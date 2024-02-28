A 10 legjobb UX-tervezési konferencia, amelyet nem szabad kihagynia [2025-ös kiadás]

A technológia és a mesterséges intelligencia által vezérelt korszakban a felhasználói élmény (UX) és a felhasználói felület (UI) tervezőire minden iparágban nagy szükség van. Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal előrejelzése szerint 2022 és 2032 között 15%-kal nő a digitális felületek és webdesign szakemberek foglalkoztatottsága. Ez hatalmas növekedés más szakmákhoz képest, amelyek átlagos növekedése mindössze 3%!

Az UX/UI design témák azonban folyamatosan fejlődnek, legyen szó a ember-számítógép interakcióval kapcsolatos felhasználói kutatásokról vagy az információs architektúra (IA) tervrajzokról. Éppen ezért mind a termékmenedzserek, mind az UX szakemberek minden évben figyelemmel kísérik a legjelentősebb UX design konferenciákat.

Ezek az események lehetővé teszik az UX-tervezők számára, hogy nyomon kövessék a legújabb UX-kutatásokat és trendeket, felfedezzék a feltörekvő eszközöket és a legmodernebb technológiákat, valamint tanuljanak a kiemelkedő iparági vezetők tapasztalataiból. ?

Nézze meg a 2024-es év 10 legjobb UX-tervezési konferenciájának listáját, és válassza ki a kedvére valót. Emellett bemutatjuk:

A gyakorlati workshopok és konferenciák előnyei

Tippek és eszközök, amelyek segítenek felkészülni az egyikre

Az UX konferenciák látogatásának előnyei

Érdemes részt venni egy UX konferencián, különösen ha figyelembe vesszük az árat és az időbeosztást? A következő előnyök segítenek a döntés meghozatalában: ?

Lépést tartani a legújabb trendekkel

Az UX-kutatás és -tervezés területe folyamatosan fejlődik. A néhány hónapja megszerzett ismeretek ma már nem feltétlenül relevánsak.

Bár az UX-szakembereknek egész évben követniük kell a trendeket és a tervezési kutatásokat, a rendelkezésre álló tartalom meglehetősen elméleti. A konferenciák remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy gyakorlatias ismereteket szerezzenek közvetlenül a véleményvezérektől, valamint azok tapasztalataiból és esettanulmányaiból.

Inspiráció keresése

Még ha az UX-tervezést izgalmasnak és kifizetődőnek is találja, be kell vallania, hogy a mindennapi rutin idővel elveheti a lelkesedését. A konferenciákon hallott sikertörténetek és a kollégákkal való kapcsolatok kellemes kikapcsolódást nyújtanak, újraélesztik a szenvedélyét és fokozzák a kreativitását.

Hálózatépítési lehetőségek

Az UX-tervezési konferenciák remek alkalmat kínálnak arra, hogy kapcsolatba lépj tapasztalt UX-tervezőkkel, kutatókkal és termékmenedzserekkel. Ezek a kapcsolatok különösen értékesek, ha új projektekhez keresel együttműködőket.

A legtöbb konferencia egy hosszú nap után, amelyen figyelmesen hallgattál és jegyzeteltél, lazító programokkal zárul. Megoszthatod a tapasztalataidat, megbeszélheted a közös kihívásokat, és összefoghatjátok az agytekervényeiteket, hogy innovatív megoldásokat találjatok.

Találkozzon példaképeivel

Ha kedvenc UX-tervezői konferencián tartanak előadást, ne hagyja ki a lehetőséget, hogy első kézből hallhassa tapasztalataikat és sikerük titkait. Néha lehetőség nyílik arra is, hogy személyesen is találkozhasson velük és beszélgethessen velük. ?

Nem ismeri a előadókat? Akkor is érdemes elmenni, mert olyan sokszínű perspektívákat fedezhet fel, amelyekről eddig nem is tudott. Ezek az ismeretek átalakíthatják tervezési gondolkodásmódját és munkastílusát.

