10 Perangkat Lunak Manajemen Berkas Karyawan pada tahun 2025

Menggali folder acak, file yang diberi nama salah, dan spreadsheet misterius hanya untuk menemukan satu dokumen onboarding.

Tidak menyenangkan, bukan? Selain itu, Anda berisiko kehilangan berkas karyawan penting dan terjebak dalam kekacauan total. Jika Anda seorang profesional HR, kemungkinan besar Anda pernah mengalami hal itu.

Dan Anda tidak sendirian! Menurut laporan ClickUp, rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan. Itu setara dengan lebih dari 120 jam per tahun yang terbuang; waktu yang seharusnya dapat Anda gunakan untuk menangani tugas-tugas sebenarnya.

Itulah mengapa saatnya beralih ke perangkat lunak manajemen berkas karyawan HR yang membuat hidup Anda lebih mudah.

Baik Anda mengelola startup yang sedang berkembang pesat atau hanya berusaha menata kekacauan, berikut adalah 10 alat perangkat lunak manajemen berkas karyawan yang benar-benar layak untuk dicoba.

Perangkat Lunak Manajemen Berkas Karyawan Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pengelolaan dokumen terpusat dan pelacakan tugas; Ukuran tim: Startup, UKM, Perusahaan besar Dokumen profil karyawan, Pencarian Terhubung, Otomatisasi, Kontrol Akses, Template HR Gratis selamanya, penyesuaian untuk perusahaan Bamboo HR Opsi layanan mandiri untuk karyawan; Ukuran tim: UKM Pelacakan cuti, alat onboarding, tanda tangan elektronik, laporan HR yang sudah jadi Harga khusus Rippling Otomatisasi alur kerja HR; Ukuran tim: UKM, Perusahaan besar Integrasi HR, IT, dan Keuangan, kepatuhan otomatis, penggajian, dan manajemen perangkat Harga khusus Zoho People Dokumentasi ramah seluler; Ukuran tim: UKM, Perusahaan besar Pengelolaan kasus, alur kerja yang dapat disesuaikan, survei pulsa, sistem manajemen pembelajaran (LMS) bawaan Harga khusus Gusto Manajemen dokumen penggajian; Ukuran tim: Tim kecil, UKM Pendaftaran pajak gaji, onboarding, sinkronisasi manfaat, dan laporan kustom Paket mulai dari $49/bulan Namely Karyawan dan manajer yang membutuhkan platform self-service; Ukuran tim: Tim kecil, UKM Pendaftaran mandiri untuk manfaat, umpan berita yang dapat disesuaikan, dan pelacakan tujuan Paket mulai dari $9 per bulan per pengguna Paycor Perusahaan kesehatan dan manufakturUkuran tim: Perusahaan dengan lebih dari 1000 karyawan Rekrutmen berbasis AI, optimasi jadwal kerja, dan pelacakan biaya tenaga kerja Harga khusus ADP Workforce Now Outsourcing HR; Ukuran tim: Perusahaan Pemberitahuan kedaluwarsa dokumen, laporan yang disesuaikan, tanda tangan elektronik, dan izin akses Harga khusus SAP SuccessFactors Mengelola pertumbuhan karir karyawan; Ukuran tim: Perusahaan Portofolio Pertumbuhan, kueri bahasa alami, onboarding otomatis, pemantauan kepatuhan $75,60 per bulan per pengguna DocuWare Menjaga kepatuhan data HR; Ukuran tim: Perusahaan Tanda tangan digital yang aman, jejak audit, filter pencarian cerdas, dan kepatuhan terhadap HIPAA/GDPR Harga khusus

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Berkas Karyawan?

Tidak semua sistem manajemen dokumen karyawan yang Anda temui akan cocok untuk Anda. Berikut adalah daftar periksa untuk memilih alat yang mengubah ketakutan terhadap dokumen menjadi ketenangan dalam HR:

Penyimpanan dokumen terpusat: Menyimpan semua kontrak, bukti identitas, dan berkas kebijakan—semua dokumen karyawan Anda dalam satu ruang yang rapi, serta menyediakan Menyimpan semua kontrak, bukti identitas, dan berkas kebijakan—semua dokumen karyawan Anda dalam satu ruang yang rapi, serta menyediakan templat HR gratis untuk organisasi yang mudah.

