11 Perangkat Lunak Manajemen Sumber Daya Berbasis AI Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas Tim

Ini adalah pagi hari Senin, dan kotak masuk Anda sudah dipenuhi dengan tiga pembaruan proyek yang 'urgent', satu permintaan cuti, dan spreadsheet yang memberitahu Anda bahwa pengembang paling andal Anda sudah terjadwal ganda untuk minggu ini.

Sigh, klasik. 🤦

Anda terus-menerus memindahkan sumber daya, menghubungi tiga orang untuk mengecek ketersediaan, dan entah bagaimana tetap melewatkan satu tugas.

Mungkin (pasti), sudah waktunya kecerdasan buatan (AI) untuk menangani tugas-tugas berat.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas 11 perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis AI untuk membantu Anda mengalokasikan, menjadwalkan, dan mengelola sumber daya secara efektif. 🧰

Saat memilih alat AI untuk manajemen sumber daya, Anda perlu melampaui penjadwalan otomatis atau pemesanan ganda. Alat yang tepat harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya, membantu Anda merespons dengan cepat perubahan prioritas, dan memungkinkan Anda merencanakan pertumbuhan dengan percaya diri.

Inilah yang seharusnya dilakukan oleh alat yang hebat. 👀

Perkiraan kapasitas: Cari alat yang dapat memprediksi ketersediaan sumber daya berdasarkan orang, peran, dan jadwal menggunakan data real-time

Mencocokkan talenta dengan pekerjaan: Gunakan fitur AI yang merekomendasikan orang yang paling cocok berdasarkan keterampilan, lokasi, dan beban kerja

Beradaptasi dengan perubahan: Prioritaskan alat yang mendukung penjadwalan seret-dan-lepas, perencanaan skenario, dan tempat penahan untuk sumber daya yang belum dikonfirmasi

Pantau beban kerja dan pemanfaatan secara visual: Pilih platform dengan peta panas dan grafik untuk segera mengidentifikasi penggunaan berlebihan atau kapasitas yang tidak terpakai

Selaraskan perencanaan dengan hasil keuangan: Pilih alat yang Pilih alat yang dapat memprediksi sumber daya , pendapatan, biaya, dan laba bersamaan dengan jadwal proyek

Berikan wawasan: Pilih platform yang menyediakan laporan mendalam tentang pemanfaatan sumber daya, jam kerja yang dapat ditagih, dan kebutuhan perekrutan di masa depan

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, orang-orang Mesopotamia dan Mesir kuno sudah mengelola tenaga kerja dan perdagangan. Bayangkan saja sebagai penjadwalan sumber daya awal, hanya saja menggunakan tablet tanah liat.

Tool Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp ClickUp Brain untuk wawasan beban kerja, Tampilan Beban Kerja, Pelacakan Waktu Terintegrasi, dan Template Sumber Daya Pengelolaan proyek dan sumber daya terpusat dengan penjadwalan berbasis AI, pembaruan, dan penyeimbangan beban kerja Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Scoro Peramalan keuangan, Perencanaan kapasitas, Pelacakan jam kerja yang dapat ditagih, dan penjadwalan ulang cerdas Perencanaan bisnis dan sumber daya terintegrasi untuk agensi, konsultan, dan perusahaan jasa Core: $23,90/bulan; Growth: $38,90/bulan; Performance: $59,90/bulan Kerja Sama Tim Perencanaan proyek sementara, Perencana beban kerja, Penagihan berdasarkan peran, dan ekonomi sumber daya Tim yang berorientasi pada klien yang membutuhkan peramalan kapasitas dan pelacakan waktu yang dapat ditagih Deliver: $13,99/bulan; Grow: $25,99/bulan; Scale: Harga kustom Resource Guru Perencana seret dan lepas, Bilah ketersediaan, Penyaringan berdasarkan keterampilan, dan persetujuan pemesanan Penjadwalan visual cepat untuk orang, peralatan, dan ruang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta tim yang bekerja di zona waktu yang berbeda Paket mulai dari $5 per bulan per pengguna Mosaic AI Team Builder, Perencanaan Jumlah Karyawan, Peta Beban Kerja Real-time Perencanaan tenaga kerja dan alokasi sumber daya cerdas di tim layanan yang terus berkembang Harga khusus Perkiraan Penjadwalan berbasis AI, Peramalan anggaran, Perencanaan tempat kosong dan probabilitas kemenangan Perusahaan yang membutuhkan perencanaan prediktif yang terintegrasi dengan kinerja sumber daya dan keuntungan Harga khusus Float Pelacakan kapasitas real-time, penandaan peran dan tarif biaya, pengelolaan cuti cerdas Lembaga dan departemen yang mengelola perkiraan kapasitas real-time dengan penjadwalan visual Starter: $8,50/bulan; Pro: $14/bulan Runn Peta panas kapasitas, Perencanaan tempat kosong, Pencarian cerdas, dan peramalan keuangan Tim layanan yang melakukan perencanaan skenario, pelacakan pendapatan, dan penyeimbangan beban kerja secara real-time Starter: $10/bulan; Professional: $14/bulan Kantata Rekomendasi penempatan tenaga kerja AI, Inventarisasi keterampilan, Pemantauan suasana hati dan denyut nadi tim Perusahaan jasa profesional yang mengelola sumber daya manusia, kinerja, dan pengiriman layanan secara besar-besaran Harga khusus Wrike Grafik beban kerja, pembuatan tugas AI, pemesanan sumber daya, dan dasbor Tim perusahaan yang membutuhkan visibilitas, otomatisasi, dan alur kerja yang skalabel Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan Paymo Pemesanan otomatis, Pelacakan waktu pasif, Perencana cuti dengan tampilan garis waktu UKM yang membutuhkan pelacakan waktu terintegrasi, penagihan, dan penjadwalan tim Starter: $5,90/bulan; Small Office: $10,90/bulan; Business: $16,90/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Setelah implementasi AI generatif secara global, perusahaan mulai beralih ke teknologi untuk tugas-tugas berulang. Alat manajemen sumber daya AI mengotomatisasi penjadwalan, memprediksi ketersediaan, dan mengoptimalkan beban kerja secara real-time.

