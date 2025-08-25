15 Platform AI Terbaik pada tahun 2026

Entah Anda menyadarinya atau tidak, ada alat AI untuk setiap tugas yang bisa Anda bayangkan.

Setidaknya, AI dapat membantu Anda mengembangkan alat yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Saya juga berpikir begitu. Dengan mempertimbangkan hal ini, saya telah menjelajahi 15 platform AI yang berbeda untuk membantu Anda menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Baik Anda hanya ingin menjelajahi alat AI atau ingin mengatasi masalah tertentu, Anda akan menemukan yang sesuai di sini. 😉

Mari kita lihat!

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Platform AI?

Saat menguji platform AI, saya menyadari bahwa memilih salah satunya bukanlah tugas ‘berbelanja’ yang sederhana. Saya harus mempertimbangkan beberapa aspek untuk mencocokkan kemampuan AI platform tersebut dengan tujuan saya guna memastikan apakah saya dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Berikut intinya:

Pastikan Anda memahami jenis algoritma machine learning yang digunakan oleh platform AI tersebut. Bisa berupa supervised, semi-supervised, unsupervised, atau reinforcement. Hal ini menentukan bagaimana model ML Anda berkembang

Pastikan platform AI tersebut mampu mengurangi beban kerja manual Anda atau karyawan Anda, tergantung pada kasus penggunaannya

Pastikan algoritma machine learning menghasilkan output yang dapat dibaca oleh manusia

Pertimbangkan berapa lama algoritma ML membutuhkan waktu untuk mempelajari pola kerja dan proses Anda . Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang akurat

Periksa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan platform AI dengan sistem Anda dan mengimplementasikannya—apakah bisnis Anda mampu menanggung waktu henti

💡 Tips dari Ahli: Pelajari berbagai kasus penggunaan platform AI ini untuk menemukan kriteria pemilihan platform yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

15 Platform AI Terbaik

Saya telah menguji 15 platform tugas berbasis AI terpopuler yang tersedia saat ini dan menyusun daftar fitur terbaik, keterbatasan, harga, serta ulasan masing-masing. Berikut ini daftarnya:

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi AI, pemrosesan data, dan manajemen proyek)

Mulailah dengan ClickUp Brain Ringkas daftar tugas dan pembaruan tugas, serta ambil informasi di seluruh ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan kekuatan dokumen, obrolan, AI, dan tujuan ke dalam ruang digital terpusat.

ClickUp Brain, fitur AI bawaan platform ini, adalah AI kerja paling lengkap dan kontekstual yang pernah saya uji sejauh ini. Ini adalah jaringan saraf pertama di dunia yang menghubungkan tugas, dokumen, anggota tim, dan basis pengetahuan perusahaan Anda melalui AI.

Platform ini memungkinkan pengguna seperti saya untuk membuat alur kerja kustom dan mengotomatiskan tugas-tugas berulang yang sangat memudahkan pekerjaan saya sehari-hari. Dengan mengatur pemicu dan aturan menggunakan bahasa alami, saya dapat mengotomatiskan tindakan seperti mengirim notifikasi, menugaskan tugas, memperbarui status, dan banyak lagi.

Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan tugas-tugas diselesaikan secara konsisten. Dengan ClickUp Brain, Anda pun dapat mengubah manajemen proyek Anda dari manual menjadi otomatis, sehingga meningkatkan produktivitas.

Gunakan prompt berbasis peran di ClickUp Brain untuk memenuhi kebutuhan spesifik para pengembang, pemasar, dan lainnya

Butuh informasi terbaru tentang status proyek atau dokumentasi? Tanyakan saja pada AI! Dengan fitur AI Knowledge Manager-nya, ClickUp Brain dapat mengambil data untuk Anda dari mana saja di tempat kerja. Selain itu, saya tidak perlu lagi repot menulis email atau membuat dokumentasi proyek dari awal karena penulis AI sudah mengerjakannya untuk saya!