Fitur filter dan opsi pencarian yang detail: Menyediakan filter yang lengkap (nama, tag, atau bahkan kata kunci) sehingga tim Anda dapat dengan mudah menggunakan perangkat lunak manajemen dokumen HR.

Tugas administratif otomatis: Memungkinkan Anda menetapkan aturan untuk penamaan berkas, pengendalian versi, dan peringatan kedaluwarsa. Dengan Memungkinkan Anda menetapkan aturan untuk penamaan berkas, pengendalian versi, dan peringatan kedaluwarsa. Dengan perangkat lunak manajemen karyawan ini, tim HR Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengklik dan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting.

Pembaruan pengeditan real-time: Menampilkan siapa yang mengedit apa dan kapan dengan riwayat versi yang jelas. Tidak ada lagi perubahan misterius atau momen 'Siapa yang menghapus ini?!'

Integrasi yang mulus dengan alat yang sudah ada: Sinkronisasi dengan sistem HR yang sudah ada, perangkat lunak penggajian, alat konferensi video, dan penyimpanan cloud.

Keamanan tingkat perusahaan : Menyediakan enkripsi end-to-end, kontrol akses, : Menyediakan enkripsi end-to-end, kontrol akses, berbagi file aman untuk bisnis , dan cadangan untuk melindungi file Anda. Lebih sedikit masalah kepatuhan yang harus ditangani oleh HR.

Aplikasi seluler: Menyediakan aplikasi seluler untuk melihat atau mengunggah dokumen di mana saja. Ideal untuk tim hybrid dan situasi mendadak "Saya butuh itu sekarang".

👀 Tahukah Anda: Survei Nitro menunjukkan bahwa hanya 3% pekerja pengetahuan yang puas dengan proses pengelolaan dokumen perusahaan mereka. Jadi, sebagian besar organisasi memiliki alur kerja dokumen yang tidak efisien.

10 Perangkat Lunak Manajemen Berkas Karyawan Terbaik

Sekarang setelah Anda tahu seperti apa perangkat lunak manajemen dokumen HR yang ideal, berikut adalah sepuluh pilihan teratas.

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan dokumen terpusat dan pelacakan tugas)

Pantau kinerja, keterlibatan, dan perkembangan karyawan dengan ClickUp Project Management untuk Tim HR

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia dan solusi all-in-one yang sempurna untuk mengelola berkas karyawan.

Baik itu kontrak kerja, dokumen onboarding, atau penilaian kinerja, ClickUp menjaga semuanya terorganisir dan mudah ditemukan di satu tempat. Ini seperti laci arsip digital Anda, tapi tanpa luka akibat kertas dan kekacauan dokumen yang hilang.

ClickUp Brain dan Brain MAX

Gabungkan semua kebutuhan manajemen berkas karyawan Anda ke dalam satu ruang kerja yang kuat dan didukung AI dengan Brain MAX di ClickUp. Berikut caranya:

Pencarian cerdas: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran.

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Manfaatkan model AI eksternal premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan.

Organisasi otomatis: Menyarankan folder, tag, atau kategori untuk berkas Anda berdasarkan konten dan pola penggunaan, sehingga semuanya tetap terorganisir dengan rapi.

Selain itu, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk mengambil file dan dokumen dari ruang kerja Anda, atau bahkan lebih baik lagi, membuatnya bersama Anda dan melihatnya melakukannya untuk Anda dalam hitungan detik.

Brain memudahkan profesional HR untuk dengan cepat membuat deskripsi pekerjaan, dokumen kebijakan, dan komunikasi karyawan hanya dengan satu perintah. Ini memastikan konten jelas, konsisten, dan disesuaikan dengan audiens, menghemat waktu berharga dalam penulisan dan penyuntingan.

Dengan Brain, tim HR dapat lebih fokus pada aspek manusia dan strategi, sementara AI menangani tugas-tugas berat dalam pembuatan konten.

