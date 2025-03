Cara Menavigasi Keterbatasan ChatGPT Secara Efektif

OpenAI memperkenalkan ChatGPT kepada publik pada tanggal 30 November 2022.

Hanya dalam waktu 30 hari, ChatGPT mengumpulkan lebih dari 121 juta kunjungan - dan hingga saat ini, ChatGPT terus menjadi salah satu alat AI yang paling populer

Namun, inilah sisi lain dari cerita ini: ChatGPT juga memiliki rasio pentalan sebesar 87,79 !

Rasio pentalan yang tinggi ini berarti satu hal: orang sering meninggalkan situs web tanpa mendapatkan jawaban yang mereka harapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apa sebenarnya batasan umum ChatGPT yang menyebabkan hasil yang beragam seperti itu?

Dalam artikel ini, kita akan melihat alasan di balik masalah ini dan mengeksplorasi beberapa strategi populer untuk mengoptimalkan penggunaan ChatGPT Anda.

Keterbatasan Umum ChatGPT

Sebagai permulaan, OpenAI sendiri telah cukup terbuka tentang keterbatasan ChatGPT.

ChatGPT sangat terbatas tetapi cukup bagus dalam beberapa hal untuk menciptakan kesan kehebatan yang menyesatkan. Adalah sebuah kesalahan untuk mengandalkannya untuk sesuatu yang penting saat ini.

Sam Altman, CEO di OpenAI

Dan itu langsung dari pendirinya sendiri-tidak ada basa-basi di sini!

OpenAI juga menyertakan sedikit keterangan di bawah setiap obrolan untuk mengingatkan pengguna bahwa ChatGPT dapat membuat kesalahan dan pengguna harus memverifikasi sendiri informasi penting.

Tetapi mari kita bersikap adil. ChatGPT telah berkembang pesat sejak saat itu.

Sekarang, ia memiliki toko GPT sendiri dengan ribuan GPT khusus yang dibuat pengguna, kemampuan teks-ke-gambar, dan model AI yang jauh lebih cepat di GPT-4o.

Namun, banyak titik kelemahan ChatGPT yang masih ada, termasuk beberapa hal yang sangat menantang yang menyebabkan masalah bagi pengguna, seperti kesalahan tata bahasa, kurangnya informasi terkini, tidak ada penilaian manusia dalam tanggapannya, dan dukungan emosional yang minimal.

1. Kurangnya informasi waktu nyata

Salah satu kesalahpahaman yang paling umum tentang ChatGPT adalah bahwa ini adalah penyihir internet yang serba bisa dan serba tahu. (Peringatan spoiler: sebenarnya tidak.)

Untuk pengguna versi gratis, ChatGPT tidak menjelajah web sama sekali. Sebaliknya, ia bergantung sepenuhnya pada data pelatihannya (terakhir diperbarui pada tahun 2023).

Namun, ada hal yang berbeda bagi mereka yang berlangganan berbayar. Pada bulan Mei 2023, OpenAI memperkenalkan fitur penjelajahan web untuk pengguna ChatGPT Plus, Team, dan Enterprise.

2. Pemahaman konteks yang terbatas

ChatGPT (dan banyak model kecerdasan buatan populer lainnya) masih memiliki satu titik buta utama yang bahkan model terpintar sekalipun tidak dapat memecahkannya - konteks.

Secara khusus, model ini kesulitan dengan nuansa seperti sarkasme, humor, atau ironi. Jika Anda membuat komentar sarkastik, jangan harap ada balasan jenaka dari ChatGPT-kemungkinan besar ia akan merespons dengan tatapan kosong secara digital

ChatGPT juga mengalami kesulitan untuk melacak percakapan yang panjang dan mungkin tidak mengingat instruksi dari pesan lama. ChatGPT juga kesulitan untuk menghasilkan konten yang terstruktur dengan baik dan pengkodean, sering kali mengulang kalimat untuk menambah jumlah kata.

3. Ketidakmampuan untuk memverifikasi informasi

Inilah tantangan lain dengan akses internet ChatGPT yang tidak konsisten: ketidakmampuan untuk memeriksa fakta atau memverifikasi informasi. Pada dasarnya, jika ia memberi Anda jawaban yang kelihatannya sedikit janggal-Anda harus memeriksanya sendiri.

