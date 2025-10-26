Cara Menggunakan AI dalam Penjualan (Contoh Penggunaan & Alat)

Mari kita jujur—penjualan kini lebih sulit dari sebelumnya. Pembeli semakin cerdas, target penjualan semakin tinggi, dan waktu? Anda tak pernah punya cukup waktu.

Di situlah AI berperan—bukan untuk menggantikan Anda, melainkan untuk memperkuat kemampuan Anda.

Mulai dari mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti entri data manual hingga menganalisis panggilan penjualan untuk pelatihan yang terarah, kecerdasan buatan mengubah cara tenaga penjualan menjalin hubungan, menutup transaksi, dan meraih kesuksesan. Namun, inilah intinya: ini bukan tentang menggantikan tenaga penjualan manusia. Ini tentang membantu mereka menjual dengan lebih cerdas, bukan lebih keras.

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan cara menggunakan AI dalam penjualan untuk meningkatkan akurasi perkiraan, menyempurnakan strategi penjualan, mempersonalisasi interaksi dengan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas penjualan—tanpa menambah beban kerja Anda.

Mari kita lihat bagaimana organisasi penjualan terdepan memanfaatkan AI untuk menutup lebih banyak kesepakatan—dan bagaimana Anda juga bisa melakukannya. 👇

Memahami AI dalam Penjualan

Selama ini, penjualan selalu menjadi bidang yang berpusat pada manusia. Aset paling berharga seorang tenaga penjualan adalah pengetahuan mendalam mereka tentang produk yang dijual, keterampilan interpersonal, dan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Meskipun hal itu masih sangat berlaku saat ini, ekspektasi pelanggan berada di level tertinggi sepanjang masa, persaingan semakin ketat, dan perjalanan pelanggan menjadi lebih kompleks. Faktor-faktor ini dapat membuat tim penjualan yang berkinerja tinggi sekalipun kewalahan.

Di sinilah AI dapat membantu mengatasi tuntutan tambahan ini dengan mudah. Ingat, AI bukanlah untuk menggantikan tenaga penjualan manusia, melainkan untuk membuat mereka lebih efisien dan produktif. Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, mari kita lihat bagaimana teknologi AI membantu tenaga penjualan dan pemimpin secara terpisah.

Apa yang dapat dilakukan AI untuk tenaga penjualan?

Tenaga penjualan merupakan bagian terbesar dari tim penjualan mana pun. Jika Anda memahami seluk-beluk fungsi ini, Anda pasti tahu betapa menantangnya peran ini.

AI dalam penjualan memberdayakan tim Anda dengan:

Mengurus tugas-tugas berulang seperti entri data dan email tindak lanjut, sehingga mereka dapat fokus pada aktivitas bernilai tinggi seperti membangun hubungan dan menutup kesepakatan

Mengotomatiskan proses yang membosankan seperti penilaian prospek. Hal ini memastikan tim penjualan fokus pada dan mengonversi prospek yang berkualitas

🎉 Fakta menarik: Beberapa tenaga penjualan yang menggunakan AI untuk penulisan pesan keluar telah memberi nama pada alat mereka—beberapa nama panggilan populer di antaranya adalah “SalesGPT,” “CloserBot,” dan “Email Whisperer.”

Apa yang dapat dilakukan AI untuk para pemimpin penjualan?

Para pemimpin dan manajer penjualan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk proses penjualan yang krusial, seperti peramalan penjualan. Kemampuan AI untuk belajar seiring waktu memberikan wawasan penting bagi manajer penjualan mengenai perubahan perilaku dan interaksi pelanggan. Informasi ini dapat berguna dalam menyesuaikan strategi penjualan untuk menjangkau pelanggan baru.

Fitur seperti analisis sentimen secara real-time memungkinkan manajemen untuk memahami masalah yang dihadapi calon pelanggan dan menyesuaikan pendekatan mereka secara real-time guna mengubah mereka menjadi pelanggan yang membayar.

Teknologi AI saat ini dapat menganalisis panggilan penjualan untuk menilai kinerja tenaga penjualan. Informasi ini sangat penting untuk pelatihan umum dan, jika diperlukan, pelatihan yang ditargetkan.

Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan yang lebih rinci untuk memahami lebih lanjut cara menggunakan AI dalam penjualan.