Iparági továbbképzés

Az UX és design konferenciák virtuális és személyes workshopjait globális véleményvezérek vezetik. Ezek a workshopok olyan gyakorlati ismeretekre koncentrálnak, amelyeket gyakran nem lehet tanfolyamokból és könyvekből megszerezni. Mélyebben elmerülhet a kutatási módszerekben, interakciós technikákban és más, Önt érdeklő témákban.

Ez az élmény jelentős előrelépést jelenthet karrieredben. Akár még büszkélkedhetsz is azzal, hogy részt vettél az eseményen, és felhívhatod magadra a figyelmet – és talán egy nap előadó is lehetsz! ?

Döntés, melyik UX konferencián vegyen részt

Évente több tucat UX konferencia kerül megrendezésre, és lehetetlen mindegyiken részt venni. Végezzen alapos kutatást, hogy kiderüljön, melyek azok, amelyekre érdemes időt és pénzt fordítani. A döntéshez vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

Helyszín: Válasszon olyan eseményeket, amelyek közel vannak Önhöz, hogy az utazás ne legyen túl megterhelő. Bár a legtöbb konferencia hibrid formában zajlik, és felvételeket biztosít vagy virtuális részvételt tesz lehetővé, személyesen kell részt vennie az eseményen, hogy kihasználhassa annak interaktív és hálózatépítési lehetőségeit. Előadók: Bár minden tudás értékes, elsőbbséget kell adnia azoknak az eseményeknek, amelyeken neves iparágak UX-szakemberei vesznek részt. Témák: Válasszon olyan konferenciákat, amelyek az Ön számára érdekes témákkal foglalkoznak. Ezek jobban lekötik a figyelmét, és új irányt adhatnak karrierjének, hogy jobb lehetőségeket vonzzon magához. Költség: Az UX konferenciák drágák lehetnek, ezért keress kedvezményes korai jegyvásárlási lehetőségeket vagy csoportos foglalásokat. Ha az esemény továbbképzési lehetőséget kínál, meggyőzheted a munkáltatódat, hogy fedezze a költségeket. Nemzetközi konferenciák esetén számolj a közlekedés, a szállás és az étkezés költségeivel is.

Ha nem tud dönteni, használja a ClickUp összehasonlító mátrix sablont, hogy egyetlen ablakban rendezze el a lehetőségeket és az értékelési kritériumokat, és így gyorsabban tudjon dönteni.

A legjobb UX konferenciák UX szakemberek számára

Íme a 2024-ben a tervezőket leginkább érdeklő, legnépszerűbb UX-események – mind a kezdő, mind a tapasztalt UX-tervezők számára kínálunk lehetőségeket ?

1. ConveyUX

A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése új UX-meglátásokhoz vezetett. A ConveyUX következő háromnapos rendezvényének középpontjában az UX-tervezés, kutatás és stratégia területén megjelenő új AI-koncepciók állnak.

Több mint 30 iparági szakértőtől hallhatja, hogyan alkalmazkodnak UX-folyamataik az új, AI-vezérelt korszakban. A legjobb globális gondolkodók előadásait hallgathatja meg, többek között:

Dona Sarkar, a Microsoft AI és Copilot Extensibility Program vezetője Dr. Natalie Petouhoff, a Competitive Consulting Advantage vezérigazgatója Luke Wroblewski, ügyvezető igazgató, Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, a Figma Insights vezetője Elizabeth Churchill, a Google felhasználói élményért felelős igazgatója

Nem tud személyesen részt venni? Szerencsére otthonról is hozzáférhet az előadások és workshopok felvételeihez, diáihoz és egyéb tartalmakhoz valós időben.

Dátumok Február 27–29. Helyszín Seattle, Washington, USA (+online) Fő téma Mesterséges intelligencia Weboldal https://conveyux.com/

Bónusz olvasmány: A legjobb AI eszközök prezentációkhoz!