Karena batas pengetahuan ChatGPT, Anda mungkin menyadari bahwa ChatGPT tidak cukup tepat sasaran saat Anda menyelami topik yang lebih kompleks atau khusus.

Dalam skenario khusus tersebut, ChatGPT mungkin memberi Anda ringkasan tingkat permukaan; kadang-kadang, ringkasan itu bahkan mungkin sedikit goyah terkait faktanya.

4. Bias dalam konten yang dihasilkan

Karena ChatGPT dilatih dengan sejumlah besar teks dari internet, selalu ada risiko bahwa beberapa dari data tersebut membawa bias atau prasangka.

Dan karena ChatGPT bukan manusia (meskipun teks yang dihasilkannya mirip manusia), ChatGPT tidak merespons dengan tepat untuk menyaring informasi yang bermasalah atau diskriminatif.

Anda dapat membayangkan bagaimana hal ini dapat menyebabkan beberapa respons yang canggung atau bahkan berbahaya lolos dari celah-celahnya.

5. Kurangnya kecerdasan emosional

Salah satu keterbatasan ChatGPT yang paling jelas? Ia memiliki kedalaman emosional seperti mesin.

Sebagai contoh, katakanlah Anda adalah seorang manajer yang berurusan dengan karyawan yang berkinerja buruk. Anda beralih ke ChatGPT untuk meminta saran tentang cara melakukan pendekatan percakapan dengan mereka.

ChatGPT kemungkinan akan memberi Anda garis besar langkah demi langkah, termasuk saran seperti mengatur pertemuan pribadi, mendiskusikan masalah kinerja tertentu, dan menawarkan dukungan untuk perbaikan.

Namun, kekurangannya adalah kehalusan emosional yang diperlukan untuk menangani percakapan dengan hati-hati, yang dapat menyebabkan jawaban yang bias yang tampaknya bertentangan dengan akal sehat. Ini tidak akan memahami kepribadian unik karyawan, dan juga tidak dapat mengukur kondisi emosional mereka atau potensi stres di luar pekerjaan yang mungkin mempengaruhi kinerja mereka.

Dengan kata lain, ChatGPT belum cukup memecahkan kode untuk menjadi aI yang berpusat pada manusia .

6. Kesulitan dengan kueri yang rumit

ChatGPT cukup tajam dalam pengetahuan sehari-hari, tetapi ketika Anda mulai memasukkan topik khusus, alat AI ini bisa menjadi menantang. Hukum yang tidak jelas, peraturan yang sangat spesifik, atau kebijakan yang rumit adalah contoh-contoh topik khusus yang membuat ChatGPT menggaruk-garuk kepalanya.

Salah satu keterbatasan lain dari ChatGPT adalah bahwa ia cenderung tersandung ketika dihadapkan dengan beberapa operasi matematika. Butuh beberapa saat untuk memberikan jawaban atau memberikan jawaban yang salah; kemungkinan karena kurangnya sumber daya komputasi (dalam versi gratisnya) serta batas penggunaan.

Masalah Etika dan Praktis

Ada beberapa pembicaraan tentang teknologi perusahaan yang menyiapkan kebijakan etika AI .

Sekilas, ini mungkin terdengar agak aneh-apakah ChatGPT perlu mengikuti kelas "Bagaimana Menjadi AI yang Baik"?

Namun, seaneh apa pun kelihatannya, ini cukup penting, dan inilah alasannya.

Dilema etis dengan respons AI

Salah satu dilema etis terbesar dengan ChatGPT adalah kecenderungannya untuk menghasilkan keluaran yang bias atau tidak akurat.

Karena dilatih dengan data teks online dalam jumlah besar, ChatGPT dapat mencerminkan bias rasial atau gender yang ada, dan yang lebih buruk lagi, ChatGPT dapat menampilkan informasi yang salah sebagai fakta. Tentu saja, hal ini tidak baik bagi kebijakan perusahaan mana pun untuk tata kelola AI yang bertanggung jawab .

Kurangnya transparansi ChatGPT dalam cara ia mendapatkan respons tertentu membuatnya sulit untuk dipercaya sepenuhnya, jadi selalu periksa ulang detail-detail penting dengan sumber-sumber yang kredibel.

Ada juga masalah pelanggaran privasi.