Gunakan ClickUp Brain untuk mengotomatisasi komunikasi, mengelola tugas rutin, dan mengakses file apa pun secara instan

ClickUp Chat dan Folder

Tidak hanya itu! Perangkat lunak manajemen berkas karyawan kami yang praktis juga dilengkapi dengan ClickUp Chat, di mana Anda dan tim Anda dapat mendiskusikan kebijakan HR penting, kinerja karyawan, dan segala hal di antaranya dan di luar itu.

Sekarang setelah Anda memiliki draf profil karyawan dan informasi karyawan lainnya siap, jaga semuanya tetap terorganisir dengan rapi menggunakan Hierarki Proyek ClickUp.

Buat rantai komando yang transparan dengan Hierarki Proyek ClickUp

Mulailah dengan membuat ruang kerja untuk tim HR Anda. Di dalam ruang kerja tersebut, Anda dapat membuat folder ClickUp untuk setiap departemen, seperti pemasaran, teknik, dan dukungan pelanggan. Di dalam setiap folder karyawan, tambahkan dokumen-dokumen relevan lainnya seperti halaman bertingkat atau sub-bagian:

Onboarding

Penilaian Kinerja

Sertifikasi

Catatan Cuti

Anda juga dapat menambahkan daftar periksa ke setiap subfolder. Saat Anda memperluas tim, jumlah folder dan subfolder akan secara alami bertambah. Namun, mencari dokumen tidak boleh terasa seperti mencari harta karun, dan perangkat lunak manajemen dokumen karyawan kami juga menyelesaikan masalah ini.

ClickUp Enterprise Search

Dengan ClickUp Enterprise Search, Anda dapat menemukan file, dokumen, atau tugas apa pun dalam sistem teknologi terintegrasi Anda hanya dengan beberapa klik.

Cari file karyawan apa pun dengan mudah menggunakan ClickUp Connected Search

Mencari kontrak karyawan? Atau mungkin Anda perlu menemukan ulasan karyawan tertentu? Cukup cari berdasarkan kata kunci, pemilik, atau atribut relevan lainnya, dan BAM! Dokumen yang Anda cari ada di sana.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengintegrasikan alat HR yang sudah ada dengan ClickUp, dan fitur pencarian terhubung akan menampilkan informasi apa pun yang Anda butuhkan. Jadi, tidak perlu lagi menyortir folder yang tak berujung dan khawatir melewatkan sesuatu.

Setelah semua perencanaan ini, satu tugas HR yang terlewatkan dapat menggagalkan semua upaya Anda. Namun, dengan ClickUp Project Management untuk Tim HR, Anda dapat memastikan setiap tugas tetap berjalan lancar.

Kelola tugas HR dengan ClickUp Project Management untuk Tim HR

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengubah rencana onboarding dan strategi HR lainnya menjadi Tugas ClickUp. Anda dapat menugaskan masing-masing ke anggota tim yang tepat, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan di satu tempat.

ClickUp Ambient Agents

Itu belum semuanya. Gunakan ClickUp Agents untuk merespons pemicu tertentu dan melakukan tindakan di lokasi spesifik.

Biarkan Agen Autopilot Kustom menangani tugas berat—tetapkan aturan dan lihat bagaimana ia menangani pertanyaan HR seperti seorang profesional

Contoh Penggunaan: Misalnya, saluran tim HR dibanjiri oleh staf operasional HR baru yang meminta dokumen dan berkas. Pemimpin tim HR ingin menggunakan AI untuk mencari beberapa berkas tersebut dan membebaskan waktu tim mereka Mereka membuat Agen Autopilot Kustom di Channel dan menginstruksikan agen tersebut untuk membagikan file di basis pengetahuan yang dapat diaksesnya. Mereka menentukan bahwa Agen Autopilot hanya boleh merespons ketika pesan pengguna mengandung contoh yang jelas dan langsung. Mereka bahkan memberikan contoh pertanyaan kepada Agen Autopilot.

