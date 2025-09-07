Template Jadwal Syuting Gratis untuk Merencanakan & Mengorganisir Produksi Film

Lampu…⚡

Kamera… 🎥

Kacau? 👻

Tidak dengan templat jadwal syuting yang tepat.

Baik Anda sedang syuting film pendek mahasiswa atau mengelola produksi film berdurasi penuh, menjaga jadwal produksi film tetap terkendali adalah kunci untuk menghindari adegan yang terlewat, panggilan kru yang terlambat, atau hari syuting yang terbuang.

Template yang bagus membantu Anda membagi setiap adegan, melacak anggota pemain, mengelola lokasi syuting, dan menjaga jadwal harian tetap teratur. Template ini mengubah kekacauan pra-produksi menjadi upaya yang lancar dan terkoordinasi, sehingga lokasi syuting Anda berjalan seperti kamera dolly yang terawat dengan baik.

Dalam blog ini, kami telah mengumpulkan template gratis terbaik untuk membantu Anda mengatur syuting dari adegan pertama hingga penutupan akhir, dan biarkan drama tetap di dalam adegan.

Apa Itu Template Jadwal Syuting?

Template jadwal syuting adalah rencana terstruktur yang memetakan setiap adegan produksi film ke hari dan waktu tertentu.

Berbeda dengan kalender biasa, template ini mencakup detail produksi penting—nomor adegan, deskripsi pengambilan gambar, waktu panggilan pemain dan kru, lokasi, persyaratan persiapan, catatan peralatan, dan perkiraan durasi syuting.

Template ini memberikan produser, asisten sutradara, dan manajer produksi cara untuk:

Bagi setiap adegan berdasarkan nomor, lokasi, dan waktu syuting dalam sehari

Koordinasikan ketersediaan pemain dan tanggung jawab kru

Kelola jadwal produksi, pengaturan peralatan, perubahan pencahayaan, dan perpindahan lokasi

Lacak properti, kostum, dan efek khusus yang diperlukan per adegan

Alokasikan waktu untuk latihan, pengambilan ulang, dan reset

Rencanakan sesuai dengan cahaya matahari, kondisi cuaca, dan batasan lokal

Bagikan rencana syuting harian dengan jadwal waktu yang jelas dan tugas yang terdefinisi dengan baik

Kurangi kesalahpahaman dengan jadwal terpusat dan selalu diperbarui

Pada dasarnya, template ini menggantikan catatan yang tersebar dan pembaruan manual dengan tampilan terstruktur tunggal—sehingga tim Anda tahu persis apa yang terjadi, di mana, dan kapan.

Apa yang Membuat Template Jadwal Syuting Film yang Baik?

Tidak semua jadwal produksi film dapat menjaga syuting tetap berjalan lancar. Template terbaik tidak hanya mencakup blok waktu dasar—mereka memberikan ruang gerak, fleksibilitas, dan kejelasan bagi tim Anda saat terjadi perubahan di tengah syuting.

Inilah yang membedakan template jadwal syuting yang andal dari yang lain:

Waktu buffer bawaan antara pengaturan untuk menghindari jadwal yang terlalu padat

Tampilan ringkas untuk kemajuan harian vs. mingguan (sehingga Anda dapat melakukan penyesuaian lebih awal)

Kolom yang dapat diedit untuk menyesuaikan perubahan mendadak dalam pemeran, lokasi, atau adegan yang dihapus

Kolom untuk status prioritas agar hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan tetap menjadi prioritas utama

Rincian harian yang jelas yang selaras dengan jadwal proyek keseluruhan Anda

Format yang dapat dibagikan sehingga semua orang, mulai dari gaffer hingga asisten sutradara, bekerja berdasarkan rencana yang sama

Template yang menawarkan tingkat kejelasan ini membantu tim produksi fokus pada pelaksanaan, bukan memperbaiki kesalahan yang dapat dihindari.

👀 Tahukah Anda? Di Ontario, Kanada, 138 serial TV domestik diproduksi pada tahun 2023, menghasilkan pendapatan lebih dari $639 juta. Volume sebesar itu tidak mungkin tercapai tanpa perencanaan yang ketat!

📖 Baca Juga: Cara Menulis Naskah Video yang Menarik Penonton

Template Jadwal Syuting

Jika Anda mencari cara untuk tetap tenang selama jadwal syuting, coba ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, untuk mengelolanya.

Fitur-fiturnya, termasuk penggunaan gratis model AI seperti ChatGPT, Claude, dan lainnya + banyak templat yang dapat disesuaikan, mencegah perubahan skrip syuting mendadak, kekurangan properti, dan penundaan persiapan lokasi yang dapat mengacaukan jadwal Anda.

Berikut adalah template jadwal syuting film terbaik dari ClickUp dan sumber lainnya:

1. Template Kalender Pra-Produksi ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan persiapan syuting Anda dengan Template Kalender Pra-Produksi ClickUp

Template Kalender Pra-Produksi ClickUp memberikan struktur yang jelas bagi para pembuat film untuk merencanakan setiap detail sebelum hari syuting. Template ini dirancang untuk mengorganisir tugas, tenggat waktu, dan masukan kreatif dalam satu tempat, sehingga tim produksi dapat fokus pada pelaksanaan daripada mengejar pembaruan.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Gantt untuk memetakan jadwal pra-produksi di seluruh proses casting, pencarian lokasi, dan perencanaan adegan

Rencanakan semua tanggal produksi penting, termasuk hari syuting, batas waktu, dan tonggak penting, dengan Tampilan Kalender

Jadwalkan dan tetapkan tugas untuk setiap fase proses produksi—pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi—dengan Kalender ClickUp

Pantau kesiapan syuting menggunakan Status Kustom seperti Terblokir, Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, dan Selesai

🔑 Ideal untuk: Tim produksi yang ingin mengelola jadwal pra-shooting yang ketat menggunakan teknik manajemen waktu yang praktis.