2. UXTH konferencia

A UXTH Conference Thailand 2024 remek programot ígér. Ez a hibrid esemény két hétvégén kerül megrendezésre, és három részből áll:

Kétnapos virtuális konferencia (alkalmas fiatal, kevés iparági tapasztalattal rendelkező tervezők számára) Egynapos személyes konferencia Egynapos workshop

Az eseményen felszólaló kiemelt iparági vezetők közül néhány:

Christopher Noessel, az IBM alkalmazott mesterséges intelligencia tervezési elveinek szakértője

Jonny Schneider, a Humble Ventures tulajdonosa és igazgatója

Pete Chemsripong, termékstratégiai tanácsadó, ThoughtWorks

Az eseményen számos konferencia előtti közösségi tevékenység is zajlik, például heti élő podcast, LabMeet és havi találkozók. ?

Az események angol nyelven zajlanak, a workshopon tolmács áll rendelkezésre. A konferencia videófelvételei három hónapig elérhetők lesznek.

Dátumok Március 16–24. Helyszín Bangkok, Thaiföld (+online) Fő téma Go Global With the Flow Weboldal https://uxth.co/

3. UX Copenhagen

A Copenhagen Human Experience nemzetközi konferencia 10. kiadásán panelbeszélgetésekre kerül sor a degrowth és a fogyasztói magatartás az UX területén témában. Különböző UX szakemberek vitatják meg a túlfogyasztást, az éghajlatváltozást, a hulladékot és a káros termelési folyamatok elsajátításának szükségességét. ?

Az előadók bemutatják az eddig elvégzett munkájukat ezeknek a problémáknak a leküzdése érdekében, és megvitatják, mit tehetnek a fiatal tervezők a fenntarthatóbb jövő érdekében.

A UX Copenhagen különféle programokat készített elő a résztvevők számára, például gyakorlati workshopokat, élő kérdések-válaszok szekciókat, nyereményjátékokat és könyvdedikálásokat.

Várja Önt az esemény kerekasztal-megbeszélései, ahol az előadók kis létszámú résztvevői csoportokban lépnek kapcsolatba professzionális tervezőkkel.

Dátumok Március 20–21. Helyszín Koppenhága, Dánia (+online) Fő téma Degrowth és fogyasztói társadalom Weboldal https://uxcopenhagen.com/

4. UXDX

Az UXDX egy konferencia, amelynek célja, hogy a feltörekvő UX gyakorlatokat és kihívásokat napirendre tűzze. Fókuszában a modern korszak fejlesztési és tervezési folyamatainak optimalizálása áll.

A májusi rendezvény New Yorkban kerül megrendezésre, és különböző típusú tartalmakkal várja a résztvevőket, többek között előadásokkal, interaktív panelbeszélgetésekkel, fórumokkal és workshopokkal.

Hallgathatja olyan neves cégek szakértőit, mint a Google, a Glovo, a Shopify, a Figma, az Asana és a NASA. A termékmenedzserek és az UX kutatócsoportok számára fontos témák között szerepelnek:

Csapatleépítés

Prioritások

Szolgáltatás-tervezés

A bizonytalanság elfogadása

Fenntartható felhasználói élmény gyakorlatok

Hallhatja majd az UXDX alapítóját, Rory Maddent is, aki az AI-ről, a (de)centralizációról és a Way of Working víziókról beszél.

Ha nem tud részt venni az eseményen, nézze meg az UXDX egyéb 2024-es eseményeit: UXDX APAC augusztus (virtuális) és a Dublin UXDX EMEA október (hibrid esemény).

Dátumok Május 15–17. Helyszín New York, Egyesült Államok (+online) Fő téma Áttérés a projektekről a termékcsapatokra Weboldal https://www.uxdx.com/

5. UX360 Kutatási Csúcstalálkozó 2024, Európa

Bár ez a májusi rendezvény csak a negyedik alkalommal kerül megrendezésre, az UX360 Research Summit az egyik legismertebb UX konferencia a világon. A közelgő esemény azonban az első személyes találkozó, ezért nem érdemes kihagyni.

Ez a konferencia a legújabb felhasználói értékelési és kutatási módszerekkel, valamint a tervezés és elemzés révén megvalósított UX-meglátásokkal foglalkozik. A neves B2B rendezvények szervezője, a Merlien Institute támogatásával bőséges networking lehetőségek várnak rád a konferencián, amelyen több mint 1000 UX-kutató és szakember részvétele várható.

