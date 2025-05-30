Hogyan tervezzünk lenyűgöző (és hatékony) projektindító megbeszélést?

Képzelje el, hogy részt vesz a harmadik ügyfélmegbeszélésen, és rájön, hogy a projekt egyáltalán nem olyan, amilyennek elképzelte.

Leesett az állad? Belülről sikítasz? 😱

Nehéz helyrehozni egy ilyen hibát… különösen, ha az ügynöksége a részletek iránti figyelemről híres!

A projektindító megbeszéléssel elkerülheti ezt a kínos (és potenciálisan karrierjét veszélyeztető) helyzetet. Ez az első találkozó lehetőséget nyújt minden érintett számára, hogy a projekt korai szakaszában egyeztessék álláspontjukat.

Tegye ügyfelei projektjeit sikerre azáltal, hogy megismeri a kezdőértekezletek alapjait ebben az útmutatóban. Áttekintjük, mi is az a projektindító értekezlet, hogyan kell lebonyolítani, és bemutatunk néhány hasznos forrást, amelyekkel elindulhat.

Készen áll? Akkor kezdjük el ezt az értekezlet-útmutatót (szójáték szándékkal)!

Mi az a projektindító megbeszélés?

A projektindító megbeszélés minden új projekt kezdetén megrendezett találkozó. A projektmenedzsment szakaszában a projektindító megbeszélés a tervezési fázist követően kerül megrendezésre, és jelzi a végrehajtási fázis kezdetét.

⭐ Kiemelt sablon Annyi változó tényező mellett a projektindító értekezlet megfelelő lebonyolítása ijesztőnek tűnhet. De nem kell, hogy az legyen. A ClickUp ingyenes projektindító értekezlet-sablonja egy kész ellenőrzőlistával segít abban, hogy a megbeszélés a terv szerint haladjon, eredményes legyen és konkrét lépésekhez vezessen. Ingyenes sablon letöltése Készítsen részletes tervet a kezdőértekezleteihez a ClickUp Projektkezdő értekezlet sablonjával

A projektindító megbeszélések típusai

Bár ez a blogbejegyzés az ügyfelekkel tartott indító megbeszélésekre összpontosít, indító megbeszéléseket tarthat belső csapatok, beszállítók, vezetők, sőt akár agilis sprintek számára is. Íme egy rövid áttekintés a különböző típusú projektindító megbeszélésekről és azokról, hogy mire alkalmasak:

A kezdőértekezlet típusa Cél Fő résztvevők Mikor érdemes használni Belső indító Egyeztesse a belső csapatokat a projekt hatóköréről, a szerepekről, az ütemtervről és az elvárásokról. Projektmenedzserek, belső érdekelt felek, csapatvezetők Mielőtt külső ügyfeleket vagy beszállítókat vonna be Ügyfél-indító értekezlet Mutassa be a csapatokat, erősítse meg a célokat, tekintse át a feladatot, és építsen ki jó kapcsolatot az ügyfelekkel. Projektmenedzser, ügyfélérdekelt felek, belső vezetők A projekt jóváhagyása és a szerződés aláírása után Szállítói/beszállítói indítóértekezlet Gondoskodjon arról, hogy a külső partnerek tisztában legyenek a teljesítendő feladatokkal, az ütemtervvel és a függőségekkel. Projektmenedzser, beszerzés, beszállítók Mielőtt a külső partnerek megkezdik a munkát a projekten Funkciók közötti indítóértekezlet Koordinálja a szerepkörökben vagy a teljesítendő feladatokban átfedéseket mutató részlegek közötti munkát. Az összes érintett osztály képviselői Több üzleti egységet érintő komplex projektek kezdetén Vezetői indítóértekezlet Adjon stratégiai áttekintést, és szerezze meg a vezetőség támogatását és elkötelezettségét. Vezető beosztású vezetők, projekt szponzorok, PMO Olyan nagy horderejű projektek esetében, amelyek vezetői részvételt vagy támogatást igényelnek Technikai indító Mélyüljön el a rendszerek, integrációk és műszaki követelmények világában. Fejlesztők, építészek, minőségbiztosítók, IT-szakemberek A technikai megoldások kidolgozása vagy megvalósítása előtt Agilis sprint indító/kezdő megbeszélés Határozzon meg célokat a sprintre, egyeztessen a backlogról, és határozza meg a prioritásokat. Scrum-csapat, termékfelelős, scrum-mester Az agilis projektek minden sprintjének vagy iterációjának elején Változáskezelési indítóértekezlet Készüljön fel a szervezeti változásokra, a kommunikációra és a bevezetési stratégiára. Változásmenedzserek, HR, osztályvezetők Új folyamatokat, eszközöket vagy kulturális változásokat magában foglaló projektek esetében

Mi a projektindító értekezlet célja?

