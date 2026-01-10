ClickUp vs. Notion: Alat Manajemen Proyek Mana yang Lebih Baik?

Anda baru saja menghabiskan 20 menit mencari dokumen yang pasti ada “di suatu tempat” di ruang kerja Anda.

Spoiler: hasilnya tidak seperti yang Anda duga. 📄

Jika itu terdengar seperti hari Selasa biasa Anda, Anda siap untuk pertarungan ClickUp vs. Notion.

Kedua alat ini bisa terlihat serupa dari kejauhan. Keduanya bisa menyimpan dokumen. Keduanya bisa melacak pekerjaan. Keduanya bisa menjadi “tempat di mana segala sesuatunya berada.”

Namun, keduanya dirancang untuk tujuan yang berbeda:

ClickUp adalah sistem operasi kerja. Platform ini memiliki pendekatan yang tegas dalam hal pelaksanaan: tugas, jadwal, penanggung jawab, ketergantungan, dan pelaporan

Notion adalah pembuat ruang kerja yang fleksibel. Alat ini sangat unggul dalam hal pengelolaan pengetahuan dan struktur, tetapi Anda sering kali harus merancang alur kerja Anda sendiri.

Jadi, mana yang lebih cocok untuk tim Anda? Mari kita bahas. 🔓

ClickUp vs. Notion: Sekilas

Kriteria <2>ClickUp Notion Keunggulan utama Pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh (proyek + tugas + pelaporan + kolaborasi) dengan dokumen terintegrasi Dokumen dan basis data yang fleksibel untuk pengetahuan, perencanaan, dan alur kerja yang ringan Manajemen tugas & proyek Dirancang khusus untuk: ketergantungan, prioritas, sprint, diagram Gantt, pelacakan waktu, otomatisasi, dan beban kerja Dapat dilakukan melalui basis data, tetapi banyak "fitur manajemen proyek" memerlukan pengaturan atau solusi alternatif Dokumen & wiki Dokumen ClickUp + halaman bersarang, pengeditan real-time, izin, dan integrasi tugas yang erat Yang terbaik di kelasnya untuk wiki terstruktur, pusat informasi internal, dan halaman yang saling terhubung Basis data Tabel + Bidang Kustom + tampilan + hubungan (lebih berorientasi pada "sistem kerja") Database yang kuat dengan antarmuka pengguna yang hebat untuk membangun sistem kustom Tampilan 15+ tampilan (Daftar, Papan, Kalender, Gantt, Garis Waktu, Beban Kerja, dll.) Papan, Kalender, Garis Waktu, Tabel (tergantung pengaturan) Pelaporan & dasbor Dashboard canggih, pelacakan status, beban kerja, pelaporan waktu, dan tujuan (sangat cocok untuk tim) Pelaporan dasar melalui tampilan basis data; dasbor lanjutan sering kali memerlukan pengaturan manual Kolaborasi Obrolan, komentar, papan tulis, peninjauan, komentar yang ditugaskan, dan @mentions semuanya terintegrasi dengan pekerjaan Komentar, penyebutan, pengeditan kolaboratif (kurang "berorientasi pada eksekusi") AI ClickUp Brain + pencarian yang menyadari ruang kerja + ringkasan + agen otomatisasi AI Notion untuk penulisan/ringkasan dan bantuan halaman (kurang berfokus pada eksekusi/operasi) Otomatisasi Otomatisasi alur kerja bawaan + agen (dirancang untuk konsistensi operasional) Otomatisasi memang ada, tetapi umumnya lebih ringan dan lebih berfokus pada halaman/basis data Skalabilitas & tata kelola Cocok untuk operasi multi-tim, alur kerja yang terstandarisasi, dan izin berdasarkan ruang/folder/daftar Kuat dalam pengembangan pengetahuan; pengelolaan operasi yang kompleks dapat menjadi lebih sulit seiring dengan perluasan sistem Pilihan terbaik Tim yang membutuhkan dokumen dan pengiriman yang andal, transparansi, serta akuntabilitas Tim yang sering bekerja dengan dokumen/pengetahuan dan menginginkan ruang kerja yang fleksibel untuk dikembangkan

Apa itu ClickUp?