Buat pesan dan dokumen Anda dengan lebih baik dan lebih cepat menggunakan ClickUp Brain

Mulai dari pencarian berbasis AI hingga manajemen proyek end-to-end, ClickUp Brain menawarkan semua fitur favorit saya dalam satu paket yang menarik. 🎁

ClickUp Brain MAX melangkah lebih jauh dengan “aplikasi super AI” khusus untuk desktop. Aplikasi ini memungkinkan Anda menggunakan perintah suara untuk menyelesaikan tugas melalui fitur Talk to Text — yang bekerja 4 kali lebih cepat daripada mengetik. Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Apakah PR terbaru saya sudah digabungkan?” atau “Jadwalkan rapat,” dan Brain MAX akan mengakses semua aplikasi dan file yang terhubung untuk memberikan jawaban atau menjalankan perintah Anda.

Kendalikan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain Max—gunakan suara Anda untuk membuat, merangkum, dan mengelola tugas tanpa perlu menyentuh layar

Platform ini bahkan dapat beralih di antara model AI teratas seperti ChatGPT, Claude, dan lainnya—memberikan fleksibilitas dan menghindari ketergantungan pada vendor atau penyebaran AI yang tidak terkendali—sambil memberikan wawasan instan dan kaya konteks langsung dari Workspace Anda.

Tidak percaya? Tonton video ini sendiri!

Jika itu belum cukup keren, Autopilot Agents bawaan ClickUp bekerja secara mandiri di Workspace Anda—dipicu oleh peristiwa seperti catatan rapat atau pengiriman formulir—dan dapat merangkum dokumen, membuat tugas, memberikan pembaruan status, dan banyak lagi. Agen-agen ini beradaptasi, bertindak, dan merespons tanpa perlu pengawasan ketat, sehingga Anda bisa lebih leluasa menghabiskan hari Anda!

Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk menyelesaikan tugas-tugas harian Anda dengan cepat

💡 Tips Pro: Selain manajemen proyek dan tugas, AI ClickUp juga dapat mengotomatiskan manajemen rapat untuk Anda. Gunakan AI Notetaker ClickUp untuk merekam dan mentranskripsikan rapat Anda secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu lagi mencatat secara manual!

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

ClickUp Brain merupakan bagian dari ekosistem ClickUp dan tidak tersedia sebagai alat mandiri

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. OpenAI ChatGPT (Terbaik untuk layanan pelanggan dan operasional internal)

melalui ChatGPT

ChatGPT dari OpenAI dikenal luas di industri AI berkat kemampuannya dalam menghasilkan konten dengan cepat. Saya telah menggunakan alat ini untuk mendapatkan bantuan dalam menulis, memanfaatkan AI dan machine learning, mengembangkan ide, brainstorming, serta tugas-tugas lain yang memang dirancang untuk AI generatif ini.

Salah satu fitur yang menurut saya sangat menarik di ChatGPT adalah opsi percakapan suara yang tersedia di aplikasi seluler. Dengan mengenakan headphone dan mengetuk ikon headphone di aplikasi, Anda bisa ‘berbicara’ dengan ChatGPT!

Fitur terbaik OpenAI ChatGPT

Jelajahi ide, tulis, dan edit konten dengan mudah

Terjemahkan teks ke berbagai bahasa

Buat kode dan perbaiki kesalahan

Analisis data Anda menggunakan ChatGPT untuk mengidentifikasi pola dan tren dengan lebih cepat

Batasan OpenAI Batasan OpenAI ChatGPT

Karena dilatih menggunakan model bahasa besar , ChatGPT tidak bebas dari bias. Hal ini dapat memengaruhi hasil yang Anda peroleh

AI ini murni generatif dan hanya dapat melakukan tugas-tugas terbatas

Harga OpenAI ChatGPT

Gratis

Plus : $20 per bulan per pengguna

Tim : $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan OpenAI ChatGPT

G2 : 4,7/5 (583 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (57 ulasan)

3. DataRobot (Terbaik untuk membangun dan menerapkan model prediktif)

melalui DataRobot

DataRobot adalah platform AI pemenang penghargaan untuk mengembangkan produk ilmu data dan machine learning. Saya mengujinya untuk membangun model analitik prediktif karena platform ini spesialis dalam AI generatif dan prediktif untuk bisnis. DataRobot menawarkan alur kerja terarah yang membantu pengguna non-teknis seperti saya melalui seluruh proses pembangunan model.