A projektindító megbeszélés célja, hogy az ügynökség összes csapattagja és az ügyfél egyetértésre jusson a projekt legfontosabb részleteit illetően. Ezek főként a következőket tartalmazzák:

Projektterv : A projekt leírása, amely áttekinti, mit kell végrehajtani és hogyan

A projekt célja : Mit fog a projekt elérni, ami elősegíti ügyfele sikerét

A projekt eredményei : Az a termék vagy termékcsomag, amelyet ügynökségének létre kell hoznia és át kell adnia : Az a termék vagy termékcsomag, amelyet ügynökségének létre kell hoznia és át kell adnia

A projekt ütemterve : A projekt ütemterve, amelynek keretében átadja a szállítandó eredményeket az ügyfélnek

Erőforrás-menedzsment : Hogyan osztja be a projektcsapat tagjait és az eszközöket a projektben

🔑 Főbb tanulság: Ha kis projektje van, valószínűleg csak egy indító megbeszélésre lesz szüksége. Azonban egy több fázisból álló nagy projektnél általában minden szakasz elején tartanak indító megbeszélést. Egy hosszú távú, folyamatos projekt esetében is szükség lehet több indító megbeszélésre, hogy a csapat tagjai összhangba kerüljenek az ügyfél által megadott új irányelvekkel.

Kik vesznek részt a projektindító megbeszélésen?

A projektben részt vevő mindenkinek – beleértve a csapat tagjait és az ügyfélvállalat kapcsolattartóit – jelen kell lennie a kezdőértekezleten. Ezek általában a következők:

Projektmenedzser : Az a személy, aki koordinálja és irányítja a projektet

Csapatvezetők : azok a személyek, akik a projektben részt vevő csapatokat fogják vezetni

A projektcsapat tagjai : Az ügynökségénél azok a személyek, akik a végtermékek előállításán és kezelésén fognak dolgozni

Ügyfelek és projekt szponzorok: Azok a kapcsolattartók, akik azt a vállalatot képviselik, amely : Azok a kapcsolattartók, akik azt a vállalatot képviselik, amely a projektet az Ön ügynökségének kiszervezte

🤝 Baráti emlékeztető: A fenti résztvevők mellett hívjon meg minden más projektérdekeltet is, például az egyéni vállalkozókat és a partnerügynökségek kapcsolattartóit.

Szükséges-e projektindító megbeszélést tartani?

Természetesen! A projektindító megbeszélés összehangolja az ügynökségét és az ügyfelet a projekt hátterét illetően, és megalapozza a projekt sikerét.

Megoszthatná az összes fontos projektinformációt a projektcsapat tagjaival és az ügyféllel egy központi dokumentumon keresztül, és ezzel le is zárhatná a napot. De ez potenciálisan bizonyos részletek értelmezésének terét hagyhatja nyitva, és fontos kérdésekre nem adna választ.

A projektindító megbeszélés minimalizálja a félreértéseket és a projektmenedzsment kihívásait, mivel lehetővé teszi az összes érdekelt fél számára, hogy valós időben megvitassák a projektet. Ez egy lehetőség arra, hogy meghatározzák a projekttel kapcsolatos elvárásokat – mit fogunk szállítani, mikor fogjuk szállítani, és hogyan fogjuk szállítani. ✅

Hogyan tervezzünk és bonyolítsunk le zökkenőmentes projektindító megbeszélést

Sok minden múlik a kickoff-értekezlet hatékonyságán, ezért gondos tervezéssel és egy megbízható értekezletkezelő szoftverrel, mint például a ClickUp, gondoskodj róla, hogy az eredményes legyen.

