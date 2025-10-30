Sunsama vs. Todoist: Manakah Pengelola Tugas yang Paling Sesuai dengan Alur Kerja Anda?

Memilih alat manajemen tugas yang tepat dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan alur kerja harian Anda.

Jika Anda bingung memilih antara Sunsama dan Todoist, Anda tidak sendirian—keduanya adalah alat yang populer, tetapi mereka melayani jenis pengguna dan kebutuhan yang berbeda.

Dalam perbandingan ini, kami akan menguraikan fitur utama, harga, kelebihan dan kekurangan, serta siapa yang paling cocok menggunakan masing-masing alat.

Jika keduanya tidak memenuhi semua kriteria, kami akan menunjukkan mengapa ClickUp mungkin menjadi solusi all-in-one yang Anda cari.

Sunsama vs. Todoist—dan Alternatif Terbaik Sekilas

Fitur Sunsama Todoist Alternatif terbaik: ClickUp Pembuatan tugas Masukan tugas manual dengan perencanaan terstruktur Masukan bahasa alami untuk entri tugas yang cepat Pembuatan tugas cerdas melalui obrolan, dokumen, AI, dan templat Otomatisasi alur kerja Alur kerja dasar dan tugas berulang Label, filter, subtugas, dan proyek Penyesuaian penuh dengan status, bidang, ketergantungan, tag, dan templat. Integrasi kalender Sinkronisasi dua arah dengan Google, Outlook, dan iCloud Tampilan kalender melalui integrasi Kalender bertenaga AI dengan penjadwalan tugas otomatis dan waktu fokus. Pelacakan waktu dan pembatasan waktu Pelacakan waktu bawaan dan penentuan waktu manual Tidak ada pelacakan waktu bawaan Pelacakan waktu bawaan, perbandingan antara rencana dan aktual, dan laporan produktivitas. Sinkronisasi lintas platform Aplikasi web dan desktop (mobile terbatas) Sinkronisasi penuh antar perangkat, termasuk perangkat wearable. Sinkronisasi di seluruh desktop, perangkat seluler, ekstensi browser, dan integrasi. Kolaborasi tim Daftar tugas bersama dan integrasi Slack/email Proyek bersama dengan komentar dan lampiran Kolaborasi real-time dengan obrolan, dokumen, tujuan, dan tampilan beban kerja. Fitur AI Tanpa bantuan AI Tanpa bantuan AI ClickUp Brain: Ringkasan cerdas, penulisan konten, penjadwalan otomatis, wawasan. Otomatisasi Proses manual saja Pengaturan tugas berulang dasar Otomatisasi alur kerja penuh dengan pemicu dan tindakan di seluruh alat. Template Tidak tersedia Template yang dapat disesuaikan untuk berbagai kasus penggunaan Puluhan templat + Templat Daftar Tugas Kalender ClickUp *Harga $20/bulan $2/bulan (Pro), $8/bulan (Bisnis) Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Sunsama?

melalui Sunsama

Sunsama adalah planner harian digital yang dirancang untuk membantu profesional mengelola tugas, merencanakan hari mereka, dan menyeimbangkan prioritas kerja dan kehidupan.

Alat manajemen tugas ini menggabungkan daftar tugas, acara kalender, email, dan pertemuan Anda menjadi satu tampilan tunggal. Ini ideal untuk individu dan tim yang membutuhkan jadwal terstruktur untuk tetap produktif tanpa kekacauan mengelola beberapa aplikasi sekaligus.

👀 Tahukah Anda? Multitasking dapat mengurangi produktivitas hingga 40%.

Fitur Sunsama

Begini cara Sunsama memudahkan perencanaan harian:

Fitur #1: Perencanaan harian

melalui Sunsama

Sunsama tidak hanya membantu Anda mengelola tugas harian; ia juga memandu Anda melalui proses perencanaan harian yang terstruktur. Setiap pagi, Anda akan diminta untuk meninjau semua tugas Anda, menetapkan tujuan yang realistis, dan menetapkan blok waktu perkiraan untuk setiap aktivitas.

Hal ini memastikan Anda tidak membebani jadwal Anda atau meremehkan berapa lama suatu tugas akan memakan waktu—sebuah jebakan umum yang dikenal sebagai bias perencanaan. Dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan penjadwalan tugas dengan pendekatan yang sadar dan bertahap, Sunsama membantu Anda menjaga beban kerja yang seimbang sambil tetap membuat kemajuan yang konsisten menuju tujuan Anda.