✨ Anggaplah AI sebagai rekan kerja Anda, bukan pengganti Anda. Anda yang membawa keajaiban dalam membangun hubungan. AI hanya membantu Anda melakukannya dengan lebih cepat.

AI dalam Penjualan: Contoh Penggunaan

Ada banyak contoh penerapan AI dalam penjualan; mari kita bahas tiga di antaranya.

1. Peramalan penjualan

Peramalan penjualan merupakan bagian integral dari rutinitas seorang manajer penjualan. Hal ini memberikan informasi kepada pimpinan untuk menyempurnakan strategi penjualan dan operasional pendapatan, serta menetapkan target penjualan yang realistis.

Peramalan penjualan secara tradisional merupakan proses yang sangat bergantung pada pengalaman, intuisi, dan pengolahan data secara manual. Alat penjualan berbasis AI saat ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk sistem CRM, alat otomatisasi pemasaran, atau bahkan dari interaksi dengan postingan media sosial Anda. Semua ini dilakukan tanpa campur tangan manusia, namun tetap menghasilkan prediksi yang akurat mengenai angka kinerja penjualan.

Mengintegrasikan AI ke dalam proses penjualan Anda akan memberi Anda keunggulan kompetitif dan memastikan Anda bekerja dengan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sekarang, mari kita ambil contoh Salesforce Cloud Einstein, sebuah alat AI yang dikembangkan oleh Salesforce. Solusi AI ini dapat digunakan untuk memprioritaskan prospek potensial, memperoleh wawasan dari data pengguna, dan bahkan mengotomatiskan tugas. Untuk peramalan penjualan, alat ini dapat menganalisis data penjualan historis dan mengidentifikasi pola yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan di masa depan.

Dengan alat ini, Spotify dapat memprediksi tren penjualan secara akurat dan mengidentifikasi prospek berpotensi tinggi. Analisis canggih Einstein memberikan tim penjualan Spotify data real-time mengenai perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja kampanye. Hal ini membantu dalam membuat prediksi penjualan yang lebih akurat dan alokasi sumber daya yang efektif. Peningkatan akurasi peramalan telah menyebabkan kenaikan pendapatan iklan sebesar 19% secara tahunan dan peningkatan produktivitas sebesar 40% di tim penjualan Spotify, yang mendorong peningkatan signifikan dalam kinerja penjualan.

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Perkiraan Penjualan ClickUp untuk melacak dan menganalisis kinerja historis, serta menetapkan dan memantau tujuan masa depan berdasarkan analisis tersebut.

💡 Tips Pro: Gunakan Template Perkiraan Penjualan ClickUp untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi perkiraan penjualan. Dengan template ini, Anda dapat memanfaatkan otomatisasi alur kerja yang canggih, menetapkan status khusus, dan menggunakan lebih dari 17 atribut khusus untuk pelacakan data yang akurat. Tampilan khusus memungkinkan visualisasi data yang lebih baik.

2. Pemasaran melalui email

Pemasaran melalui email adalah salah satu metode paling efektif untuk menghasilkan prospek. Saluran pemasaran ini efektif karena pengunjung situs web dan calon pelanggan Anda dengan sukarela berlangganan untuk menerima email.

Meskipun demikian, mengelola kampanye email massal bukanlah tugas yang mudah, terutama dengan tingkat personalisasi yang diharapkan pelanggan saat ini. Di sinilah alat pemasaran email berbasis AI berperan. Alat-alat ini unggul dalam mengolah data dalam jumlah besar. Hal ini, dikombinasikan dengan kekuatan AI penjualan dan pemrosesan bahasa alami, memungkinkan Anda untuk menyegmentasikan pelanggan dan membuat email yang dipersonalisasi berdasarkan data perilaku pelanggan historis.

Alat-alat berbasis AI ini juga mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti mengirimkan pengingat atau menindaklanjuti dengan tim penjualan Anda untuk mengetahui status tugas yang masih terbuka.