ClickUp Docs

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat, menyimpan, dan mengorganisir semua catatan karyawan Anda serta mencatat detail relevan mereka. Dengan mudah buat kontrak karyawan, kebijakan HR, formulir, dan langkah-langkah onboarding bersama tim Anda.

Buat dan kelola profil karyawan individu dan rencana HR di ClickUp Docs

Ingatlah bahwa pemangku kepentingan Anda dapat mengedit dokumen secara bersamaan dan meninggalkan komentar untuk anggota tim tertentu menggunakan fitur Assign Comments dari ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa fitur manajemen HR yang luas agak membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Anne Thomas, Manajer HR Kantor di Snowville Creamery LLC, mengatakan:

ClickUp memungkinkan kami untuk memposting semua komunikasi antar divisi di perusahaan kami di satu tempat terpusat. Hal ini memudahkan dan mempermudah kami untuk menerima notifikasi serta mengelola jadwal, rute, dan pengiriman untuk perusahaan kami.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Relationships untuk menghubungkan tugas, dokumen, atau bahkan daftar lengkap! Misalnya, Anda dapat menghubungkan tugas onboarding karyawan dengan penilaian kinerja mereka, daftar periksa HR, dan dokumen pelatihan, sehingga semuanya tetap terhubung secara kontekstual dan mudah dinavigasi tanpa perlu berpindah tab!

2. Bamboo HR (Pilihan terbaik untuk layanan mandiri karyawan)

melalui Bamboo HR

Melacak informasi karyawan, proses onboarding, dan permintaan cuti tidak perlu menjadi pekerjaan penuh waktu. Solusi manajemen data karyawan seperti BambooHR dapat membantu Anda tetap tenang.

Perangkat lunak ini mengelola semua operasi sumber daya manusia Anda, mulai dari onboarding hingga pelacakan cuti dan manajemen kinerja, secara terorganisir dan berjalan lancar di satu tempat. Selain itu, laporan HR yang sudah siap pakai akan memudahkan pelacakan catatan karyawan untuk perbaikan proses HR.

Fitur terbaik Bamboo HR

Lacak catatan karyawan, manfaat, cuti, dan riwayat pekerjaan dari satu tempat

Gunakan alat onboarding bawaan untuk membimbing karyawan baru melalui setiap langkah dengan mudah

Otomatiskan permintaan cuti dan persetujuan dengan integrasi kalender

Aktifkan tanda tangan elektronik untuk mempermudah dokumentasi tanpa perlu mencetak dan mengumpulkan dokumen secara manual

Batasan Bamboo HR

Perangkat lunak manajemen dokumen HR bisa menjadi cukup mahal untuk tim yang lebih besar

Harga Bamboo HR

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Bamboo HR

G2: 4.4/5 bintang (2.400+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 bintang (lebih dari 3.000 ulasan)

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu setara dengan lebih dari 120 jam per tahun yang terbuang untuk mencari melalui email, obrolan Slack, dan berkas yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

3. Rippling (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja HR)

melalui Rippling

Rippling adalah platform manajemen tenaga kerja yang mengintegrasikan operasi HR, IT, dan Keuangan menjadi satu sistem yang terpadu. Selain mengorganisir data karyawan, perangkat lunak otomatisasi dokumen ini mengotomatiskan tugas kepatuhan HR, pelacakan jam kerja yang dapat ditagih, penggajian, dan langkah-langkah onboarding, memungkinkan tim Anda fokus pada strategi.

Fitur terbaik Rippling

Simpan semua data karyawan, mulai dari jabatan hingga peralatan yang diberikan, dalam satu profil dinamis yang diperbarui secara otomatis di semua sistem terhubung

Atur, kelola, dan bahkan hapus perangkat perusahaan secara jarak jauh untuk menjaga keamanan informasi karyawan dan data internal lainnya

Otomatiskan alur kerja untuk segala hal, mulai dari mengirim pengingat tentang perpanjangan kontrak hingga mengarahkan penilaian kinerja ke manajer yang tepat.

Bayar karyawan dan kontraktor internasional dalam mata uang lokal mereka, dengan kepatuhan yang sudah diurus

Batasan Rippling

Kurang opsi penyesuaian untuk fitur-fiturnya

Beberapa pengguna melaporkan konfigurasi yang rumit untuk alur kerja dan integrasi, serta integrasi gaji pihak ketiga yang terbatas.