Mari kita lihat solusi terbaik yang dirancang untuk membantu Anda mengelola sumber daya dengan presisi. ⚒️

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan sumber daya dan tugas terpusat)

Bekerja hari ini terasa tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi terpisah-pisah—terdapat di berbagai aplikasi, file, dan notifikasi. Alih-alih bekerja lebih cepat, tim menghabiskan berjam-jam hanya untuk tetap selaras.

ClickUp mengubah itu. Ini adalah Aplikasi Serba Guna untuk Kerja yang menggabungkan proyek, dokumen, dan percakapan Anda dalam satu tempat—dan menambahkan AI di atasnya sehingga pekerjaan benar-benar berjalan lancar.

Yang menonjol? ClickUp Brain, asisten AI bawaan Anda yang mengubah data yang tersebar menjadi jawaban instan, ringkasan, dan pembaruan.

ClickUp Brain: Asisten AI Anda untuk manajemen sumber daya

Minta ClickUp Brain untuk ringkasan beban kerja tim mingguan agar tetap mengantisipasi kemacetan

ClickUp Brain adalah asisten cerdas Anda untuk mengelola sumber daya tanpa perlu secara manual memeriksa tugas atau spreadsheet. Perlu tahu siapa yang kelebihan beban atau apa yang harus diselesaikan hari ini oleh tim desain Anda? Cukup tanyakan.

Benar-benar, cukup ketik ‘Siapa yang memiliki tugas yang harus diselesaikan hari ini?’ dan sistem akan langsung menampilkan informasi dari ruang kerja Anda.

ClickUp Brain Max: Perencanaan sumber daya dengan fitur pengenalan suara menjadi lebih mudah

Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Perencanaan sumber daya bisa menjadi rumit dengan cepat—pembatalan ganda, jadwal yang tidak jelas, dan pengeditan spreadsheet yang tak berujung. Dengan ClickUp Brain Max , Anda dapat menghindari pekerjaan manual. Gunakan fitur Talk-to-Text untuk mengalihkan tugas, mencatat waktu, atau membuat item tindakan secara instan—cukup ucapkan, dan Brain Max akan mengintegrasikannya ke dalam ruang kerja Anda. Gabungkan dengan Enterprise Search , dan Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti “Siapa yang tersedia untuk mengerjakan proyek baru minggu depan?” atau “Tugas mana yang berisiko terlambat?”—dan dapatkan jawaban dalam hitungan detik, langsung dari tugas, Dokumen, dan obrolan Anda.

Alih-alih merespons masalah pengelolaan sumber daya setelah terjadi, Anda mendapatkan wawasan real-time untuk menyeimbangkan beban kerja dan mencegah kemacetan sebelum mengganggu proyek Anda.

Apakah ini membantu dalam manajemen tugas? Ya, tentu saja. Misalnya, Anda menulis, ‘Siapkan laporan penjualan kuartal kedua (Q2) sebelum Jumat depan.’ Brain akan mengubah ini menjadi tugas ClickUp yang lengkap, termasuk batas waktu, penugas, dan konteks apa pun yang dapat ditemukan. Selain itu, manajer tugas AI merangkum pembaruan proyek, sehingga Anda selalu tahu apa yang terjadi tanpa harus mengadakan pertemuan status secara terus-menerus.

🎥 Ingin melihat sekilas bagaimana ClickUp Brain bekerja? Video singkat ini menunjukkan bagaimana asisten AI membantu Anda mengelola tugas, dokumen, dan pengetahuan tim dalam satu tempat. Tonton videonya →

Atur beban kerja dengan ClickUp Workload View

Untuk menyeimbangkan beban kerja di antara tim-tim yang berbeda, ClickUp Workload View memberikan pandangan yang jelas dan real-time tentang kapasitas tim sehingga Anda dapat mengalihkan tugas sebelum kelelahan terjadi.