Phrasee adalah alat pemasaran email berbasis AI yang dirancang untuk mengoptimalkan kualitas konten email Anda. Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin, alat ini mengidentifikasi bahasa dan nada yang paling efektif untuk berinteraksi dengan audiens, memastikan email Anda berdampak. Itulah cara Phrasee membantu Gumtree, situs iklan baris terkemuka di Inggris, ketika menghadapi penurunan tingkat pembukaan email yang memengaruhi keterlibatan dan penjualan secara keseluruhan. Gumtree mengimplementasikan solusi pemasaran email berbasis AI dari Phrasee. Algoritma pembelajaran mesin Phrasee mengoptimalkan baris subjek dan konten email, menyesuaikan pesan untuk memaksimalkan efektivitas, yang menghasilkan peningkatan yang signifikan. Gumtree mengalami peningkatan hingga 50% dalam tingkat pembukaan email dan kenaikan 44% dalam tingkat klik email. Peningkatan keterlibatan ini secara langsung berdampak pada peningkatan penjualan, yang menunjukkan pengaruh Phrasee terhadap kesuksesan pemasaran email Gumtree.

Dapatkan templat gratis Manfaatkan templat Kalender Pemasaran ClickUp untuk mendapatkan gambaran menyeluruh secara real-time mengenai operasi penjualan Anda.

Gunakan templat Kalender Pemasaran ClickUp untuk meningkatkan kinerja operasional penjualan Anda. Pantau semua aspek upaya prospek penjualan Anda dari satu lokasi yang praktis. Manfaatkan status, bidang, dan tampilan kustomnya untuk menyimpan dan melacak interaksi pelanggan, detail segmentasi utama, tugas-tugas penting, serta kampanye massal.

💡 Tips Pro: Ubah setiap peristiwa di ClickUp menjadi email otomatis. Tanggapi pertanyaan pelanggan, tiket, dan lainnya—secara instan dengan ClickUp Email.

3. Otomatisasi penjualan

Dalam dunia penjualan, waktu adalah uang. Faktanya, tenaga penjualan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan tugas-tugas yang berulang dan membosankan, seperti mendokumentasikan interaksi dengan pelanggan dan menangani pekerjaan administratif, daripada melakukan panggilan penjualan yang sebenarnya. Manajer penjualan juga menghabiskan banyak waktu untuk memantau operasi penjualan dan membuat laporan.

Alat otomatisasi penjualan, jika diterapkan secara strategis, dapat mengotomatisasi dan mempermudah beberapa tugas yang membosankan ini. Misalnya, teknologi kecerdasan buatan (AI) voice-to-text dapat secara otomatis mentranskripsikan interaksi dengan pelanggan secara real-time.

Di sisi lain, manajer dapat memanfaatkan fitur teknologi penjualan seperti pelaporan otomatis dan penjadwalan email yang menyampaikan informasi penting kepada pemangku kepentingan tanpa intervensi apa pun. Singkatnya, otomatisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada upaya pemberdayaan penjualan Anda.

HubSpot’s Sales Hub mengintegrasikan manajemen kontak dengan fitur otomatisasi seperti urutan email dan alur kerja untuk menyederhanakan proses penjualan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan wawasan data penjualan. HubSpot secara efektif membantu Mindvalley, sebuah perusahaan pendidikan pengembangan diri terkemuka, untuk menyederhanakan upaya penjualannya dan meningkatkan otomatisasi pemasaran email. Platform terintegrasi HubSpot memungkinkan kampanye pemasaran email otomatis, sehingga Mindvalley dapat memelihara prospek secara efektif. Dengan CRM HubSpot, Mindvalley memperoleh wawasan tentang interaksi pelanggan dan menyederhanakan pengelolaan kemitraan. Hasilnya? Produktivitas penjualan meningkat, pencarian data klien menjadi lebih cepat, dan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah pelanggan email mereka.

Dapatkan templat gratis Lihat ringkasan laporan penjualan Anda dan lacak produk mana yang laris dengan Template Laporan Penjualan Harian ClickUp

💡 Tips Pro: Manfaatkan Template Laporan Penjualan Harian ClickUp untuk meningkatkan produktivitas penjualan. Pantau aktivitas penjualan dengan status tugas yang dapat disesuaikan dan atur pengingat agar tetap mengontrol seluruh proses penjualan Anda.

4. Pembuatan Konten dan Personalisasi Pemasaran

AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti menulis email penjualan, menyusun proposal, atau membuat draf postingan media sosial. AI juga menyesuaikan pesan berdasarkan perilaku pelanggan, riwayat penjualan, dan preferensi.

Tugas-tugas umum terkait konten AI:

Tulis baris subjek dan skrip panggilan menggunakan alat pembelajaran mesin

Sesuaikan pesan di berbagai platform

Perbaiki presentasi penjualan berdasarkan hasil transaksi sebelumnya

Kurangi entri data manual dan hemat waktu dalam melakukan tindak lanjut

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain, tim penjualan dapat membuat email, skrip komunikasi, atau bahkan presentasi slide secara otomatis—yang dibuat langsung berdasarkan data dari CRM Anda.

