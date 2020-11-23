Manfaat Mengintegrasikan Sistem Operasi Kerja ke dalam Alur Kerja Tim Anda

*Apa yang pertama kali terlintas di benak Anda saat mendengar kata-kata “sistem operasi kerja”?

Apakah ini versi terbaru dari framework Apple untuk iPad atau Mac Pro Anda? Atau hal besar berikutnya yang sedang dikembangkan oleh Windows?

Meskipun sistem operasi tersebut adalah sistem operasi, mereka tidak selalu merupakan sistem operasi kerja. Dan meskipun sistem operasi biasa dan sistem operasi kerja memiliki kesamaan, mereka bukan hal yang sama.

Apa itu sistem operasi untuk kerja jarak jauh?

Sistem operasi kerja jarak jauh (remote work OS) adalah platform perangkat lunak yang memberikan infrastruktur teknologi yang tepat bagi organisasi dan tim Anda untuk menjalankan proyek dengan lancar, mengambil keputusan dengan cepat, dan berkomunikasi secara efektif. Biasanya, sistem ini mencakup fitur pelaporan, komentar, dan berbagi file untuk memfasilitasi manajemen proyek yang efektif.

Terdengar cukup berguna, bukan?

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari dasar-dasar apa itu sistem operasi kerja jarak jauh, mengapa Anda membutuhkannya, dan bagaimana hal itu membantu organisasi. Kami juga akan menyoroti sistem operasi kerja jarak jauh terbaik yang tersedia saat ini untuk membantu Anda memulai dengan segera.

Mari kita mulai!

Apa Itu OS dalam Bahasa Sederhana?

Sistem operasi (OS) pada perangkat (seperti komputer Windows atau Mac, perangkat seluler, atau tablet) memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat tersebut. Sistem operasi mengelola dan menjalankan semua fungsi dasar perangkat tersebut untuk Anda.

Sistem operasi kerja jarak jauh, di sisi lain, berbeda.

Jika Anda ingin mengetahui tentang sistem operasi biasa, seperti lima fungsi utama sistem operasi, atau apa saja empat jenis sistem operasi, silakan beralih ke bagian ini.

Apa Itu Sistem Operasi untuk Kerja Jarak Jauh?

Sistem operasi untuk kerja jarak jauh adalah platform perangkat lunak yang membantu tim merencanakan, menjalankan, dan melacak pekerjaan mereka.

Sistem operasi ini berfungsi sebagai ruang kerja digital bagi organisasi, di mana Anda dapat mengelola tugas, membuat alur kerja kustom, dan berbagi file untuk tetap mengontrol proyek dan proses Anda. Sistem operasi kerja yang paling komprehensif merupakan kombinasi dari empat jenis yang kami sebutkan di atas.

Cukup berbeda dari sistem operasi biasa Anda, seperti Mac OS X, bukan?

Namun, sistem operasi ini mirip dengan Mac OS dalam hal Anda tidak dapat menjalankan game apa pun di atasnya.

Ugh.

Kami tahu apa yang Anda pikirkan:

Melacak tugas, berkomunikasi dengan anggota tim, melihat alur kerja… Saya sudah memiliki aplikasi untuk semua hal ini. Mengapa saya masih membutuhkan sistem operasi kerja jarak jauh?

Kami mengerti.

Tempat kerja saat ini dipenuhi dengan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk 'merevolusi' cara kita bekerja.

Tapi bagaimana jika aplikasi-aplikasi yang seharusnya mempercepat pekerjaan justru membuat Anda terbebani?

(Jangan khawatir, kami tidak akan terjebak dalam teori konspirasi)

Inilah yang kami maksud…

Misalkan seorang karyawan ditugaskan untuk:

Mengirim email

Menyusun proposal internal

Membuat alur kerja untuk proyek baru

Jika perusahaan Anda menggunakan aplikasi yang berbeda untuk ketiga aktivitas tersebut, itu berarti tiga kali lipat waktu yang dihabiskan untuk berpindah dari jendela ke jendela, login, mengatasi lag, dan sebagainya.

Dalam hal itu, kami hanya berharap perangkat Anda dapat… umm… menahan frustrasi Anda.

Karena pelindung layar tidak dapat melindungi Mac atau perangkat Android Anda dari pukulan tongkat bisbol.

Sistem operasi kerja jarak jauh, di sisi lain, mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform.

Karena sistem ini akan dengan mudah beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah, Anda tidak perlu mendaftar untuk layanan baru setiap kali bisnis Anda membutuhkan sesuatu yang berbeda.