Mi teszi sikeressé a projektindító értekezletet? Szerencséjére összeállítottunk egy lépésenkénti útmutatót, amely biztosítja, hogy a projektindító értekezlet napirendje zökkenőmentesen zajlódjon!

1. lépés: Rendezze el a dolgokat, mielőtt összehívná az érdekelt feleket

A felkészülés a kulcsa a sikeres projektindító megbeszélésnek.

Mielőtt elküldené a meghívót, készüljön fel az ideális indító megbeszélésre a következő négy lépés segítségével:

Készítsen meghívottlistát: Határozza meg, hogy az ügynökségéből, az ügyfelek közül és az egyéb fontos érdekelt felek közül kiknek kell részt venniük a megbeszélésen. Szerezze be az e-mail címeiket, ha még nem tette meg, és gondoskodjon arról, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges dokumentumokhoz.

Gyűjtse össze a lényeges információkat: Dolgozzon együtt az ügyféllel és más érdekelt felekkel, hogy a projekt összes ismert részletét – célját, hatókörét, várható eredményeit és irányítási tervét – összefoglalja egy : Dolgozzon együtt az ügyféllel és más érdekelt felekkel, hogy a projekt összes ismert részletét – célját, hatókörét, várható eredményeit és irányítási tervét – összefoglalja egy projektcharterben . Így nem kell a megbeszélés során a lapok között váltogatnia

💡 Profi tipp: Tartsa összhangban az ügyfeleket és az érdekelt feleket azáltal, hogy a ClickUp ingyenes projektcharta-sablonjában összpontosítja a projekt legfontosabb céljait, ütemtervét, feladatkiosztását, költségvetését stb.!

Válasszon jegyzetelőt: Ne felejtse el kijelölni valakit, aki a csapat számára jegyzeteket készít az értekezletről.

Rögzítse minden apró részletet

Készítsen indító értekezlet napirendet : Készítsen listát az összes megbeszélendő pontról/témáról, és szánjon elegendő időt mindegyikre

Rendezze el az értekezlethez szükséges anyagokat, szerkessze azokat kollégáival közösen, és egyszerűsítse a kezdőértekezlet napirend

Psst…a ClickUp Docs funkcióival könnyedén készíthetsz professzionális értekezlet-napirendeket a következő funkciók segítségével:

Sablonok: Takarítson meg időt azzal, hogy Takarítson meg időt azzal, hogy a professzionális projektindító sablonjaink egyikét használja az értekezlet napirendjének összeállításához

Rich text szerkesztési lehetőségek : A szöveg formázásával egyértelműbbé teheti a napirendet és csökkentheti a félreértések kialakulásának esélyét. Beállíthatja a betűméretet (kicsi, normál, nagy), feliratokat adhat hozzá, különböző betűszíneket használhat, kiemelheti a fontos részleteket, és még sok minden mást!

Beágyazott oldalak : Ágyazz be több oldalt (például a projekt chartát) a szülői dokumentumba, hogy minden egy helyen legyen

Beágyazott nézet: Ágyazz be interaktív linkeket, például YouTube-videókat, Google Táblázatokat és más platformokról származó tartalmakat a Dokumentumaidba

És a legjobb az egészben? Ezt a lépést is automatizálhatja!

Egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp natív, kontextustudatos AI-asszisztensét, hogy természetes nyelvű utasításokkal végezze el ezt Ön helyett!

Készítsen napirendet a projektindító megbeszéléshez

Ha készen áll, ossza meg a napirendet közvetlenül, vagy csatolja egy e-mailhez az Email ClickApp segítségével, hogy elküldhesse a résztvevőknek.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-mailek készítését.

2. lépés: Kezdődjön a bemutatkozás

Minden szükséges előkészületet elvégzett. Most itt az ideje, hogy elindítsa a műsort, és megkezdje az értekezletet!

Kezdje azzal, hogy bemutatja a csapatot az ügyfélnek (és adott esetben a szponzoroknak is), valamint röviden ismerteti, mi lesz a feladataik. Az ügyfélnek is lehetősége nyílik arra, hogy bemutatkozzon a csapat többi tagjának, és elmagyarázza, mi a szerepe a projektben.