Alat ini sangat berguna ketika saya ingin membuat aplikasi AI kustom yang terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem dan aplikasi lain saya. Platform ini memudahkan saya untuk menghubungkan, mengotomatisasi, dan mengoptimalkan proses bisnis saya melalui integrasi yang sederhana.

Fitur terbaik DataRobot

Menjelajahi dan menguji berbagai algoritma dan hiperparameter untuk menemukan model dengan kinerja terbaik untuk tugas spesifik Anda

Mengotomatiskan langkah-langkah manual yang terlibat dalam pembuatan model, sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan

Menyediakan fitur yang membantu Anda memahami bagaimana model Anda membuat prediksi, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan

Keterbatasan DataRobot

DataRobot membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, yang dapat memperlambat kinerja sistem

Ada batasan ukuran dataset, yang dibatasi hingga 100 GB untuk semua kombinasi dan 11 GB per dataset—saya merasa hal ini membatasi untuk proyek-proyek yang lebih besar

Harga DataRobot

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan DataRobot

G2 : 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: N/A (kurang dari 20 ulasan)

4. TensorFlow (Paling cocok untuk aplikasi NLP)

melalui TensorFlow

TensorFlow adalah platform end-to-end untuk kecerdasan buatan. Tim saya mengujinya untuk membuat model ML yang dapat dijalankan di lingkungan apa pun. TensorFlow sangat berguna dalam menganalisis data relasional secara akurat dengan bantuan jaringan saraf grafisnya.

Berkat kemampuan analitisnya, TensorFlow sangat ideal untuk aplikasi penelitian tingkat lanjut. Banyak organisasi menggunakan TensorFlow untuk membangun sistem rekomendasi (seperti rekomendasi film di Netflix) dengan memanfaatkan model reinforcement learning guna meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap platform mereka.

Fitur terbaik TensorFlow

Bangun dan latih jaringan saraf yang kompleks dengan mudah menggunakan API tingkat tinggi bernama Keras

Pantau dan analisis proses pelatihan model machine learning menggunakan alat visualisasi TensorBoard

Optimalkan grafik TensorFlow untuk eksekusi yang lebih cepat pada berbagai perangkat keras menggunakan kompiler XLA

Keterbatasan TensorFlow

Platform ini relatif lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan alat-alat lainnya

Anda memerlukan GPU atau TPU yang lebih kuat untuk menggunakan TensorFlow karena platform ini sangat memakan sumber daya

Harga TensorFlow

TensorFlow adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dapat diunduh dan diinstal secara gratis

Peringkat dan ulasan TensorFlow

G2 : 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

5. Microsoft Azure (Pilihan terbaik untuk solusi bisnis berbasis AI)

melalui Microsoft

Microsoft Azure adalah platform komputasi awan, dan AI merupakan bagian utama darinya. Saya merasa platform ini sangat membantu dalam mengembangkan solusi bisnis berbasis AI (seperti chatbot dan asisten virtual) karena platform ini skalabel dan fleksibel serta menawarkan berbagai alat yang lengkap.

Secara keseluruhan, ini adalah platform serba bisa yang sangat baik dengan beragam fitur AI. Anda dapat menggunakan model terbuka dan multimodalnya untuk inovasi, memanfaatkan RAG (Retrieval Augmented Generation) untuk pengembangan interaksi bot AI yang kontekstual, serta menggunakan LLMs untuk mengelola siklus hidup AI Anda dengan lebih baik.