Dapatkan gambaran visual tentang bagaimana tugas-tugas tersebar di seluruh tim Anda dengan ClickUp Workload View

Tentukan kapasitas masing-masing anggota tim dan lihat secara real-time siapa yang kewalahan dan siapa yang santai. Kemudian, cukup seret dan lepas untuk mengalihkan tugas dan menjaga keseimbangan.

Misalnya, desainer utama Anda sudah penuh, tetapi desainer lepas memiliki kapasitas. Anda dapat mengalihkan beban kerja dalam hitungan detik dan menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana.

⚙️ Bonus: Pilih Template Matriks Sumber Daya Proyek ClickUp untuk menyelaraskan anggota tim, alat, dan jadwal untuk setiap fase proyek, sehingga perencanaan sumber daya menjadi lebih mudah dan cerdas.

Lacak waktu dan perkirakan dengan lebih cerdas menggunakan ClickUp Time Tracking

Tambahkan perkiraan waktu ke setiap tugas dengan ClickUp Project Time Tracking

Jika Anda ingin memastikan tugas-tugas sesuai dengan batas waktu tim dan tenggat waktu, ClickUp Project Time Tracking memungkinkan Anda melihat berapa lama tugas-tugas sebenarnya memakan waktu. Gunakan timer atau catat waktu secara manual; semuanya tercatat.

Misalkan editor video Anda mencatat enam jam untuk video teaser yang direncanakan hanya tiga jam. Kini Anda tahu ke mana waktu terbuang, dan Anda dapat mendistribusikan ulang pekerjaan ke freelancer sebelum situasi memburuk.

Gunakan templat untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien

Dapatkan templat gratis Kelola waktu, kapasitas, dan prioritas tim Anda dengan Template Perencanaan Sumber Daya ClickUp

Gunakan Template Perencanaan Sumber Daya ClickUp untuk memvisualisasikan tugas dan sumber daya dalam alur kerja terpadu, mengoptimalkan beban kerja, mengantisipasi risiko potensial, dan menyelaraskan tim dengan prioritas dan tujuan bisnis.

Selain itu, Anda dapat mengelola jam kerja, subkontraktor, dan ketersediaan dengan bidang yang dapat disesuaikan.

⚙️ Bonus: Implementasikan Template Pengelolaan Sumber Daya ClickUp untuk merencanakan dan mengalokasikan pekerjaan di antara individu, melacak ketersediaan, dan memastikan tidak ada yang terbebani berlebihan.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur yang luas dan opsi penyesuaian dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.080+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan ulasan G2 tentang perangkat lunak manajemen sumber daya AI ini:

…Akhirnya saya menemukan sesuatu yang terasa seperti rumah…Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana ia menggabungkan manajemen tugas dengan pesan real-time dan kolaborasi dengan mulus…Saya bisa langsung mengklik tugas dan memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan tepat berada di tempatnya, terhubung langsung dengan tugas tersebut.

…Akhirnya saya menemukan sesuatu yang terasa seperti rumah…Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana ia menggabungkan manajemen tugas dengan pesan real-time dan kolaborasi dengan mulus…Saya bisa langsung mengklik tugas dan memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan tepat berada di tempatnya, terhubung langsung dengan tugas tersebut.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama adalah kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, dan kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Dari memprediksi kekurangan kapasitas hingga memperbarui jadwal secara otomatis dan menyeimbangkan beban kerja secara real-time, ia membantu Anda mencapai kejelasan dengan mudah.

2. Scoro (Terbaik untuk manajemen bisnis dan keuangan terintegrasi)

melalui Scoro

Scoro adalah alat manajemen sumber daya untuk bisnis jasa profesional seperti konsultan dan agensi. Perangkat lunak ini mengintegrasikan manajemen proyek, perencanaan sumber daya, anggaran, penjualan, dan keuangan menjadi satu sistem terintegrasi, memberikan Anda pandangan real-time tentang kinerja dan keuntungan bisnis Anda.

Yang membedakan Scoro adalah kedalaman kontrol keuangannya. Alat-alatnya, seperti pelacakan keuntungan real-time, pengelolaan biaya tingkat proyek, dan penawaran detail, menjadikannya sangat berharga bagi bisnis yang peduli dengan margin. Selain itu, Scoro sangat baik dalam menyeimbangkan beban kerja—ia memprediksi kebutuhan sumber daya dan mendistribusikan tugas berdasarkan ketersediaan, membantu Anda mencegah kelelahan.

