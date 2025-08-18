Lovable AI vs. Cursor: Solusi AI Mana yang Paling Cocok untuk Anda?

Anda telah melihat headline-nya. “Revolusi tanpa kode!” “AI akan menggantikan pengembang!” “Bangun aplikasi Anda dalam hitungan detik!”

Semua terdengar menarik—sampai Anda mencoba menggunakan AI dalam pengembangan perangkat lunak dan berakhir dengan aplikasi yang penuh bug atau bahkan harus menulis ulang semuanya secara manual.

Itulah mungkin cara Anda menemukan diri Anda membandingkan Lovable AI vs. Cursor untuk memahami cara menyusun prompt dengan lebih baik. Satu mengklaim dapat mengubah ide Anda menjadi aplikasi full-stack dengan bahasa Inggris yang sederhana. Yang lain bertindak seperti programmer AI yang tajam dan presisi yang dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada.

Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan: alat pemrograman berbasis AI ini tidak ditujukan untuk jenis kreator yang sama. Jadi, mana yang paling cocok dengan alur kerja Anda, cara berpikir Anda, dan kecepatan Anda?

Mari kita bahas secara detail—fitur canggih yang sesungguhnya, harga yang transparan, dan tanpa embel-embel.

Lovable AI vs. Cursor: Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara Cursor dan Lovable:

Fitur Lovable AI Cursor Bonus: Klik ClickUp Masukan bahasa alami ✔ Ya ✔ Ya ✔ Ya + Pembuatan tugas berbasis AI, penyaringan cerdas, dan otomatisasi untuk tim Fokus pada pengembang: kecerdasan kode ✘ Tidak ✔ Ya ✔ Ya + ketergantungan tugas, manajemen beban kerja, dan pengingat otomatis untuk proyek Kolaborasi ✔ Ya Terbatas (beberapa melalui Cursor Agents) ✔ Ya + kolaborasi real-time, berbagi dokumen, dan kemampuan komentar tim Kesiapan implementasi ✔ Ya ✘ Tidak ✔ Ya + alat manajemen proyek seperti diagram Gantt dan templat pengembangan perangkat lunak untuk mempercepat jadwal pengiriman Integrasi IDE ✘ Tidak ✔ Ya ✔ Ya + integrasi dengan alat pengembangan seperti GitHub dan JIRA untuk alur kerja proyek yang lebih efisien Penyesuaian dan kontrol kode ✔ Ya ✔ Ya ✔ Ya + tampilan tugas kustom, templat, dan otomatisasi DevOps yang disesuaikan dengan alur kerja Anda Kecepatan dalam membuat prototipe ✔ Ya ✘ Tidak ✔ Ya + pengaturan instan daftar tugas, garis waktu, dan peta jalan produk untuk iterasi cepat Responsivitas AI ✔ Ya ✔ Ya ✔ Ya; ClickUp Brain untuk bantuan pemrograman yang ditingkatkan dengan AI; otomatis menghasilkan tugas, ringkasan proyek, dan rekomendasi

Apa Itu Lovable AI?

melalui Lovable AI

Lovable AI memungkinkan Anda membangun aplikasi web lengkap hanya dengan menjelaskan ide Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana. Benar sekali—tanpa kode, tanpa pengetahuan pemrograman, tanpa templat, dan tanpa repot dengan alat seret-dan-lepas yang berpura-pura membantu. Ini adalah AI untuk orang yang ingin bergerak cepat tanpa perlu mempekerjakan tim pengembang.

🧠 Fakta Menarik: Pengembang yang memanfaatkan AI menyelesaikan 126% lebih banyak proyek per minggu dibandingkan yang tidak.