ClickUp adalah platform manajemen kerja yang dirancang untuk mengurangi penyebaran pekerjaan dengan menggabungkan tugas, dokumen, dan komunikasi tim ke dalam satu tempat. Alih-alih mengelola proyek di berbagai alat yang terpisah, tim dapat merencanakan, melaksanakan, dan berkolaborasi di dalam satu ruang kerja, dengan konteks bersama yang terintegrasi. AI membantu mengotomatisasi pekerjaan rutin, menampilkan informasi yang relevan, dan menjaga proyek tetap berjalan tanpa perlu koordinasi manual yang terus-menerus.

Pada dasarnya, ClickUp dirancang untuk pelaksanaan proyek. Fitur-fitur seperti diagram Gantt, perencanaan sprint, pelacakan waktu, dan tampilan beban kerja sudah terintegrasi sejak awal, sehingga tim tidak perlu merakit sistem manajemen proyek sendiri sebelum dapat menggunakannya.

Fitur ClickUp

ClickUp menawarkan rangkaian fitur lengkap untuk membantu tim mengelola tugas, dokumen, dan alur kerja di satu lokasi terpusat.

Berikut ini adalah uraian tentang apa yang ditawarkan oleh alat manajemen proyek yang canggih ini dan bagaimana setiap fiturnya dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. 🪄

Fitur #1: Manajemen proyek

Alat proyek sering kali justru menjadi penghalang padahal seharusnya membantu. Solusi Manajemen Proyek ClickUp mengatasi hal tersebut dan memberikan tempat yang tepat untuk setiap bagian alur kerja Anda.

Mulailah dengan Tugas ClickUp. Setiap tugas mencakup pemilik, tanggal jatuh tempo, subtugas, ringkasan, dan komentar sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat.

Gunakan Tugas ClickUp untuk menugaskan, memberikan arahan, dan melacak pekerjaan dalam satu tampilan

Sekarang tambahkan detail yang penting. Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk melacak hal-hal seperti jenis kampanye, sumber prospek, atau format konten. Hubungkan tugas menggunakan Ketergantungan ClickUp agar tidak ada yang memulai langkah ketiga sebelum langkah pertama selesai.

Kemajuan lebih mudah dilacak ketika status tugas benar-benar sesuai dengan cara kerja tim Anda. Gunakan Status Tugas Kustom ClickUp seperti ‘Brief siap’, ‘Draf sedang dikerjakan’, dan ‘Siap untuk QA’ daripada menggunakan status default yang tidak jelas.

Lalu ada Fitur Prioritas Tugas ClickUp. Tandai pekerjaan yang berdampak besar agar tim dapat segera menangani hal-hal yang mendesak tanpa perlu ditanya dua kali.

Anda kemudian dapat memvisualisasikan tugas-tugas dan kemajuan proyek ini dalam bentuk berbagai tampilan ClickUp. Anda memiliki Tampilan Daftar untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, Tampilan Papan untuk alur kerja bergaya Kanban, dan Tampilan Kalender untuk pengelolaan tenggat waktu.

🔍 Tahukah Anda? Dalam manajemen proyek, ‘Segitiga Besi’ atau ‘Tiga Batasan’ mengacu pada keseimbangan antara waktu, biaya, dan ruang lingkup. Mengubah salah satu elemen pasti akan memengaruhi elemen lainnya, sehingga menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan pengorbanan untuk menjaga kualitas proyek.

Fitur #2: Fitur AI bawaan

Salah satu fitur terkuat ClickUp adalah ClickUp Brain, asisten neural berbasis AI-nya. Fitur ini mengintegrasikan kecerdasan di seluruh ruang kerja Anda, mulai dari membuat konten hingga merangkum rapat dan menjawab pertanyaan kontekstual.

Minta ClickUp Brain untuk menjawab pertanyaan Anda atau mencari file di seluruh ruang kerja dan alat yang terhubung

ClickUp Brain mengakses seluruh ruang kerja Anda untuk memberikan respons secara real-time. Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti: ‘Tugas berulang mana yang sudah lewat batas waktu di folder pemasaran?’ atau ‘Siapa yang ditugaskan untuk webinar Q3?’ Dan fitur ini akan langsung mencari di seluruh tugas, subtugas, komentar, dokumen (bahkan lampiran), sehingga Anda tidak perlu mencari-cari di folder secara manual.