ChatGPT menyimpan percakapan untuk meningkatkan model di masa depan, jadi detail atau informasi pribadi apa pun yang Anda berikan dapat muncul di keluaran selanjutnya.

Terakhir, ada potensi pelanggaran hak cipta - ChatGPT tidak menyediakan kutipan, jadi sulit untuk mengetahui kapan mungkin mereproduksi konten yang dilindungi hak cipta, membuat pengguna bertanggung jawab atas masalah hukum.

Selalu verifikasi konten sebelum dipublikasikan agar tetap jelas.

Terlalu bergantung pada AI untuk pekerjaan kreatif

ChatGPT mendapat banyak permintaan untuk melenturkan otot-otot kreatifnya-entah itu menulis lagu yang menarik, membuat puisi, atau bahkan membantu melakukan brainstorming untuk sebuah novel. Dan meskipun platform OpenAI dapat memberikan beberapa tanggapan yang koheren dan logis, mari kita jujur: platform ini sering kali kehilangan 'percikan' yang istimewa

Dalam hal pekerjaan kreatif, alat AI seperti ChatGPT berjuang untuk memberikan inovasi atau orisinalitas yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan kreativitas melibatkan lebih dari sekadar merangkai kalimat - kreativitas membutuhkan ide-ide segar, kedalaman emosional, dan sentuhan manusia.

Pada akhirnya, otak manusia masih mengungguli jaringan saraf di area ini. Jadi, jika Anda berharap untuk menggunakan ChatGPT untuk membuat novel hebat berikutnya atau postingan blog yang kreatif, Anda mungkin akan melakukan banyak hal yang berat 💪sendiri.

Keterbatasan Teknis

Dalam insiden terbaru seorang pengguna Reddit bernama "SensiBull" mengklaim bahwa ChatGPT memulai percakapan tanpa diminta, dengan bertanya, "Bagaimana minggu pertama Anda di sekolah menengah?"

Tentu saja, pengguna tersebut bingung dan menjawab, "Apakah Anda baru saja mengirim pesan kepada saya?" ChatGPT dengan riang menjawab, "Ya, benar! Saya ingin mengecek dan melihat bagaimana perkembangannya."

Meskipun ini adalah obrolan yang sehat dan tidak diminta, pengguna ChatGPT memiliki batasan operasional lain yang perlu dipertimbangkan.

Memori terbatas

Memori ChatGPT tidak terlalu besar. Ada dua masalah utama: ia cenderung hanya mengingat fakta-fakta yang jelas daripada preferensi yang halus dan membutuhkan instruksi eksplisit tentang apa yang harus diingat.

Dari sisi teknis, pada GPT-4, memori ChatGPT mencapai 32.768 token - di mana satu kata biasanya terdiri dari 1-3 token. Secara konservatif, ini berarti ChatGPT dapat mengingat hingga 10.000 kata dalam satu waktu.

Namun, dengan versi terbaru - ChatGPT 4o- pengguna telah mengeluh tentang memori yang terbatas, yang sering kali penuh hanya dengan 5.000 karakter. Hal ini bisa sangat mengganggu karena banyak alternatif untuk ChatGPT tidak memiliki batasan yang begitu ketat.

Kesulitan dengan tugas multibahasa

Meskipun mendukung banyak bahasa, keterbatasan ChatGPT menjadi sangat jelas ketika Anda mulai berkomunikasi dengannya dalam bahasa selain bahasa Inggris.

Hal ini sebagian besar disebabkan oleh data pelatihannya yang sangat condong ke konten bahasa Inggris, dan kinerja dalam bahasa dengan data yang lebih sedikit - juga dikenal sebagai bahasa dengan sumber daya rendah - cenderung kurang mengesankan.

📌Contoh

Prancis, Spanyol, atau Jerman mungkin cukup baik, tetapi semuanya menjadi lebih tidak terkendali ketika Anda meminta ChatGPT untuk menangani bahasa seperti Swahili atau Islandia.* Tanggapan mungkin terdengar terlalu formal atau robotik karena model ini diambil dari *koleksi teks yang terbatas

Tantangan utama lainnya adalah kecepatan respons.

Karena cara LLM memproses bahasa melalui tokenisasi (memecah teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil), respons dalam bahasa non-Inggris sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk dihasilkan. Karena bahasa seperti bahasa Jerman, yang cenderung menggunakan kata-kata yang lebih panjang, membutuhkan lebih banyak token, ChatGPT membutuhkan waktu ekstra untuk memproses dan merespons.