Fitur Lovable AI

Lovable AI bukanlah salah satu alat yang Anda coba sekali untuk bereksperimen dengan kasus penggunaan AI baru dan kemudian dilupakan. Alat ini dirancang untuk menghasilkan output yang nyata dan fungsional—aplikasi yang bukan sekadar prototipe yang menarik, tetapi bangunan siap produksi yang dapat diskalakan, diintegrasikan, dan berkembang dengan fitur-fitur berikut:

Fitur #1: Bahasa alami ke aplikasi lengkap

melalui Lovable AI

Anda tidak perlu menulis satu baris kode pun dalam alat prototyping ini. Cukup deskripsikan aplikasi Anda menggunakan perintah bahasa alami seperti—“Saya ingin dasbor yang menampilkan penjualan berdasarkan wilayah dan memungkinkan pengguna mengunggah faktur”—dan Lovable akan mengubahnya menjadi produk yang benar-benar berfungsi. Kami berbicara tentang kode AI yang dihasilkan sepenuhnya dalam hitungan menit, mulai dari front-end dan back-end hingga arsitektur database.

Fitur #2: Siap API sejak awal

Lovable tidak menunggu Anda untuk mengintegrasikan layanan—fitur integrasi sudah terintegrasi sejak awal. Apakah Anda berencana menggunakan Stripe untuk pembayaran? Apakah Anda ingin menggunakan SendGrid untuk email atau OpenAI untuk generasi konten?

Cukup katakan perintahnya, dan Lovable akan menghubungkan endpoint, mengatur panggilan API, dan bahkan menangani alur autentikasi pengguna. Ini seperti bekerja dengan editor kode yang didukung AI yang sudah memahami pikiran Anda—dan stack Anda.

Fitur #3: Pengeditan penuh (jika Anda menginginkannya)

Inilah yang membedakan Lovable dari alat pemrograman biasa. Jika Anda tipe pengembang yang suka menyesuaikan, memodifikasi, atau bahkan menulis ulang bagian-bagian kode, Lovable membuka akses ke inti sistem.

Anda dapat langsung masuk ke logika backend, menyesuaikan permintaan API, mengatur gaya frontend dengan CSS, dan mengonfigurasi ulang skema database. Fleksibel untuk pengguna tingkat lanjut, tetapi tetap ramah bagi pemula.

👀 Tahukah Anda? Sebanyak 82% pengembang sudah beralih ke alat AI untuk membantu dalam pemrograman—apa yang awalnya hanya tren kini dengan cepat menjadi praktik standar.

Fitur #4: Mode kolaborasi tim

Anda mungkin memulai sendirian, tetapi proyek Anda mungkin segera berkembang menjadi proyek kolaboratif. Lovable mengerti hal itu. Dengan fitur kolaborasi bawaan, Anda dapat mengundang rekan tim, meninggalkan komentar kontekstual pada build, dan melacak perubahan di seluruh versi. Ini seperti Git untuk pembuat aplikasi, tanpa kerumitan pengaturan. Manajer produk, desainer, dan pengembang akhirnya dapat berbicara dalam bahasa yang sama—Inggris.

Harga Lovable AI

Gratis

Pro: $25/bulan

Bisnis : $50/bulan

Enterprise: Harga khusus

📮ClickUp Insight: 33% responden kami menyebutkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pengguna non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam kasus seperti ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba bisa untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

Apa itu Cursor?

melalui Cursor

Cursor adalah alat AI untuk pemrograman berpasangan yang dirancang khusus untuk pengembang, dirancang untuk mengubah cara Anda menulis, mendebug saran AI, dan merestrukturisasi kode. Ia tajam, fokus, dan tanpa ampun terhadap kode yang tidak perlu. Anda bawa repositori—Cursor bawa kekuatannya.

Fitur Cursor

Sebagai alat pemrograman, Cursor terintegrasi langsung ke dalam Visual Studio Code dan mempelajari basis kode Anda. Ini adalah asisten kode AI cerdas yang tidak memerlukan bimbingan manual untuk memahami apa yang Anda bangun dan cara Anda membangunnya. Berikut ini yang ditawarkannya:

Fitur #1: Saran real-time yang memahami konteks

Cursor bukanlah chatbot. Ia membaca seluruh kode Anda dan memberikan saran yang sesuai dengan logika Anda. Ia tidak membuat saran yang tidak relevan atau meminta Anda menjelaskan hal yang sudah jelas. Ia bekerja seperti seorang pengembang berpengalaman yang telah menjadi bagian dari tim Anda selama berbulan-bulan.