Di desktop, ClickUp BrainGPT mendukung fitur Talk to Text, sehingga Anda dapat mendiktekan pertanyaan, catatan, atau pembaruan singkat tanpa perlu mengetik. Masukan suara Anda langsung diubah menjadi teks dan diproses dengan konteks ruang kerja yang lengkap, sehingga Anda dapat mencari informasi, merangkum pekerjaan, atau membuat tugas dan tindak lanjut tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Dengan ClickUp Enterprise Search, Anda mendapatkan lapisan kecerdasan terpadu yang secara instan mengumpulkan jawaban dari seluruh ruang kerja Anda.

Kesulitan menulis laporan?

Minta ClickUp Brain untuk menuliskan untuk Anda

Fitur AI Writer-nya membantu Anda menulis dengan lebih baik di dalam tugas, Dokumen, dan komentar. Anda dapat menggunakannya untuk membuat user story secara instan, menyusun ulang ringkasan proyek, atau meringkas pembaruan yang padat.

Misalnya, saat menyusun spesifikasi produk, cukup gunakan templat prompt AI untuk mencantumkan manfaat bagi segmen pengguna yang berbeda. Atau jika Anda telah menulis banyak pembaruan dalam sebuah komentar, minta AI untuk merangkumnya.

Transkripsikan rapat dengan daftar tindakan langsung menggunakan AI Meeting Notetaker dari ClickUp

Dan terakhir, fitur AI Meeting Notetaker dari ClickUp merekam diskusi rapat, merangkum poin-poin penting, dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, lalu mengintegrasikannya ke dalam tugas dan dokumen Anda. Hal ini memastikan bahwa informasi penting dari rapat didokumentasikan dan dapat diakses.

Perluas pengawasan dengan Agen Pra-bangun seiring pertumbuhan pekerjaan

Asisten AI pribadi membantu individu bekerja lebih cepat. Namun, seiring pertumbuhan tim dan bertambahnya proyek, kecepatan individu bukan lagi masalahnya. Yang menjadi masalah adalah pengawasan.

Di sinilah Prebuilt Agents dari ClickUp berperan.

Otomatiskan tugas rutin Anda melalui input pemicu dengan ClickUp AI Agents

Agen Pra-konfigurasi dirancang untuk terus memantau apa yang terjadi di seluruh ruang kerja Anda dan mengambil tindakan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Alih-alih mengandalkan pemeriksaan manual, rapat status, atau seseorang yang harus mengingat untuk menindaklanjuti, agen-agen ini secara diam-diam menjaga segala sesuatunya tetap berjalan lancar di latar belakang.

Tim umumnya menggunakan Prebuilt Agents untuk:

Buat pembaruan berkala seperti laporan mingguan atau ringkasan kondisi proyek

Temukan tugas yang terhenti, pekerjaan yang terlambat, atau pembaruan yang terlewat sebelum menjadi penghambat

Jawab pertanyaan yang sering diajukan di Chat menggunakan konteks ruang kerja secara langsung

Tandai risiko, penundaan, atau pola yang tidak biasa di seluruh proyek yang sedang berjalan

Nilai utamanya di sini adalah konsistensi. Pengawasan menjadi bagian integral dari sistem, bukan bergantung pada kewaspadaan individu. Seiring dengan berkembangnya skala pekerjaan, pemantauan yang terintegrasi seperti inilah yang mencegah masalah kecil berkembang menjadi tenggat waktu yang terlewat atau situasi darurat.

Agen siap pakai sangat ideal ketika tim ingin mendapatkan visibilitas dan kontrol yang lebih baik tanpa perlu mengubah cara kerja mereka yang sudah ada.

Melampaui sekadar pemantauan dengan Super Agents yang bertindak seperti rekan tim

Seiring dengan semakin matangnya organisasi, bahkan pengawasan pun mulai menemui batasannya. Pemantauan dan peringatan memang berguna, tetapi keduanya masih bergantung pada campur tangan manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Di situlah Super Agents berperan.

Super Agent yang didukung AI yang menganalisis tugas-tugas tingkat atas yang baru, menetapkan prioritas, dan memandu langkah selanjutnya untuk pengelolaan tugas yang efisien

Super Agents adalah rekan tim AI yang beroperasi di dalam ruang kerja ClickUp Anda dengan konteks, memori, dan otonomi. Mereka tidak hanya mengamati apa yang terjadi. Mereka mengambil tindakan di seluruh alur kerja dari awal hingga akhir.