Fitur terbaik Scoro

Lacak jam kerja yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih, dan gunakan wawasan tersebut untuk meningkatkan keuntungan dan perencanaan

Atur ulang tugas secara cerdas untuk prioritas yang berubah dengan penyesuaian jadwal otomatis di seluruh ketergantungan

Sesuaikan tenggat waktu dengan kapasitas tim yang sebenarnya untuk menghindari janji berlebihan atau gagal memenuhi target pengiriman

Gunakan templat perencanaan sumber daya untuk memulai proyek baru dengan tugas dan tonggak yang telah ditentukan dengan cepat

Batasan Scoro

Antarmuka secara default menggunakan format alamat UK/Eropa, yang mungkin membingungkan pengguna non-UE

Ketiadaan otomatisasi serupa IFTTT (‘if this then that’) atau logika kondisional untuk formulir dan bidang

Harga Scoro

Core: $23,90/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $38,90/bulan per pengguna

Kinerja: $59,90/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Scoro

G2: 4.5/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scoro?

Berikut ini ulasan Capterra untuk perangkat lunak manajemen sumber daya AI:

Scoro memiliki integrasi terbatas dengan solusi lain. Meskipun API tersedia, API tidak akan berfungsi untuk semua hal. Bidang Scoro untuk kode pos, negara, dan alamat pengiriman diatur untuk menggunakan format berbasis Inggris dan Eropa, yang membuatnya sedikit membingungkan saat memasukkan detail kontak.

Scoro memiliki integrasi terbatas dengan solusi lain. Meskipun API tersedia, API tidak akan berfungsi untuk semua hal. Bidang Scoro untuk kode pos, negara, dan alamat pengiriman diatur untuk menggunakan format berbasis Inggris dan Eropa, yang membuatnya sedikit membingungkan saat memasukkan detail kontak.

🔍 Tahukah Anda? Manajemen sumber daya berkembang dengan alat seperti diagram Gantt (1900-an) dan Metode Jalur Kritis (1950-an), yang memudahkan pengelolaan proyek dan alokasi sumber daya.

📖 Baca Juga: Template dan Formulir HR Gratis untuk Meningkatkan Proses HR

3. Teamwork (Terbaik untuk kolaborasi proyek yang berorientasi pada klien)

melalui Teamwork

Teamwork adalah platform manajemen proyek komprehensif yang unggul dalam manajemen sumber daya. Platform ini ideal untuk agensi dan tim yang berorientasi pada klien yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasional mereka. Platform manajemen proyek yang didukung AI ini secara langsung menghubungkan perencanaan sumber daya manusia dengan keuntungan tanpa memperumit proses.

Perangkat lunak ini juga membantu Anda memantau perluasan ruang lingkup, melacak setiap jam kerja yang dapat ditagih, dan mendeteksi masalah kapasitas sejak dini. Dengan alat seperti Resource Scheduler dan Tentative Projects, Anda dapat memprediksi permintaan dan merencanakan ke depan.

Fitur terbaik Teamwork

Gunakan perencanaan beban kerja untuk mengalihkan tugas berdasarkan kapasitas tim dan hindari kelelahan

Rencanakan proyek secara awal dengan proyek sementara dan sumber daya tempatholder untuk menghindari overcommitment

Pindahkan tugas menggunakan pengaturan waktu perkiraan dan waktu tidak tersedia untuk perencanaan yang lebih cerdas dengan fitur seret dan lepas

Tentukan peran, keterampilan, dan jam kerja yang dapat ditagih per orang menggunakan tarif biaya dan jam kerja untuk mengelola ekonomi tim

Batasan kerja tim

Anda hanya dapat menetapkan tanggal jatuh tempo, bukan waktu spesifik, sehingga membuat prioritas harian menjadi lebih sulit

Sulit untuk melihat tugas dari berbagai papan klien di satu tempat tanpa mengulang tugas

Harga Teamwork

Gratis selamanya

Harga: $13,99 per bulan per pengguna

Grow: $25,99/bulan per pengguna

Skala: Harga kustom

Ulasan dan penilaian tim

G2: 4. 4/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Revolusi Industri mengubah paradigma manajemen sumber daya. Garis perakitan, studi waktu, dan 'manajemen ilmiah' Frederick Taylor menjadikan produktivitas sebagai prioritas utama.

4. Resource Guru (Terbaik untuk penjadwalan sumber daya yang efisien)

melalui Resource Guru

Resource Guru adalah perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis AI dan alat penjadwalan berbasis cloud yang membantu tim mengalokasikan tenaga kerja, peralatan, dan ruang pertemuan. Dikenal karena antarmuka yang intuitif dan kemampuan penjadwalan yang kuat, perangkat lunak ini dirancang untuk tim kecil dan menengah di berbagai industri.

Perangkat lunak ini memudahkan penjadwalan harian dengan interaksi seret dan lepas, indikator beban kerja visual, dan deteksi konflik yang intuitif. Fitur Custom Fields mengelola orang, peralatan, dan ruang rapat dari pool sumber daya terpusat, dan Anda dapat menyaring talenta berdasarkan keterampilan, departemen, dan lokasi.