Untuk menyederhanakannya:

A sistem operasi kerja jarak jauh adalah solusi komprehensif yang lebih baik daripada aplikasi yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik.

Untuk Siapa Sistem Operasi Kerja Jarak Jauh Ini Ditujukan?

Hampir semua perusahaan atau tim proyek yang mencari platform terpadu untuk semua kebutuhan proyek mereka dapat memanfaatkan sistem operasi kerja jarak jauh. Namun, untuk memastikan, berikut ini adalah daftar periksa yang berguna untuk mengetahui jawabannya:

Apakah perusahaan Anda memiliki beberapa divisi yang berbeda yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama?

Apakah Anda ingin mengakses informasi dengan lebih cepat?

Apakah Anda ingin seluruh organisasi (terlepas dari ukuran tim) berkoordinasi di platform tunggal daripada bekerja secara terpisah?

Apakah Anda ingin semua divisi Anda mengikuti praktik bisnis standar seperti Agile atau Scrum

Jika jawaban Anda untuk sebagian besar pertanyaan ini adalah ya atau bahkan mungkin, Anda pasti membutuhkan sistem operasi untuk kerja jarak jauh. Jika tidak, mungkin Anda tidak membutuhkannya dan ini hanyalah perangkat lunak lain yang bisa Anda lewati.

Lagi pula, Anda sebaiknya hanya berinvestasi pada alat yang benar-benar Anda butuhkan.

Ingat, TV 75 inci 4K baru itu terlihat sangat menggiurkan hingga Anda menyadari bahwa Anda biasanya berakhir menonton serial Netflix di laptop Anda pada pukul 3 pagi!

Dan jika Anda menggunakan metodologi Agile seperti Scrum atau Kanban, baca artikel-artikel ini untuk mengetahui bagaimana platform yang tepat dapat membantu Anda:

Namun, itu bukanlah satu-satunya alasan bagi sebuah organisasi untuk beralih ke sistem operasi kerja jarak jauh.

Alasan utama untuk menggunakan sistem operasi kerja jarak jauh sangat jelas: kerja jarak jauh !

Dengan pandemi COVID-19 yang menjadikan kerja dari rumah sebagai norma baru, perusahaan teknologi besar seperti Twitter dan Facebook telah mengizinkan sebagian besar karyawannya untuk bekerja dari rumah secara permanen.

Bagaimana menurut Anda mereka mengelola operasi jarak jauh mereka?

Dengan sistem operasi kerja jarak jauh!

Lagi pula, mereka tidak bisa mengandalkan panggilan telepon untuk kolaborasi proyek jarak jauh:

Ingin tahu bagaimana sistem operasi kerja jarak jauh yang tepat dapat mengatasi tantangan tersebut secara langsung?

Sistem Operasi Kerja Jarak Jauh Mana yang Harus Anda Gunakan?

Platform sistem operasi kerja jarak jauh yang dirancang dengan baik dapat mempercepat proyek Anda dan membantu tim Anda mencapai tingkat baru dengan mudah. Dan jika Anda mencari sistem operasi kerja jarak jauh yang mencakup semua yang Anda butuhkan, tidak perlu mencari lebih jauh lagi—ClickUp adalah jawabannya!

Apa itu ClickUp?

ClickUp adalah sistem operasi kerja jarak jauh dengan peringkat tertinggi di dunia, digunakan oleh tim-tim yang sangat produktif, mulai dari startup hingga perusahaan pengembangan produk besar.

Dan jika berbicara tentang persyaratan sistem operasi untuk kerja jarak jauh, ClickUp adalah pilihan terbaik yang serba bisa!

Tidak hanya akan mendukung tim Anda dalam proyek Agile dan Scrum, tetapi juga akan menangani berbagai fungsi internal seperti penyimpanan dokumen, manajemen produktivitas, dan banyak lagi!

ClickUp adalah sistem operasi kerja jarak jauh yang sempurna, dilengkapi dengan berbagai fitur kolaborasi yang mengatasi semua tantangan tim virtual. Dan kita semua menyukai tim virtual kita!

Dan dalam hal kompatibilitas platform, sistem operasi kerja jarak jauh ClickUp menawarkan beberapa opsi seperti:

Aplikasi desktop untuk Windows, macOS, dan Linux

Aplikasi iOS (iPhone & iPad) dan aplikasi Android

Sebuah aplikasi web untuk browser Chrome, Firefox, Edge, dan Safari

Extensi Chrome untuk pengelolaan produktivitas yang mudah

Terlepas dari sistem operasi apa yang didukung oleh komputer atau perangkat seluler Anda, ClickUp dapat mengatasinya.

Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp dengan Google Assistant dan Amazon Alexa!

Fitur suara pertama + kecerdasan buatan yang lebih cerdas, sudah terintegrasi. Tingkatkan ClickUp dengan ClickUp Brain MAX untuk memilih model terbaik berdasarkan kecepatan, nuansa, atau kedalaman—dan padukan dengan Talk to Text sehingga siapa pun dapat mendikte pembaruan yang langsung menjadi tugas, komentar, atau dokumen tanpa meninggalkan alur kerja.

Bicara soal kompatibilitas maksimal!

Mengapa tim saya harus menggunakan Sistem Operasi Kerja Jarak Jauh?

Sistem operasi kerja jarak jauh memberikan nilai tambah bagi bisnis Anda melalui 4 cara unik:

Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang setiap fungsi dan bagaimana ClickUp dapat membantu Anda di sana:

Fungsi #1: Memfasilitasi komunikasi yang efektif di seluruh perusahaan

Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi adalah masalah yang umum di tempat kerja modern.

Anggota tim sering kehilangan fokus dalam lingkaran rapat yang tidak perlu atau terus bekerja dalam silo informasi.

Sistem operasi kerja jarak jauh sangat efektif dalam menghindari kendala komunikasi karena memfasilitasi komunikasi dalam konteks. Setiap pesan atau file muncul di saluran yang relevan dengan proyek atau tim yang bersangkutan, membantu anggota tim berkolaborasi pada proyek secara real-time.

Dengan cara ini, tidak ada yang ketinggalan pesan penting, baik itu tentang pembaruan klien atau Happy Hour Jumat!

Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis adalah komunikasi proyek yang jelas dan transparan. Dan jika Anda berada dalam tim jarak jauh, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan tenggat waktu terlewat, produk yang buruk, dan konflik tim.

Tapi tidak jika Anda menggunakan ClickUp!

Jaga agar percakapan tetap mudah diakses dengan bagian komentar khusus tugas di sistem operasi kerja jarak jauh ClickUp.

Gunakan untuk:

Lakukan percakapan real-time tentang tugas, aktivitas, atau proyek tertentu

Tag anggota tim untuk pemberitahuan penting

Bagikan dokumen, file, dan instruksi terperinci untuk kolaborasi yang cepat

Berikan komentar kepada anggota tim tertentu agar tidak terlewat dari perhatian mereka

Tapi di mana Anda bisa melakukan percakapan yang tidak terkait?

Pertanyaan yang bagus!

Bekerja dari jarak jauh bukanlah alasan untuk mengabaikan obrolan santai di kantin.

Itulah mengapa ClickUp menyediakan ruang untuk obrolan kantor dengan fitur Chat view!

Anda dapat menggunakannya untuk brainstorming tentang produk, sprint, berbagi kode, atau membicarakan tanpa henti tentang acara TV favorit baru Anda.

Kami mengerti, Anda suka Schitt’s Creek.

Anda sudah menyebutkannya ribuan kali.

Selain itu, lupakan email dan Slack, dengan aplikasi mobile dan desktop ClickUp, kolaborasi belum pernah semudah ini.

Fungsi #2: Alur kerja yang dapat disesuaikan

Anda tidak akan memesan pizza yang sama untuk semua karyawan Anda, kan?

Maksud saya, jika Anda suka nanas di pizza, itu boleh-boleh saja, tapi jangan memaksa semua orang lain untuk ikut menikmati keanehan itu juga…

Demikian pula, mengapa menggunakan alur kerja yang sama untuk semua proyek Anda?

Hari biasa seorang profesional HR mungkin dimulai dengan seleksi kandidat dan berakhir dengan onboarding karyawan. Namun, insinyur perangkat lunak Anda akan membutuhkan alur kerja yang benar-benar berbeda.

Untungnya, Anda tidak memerlukan aplikasi alur kerja kustom yang mahal untuk ini.

Sistem operasi untuk kerja jarak jauh memberikan ruang bagi semua orang!

Ini memungkinkan Anda untuk membuat jalur kustom sesuai dengan kebutuhan proyek atau tim Anda.

Dengan cara ini, Anda dapat memiliki alur kerja yang sama untuk proyek perangkat lunak Anda dan alur kerja yang sepenuhnya berbeda untuk operasi penjualan Anda, semuanya di platform yang sama.

Meskipun alur kerja yang dapat disesuaikan penting untuk setiap tim, hal ini terutama penting untuk tim kerja jarak jauh.

Mengapa?