Anda dapat memperlakukan Super Agent seperti rekan tim sungguhan:

Tugaskan ke tugas

Sebutkan di kolom komentar atau Chat

Aktifkan melalui acara, jadwal, atau kondisi

Berikan akses ke alat, dokumen, dan integrasi yang dibutuhkannya

Tidak seperti Agen Pra-bangun, Agen Super dapat dikonfigurasi pada tingkat yang lebih mendalam. Anda menentukan apa yang mereka ketahui, bagaimana mereka berperilaku, dan alat apa yang dapat mereka gunakan. Hal itu membuat mereka mampu menangani tanggung jawab yang lebih kompleks seperti mengoordinasikan alur kerja, menindaklanjuti masalah, atau menjalankan proses berulang tanpa masukan manusia secara terus-menerus.

Pahami keduanya lebih baik dengan video ini:

Agen yang sudah disiapkan membantu tim melihat dan mengantisipasi masalah. Super Agen membantu tim mendelegasikan pekerjaan sepenuhnya. Secara bersama-sama, keduanya mewakili pergeseran menuju cara kerja yang lebih terintegrasi, di mana kecerdasan, tindakan, dan koordinasi berada dalam sistem yang sama, bukan tersebar di berbagai alat dan orang.

Saat bekerja dengan tim, Anda membutuhkan alat yang dapat menyatukan semua orang, bukan malah menimbulkan kekacauan. Fitur kolaborasi ClickUp memang dirancang untuk itu. 📣

Buat Dokumen ClickUp dari mana saja di ruang kerja Anda dan buat ringkasannya dengan ClickUp Brain

Dimulai dari dokumentasi, ClickUp Docs memberi Anda kendali penuh atas tampilan dan nuansa konten Anda. Anda mendapatkan semua opsi pemformatan yang Anda harapkan: judul, daftar periksa, tabel, blok kode, dan sebagainya.

Misalkan tim produk Anda sedang menyusun panduan fitur baru. Mereka dapat menyusunnya dengan rapi, menambahkan poin-poin tindakan, dan semua orang dapat ikut mengedit secara bersamaan tanpa saling mengganggu.

Kontrol berbagi juga cukup mudah. Anda yang menentukan siapa yang boleh melihat apa dan siapa yang boleh melakukan perubahan, sehingga tidak ada yang terhapus atau rusak secara tidak sengaja.

Tentu saja, tidak semua hal terjadi dalam dokumen formal. Terkadang Anda hanya membutuhkan percakapan singkat bolak-balik, dan di situlah ClickUp Chat berperan.

ClickUp Chat terintegrasi langsung dengan pekerjaan Anda, sehingga Anda dapat menandai rekan tim, berbagi file, dan menghubungkan tugas tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi.

Berkomunikasi dengan tim Anda dan buat tugas langsung di jendela obrolan Anda dengan ClickUp Chat

Dan bagian yang membuatnya terasa terintegrasi (bukan sekadar “alat obrolan lain”) adalah ClickUp Brain, yang terintegrasi langsung ke dalam Chat. Dalam contoh di atas, Joey mengirimkan permintaan pelanggan di saluran tersebut. Alih-alih pesan itu berubah menjadi pesan yang terlupakan, ClickUp Brain memungkinkan Anda menekan “Buat Tugas dengan AI” dan langsung mengubah pesan tersebut menjadi tugas nyata yang dapat dilacak (dengan konfirmasi dan tautan langsung di utas tersebut).

Dari sana, Anda dapat menggunakan Catch Me Up untuk merangkum percakapan yang panjang, mengidentifikasi keputusan yang diambil, dan memastikan langkah-langkah selanjutnya tercatat.

Fitur "Catch me up" dengan ClickUp Brain dan Chat

Jadi, obrolan tetap ringan, tetapi pekerjaan tidak hilang.

Dan untuk kolaborasi visual? Anda bisa menggunakan ClickUp Whiteboards.

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk menggambar sketsa ide dan merencanakan proyek

Tim pemasaran Anda dapat merancang alur kampanye secara keseluruhan menggunakan catatan tempel dan panah, dengan semua orang menambahkan masukan mereka secara real-time di Whiteboards. ClickUp Brain juga berfungsi di sini. Minta fitur ini untuk menghasilkan gambar berdasarkan topik yang sedang dibahas, dan sesi brainstorming Anda akan menjadi jauh lebih dinamis. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 Wawasan ClickUp: Perpindahan konteks secara diam-diam menggerogoti produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat.