Fitur terbaik Resource Guru

Gunakan alur kerja persetujuan untuk menugaskan pengesah pemesanan dan melindungi waktu anggota tim yang sibuk

Gunakan Bidang Kustom untuk menandai dan menyaring sumber daya berdasarkan atribut unik seperti keterampilan, alat, atau wilayah

Akses wawasan real-time dengan 'Availability Bar' untuk mengoptimalkan beban kerja dan menghindari overbooking

Jadwalkan dengan percaya diri di berbagai zona waktu berkat dukungan zona waktu bawaan yang menghilangkan kebingungan antar lokasi

Batasan Resource Guru

Tidak ada peringatan yang jelas untuk waktu yang kurang dipesan, dan pengguna harus mengarahkan kursor secara manual untuk melihat sisa jam yang tersedia

Menu tarik-turun tidak efisien, rumit, dan rentan terhadap kesalahan, terutama saat opsi kosong dipilih secara tidak sengaja

Harga Resource Guru

Paket Grasshopper: $5 per bulan per pengguna

Blackbelt Plan: $8/bulan per pengguna

Master Plan: $12/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Resource Guru

G2: 4.6/5 (390+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (530+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Resource Guru?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 :

Tidak ada kerugian nyata dalam menggunakan Resource Guru itu sendiri. Namun, hal ini tidak terlalu berguna jika orang-orang tidak memperbarui informasi tentang proyek apa yang sedang mereka kerjakan dan kapan.

Tidak ada kerugian nyata dalam menggunakan Resource Guru itu sendiri. Namun, hal ini tidak terlalu berguna jika orang-orang tidak memperbarui informasi tentang proyek apa yang sedang mereka kerjakan dan kapan.

🔍 Tahukah Anda? Selama Abad Pertengahan (476-1450 M), perkumpulan tukang dan pedagang muncul sebagai asosiasi yang mengelola sumber daya untuk memproduksi barang seperti roti dan armor. Usaha kecil ini bergantung pada tukang ahli untuk mengawasi produksi, menciptakan bentuk awal manajemen sumber daya di tingkat organisasi.

5. Mosaic (Terbaik untuk perencanaan tenaga kerja berbasis AI)

melalui Mosaic

Mosaic adalah alat manajemen sumber daya berbasis AI yang mengubah paradigma spreadsheet usang dan perencanaan yang terputus-putus. Ia mengumpulkan data real-time dari sistem Anda dan memberikan visibilitas tentang siapa yang sedang bekerja pada apa, kapan, dan mengapa hal itu penting. Mosaic menawarkan kalender sumber daya visual untuk merencanakan dan melacak penugasan proyek, meningkatkan visibilitas tim.

Alat ini secara otomatis terintegrasi dengan alat yang sudah Anda miliki, menyediakan perkiraan beban kerja secara instan, dan menghasilkan laporan visual yang informatif. Anda dapat memantau kinerja tanpa penundaan menggunakan laporan dan dashboard pemanfaatan yang membantu Anda menganalisis perbandingan waktu yang direncanakan versus waktu aktual, anggaran, dan output tim secara real-time.

Fitur terbaik Mosaic

Sesuaikan keterampilan, peran, dan ketersediaan dalam hitungan detik dengan AI Team Builder

Manfaatkan 'AI Headcount Planning' untuk mengetahui tepat waktu kapan harus memperluas tim Anda berdasarkan permintaan yang akan datang

Buat peta panas beban kerja untuk mengidentifikasi staf yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan di seluruh departemen secara instan

Gunakan pergeseran jadwal dan manajemen ketergantungan untuk memindahkan garis waktu dan rencana tanpa mengganggu alur kerja

Batasan Mosaic

Tim pengembangan lambat dalam mengimplementasikan permintaan fitur dan cenderung berlebihan dalam menjanjikan jadwal rilis

Pengguna yang tidak ditugaskan ke proyek tidak dapat melihatnya, yang menyebabkan masalah visibilitas dalam penjadwalan dan perencanaan

Harga Mosaic

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Mosaic

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (40+ ulasan)

⚙️ Bonus: Berikut ini adalah templat manajemen proyek gratis yang siap diunduh, disesuaikan, dan diterapkan segera.

6. Forecast (Terbaik untuk analisis proyek prediktif)

melalui Forecast

Dengan lembar waktu berbasis AI, Forecast menghilangkan kerumitan pencatatan waktu dan memberikan wawasan yang jelas dan real-time tentang bagaimana proyek, tim, dan keuntungan Anda berjalan. Ini seperti memiliki analis bawaan yang mengidentifikasi di mana margin Anda tergerus, tugas mana yang menghabiskan sumber daya, dan apa yang perlu diperbaiki, sebelum menjadi masalah.