Harga Rippling

Harga khusus

Ulasan dan penilaian yang beragam

G2: 4,8/5 bintang (7.600+ ulasan)

Capterra: 4,9/5 bintang (3.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rippling?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai dari Rippling adalah cara platform ini mengintegrasikan berbagai sistem — penggajian, manfaat karyawan, onboarding, dan manajemen perangkat — dalam satu platform terpadu. Integrasi yang mulus ini menghemat banyak waktu dan mengurangi kesalahan manual, yang menjadi game-changer bagi tim yang sedang berkembang. Rasanya platform ini memang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir.

🧠 Fakta Menarik: Konsep waktu fleksibel pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan dirgantara Jerman Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Mereka memperkenalkan “Gleitzeit”, yang berarti waktu fleksibel, memberikan karyawan kebebasan untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan pada jam yang fleksibel.

4. Zoho People (Terbaik untuk dokumentasi dan manajemen karyawan yang ramah seluler)

melalui Zoho People

Ingat, kami pernah mengatakan bahwa memiliki aplikasi seluler untuk perangkat lunak manajemen dokumen karyawan Anda penting untuk pencatatan data saat bepergian? Zoho People adalah platform ideal untuk itu.

Sistem HR ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dinamis Anda. Karena berbasis cloud, Anda tidak perlu khawatir kehilangan data karyawan penting lagi.

Anda juga dapat menggunakannya untuk alur kerja perekrutan dan onboarding otomatis. Selain itu, Zoho People menyediakan layanan bantuan HR yang dapat digunakan karyawan untuk mengajukan tiket dan menyelesaikan masalah.

Fitur terbaik Zoho People

Gunakan modul manajemen kasus untuk menangani pertanyaan karyawan dengan perjanjian tingkat layanan (SLA) dan aturan eskalasi

Buat dan terapkan alur kerja HR yang dapat disesuaikan, serta gunakan templat direktori untuk mengelola data karyawan dengan mudah

Buat survei pulse untuk mengumpulkan umpan balik karyawan dan melacak tren keterlibatan seiring waktu

Pantau kemajuan pelatihan dengan LMS bawaan untuk memastikan tim Anda terus belajar dan berkembang

Batasan Zoho People

Fitur check-in dan check-out seringkali bermasalah

Beberapa pengguna menemukan antarmuka pengguna (UI/UX) kurang halus atau tidak seuser-friendly seperti perangkat lunak HR lainnya

Harga Zoho People

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zoho People

G2: 4. 4/5 bintang (300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 bintang (270+ ulasan)

5. Gusto (Terbaik untuk pengelolaan gaji bagi usaha kecil)

melalui Gusto

Lupakan gaji, dokumen kertas, dan kepanikan karena Gusto membantu Anda melewati ketiganya. Platform HR ini menggabungkan penggajian, onboarding, manfaat, dan manajemen tim dalam satu ruang yang ramah pengguna.

Memiliki tim jarak jauh yang bekerja dari berbagai negara bagian di AS? Daftar dengan mudah untuk pajak gaji di semua 50 negara bagian langsung di Gusto untuk pengelolaan gaji yang efisien. Selain itu, Gusto terintegrasi dengan perangkat lunak manajemen kinerja populer, memungkinkan Anda melacak dan mengukur kinerja serta keterlibatan karyawan di satu tempat.