Fitur terbaik Microsoft Azure

Bangun, latih, dan terapkan model pembelajaran mesin menggunakan Azure Machine Learning

Gunakan model AI bawaan untuk tugas-tugas siap pakai seperti penglihatan komputer, pengenalan suara, dan lainnya, yang disediakan oleh Azure Cognitive Services

Bangun dan terapkan chatbot menggunakan Azure Bot Service

Analisis big data dengan mudah menggunakan Azure Data Lake Analytics

Batasan Microsoft Azure

Meskipun merupakan platform AI yang sangat baik, MS Azure bergantung pada ekosistem Microsoft

Beberapa layanan AI Azure bersifat spesifik wilayah, yang mungkin memengaruhi operasi bisnis global

Harga Microsoft Azure

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Microsoft Azure

G2 : 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

6. Google Cloud AI (Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan AI ke dalam aplikasi yang sudah ada)

melalui Google

Google Cloud AI adalah platform pembelajaran mesin berbasis cloud, yang telah saya gunakan untuk mendapatkan model AI yang telah dilatih sebelumnya untuk tugas-tugas seperti pengenalan gambar dan NLP. Platform ini sangat canggih ketika diintegrasikan dengan Vertex AI karena menghilangkan bagian konfigurasi teknis dalam penggunaan AI.

Alat ini sangat cocok bagi mereka yang ingin merangkum dokumen besar dengan cepat atau membuat aplikasi obrolan yang didukung oleh RAG. Saya juga mencobanya untuk menerapkan alur kerja pemrosesan gambar yang didukung oleh modul AI/ML yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Fitur terbaik Google Cloud AI

Gunakan AutoML, yang merupakan rangkaian alat AI, untuk membuat model pembelajaran mesin khusus dengan sedikit kode

Manfaatkan Dialogflow untuk membangun antarmuka percakapan seperti chatbot

Gunakan Vision AI, sekumpulan API, untuk analisis gambar dan video, pengenalan wajah, dan sebagainya.

Memahami dan memproses bahasa manusia untuk analisis sentimen menggunakan alat yang didukung NLP untuk

Batasan Google Cloud AI

Pengguna menganggap ketergantungan pada vendor sebagai hal yang membatasi karena hal itu mengunci Anda dalam sistem Google dan menyulitkan migrasi

Harga AI Google Cloud

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Cloud AI

G2 : N/A (kurang dari 20 ulasan)

Capterra: N/A (kurang dari 20 ulasan)

7. Vertex AI (Terbaik untuk deteksi penipuan dan pemeliharaan prediktif)

melalui Google Cloud

Vertex AI adalah platform machine learning yang dikelola oleh Google Cloud. Saya menggunakannya untuk membangun, menerapkan, dan menskalakan model ML saya. Alat ini menyediakan integrasi yang mulus ke dalam sistem saya saat saya menggunakan Layanan Google Cloud.

Vertex AI baru-baru ini telah ditingkatkan dengan model Gemini dari Google, sehingga memperluas kemampuannya lebih jauh, termasuk untuk tugas-tugas generatif. Sebagai pelanggan baru, Anda akan menerima kredit gratis senilai $300 yang memungkinkan Anda mencoba Vertex AI dengan bebas. Anda dapat menggunakan kredit ini di mana saja pada produk Google Cloud.

Fitur terbaik Vertex AI

Otomatiskan pembuatan dan pelatihan model ML pada data tabel menggunakan AutoML Tables

Lakukan integrasi dengan mudah ke layanan Google lainnya seperti Dataflow dan Cloud Storage menggunakan integrasi MLOps

Kelola kinerja model, deteksi drift, dan pelatihan ulang menggunakan alat khusus yang sudah tersedia

Batasan Vertex AI

Keterbacaan model tidak transparan, sehingga menyulitkan pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan model ML

Vertex AI merupakan bagian dari ekosistem Google, sehingga bergantung pada ekosistem Google

Harga Vertex AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Vertex AI

G2 : 4,3/5 (lebih dari 430 ulasan)

Capterra: N/A (kurang dari 20 ulasan)

8. H2O.ai (Pilihan terbaik untuk implementasi di lokasi)

H2O.ai adalah platform pembelajaran mesin yang praktis, open-source, dan terdistribusi yang sangat ideal untuk mengelola big data. Platform ini telah membantu saya membuat aplikasi seperti pengenalan gambar dan deteksi penipuan melalui berbagai algoritma (seperti deep learning dan gradient boosting).