Forecast juga mengotomatisasi pekerjaan di balik layar sehingga tim Anda dapat bekerja lebih cepat dan cerdas. Jika tujuan Anda adalah tetap menguntungkan dan proaktif, alat ini siap membantu Anda.

Fitur terbaik

Otomatiskan penjadwalan tugas dengan tampilan 'People Schedule' yang secara instan mencocokkan orang yang tepat dengan tugas yang tepat berdasarkan keterampilan dan ketersediaan

Rencanakan proyek baru secara dini menggunakan 'pemesanan tempat' dan 'peramalan probabilitas kemenangan' untuk merencanakan dengan percaya diri sejak awal

Pantau kesehatan proyek secara instan melalui pelacakan anggaran berbasis AI yang didasarkan pada biaya real-time, pendapatan yang diperoleh, dan status margin per proyek

Bagikan wawasan on-demand menggunakan laporan pemanfaatan yang mengumpulkan data kinerja sumber daya dan proyek secara real-time

Batasan perkiraan

Beberapa fitur, seperti sinkronisasi GitLab dan pengatur waktu tugas, berjalan lambat dan sering mengalami gangguan

Pengguna menginginkan fleksibilitas lebih, seperti menghubungkan subtugas dengan milestone dan agar hal itu tercermin dalam perhitungan jam kerja

Perkiraan harga

Harga khusus

Prediksi peringkat dan ulasan

G2: 4. 2/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Forecast?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Saya dapat dengan mudah melihat kartu-kartu yang akan datang dan yang telah berlalu, tenggat waktu, jadwal proyek, rencana milestone, dan anggota tim. Saya dapat dengan mudah mengubah status kartu dari "to-dos" menjadi "in-progress" hingga "Done".

Saya dapat dengan mudah melihat kartu-kartu yang akan datang dan yang telah berlalu, tenggat waktu, jadwal proyek, rencana milestone, dan anggota tim. Saya dapat dengan mudah mengubah status kartu dari "to-dos" menjadi "in-progress" hingga "Done".

💡 Tips Pro: Gunakan aturan 80/20 atau matriks keputusan untuk memprioritaskan sumber daya dan proyek berdampak tinggi. Hal ini membantu Anda tetap fokus dan menghindari kelelahan. Gunakan penilaian objektif untuk menghindari keputusan emosional dalam pengelolaan sumber daya.

7. Float (Terbaik untuk perencanaan kapasitas tim secara visual)

melalui Float

Float membuat perencanaan sumber daya menjadi sederhana dan sangat visual. Dirancang untuk memberikan pandangan real-time yang jelas tentang siapa yang sedang mengerjakan apa, siapa yang kelebihan beban, dan kondisi anggaran Anda.

Anda dapat menyeret dan meletakkan tugas di Jadwal, mengalokasikan jam atau persentase, dan bahkan menandai orang berdasarkan keahlian atau departemen. Perangkat lunak manajemen sumber daya AI secara instan menampilkan bagaimana perubahan memengaruhi perkiraan Anda. Lebih baik lagi? Perangkat lunak ini memperhitungkan waktu libur, hari libur, dan tarif tagihan sehingga Anda tidak melakukan pemesanan ganda atau alokasi yang salah.

Fitur terbaik Float

Deteksi masalah sejak dini dengan pemantauan kapasitas real-time dan dapatkan pemberitahuan untuk jadwal yang terlalu padat, sumber daya yang tidak terpakai, dan konflik waktu libur

Tentukan peran standar, tarif tagihan/biaya, dan tag keterampilan untuk dengan mudah mencocokkan orang yang tepat dengan setiap pekerjaan

Buat kebijakan cuti kustom, otomatisasi penugasan liburan, dan kelola waktu libur dengan persetujuan bawaan

Jadwalkan dan atur data berdasarkan klien, departemen, atau proyek dengan tampilan yang difilter

Batasan Float

Tidak ada opsi untuk dengan mudah melihat rekan tim yang ditugaskan ke proyek yang sama

Penggunaan filter dapat terasa tidak intuitif saat mencari tugas terkait

Harga fluktuatif

Starter: $8,50/bulan per pengguna

Pro: $14/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Float

G2: 4. 3/5 (1.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.600+ ulasan)

8. Runn (Terbaik untuk peramalan kapasitas real-time)

melalui Runn

Runn menghilangkan stres dalam mengelola orang, proyek, dan perkiraan dengan memberikan tampilan yang jelas dan interaktif. Pengatur jadwal seret-dan-lepas dan visualisasi real-time-nya memudahkan Anda untuk menyesuaikan jadwal atau mengalokasikan ulang sumber daya secara instan.

Punya proyek yang belum pasti atau karyawan yang belum dikonfirmasi? Anda juga bisa merencanakan hal tersebut menggunakan placeholder dan proyek sementara untuk mempersiapkan diri sebelum semuanya final. Peta Kapasitas memberikan tampilan cepat dengan kode warna tentang pemanfaatan tim dan alokasi sumber daya. Sementara itu, Laporan Tim memecah pendapatan, jam kerja yang dapat ditagih, dan siapa yang masih memiliki ruang di jadwalnya.