Biaya komputasi yang tinggi

Biaya untuk menjaga ChatGPT tetap berjalan bukanlah hal yang kecil, dan ini mulai terlihat dari harga langganan

Baru-baru ini, OpenAI mengumumkan berencana menaikkan harga langganan ChatGPT Plus dari $20 menjadi $22 per bulan pada akhir tahun 2024, dengan kenaikan lebih lanjut diproyeksikan mencapai $44 per bulan pada tahun 2029.

apa alasan di balik kenaikan harga ini? Biaya komputasi yang tinggi.

🤔Tahukah Anda? Meskipun menghasilkan pendapatan bulanan sebesar $300 juta pada Agustus 2024, OpenAI masih akan kehilangan sekitar $5 miliar tahun ini. Menjalankan ChatGPT saja menghabiskan biaya $700.000 per hari.

Sistem AI membutuhkan daya komputasi yang sangat besar untuk berfungsi, yang disertai dengan biaya mahal dalam hal listrik dan perangkat keras seperti superkomputer pendingin yang bekerja sepanjang waktu.

ChatGPT juga mengonsumsi 500 ml air untuk setiap 5 hingga 50 permintaan hanya untuk mendinginkan superkomputer yang terlibat, jadi jelas bukan yang paling ramah lingkungan.

Kiat untuk Menggunakan ChatGPT Secara Efektif

ChatGPT memiliki kekurangan. Tetapi ada banyak solusi bermanfaat yang dapat membantu Anda memaksimalkan penggunaan alat ini.

1. Perjelas pertanyaan Anda

Ketika menggunakan ChatGPT, kejelasan sangatlah penting, terutama saat mengajukan pertanyaan .

Memberikan perincian yang jelas dan spesifik tentang topik Anda adalah kunci untuk mendapatkan tanggapan terbaik.

📌Contoh

Pertanyaan yang tidak jelas seperti "Bagaimana cara memasarkan dengan lebih baik?" mungkin akan memberikan jawaban yang umum.

Sebagai gantinya, cobalah untuk lebih spesifik:

"Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan di Instagram untuk merek kecantikan kecil yang target audiensnya adalah wanita dengan rentang usia 25-50 tahun?"

Dengan cara ini, ChatGPT tahu persis apa yang Anda butuhkan dan dapat memberikan respons yang ditargetkan.

Selain itu, pastikan untuk menggunakan kalimat yang lengkap.

Frasa yang terpecah-pecah seperti "Tingkatkan penjualan?" meninggalkan banyak imajinasi. Bertanya, "Bagaimana cara meningkatkan penjualan untuk toko online saya?" akan memastikan AI memahami maksud Anda.

Selain itu, hindari mengajukan pertanyaan yang terlalu rumit.

Memecah pertanyaan seperti "Bagaimana cara memulai blog dan membuatnya menguntungkan?" menjadi pertanyaan yang lebih kecil dan sederhana membantu ChatGPT memberikan jawaban yang lebih jelas dan terfokus.

💡 Kiat Pro: Jika Anda mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, jangan malu-malu - mintalah klarifikasi. Untuk menggunakan ChatGPT secara efektif, dapatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan sebelum memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ingat, teliti seperti AI dan edit seperti manusia.

2. Lengkapi dengan penelitian tambahan

Meskipun ChatGPT dan alat AI generatif lainnya sangat mengesankan, mereka tidak 'mengetahui' hal-hal seperti yang dilakukan manusia. Meskipun demikian, model AI masih bisa menjadi pendamping yang berharga untuk penelitian dan dapat melengkapi keahlian manusia.

Sebagai contoh, ChatGPT dapat mencetuskan ide dan mengidentifikasi kesenjangan selama penelitian yang mungkin tidak langsung terlihat jelas oleh peneliti manusia.

Selain itu, ChatGPT dapat membantu dalam menghasilkan ide-ide kreatif atau menyarankan argumen tandingan, meningkatkan kejelasan dan kedalaman penelitian Anda.

Inilah kunci untuk membuka wawasan tersebut: Memberi ChatGPT dengan penelitian yang relevan atau informasi latar belakang.