Fitur #2: Integrasi Google Calendar yang kuat

melalui Sunsama

Integrasi Sunsama dengan Google Calendar sangat cocok untuk profesional yang mengandalkan kalender mereka untuk mengelola aktivitas harian. Berbeda dengan banyak alat produktivitas lainnya, Sunsama menawarkan sinkronisasi dua arah, artinya setiap tugas yang Anda jadwalkan di Sunsama akan muncul di kalender Anda—dan sebaliknya.

Ini menghilangkan kerepotan memperbarui beberapa platform secara manual. Selain itu, ia mendukung kalender Outlook dan iCloud, menjadikannya sistem manajemen tugas yang beradaptasi dengan alur kerja Anda, terlepas dari aplikasi kalender mana yang Anda gunakan.

Fitur #3: Manajemen tugas

melalui Sunsama

Kita semua memiliki tugas yang perlu dilakukan secara rutin, baik itu laporan mingguan, rapat tim bulanan, atau bahkan hal sepele seperti mengirim email tindak lanjut. Sunsama memungkinkan Anda untuk mengatur tugas berulang sehingga Anda tidak perlu memasukkannya secara manual setiap kali.

Selain itu, Anda dapat mengimpor tugas dari alat lain seperti Trello, Asana, dan ClickUp, sehingga semua pekerjaan Anda tetap terorganisir di satu tempat. Bagian terbaiknya? Tugas yang diimpor tetap sinkron di semua platform terhubung, jadi Anda tidak perlu khawatir memperbarui mereka secara terpisah.

💡 Tips Pro: Saat melakukan time blocking di Sunsama, selalu tambahkan buffer 15 menit antara tugas. Hal ini untuk mengantisipasi keterlambatan tak terduga dan menjaga jadwal Anda tetap terkendali.

Fitur #4: Pelacakan waktu dan pembatasan waktu

melalui Sunsama

Sunsama melampaui aplikasi daftar tugas sederhana dengan menawarkan fitur pelacakan waktu dan timeboxing yang terintegrasi. Pelacakan waktu memungkinkan Anda memantau waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek tertentu, membantu Anda mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan efisiensi.

Timeboxing, di sisi lain, memungkinkan Anda menjadwalkan tugas langsung ke kalender Anda, memastikan setiap aktivitas memiliki slot waktu yang khusus. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengelola proyek kompleks, karena memastikan bahwa tugas-tugas prioritas tinggi tidak terlewatkan.

📮 ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan ini, sebuah AI perlu mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tugas atau menyesuaikan tugas, dan mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah yang sudah dioptimalkan. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan pertemuan dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Selamat tinggal pekerjaan yang membosankan!

Fitur #5: Kolaborasi tim

Integrasi dengan Slack, Microsoft Teams, Gmail, dan Outlook memungkinkan Anda mengubah email dan pesan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Ini berarti lebih sedikit email yang terlupakan dan lebih sedikit gangguan.

Selain itu, fitur kolaborasi tim Sunsama memudahkan berbagi tugas dan berkoordinasi dengan rekan kerja. Baik Anda membagikan tanggung jawab atau memantau tugas, Sunsama menawarkan pendekatan terstruktur untuk memastikan semuanya berjalan lancar.

Harga Sunsama

Gratis: Uji coba 14 hari

Langganan tahunan: $16/bulan

Langganan bulanan: $20/bulan

Apa Itu Todoist?

melalui Todoist

Todoist adalah aplikasi manajemen tugas yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur, memprioritaskan, dan menyelesaikan daftar tugas dengan mudah. Baik Anda seorang profesional yang harus mengelola tenggat waktu, mahasiswa yang melacak tugas-tugas, atau seseorang yang ingin tetap terorganisir dalam kehidupan sehari-hari, Todoist menawarkan cara yang terstruktur namun fleksibel untuk mengelola tugas secara efisien.

Dengan antarmuka minimalis dan ramah pengguna serta otomatisasi yang kuat, Todoist membantu Anda tetap fokus, terorganisir, dan mengontrol segalanya, bahkan saat daftar tugas Anda menjadi terlalu banyak. Selain itu, dengan sinkronisasi di desktop, mobile, dan bahkan perangkat wearable, tugas-tugas Anda selalu dalam jangkauan.

Fitur Todoist

Inilah yang membuat Todoist menonjol:

Fitur #1: Masukan bahasa alami

melalui Todoist

Menulis tugas secara manual bisa membosankan, tetapi Todoist membuat prosesnya intuitif dengan input bahasa alami.