Fitur terbaik Runn

Saring pool talenta Anda berdasarkan peran, keterampilan, lokasi, atau tag kustom menggunakan 'Smart Search'

Simulasikan beban kerja masa depan dengan perencanaan "what-if" dan perkirakan pemanfaatan sumber daya di bawah berbagai skenario

Rencanakan dengan mempertimbangkan ketidakpastian menggunakan 'placeholders' untuk menentukan kebutuhan kapasitas tanpa harus menentukan nama

Pantau pendapatan, biaya, dan laba secara real-time dengan 'laporan perkiraan keuangan' per proyek atau portofolio

Batasan Runn

Masalah konsistensi data, seperti penampilan karakter yang salah pada nama yang menggunakan aksara beraksen

Ketidakmampuan untuk menyaring proyek berdasarkan placeholder untuk tampilan perencanaan yang lebih terfokus

Harga Runn

Starter: $10/bulan per pengguna

Profesional: $14/bulan per pengguna

Premium: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Runn

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Runn?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra :

Saya ingin fitur tambahan dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan karyawan agar dapat memanfaatkan bagian alokasi waktu dengan lebih baik saat menjawab RFI/RFP.

Saya ingin fitur tambahan dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan karyawan agar dapat memanfaatkan bagian alokasi waktu dengan lebih baik saat menjawab RFI/RFP.

🧠 Fakta Menarik: Kekaisaran Romawi beroperasi dengan rapi berkat deskripsi pekerjaan dan rantai komando. Bahkan Gereja pun memiliki versi awal dari diagram organisasi.

9. Kantata (Terbaik untuk pelacakan kinerja layanan profesional)

melalui Kantata

Kantata dirancang untuk tim di mana orang adalah produknya, seperti konsultan, agensi, dan firma layanan profesional. Ini jauh melampaui penjadwalan dasar. Anda mendapatkan rekomendasi penempatan tenaga kerja yang cerdas, pembaruan proyek secara real-time, dan perkiraan waktu nyata dalam satu platform.

Fitur seperti Inventaris Keterampilan dan Peramalan Sumber Daya memudahkan Anda untuk mencocokkan orang yang tepat dengan proyek yang tepat dengan cepat. Alih-alih dasbor statis, Anda mendapatkan apa yang pengguna sebut sebagai 'pandangan kaca depan,' yaitu rencana yang selalu diperbarui dan beradaptasi dengan perkembangan bisnis Anda.

Fitur terbaik Kantata

Buat rencana penempatan tenaga kerja yang fleksibel dengan alokasi sumber daya secara real-time yang menyesuaikan seiring perkembangan proyek

Kelola kontributor internal dan eksternal dengan lancar melalui ‘Manajemen Jaringan Talenta’

Generate saran penempatan tenaga kerja yang paling sesuai secara otomatis dengan 'Saran Sumber Daya yang Dapat Disesuaikan'

Deteksi dan cegah risiko pengiriman sejak dini menggunakan ‘Kantata Pulse’ untuk memantau suasana hati tim dan kesehatan proyek

Batasan Kantata

Pengguna terkadang merasa tingkat detailnya berlebihan dan dasbornya sulit disesuaikan

Menyelesaikan tugas-tugas dasar mungkin memerlukan beberapa kali klik, yang dapat memperlambat produktivitas

Harga Kantata

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Kantata

G2: 4. 2/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5 (600+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) global diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 30%. Ini berarti pasar tersebut akan mencapai $1,43 miliar pada tahun 2030.

10. Wrike (Terbaik untuk visibilitas proyek tingkat perusahaan)

melalui Wrike

Jika Anda mencari lebih dari sekadar melacak jam kerja dan mengelola tugas, Wrike mungkin menjadi solusi yang tepat. Perangkat lunak ini mengintegrasikan perencanaan, kolaborasi, dan eksekusi, menyesuaikan diri dengan alur kerja tim Anda daripada memaksa Anda untuk menyesuaikan diri. Grafik beban kerja dan pemesanan sumber daya memberikan pandangan real-time tentang beban kerja, upaya, dan pemesanan, sehingga perencanaan kapasitas menjadi lebih akurat.

Wrike juga memudahkan proses penerimaan dan pelaksanaan tugas dengan otomatisasi alur kerja, berkat Formulir Permintaan Dinamis dan Tipe Item Kustom. Semua proses berjalan dalam satu ruang kerja, tanpa perlu serah terima manual atau spreadsheet. Selain itu, integrasi Klaxoon mengubah sesi brainstorming menjadi tindakan nyata, langsung di Wrike.