📌Contoh

jika Anda bekerja pada intervensi perubahan iklim, memberikan penelitian spesifik tentang teori perubahan iklim ilmiah terkemuka akan membantu ChatGPT menghasilkan ide dan saran yang lebih selaras dengan topik. Tanpa itu, Anda mungkin akan menerima jawaban yang lebih umum atau hanya sebatas permukaan

Ketika Anda memberi ChatGPT studi, laporan, atau informasi terperinci yang relevan, Anda memberinya alat untuk bekerja lebih cerdas.

💡 Kiat Pro: Pemahaman bagaimana ChatGPT membuat kontennya akan membantu Anda dalam jangka panjang. Untuk memastikan ChatGPT menghasilkan konten terfokus yang lebih selaras dengan kebutuhan Anda, berikan penelitian atau contoh spesifik, karena ChatGPT mengandalkan data pelatihan umum.

3. Gunakan beberapa alat AI

Bayangkan ChatGPT tetapi dengan lebih banyak fitur.

Berkat lebih dari seribu plugin yang dikirimkan pengguna (serta beberapa plugin bersertifikasi OpenAI), ChatGPT sekarang dapat menawarkan fitur yang disempurnakan yang pada awalnya tidak tersedia dalam model dasar.

Melalui ini, ChatGPT sekarang dapat mengakses data waktu nyata, melakukan tindakan seperti pemesanan reservasi, dan bahkan menarik informasi dari email Anda.

Perlu wawasan khusus industri? Plugin siap membantu Anda! Baik itu layanan kesehatan, e-commerce, atau keuangan, ada plugin untuk itu.

Analisis data? Periksa. Ingin pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan Anda? Ya, ada plugin untuk itu juga.

Plugin juga bermanfaat untuk bisnis tanpa anggaran teknologi yang besar. Plugin memungkinkan perusahaan kecil untuk mengakses fungsi AI tingkat lanjut tanpa harus membayar biaya tinggi.

Alternatif Sempurna untuk ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT mungkin merupakan salah satu alat AI populer yang saat ini tersedia, tetapi seperti yang telah kita lihat, ChatGPT memiliki keterbatasan.

Beberapa dari keterbatasan ini dapat menjadi penghalang bagi tim yang ingin menggunakan alat AI mereka bersama dengan alat lainnya.

Tambahkan biaya komputasi yang tinggi dan memori ChatGPT yang terbatas, dan Anda akan segera menyadari bahwa tim yang lebih kecil tidak dapat menggunakan ChatGPT secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Jadi, apa yang bisa menjadi alternatif ChatGPT untuk mengatasi beberapa tantangan ini?

Satu jawaban: ClickUp Brain .

1. Memori kontekstual ClickUp Brain

Inilah salah satu alasan utama mengapa ClickUp menonjol sebagai alternatif ChatGPT : ClickUp Brain menawarkan segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh ChatGPT melalui personalisasi khusus

Fitur AI berbasis percakapan, kontekstual, dan peran pada platform ini dirancang untuk menghubungkan orang-orang, pekerjaan, dan pengetahuan tim Anda dalam satu pengalaman.

buat template, buat salinan, dan cetuskan ide baru secepat kilat dengan ClickUp Brain

AI ClickUp hadir dengan tiga fitur utama yang membuat manajemen proyek Anda berjalan secara otomatis:

Manajer Pengetahuan AI: Punya pertanyaan tentang tugas atau dokumen Anda? ClickUp Brain memberikan jawaban kontekstual berdasarkan basis pengetahuan organisasi Anda

Punya pertanyaan tentang tugas atau dokumen Anda? ClickUp Brain memberikan jawaban kontekstual berdasarkan basis pengetahuan organisasi Anda AI Project Manager: Mengotomatiskan pembaruan pekerjaan dengan mudah, melacak kemajuan tim, dan menghasilkan laporan terperinci hanya dengan beberapa klik

Mengotomatiskan pembaruan pekerjaan dengan mudah, melacak kemajuan tim, dan menghasilkan laporan terperinci hanya dengan beberapa klik AI Writer for Work: Sempurnakan tulisan Anda dengan membuat email, ringkasan, dan dokumen yang jelas dan ringkas

Inilah cara kerja alat ini: Katakanlah Anda memerlukan pembaruan proyek atau ringkasan rapat yang cepat.