Harga ClickUp

🎥 Video ini mengulas alat-alat terbaik untuk mencatat ide, termasuk Notion dan ClickUp, serta menunjukkan cara mencatat ide dengan cepat, mengurangi kebiasaan terlalu banyak berpikir, dan mengubah pikiran yang berantakan menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas.

Apa itu Notion?

Notion adalah alat produktivitas yang dibangun berdasarkan blok bangunan digital, seperti halaman, basis data, dan elemen konten yang kaya. Anda dapat mengatur, menyesuaikan, dan menghubungkan komponen-komponen ini untuk membuat alur kerja yang dipersonalisasi, pusat dokumentasi, dan sistem pengetahuan.

Alat ini dirancang untuk membantu individu dan tim kecil mengatur pekerjaan mereka, mengelola proyek, membuat catatan, dan berkolaborasi dengan lancar.

Dengan fitur-fitur seperti media tertanam, pelacakan tugas, wiki, kalender, dan fitur otomatisasi, Notion mendukung perencanaan harian serta operasi tim yang kompleks. Notion memiliki fungsi seret dan lepas yang intuitif serta templat alur kerja proyek, sehingga pengguna dapat menyesuaikannya tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang platform tersebut.

🔍 Tahukah Anda? Pendiri Notion Labs, Ivan Zhao dan Simon Last, mendirikan perusahaan ini pada tahun 2013 dengan visi menciptakan ruang kerja fleksibel yang menggabungkan pencatatan, pengelolaan tugas, dan basis data ke dalam satu platform yang dapat disesuaikan.

Fitur Notion

Berikut ini adalah ulasan lebih mendalam mengenai beberapa fitur utama Notion. 👀

Fitur #1: Dokumen, wiki, dan proyek

Hubungkan dokumen, wiki, dan tugas di ruang kerja bersama Notion

Notion memungkinkan Anda membuat dan mengedit dokumen menggunakan sistem blok seret dan lepas—teks, gambar, kode, tabel, dan konten tertanam semuanya berada di halaman yang sama. Halaman-halaman ini dapat dibagikan dan diorganisir seperti wiki, sehingga memudahkan untuk mengelola pengetahuan tim, mengintegrasikan anggota tim baru, atau mendokumentasikan proses yang berulang.

Untuk pelacakan proyek, fitur ini mencakup papan Kanban, kalender, dan garis waktu. Anda dapat menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan menghubungkannya ke halaman atau sumber daya terkait.

Fitur #2: Pencarian dan formulir untuk perusahaan

Kumpulkan masukan terstruktur dengan formulir di Notion

Fitur pencarian perusahaan Notion membantu tim menemukan konten di seluruh halaman, basis data, dan wiki menggunakan filter seperti pembuat, tanggal terakhir diedit, atau jenis halaman. Fitur ini menampilkan hasil dari seluruh konten ruang kerja, termasuk dokumen, tugas, dan basis data.

Fitur Forms-nya memungkinkan Anda mengumpulkan masukan melalui formulir survei kustom yang terhubung langsung ke basis data manajemen proyek Notion. Anda dapat memilih jenis bidang dan respons yang wajib diisi, mengizinkan pengiriman anonim, serta memicu tindakan lanjutan seperti menugaskan tugas atau mengirim pemberitahuan.

Fitur #3: Bantuan AI

Otomatiskan ringkasan rapat dengan Notion AI

AI Notion mendukung tugas penulisan sehari-hari seperti merangkum catatan, menyusun draf konten, dan menerjemahkan teks. AI ini bahkan dapat merujuk ke halaman lain untuk memberikan hasil yang lebih disesuaikan.

Sementara itu, fitur Catatan Rapat AI Notion mencatat rapat dengan cap waktu, sorotan, dan poin tindakan. Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan mengetik /meet atau menghubungkannya ke Kalender Notion.

Agen Kustom di Notion

Notion juga menawarkan Custom Agents, yang memungkinkan tim membuat asisten AI yang disesuaikan di dalam ruang kerja mereka.

Agen-agen ini beroperasi dalam konteks halaman dan basis data Notion yang dipilih dan dirancang untuk membantu dalam tugas-tugas umum terkait pengetahuan dan konten.