5. Pemberdayaan Penjualan dan Optimalisasi Proses

AI tidak hanya membantu dalam upaya pemasaran keluar—tetapi juga memperkuat operasional internal. Mulai dari mengotomatiskan penugasan tugas hingga membantu manajer penjualan memantau kinerja, alat AI memastikan tim penjualan tetap bergerak cepat.

AI dalam pemberdayaan penjualan membantu:

Otomatiskan proses penjualan dan kurangi tugas-tugas yang membosankan

Sederhanakan operasi penjualan dengan dasbor real-time

Berikan wawasan AI kepada manajer penjualan untuk membimbing tim

Tingkatkan adopsi teknologi penjualan dan standarkan alur kerja

🎉 Fakta menarik: AI ClickUp terintegrasi dengan mulus ke dalam proses penjualan—menggabungkan tugas CRM, pembinaan, peramalan, dan dokumen dalam satu platform, sehingga tim penjualan Anda tetap selaras.

Cara Menerapkan AI dalam Organisasi Penjualan Anda

Mengintegrasikan AI ke dalam proses penjualan Anda tidak harus menjadi hal yang membingungkan—tetapi hal ini memang memerlukan perencanaan yang matang. Penerapan AI yang sukses bukan hanya soal memilih alat. Ini tentang menyelaraskan tim penjualan Anda, melatih perwakilan penjualan, dan menyempurnakan alur kerja Anda sehingga kecerdasan buatan dapat melengkapi tenaga penjualan manusia—tanpa mengganggu ritme kerja mereka.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memanfaatkan AI demi kepentingan organisasi penjualan Anda:

1. Identifikasi Masalah Utama

Cari tahu di mana tim penjualan Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tugas-tugas berulang—penginputan data manual, peramalan penjualan di spreadsheet, dan mengejar prospek yang belum terhubung. Inilah area yang paling cocok untuk otomatisasi AI.

💡 Tips Pro: Mulailah dengan tugas-tugas yang berdampak besar namun tidak rumit, seperti mengotomatiskan tindak lanjut, pencatatan panggilan, atau pengalihan prospek. Tugas-tugas ini memberikan hasil langsung dengan risiko minimal.

2. Tetapkan Tujuan yang Jelas untuk Penerapan AI

Apakah Anda ingin meningkatkan produktivitas penjualan, memperbaiki kinerja penjualan, atau mengurangi waktu yang dihabiskan untuk operasi penjualan? Tujuan Anda akan menentukan alat AI mana yang Anda butuhkan—dan bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan.

🧠 Tahukah Anda? Tim penjualan yang menerapkan AI dengan tujuan yang jelas 3 kali lebih mungkin mengalami peningkatan kinerja. Sumber: Salesforce State of Sales.

Tidak semua alat penjualan berbasis AI diciptakan sama. Beberapa berfokus pada analisis panggilan penjualan, sementara yang lain pada pembuatan prospek, pemberdayaan penjualan, atau peramalan. Carilah alat yang terintegrasi dengan CRM Anda dan selaras dengan alur kerja tim Anda.

Kategori populer alat AI untuk penjualan:

Asisten AI untuk ringkasan rapat dan saran tugas

Platform peramalan dan analisis risiko kesepakatan

Alat prospek yang menganalisis data pelanggan dan perilaku

Platform otomatisasi yang mengelola penjadwalan dan tindak lanjut

💡 Tips Pro: ClickUp AI memungkinkan Anda membuat alur kerja yang menyesuaikan dengan setiap tahap proses penjualan—mulai dari pendekatan awal hingga tindak lanjut pasca-penjualan—semuanya dalam satu tempat.

4. Lakukan uji coba sebelum memperluas skala

Mulailah dari yang kecil. Terapkan teknologi AI Anda pada satu tim penjualan atau manajer, lalu pantau kinerjanya. Kumpulkan umpan balik dan pantau hambatan dalam adopsi. Cari tren dalam kecepatan penutupan transaksi, kepuasan tenaga penjualan, atau langkah-langkah yang terlewat yang berhasil diperbaiki berkat AI.