Terjebak dengan kode warisan yang berantakan? Cursor memotong kode berantakan dengan alat pemrograman AI yang cerdas. Bukan hanya mengganti nama variabel—ia juga merestrukturisasi logika saat diperlukan dan mengidentifikasi masalah yang lebih dalam.

Fitur #3: Pembangkitan kode dengan bahasa alami

Jelaskan fungsi yang diinginkan, dan Cursor akan menuliskannya seperti rekan tim yang memahami stack Anda, mengikuti panduan gaya penulisan, dan mengantisipasi kasus-kasus khusus. Tidak ada output yang rumit. Tidak ada revisi ulang. Hanya kode yang akan Anda tulis jika Anda memiliki lebih banyak waktu dalam sehari.

Cursor juga mendukung pembangkitan kode multi-file, artinya tidak hanya menghasilkan satu potongan kode terpisah—tetapi dapat menghasilkan, memodifikasi, dan menghubungkan beberapa file sekaligus, baik saat Anda sedang membangun fitur baru atau merestrukturisasi modul yang sudah ada. Hal ini sangat penting ketika proyek Anda mencakup puluhan file dan komponen yang saling terhubung.

🧠 Fakta Menarik: 55% organisasi yang telah mengadopsi AI kini mengambil pendekatan AI-first dalam menghadapi tantangan baru, membuktikan bahwa kesuksesan dengan alat pemrograman AI bergantung pada integrasinya ke dalam mindset inti, bukan sekadar menggunakannya sebagai alat.

Fitur #4: Alur kerja berpusat pada GitHub

Cursor terintegrasi langsung dengan GitHub, memungkinkan Anda membuat pull requests, menyusun pesan commit, dan bahkan merespons ulasan kode dengan bantuan AI. Integrasi GitHub ini dirancang untuk pengembangan kode kolaboratif dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak profesional, menjadikannya ideal untuk tim nyata yang mengembangkan kode nyata, bukan hanya demo.

Harga Cursor

Hobi: Gratis

Pro: $20/bulan

Ultra : $200/bulan

Tim: $40 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Cursor vs. Lovable AI: Perbandingan Fitur Utama

Anda sudah melihat apa yang bisa dilakukan oleh kedua alat AI coding ini. Tapi mana yang membantu Anda bekerja lebih cerdas? Inilah yang membedakan masing-masing dan di mana batasannya kabur:

Fitur #1: Masukan bahasa alami

Kemampuan pemrosesan bahasa alami Cursor sangat solid untuk kode. Anda dapat meminta Cursor untuk menulis fungsi, memperbaiki bug, atau menjelaskan hal yang membingungkan, dan biasanya Cursor akan melakukannya dengan benar.

Namun, Lovable adalah salah satu aplikasi no-code terbaik. Anda dapat menjelaskan seluruh aplikasi—”pasar online dengan profil pengguna, obrolan, dan pembayaran Stripe”—dan membangun semuanya: frontend, backend, dan database.

Tanpa kesalahan sintaksis, tanpa tebak-tebakan, tanpa kerangka kerja. Ini adalah cara terdekat untuk mengubah ide sederhana menjadi pengembangan perangkat lunak.

🏆 Pemenang: Lovable AI

Fitur #2: Kecerdasan kode yang berfokus pada pengembang

Lovable dapat menghasilkan kode yang berfungsi, tetapi tidak dapat membaca repositori Anda atau memahami logika warisan seperti yang dilakukan Cursor.

Cursor terintegrasi langsung ke dalam VS Code dan mempelajari struktur file, pola internal, bahkan keunikan arsitektur Anda. Ia tidak hanya menyelesaikan fungsi secara keseluruhan—ia menyelesaikan pemikiran. Bagi pengembang profesional yang terjebak dalam basis kode besar atau mengatasi utang teknis, Cursor terasa seperti bekerja dengan insinyur senior yang sudah menguasai sistem secara mendalam.