ClickUp Brain siap membantu Anda.

Alat ini bahkan dapat membuat tugas dari email, menyalin catatan rapat, dan menyarankan langkah selanjutnya.

buat ringkasan proyek, rencana pelajaran, dan lainnya dengan mudah menggunakan kemampuan pembuatan dokumen ClickUp AI_

Bagi manajer proyek, ini berarti lebih sedikit waktu untuk tugas-tugas manual dan lebih banyak waktu untuk strategi-inti dari manajemen proyek berbasis AI.

2. Otomatisasi tugas dan alur kerja

Bayangkan Anda seorang manajer produk di perusahaan perangkat lunak yang berkembang pesat dan sedang mempersiapkan peluncuran pembaruan produk besar.

Anda memiliki pengembang, penulis teknis, dan tim pemasaran yang bekerja bersama. Tanpa sistem yang efisien, mengelola bagian-bagian yang bergerak ini akan menjadi kacau.

Untungnya, fitur otomatisasi ClickUp menyederhanakan prosesnya.

Begini caranya ClickUp mengubah otomatisasi alur kerja :

Setelah draf dokumentasi produk selesai, ClickUp Automation langsung memberikan tugas peninjauan kepada tim teknis dan pemasaran, memastikan akurasi dan kejelasan diperiksa tanpa penundaan.

mengotomatiskan tugas yang berulang dan menjaga konsistensi dengan ClickUp Automations_

Sementara itu, integrasi GitHub ClickUp menyinkronkan perubahan kode terbaru dengan dokumentasi, dan integrasi Slack membuat pemasaran tetap diperbarui secara real time.

Dengan tenggat waktu yang ketat, Tampilan Kalender ClickUp melacak setiap pencapaian dan secara otomatis mengirimkan pengingat sebelum tenggat waktu untuk menjaga semua orang tetap pada jalurnya.

lacak tenggat waktu publikasi dokumen secara visual dengan Tampilan Kalender ClickUp

Di sisi lain, umpan balik dikumpulkan melalui Klip ClickUp . Hal ini memungkinkan peninjau untuk memberikan umpan balik visual yang terhubung langsung dengan tugas, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan jelas.

bagikan pemikiran dan ide Anda ke seluruh tim melalui rekaman audio atau video menggunakan ClickUp Clips_

Setelah persetujuan akhir, dokumen diterbitkan secara otomatis, dan tim akan diberi tahu secara instan.

Setelah peluncuran, umpan balik dari pelanggan dikumpulkan melalui Formulir ClickUp untuk membuat tugas untuk ditindaklanjuti.

Tugas berulang ini menangani pembaruan-menjaga agar semuanya tetap akurat tanpa campur tangan manual.

Teknisi dan manajer produk kami sibuk dengan pembaruan status manual antara Jira dan alat lainnya. Dengan ClickUp, kami mendapatkan kembali waktu yang terbuang berjam-jam untuk tugas-tugas yang berulang. Lebih baik lagi, kami telah mempercepat rilis produk dengan meningkatkan handoff kerja antara QA, penulisan teknis, dan pemasaran.

Nick Foster, Direktur Manajemen Produk di Lulu Press

3. Fitur kolaborasi

Kolaborasi adalah kunci dari semua hal yang sukses.

Sementara komunikasi menjadi rumit dengan banyaknya dokumen dan tugas, ClickUp Docs membuat segalanya menjadi lebih mudah.

berkolaborasi secara efektif dengan tim Anda pada dokumen menggunakan ClickUp Docs_

Misalkan Anda sedang menyusun garis besar proyek di ClickUp Documents.

Anda akan melihat rekan tim Anda ikut menambahkan komentar, memberikan tugas, dan mengubah teks menjadi tindakan yang dapat dilacak-semuanya dalam dokumen yang sama.

Anda juga bisa menyematkan spreadsheet, PDF, dan wiki.

Karena terintegrasi dengan ClickUp Brain, Anda dapat menyempurnakan konten, meringkas dokumen, dan bahkan membalas komentar dengan bantuan AI.

Tim Anda tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk mengobrol dan bekerja. Obrolan ClickUp menyatukan komunikasi dan manajemen tugas di satu tempat untuk memudahkan kolaborasi bagi tim Anda.