2. Template Blokir Jadwal ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan prioritas tugas dan ketersediaan dengan templat ClickUp Schedule Blocking

Membagi hari Anda menjadi segmen-segmen yang terfokus adalah cara yang terbukti efektif untuk tetap berada di jalur selama pra-produksi atau persiapan syuting. Template Pembagian Jadwal ClickUp membantu para pembuat film mengatur waktu sekitar tugas-tugas kunci—seperti adegan, perencanaan, atau persiapan—sambil memperhitungkan kapasitas pribadi dan kebutuhan lokasi.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Aktivitas untuk mencatat tugas-tugas produksi, persiapan, atau sesi skrip

Atur jadwal harian syuting yang terstruktur menggunakan Tampilan Formulir Jadwal

Rencanakan blok lokasi spesifik dengan tampilan Lokasi untuk persiapan adegan atau survei lokasi

Beralih antara tampilan Bulanan, Mingguan, atau Harian untuk menyesuaikan dengan perubahan jadwal

Pantau status syuting yang dijadwalkan menggunakan tag seperti Dibatalkan, Selesai, Sedang Berlangsung, dan Akan Dilakukan

Sesuaikan rencana secara fleksibel sambil tetap melihat garis waktu lengkap Anda dengan sekilas

🔑 Ideal untuk: Pembuat film dan tim kreatif yang lebih menyukai blok waktu terstruktur daripada aplikasi kalender harian untuk merencanakan persiapan syuting, penulisan skenario, dan aktivitas produksi.

🎥 Rencanakan jadwal syuting dan jadwal pra-produksi serta pasca-produksi Anda dengan mudah menggunakan Kalender Bertenaga AI ClickUp.

💡 Bonus: Sebagai asisten film, jika Anda ingin: Cari file secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan web

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Gantikan puluhan alat AI terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan satu solusi tunggal yang netral terhadap LLM dan siap untuk perusahaan untuk ide skenario Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI Super yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Ini bukan sekadar alat AI lain yang perlu Anda tambahkan ke koleksi Anda. Ini adalah aplikasi AI Kontekstual pertama yang menggantikan semuanya.

3. Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak peran dan beban kerja dengan templat jadwal kerja karyawan ClickUp

Menjadwalkan shift untuk editor, asisten, dan kru di lokasi syuting bisa menjadi rumit dengan cepat, terutama jika menggunakan email dan spreadsheet. Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp menyederhanakan hal ini dengan memberikan cara terstruktur untuk menyelaraskan ketersediaan, mengelola waktu panggilan yang tumpang tindih, dan melacak tanggung jawab utama di satu tempat.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Visualisasikan beban kerja kru dengan tampilan Kapasitas Karyawan untuk mencegah kelelahan atau celah

Rencanakan dukungan syuting mingguan, transportasi, dan tugas administrasi menggunakan Tampilan Jadwal Mingguan

Tugaskan pekerjaan dan persiapan berdasarkan lokasi dari tampilan Tugas Karyawan

Gunakan tampilan Papan Status untuk melihat siapa yang tersedia, sibuk, atau tertinggal dengan sekilas

Perbarui kemajuan tugas secara real-time dengan tag status visual untuk koordinasi yang lebih baik di lokasi syuting yang dinamis

🔑 Ideal untuk: Koordinator film fitur dan manajer produksi yang ingin meningkatkan visibilitas antar tim dengan menggunakan perangkat lunak penjadwalan tugas praktis untuk mengalokasikan, melacak, dan menyeimbangkan beban kerja.

📮 Wawasan ClickUp: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas-tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewat dan pelaksanaan tertunda. Baik Anda mengirim catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali terpecah dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi mulus percakapan menjadi tugas, sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap terkoordinasi.

4. Template Jadwal Shift Kerja ClickUp

Dapatkan template gratis Atur rotasi kru dengan templat jadwal shift kerja ClickUp

Mengkoordinasikan waktu panggilan, tim lokasi, dan staf pendukung di berbagai hari dapat memakan waktu berjam-jam tanpa sistem yang jelas. Template Jadwal Shift Kerja ClickUp memberikan struktur pada kalender tim Anda dengan tampilan fleksibel, pembaruan real-time, dan pelacakan shift.

Ini membantu membuat perencanaan harian lebih efisien tanpa membebani siapa pun atau melewatkan peran kunci.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Atur syuting di lokasi atau pengaturan studio dengan Tampilan Jadwal Shift

Buat tugas untuk setiap shift dan bagikan kepada anggota tim, sehingga memudahkan alokasi shift dan pelacakan tanggung jawab

Pantau pembaruan status secara real-time untuk menghindari celah dalam pengambilan gambar atau pengambilan ulang

Tentukan peran dengan jelas dan lacak kemajuan menggunakan Status Kustom seperti Selesai, Sedang Berlangsung, dan Tugas yang Belum Selesai

🔑 Ideal untuk: Asisten sutradara dan pemimpin kru yang mengelola jadwal syuting untuk beberapa hari dan membutuhkan cara yang andal untuk memvisualisasikan dan menyesuaikan jadwal kerja di berbagai departemen.