Fitur terbaik Gusto

Proses onboarding karyawan baru dengan surat penawaran digital, tanda tangan elektronik, dan daftar periksa yang sudah disiapkan

Sinkronkan penggajian dengan manfaat dan pelacakan waktu, sehingga semuanya berjalan otomatis

Buat laporan kustom untuk perencanaan jumlah karyawan, analisis kompensasi, dan lainnya

Berikan karyawan portal layanan mandiri untuk melihat profil, slip gaji, manfaat, dan dokumen pajak mereka kapan saja

Batasan Gusto

Jika Anda pemula, Anda akan membutuhkan waktu untuk memahami semua fiturnya

Fungsi skalabilitas dan pelaporan yang terbatas

Harga Gusto

Sederhana: $49/bulan + $6/bulan per orang

Plus: $80/bulan + $12/bulan per orang

Premium: $180/bulan + $22/bulan per orang

Ulasan dan peringkat Gusto

G2: 4,5/5 bintang (2.300+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 bintang (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gusto?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya telah menggunakan Gusto selama beberapa tahun. Sangat mudah digunakan, mudah dipasang, dan berjalan lancar tanpa saya perlu melakukan apa pun setiap bulan. Saya juga menyukai bahwa mereka selalu mengikuti perubahan pajak dan peraturan—mereka memberi tahu saya, memberitahu apa yang perlu saya lakukan, dan mengurusnya jika saya mau.

6. Namely (Pilihan terbaik untuk mengimplementasikan platform self-service untuk karyawan dan manajer)

melalui Namely

Namely menyediakan portal self-service untuk karyawan dan manajer yang mengumpulkan semua informasi, mulai dari slip gaji hingga manfaat dan permintaan cuti, dalam satu tempat sehingga mereka tidak perlu repot mencari informasi di berbagai platform. Dan percayalah, hal ini sangat penting.

Menurut Harvard Business Review, 27% karyawan mengatakan mereka merasa kewalahan oleh informasi, hingga mereka bahkan tidak berusaha untuk mengikuti perkembangannya.

Perangkat lunak basis data karyawan ini menghilangkan kerumitan dan memberikan tim Anda tempat yang bersih dan terpusat untuk tetap terinformasi. Anda dapat menggunakannya untuk mengirimkan formulir W-4 negara bagian dan federal, mendapatkan tanda tangan, serta menyederhanakan kepatuhan pajak dan pengajuan.

Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan umpan berita yang terintegrasi ke saluran Slack Anda, di mana Anda dapat membagikan pengumuman penting, merayakan prestasi, ulang tahun kerja, ulang tahun, dan lainnya.

Fitur terbaik dari Namely

Berikan karyawan kendali atas alat pengelolaan profil untuk memperbarui informasi pribadi dan pajak mereka sendiri tanpa perlu mengirimkan formulir ke HR

Aktifkan pendaftaran mandiri untuk manfaat selama periode pendaftaran terbuka atau peristiwa kehidupan, sehingga proses menjadi lebih lancar dan transparan

Gunakan umpan berita yang dapat disesuaikan untuk berbagi pembaruan dan pengumuman di satu tempat yang mudah diakses oleh semua orang

Pantau tujuan dan kinerja dengan templat ulasan bawaan dan alat umpan balik yang dapat digunakan secara mandiri oleh karyawan dan manajer

Batasan-batasan tertentu

Layanan dukungan pelanggan lambat

Beberapa pengguna melaporkan masalah dengan antarmuka perangkat lunak, termasuk kesulitan dalam memperbarui informasi, bug, dan masalah dalam mengakses fitur tertentu seperti slip gaji

Harga Namely

Namely Now: Mulai dari $9/bulan per pengguna

Namely Plus, Plus People, dan Complete: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Namely

G2: 3,9/5 bintang (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4.2/5 bintang (400+ ulasan)

👀 Tahukah Anda: Seorang karyawan saja dapat menggunakan 10.000 lembar kertas per tahun, yang biayanya sekitar $80. Jika dihitung untuk seluruh tenaga kerja Anda, bukankah beralih ke sistem manajemen dokumen terlihat seperti pilihan yang paling bijak?

7. Paycor (Terbaik untuk perusahaan di bidang kesehatan dan manufaktur)

melalui Paycor

Paycor menyediakan sistem manajemen dokumen karyawan terintegrasi untuk industri kesehatan, manufaktur, dan jasa. Selain sistem manajemen dokumen, Paycor juga menawarkan alat perekrutan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mencari kandidat yang sesuai dari pool talenta yang luas.