🏆 Pemenang: Cursor

Fitur #3: Kolaborasi

Cursor mendukung kesadaran tim dengan mengingat konteks yang dibagikan dan interaksi sebelumnya, tetapi Lovable dirancang dengan kolaborasi yang terintegrasi sejak awal. Beberapa pengguna dapat mengedit bersama, meninggalkan komentar langsung, dan melihat riwayat versi seperti di Google Docs untuk aplikasi. Hal ini sangat penting ketika pendiri, pengembang, dan desainer bekerja bersama dalam sprint.

Cursor sangat powerful untuk otomatisasi alur kerja solo; Lovable siap untuk membangun tim sejak awal.

🏆 Pemenang: Pertarungan sengit, tetapi Lovable unggul di sini

Fitur #4: Kesiapan implementasi

Cursor adalah alat pengembangan yang membantu Anda menulis kode yang lebih baik, tetapi tidak akan menyiapkan lingkungan atau merilis produk.

Lovable dirancang dengan fokus pada implementasi sejak awal. Ia menyediakan struktur aplikasi lengkap dengan hosting, API, dan logika database yang siap untuk diimplementasikan secara langsung. Anda dapat beralih dari nol ke MVP dalam waktu singkat, tanpa perlu mengelola banyak alat pemrograman AI atau pipeline implementasi.

🏆 Pemenang: Lovable AI

Fitur #5: Integrasi IDE

Cursor terintegrasi langsung di dalam VS Code, tepat di samping terminal dan pohon file Anda. Anda tidak perlu beralih alat atau konteks. Ini seperti bekerja bersama seorang pengembang AI yang sudah ada di ruang kerja Anda, termasuk fitur autocomplete.

Lovable adalah platform terpisah—dirancang khusus untuk pengembang yang ingin membuat aplikasi, bukan lingkungan pengembangan.

🏆 Pemenang: Cursor

Fitur #6: Kustomisasi dan kontrol kode

Lovable memungkinkan Anda memeriksa dan mengedit setiap lapisan—frontend, backend, logika, dan styling. Anda tidak terikat pada sistem no-code yang kaku.

Cursor tidak menghasilkan sistem secara keseluruhan, tetapi saat digunakan untuk merombak dan mengoptimalkan kode yang sudah ada, performanya lebih unggul.

🏆 Pemenang: Seri. Jadi, jika Anda memulai dari nol dan ingin kendali penuh? Lovable menang. Mengedit proyek yang sudah ada? Cursor lebih unggul.

Fitur #7: Kecepatan dalam membuat prototipe

Cursor bersifat reaktif—Anda memberikan kode, dan ia merespons. Lovable dirancang untuk generasi kode berbasis AI—Anda memberikan ide, dan ia memberikan prototipe yang berfungsi dalam hitungan menit. Bagi pendiri dan PM yang ingin menguji ide dengan cepat, ini adalah keunggulan yang luar biasa. Tidak perlu menggabungkan alat-alat. Tidak perlu menunggu sprint. Cukup deskripsikan, generate, dan uji.

🏆 Pemenang: Lovable AI

Fitur #8: Responsivitas AI

Cursor cepat, memahami konteks, dan jarang salah. Saran yang diberikan didasarkan pada kualitas kode aktual di editor Anda, bukan hanya prompt terakhir Anda. AI Lovable kuat, tetapi sedang membangun logika dan arsitektur aplikasi yang lebih luas, yang berarti kadang-kadang terjadi pergeseran output. Untuk pemrograman detail, Cursor lebih akurat.

🏆 Pemenang: Cursor

Lovable AI vs. Cursor di Reddit

Saat membangun aplikasi dengan AI, pengguna Reddit berbagi wawasan nyata tentang bagaimana Lovable dan Cursor bersaing—dan bagaimana kedua alat ini sering kali saling melengkapi daripada bersaing secara langsung.