💡 Tips pro: Butuh bantuan untuk menghasilkan ide, menulis, atau mengedit dialog di menit-menit terakhir? ClickUp Brain dapat membantu Anda dengan cepat menghasilkan, mengedit, dan mengatur naskah film dengan menyediakan saran penulisan berbasis AI dan bantuan format langsung di ruang kerja Anda. Tulis draf pertama Anda lebih cepat—cukup tanyakan kepada ClickUp Brain

5. Template Jadwal Jam ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan tugas syuting jam demi jam dengan Template Jadwal Jam ClickUp

Bahkan satu jam pun bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan momentum saat hari-hari produksi padat. Template Jadwal Jam ClickUp membantu sutradara dan kru merencanakan hari mereka dalam blok waktu yang detail—mulai dari persiapan lokasi dan pemeriksaan properti hingga latihan adegan dan istirahat.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Bagi hari syuting Anda menjadi segmen jam untuk adegan, persiapan, atau pertemuan

Gunakan Dashboard ClickUp untuk melihat gambaran umum jam kerja yang dijadwalkan, tugas yang telah diselesaikan, dan pembayaran, memungkinkan pelacakan kinerja dan pelaporan secara real-time

Sesuaikan waktu panggilan atau urutan tugas dengan cepat menggunakan Tampilan Kalender Mingguan

Pindahkan tugas adegan antara Status Kustom seperti To Do, In Progress, Complete, atau Cancelled

🔑 Ideal untuk: Produser garis dan koordinator syuting yang mengelola jadwal kru per jam, terutama dalam pengaturan yang intens seperti rotasi jadwal 2-2-3 atau hari syuting dengan banyak adegan.

📖 Baca Juga: Cara Menghitung Jam Kerja dengan Efisien Menggunakan Alat Modern

6. Template Jadwal 24 Jam ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan setiap detail syuting menggunakan Template Jadwal 24 Jam ClickUp

Saat Anda mengelola syuting berturut-turut atau mengelola edit, bahkan penundaan kecil pun dapat mengacaukan seluruh jadwal hari itu. Template Jadwal 24 Jam ClickUp memberikan para pembuat film dan tim produksi tampilan tunggal untuk memetakan setiap tugas, adegan, atau sesi persiapan, jam demi jam.

Template ini cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan jadwal panggilan dan tenggat waktu, namun tetap terstruktur untuk menjaga hari syuting Anda tetap teratur dan efisien.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Lihat seluruh jadwal harian Anda di Tampilan Kalender Harian dan temukan celah waktu antara syuting atau tugas

Catat aktivitas yang telah selesai untuk referensi cepat menggunakan tampilan Tugas yang Telah Selesai

Gunakan Tampilan Daftar Tugas untuk merinci pengaturan adegan, pemeriksaan lokasi, atau tugas pasca-produksi

Pantau perubahan rencana dan produktivitas sepanjang siklus 24 jam Anda

Gunakan ClickUp Docs untuk melacak dan menganalisis cara Anda menghabiskan waktu, membantu Anda mengidentifikasi pola dan mengoptimalkan rutinitas harian Anda

🔑 Ideal untuk: Pembuat film dan pemimpin produksi yang membutuhkan rencana jam demi jam yang jelas untuk menyeimbangkan blok syuting, panggilan kru, dan jadwal pasca-produksi—terutama saat bekerja dengan jadwal kerja yang padat atau 9/80.

7. Template Jadwal Tim ClickUp

Dapatkan template gratis Koordinasikan tugas kru secara visual dengan Template Jadwal Tim ClickUp

Mengkoordinasikan tim produksi film, pemain, atau tim pasca-produksi di berbagai jadwal dapat menjadi tugas yang membingungkan tanpa rencana terpusat. Template Jadwal Tim ClickUp memberikan pandangan yang jelas tentang tugas, kepemilikan tugas, dan prioritas mingguan. Template ini dirancang untuk membantu tim kreatif merencanakan dengan lebih cerdas tanpa membebani siapa pun atau melewatkan tenggat waktu kritis.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Jadwal Mingguan untuk menetapkan tanggung jawab kru

Rinci tugas-tugas spesifik departemen di Tampilan Jadwal Tim

Pantau tugas produksi yang sedang berlangsung di tampilan Aktivitas Proyek untuk menghindari celah dalam persiapan adegan

Kelola kapasitas kru di tampilan Beban Kerja untuk menyeimbangkan daftar panggilan

Undang anggota tim atau tamu ke Workspace Anda untuk penjadwalan bersama, sehingga ideal untuk tim atau keluarga yang mengoordinasikan aktivitas harian

Gabungkan dengan templat lembar waktu untuk mencatat jam kerja kru dan tetap selaras dengan jadwal

🔑 Ideal untuk: Manajer produksi dan asisten sutradara yang membutuhkan kejelasan penuh tentang siapa yang melakukan apa—dan kapan—di seluruh tim produksi, pemain, dan tim pasca-produksi.