Dengan rilis terbaru Danube3-4B, platform ini menggunakan basis pelatihan sebanyak 6 juta token, membantu Anda mencapai akurasi luar biasa sebesar 80% (pada benchmark HellaSwag 10-shot). Pembaruan ini bertujuan untuk mendemokratisasi kemampuan NLP bagi masyarakat luas.

Fitur terbaik H2O.ai

Skalakan secara efisien di berbagai mesin menggunakan machine learning terdistribusi

Manfaatkan pemrosesan yang lebih cepat dan algoritma yang responsif dengan komputasi in-memory

Otomatiskan penanganan nilai yang hilang, pembuatan istilah interaksi, dan lainnya dengan rekayasa fitur otomatis

Batasan H2O.ai

Meskipun H2O.ai relatif mudah digunakan, bekerja dengan model yang kompleks di platform ini bisa menjadi rumit

Platform ini menimbulkan kompleksitas saat menangani dataset yang lebih besar

Harga H2O.ai

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan H2O.ai

G2 : 4,5/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (Pilihan terbaik untuk layanan pelanggan mandiri)

melalui IBM

IBM Watson Assistant adalah platform AI percakapan yang dapat Anda gunakan untuk membangun asisten genAI khusus untuk stasiun layanan mandiri pelanggan. Platform ini dapat membantu Anda merancang chatbot yang alami dan lancar untuk aplikasi internal serta layanan pelanggan di bagian depan.

Pembuat percakapan ini memiliki antarmuka seret dan lepas, yang menurut saya sangat penting untuk menentukan kemudahan penggunaan pada platform AI mana pun. Selain itu, fakta bahwa platform ini dilengkapi dengan RAG membuatnya jauh lebih akurat dan efektif.

Fitur terbaik IBM Watson Assistant

Gunakan LLM , NLP, dan NLU siap pakai (lihat glosarium AI ini untuk memahami istilah-istilah tersebut), serta Intelligent Context Gathering untuk meningkatkan pemahaman konteks dalam percakapan

Manfaatkan RAG untuk percakapan yang akurat dan terkini

Sesuaikan pelatihan model yang memungkinkan bisnis Anda menggunakan data pelatihan miliknya sendiri pada model IBM Watson Assistant

Batasan IBM Watson Assistant

Kinerja asisten yang dibuat menggunakan platform ini sangat dipengaruhi oleh kualitas data pelatihan

Harga IBM Watson Assistant

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: N/A (kurang dari 20 ulasan)

10. Amazon Sagemaker (Terbaik untuk menskalakan model besar)

melalui Amazon Sagemaker

Amazon Sagemaker adalah platform AI dengan infrastruktur cloud yang sepenuhnya dikelola, alur kerja, dan alat-alat untuk memudahkan pekerjaan Anda. Platform ini telah membantu saya membangun, melatih, dan menerapkan model ML dengan mudah untuk berbagai kasus penggunaan seperti deteksi penipuan dan pembelajaran penguatan.

Yang paling saya sukai dari Amazon Sagemaker adalah bahwa platform ini menyediakan dukungan untuk persyaratan tata kelola yang menyederhanakan kontrol akses dan meningkatkan transparansi atas proyek ML Anda. Alat ini cukup berguna untuk membangun model dasar Anda sendiri dan menyempurnakannya.

Fitur terbaik Amazon Sagemaker

Gunakan alat tanpa kode (untuk non-profesional) dan IDE (untuk ilmuwan data) agar dapat bekerja dengan mudah terlepas dari tingkat keahlian Anda

Tingkatkan auditabilitas dan transparansi dengan praktik MLOps dan standarisasinya

Bangun model dasar dari awal untuk sumber pendapatan tambahan

Batasan Amazon Sagemaker

Bahkan dengan model bayar sesuai penggunaan, biaya dapat meningkat dengan cepat untuk proyek berskala besar

Harga Amazon Sagemaker

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Amazon Sagemaker

G2 : 4,2/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: N/A (kurang dari 20 ulasan)

11. PyTorch (Terbaik untuk R&D dan penglihatan komputer)

melalui Pytorch

PyTorch adalah kerangka kerja yang dapat Anda gunakan untuk membangun model deep learning untuk aplikasi seperti NLP. Saya telah berhasil menggunakannya untuk membuat aplikasi pengenalan gambar dan model generatif menggunakan grafik komputasi dinamis.