Agen Kustom Notion untuk pendelegasian

Dengan Notion Custom Agents, tim dapat:

Ringkas halaman panjang atau entri basis data

Buat draf konten menggunakan informasi ruang kerja yang ada

Jawab pertanyaan berdasarkan halaman Notion tertentu

Menampilkan catatan yang relevan dari basis data sesuai permintaan

Agen Kustom dikonfigurasi langsung di Notion dan hanya beroperasi dalam konten yang diizinkan untuk diakses. Hal ini membuatnya berguna untuk alur kerja yang padat dokumentasi, wiki internal, dan tim yang berorientasi pada penelitian yang mengandalkan pengetahuan terstruktur yang disimpan di Notion.

🧠 Fakta Menarik: Kata ‘Notion’ berasal dari kata Latin ‘notionem,’ yang berarti ‘konsep’ atau ‘ide,’ sangat cocok untuk alat yang membantu Anda mengatur semua ide brilian Anda. Kata ini telah digunakan sejak abad ke-14.

Harga Notion

Gratis (termasuk uji coba Notion AI)

Plus: $12/bulan per pengguna (termasuk uji coba Notion AI)

Paket Bisnis: $24/bulan per pengguna (termasuk Notion AI)

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

ClickUp vs. Notion: Perbandingan Fitur

Setelah kita membahas cara kerja masing-masing alat secara terpisah, mari kita lihat perbandingan fitur-fiturnya secara berdampingan.

Notion dan ClickUp sering dikelompokkan bersama karena tampaknya keduanya memecahkan masalah yang serupa. Namun, begitu Anda melihat detailnya, perbedaannya mudah terlihat.

Fitur #1: Manajemen tugas

Berikut adalah cara kedua platform manajemen proyek ini mendukung alur kerja manajemen tugas Anda:

ClickUp

ClickUp dirancang dari awal sebagai alat manajemen proyek. Anda akan mendapatkan diagram Gantt, perencanaan sprint, status tugas kustom, ketergantungan, dan pelacakan waktu secara langsung. Alat ini fleksibel tanpa rumit. Anda dapat menggunakan lebih dari 15 tampilan proyek yang berbeda untuk mengoptimalkan alur kerja Anda.

Notion

Notion menawarkan fitur manajemen tugas dasar, yang mengelola pekerjaan melalui sistem basis datanya. Anda dapat membuat papan Kanban, menambahkan tanggal jatuh tempo, dan menugaskan anggota tim.

Fungsinya berjalan, tetapi pada dasarnya Anda membangun sistem manajemen proyek dari nol menggunakan blok-blok pembangunnya. Perangkat lunak produktivitas ini tidak menawarkan fitur seperti diagram Gantt, pelacakan waktu bawaan, ketergantungan, dan status kustom.

🏆 Pemenang: ClickUp jelas unggul dalam hal ini berkat sistem manajemen proyek dan tugasnya yang komprehensif.

💡 Tips Pro: Coba strategi pencatatan Zettelkasten Lite. Alih-alih menyimpan catatan yang panjang dan berantakan, bagi catatan tersebut menjadi ide-ide yang ringkas dan saling terhubung: Tinjau dan perbarui setiap minggu: Ubah catatan yang tersebar menjadi sistem pengetahuan pribadi seiring berjalannya waktu

Satu ide per catatan: Pastikan setiap catatan berfokus pada satu pemikiran atau konsep saja

Gunakan tag atau folder: Atur berdasarkan topik agar Anda dapat menemukan dan mengelompokkan ide dengan mudah

Tautan catatan terkait: Tambahkan konteks dengan menghubungkan catatan

Fitur #2: Dokumentasi dan pencatatan

ClickUp dan Notion sama-sama menangani dokumentasi, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda.

ClickUp

ClickUp Docs terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja proyek Anda. Anda dapat membuat dokumen yang diformat, berkolaborasi secara real-time, dan—ini bagian terpentingnya—menghubungkan semuanya langsung ke tugas dan proyek. Saat Anda menulis ringkasan proyek, Anda dapat menugaskan bagian-bagian dokumen kepada anggota tim atau mengubah teks menjadi tugas yang dapat dieksekusi tanpa perlu meninggalkan dokumen.