8. Template Kalender Perencana ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan adegan dan tanggal penting menggunakan templat Kalender Perencana ClickUp

Jadwal produksi dapat berubah dengan cepat, dan tonggak penting dapat terlewat tanpa rencana visual terpusat. Template Kalender Perencana ClickUp membantu memetakan adegan, hari persiapan, dan tonggak pasca-produksi dalam kalender tunggal yang dapat diedit. Dari melacak blok syuting mendatang hingga mengelola tenggat waktu untuk pengiriman, template ini memastikan setiap langkah tetap terfokus.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan Kalender Bulanan untuk menjadwalkan hari syuting, survei lokasi, atau sesi editing intensif

Visualisasikan tugas yang tumpang tindih atau tenggat waktu yang mendesak di Tampilan Waktu

Pantau kemajuan adegan, persiapan, atau tugas pasca-produksi melalui Papan Kemajuan

Pecah daftar periksa produksi yang kompleks dan prioritaskan tugas dengan jelas

Gunakan ClickUp Brain untuk menganalisis tugas-tugas yang ada, ketersediaan, dan prioritas Anda guna menjadwalkan blok kerja secara otomatis, memastikan tugas-tugas terpenting Anda mendapatkan slot waktu optimal tanpa intervensi manual

🔑 Ideal untuk: Produser video, koordinator, atau mahasiswa yang merencanakan kalender produksi detail—baik mengelola beberapa jadwal sekaligus atau mengelola alur kerja pasca-produksi yang berlanjut.

💡 Tips Pro: Selalu sisakan waktu 15–30 menit antara adegan. Meskipun perencanaan terbaik, penundaan tak terduga bisa terjadi—baik itu masalah kostum atau pengambilan ulang yang tidak direncanakan.

9. Template Laporan Perubahan Shift ClickUp

Dapatkan template gratis Dokumentasikan serah terima shift dengan templat Laporan Perubahan Shift ClickUp

Transisi yang lancar sangat penting saat Anda menangani syuting berturut-turut, pergantian kru, atau mengakhiri hari syuting yang panjang. Template Laporan Pergantian Shift ClickUp memudahkan Anda untuk menjaga semua orang tetap terinformasi. Anda dapat mencatat pembaruan penting, melacak hal-hal yang belum selesai, dan menyerahkan konteks sehingga setiap tim dapat melanjutkan tepat di mana tim sebelumnya berhenti.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Buat ruang proyek terpisah untuk setiap shift untuk mencatat adegan yang telah diambil, tugas yang belum selesai, dan catatan penting

Tetapkan tanggung jawab yang jelas untuk tugas atau pembaruan agar transisi kru berlangsung tanpa kebingungan

Pantau kemajuan setiap serah terima shift menggunakan Status Kustom untuk visibilitas

Gunakan Kalender AI ClickUp untuk mengirimkan pengingat kepada anggota tim tentang perubahan jadwal, pengiriman laporan, atau tinjauan yang diperlukan, membantu semua orang tetap sesuai jadwal dan siap untuk tanggung jawab mereka

🔑 Ideal untuk: Asisten sutradara dan manajer produksi yang bekerja di tim yang berganti-ganti, di mana praktik pelaporan shift terstruktur (dengan perangkat lunak manajemen shift ) membantu menjaga semua orang tetap terkoordinasi.

10. Template Jadwal Kerja Bulanan ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan tonggak pencapaian lintas tim dengan Template Jadwal Kerja Bulanan ClickUp

Template Jadwal Kerja Bulanan ClickUp memberikan tim produksi sistem yang andal untuk merencanakan bulan mereka dari persiapan hingga penyelesaian. Baik Anda mengoordinasikan jadwal untuk departemen yang berbeda atau melacak tenggat waktu syuting, template ini membantu menjaga agar hasil bulanan tetap jelas dan terkendali tanpa perlu pembaruan manual yang berulang.

Dengan template perencanaan produksi ini, Anda dapat:*

Lihat semua tugas, tenggat waktu, dan acara untuk seluruh bulan menggunakan Tampilan Kalender, sehingga mudah untuk mengidentifikasi periode sibuk, celah, dan tumpang tindih dalam jadwal Anda

Pantau beban kerja dan tugas tim menggunakan tampilan Anggota Tim

Pantau kemajuan proyek melalui tampilan Gantt

Kelola pembayaran dan biaya syuting melalui tampilan pelacakan keuangan bawaan

Integrasikan Google Calendar Anda dengan ClickUp dan manfaatkan fitur seret dan lepas, memungkinkan penyesuaian cepat saat prioritas berubah atau tenggat waktu bergeser

🔑 Ideal untuk: Pemimpin produksi film atau perencana produksi yang mengoordinasikan tim besar, lokasi, dan adegan selama bulan yang sibuk menggunakan jadwal waktu yang terstruktur dan aplikasi jadwal kerja yang fleksibel.