5. Lacak, Ukur, dan Optimalkan

Mengadopsi AI bukanlah proses yang sekali jadi. Tim Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pantau bagaimana AI memengaruhi tugas penjualan, tahap pipeline, dan produktivitas tenaga penjualan Anda—lalu sesuaikan penggunaannya berdasarkan data yang ada.

💡 Tips Pro: Gunakan Dasbor ClickUp untuk melacak kecepatan penutupan transaksi, dampak AI terhadap volume aktivitas, dan akurasi perkiraan penjualan dari waktu ke waktu.

Bagaimana AI Membantu Tim Penjualan Bekerja Lebih Efektif

AI telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi di seluruh tim penjualan—namun, untuk benar-benar menyederhanakan alur kerja yang kompleks, Anda memerlukan lebih dari sekadar alat-alat terpisah. Mulai dari mengelola prospek dan titik kontak pelanggan hingga melacak kesepakatan dan tenggat waktu, kesuksesan penjualan bergantung pada sistem cerdas yang bekerja secara terintegrasi.

Di situlah ClickUp—aplikasi serba guna untuk pekerjaan—menonjol.

🎯 Insting Anda + wawasan AI = kombinasi yang tak terkalahkan. Tim penjualan terbaik tidak memilih antara AI dan pengalaman. Mereka menggunakan keduanya.

Tidak seperti alat lain yang menambahkan AI sebagai fitur tambahan, ClickUp adalah platform kerja lengkap dengan alur kerja penjualan cerdas yang terintegrasi. Dengan solusi ClickUp Teams Sales Software , Anda dapat mengelola seluruh proses penjualan di satu tempat—melacak prospek, mengintegrasikan pelanggan, berkolaborasi dalam transaksi, dan menutup transaksi lebih cepat.

Sesuaikan alur penjualan Anda dengan CRM yang intuitif, otomatiskan tugas-tugas berulang, dan visualisasikan wawasan dengan dasbor yang benar-benar mudah digunakan. Ini adalah semua yang dibutuhkan tim penjualan Anda, didukung oleh ClickUp AI.

1. Otomatiskan Tugas Penjualan yang Menghambat Anda

Mari kita akui—tim penjualan masih menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan manual. Baik itu mencatat panggilan penjualan, memperbarui tahap kesepakatan, atau menugaskan tindak lanjut, tugas-tugas berulang ini dapat secara perlahan mengikis waktu yang seharusnya digunakan untuk menjual.

🧠 Hal ini mengubah ClickUp menjadi lebih dari sekadar CRM—ClickUp menjadi sistem operasi untuk mesin penjualan Anda.

Anda juga dapat menyusun email yang dapat langsung menjalin koneksi dengan calon pelanggan menggunakan kemampuan AI generatif ClickUp Brain. Fungsi yang sama juga dapat dimanfaatkan oleh departemen pembelajaran dan pengembangan untuk membuat konten guna pelatihan penjualan. Misalnya, berikut cara menggunakan AI untuk membuat draf email dalam hitungan detik:

Selain itu, ClickUp Brain, bila digunakan bersamaan dengan fitur lain seperti ClickUp Clips, membuka peluang baru untuk meningkatkan proses penjualan.

Buat dan bagikan video pelatihan dan orientasi secara mandiri dengan ClickUp Clips. Integrasikan kemampuan kecerdasan buatan (AI) penjualan dari ClickUp Brain, dan tim penjualan Anda kini dapat membuat video dengan transkrip yang dihasilkan AI secara real-time. Fitur ini sangat berguna saat berusaha meyakinkan klien dengan video demo terperinci yang menjelaskan konsep-konsep kompleks.

Buat video penjelasan yang detail dengan transkrip yang dihasilkan AI secara real-time menggunakan ClickUp Clips.

🎉 Fakta menarik: AI tidak hanya menulis email atau menilai prospek—sekarang AI bahkan dapat membuat presentasi penjualan lengkap dalam waktu kurang dari 60 detik (dan ya, AI juga menambahkan grafik!).

2. Buat Konten Penjualan yang Dipersonalisasi dalam Hitungan Detik (Bukan Jam)

Menulis email prospek, rangkaian pendekatan awal, atau bahkan presentasi penjualan bisa terasa seperti pekerjaan penuh waktu. Dan jika pesan Anda tidak sangat relevan bagi calon pelanggan, pesan tersebut akan diabaikan.

