggunakannya untuk:

Catat informasi prospek seperti detail kontak yang relevan, tahap transaksi, dan status

Organisir prospek berdasarkan prioritas, tahap pipeline, atau jenis layanan

Lacak langkah selanjutnya dan tetapkan tindak lanjut dengan batas waktu

Pantau kemajuan transaksi menggunakan tampilan Papan atau Daftar

Jaga CRM Anda tetap ringkas dan terfokus dengan pengaturan minimal

🔑 Ideal untuk: Freelancer, konsultan, dan tim penjualan kecil yang menginginkan CRM yang mudah dikelola.

3. Template Pelacakan Komisi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak persetujuan dan progres pembayaran dengan mudah menggunakan templat Pelacakan Komisi ClickUp

Menghitung komisi secara manual memakan waktu dan rentan kesalahan. Template Pelacakan Komisi ClickUp mengatasi masalah tersebut.

Dirancang untuk melacak pendapatan per perwakilan, per transaksi, atau per lini produk, dengan rumus dan bidang yang fleksibel sesuai dengan struktur pembayaran unik Anda. Dengan visibilitas penuh pada setiap tahap proses komisi, sistem ini memastikan tim keuangan dan penjualan tetap selaras.

Gunakan templat ini untuk:

Catat transaksi yang telah ditutup dan hubungkan dengan catatan komisi

Atur rumus untuk pembayaran tarif tetap, berjenjang, atau berdasarkan persentase menggunakan ClickUp Formula Fields

Lacak status pembayaran dan titik persetujuan

Pantau pendapatan berdasarkan perwakilan, bulan, atau produk

Pastikan semua data komisi siap untuk audit dan terpusat

🔑 Ideal untuk: Tim operasional bisnis dan keuangan yang membutuhkan pelacakan komisi yang akurat dan otomatis.

4. Template Alur Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi dan atasi hambatan secara visual dengan templat alur kerja penjualan ClickUp yang dilengkapi fitur seret dan lepas

Pipeline Anda seharusnya memberikan lebih dari sekadar daftar transaksi. Ia harus memberitahu Anda tepat di mana harus fokus selanjutnya.

Template Pipeline Penjualan ClickUp menyediakan tampilan pipeline dinamis dan dapat disesuaikan yang menyesuaikan diri dengan proses penjualan Anda, membantu Anda memvisualisasikan kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menutup transaksi lebih cepat. Baik Anda seorang penjual tunggal atau mengelola tim penuh, template ini memberikan kejelasan pada alur kerja Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Bangun alur kerja bertahap menggunakan tampilan Kanban seret dan lepas

Tambahkan bidang kustom untuk ukuran transaksi, informasi kontak, dan tanggal penutupan yang diharapkan

Tugaskan perwakilan dan buat tugas yang terhubung dengan peluang spesifik menggunakan ClickUp Tasks

Saring transaksi berdasarkan wilayah, produk, atau perwakilan

Otomatiskan pembaruan tahap dan jadwalkan tindakan tindak lanjut menggunakan Automations

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang mencari alur kerja yang dapat disesuaikan dan visual untuk mengelola prospek dan transaksi.

5. Template CRM Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan kinerja tim penjualan di seluruh pipeline secara real-time dengan templat CRM Penjualan ClickUp

Mengelola penjualan seharusnya terasa lancar; Anda tidak perlu bolak-balik antara alat atau spreadsheet. Template CRM Penjualan ClickUp memberikan sistem terpusat untuk melacak prospek, memantau aktivitas pipeline, dan mendokumentasikan setiap interaksi dengan klien.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak semua prospek, akun, dan transaksi dalam tampilan yang terintegrasi dan efisien

Buat tugas untuk tindak lanjut, demo, atau tinjauan kontrak

Catat rapat, email, dan catatan langsung di dalam setiap akun

Visualisasikan kemajuan transaksi dengan dasbor kustom dan widget pelaporan

Temukan wawasan, lacak metrik kinerja penjualan (seperti tingkat akuisisi pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, dan tingkat churn), dan dukung pengambilan keputusan berbasis data dengan ClickUp Brain

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang siap mengelola seluruh perjalanan pelanggan dalam satu ruang terintegrasi.

6. Template Laporan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tampilkan tren dan kemajuan pendapatan secara visual dengan templat Laporan Penjualan ClickUp

Data penjualan hanya berguna jika Anda dapat mengambil tindakan berdasarkan data tersebut. Ubah metrik kinerja menjadi wawasan visual dengan templat Laporan Penjualan ClickUp. Dari perkiraan pendapatan hingga pelacakan perwakilan individu, semua data diperbarui secara real-time, sehingga Anda tidak akan ketinggalan informasi penting.

Begini cara Anda dapat menggunakan templat ini untuk meningkatkan pelaporan:

Buat dasbor kustom untuk memvisualisasikan pendapatan, tingkat keberhasilan, dan kecepatan penutupan transaksi

Pantau KPI di seluruh tim penjualan, tim, atau kategori produk

Buat laporan tahunan, triwulanan, dan bulanan dengan cepat menggunakan tampilan yang disediakan

Filter laporan berdasarkan wilayah, rentang waktu, atau tahap pipeline

Tetapkan, lacak, dan pantau tujuan penjualan dengan ClickUp Goals , memastikan tim Anda tetap fokus dan bertanggung jawab terhadap target berdasarkan temuan laporan

Undang anggota tim atau tamu ke Workspace Anda untuk kolaborasi real-time, umpan balik, dan visibilitas bersama dalam aktivitas pelaporan penjualan

🔑 Ideal untuk: Pemimpin penjualan dan tim operasional yang membutuhkan wawasan cepat dan berbasis data tanpa spreadsheet.