💡 Profi tipp: Fontolja meg egy jégtörő kérdés felvetését, hogy már az elején enyhítse a megbeszéléssel kapcsolatos feszültséget, és minden résztvevő kényelmesen érezze magát. Ez a szórakoztató kérdés segít a csapatának is abban, hogy jó kapcsolatot építsen ki az ügyféllel.

3. lépés: Ismertesse a projekt célját

A cél nélküli út biztos recept a kudarcra. A következő lépés annak tisztázása, hogy az ügyfél miért fektet időt és erőforrásokat ebbe a projektbe.

Kérje meg ügyfelét, hogy ossza meg a projekt fő céljait – ez a projekt hatókörének alapvető eleme. Kifejezetten meg kell osztaniuk, hogy mit fog elérni a projekt, és hogyan fogja előrelépést jelenteni számukra.

Ösztönözze őket arra, hogy a lehető legkonkrétabbak legyenek, és ossza meg velük azokat az üzleti KPI-ket vagy referenciaértékeket is, amelyek segítenek meghatározni, hogy milyen lesz a siker. A csapatának az a legutolsó dolog, amire szüksége van, az a többféleképpen értelmezhető, homályos célok.

👉🏼 Például egy e-mail marketing projekt jól meghatározott célja lehet, hogy az első negyedév végéig 5%-kal növeljük a konverziókat. Ambiciózus célnak tűnik. De egyértelmű (növelni a konverziókat) és nagyon konkrét (5%-kal az első negyedév végéig)!

Szüksége lesz egy hatékony módszerre, amellyel később rögzítheti és nyomon követheti céljait.

Hogyan? A ClickUp Goals segítségével!

Célokat hozhat létre különböző célok elérése érdekében, például:

Számok : numerikus értékek, például százalékos növekedés

Pénzügyi mutatók : pénzügyi célok, például a nyereség növekedése

Igaz/Hamis: kész vagy nem kész, igen vagy nem

Ahogy teljesíti a céljait, a ClickUp automatikusan frissíti az elért haladás százalékos arányát. Így láthatja, milyen közel van a cél eléréséhez.

Kövesse nyomon a célok teljesítésének százalékos arányát

4. lépés: Beszéljen a várható eredményekről

Ekkorra már minden résztvevő tisztában van azzal, miről szól a projekt, és milyen célok elérését segíti elő. A következő lépés annak egyértelmű meghatározása, hogy ügynöksége mit fog létrehozni és átadni az ügyfélnek a siker érdekében.

Minden projekt eredményének kapcsolódnia kell a projekt céljához. Ha nem tudja ezt a kapcsolatot létrehozni, akkor a feladat valószínűleg kívül esik a projekt hatókörén, és nem szabad figyelembe venni.

Világosan írja le a teljesítendő feladatokat, és kérje meg az ügyfél kifejezett jóváhagyását minden egyes feladathoz.

Visszatérve a fenti e-mail marketing példánkra, néhány lehetséges eredmény lehet: A kampány teljes lebontása, az e-mailek sorrendjével és gyakoriságával

Az e-maileken keresztül megosztandó promóciós tartalom

Kampányteljesítmény-jelentések

A teljesítendő feladatok leírása segít ügynökségének elkerülni, hogy túlzott szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek anélkül, hogy abból további profit származna. Emellett egyértelművé teszi a csapat számára, hogy pontosan mit kell tenniük a siker érdekében.

5. lépés: Osztja ki a szerepeket a csapat tagjai között

Most itt az ideje áttekinteni, kinek mit kell tennie.

Lehet, hogy ügynökségének néhány vagy akár minden tagja már tisztában van a feladataival. De ha ezeket a projektindító megbeszélésen kiemeli, az segít mindenkinek – az ügyfélnek, a szponzoroknak és a csapatának is – megérteni, ki miért felelős, és a kérdéseiket azokhoz a személyekhez irányítani, akik képesek rájuk válaszolni.

💡 Profi tipp: Könnyedén dokumentálhatja a szerepeket és a felelősségi köröket úgy, hogy a releváns csapattagokat hozzárendeli a ClickUp-feladatokhoz és a hozzárendelt megjegyzésekhez, így növelve a felelősségvállalást és egyszerűsítve a nyomon követést!