11. Template Jadwal ClickUp 2-2-3

Dapatkan template gratis Rencanakan minggu syuting dengan lebih cerdas—gunakan Template Jadwal ClickUp 2-2-3 untuk menyeimbangkan shift, menghindari kelelahan, dan menjaga tim Anda tetap produktif

Template Jadwal ClickUp 2-2-3 membantu tim produksi dan manajer kru merencanakan shift mingguan dengan mudah, bahkan pada jadwal syuting yang kompleks. Baik Anda menangani syuting yang panjang, berganti antara syuting siang dan malam, atau mengelola hari-hari studio berturut-turut, template ini memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Dengan templat manajemen waktu seperti ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Jadwal Tim untuk mengatur shift bergantian dan memvisualisasikan beban kerja sepanjang minggu

Merujuk pada Panduan Memulai untuk mengatur rotasi shift Anda tanpa kebingungan

Rencanakan tanggung jawab harian Anda di Tampilan Jadwal Kalender dengan blok waktu yang jelas

Berikan label dan kategorikan peran seperti operator kamera, asisten produksi, atau tim pencahayaan menggunakan Bidang Kustom

Integrasikan dengan Google Calendar, Outlook, atau Apple Calendar untuk mengonsolidasikan semua acara dan tugas Anda di satu tempat

Sesuaikan jadwal secara real-time dengan otomatisasi bawaan dan kontrol seret-dan-lepas

🔑 Ideal untuk: Tim produksi film dan TV yang menjalankan shift bergantian atau syuting multi-hari yang ingin mengatur rotasi staf untuk visibilitas yang lebih baik.

12. Template Lembar Waktu Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak jam kerja yang dapat ditagih dengan mudah menggunakan Template Lembar Waktu Harian ClickUp

Waktu adalah uang. Melacak setiap jam kerja kru atau tugas layanan tidak boleh membebani Anda. Template Lembar Waktu Harian ClickUp membantu mencatat waktu yang dihabiskan untuk tugas, adegan, atau seluruh hasil kerja. Ini memudahkan untuk melacak jam tinjauan footage, mengalokasikan waktu kru per lokasi, dan menghitung serta melaporkan jam kerja di satu tempat.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Lacak informasi detail dengan Bidang Kustom seperti Total Gaji, Jam Sakit yang Dibayar, Jam Liburan yang Dibayar, Tarif Per Jam, Tanda Tangan Karyawan, memberikan kontrol yang detail atas catatan kerja harian

Gunakan Lembar Waktu Harian untuk melacak jam kerja kru, termasuk shift berdasarkan lokasi atau sesi pasca-produksi

Beralih ke Tampilan Rincian Mingguan untuk gambaran menyeluruh tentang waktu yang dihabiskan di berbagai proyek

Tandai entri waktu sebagai dapat ditagih atau tidak dapat ditagih, mendukung penagihan klien yang akurat dan pelaporan internal

Periksa kemajuan dalam Tampilan Rincian Bulanan untuk mengidentifikasi hambatan sumber daya dan kelebihan anggaran

🔑 Ideal untuk: Tim kreatif dan manajer produksi yang mengelola jadwal kru, catatan waktu, dan lembar waktu otomatis di seluruh proyek.

13. Template Ketersediaan Jadwal Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan minggu Anda dengan templat ketersediaan jadwal pribadi ClickUp

Mengkoordinasikan minggu Anda antara syuting, editing, pertemuan tim, dan prioritas pribadi dapat dengan cepat menjadi kacau tanpa pandangan terstruktur tentang waktu Anda. Template Jadwal Ketersediaan Pribadi ClickUp memetakan ketersediaan Anda tanpa tebak-tebakan, sehingga Anda dapat menyisihkan waktu untuk pekerjaan yang penting dan dengan percaya diri menolak yang tidak perlu.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Tambahkan dan perbarui ketersediaan pribadi berdasarkan waktu panggilan, syuting, atau blok perjalanan menggunakan tampilan Tambahkan Aktivitas

Dapatkan gambaran visual tentang slot waktu yang sudah dipesan versus yang masih tersedia dengan tampilan Ketersediaan

Jaga agar semua janji temu terkait syuting, survei lokasi, dan tinjauan edit tetap terlihat di satu papan Aktivitas

Gunakan Panduan Memulai untuk mengatur logika penjadwalan Anda dengan cepat

Pantau status ketersediaan di empat tahap: Dijadwalkan, Selesai, Selesai, Dibatalkan

🔑 Ideal untuk: Kreator yang mengelola jadwal yang terfragmentasi di berbagai produksi, proyek pribadi, dan pekerjaan lepas—terutama mereka yang membutuhkan penjadwalan sumber daya yang lebih baik untuk menyeimbangkan waktu tim dan waktu solo.

14. Template Jadwal Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Sinkronkan setiap syuting, adegan, dan tahap—gunakan Template Jadwal Proyek ClickUp untuk menjaga produksi film Anda tetap terkendali dari persiapan hingga pasca-produksi

Template Jadwal Proyek ClickUp menjaga semua jadwal Anda tetap sinkron. Template ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang setiap tugas, batas waktu, dan ketergantungan, sehingga Anda dapat mengelola jadwal adegan, serah terima, dan beban kerja kru tanpa terlewatkan.

Dengan templat jadwal proyek ini, Anda dapat:*

Bagi tugas produksi menggunakan Tampilan Fase Proyek untuk setiap tahap—pra-produksi, syuting, dan pasca-produksi

Pantau jadwal di seluruh tim dengan Project Timeline View untuk koordinasi yang lancar

Lihat ringkasan semua pembaruan proyek dan tonggak pencapaian melalui Tampilan Ringkasan Proyek

Tugaskan properti, suara, dan tugas terkait kamera tanpa mengganggu jadwal waktu

Pantau kemajuan menggunakan tag status seperti Selesai, Sedang Berlangsung, atau Belum Dilakukan

Deteksi risiko atau keterlambatan sejak dini saat Anda memantau kemajuan proyek secara real-time

🔑 Ideal untuk: Manajer produksi atau pembuat film yang mengelola syuting bertahap dan membutuhkan koordinasi tim yang efisien serta pelacakan jadwal dari awal hingga akhir.