ClickUp AI membantu para profesional penjualan:

Buat draf email dingin yang memiliki tingkat konversi tinggi berdasarkan riwayat kesepakatan atau profil target

Tulis pesan tindak lanjut yang dipersonalisasi sesuai dengan catatan panggilan penjualan sebelumnya

Buat presentasi penjualan atau pesan LinkedIn dengan gaya bahasa Anda sendiri

Perbarui templat atau proposal lama hanya dengan satu perintah

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs + AI untuk berkolaborasi dalam penyusunan pesan bersama tim Anda, dapatkan revisi secara instan, dan ambil data dari CRM Anda menggunakan variabel. Tidak perlu lagi bolak-balik antara dokumen, Slack, dan utas email.

🎯 Skenario Nyata: Manajer penjualan Anda menginginkan urutan komunikasi keluar untuk prospek perusahaan yang sudah tidak aktif. Alih-alih menghabiskan 3 jam untuk menyusunnya, AI ClickUp membuat urutan multi-touch yang dipersonalisasi menggunakan data CRM dan riwayat kesepakatan—hanya dalam hitungan menit.

3. Buat Perkiraan yang Lebih Akurat—dengan Konteks, Bukan Tebakan

Peramalan penjualan bukanlah tentang memprediksi masa depan—melainkan tentang mengetahui posisi Anda saat ini. Dan hal itu membutuhkan data real-time, input yang akurat, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan cepat.

ClickUp AI + Dashboard memberikan visibilitas yang dibutuhkan para pemimpin penjualan untuk:

Lihat kondisi pipeline saat ini berdasarkan tahap, pemilik, atau wilayah

Gunakan perintah AI untuk merangkum hambatan dalam pipeline, aktivitas tenaga penjualan, dan risiko

Analisis kinerja dan laju penjualan di masa lalu untuk memprediksi hasil di masa depan

Prioritaskan akun atau wilayah yang paling mungkin menghasilkan konversi

🧠 Tahukah Anda? AI ClickUp mendukung berbagai model, sehingga Anda dapat menyesuaikan perkiraan berdasarkan logika bisnis Anda—baik itu analisis sentimen, penilaian kesepakatan tertimbang, atau kinerja penjualan historis.

🎯 Skenario Nyata: Seorang pemimpin tim penjualan perlu mempersiapkan diri untuk tinjauan perkiraan bulanan. Alih-alih meminta pembaruan dari semua orang, ia menjalankan perintah ClickUp Brain—“Transaksi mana yang berisiko pada kuartal ini dan mengapa?”—dan mendapatkan ringkasan real-time beserta indikator risiko dan tindakan yang direkomendasikan.

Pantau metrik penjualan penting dengan Dasbor ClickUp

ClickUp juga mendukung integrasi dengan alat pihak ketiga seperti Salesforce dan HubSpot. Dasbor-dasbor ini dapat digunakan sebagai sumber data tunggal yang terpercaya untuk semua data terkait penjualan Anda. Selain itu, tim penjualan Anda dapat mengatur pemberitahuan untuk tonggak pencapaian atau peristiwa tertentu, sehingga tindakan segera dapat diambil saat diperlukan.

4. Selaraskan Tim Penjualan Tanpa Perlu Rapat Status Tambahan

Tim penjualan berkembang pesat berkat momentum—namun momentum tersebut sering terhenti akibat miskomunikasi, alat kerja yang terpisah-pisah, dan pesan "hanya sekadar mengecek" yang tak kunjung berhenti.

ClickUp mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan komunikasi, pelacakan, dan pembaruan berbasis AI dalam satu platform. Tim penjualan Anda tetap terkoordinasi secara asinkron—tanpa kehilangan kejelasan.

Berikut cara organisasi penjualan menggunakan AI ClickUp untuk berkolaborasi dengan lebih baik:

Ringkas obrolan penjualan internal dengan AI agar tidak ada yang terlewat

Lacak interaksi pelanggan di seluruh transaksi, tugas, dan email dalam satu tampilan

Ubah catatan rapat menjadi tugas yang ditugaskan menggunakan AI + ClickUp Docs

Buat pembaruan rapat harian secara otomatis, sehingga setiap perwakilan penjualan tetap terinformasi

🎉 Fakta menarik: Dengan ClickUp Chat, AI tidak hanya merangkum percakapan—tetapi juga merekomendasikan langkah selanjutnya, menghubungkan tugas-tugas yang relevan, dan mengingatkan rekan tim untuk menindaklanjuti.