Seorang pengguna Reddit membagikan alur kerjanya setelah bekerja pada beberapa proyek menggunakan kedua platform:

Saya sedang mengerjakan proyek ke-7, baru saja mencoba Cursor pada dua proyek sebelumnya dan terkesan dengan kemampuannya dalam mendebug dan memperbaiki masalah yang tidak dapat diidentifikasi atau diperbaiki oleh Lovable. Saya menyukai Lovable—setiap proyek yang saya mulai dengan Lovable dan bahkan menyelesaikannya. Namun, ketika saya menemui bug, masalah, atau fitur kompleks yang tidak dapat ditangani oleh Lovable, saya mengandalkan Cursor. Selain itu, Cursor juga memiliki kemampuan untuk beralih dan menggunakan model generatif terbaru seperti Gemini 2.5, yang merupakan pengalaman yang benar-benar berbeda.

Saya sedang mengerjakan proyek ke-7, baru saja mencoba Cursor pada dua proyek sebelumnya dan terkesan dengan kemampuannya dalam mendebug dan memperbaiki masalah yang tidak dapat diidentifikasi atau diperbaiki oleh Lovable. Saya menyukai Lovable—setiap proyek yang saya mulai dengan Lovable dan bahkan menyelesaikannya. Namun, ketika saya menemui bug, masalah, atau fitur kompleks yang tidak dapat ditangani oleh Lovable, saya mengandalkan Cursor. Selain itu, Cursor juga memiliki kemampuan untuk beralih dan menggunakan model generatif terbaru seperti Gemini 2.5, yang merupakan pengalaman yang benar-benar berbeda.

Ini mencerminkan pola umum di antara pengguna: Lovable unggul pada fase awal dan kreatif, seperti membangun antarmuka pengguna (UI) atau mengintegrasikan fitur utama, sementara Cursor menjadi pilihan utama untuk penyempurnaan, debugging, atau menangani tugas yang lebih kompleks.

Seorang pengguna Reddit lain mengatakannya dengan sederhana:

Saya menemukan Lovable lebih baik untuk menambahkan fitur besar atau memulai desain antarmuka pengguna (UI) situs web, dan setelah itu, saya memindahkan proyek ke Cursor untuk edit kecil.

Saya menemukan Lovable lebih baik untuk menambahkan fitur besar atau memulai desain antarmuka pengguna (UI) situs web, dan setelah itu, saya memindahkan proyek ke Cursor untuk edit kecil.

Jadi, jika Anda bingung memilih alat mana yang tepat, mungkin ini bukan keputusan antara satu atau yang lain. Sebaliknya, banyak pengguna menggabungkan Lovable untuk alur kerja dari ide hingga antarmuka dengan Cursor untuk presisi tinggi dan alat debugging, terutama saat menemui batasan AI atau perlu meng-upgrade ke model yang lebih canggih seperti Gemini 2.5.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Lovable AI vs. Cursor

Lovable membantu Anda mendeskripsikan aplikasi. Cursor membantu Anda merancang kode. Namun, keduanya tidak membantu Anda merencanakan rilis, menugaskan tim, melakukan QA pada build, atau mengirimkannya dengan bersih.

Hanya ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, yang menggabungkan rencana, produk, dan tim dalam satu tempat—sehingga Anda tidak perlu repot menggunakan lima alat hanya untuk meluncurkan satu fitur.

Dan ClickUp bukan hanya tentang kemudahan. Tshegofatso Monama, Lead Backend Developer di ejoobi, menjelaskan kemampuannya dengan baik:

Tentu saja, ini sangat membantu dalam melacak tugas yang belum dimulai atau belum selesai. Pengingat tenggat waktu dan pengaturan prioritas membantu manajer melihat tugas-tugas kritis yang harus diselesaikan.

Tentu saja, ini sangat membantu dalam melacak tugas yang belum dimulai atau belum selesai. Pengingat tenggat waktu dan pengaturan prioritas membantu manajer melihat tugas-tugas kritis yang harus diselesaikan.