Sebagai platform yang siap produksi, platform ini memungkinkan Anda beralih dengan mudah antara eksekusi langsung (Eager mode) dan eksekusi terkompilasi (Graph mode) menggunakan TorchScript, yang menurut saya cukup efisien. Selain itu, platform ini menggunakan backend torch-distributed untuk menskalakan dan mengoptimalkan pelatihan terdistribusi serta kinerjanya.

Fitur terbaik PyTorch

Lakukan perubahan pada struktur jaringan secara instan menggunakan Dynamic Computational Graph

Percepat pelatihan LLM dengan dukungan GPU yang kuat di PyTorch

Manfaatkan perpustakaan yang lengkap berisi modul deep learning siap pakai untuk mengembangkan solusi

Dapatkan akses ke dukungan yang mudah melalui komunitas yang solid dan dokumentasi yang lengkap

Keterbatasan PyTorch

Grafik komputasi dinamis memiliki manajemen memori yang tidak efisien

Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam dan membutuhkan waktu untuk dipahami dan digunakan

Harga PyTorch

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian PyTorch

G2 : 4,6/5 (21 ulasan)

Capterra: N/A

12. Keras (Terbaik untuk pembuatan prototipe cepat)

melalui Keras

Keras adalah antarmuka pemrograman aplikasi (API) tingkat tinggi yang telah saya gunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis NLP dan model generatif. Antarmuka yang sederhana ini memudahkan saya dalam membuat prototipe.

Keras berfokus pada kecepatan debugging, kemudahan pemeliharaan, kemudahan implementasi, dan keanggunan kode.

Saya menyukai bahwa kode saya relatif lebih ringkas saat bekerja dengan Keras—hal ini meningkatkan keterbacaan dan memudahkan proses iterasi. Selain itu, kompilasi XLA-nya membuat model berjalan lebih cepat dengan JAX dan TensorFlow, serta lebih mudah diterapkan di berbagai platform.

Fitur terbaik Keras

Percepat proses pengembangan dengan menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya seperti VGG, ResNet, dan InceptionNet

Integrasikan dengan perpustakaan visi populer seperti TensorBoard menggunakan alat visualisasi

Jalankan kerangka kerja modular di atas berbagai mesin deep learning seperti Theano

Keterbatasan Keras

Kerangka kerja backend secara signifikan memengaruhi kemampuan Keras, sehingga masalah backend turut memengaruhi hasilnya

Pengguna mengatakan hal ini mungkin menimbulkan masalah dalam pengembangan arsitektur yang disesuaikan

Harga Keras

Platform ini adalah platform AI sumber terbuka dan dapat diunduh serta diinstal secara gratis

Peringkat dan ulasan Keras

G2 : 4,6/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

13. SAP Hana Cloud (Terbaik untuk memproses dataset besar)

melalui SAP

SAP Hana Cloud adalah sistem manajemen basis data yang telah membantu saya membangun dan meluncurkan aplikasi data dalam skala besar. Saya telah menggunakannya untuk analisis data real-time, deteksi penipuan, analitik prediktif, dan pelaporan real-time.

DBMS (Sistem Manajemen Basis Data) multimodal ini menyediakan basis data tanpa batas untuk semua jenis beban kerja. Anda dapat menggunakannya untuk membangun aplikasi cerdas yang mampu memanfaatkan AI generatif dan kesadaran konteks.