Az UX360 Research Summit 2024 olyan virágzó vállalatok UX-kutatói által bemutatott esettanulmányokkal és beszélgetésekkel büszkélkedhet, mint például:

Google

Meta

Dropbox

Valóban

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Egyéb javasolt tevékenységek között szerepelnek interaktív panelbeszélgetések, egyéni találkozók és közösségi hálózati rendezvények. ?

Dátumok Május 16–17. Helyszín Berlin, Németország Fő téma Kutatás az UX-tervezés területén Weboldal https://www.ux360summit.com/

6. Ember-számítógép interakció (HCI) nemzetközi konferencia

A HCI International nem csak egy konferencia. Ez egy több mint 21 tudományos konferencia sorozata, amelyeken egyetlen regisztrációval részt vehet!

Az idei rendezvény Washington D. C.-ben kerül megrendezésre. Készüljön fel, mert ez egy nagy esemény lesz – a HCI ünnepli 40 éves fennállását.

UX-tervezőként íme néhány a HCI-ökoszisztéma legfontosabb konferenciái közül:

HCI: Ember-számítógép interakció tematikus terület (a vezető esemény)

DUXU: Konferencia a tervezésről, a felhasználói élményről és a használhatóságról

UAHCI: Konferencia az ember-számítógép interakcióban való univerzális hozzáférésről

MOBIL: Konferencia a mobilkommunikáció emberközpontú tervezéséről, működéséről és értékeléséről

HCI-Games: Fókuszban a HCI a játékokban

Ha diák vagy, benevezhetsz a Diákok Tervezési Versenyére, és részt vehetsz a számos tanulóknak szóló program egyikén. Ezek között szerepelnek mentorálási foglalkozások, hálózatépítő UX-események, sőt, még barbecue is! ?

Dátumok Június 29–július 4. Helyszín Washington DC, Egyesült Államok (+online) Fő téma Különböző ember-számítógép interakció témák Weboldal https://www.hci.international/

7. UX Nordic

Európa egyik legnagyobb UX konferenciája, az UX Nordic magas színvonalú, könnyen érthető tartalmat kínál, amelyet a való életben is alkalmazhat.

Az idei rendezvény sem lesz más. Nemzetközi előadók lépnek fel olyan iparági vezető vállalatoktól, mint a BMW, a Philips és az IKEA.

A fő konferencia napján interaktív előadásokon vehet részt olyan témákban, mint az UX jövője, az AI hatása a kutatásra és a tervezési rendszerekre, valamint az e-kereskedelem UX-je. A másik két napon lazább programok várják az érdeklődőket. Az utolsó nap, az Xperience Day, workshopokat kínál a legújabb UX-kutatásokról és a multiszenzoros tervezésről.

Bár virtuális és helyszíni jegyek is kaphatók, ha személyesen érkezik, hasonló gondolkodású emberekkel ismerkedhet meg, és élvezheti a díjátadó gálát, a komikusok fellépését, sőt még DJ-szettet is. ?

Dátumok Augusztus 28–30. Helyszín Aarhus, Dánia (+online) Fő téma Különböző Weboldal https://www.uxnordic.com/

8. UX Conf London

Ha még nem ismeri az UX-tervezési rendszereket, ez a konferencia Önnek szól.

Az UX Conf London 2017 óta szervez szórakoztató, de egyben oktató jellegű eseményeket. A 2024-es kiadáson a Meta, a Sony, a Microsoft, a Tripadvisor és sok más ismert vállalat képviselői tartanak előadásokat.

Ahelyett, hogy elméleti ismeretekkel bombáznánk Önt, ez az egynapos rendezvény az iparág gyakorlati oldalára összpontosít. Az előadók gyakran bemutatják a legjobb UI és UX tervezési eszközöket, mint például:

Notion

StoryTribe

Webflow

Typeform

Figma

Az előadások mellett interjúkon, élő kérdések-válaszok sorozaton és networking rendezvényeken is részt vehet az UX pszichológia és a design leadership aktuális témáiról. A kikapcsolódáshoz jóga, kávé és egy exkluzív Designer vs. AI kvíz is rendelkezésre áll.