🎯 Skenario Nyata: Manajer penjualan Anda sedang sakit, tetapi tim tetap membutuhkan pembaruan mengenai kesepakatan penting. Dengan ClickUp AI, siapa pun dapat membuat ringkasan terkini mengenai percakapan dengan pelanggan, kemajuan tugas, dan perkembangan kesepakatan—sesuai permintaan.

5. Integrasikan semuanya dengan CRM

Hubungan dengan pelanggan dan pengelolaannya memainkan peran penting dalam kesuksesan proses penjualan apa pun. Namun, melacak informasi di seluruh titik kontak bisa jadi sulit dan memakan waktu. Namun, dengan solusi CRM di tangan, Anda dapat mengoptimalkan alur kerja penjualan dengan mudah.

CRM adalah alat yang memberikan gambaran menyeluruh tentang seluruh alur penjualan Anda—singkatnya, CRM adalah tulang punggung dari setiap organisasi penjualan.

CRM ClickUp dapat menggabungkan semua data pelanggan, termasuk detail kontak, riwayat komunikasi, dan informasi penting lainnya untuk proses penjualan Anda, di satu lokasi terpusat. CRM ini juga terintegrasi dengan mulus dengan fitur-fitur berbasis AI dan otomatisasi yang telah Anda jelajahi.

Selain itu, ClickUp CRM juga menawarkan beberapa tampilan yang dapat disesuaikan (lebih dari 15 tampilan) untuk memvisualisasikan alur penjualan Anda sesuai dengan preferensi Anda.

Tampilan Bagan Gantt ClickUp akan menampilkan garis waktu visual dari seluruh alur penjualan Anda. Dengan tampilan yang disederhanakan ini, para profesional penjualan dapat melacak kemajuan, tenggat waktu, dan ketergantungan secara sekilas. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan sebelum menghambat proses penjualan.

Kelola alur penjualan Anda dengan lebih baik menggunakan Tampilan Diagram Gantt ClickUp

Untuk antarmuka yang mirip spreadsheet, gunakan Tampilan Tabel ClickUp. Tampilan ini memungkinkan para profesional penjualan untuk membuat bidang kustom guna melacak segala hal, mulai dari informasi pelanggan hingga metrik penjualan.

Sesuaikan, urutkan, dan bagikan informasi penjualan secara real-time dengan Tampilan Tabel ClickUp

Selain itu, tampilan ini juga berfungsi sebagai basis data tanpa kode yang memungkinkan Anda menghubungkan tugas, dokumen, dan ketergantungan di antara keduanya, sama seperti saat Anda membangun basis data tradisional.

Dengan AI Knowledge Manager dari ClickUp Brain, telusuri seluruh ekosistem operasi penjualan Anda, buat ringkasan instan, dan berikan pembaruan kemajuan secara interaktif mengenai item tindakan. Fitur ini sangat bermanfaat bagi para profesional penjualan karena memberi mereka akses ke berbagai informasi saat melakukan panggilan penjualan. Membangun kepercayaan dengan klien juga membantu menjaga kelancaran percakapan, yang sangat penting dalam mengonversi calon pelanggan.

Gunakan ClickUp Brain Manfaatkan AI Knowledge Manager dari ClickUp untuk mendapatkan jawaban instan atas pertanyaan dan proses penting

6. Jangan mulai dari nol—gunakan templat

Template benar-benar tak tergantikan dalam manajemen penjualan dan menawarkan jalan pintas untuk mencapai efisiensi dan konsistensi. Dengan template yang sudah dirancang sebelumnya untuk CRM, panggilan penjualan, dan pelacak penjualan, tim dapat menghindari mengulang pekerjaan yang sudah ada dan memastikan proses yang terstandarisasi.

ClickUp menawarkan beberapa templat yang dapat membantu para profesional penjualan unggul dalam proses kerja mereka, menghemat waktu sambil tetap fokus pada upaya penjualan strategis.

Dapatkan templat gratis Lacak informasi penting pelanggan dan interaksi mereka dengan templat CRM Penjualan ClickUp

Template CRM ClickUp menangani aspek-aspek paling penting dalam proses CRM. Template ini menyediakan lokasi terpusat di mana pemimpin penjualan dapat mengakses semua informasi terkait pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada detail pelanggan, riwayat penjualan, dan bahkan catatan tentang interaksi pelanggan sebelumnya.