Karena Anda tidak lagi memiliki keuntungan bekerja bersama di ruang yang sama, Anda memerlukan alur kerja yang dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan unik departemen Anda. Dengan cara ini, Anda dapat menjalankan proses Anda dengan mudah dan minim kesulitan.

Beruntungnya, sistem operasi kerja jarak jauh seperti ClickUp memungkinkan Anda membuat alur kerja untuk tim, proyek, atau bidang apa pun dengan Status Kustom.

Bagian terbaiknya?

Administrator atau manajer dapat memantau kemajuan tugas hanya dengan sekilas melihat status tugas!

Fungsi #3: Manajemen tim

Saat membicarakan manajemen tim, berikut adalah hal yang tidak ingin Anda katakan pada tahun 2021:

Lingkungan kerja modern berfokus pada otonomi.

Dan sistem operasi kerja jarak jauh memastikan hal itu!

Manajer dapat mengatasi masalah sehari-hari dengan data tentang:

Waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan tugas

Tugas yang dialokasikan kepada setiap anggota tim

Hambatan potensial dalam tugas

Ini memungkinkan Anda memprediksi tantangan sebelum muncul dan merencanakan cara mengatasinya sebelum menjadi masalah. Tentu saja, data ini sangat penting untuk tim virtual karena Anda tidak dapat mengandalkan pertemuan harian untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh setiap orang.

Selain itu, karena sebagian besar informasi ini mudah diakses, manajer atau admin dapat menggunakannya untuk mendapatkan wawasan yang akurat tentang produktivitas karyawan.

Jika Anda ingin mengelola tim Anda dengan efisien, Anda perlu memastikan bahwa anggota tim hanya menangani sebanyak mungkin tugas yang dapat mereka tangani. Hal ini menjadi sangat penting untuk tim jarak jauh, karena Anda tidak dapat mengadakan pertemuan alokasi pekerjaan tanpa henti untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki beban kerja yang memadai.

Dan untuk itu, ClickUp mengembangkan fitur Workload view untuk memahami kapasitas tim Anda – menjadikannya sistem operasi kerja jarak jauh yang sempurna untuk manajemen sumber daya!

Artikel ini memberikan data visual dan akurat tentang anggota tim:

Jam Kerja : waktu mereka tersedia

Tugas : jumlah tugas yang dapat mereka selesaikan per hari

Poin: Gunakan sistem poin untuk memahami kapasitas mereka

Gabungkan ini dengan fitur Dashboards dan Pulse dari ClickUp untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang beban kerja dan kinerja tim Anda.

Solusi ClickUp #2: Profil

Jika Anda seorang pemimpin tim, Anda akan selalu membutuhkan wawasan detail tentang apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Hal ini akan membantu Anda menentukan apakah mereka ditugaskan pada hal yang tepat dan apakah mereka memiliki cukup pekerjaan yang harus diselesaikan.

Dan hal ini menjadi dua kali lipat penting bagi manajer jarak jauh, karena Anda tidak bisa lagi mendekati meja anggota tim dan menanyakan apa yang sedang mereka kerjakan!

Beruntungnya, jika Anda mencari sistem operasi kerja jarak jauh yang dapat memantau tugas-tugas setiap anggota tim secara mendalam, gunakan fitur Profiles dari ClickUp.

Cukup buka Profil anggota tim di alat tersebut dan Anda akan tahu:

Tugas apa yang telah mereka selesaikan

Apa yang sedang mereka kerjakan saat ini

Apa yang mereka rencanakan untuk dikerjakan

Fungsi #4: Otomatisasi proses

Apakah Anda setuju untuk melakukan tugas-tugas yang berulang dan monoton?

Sistem operasi untuk kerja jarak jauh: ya, ya, ya!

Sistem operasi untuk kerja jarak jauh dapat mengambil alih tugas-tugas rutin seperti penjadwalan tugas, entri data, dan hal-hal lain yang tidak memerlukan intervensi manusia. Tidak hanya menghilangkan kesalahan manusia, hal ini juga membebaskan sumber daya Anda untuk aktivitas yang benar-benar penting.

Meskipun sebagian besar sistem operasi kerja dilengkapi dengan pengaturan otomatisasi default, sistem operasi kerja jarak jauh yang hebat, seperti ClickUp, juga memungkinkan Anda untuk membuat otomatisasi proses Anda sendiri.

Solusi ClickUp: 50+ Otomatisasi Tugas

Kemungkinan besar Anda sangat bergantung pada perangkat lunak untuk mengelola proyek Anda. Hal ini semakin terasa jika Anda merupakan bagian dari tim virtual.

Dan itu adalah hal yang baik.