Visibilitas semacam itu menghasilkan hasil nyata—tim yang menggunakan ClickUp melaporkan penurunan 20% dalam beban kerja berlebihan pengembang.

Jadi, bagaimana sebenarnya ClickUp dibandingkan dengan Lovable vs. Cursor? Mari kita bahas:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain (AI yang benar-benar memahami pekerjaan Anda)

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan kode, mendebug, dan mendokumentasikan dengan presisi AI!

ClickUp Brain bukanlah jendela obrolan mengambang atau generator kode generik. Ini adalah asisten AI kerja paling lengkap dan kontekstual di dunia, terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda.

Anda dapat meminta AI ini untuk menulis spesifikasi teknis, merangkum catatan sprint, mengelola tugas, atau menghasilkan dokumentasi fitur—langsung di samping dokumen yang sedang Anda referensikan.

Tidak hanya membantu Anda menulis blok kode multi-baris lebih cepat. Ini membantu seluruh tim Anda tetap produktif dan selaras, tanpa perlu meninggalkan ClickUp. Bayangkan ChatGPT, tapi alat ini telah membaca daftar tugas Anda dan tahu apa yang dimaksud dengan “Frontend v2.1”.

Beralih antara LLMs di ClickUp Brain untuk menyesuaikan pengalaman AI Anda

Selain itu, ClickUp Brain menyediakan opsi untuk menggunakan beberapa LLM, termasuk model terbaru dari Claude, Gemini, dan ChatGPT. Ini berarti Anda dapat membangun aplikasi tanpa perlu beralih dan masuk ke alat AI yang berbeda.

💡 Tips Pro: Apa lagi? ClickUp Autopilot Agents — baik yang sudah jadi maupun yang dapat disesuaikan — memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas seperti menandai bug teknikal atau mengumpulkan informasi dari saluran obrolan. Latih Agen Autopilot kustom di ClickUp untuk menangani alur kerja yang berulang

Otomatiskan tugas-tugas rutin dengan ClickUp Automations untuk menghemat waktu

ClickUp Automations tidak hanya memindahkan tugas di papan. Mereka menangani alur kerja sederhana namun kritis seperti menandai QA saat fitur masuk ke tahap pengujian, memberi tahu PM jika tugas melewati batas waktu, atau secara otomatis menugaskan reviewer saat PR siap.

Anda dapat membangun logika Anda sendiri, menggabungkannya dengan pemicu eksternal, dan mengintegrasikan semuanya ke dalam satu lapisan operasional yang rapi dengan otomatisasi manajemen proyek. Cursor membantu Anda mengkodekan lebih cepat. ClickUp membantu seluruh alur kerja Anda bergerak lebih cepat, tanpa perlu pengawasan mikro.

Setelah beralih ke ClickUp, organisasi seperti Talent Plus telah meningkatkan kapasitas kerja mereka lebih dari 10%, membuktikan bahwa alat yang tepat tidak hanya mendukung pekerjaan, tetapi juga mengangkatnya ke level yang lebih tinggi.

💡 Tips Pro: Ingin memaksimalkan ClickUp Automations? Jelajahi Panduan Automasi di ClickUp untuk contoh penggunaan nyata yang dapat menginspirasi ide dan meningkatkan efisiensi.

ClickUp’s One Up #3: Tugas + manajemen proyek perangkat lunak (dibuat untuk cara tim pengembang bekerja)

Gunakan ClickUp Tasks untuk menyederhanakan pengelolaan tugas perangkat lunak dan mengatur serta memprioritaskan pekerjaan dengan lebih baik

ClickUp Tasks dirancang untuk alur kerja teknik nyata, bukan fantasi template. Rencanakan peta jalan produk, lacak bug, tetapkan poin kecepatan, lihat pembakaran sprint, dan hubungkan tugas ke commit kode aktual.