Alih-alih mengklik menu, Anda cukup mengetik ‘Kirim laporan setiap Senin pukul 10 pagi,’ dan aplikasi akan secara otomatis menjadwalkan tugas tersebut sebagai tugas berulang. Fitur ini menghemat waktu dan membuat penambahan tugas terasa sehalus menulis catatan.

Fitur #2: Sinkronisasi lintas platform

melalui Todoist

Sebuah alat manajemen tugas hanya sebagus ketersediaannya, dan Todoist unggul dalam aksesibilitas lintas platform.

Aplikasi ini terintegrasi secara mulus di berbagai platform, termasuk desktop, ponsel, tablet, jam tangan pintar, ekstensi email, dan ekstensi browser, sehingga pengguna dapat tetap terupdate di mana pun mereka berada.

Baik saat menambahkan tugas melalui aplikasi seluler, memeriksa daftar tugas di laptop, atau menggunakan perintah suara di smartwatch, Todoist memastikan semua tetap terupdate secara real-time.

Fitur #3: Penjadwalan dan pengorganisasian tugas

melalui Todoist

Todoist menyediakan alat penjadwalan dan organisasi untuk membantu Anda tetap teratur dalam mengelola tugas-tugas Anda.

Tanggal jatuh tempo dan pengingat berulang memastikan tugas penting selalu menjadi prioritas, sementara proyek, bagian, dan subtugas memungkinkan struktur kerja yang detail.

Anda dapat mengelompokkan tugas menggunakan label dan filter, sehingga memudahkan untuk menemukan tugas berdasarkan urgensi, prioritas, atau konteks tertentu.

💡 Tips Pro: Gunakan sub-tugas dan hierarki proyek Todoist untuk membagi proyek besar menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dikelola. Hal ini mencegah rasa kewalahan dan memudahkan pelacakan kemajuan.

Fitur #4: Kolaborasi tim

melalui Todoist

Todoist bukan hanya alat produktivitas pribadi—tetapi juga dirancang untuk kolaborasi tim. Anda dapat membuat proyek bersama, menugaskan tugas kepada anggota tim tertentu, dan menambahkan komentar serta lampiran untuk menjaga diskusi tetap terorganisir dalam tugas.

Catatan aktivitas memastikan transparansi, memungkinkan anggota tim melacak perubahan dan pembaruan dengan mudah. Fitur-fitur ini menjaga tim tetap terkoordinasi dan produktif tanpa bergantung pada rantai email yang berantakan atau alat komunikasi yang beragam.

Fitur #5: Template yang dapat disesuaikan

Bagi yang membutuhkan titik awal yang terstruktur, Todoist menawarkan templat yang dapat disesuaikan sesuai dengan alur kerja yang berbeda.

Apakah Anda membutuhkan agenda rapat, pelacak proyek, kalender manajemen proyek, atau pelacak kebiasaan, templat Todoist yang sudah dirancang sebelumnya ini membantu Anda mengatur tugas secara instan.

Fitur ini merupakan trik produktivitas untuk tim bisnis, mahasiswa, dan wirausaha, karena menyediakan kerangka kerja siap pakai untuk tetap terorganisir tanpa perlu menghabiskan waktu untuk pengaturan manual.

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Kelebihan: $2 per bulan per pengguna

Bisnis: $8 per bulan per pengguna

Sunsama vs. Todoist: Perbandingan Fitur

Bingung memilih antara Sunsama dan Todoist? Semua tergantung pada cara Anda lebih suka mengatur hari Anda.

Fitur #1: Perencanaan harian dan integrasi kalender

Sunsama: Selain integrasi kalender, tampilan kalender Sunsama berada di posisi terdepan, memungkinkan Anda melihat acara kalender bersamaan dengan tugas untuk pemblokiran waktu yang benar-benar efektif. Representasi visual ini membantu menciptakan rencana harian yang realistis yang memperhitungkan semua komitmen.

Todoist: Meskipun menawarkan integrasi kalender, Todoist tidak memiliki pendekatan terarah yang sama—tugas-tugas dijadwalkan tetapi tidak terintegrasi ke dalam alur kerja harian langkah demi langkah seperti di Sunsama.

🏆 Pemenang: Dalam hal organisasi kalender, Sunsama menjadi yang terbaik.