15. Template Jadwal Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau setiap fase dengan Template Jadwal Manajemen Proyek ClickUp

Mengkoordinasikan berbagai departemen, tenggat waktu, dan ketergantungan bukanlah hal yang mudah. Template Jadwal Manajemen Proyek ClickUp memberikan cara terstruktur untuk mengelola hasil akhir proyek secara keseluruhan tanpa kehilangan fokus pada pelaksanaan harian. Mulai dari persiapan pra-produksi hingga tugas pasca-produksi, Anda akan memiliki gambaran jelas tentang apa yang sesuai jadwal dan apa yang memerlukan perhatian Anda.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Fase Proyek untuk memetakan setiap tahap produksi dengan tenggat waktu yang relevan dan pemilik tugas

Pantau masalah terbuka atau keterlambatan di tampilan Masalah Risiko untuk tetap proaktif

Pantau pembaruan status tugas tim secara keseluruhan di tampilan Papan Status

Tetapkan tanggung jawab dan pantau pelaksanaan di berbagai departemen seperti sutradara, seni, atau pencahayaan

Tetaplah terorganisir dengan pengingat otomatis untuk tenggat waktu, pertemuan, dan tonggak penting, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pengiriman

Sinkronkan dengan Google Calendar, Outlook, atau Apple Calendar untuk visibilitas real-time tugas proyek dan tenggat waktu di berbagai platform

🔑 Ideal untuk: Produser atau koordinator produksi yang mengelola jadwal syuting yang kompleks dan ingin mengonsolidasikan pelacakan kemajuan, pembaruan, dan hasil kerja di seluruh tim.

📖 Baca juga: Manajemen Proyek untuk Produksi Video

16. Template Rencana Kerja Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau adegan, jadwal, dan keterlambatan dengan Template Rencana Kerja Proyek ClickUp

Dari mengatur urutan adegan hingga menjadwalkan tinjauan efek visual (VFX) dan batas waktu tim, rencana yang acak-acakan tidak akan cukup. Template Rencana Kerja Proyek ClickUp memberikan cara terpusat untuk merencanakan tugas proyek, melacak jadwal, dan menyesuaikan secara real-time, sehingga tidak ada yang terlewat dan setiap bagian tetap sinkron.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Kirimkan dan tetapkan tugas spesifik adegan menggunakan Formulir Pengiriman Tugas

Tugaskan tugas, tinggalkan komentar, lampirkan file, dan tandai anggota tim untuk mengonsolidasikan komunikasi dan dokumentasi proyek.

Pantau ketergantungan tugas dan jadwal dalam Tampilan Gantt Proyek

Gunakan dashboard, grafik, dan pelacakan kemajuan untuk memantau status proyek, mengidentifikasi risiko, dan melaporkan kepada pemangku kepentingan

🔑 Ideal untuk: Manajer produksi, asisten sutradara, dan pembuat film mahasiswa yang merencanakan alur kerja adegan, meninjau edit, dan melacak ketersediaan tim dengan analisis tenaga kerja.

17. Template Papan Waktu Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan fase produksi dengan templat papan waktu proyek ClickUp

Template Papan Waktu Proyek ClickUp memberikan kanvas seret-dan-lepas untuk merencanakan tugas, menandai momen penting, dan memastikan semua orang tetap terinformasi. Merencanakan film independen atau mengelola tenggat waktu komersial? Template fleksibel ini memungkinkan Anda beralih dengan cepat tanpa kehilangan fokus pada gambaran besar (atau kewarasan Anda).

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Garis Waktu Rencana Proyek untuk memetakan hasil kerja utama seperti hari syuting, tinjauan edit, dan tonggak produksi

Pantau pembaruan status melalui sistem Open vs Complete yang dirancang untuk pengeditan cepat

Bekerja sama secara visual dengan rekan tim dan mitra eksternal menggunakan ClickUp Whiteboards

Tetapkan dan revisi tanggal batas waktu penting untuk menyesuaikan dengan jadwal yang berubah atau penundaan yang tidak terduga

Gunakan subtugas bertingkat dan prioritas untuk merencanakan tugas berlapis seperti persiapan lokasi atau pemotongan adegan

Tetap terkoordinasi dengan produser, editor, dan kru menggunakan perubahan real-time dan pemberitahuan

🔑 Ideal untuk: Tim produksi dan pembuat film yang membutuhkan cara fleksibel dan visual untuk membuat dan mengelola rencana proyek mereka dari konsep hingga potongan akhir.

18. Template Jadwal Proyek Kreatif ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan tenggat waktu Anda dengan templat jadwal proyek kreatif ClickUp

Proyek kreatif bergerak cepat—dan ke segala arah. Template Jadwal Proyek Kreatif ClickUp membantu Anda merencanakan setiap langkah proses produksi di papan tulis fleksibel. Dari pra-produksi hingga pasca-peluncuran, Anda dapat melacak persetujuan, menyinkronkan jadwal, dan tetap mengontrol setiap detail tanpa terlewatkan.