Karena berbeda dengan manusia, perangkat lunak dapat mengotomatisasi tugas-tugas untuk Anda, sehingga membuat hidup Anda begitu banyak lebih mudah.

Dengan sistem operasi kerja jarak jauh seperti ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi lebih dari 50 tugas berulang dengan mendefinisikan instruksi detail (pemicu dan tindakan) untuk tugas tersebut.

Kemudian, duduklah santai, ambil secangkir kopi, dan nikmati keajaiban ClickUp!

Beberapa opsi sistem operasi kerja jarak jauh yang dapat Anda pertimbangkan meliputi:

Tandai tugas sebagai prioritas tinggi saat tanggal jatuh tempo mendekat

Buat subtugas baru setelah menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim

Tinggalkan komentar saat status tugas berubah

Terdapat juga berbagai otomatisasi dengan aplikasi eksternal seperti Bugsnag, GitHub, dan Calendly.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Buku Panduan Otomatisasi ClickUp.

ClickUp tidak akan menjadi satu-satunya alat yang Anda butuhkan jika hanya menawarkan empat opsi sistem operasi kerja jarak jauh ini, bukan?

Dan itulah mengapa daftar fitur kami tidak berhenti di situ.

Berikut ini adalah daftar singkat fitur lain yang akan Anda dapatkan dengan sistem operasi kerja jarak jauh ini:

Mind Maps: buat Mind Maps bebas bentuk untuk perencanaan dan organisasi

Inbox: buat pengingat Anda sendiri di zona kerja yang disederhanakan, khusus untuk Anda

Prioritas: bantu anggota tim untuk menyelesaikan tugas-tugas paling penting terlebih dahulu

Tujuan: bagi tujuan sprint Anda menjadi target-target yang lebih kecil dan mudah dicapai

Notepad: catat ide atau instruksi detail dengan notepad di Dashboard Anda

Akses fitur-fitur ini dan banyak fitur baru lainnya di versi terbaru aplikasi desktop, web, dan mobile ClickUp untuk perangkat iOS atau Android Anda.

Pertanyaan Umum tentang Sistem Operasi

Apa saja 5 fungsi utama dari sebuah sistem operasi?

Inilah lima fungsi utama sebuah sistem operasi:

Mengelola sistem file dan berbagai sumber daya komputer seperti keyboard, layar, mouse, dan sebagainya.

Menyediakan antarmuka pengguna untuk aksesibilitas fungsional yang lebih baik

Mengalokasikan dan mengelola memori CPU saat menjalankan aplikasi

Dukungan dan perbaikan kesalahan

Mengontrol perangkat keras komputer dan driver

Apa saja 4 jenis sistem operasi?

Secara umum, terdapat empat jenis sistem operasi yang tersedia:

Sistem Operasi Batch : memproses tugas/program serupa sebagai satu batch

Sistem Operasi Berbagi Waktu : memungkinkan beberapa orang menggunakan sistem secara bersamaan

Sistem Operasi Distribusi : mencakup sekelompok sistem yang terhubung dan bekerja sama

Sistem Operasi Waktu Nyata: memproses tugas atau data pada saat tertentu

Dan karena perusahaan selalu merespons permintaan dan keluhan pelanggan baru, mereka terus melakukan penyesuaian pada sistem operasi ini.

Itu salah satu alasan mengapa mereka merilis begitu banyak pembaruan; untuk memastikan Anda tidak menggunakan versi lama dari sistem operasi yang didukung.

(Terkadang mereka terlalu agresif dengan pembaruan yang tak kunjung henti, tapi itu untuk kebaikan, kan?)

Kesimpulan

Menggunakan sistem operasi kerja adalah cara tercepat untuk meningkatkan kelincahan tim dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan apa pun yang mungkin muncul. Dan jika Anda adalah tim kerja jarak jauh, memiliki sistem operasi kerja jarak jauh untuk mengintegrasikan semua aktivitas proyek secara online adalah sangat penting.

*Namun, dengan ratusan penawaran sistem operasi kerja jarak jauh yang tersedia, sistem operasi mana yang sebaiknya Anda pilih?

Sederhana: ClickUp!

Ketika berbicara tentang fungsionalitas dan kompatibilitas sistem operasi kerja jarak jauh yang optimal, ClickUp benar-benar menjadi yang terbaik di bidangnya. Mulai dari kolaborasi jarak jauh hingga pelacakan kinerja, ClickUp memiliki segala yang Anda butuhkan.

Daftar ke ClickUp hari ini dan rasakan keajaiban sistem operasi kerja jarak jauh yang terbaik!