Fitur terbaik SAP Hana Cloud

Lakukan eksplorasi dan analisis data secara efisien menggunakan fitur penemuan data cerdas

Analisis hubungan jaringan yang kompleks menggunakan fitur pemrosesan graf

Ramal tren bisnis masa depan, identifikasi pola, dan lainnya menggunakan analitik prediktif

Batasan SAP Hana Cloud

SAP Hana Cloud bisa jadi mahal jika digunakan untuk implementasi skala besar

Ketergantungan pada penyedia layanan (vendor lock-in) pada platform ini bisa sangat kuat, sehingga migrasi menjadi sulit

Harga SAP Hana Cloud

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian SAP Hana Cloud

G2 : 4,3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

14. Alteryx Intelligence Suite (Terbaik untuk persiapan dan penggabungan data)

melalui Alteryx

Alteryx Intelligence Suite adalah platform yang kuat untuk analisis data, yang menggabungkan kemampuan persiapan data, penggabungan data, dan ML. Saya telah menggunakan solusi AI-nya untuk membuat model prediktif, menganalisis kumpulan data besar, dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Alat ini sangat berguna dalam mengekstrak data dari PDF dan gambar menggunakan Google Tesseract OCR. Bahkan, setiap kali saya bekerja dengan data tidak terstruktur atau semi-terstruktur, Alteryx mampu mengekstraknya dengan mudah tanpa saya perlu menulis kode apa pun.

Fitur terbaik Alteryx Intelligence Suite

Gunakan AutoML untuk membangun aplikasi prediktif dengan keterlibatan manual yang minimal

Buat aplikasi untuk deteksi objek, klasifikasi gambar, OCR, dan lainnya menggunakan visi komputer

Gunakan analitik prediktif untuk peramalan, klasifikasi, regresi, dan lainnya

Batasan Alteryx Intelligence Suite

Platform ini memerlukan sumber daya komputasi yang besar untuk dataset yang besar

Pengguna menghadapi tantangan integrasi yang memerlukan keahlian teknis dalam infrastruktur yang kompleks

Harga Alteryx Intelligence Suite

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Alteryx Intelligence Suite

G2 : N/A

Capterra: N/A

15. Claude (Terbaik untuk tugas-tugas generatif)

via Anthropic

Claude adalah model pemrosesan bahasa alami berskala besar yang mampu menghasilkan teks berkualitas manusia, menulis konten kreatif, dan menerjemahkan teks. Model ini telah membantu saya menulis email dan menjawab pertanyaan.

Model ini telah dilatih menggunakan Constitutional AI agar lebih aman, akurat, dan terjamin keamanannya. Bagian terbaiknya adalah model ini memungkinkan saya membuat akun tim saat ingin berkolaborasi dalam proyek. Selain itu, saya dapat menambahkan sumber daya, pengetahuan, atau artikel saya sendiri ke dalam penelitian atau pekerjaan latar belakang Claude untuk memperkaya hasilnya.

Fitur terbaik Claude

Lakukan tugas penalaran yang kompleks di luar pengenalan pola

Tulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman menggunakan fitur pembuat kode

Analisis data apa pun dalam foto, teks, grafik, dan lainnya menggunakan analisis visual

Batasan Claude

Hal ini sangat bergantung pada data pelatihan, yang mungkin mengandung ketidakakuratan dalam hasilnya

Harga Claude

Gratis

Pro : $20/bulan per pengguna

Tim: $25/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2 : 4,7/5 (23 ulasan)

Capterra: N/A (kurang dari 20 ulasan)

Menerapkan AI di Tempat Kerja dengan ClickUp

Lingkungan kerja organisasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, karyawan selalu membawa buku catatan dan pensil, namun kini asisten AI selalu menemani mereka ke mana pun untuk mencatat hal-hal penting, menghasilkan wawasan, membuat aplikasi khusus, dan menjadwalkan rapat secara otomatis.

Di blog ini, saya telah membagikan 15 alat AI untuk membantu Anda menangani semua fungsi bisnis internal. Dengan alat-alat ini, saya dapat menjalankan berbagai macam tugas, mulai dari otomatisasi alur kerja AI hingga pembuatan konten.

Namun, sebagai solusi serba bisa, saya merekomendasikan ClickUp Brain. Platform ini benar-benar mengintegrasikan berbagai aspek ruang kerja saya dan mempercepat waktu penyelesaian tugas. Jika Anda ingin membangun alur kerja yang lancar, ClickUp harus menjadi prioritas utama Anda.