Fitur terbaik Wrike

Buat pemesanan dengan 'pemesanan sumber daya' untuk memblokir waktu untuk individu atau peran, dan pantau upaya aktual versus yang direncanakan

Seimbangkan beban kerja di antara tim dengan grafik beban kerja real-time dan alokasikan ulang tugas hanya dengan beberapa klik

Impor data relevan ke dalam otomatisasi, dasbor, dan laporan dengan 'Wrike Datahub'

Ubah masukan menjadi tugas menggunakan pembuatan tugas AI, mengubah catatan acak menjadi subtugas terstruktur secara otomatis

Batasan Wrike

Pengaturan pemberitahuan default dapat menyebabkan kelelahan pemberitahuan kecuali disesuaikan secara manual

Fitur-fitur kompleksnya mungkin terasa berlebihan untuk pelacakan tugas dasar atau alur kerja yang sederhana

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4. 2/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Seorang pengulas G2 mengatakan hal ini tentang perangkat lunak manajemen sumber daya AI:

Organisasi kami mendapatkan manfaat besar dari kemampuan untuk membuat tugas langsung dari email. Kami sering menerima permintaan melalui email dan ingin mencatat isi permintaan awal untuk referensi di masa depan dalam tugas tersebut. Fitur email memungkinkan kami melakukannya dengan cepat dan konsisten.

Organisasi kami mendapatkan manfaat besar dari kemampuan untuk membuat tugas langsung dari email. Kami sering menerima permintaan melalui email dan ingin mencatat isi permintaan awal untuk referensi di masa depan dalam tugas tersebut. Fitur email memungkinkan kami melakukannya dengan cepat dan konsisten.

🤝 Pengingat Ramah: Lakukan pelatihan silang di mana memungkinkan. Hal ini memberikan opsi cadangan saat sumber daya kunci sedang kewalahan.

11. Paymo (Terbaik untuk pelacakan waktu dengan integrasi penagihan)

melalui Paymo

Paymo dirancang untuk tim yang membutuhkan gambaran jelas tentang siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana hal itu memengaruhi hasil akhir. Perangkat lunak ini menggabungkan pelacakan waktu, perencanaan proyek, penjadwalan sumber daya, dan penagihan.

Apa yang praktis? Anda dapat beralih antara tampilan proyek dan karyawan di timeline yang sama, sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya di seluruh tim menjadi sangat mudah. Dan karena Paymo menggabungkan data operasional dan keuangan, Anda dapat dengan mudah memantau margin keuntungan dan mendeteksi jika ada yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan sebelum menjadi masalah.

Fitur terbaik Paymo

Ubah data tugas menjadi blok waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan 'ghost bookings' untuk mengisi otomatis rencana sumber daya

Kelola beban kerja secara visual melalui penjadwal tim, dengan indikator berwarna untuk anggota tim yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan

Lacak waktu secara pasif menggunakan ‘Paymo Track,’ yang secara otomatis membuat lembar waktu berdasarkan aktivitas pengguna

Sentralisasikan perencanaan cuti menggunakan perencanaan cuti bawaan yang terintegrasi langsung ke dalam garis waktu penjadwalan

Batasan Paymo

Ketidakmampuan untuk mencatat waktu kerja offline atau saat commuting, yang memengaruhi pengguna yang membutuhkan catatan waktu yang lengkap

Penundaan dalam mentransfer pembayaran klien ke rekening bank pengguna

Harga Paymo

Gratis

Starter: $5,90/bulan per pengguna

Kantor Kecil: $10,90/bulan per pengguna

Bisnis: $16,90/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Paymo

G2: 4.6/5 (580+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (650+ ulasan)

💡 Tips Pro: Buat peta keterampilan dinamis untuk tim Anda di dalam alat manajemen sumber daya. AI dapat mengidentifikasi kekuatan tersembunyi—seperti desainer dengan pengalaman visualisasi data atau pengembang yang mahir dalam beberapa kerangka kerja—sehingga Anda dapat menugaskan pekerjaan berdasarkan bakat, bukan hanya ketersediaan. Perbarui inventaris ini secara teratur untuk menghindari kesenjangan keterampilan, merencanakan pelatihan, dan membuat keputusan penempatan tenaga kerja yang lebih cerdas saat proyek baru datang.

Dapatkan Efisiensi dengan ClickUp

Semua alat manajemen proyek digital ini menawarkan fitur-fitur berharga bagi manajer proyek, seperti penjadwalan cerdas, perencanaan kapasitas, dan pelacakan waktu serta kemajuan proyek. Namun, sebagian besar dari mereka unggul dalam satu bidang, bukan semua.

Di situlah ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menonjol.

Mulai dari ClickUp Brain, yang menghasilkan ringkasan, menjawab pertanyaan secara real-time, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien, hingga ClickUp Workload View untuk manajemen sumber daya yang efektif, Anda dapat mengoptimalkan cara tim Anda bekerja.

Daftar gratis dengan ClickUp hari ini! ✅