Namun demikian, ini bukan sekadar tempat penyimpanan data. Template ini juga dilengkapi dengan bidang dan status khusus yang memungkinkan para profesional penjualan untuk mengelompokkan pelanggan mereka guna menerapkan pendekatan pemasaran yang lebih efektif serta memantau semua aktivitas penjualan dari satu tempat.

💡 Tips Pro: Gunakan Tampilan Papan (Board View) ClickUp dalam templat ini untuk representasi visual interaktif dari aktivitas CRM Anda.

Template ini juga menawarkan fitur otomatisasi penjualan, seperti mengirim email yang dipersonalisasi kepada setiap pelanggan berdasarkan segmen mereka. Fitur ini membantu dalam analisis sentimen dengan memungkinkan manajemen memantau umpan balik dan ulasan pelanggan.

Unduh Template Ini Kelola alur panggilan penjualan Anda dari satu lokasi terpusat dengan Template Panggilan Penjualan ClickUp

ClickUp juga menyediakan templat untuk mempermudah proses penjualan itu sendiri. Misalnya, Templat Panggilan Penjualan ClickUp menawarkan proses langkah demi langkah bagi tim penjualan untuk mengelola komunikasi dengan pelanggan. Templat ini juga memberikan lokasi terpusat bagi perwakilan penjualan untuk mengakses skrip panggilan penjualan standar.

Akses yang mudah ke fitur-fitur ini memastikan tim penjualan Anda menunjukkan profesionalisme yang konsisten dan memberikan informasi yang akurat kepada calon pelanggan.

Selain itu, tim penjualan juga dapat menggunakan bidang kustom untuk mencatat detail penting dari setiap panggilan, seperti masalah utama pelanggan dan langkah selanjutnya. Informasi ini dapat sangat berguna untuk tindak lanjut, mempersonalisasi interaksi di masa mendatang, dan, pada akhirnya, menutup kesepakatan.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan tim penjualan Anda saat berinteraksi dengan pelanggan. Pastikan semua anggota tim Anda memiliki akses ke semua dokumen—semuanya dalam satu tempat!

Unduh Template Ini Pantau kinerja tim penjualan dari satu tempat dengan Template Pelacak Penjualan ClickUp

Terakhir, kami memiliki Template Pelacak Penjualan ClickUp, sebuah alat yang dapat memberikan wawasan berharga kepada pimpinan mengenai kinerja tim mereka dan efektivitas keseluruhan dari upaya pemasaran mereka.

Template ini tidak hanya sekadar melacak angka penjualan. Kecerdasan buatan yang terintegrasi di dalamnya memungkinkan tim penjualan untuk memvisualisasikan data kinerja yang berharga (baik secara individu maupun sebagai tim), menganalisis tren, dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan.

💡 Tips Pro: Manfaatkan fitur ClickUp Goals dan ClickUp Milestones dalam templat ini untuk, seperti yang tersirat dari namanya, menetapkan tujuan bagi tim penjualan Anda dan membantu mereka memvisualisasikan seberapa dekat mereka dengan pencapaian tujuan tersebut.

✅ Siap melihat apa yang bisa dilakukan AI untuk tim penjualan Anda?

AI dalam penjualan bukan hanya masa depan—tetapi juga masa kini. Mulai dari mencari prospek secara lebih cerdas hingga menutup transaksi lebih cepat, organisasi penjualan berkinerja terbaik saat ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mengurangi pekerjaan manual, mempersonalisasi setiap titik kontak, dan meningkatkan pendapatan secara besar-besaran.

ClickUp membantu tenaga penjualan, manajer, dan tim pendapatan melakukan hal tersebut—dengan AI yang terintegrasi di setiap langkah alur kerja Anda. ClickUp juga menawarkan beberapa templat rencana penjualan, selain yang dibahas dalam blog ini, yang dapat meningkatkan cara kerja tim penjualan Anda. Mulai dari membuat proposal dan memperkirakan kesepakatan hingga membimbing tenaga penjualan dan mengotomatiskan tindak lanjut, semua yang Anda butuhkan untuk menjual dengan lebih cerdas tersedia di satu tempat.

👉 Jangan hanya mengadopsi AI. Manfaatkanlah—secara mulus dengan ClickUp—daftar gratis!