6. lépés: Határozza meg a projekt ütemtervét és mérföldköveit

Már áttekintette a projekt miért (célja), mit (eredményei) és ki (szerepei) kérdéseit. Ábrázolja a teljes képet azzal, hogy kitér a mikor kérdésre is, azaz a projekt ütemtervére.

Mutassa be, hogyan tervezi a projekt eredményeinek idővonalon történő feltérképezését egyértelmű határidőkkel, és szerezze meg ügyfele jóváhagyását.

🤝 Baráti emlékeztető: Itt a lehetőség, hogy ellenálljon az ügyfelek irreális határidő-igényeinek. Ismertesse belső folyamatait, és tájékoztassa őket az átfutási időkre vonatkozó iparági referenciaértékekről.

Adjon áttekintést a projekt legfontosabb mérföldköveiről is. Így minden résztvevő meg fogja érteni, hogyan fogják mérni a projekt előrehaladását a végrehajtási szakaszban.

A mérföldkövekről szólva: ezeket egy projektmenedzsment eszközben állíthatja be és követheti nyomon. Ez egy könnyen olvasható diagram, amely segít Önnek:

Mutassa meg a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat

Az Idővonal nézet egy másik lehetőség a projekt ütemtervének vizualizálására. Gondoljon rá úgy, mint egy Gantt-diagramra, csak lineáris formátumban. A drag-and-drop funkció segítségével gyorsan felépítheti és átrendezheti az idővonalat.

Ezen felül bármikor beállíthat határidőket a feladatokhoz, hogy a kijelöltek tudják, mikor kell elvégezniük a munkájukat. A határidőn belüli fontos eseményekhez emlékeztetőket hozhat létre a ClickUp-ban.

📚 Olvassa el még: Gantt-diagram vs. ütemterv

7. lépés: Állapodjon meg ügyfelével a kommunikációs és jelentéstételi tervről

Ügyfele tudni szeretné, hogy ügynöksége hogyan fogja naprakészen tartani a projekt előrehaladásáról és teljesítményéről. Kritikus fontosságú, hogy ezt most vagy az ügyfél bevonási folyamat során tisztázzuk. Ez olyan kérdések megválaszolását jelenti, mint:

Milyen gyakorisággal fogják tájékoztatni az ügyfelet a projekt előrehaladásáról? Hetente, havonta kétszer vagy havonta egyszer?

Hol fog zajlani a kommunikáció? Hajlandó-e az ügyfele csatlakozni az ügynöksége által használt platformhoz?

Kik lesznek az ügynökségét képviselő kapcsolattartók? Mi a helyzet az ügyféllel?

Állapodjanak meg egy olyan tervben, amely a csapatának és az ügyfelének is a legjobban megfelel.

Ráadásul közvetlenül a ClickUp-feladatokból és naptári eseményekből csatlakozhat a Zoom- vagy Google Meet-hívásokhoz, így nem kell alkalmazásokat váltania, és a munkafolyamat zökkenőmentes marad.

A naptár segítségével ütemezheti és csatlakozhat az értekezleteihez.

Szorít az idő, vagy különböző időbeosztásokkal kell dolgoznia? Semmi gond!

A ClickUp Chat egy hatékony, aszinkron kommunikációs központot kínál, ahol témakörök szerinti csatornákat hozhat létre, közvetlen üzeneteket küldhet csapattársainak, fájlokat oszthat meg, sőt, szálakba rendezett beszélgetéseket is indíthat.

Egységesítse a beszélgetéseket, működjön együtt, és hatékonyan oldja meg a kérdéseket

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Clips funkciót, ha a szöveges üzenetek nem elegendőek. Rögzítse a képernyőjét és a hangját, hogy tisztázza a projekt részleteit, megosszon gyors frissítéseket, vagy ötleteket gyűjtsön anélkül, hogy megbeszélésre lenne szükség.