Anda dapat mengotomatisasi kampanye pemasaran, mengakses lembar penilaian kandidat, dan menyederhanakan alur kerja onboarding. Alat ini juga memudahkan pelacakan jam kerja yang dapat ditagih dan penjadwalan kerja, sehingga semua karyawan mendapatkan beban kerja yang adil dan pembayaran tepat waktu.

Fitur terbaik Paycor

Temukan dan rekrut talenta yang tepat, serta kelola semua informasi mereka secara terorganisir langsung di platform

Catat dan lacak waktu kerja karyawan dengan alat berbasis kecerdasan buatan (AI)

Optimalkan jadwal kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ketersediaan karyawan, dengan kemampuan untuk menukar jadwal kerja secara real-time.

Pantau pengeluaran tenaga kerja secara real-time dengan pemberitahuan anggaran untuk lembur, membantu Anda mengontrol biaya tenaga kerja.

Batasan Paycor

Kekurangan fitur dan fungsionalitas canggih, yang dapat membatasi kegunaannya untuk operasi HR yang kompleks

Pengguna mengatakan bahwa dukungan pelanggan tidak responsif

Harga Paycor

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Paycor

G2: 3,9/5 bintang (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.4/5 bintang (2.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Paycor?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Pengalaman saya sangat positif. Saya telah bekerja dengan Paycor selama 10 tahun dan menikmati semua yang mereka tawarkan.

📖 Baca Juga: Panduan Digital Decluttering untuk Membuat Ruang Kerja yang Produktif

8. ADP Workforce Now (Terbaik untuk outsourcing HR)

melalui ADP Workforce Now

Apakah tim HR kecil Anda kesulitan mengelola proses onboarding dan tugas-tugas manajemen karyawan? Gunakan ADP Workforce Now. Perangkat lunak manajemen dokumen ini menjaga semua informasi karyawan Anda terorganisir dan menyediakan profesional HR berpengalaman untuk membantu Anda mengatasi tumpukan pekerjaan HR.

Jika Anda memiliki lebih dari 1.000 karyawan, ADP Workforce Now bahkan akan menawarkan solusi HCM dan penggajian terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda.

Fitur terbaik ADP Workforce Now

Tetapkan tanggal kedaluwarsa untuk dokumen dan terima pemberitahuan otomatis untuk memastikan kepatuhan dan pembaruan tepat waktu.

Buat laporan yang disesuaikan dan jejak audit untuk melacak akses dan perubahan dokumen, memastikan transparansi.

Sederhanakan penandatanganan dokumen dengan tanda tangan elektronik yang aman dan terintegrasi untuk alur kerja yang lebih cepat.

Kontrol dan amankan izin akses berdasarkan peran pengguna, memastikan data karyawan yang sensitif hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

Batasan ADP Workforce Now

Fitur pelaporan cukup rumit

Integrasi dengan alat pihak ketiga juga dapat mengalami gangguan

Harga ADP Workforce Now

Harga khusus

Ulasan dan peringkat ADP Workforce Now

G2: 4. 1/5 bintang (3.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 bintang (7.000+ ulasan)

🎥 Tonton: Cara Menggunakan AI untuk Dokumentasi:

9. SAP SuccessFactors (Terbaik untuk mengelola pertumbuhan karir karyawan Anda)

melalui SAP SuccessFactors

63% orang meninggalkan pekerjaan mereka karena umpan balik yang tidak memadai atau berkualitas rendah. Mengapa? Karena hal itu membuat mereka tidak tahu tentang kemajuan mereka dan menghambat mereka untuk melakukan perbaikan yang dapat diimplementasikan.

Cegah hal itu dengan SAP SuccessFactors, perangkat lunak manajemen dokumen HR yang dilengkapi fitur Growth Portfolio. Selain menjaga informasi karyawan tetap aman dan terorganisir, perangkat lunak ini juga memungkinkan tenaga kerja Anda menganalisis kinerja mereka dan menerapkan saran yang terarah.

Fitur terbaik SAP SuccessFactors

Akses informasi profil karyawan dan dokumen kebijakan HR menggunakan kueri bahasa alami.

Biarkan karyawan mengajukan permohonan cuti dan mencari informasi kebijakan HR melalui antarmuka percakapan, meningkatkan pengalaman karyawan.