ClickUp Chat menautkan obrolan ke tugas dan dokumen terkait secara otomatis, sehingga semuanya tetap terhubung.

Fitur-fitur AI-nya membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Fitur ini dapat meringkas pesan yang tidak terjawab, membuat tugas dari obrolan, dan menemukan tugas atau dokumen terkait tanpa kerumitan. Dengan ClickUp Chat, memantau percakapan dan tugas menjadi lebih mudah.

selesaikan 10x lebih banyak hal dengan AI di ClickUp Chat_

Bahkan email otomatis bisa dikirim untuk memberi informasi terbaru kepada semua orang tentang perubahan penting, seperti saat tugas ditandai 'Dalam Peninjauan' atau ada masalah yang membutuhkan perhatian segera.

beritahukan pemangku kepentingan tentang pembaruan dokumen penting menggunakan fitur Email ClickUp

4. Integrasi dengan alat lain

Meskipun ClickUp adalah alat yang kuat, mengintegrasikannya dengan aplikasi lain meningkatkan alur kerja Anda ke tingkat yang baru. Dengan 1.000+ integrasi gratis , ClickUp menghemat waktu Anda dan mengurangi kebutuhan untuk beralih di antara beberapa aplikasi.

Misalnya, mengintegrasikan ClickUp dengan Slack mengubah percakapan menjadi tindakan.

Anda bisa mengubah pesan Slack menjadi tugas, memperbarui status tugas, dan menugaskan anggota tim tanpa meninggalkan obrolan, sehingga memastikan bahwa diskusi dengan cepat berkembang menjadi pekerjaan yang dapat dilacak.

Integrasi ClickUp dengan HubSpot untuk CRM memastikan sinkronisasi data yang lancar antara informasi pelanggan dan tugas-tugas proyek.

Sinkronisasi dua arah ini menjamin bahwa tim yang berhadapan langsung dengan pelanggan dapat mengelola alur kerja mereka tanpa ada yang terlewatkan.

perlu menghilangkan tugas-tugas yang berulang?

Integrasi Make (sebelumnya Integromat) mengotomatiskan proses rutin di seluruh platform.

menghemat waktu setiap minggu dengan mengotomatiskan alur kerja Anda dengan menautkan Make ke data_

Baik menyinkronkan tugas dengan Kalender Google atau mengirim pembaruan proyek melalui Gmail, otomatisasi memastikan bahwa tugas Anda tertata dan tenggat waktu terpenuhi tanpa input manual.

Untuk tim yang mengandalkan Zoom untuk rapat jarak jauh, integrasi dengan ClickUp memungkinkan Anda untuk menjadwalkan, bergabung, dan menyimpan rekaman rapat secara langsung di dalam tugas Anda, sehingga semua komunikasi tetap berada di satu tempat.

jadwalkan rapat dengan mudah di Zoom, berbagi layar, dan berkolaborasi dalam tugas dari dalam ClickUp_

Dengan integrasi ClickUp dengan Harvest, manajemen waktu menjadi lebih mudah. Anda dapat melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas dan menganalisis efisiensi alur kerja.

Intinya adalah: Apakah Anda menyinkronkan komunikasi dengan Slack, mengelola data pelanggan dengan HubSpot, atau melacak waktu dengan Harvest-kekuatan integrasi ClickUp membawa semuanya dalam satu atap.

Hasilnya?

Ruang kerja yang terpadu dan efisien di mana setiap alat bekerja secara harmonis-membantu Anda fokus pada produktivitas, bukannya berpindah-pindah platform.

Mengapa Batasi Diri Anda dengan ChatGPT-Pilih ClickUp

Jika menurut Anda ChatGPT mengesankan, ClickUp akan membuat Anda lebih terkesan lagi.

Meskipun ChatGPT unggul dalam menghasilkan konten, ClickUp lebih dari sekadar kemampuan untuk mengotomatiskan alur kerja, mengelola tugas, dan menghubungkan tim Anda melalui kolaborasi real-time.

Baik membuat ringkasan proyek, melacak tenggat waktu, atau membuat rangkuman yang jelas, ClickUp Brain memiliki semuanya dalam satu platform yang intuitif

Siap untuk peningkatan? Daftar di ClickUp secara gratis dan bawa alur kerja Anda ke tingkat berikutnya.