Dengan templat storyboard seperti ini, Anda dapat:

Gunakan Tampilan Garis Waktu Proyek Kreatif untuk merencanakan jadwal adegan, penyuntingan, dan tugas lintas fungsi sepanjang siklus produksi

Berikan tugas dengan perkiraan durasi kepada anggota tim untuk perencanaan bandwidth yang lebih baik

Pantau tonggak pencapaian dan hambatan secara real-time menggunakan subtugas bertingkat dan pembaruan status

Tetap terkoordinasi dengan rekan kerja melalui komentar langsung dan tenggat waktu yang dibagikan

Visualisasikan kemajuan kreatif dari tahap presentasi hingga penyelesaian, bahkan saat cakupan proyek berubah

Perbarui dan sesuaikan jadwal Anda dengan mudah menggunakan integrasi Gantt drag-and-drop ClickUp

🔑 Ideal untuk: Pemimpin kreatif, produser, atau mahasiswa yang mengelola proyek multi-fase di mana manajemen cuti tumpang tindih dengan alur kerja yang didorong oleh tenggat waktu dan memerlukan visibilitas jadwal yang jelas di seluruh tim.

19. Template Anggaran Film ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau biaya produksi dengan jelas menggunakan Template Anggaran Film ClickUp

Dari perkiraan pra-produksi hingga rekonsiliasi pada hari terakhir syuting, setiap tim produksi film membutuhkan anggaran yang kokoh untuk menjaga proyek tetap secara finansial. Template Anggaran Film ClickUp memberikan para pembuat film cara terpusat untuk membagi pengeluaran, memantau status pembayaran, dan mengalihkan sumber daya sesuai dengan perubahan kebutuhan produksi.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Lacak rincian biaya berdasarkan tahap produksi menggunakan tampilan Biaya Tahap

Gunakan Tampilan Status Pembayaran untuk mengelola pengembalian dana, tunggakan yang belum dibayar, dan pembayaran yang telah selesai di satu tempat

Catat dan visualisasikan informasi anggaran detail untuk setiap item dengan Bidang Kustom seperti Tahap Produksi Film, Deskripsi, Biaya Per Unit, Biaya Total, dan Kategori

Atur dan perbarui status item seperti Dibayar, Menunggu, dan Akan Dibayar untuk transparansi penuh

Gunakan ClickUp Goals untuk menetapkan dan memantau batas anggaran untuk setiap kategori, membantu Anda tetap dalam batasan keuangan dan menghindari kelebihan anggaran

🔑 Ideal untuk: Pembuat film, produser independen, dan manajer produksi yang membutuhkan cara yang andal dan praktis untuk mengelola pengeluaran, terutama bagi mereka yang melacak biaya di berbagai departemen dan peran tanpa bergantung sepenuhnya pada Google Sheets.

🧠 Fakta menarik: Sebelum The Devil Wears Prada diterbitkan, Fox 2000 langsung membeli hak filmnya dalam kesepakatan pra-publikasi setelah membaca 100 halaman dan garis besarnya.

20. Template Jadwal Syuting oleh Wrapbook

melalui Wrapbook

Template Jadwal Syuting Wrapbook memberikan para pembuat film kerangka kerja yang sederhana dan praktis untuk mengatur adegan harian, pemain, lokasi, dan logistik syuting. Template ini mencakup bidang-bidang terstruktur untuk nomor adegan, deskripsi, jadwal syuting (siang/malam), persyaratan pemain, dan catatan produksi, sehingga memudahkan koordinasi syuting dan meminimalkan kebingungan di lokasi syuting.

Selain itu, desainnya yang bersih membuatnya sempurna untuk dicetak atau diedit secara digital dengan cepat.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Bagi naskah syuting menjadi jadwal harian untuk kejelasan

Tugaskan anggota pemeran dan kru ke adegan dan lokasi tertentu

Pantau kemajuan dan sesuaikan rencana seiring berjalannya produksi

Pastikan semua detail produksi dapat diakses di satu tempat

Perlancar komunikasi antar departemen untuk hari syuting yang lebih lancar

🔑 Ideal untuk: Pembuat film pemula atau produser independen yang mencari cara sederhana untuk mengelola syuting harian tanpa tersesat dalam alat-alat yang rumit.

21. Template Jadwal Syuting Excel oleh Manajer Proyek

melalui ProjectManager

Template berbasis Excel dari ProjectManager ini menampilkan detail hari syuting Anda dalam grid yang sederhana, memudahkan Anda mencatat status, waktu, dan detail produksi setiap adegan. Dengan kolom untuk durasi adegan, lokasi, pemain, peralatan, dan catatan, template ini merupakan pilihan praktis untuk tim kecil yang perlu melacak logistik syuting mereka dengan cepat tanpa harus menggunakan perangkat lunak penjadwalan yang rumit.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Daftar semua adegan, tanggal syuting, dan lokasi dalam tabel yang jelas

Tambahkan kolom kustom untuk properti, kostum, atau catatan

Filter dan urutkan berdasarkan pemain, lokasi, atau hari syuting untuk referensi cepat

Perbarui jadwal secara real-time dan bagikan dengan tim

Unduh atau cetak jadwal untuk penggunaan di lokasi syuting

🔑 Ideal untuk: Pembuat film independen, mahasiswa film, atau asisten sutradara yang mencari format spreadsheet sederhana untuk mencatat hal-hal penting pada hari syuting.

22. Template Jadwal Produksi oleh BBC

via BBC

Template Jadwal Produksi BBC adalah dokumen perencanaan syuting harian yang dapat dicetak, dirancang untuk syuting skala kecil dan produksi pendidikan. Template ini mencakup bidang-bidang penting seperti peran kru, lokasi syuting, petunjuk arah, daftar periksa peralatan, dan jadwal syuting profesional yang dibagi menjadi blok waktu.