Notion

Kanvas kosong dan kemampuan interlinking yang mudah dari Notion membuatnya lebih ramah pengguna untuk segala hal yang sarat teks. Sistem berbasis blok dari aplikasi pencatat ini membuatnya fleksibel untuk membuat basis pengetahuan yang kompleks, wiki, dan dokumentasi yang saling terhubung.

🏆 Pemenang: Seri! ClickUp unggul dalam mengubah dokumen menjadi tindakan, sementara Notion bekerja dengan baik dalam hal fleksibilitas dan kelancaran untuk konten yang sarat teks.

Fitur #3: Kemampuan AI

Mari kita bandingkan alat-alat berbasis AI dari ClickUp dan Notion di sini:

ClickUp

ClickUp menawarkan serangkaian alat AI yang lengkap yang didukung oleh ClickUp Brain. Anda mendapatkan bantuan penulisan AI, Connected Search yang menemukan informasi di seluruh alat yang terhubung, transkripsi rapat dengan item tindakan otomatis, serta Autopilot Agents yang dapat disesuaikan atau sudah jadi yang dapat menangani tugas rutin seperti laporan mingguan.

Notion

AI Notion menangani hal-hal dasar dengan baik, termasuk bantuan penulisan, ringkasan konten, dan catatan rapat. AI ini dapat merujuk ke halaman lain di ruang kerja Anda dan membantu dalam penerjemahan. Namun, cakupannya lebih terbatas, sehingga Anda perlu mempertimbangkan alternatif Notion.

🏆 Pemenang: Kemampuan AI ClickUp lebih komprehensif dan terintegrasi dengan lebih baik ke dalam proses kerja yang sebenarnya.

Fitur #4: Kolaborasi

Kolaborasi adalah aspek lain di mana kedua alat ini terasa sangat berbeda dalam penggunaan sehari-hari.

ClickUp

AI ClickUp dirancang untuk pelaksanaan skala besar, bukan sekadar bantuan individu.

Inti dari semuanya adalah ClickUp Brain, yang menghubungkan AI di seluruh tugas, Dokumen, Obrolan, dasbor, dan alat yang terhubung. Fitur ini menjawab pertanyaan menggunakan konteks ruang kerja secara real-time, merangkum pekerjaan yang sedang berlangsung, dan secara otomatis mengubah percakapan menjadi tindakan.

Keunggulan ClickUp terletak pada fitur Agents.

Agen Pra-konfigurasi membantu tim mengelola volume pekerjaan yang terus bertambah dengan memantau ruang kerja dan bertindak berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Agen ini menangani hal-hal seperti mengidentifikasi pekerjaan yang terhenti, membuat laporan mingguan, menjawab pertanyaan berulang di Chat, dan menandai tugas yang terlambat sebelum menjadi penghambat

Super Agents melangkah lebih jauh. Mereka berfungsi sebagai rekan tim AI di dalam ruang kerja, dengan konteks, memori, dan izin. Super Agents dapat diberi tugas, disebutkan dalam tugas atau komentar, dan dipicu untuk menjalankan alur kerja secara end-to-end di seluruh proyek, Dokumen, dan Obrolan melangkah lebih jauh. Mereka berfungsi sebagai rekan tim AI di dalam ruang kerja, dengan konteks, memori, dan izin. Super Agents dapat diberi tugas, disebutkan dalam tugas atau komentar, dan dipicu untuk menjalankan alur kerja secara end-to-end di seluruh proyek, Dokumen, dan Obrolan

Pendekatan ini mendukung gagasan Convergence yang lebih luas dari ClickUp: menggabungkan pekerjaan, pengetahuan, komunikasi, dan AI ke dalam satu sistem sehingga tim dapat beroperasi dengan konteks bersama alih-alih harus berganti-ganti alat.

Notion

AI Notion berfokus pada bantuan konten dan pengetahuan.

AI Notion membantu dalam menulis, merangkum halaman, menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen yang dipilih, dan menghasilkan konten terstruktur di dalam halaman dan basis data. Agen AI Kustom memperluas fitur ini dengan memungkinkan tim membuat asisten yang beroperasi di bagian-bagian tertentu dari ruang kerja.

Alat-alat ini efektif untuk dokumentasi, penelitian, dan pengambilan pengetahuan, tetapi cakupannya tetap terbatas pada konten, bukan pada pelaksanaan berkelanjutan atau pengelolaan alur kerja.