Fitur #2: Kemampuan manajemen tugas

Sunsama: Ini menawarkan manajemen tugas yang solid tetapi lebih menekankan pada alur kerja harian daripada sistem organisasi yang kompleks. Meskipun dapat mengelola dan mengatur tugas secara efektif, Sunsama kurang memiliki beberapa fitur penyaringan dan pengurutan yang lebih canggih seperti yang dimiliki Todoist.

Todoist: Fitur manajemen tugas berbasis AI, seperti pemahaman bahasa alami untuk membuat tugas, tidak tertandingi. Selain itu, sistem organisasinya, yang mencakup proyek, subtugas, label, filter, dan prioritas, menyediakan alur kerja yang solid untuk mengatur tugas tanpa membebani pengguna.

🏆 Pemenang: Todoist menang dalam putaran ini!

Fitur #3: Kolaborasi tim

Sunsama: Tim dapat berbagi saluran, melihat rencana harian satu sama lain, dan berkoordinasi dengan lebih efektif. Namun, Sunsama tidak memiliki fitur seperti penugasan tugas, diskusi tim, atau berbagi file, sehingga kurang ideal untuk manajemen tugas berbasis tim.

Todoist: Menyediakan alat kolaborasi tim yang kuat, termasuk proyek bersama, penugasan tugas, komentar real-time, dan pelacakan kemajuan. Namun, Todoist tidak memiliki visibilitas kalender dan transparansi beban kerja yang ditawarkan oleh Sunsama.

🏆 Pemenang: Seri! Pilihan di sini sepenuhnya tergantung pada kebutuhan Anda.

Sunsama: Fokus pada integrasi yang mendalam dan berorientasi pada alur kerja, memungkinkan Anda mengimpor tugas dari alat seperti Asana, Trello, Jira, dan GitHub, serta melihat dan mengelolanya bersamaan dengan kalender Anda.

Todoist menawarkan lebih dari 200 integrasi dengan alat produktivitas lain melalui koneksi asli dan Zapier, termasuk Slack, Gmail, dan Google Calendar.

🏆 Pemenang: Seri! Sunsama memiliki integrasi yang lebih dalam dengan alat manajemen proyek, sementara Todoist terhubung dengan ekosistem yang lebih luas.

Sunsama vs. Todoist di Reddit

Tidak ada yang lebih membantu daripada ulasan pengguna yang jujur, bukan? Nah, kami mengunjungi Reddit untuk melihat apa yang orang katakan tentang Sunsama vs. Todoist, dan inilah yang kami temukan.

Di subreddit r/productivity, seorang pengguna bernama Rejendra2124 menyoroti kemampuan pemblokiran waktu Sunsama.

Saya secara pribadi telah menggunakan Sunsama untuk time-blocking dan hal ini telah menjadi game-changer bagi produktivitas dan organisasi saya.

Saya secara pribadi telah menggunakan Sunsama untuk time-blocking dan hal ini telah menjadi game-changer bagi produktivitas dan organisasi saya.

Sementara itu, pengguna lain, littlelorax, menyoroti Todoist sebagai pilihan yang lebih baik untuk manajemen tugas.

…Saya menemukan solusi ini melalui Todoist. Saya suka bahwa saya bisa menggunakan pintasan keyboard dan dengan cepat menambahkan hal-hal menggunakan bahasa alami daripada mengklik ribuan menu dropdown. Itu tidak secara khusus melakukan pemblokiran waktu, tetapi metode itu belum pernah berhasil bagi saya anyway. Tapi saya bisa menetapkan tanggal jatuh tempo, tugas berulang, dan alat ini bisa memberikan tampilan "hari ini" dari semua tugas yang harus saya selesaikan hari itu, terlepas dari bagian mana dalam hidup saya itu berada.

…Saya menemukan solusi ini melalui Todoist. Saya suka bahwa saya bisa menggunakan pintasan keyboard dan dengan cepat menambahkan hal-hal menggunakan bahasa alami daripada mengklik ribuan menu dropdown. Itu tidak secara khusus melakukan pemblokiran waktu, tetapi metode itu belum pernah berhasil bagi saya anyway. Tapi saya bisa menetapkan tanggal jatuh tempo, tugas berulang, dan alat ini bisa memberikan tampilan "hari ini" dari semua tugas yang harus saya selesaikan hari itu, terlepas dari bagian mana dalam hidup saya itu berada.

Ingin ulasan Sunsama dari ahli? Berikut ini yang dikatakan pendiri Sunsama, sunsamahq, di r/msp.