Kelola tugas dengan platform manajemen proyek ClickUp untuk mengontrol hasil kerja dengan alat yang powerful

Alat manajemen proyek ClickUp dirancang untuk menangani semua alur kerja kompleks dan proyek kolaboratif. Bayangkan generator ide produk yang kompleks, kampanye lintas fungsi, dan alur pengiriman. Dengan diagram Gantt, tampilan beban kerja, dan pelacakan tonggak, semua bagian yang bergerak tetap terkendali.

Bekerja sama melalui Tim Perangkat Lunak ClickUp untuk meningkatkan produktivitas tim pengembangan

Bagian terbaiknya? Dengan ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak, Anda tidak terikat pada satu tampilan papan—Anda mendapatkan daftar, garis waktu, diagram Gantt, kalender, tabel, dan bahkan dasbor kustom. Semua terintegrasi dengan proses Anda, dari penemuan hingga pengiriman. Tidak perlu lagi menggabungkan Jira dengan Google Docs hanya untuk menjalankan satu sprint.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 2027, hampir 80% tenaga kerja di bidang teknik akan perlu meningkatkan keterampilan mereka untuk tetap unggul di era AI generatif, menjadikan kemampuan beradaptasi sama pentingnya dengan keahlian teknis.

Buat dokumen kaya dan kolaboratif yang tetap terhubung dengan alur kerja Anda menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs mengubah wiki dan spesifikasi produk Anda menjadi dokumen dinamis, di mana Anda dapat menyematkan tugas, menugaskan tindakan, dan melacak pembaruan secara langsung. Berbeda dengan Notion atau Confluence, semua konten di Docs sinkron dengan pekerjaan aktual.

Visualisasikan dengan ClickUp Whiteboards untuk menggambar ide dan merencanakan proyek

ClickUp Whiteboards memberikan tim Anda ruang untuk merancang alur pengguna, brainstorming fitur, atau memetakan arsitektur sistem—dan kemudian mengubah bentuk-bentuk tersebut menjadi tugas dengan satu klik. Ini bukan sekadar menggambar. Ini adalah awal dari eksekusi.

Berkomunikasi dengan ClickUp Chat untuk menjaga percakapan tetap terorganisir dalam alur kerja Anda

ClickUp Chat membawa komunikasi tim Anda langsung ke dalam pekerjaan. Komentar inline, thread yang dapat ditugaskan, dan obrolan real-time memastikan umpan balik tidak hilang di Slack atau tersesat dalam rantai email.

Tetap terorganisir dengan Notifikasi ClickUp untuk menerima pembaruan dan peringatan tepat waktu

Notifikasi ClickUp dirancang untuk memfokuskan perhatian, bukan membingungkan otak Anda. Anda akan melihat hal-hal penting, saat hal-hal penting terjadi—perubahan tugas, mention, hambatan—tanpa dibombardir notifikasi setiap kali daftar tugas diubah.

Integrasikan ClickUp dengan GitHub untuk menyinkronkan proses pengembangan dan tugas dengan mudah

Akhirnya, integrasi ClickUp x GitHub menghubungkan basis kode Anda langsung ke perencanaan Anda. Komitmen, cabang, dan permintaan pull dapat dihubungkan ke tugas spesifik. ClickUp bahkan akan menutup tiket secara otomatis ketika pesan komitmen Anda mencakup ID tugas.

Tidak perlu lagi menebak-nebak. Pengembang tetap di GitHub, manajer proyek tetap di ClickUp—dan semua orang melihat kemajuan secara real time.

Bangun Kode dan Aplikasi yang Kuat dengan ClickUp

Lovable ditujukan untuk pendiri yang tidak menguasai pemrograman. Cursor ditujukan untuk pengembang yang tidak pernah berhenti.

Tapi ClickUp? Ini untuk tim yang ingin melakukan kedua hal tersebut, tanpa perlu berganti alat setiap jam.

Ini menjembatani kesenjangan antara pendiri dan pengembang, memberikan kedua kelompok ruang kolaborasi bersama untuk melacak dan mengelola pekerjaan tanpa perlu berpindah-pindah antara generator kode AI.

Ingin membangun dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih cerdas? Daftar sekarang di ClickUp.