Dátum Szeptember 13. Helyszín Southbank Centre, London (+online) Fő téma Népszerű UX és UI tervezőeszközök használata Weboldal https://theuxconf.com/

9. World Usability Congress

A World Usability Congress egy multidiszciplináris UX konferencia, amely különböző UX és design alaptémákat fed le, mint például a haptikus és multimodális interakció és a szolgáltatásdesign.

„Kérdezzen bármit” formátummal ez a nemzetközi konferencia inkább az interakciókra összpontosít, és lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy több mint 50 nemzetközi szakértő előadó tudását merítsék.

Az októberi rendezvény két részből áll. A főkonferencia előadásokkal, beszélgetésekkel és mesterkurzusokkal várja a résztvevőket, míg a Focus Days ipari UX workshopok köré szerveződik. A következő témákkal találkozhat:

UX stratégia

UX kutatási tevékenységek

Design leadership

Vállalati UX

Akadálymentesség

Ha szeretnéd bővíteni UX-ismereteidet, ne hagyd ki az AI-ről, a használhatósági tesztelésről és mérőszámokról, az ügyfélélmény-térképezésről, valamint a tervezési gondolkodásmódról és döntéshozatalról szóló workshopokat.

Dátumok Október 15–17. Helyszín Graz, Ausztria (+online) Fő téma Különböző Weboldal https://worldusabilitycongress.com/

10. PushUX

A 2012 óta aktív PushUX konferencia tökéletesítette formátumát és olyan légkört teremtett, amely egyszerre nyugodt és professzionális. A konferencia több mint 650 UX-tervezés iránt érdeklődőt vonz a világ minden tájáról, akik barátságos beszélgetéseket folytathatnak, miközben értékes iparági ismereteket szerezhetnek társaiktól.

A legtöbb konferencián ki kell választanod, mit szeretnél megnézni, ezért sokat kell mozognod, és így lemaradsz néhány előadásról. A PushUX más.

A gondosan összeállított, egypályás program 18 előadást és logikus narratívát tartalmaz. Azonban továbbra is személyre szabhatja azt, hogy mely közösségi szekcióüléseken szeretne részt venni.

A konferencia programja számos interaktív elemet tartalmaz, többek között egy kiállítást, amelyen több mint 20 tervezési projekt kerül bemutatásra. A szervezők azt is ígérik, hogy visszahozzák a résztvevők kedvenceit: a Lean Coffee vitákat és a Failure Slam üléseket.

Dátumok November 7–8. Helyszín München, Németország (+online) Fő téma Az információ még nem elérhető. Weboldal https://push-conference.com/

Hogyan készülj fel az UX konferenciákra: 5 tipp

Az idén meglátogatandó UX-események kiválasztása kiváló lépés karrierje előmozdítása felé – de hogyan hozhatja ki a legtöbbet ezekből a konferenciákból? Mi segítünk!

Kövesse ezt az öt tippet, hogy felkészüljön a legjobb UX konferenciákra, és biztosítsa a zökkenőmentes lebonyolítást. Emellett bemutatunk néhány eszközt és funkciót a ClickUp -ban, egy ingyenes vizuális projektmenedzsment megoldásban, amely segíthet maximalizálni a konferenciaélményét. ⭐

1. Készítsen részletes tervet

A legtöbb UX-szakembernek rengeteg dolga van, és végül más munkakövetelmények miatt kihagyják a konferenciákat. Az egyetlen megoldás az, ha jó előre megtervezi a programját, és biztosítja, hogy a naptárában legyen elég mozgástér egy gazdag konferenciaélményhez.

Ha a konferencia helyszíne utazást igényel, akkor hónapokkal előre kezdje el tervezni a munkafolyamatokat, hogy elkerülje a fontos feladatok elvégzését az esemény alatt.

Az első lépés az, hogy időben megvásárolja a jegyeket, amikor az árak még alacsonyabbak. Gondoskodjon az utazásról, és foglaljon szállást a helyszín közelében, hogy minimálisra csökkenthesse az utazási időt.

A legjobb módja a naptárának optimalizálására a ClickUp Tasks és annak natív naptára .