7. Template Pelacak Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau setiap aktivitas penjualan dan catatan outreach menggunakan templat ClickUp Sales Tracker

Saat Anda mengelola banyak prospek, tugas, dan target setiap hari, tetap terorganisir adalah kunci keberhasilan. Template Pelacak Penjualan ClickUp memberikan tim Anda ruang kerja yang terfokus untuk mencatat upaya pemasaran, memantau aktivitas, dan menjaga momentum—tanpa melewatkan satu langkah pun.

Gunakan templat ini untuk:

Catat panggilan, email, pertemuan, dan tugas pemasaran di satu tempat

Lacak kemajuan prospek dan perbarui status secara real-time

Gunakan Milestones ClickUp untuk menandai pencapaian besar (misalnya, mencapai target penjualan).

Saring aktivitas berdasarkan perwakilan, tahap transaksi, atau tanggal

Lacak penjualan berdasarkan produk dan bulan menggunakan tampilan kustom

Otomatiskan tindak lanjut dan aktivitas penjualan berulang (misalnya, pengecekan bulanan, pembaruan laporan)

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan manajer yang membutuhkan pandangan terstruktur dan harian tentang kinerja dan aktivitas pipeline.

8. Template Panggilan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Panggilan Penjualan ClickUp untuk menyematkan skrip dan catatan panggilan langsung ke setiap tugas

Butuh cara yang efisien untuk mempersiapkan, mendokumentasikan, dan mengikuti setiap percakapan penjualan? Template Panggilan Penjualan ClickUp membantu Anda mengatur upaya pemasaran sehingga Anda tidak pernah melewatkan wawasan penting atau tugas yang harus dilakukan.

Gunakan templat ini untuk:

Jadwalkan panggilan dan catat detail penting seperti waktu, kontak, dan tujuan

Catat catatan panggilan, hasil, dan umpan balik klien secara real-time

Tugaskan tugas tindak lanjut dan batas waktu langsung setelah panggilan

Kategorikan panggilan berdasarkan jenis klien, produk, atau wilayah

Gunakan ClickUp Time Tracking , tag, peringatan ketergantungan, dan integrasi email untuk mengoptimalkan pengelolaan panggilan penjualan dan memastikan tindak lanjut tepat waktu

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang melakukan banyak panggilan klien dan membutuhkan dokumentasi yang jelas serta tindak lanjut yang teratur.

9. Template Proses Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun alur kerja yang konsisten dan dapat diulang dengan templat Proses Penjualan ClickUp

Konsistensi adalah kunci untuk mengembangkan tim penjualan, dan templat Proses Penjualan ClickUp memberikan kerangka kerja untuk mewujudkannya. Templat ini memetakan seluruh proses penjualan Anda—dari prospek hingga penutupan—sehingga setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana mendorong kesepakatan maju dengan percaya diri.

Manfaatkan template ini sepenuhnya dengan menggunakannya untuk:

Tentukan setiap tahap siklus penjualan Anda dengan tugas yang jelas dan penanggung jawab yang ditentukan

Tugaskan tanggung jawab dan tetapkan batas waktu di seluruh tim

Lacak pergerakan dan kemajuan transaksi dengan pembaruan status real-time

Buat dan kolaborasikan panduan penjualan, skrip, atau riset pasar dengan ClickUp Docs

Kurangi pekerjaan manual dengan mengotomatisasi tindakan rutin (misalnya, perubahan status, pemberitahuan)

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin membangun proses yang dapat diulang dan meningkatkan kinerja secara skala besar.

💡 Tips Pro: ClickUp memungkinkan Anda menyematkan video langsung ke tugas CRM, yang sangat berguna saat menyerahkan riwayat klien yang kompleks. Bayangkan seorang manajer penjualan merekam ringkasan singkat dan menyematkannya ke dalam kesepakatan untuk konteks. Ini menghemat waktu semua orang dari membaca catatan panjang atau kehilangan waktu dalam panggilan sinkronisasi. Ini bukan hanya trik produktivitas—ini adalah komunikasi dengan empati yang terintegrasi.

Mengapa ClickUp adalah Pilihan yang Lebih Cerdas untuk Kesuksesan CRM

Memilih templat CRM yang tepat melibatkan fungsi, alur kerja, dan menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan pekerjaan Anda serta meringankan beban tim penjualan.

monday.com dan templatenya dapat membantu Anda dalam pelacakan prospek dasar dan otomatisasi tugas. Namun, ClickUp dan templatenya memungkinkan Anda membangun ekosistem CRM sendiri, yang membuat perbedaan antara prospek yang terlewat dan kesepakatan yang ditutup.

Template CRM ClickUp menawarkan kustomisasi mendalam, kecerdasan buatan (AI) canggih, dan skalabilitas untuk proses penjualan yang kompleks. Setiap template dapat disesuaikan dengan alur kerja Anda dan membantu Anda di setiap tahap proses CRM dan penjualan—mulai dari pengumpulan data pelanggan hingga perkiraan pendapatan—dalam satu ruang kerja terintegrasi.

Tetap terorganisir dan berkembang tanpa batas. Mulai dengan Monday, tapi selesaikan dengan ClickUp!