Ezen felül megoszthatja az olvasási vagy szerkesztési hozzáférést bármely ClickUp nézethez, beleértve az AI Naptár, a Gantt vagy a Lista nézeteket is, így mindenki valós időben követheti a határidőket és az előrehaladást. Így, még ha nem is tudnak szinkronban találkozni, az egész csapata és ügyfelei tájékozottak, produktívak és elkötelezettek maradnak.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérés adatai szerint az összes találkozó közel fele (46%) csupán 1–3 résztvevőt von be. Bár ezek a kisebb létszámú találkozók talán célzottabbak, helyettesíthetők lennének hatékonyabb kommunikációs módszerekkel, például jobb dokumentációval, rögzített aszinkron frissítésekkel vagy tudásmenedzsment-megoldásokkal.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és az oda-vissza e-mailes kommunikáció egyfajta fekete lyukhoz vezetett, ahol a feladatok láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatokat nem vizsgálták át időben, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és a feladatokon belül cseveghetnek és együttműködhetnek.

📚 Olvassa el még: Ügyfél-bevezetési eszközök

8. lépés: Kezdődjön a kérdések és válaszok!

Feltétlenül hagyjon időt a kérdésekre.

Ez egy lehetőség minden résztvevő számára, hogy tisztázzák mindazt, ami a projektindító megbeszélések során elhangzott. Ösztönözzön mindenkit, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle, különösen az ügyfelet.

Miután megválaszolt egy kérdést, kérdezze meg, hogy ezzel tisztázódott-e a helyzet. Nem szeretné, hogy bárki is kétségekkel távozzon az értekezletről!

9. lépés: Készítsen feladatlistát, és ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között

Mielőtt megköszönné mindenkinek az idejét és lezárná az értekezletet, emlékeztesse mindenkit a végrehajtási fázis első feladatára. Az értekezlet befejezése után a projektmenedzsment szoftverben ossza ki a teendőket a csapattagok között, hogy elindulhasson a munka.

A ClickUp segítségével könnyedén hozzárendelhet bármilyen feladatot egy vagy akár több felelős személyhez. Van egy csapata, amelynek valamit el kell végeznie? Semmi gond. Csak rendeljen feladatokat az egész csapatnak a ClickUp-ban.

Ugyanakkor az összes teendő nyomon követése mindenki számára megterhelő lehet. Szerencsére a ClickUp többféle nézetei nagy segítséget nyújtanak. A listák, a Kanban táblák, a tevékenységi nézet és egyéb funkciók segítségével nemcsak az aktív feladatokat és projekteket, hanem a teljes munkafolyamatokat is vizualizálhatja.

Kövesse nyomon a haladást a kívánt módon

Most már csak egy dolog maradt: munkához látni és egy fantasztikus projektet megvalósítani.

Sok sikert!

📖 Olvassa el még: Több mint 130 kérdés csapatértekezletekhez

5 projektindító értekezlet-sablon, amellyel mindenre kiterjedhet

A projektindító értekezlet megtervezése és lebonyolítása fárasztónak tűnik, de nem feltétlenül kell annak lennie. Csinálja úgy, mint egy profi (de feleannyi erőfeszítéssel) ingyenes projektindító értekezlet-sablonjaink segítségével!

1. ClickUp projektindító értekezlet sablon

Ha külső vagy belső projektindító megbeszélés előtt elkészít egy ellenőrzőlistát, az segíthet abban, hogy a terv szerint haladjon, és minden lényeges témát lefedjen. De az elkészítése időbe telik.

Szerencsére a ClickUp projektindító értekezlet-sablonját használva azonnal elindulhat.

A csomaghoz tartozik egy előre elkészített ellenőrzőlista, amely tartalmazza a fontos beszélgetési témákat, például:

A legfontosabb feladatok kiosztása az összes csapattag és ügyfél között az értekezlet előtt

A csapat tagjainak bemutatása az ügyfélnek és fordítva

A projekt áttekintése

A legfontosabb eredmények kiemelése

A csekklistát testreszabhatja az értekezlet kívánt menetének és az esetlegesen felmerülő további témáknak megfelelően.

2. ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon

Lássuk be: a hagyományos naptáralkalmazások pocsékok!

Egy pillantásra nem adnak elég információt a közelgő találkozókról. Vagy rákattintasz egy kártyára, vagy zaklatnod kell a találkozó szervezőjét, hogy több kontextust kapj.

A ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablonja áttekintést nyújt az összes közelgő értekezletről a résztvevők számára. A résztvevők így rendkívül áttekinthető módon láthatják az összes fontos részletet.

Ezenkívül ez az értekezlet-jegyzőkönyv-sablon lehetővé teszi, hogy a csapat tagjainak határidővel ellátott kulcsfontosságú teendőket rendeljen hozzá.