Berikan tugas dan daftar periksa onboarding otomatis dan disesuaikan untuk karyawan baru, memastikan integrasi yang lancar ke dalam budaya perusahaan.

Pantau dan tandai potensi masalah kepatuhan secara real-time

Batasan SAP SuccessFactors

Perangkat lunak manajemen dokumen HR ini memakan waktu lebih lama untuk dimuat dibandingkan alternatifnya.

Harga SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): $75,60 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 bintang (670+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 bintang (280+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SAP SuccessFactors?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai dari SAP SuccessFactors adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan semua tugas HR dalam satu sistem yang mudah digunakan. Ini sangat cocok untuk bisnis dari segala ukuran, membantu menganalisis data karyawan dengan laporan yang kuat, dan berfungsi dengan baik di berbagai negara dan bahasa. Saya dapat menjadwalkan wawancara, mengirim tawaran kerja, mengelola onboarding, dan banyak lagi. Ini adalah satu alat untuk semua.

🧠 Fakta Menarik: Westinghouse Electric & Manufacturing Company menciptakan film pelatihan korporat pertama, mengajarkan karyawan prosedur keselamatan yang benar dan teknik kerja. Tampaknya mereka sudah menyadari pentingnya mengajarkan karyawan cara bekerja dengan aman sebelum PowerPoint bahkan ada!

10. DocuWare (Terbaik untuk menjaga kepatuhan data HR)

melalui DocuWare

Menavigasi kepatuhan HR, terutama dengan tim global, sangat menantang. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat Anda terjebak dalam masalah hukum yang rumit.

Dengan fitur keamanan tingkat perusahaan dan pemantauan kepatuhan, DocuWare adalah mitra ideal Anda untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi karyawan secara aman. Perangkat lunak ini secara aman mengarsipkan semua jenis file dalam sistem terpusat, memastikan praktik HR Anda sesuai dengan regulasi HIPAA, GDPR, dan peraturan lainnya.

Dengan hak akses pengguna yang sangat spesifik, alur kerja yang kokoh, dan entri yang tidak dapat diubah, Anda terlindungi dari kehilangan data, kekacauan, dan pengeditan yang mencurigakan.

Fitur terbaik DocuWare

Memudahkan penandatanganan dokumen secara digital yang aman, memperlancar alur kerja, dan mengurangi penggunaan dokumen kertas.

Buat laporan yang disesuaikan dan jejak audit untuk memantau perubahan dokumen dan mengontrol akses.

Buat slip gaji di platform penggajian apa pun dan simpan secara otomatis di berkas personel digital karyawan.

Temukan informasi karyawan dengan cepat menggunakan filter pencarian cerdas seperti nama, departemen, jenis dokumen, atau status.

Batasan DocuWare

Meskipun tidak ada batasan ukuran file bawaan dalam sistem DocuWare itu sendiri, kecepatan unggah dapat menjadi faktor untuk dokumen yang sangat besar

Harga DocuWare

Harga khusus

Ulasan dan peringkat DocuWare

G2: 4. 4/5 bintang (240+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 bintang (lebih dari 100 ulasan)

Sederhanakan dan Amankan Pengelolaan Dokumen Karyawan dengan ClickUp

Dari penyimpanan aman dan fitur pencarian yang kuat hingga alur kerja otomatis dan akses mobile, alat-alat yang kami bahas membawa organisasi yang serius ke proses HR Anda. Baik Anda mengelola startup yang ramping atau mengembangkan perusahaan yang tumbuh pesat, ada sesuatu di sini untuk setiap jenis tim.

Ingin semuanya dalam satu platform? Pilih ClickUp. Gunakan sebagai lemari arsip digital dan pusat dokumen Anda. Dapatkan pembaruan real-time sehingga Anda tidak akan ketinggalan tugas HR lagi.

Selain itu, fitur pencarian terintegrasi akan memastikan Anda tidak kebingungan saat mencari dokumen karyawan.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp hari ini untuk menjadikan pengelolaan dokumen karyawan lebih mudah dan otomatis.