A ClickUp Tasks segítségével állítható függőségekkel, címkékkel és prioritási címkékkel tervezheti meg a jövőbeli munkafolyamatokat. A Naptár nézet segítségével vizualizálhatja az összes feladatát és eseményét – a drag-and-drop felület lehetővé teszi az időrések zökkenőmentes beállítását és a rugalmas ütemezés fenntartását.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Google Naptárhoz, hogy könnyedén megtekintse a ClickUp-ban ütemezett találkozókat és eseményeket.

A ClickUp szinkronizálható a Google Naptárral, így könnyen nyomon követheted a találkozóidat, feladataidat és eseményeidet egy helyen. Ráadásul az egyéni mezők segítségével fontos részleteket adhatsz hozzá a konferencia időpontjához, például:

A konferencia témája

Előadók

A műhely mentorai

2. Csomagolj a sikerért

Kényelmes, de professzionális megjelenésű ruhákat érdemes felkészíteni az eseményre. A legtöbb konferencia üzleti vagy akadémiai-alkalmi öltözködési szabályokat ír elő, lehetőleg visszafogott vagy konzervatív színekben. Hosszabb eseményekre válasszon lélegző anyagokat.

Ne felejtsd el a technikai eszközöket és a töltőket. Ha van névjegykártyád, vigyél magaddal, hogy megkönnyítsd a kapcsolatépítést.

Profi tipp: Személyes rendezvények esetén adja hozzá a szálloda, a rendezvény helyszíne és más látogatásra érdemes helyek címét a ClickUp-hoz. Az interaktív ClickUp térképnézet segítségével helyszíneket adhat hozzá feladatokhoz és eseményekhez, hogy megkönnyítse a navigációt, és biztonságos linkek segítségével meg is oszthatja őket. ?

Használja a ClickUp Térkép nézetet, hogy feladatokat rendeljen helyszínekhez, és jobban kezelje a helyspecifikus munkafolyamatokat.

3. Határozza meg a konferencia programjának prioritásait

A konferenciák gyakran hosszúak, gyors tempójúak és kimerítőek lehetnek. Fontos, hogy jól aludj, egyél és elegendő vizet igyál, hogy legyen energiád végigcsinálni a konferenciát. ?

A legtöbb szervező előre közzéteszi a konferencia teljes ütemtervét, így óránkénti áttekintést kaphat a prezentációkról és a workshopokról. Sok ilyen alprogram opcionális, ezért alaposan át kell tanulmányoznia az ütemtervet, hogy kiválaszthassa a legfontosabb eseményeket, és azok köré építhesse a programját.

A végleges ütemterv megtervezéséhez használhatja a ClickUp Gantt Chart vagy a Timeline view funkciót. Mindkét opció lehetővé teszi, hogy óránként határozza meg a napját. Színkóddal jelölheti az egyes alprogramokat, és prioritási jelöléseket adhat hozzá azokhoz, amelyeket nem szeretne kihagyni.

Készíts mikroszkopikus nézetet az UX konferencia ütemtervedről a ClickUp Timelines segítségével!

4. Fejleszd jegyzetelési készségeidet

Ne féljen kérdéseket feltenni a kérdések és válaszok szekcióban és a kerekasztal-beszélgetéseken, és figyeljen oda, amikor mások üzleti problémáikról beszélnek és megoldásokat keresnek. Gondosan készítse el a konferenciák során a jegyzeteket, hogy az újonnan megszerzett UX-ismeretei hosszú ideig megmaradjanak.

A probléma az, hogy ezek az események vizuálisan és mentálisan is stimulálóak, ezért könnyű lemaradni a jegyzeteléssel. Érdemes szokássá tenni a ClickUp Notepad használatát, hogy gyorsan leírhassa a fontos ötleteket és beszélgetési témákat. Asztali és mobil eszközökön egyaránt elérhető.

Könnyedén készíts jegyzeteket, szerkeszd őket gazdag formázási lehetőségekkel, és alakítsd őket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhetsz a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Az AI-kompatibilis ClickUp Docs segítségével rendszerezheti a különböző konferenciákon készült jegyzeteit. Hozzon létre mappákat az egyes konferenciákhoz, és tartsa rendezett állapotban jegyzeteit, ütemterveit és tudásdokumentumait. Imádni fogja az AI-vel történő összefoglalás lehetőségét, amikor gyorsan át szeretné tekinteni jegyzeteit.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a konferencia jegyzeteket.