…Sunsama sebenarnya adalah planner harian dan berfungsi terbaik jika Anda menggunakan alat terpisah sebagai sistem pencatatan proyek Anda. Dengan cara ini, Anda dapat merencanakan hal-hal jangka panjang di alat lain dan merencanakan hanya beberapa hal yang akan Anda lakukan setiap hari di Sunsama.

…Sunsama sebenarnya adalah planner harian dan berfungsi terbaik jika Anda menggunakan alat terpisah sebagai sistem pencatatan proyek Anda. Dengan cara ini, Anda dapat merencanakan hal-hal jangka panjang di alat lain dan merencanakan hanya beberapa hal yang akan Anda lakukan setiap hari di Sunsama.

Kenalkan ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Sunsama vs. Todoist

Jika Anda masih bingung memilih antara Sunsama dan Todoist atau mencari alternatif yang menggabungkan fitur terbaik dari kedua aplikasi tersebut, tidak perlu mencari lebih jauh lagi—ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan!

ClickUp adalah alat manajemen proyek yang komprehensif dengan rangkaian fitur lengkap yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan alur kerja, dan memudahkan kolaborasi.

Baik untuk mengelola tugas pribadi maupun mengawasi proyek tim yang kompleks, inilah cara ClickUp memudahkan hidup Anda.

ClickUp’s One Up #1: Buat tugas dalam hitungan detik

Lupakan daftar tugas dasar—ClickUp Tasks dirancang untuk pekerjaan nyata. Berbeda dengan sistem tugas sederhana Todoist atau planner harian Sunsama, ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja secara penuh dengan subtugas, ketergantungan, dan bidang khusus proyek.

Tetap kendalikan setiap tugas dengan alur kerja yang dapat disesuaikan menggunakan ClickUp Tasks.

Anda dapat mengoptimalkan tugas-tugas ini dengan Status Kustom, Bidang Kustom, dan Tag untuk menyoroti prioritas dan melacak kemajuan. Bagian terbaiknya? Anda dapat membuat tugas dari hampir mana saja, seperti obrolan bawaan ClickUp Chat dan ClickUp Docs, atau bahkan membiarkan AI melakukannya untuk Anda.

Butuh pandangan menyeluruh? Beralih antara tampilan Papan ClickUp, Daftar, Kalender ClickUp, dan lainnya untuk mengelola segala hal mulai dari tugas harian hingga proyek jangka panjang.

ClickUp’s One Up #2: Pelacakan waktu cerdas langsung di tempat Anda bekerja

Masalah terbesar yang dihadapi orang saat merencanakan aktivitas harian adalah tidak tahu ke mana waktu mereka pergi.

Fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp memungkinkan Anda mencatat jam kerja, membandingkan pekerjaan yang direncanakan dengan yang sebenarnya, dan menghasilkan laporan produktivitas detail langsung dalam tugas. Ini membantu Anda melacak jam kerja yang dapat ditagih dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu.

Lacak waktu secara otomatis atau manual dengan ClickUp Project Time Tracking

ClickUp’s One Up #3: Bantuan AI kapan pun Anda membutuhkannya

Pernahkah Anda berharap alat produktivitas Anda dapat memprediksi kebutuhan Anda? ClickUp Brain melakukan hal itu.

Ini mempermudah alur kerja Anda dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang, memberikan saran cerdas, dan menyediakan ringkasan instan.

Terjebak dalam suatu tugas? Tanyakan kepada ClickUp Brain untuk pembaruan real-time tentang tim Anda, wawasan proyek, atau laporan yang dihasilkan secara otomatis. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang memahami pekerjaan Anda.

Berikut contoh penggunaan ClickUp Brain 👇🏼

Ambil informasi dari tugas dan percakapan Anda menggunakan ClickUp Brain

Jika Anda berpikir itu semua yang bisa dilakukan Brain, Anda akan terkejut! Seberapa sering Anda kesulitan menulis konten dan bingung memilih antara LLM seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude? Nah, tebak apa? ClickUp membawa semua alat ini ke ruang kerja Anda!

Akses semua alat AI favorit Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain MAX, aplikasi AI super desktop, menggunakan kecerdasan buatan canggih untuk mengotomatisasi, memprioritaskan, dan merangkum tugas Anda, sehingga pengelolaan tugas menjadi lebih cepat dan cerdas.

Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengelola pekerjaan melalui fitur Talk-to-Text, terintegrasi dengan dokumen dan kalender Anda, serta memberikan rekomendasi personal dan laporan otomatis—semua dalam satu tempat.