3. ClickUp projektmenedzsment értekezlet jegyzőkönyv sablon

A kezdőértekezlet jegyzetének nagyon tömören és áttekinthetően kell tartalmaznia a legfontosabb információkat. De ezeket a kezdőértekezlet során strukturálni nehéz feladat, különösen, ha a jegyzetelőnek lépést kell tartania a gyors előadóval!

Használd a ClickUp projektmenedzsment-értekezlet jegyzőkönyv-sablonját, hogy leküzdd ezt a kihívást. A sablon előre elkészített táblázatokkal rendelkezik, amelyekbe feljegyezheted a feladatokat, problémákat és egyéb fontos információkat a napirendi pontokhoz. Könnyedén testreszabhatod őket a projektindító értekezletedhez.

Ráadásul a teendőket közvetlenül a jegyzetekhez rendelheti hozzá a megfelelő személy megjelölésével, ahelyett, hogy egy másik nézetben kellene azokat a semmiből létrehoznia. Ha Ön projektmenedzser, szerintünk imádni fogja.

📚 Olvassa el még: A legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftverek

4. ClickUp professzionális szolgáltatások sablon

Remek munkát végzett a sikeres projektindító megbeszélésen. Most itt az ideje, hogy végigkísérje a projektet, hogy ügyfelei ne csak elégedettek legyenek, hanem hatékonyan is együttműködjenek Önnel.

Ez azonban könnyebb mondani, mint megtenni, ha az ügynökségének rengeteg folyamatban lévő projektje van, amelyekre oda kell figyelnie. Az egyik ügyféltől a másikhoz való ugrálás közbeni folyamatos kontextusváltás bizonyára megterheli az embert – ezért van szüksége a projektjeinek áttekinthető, szervezett képére.

A ClickUp Professional Services sablon egyetlen kattintással megkönnyíti a dolgot! Egyszerűen hozzon létre egy testreszabható listát, és szervezze meg ügyfele projektjének összes elemét, miközben valós időben követi nyomon az előrehaladást.

És a legjobb az egészben? Az Ön által testreszabott formátumot más ügyfelek számára is egyszerűen újra felhasználhatja.

5. ClickUp ügynökség/ügyfél felderítési dokumentum sablon

A kezdő megbeszélések elengedhetetlenek ahhoz, hogy megismerje ügyfeleit, még mielőtt elkezdenék megbeszélni a kommunikáció és az együttműködés részleteit. Éppen ezért fontos, hogy az első beszélgetés során mindent rögzítsen, így bőven lesz mire építenie – legyen szó szerződésjavaslatról vagy a következő lépések meghatározásáról.

A ClickUp Ügynökség/Ügyfél Felfedező Dokumentum sablon használata segít rögzíteni és nyomon követni mindazt, amire szüksége van egy új vagy potenciális ügyféllel való megbeszélés megkezdéséhez. Testreszabhatja ezt a dokumentumot, hogy tartalmazza ügynöksége legfontosabb folyamatait, kérdéseit és az ügyfeleknek nyújtandó legfontosabb értékesítési érveket, így nem fog tanácstalanul állni, amikor kérdéseket tesznek fel a megtérülésről, a költségekről vagy a sikerarányokról.

Ez egy kiváló dokumentum belső projektindító megbeszélésekhez, illetve dedikált projektmenedzserek számára.

Indítsd el a projektet a ClickUp segítségével

Nincs garancia arra, hogy a projekt a kezdőértekezlet után zökkenőmentesen fog zajlani. De ha van terved, az növeli a sikeres projektindító értekezlet esélyét, ami biztosan csökkenti a félreértéseket és az akadályokat.

Egy olyan értekezlet-szervező eszközzel, mint a ClickUp, ez a folyamat gyerekjáték lesz.

És ez még nem minden…

Képzelje el, mit tehet a ClickUp az egész projektjéért, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása. Feladat-, munkafolyamat-, erőforrás-, idő- és dokumentumkezelési képességeivel ez a tökéletes termelékenységi partnereszköz a marketingügynökségek számára!

Szerezzen nagy sikert a projektindító megbeszéléssel, ha még ma ingyenesen letölti a ClickUp alkalmazást!