Tata letaknya sederhana, jelas, dan dirancang untuk kemudahan pemahaman—berguna bagi mereka yang lebih suka menggunakan metode pencatatan manual di lokasi syuting.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gambarkan seluruh proses produksi, termasuk pra-produksi, syuting, dan pasca-produksi

Tugaskan tugas dan batas waktu kepada departemen atau individu

Pantau kemajuan dengan pembaruan status dan penanda tonggak pencapaian

Sesuaikan jadwal sesuai kebutuhan untuk memenuhi target pengiriman

Gunakan sebagai dokumen utama untuk rapat produksi rutin

🔑 Ideal untuk: Pembuat film, mahasiswa film, atau program media sekolah yang membutuhkan jadwal cetak untuk produksi skala kecil dengan perencanaan slot waktu yang jelas.

23. Template Jadwal Syuting oleh Scribd

via Scribd

Template Jadwal Syuting Scribd menawarkan tata letak yang bersih dan bergaya spreadsheet, yang memetakan setiap hari syuting berdasarkan nomor adegan, waktu hari (siang/malam), jenis lokasi (dalam ruangan/luar ruangan), dan pemain yang dibutuhkan.

Template ini dirancang untuk referensi cepat di lokasi syuting dan berfungsi baik sebagai gambaran kebutuhan produksi selama beberapa hari. Tidak ada hal-hal yang tidak perlu—hanya detail inti yang membantu tim produksi tetap terkoordinasi.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Sederhanakan pembagian skrip berdasarkan adegan dan lokasi

Catat waktu panggilan, penugasan pemain, dan catatan khusus

Lacak adegan yang telah selesai dan perbarui jadwal secara real-time

Bagikan jadwal secara digital atau cetak untuk referensi di lokasi syuting

🔑 Ideal untuk: Asisten sutradara atau manajer produksi yang mencari dokumen sederhana untuk merencanakan syuting film multi-hari tanpa repot dengan format.

24. Template Daftar Panggilan Profesional oleh Set Hero

melalui Set Hero

Jalankan syuting Anda dengan lancar menggunakan Template Daftar Panggilan Profesional Set Hero. Dengan kolom yang jelas untuk waktu panggilan, lokasi syuting, cuaca, dan rincian pemain, template ini memastikan semua orang tetap terinformasi. Tampilan clipboard-nya mudah diperbarui dan dibagikan—sehingga setiap kepala departemen tahu persis di mana dan kapan harus berada.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Buat daftar panggilan untuk setiap hari syuting dengan detail adegan dan kru yang otomatis

Sertakan informasi cuaca, parkir, dan darurat untuk setiap lokasi

Bagikan lembar panggilan melalui email atau perangkat seluler untuk akses instan

Lacak konfirmasi dan tanggapan dari pemain dan kru

Jaga standar profesional dalam komunikasi di lokasi syuting

🔑 Ideal untuk: Tim produksi yang mengoordinasikan hari syuting yang kompleks, terutama yang bekerja dengan tim pemain dan kru yang besar yang memerlukan pengelolaan waktu dan lokasi yang ketat.

25. Template Jadwal Syuting Video oleh Reflection Software

melalui Reflection Software

Template Jadwal Syuting Video oleh Reflection Software adalah template berwarna yang memudahkan logistik syuting Anda dengan kolom untuk waktu panggilan, nama pemain, instruksi pakaian, dan detail skenario. Template ini dirancang untuk kejelasan, sehingga pemain dan kru Anda tahu persis kapan harus datang, apa yang harus dikenakan, dan apa yang akan mereka syuting.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Rencanakan hari syuting, lokasi, dan peralatan yang diperlukan

Bagi tugas kepada anggota tim dan lacak kemajuan penyelesaiannya

Perbarui jadwal sesuai dengan perubahan kebutuhan produksi

Sentralisasikan semua informasi syuting untuk akses yang mudah

Perbaiki koordinasi antara tim kreatif, teknis, dan produksi

🔑 Ideal untuk: Tim produksi yang merekam video pelatihan, wawancara, atau syuting korporat yang membutuhkan konsistensi kostum dan kejelasan pemain dalam jadwal yang ketat.

Jalankan Produksi yang Lebih Lancar dari Naskah hingga Layar dengan ClickUp

Pembuatan film jarang berjalan otomatis. Segala hal bisa berantakan dengan cepat akibat perubahan jadwal syuting, revisi skenario, dan pembaruan tim yang tidak terkoordinasi. Di situlah ClickUp berperan—bukan sebagai alat manajemen tambahan, tetapi sebagai satu-satunya tempat untuk mengelola semuanya.

Baik Anda merencanakan syuting multi-hari, melacak anggaran, atau mengoordinasikan pengeditan pasca-produksi, templat ClickUp menawarkan lebih dari sekadar penjadwalan dasar.

Template ini menggabungkan fitur manajemen proyek canggih dengan format fleksibel—seperti daftar, papan, kalender, dan papan tulis—yang dapat disesuaikan dengan alur kerja produksi Anda. Dengan Kalender AI ClickUp, Anda dapat mempermudah perencanaan, memantau tenggat waktu, dan menjaga film Anda tetap pada jalurnya dari pra-produksi hingga pasca-produksi.

Daftar ke ClickUp untuk menjaga produksi Anda berikutnya tetap terorganisir, terkendali, dan kreatif.