🏆 Pemenang: ClickUp memimpin berkat fitur kolaborasinya yang terintegrasi, yang menyatukan segala hal mulai dari tugas hingga diskusi dalam satu tempat.

ClickUp vs. Notion di Reddit

Ada banyak utas di Reddit yang membandingkan kedua alat manajemen tugas ini. Mari kita lihat beberapa ulasan untuk membantu Anda memutuskan. ⚒️

Thread di Reddit mengungkap frustrasi dan preferensi pengguna yang sebenarnya, sehingga berguna untuk mengidentifikasi pola di luar daftar fitur.

Seorang pengguna membandingkan kedua platform tersebut dengan jelas:

Harga: ClickUp menawarkan lebih banyak fitur dengan harga yang sama. Notion sangat cocok untuk individu dengan paket gratis yang sangat lengkap. Pengalaman Pengguna: ClickUp: Kaya fitur, paling cocok untuk manajemen proyek yang terperinci. Notion: Lebih sederhana dan intuitif, sangat cocok untuk tugas-tugas dasar dan penggunaan pribadi. Fitur: ClickUp: Ideal untuk proyek kompleks berkat pengaturannya yang terstruktur. Notion: Sangat dapat disesuaikan, sempurna untuk pengorganisasian konten yang fleksibel.

Di sisi lain, seorang pengguna merasa ClickUp jelas unggul dalam fitur produktivitas inti seperti manajemen tugas dan proyek:

Saya sudah mencoba keduanya, dan menurut saya ClickUp jelas jauh lebih baik untuk manajemen proyek/tugas. Dokumennya juga sudah jauh lebih baik dan setara dengan Notion menurut saya.

Seseorang yang beralih dari Notion ke ClickUp menjelaskan secara rinci mengapa mereka tidak pernah menyesalinya:

Saya beralih dari Notion ke ClickUp beberapa bulan yang lalu. Sejauh ini, ClickUp tampaknya lebih sesuai dengan kebutuhan saya (basis data pengetahuan, daftar tugas, mengelola proyek pribadi, merencanakan liburan, dll.). Fitur yang paling menonjol bagi saya adalah integrasi ClickUp yang mulus dan siap pakai dengan Google Calendar. Saya menemukan beberapa cara untuk mencapai hal ini dengan Notion, tetapi cara-cara tersebut terasa rumit (saya mencoba mengotomatisasi dengan N8N, tetapi hasilnya tidak memuaskan). Selain itu, saya lebih menyukai antarmuka pengguna ClickUp; antarmuka ini dapat disesuaikan agar terlihat sangat ramai atau sangat minimalis, yang sangat saya hargai…

Seorang pengguna lain menyoroti fitur-fitur yang tidak ada di Notion namun sudah tersedia secara default di ClickUp:

ClickUp jauh lebih powerful. Notion tidak memiliki fitur pelacakan waktu dan manajemen tugas (setidaknya tidak seperti yang seharusnya).

📮 Wawasan ClickUp: Ketika sistem gagal, karyawan menjadi kreatif—tetapi hal itu tidak selalu baik. 17% karyawan mengandalkan solusi pribadi seperti menyimpan email, mengambil tangkapan layar, atau dengan susah payah membuat catatan sendiri untuk melacak pekerjaan. Sementara itu, 20% karyawan tidak dapat menemukan apa yang mereka butuhkan dan terpaksa bertanya kepada rekan kerja—yang mengganggu waktu fokus kedua belah pihak.

Pemenang Jelas untuk Tim yang Membutuhkan Eksekusi

Kesimpulannya bergantung pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tim. Jika pekerjaan Anda bergantung pada proyek yang terstruktur, kepemilikan yang jelas, otomatisasi, dan keselarasan antar tim, ClickUp jelas unggul.

Pilihannya adalah ClickUp! 🥇

Notion cocok untuk dokumentasi dan manajemen pengetahuan, tetapi tidak dirancang untuk menangani kompleksitas manajemen proyek. Saat Anda perlu melacak tenggat waktu, mengelola beban kerja tim, dan memastikan proyek terus berjalan, Anda memerlukan alat yang dirancang khusus untuk itu.

ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengelola pekerjaan secara efektif. Fitur AI-nya membantu Anda menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tampilan proyek memastikan semua orang tetap selaras, dan alat kolaborasinya memastikan tidak ada yang terlewatkan.