A szerszám Fordítás funkciójával lokalizálhatja jegyzeteket, prezentációkat és nemzetközi konferenciákon folytatott beszélgetéseket. Ehhez csak ki kell jelölnie a lefordítani kívánt szövegrészt, megnyitnia a Fordítás legördülő menüt, és kiválasztania a kívánt nyelvet.

A ClickUp AI Translate funkciójával több mint 10 nyelven készíthetsz szinte tökéletes fordításokat a tartalmaidról.

5. Használja a sablonokat a workshopok során

A konferenciák keretében megrendezett workshopok rendkívül hatékony módszerek az új UX/UI koncepciók és bevált gyakorlatok megismerésére. Ezek a foglalkozások azonban aktív részvételt igényelnek, és gyakran nehéz 100%-osan teljesíteni a korlátozott időkereten belül.

Itt jönnek képbe az UX-sablonok. Ezek előre strukturált dokumentumok, amelyek úgy vannak optimalizálva, hogy szűkös helyzetekben gyorsabban tudj teljesíteni.

A ClickUp több mint 1000 sablonnal támogatja Önt a különböző workshop-feladatok során. Ha például a workshop vezetője megkéri Önt, hogy készítsen egy példa felhasználói élménytérképet, akkor gyorsan előhívhatja a ClickUp UX Roadmap Template sablont, és annak színes térképét felhasználva gyorsan elkészítheti a példát.

Ezzel a sablonnal pillanatok alatt elkészítheti a felhasználói tesztelést, kutatást és tervezési iterációkat részletező ütemtervet.

Ha a konferencia témája ezekhez a fogalmakhoz kapcsolódik, akkor érdekelhetik Önt a marketingnaptárak készítéséhez, a heurisztikus értékeléshez és a használhatósági teszteléshez használható sablonok is.

Alkalmazzuk az újonnan megszerzett UX-ismereteket a jövőbeli projektekben a ClickUp segítségével

A ClickUp segítségével könnyebben megvalósíthatja az eseményeken szerzett ismereteket. Először is, a ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen szervezheti az új UX-kutatásokat és egyszerűsítheti a tervezési folyamatot. A platform további előnyei:

A ClickUp AI segítségével pillanatok alatt létrehozhat felhasználói személyiségeket, felhasználói utazásokat és kreatív briefeket!

Használja ki a ClickUp gondosan kiképzett AI eszközének erejét, hogy gyorsan elkészíthesse a briefeket és a felhasználói utazásokat.

A ClickUp nemcsak a munkád tervezésében segít, hanem hatékony tervezési eszköz is lehet. Te és a csapatod a ClickUp Whiteboards segítségével valós időben brainstormingozhattok és készíthettek vázlatokat.

Miután a makettek készen vannak, küldje el őket jóváhagyásra a kívánt együttműködőnek, aki ellenőrizheti őket, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és visszajelzést adhat.

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy valós időben együttműködhessen csapatával, és vonzó vázlatokat és felhasználói térképeket készíthessen.

A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, köztük olyan tervezők kedvenceivel, mint a Figma, felhasználói kutatási szoftverekkel, mint a Hotjar, és még tartalomnaptárakkal és marketingeszközökkel is, mint a Hootsuite és a Hubspot.

Fejleszd készségeidet UX-tervezési konferenciákkal és a ClickUp segítségével

Az UX-tervezési konferenciák kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy lépést tarts az új fejlesztésekkel, multidiszciplináris workshopokon bővítsd ismereteidet, és kapcsolatba lépj más felhasználói élmény szakemberekkel.

Átgondolt felkészülési tippjeinkkel, valamint a ClickUp eszközökkel és sablonokkal a lehető legtöbbet hozhatja ki az UX konferenciákból, amelyeken részt vesz.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és testreszabhatod úgy, hogy megbízható segéded legyen a konferenciákon és a mindennapi munkában. ?