ClickUp’s One Up #4: Kelola kalender dengan mudah

Mengelola jadwal Anda tidak seharusnya terasa seperti pekerjaan kedua.

Kalender ClickUp yang didukung AI menghilangkan pekerjaan manual dalam perencanaan dengan secara otomatis menjadwalkan tugas dan acara Anda berdasarkan prioritas.

Di ClickUp, kalender berada dalam konteks semua pekerjaan Anda. Tonton video ini untuk mengetahui caranya👇🏼

Berbeda dengan perencanaan manual Sunsama dan penjadwalan sederhana Todoist, kalender ini memiliki kemampuan seperti aplikasi kalender AI. Ia secara cerdas memblokir waktu fokus, menjadwal ulang semua tugas saat terjadi konflik, dan sinkronisasi dengan mulus dengan Google Calendar dan platform lain.

Namun, jika Anda membutuhkan bantuan dalam pengaturan, Template Daftar Tugas Kalender ClickUp adalah solusi siap pakai yang Anda butuhkan. Template ini mengorganisir tugas, acara, dan tenggat waktu, memastikan hari Anda berjalan sesuai keinginan Anda, bukan sebaliknya.

Organisir dan prioritaskan tugas di proyek pribadi dan profesional dengan Template Daftar Tugas Kalender ClickUp.

Begini cara template manajemen tugas ini membantu Anda.

Jadwalkan tugas dengan mudah dan kelola semua rencana di satu tempat.

Kategorikan tugas Anda ke dalam kategori yang jelas untuk memisahkan pekerjaan, tujuan pribadi, dan proyek prioritas demi organisasi yang lebih baik.

Telusuri detail tugas dengan pelacakan real-time, sehingga Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan apa yang perlu diperhatikan.

Gunakan Status Kustom seperti Terbuka dan Selesai untuk memantau kemajuan dengan cepat dan tetap mengontrol alur kerja Anda.

Perbaiki perencanaan Anda dengan berbagai tampilan, termasuk Permintaan Rapat, Berdasarkan Peran, Berdasarkan Kategori, dan Jadwal, untuk pendekatan yang fleksibel dan terstruktur.

ClickUp’s One Up #5: Otomatiskan tugas-tugas berulang

Mengupdate tugas dan proyek secara manual? Tidak lagi.

ClickUp Automations + AI Agents memungkinkan Anda mengatur alur kerja kustom yang berjalan secara otomatis. Proyek baru? Otomatis menugaskan anggota tim dan mengirim pengingat. Status tugas berubah? Memicu pembaruan otomatis.

Dengan lebih dari 100 resep otomatisasi yang sudah siap pakai, ClickUp menangani pekerjaan berat sehingga Anda dapat fokus pada hal yang penting—menyelesaikan tugas.

Dari proyek desain besar hingga daftar tugas sederhana, kami menggunakan ClickUp untuk menyelesaikan pekerjaan. Alat ini digunakan secara luas di perusahaan dan mengatasi masalah manajemen tugas untuk memantau kemajuan dan tugas-tugas yang sedang berjalan yang perlu dilaksanakan.

Dari proyek desain besar hingga daftar tugas sederhana, kami menggunakan ClickUp untuk menyelesaikan pekerjaan. Alat ini digunakan secara luas di perusahaan dan mengatasi masalah manajemen tugas untuk memantau kemajuan dan tugas-tugas yang sedang berjalan yang perlu dilaksanakan.

Dengan wawasan berbasis AI, penyesuaian mendalam, pelacakan waktu, dan otomatisasi, ClickUp adalah semua yang Anda butuhkan dalam satu tempat.

Pilihan yang Lebih Cerdas: ClickUp

Sunsama ideal untuk merencanakan hari Anda, sedangkan Todoist adalah perangkat lunak penjadwalan tugas yang baik.

Tapi mengapa puas dengan satu saja jika Anda bisa mendapatkan semuanya?

ClickUp menggabungkan manajemen tugas, pelacakan waktu, perencanaan kalender, bantuan berbasis AI, otomatisasi, dan kolaborasi yang mulus menjadi satu platform yang kuat. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara alat atau tenggelam dalam tab—cukup satu ruang kerja cerdas yang melakukan semuanya.

Jika Anda siap untuk berhenti berganti-ganti alat dan mulai bekerja lebih cerdas, ClickUp adalah pilihan Anda. Daftar untuk akun ClickUp gratis hari ini!