A 10 legjobb Webflow alternatíva kiváló weboldalak készítéséhez

A weboldalak készítése régen bonyolult folyamat volt, amelyhez mélyreható HTML, CSS és JavaScript ismeretekre volt szükség. Ma azonban a helyzet drasztikusan megváltozott. A modern, kódolás nélküli weboldal-készítők, mint például a Webflow, demokratizálták a weboldalak készítését, így azok a technikai ismeretekkel nem rendelkező digitális vizionáriusok számára is elérhetővé váltak.
Mégis, hatékony funkciói és tervezési képességei ellenére a Webflow nem mindenki számára ideális megoldás. Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk a jelenleg elérhető 10 legfunkcionálisabb Webflow alternatívát, feltárva azok képességeit, korlátait és árait.
Mi az a Webflow?
A Webflow elsősorban tartalomkezelő rendszerként (CMS) működik, ami megkülönbözteti a sablonos drag-and-drop weboldal-készítő szoftverektől.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a Webflow egyedi középutat képvisel. Ötvözi a hagyományos CMS-platformokban, például a WordPressben általánosan megtalálható mélyreható testreszabási lehetőségeket néhány, a modern, kódolás nélküli weboldal-készítőkben jellemző felhasználóbarát funkcióval.
Ez a keverék olyan szintű ellenőrzést kínál, amely tapasztalt felhasználók és fejlesztők számára tökéletes lehet, de kezdők számára túlzottnak bizonyulhat. ?
A Webflow a tervezés és SEO (keresőmotor-optimalizálás) terén tűnik ki, ami vonzó választássá teszi a digitális marketingesek számára. Az e-kereskedelem terén azonban a platform nem biztosít skálázható megoldást, ami a weboldal-készítők egyik legnagyobb korlátja.
Hogyan válasszuk ki a legjobb Webflow alternatívát?
Ezek az irányelvek segíthetnek megtalálni azt a Webflow alternatívát, amely nemcsak megfelel, de talán még meg is haladja weboldal-készítési igényeit:
- Könnyű használat: A platformnak intuitívnak kell lennie a te szintű felhasználók számára.
- Design rugalmasság és testreszabás: Keress sokszínű design és testreszabási lehetőségeket. Lehet, hogy olyan sablonokra van szükséged, mint üzleti, portfólió és blog.
- Mobil responszivitás: A kézi eszközök felhasználóinak számának növekedése miatt olyan weboldal-készítőre van szükséged, amely különböző képernyőméretekhez alkalmazkodik.
- SEO funkciók: A beépített SEO funkciók segíthetnek webhelyének jobb rangsorolásban a keresőmotorokban, így több organikus forgalmat generálva.
- E-kereskedelmi funkciók: Ha online áruházat üzemeltet, akkor érdemes megnéznie a készletkezelést, a felhasználóközpontú rendelési funkciókat és a szállítási lehetőségek beállítását is.
- Beépített elemzés: A valós idejű elemzés értékes betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe, segítve Önt a weboldal adat alapú módosításában (pl. a Google Analyticshez való csatlakozás).
- Skálázhatóság: A növekvő vállalkozások érdemes megvizsgálniuk a weboldal tárolási kapacitásának vagy sávszélességének növelésére rendelkezésre álló támogatást.
Készítse el álmai weboldalát: a 10 legjobb Webflow alternatíva
Bármilyen weboldalt is szeretne létrehozni, biztos lehet benne, hogy van egy tökéletes weboldal-készítő az Ön számára.
Online áruházat indít? Milliók által látogatott blogot? Vagy stílusúti mutatóval szeretné megőrizni márkájának arculatát? Lehet, hogy pont a megfelelő választásunk van az Ön számára – nézze meg a 10 legjobb platformot, hogy megvalósítsa saját weboldalának álmát! ?
1. WordPress
Ha olyan tartalomkezelő rendszert keres, amellyel saját webhelyének minden apró részletét finomhangolhatja, akkor ne keressen tovább, mint a WordPress. A kódhoz való teljes hozzáférés révén testre szabhatja a tervezési beállításokat és a SEO-bővítményeket, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi céljainak. ?️
A platform különböző tartalomtípusokat támogat, beleértve a hosszú formátumú bejegyzéseket és interjúkat is. Ezenkívül lehetőséged van hangkeresési funkciót hozzáadni, hogy javítsd a mobil felhasználók weboldal-élményét.
A WordPress legnagyobb előnye, hogy alapverziója teljesen ingyenes! Nyílt forráskódú platformként mindenki számára lehetőséget kínál témák és bővítmények készítésére – egyes fejlesztők ingyenesen kínálják termékeiket, míg mások fizetős szolgáltatásokat nyújtanak. Ne feledje, hogy a WordPress ingyenes csomagjának választása esetén továbbra is fizetnie kell a tárhelyszolgáltatásért.
A WordPress legjobb funkciói
- Nyílt forráskódú platform a népszerű weboldal-készítőn keresztül
- Teljes ellenőrzés a weboldal kódja felett
- Több mint 59 000 plugin és 11 000 téma
- Rugalmas integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal
A WordPress korlátai
- A frissítésekkel összeférhetetlenségi problémák merülhetnek fel.
- Más weboldal-készítőkhöz képest nincs dedikált ügyfélszolgálat, mivel önkéntesek működtetik.
WordPress árak
- Ingyenes
- Személyes: 4 USD/hó
- Prémium: 8 USD/hó
- Üzleti: 25 USD/hó
- Kereskedelem: 45 USD/hó
- Enterprise: 25 000 USD/évtől
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
WordPress értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 14 500 értékelés)
2. Shopify
A Shopify egy egy helyen elérhető, e-kereskedelmi weboldalak létrehozására szolgáló szolgáltatás, amely széles körű eladói réteget szolgál ki – a kezdőktől a tapasztalt vállalkozókig. A Shopify-on keresztül domain nevet vásárolhat, vagy csatlakoztathat egy már meglévőt. A tárhely a szolgáltatásban benne van.
A korlátlan tárhely, sávszélesség és terméklistákkal a Shopify egy rendkívül skálázható megoldás a növekvő vállalkozások számára. Felhasználóbarát drag-and-drop felületének köszönhetően ideális webdesign eszköz. Használja ki a Shopify előre elkészített témáit és AI-alapú szöveggenerálását, hogy néhány óra alatt felállítson egy teljesen működőképes online áruházat! ?
A Shopify legjobb funkciói
- Drag-and-drop AI weboldal-készítő
- Több mint 100 ingyenes és prémium téma
- Beépített fizetési feldolgozás
- Készletkezelés
- Korlátlan sávszélesség, ami kiemeli ezt a Webflow alternatívák listáján
A Shopify korlátai
- A kisvállalkozások számára drága lehet a felhalmozódott plugin-költségek vagy webalkalmazások miatt.
- Korlátozott hirdetési lehetőségek, mivel nem hozhat létre sok termékváltozatot
Shopify árak
- Starter: 5 USD/hó
- Alap: 24 USD/hó
- Shopify: 69 USD/hó
- Kiskereskedelem: 79 USD/hó
- Haladó: 299 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Shopify értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)
3. Wix
Három különböző weboldal-szerkesztővel, amelyek különböző komplexitási követelményeknek felelnek meg, a Wix biztosítja, hogy bárki létrehozhasson weboldalt, függetlenül a technikai szakértelmétől. Ehhez jön még a több mint 800 tervezési sablonból álló gyűjteménye – mobilbarát opciókkal! ?
Bár a Wix kínál néhány e-kereskedelmi funkciót, például online fizetést és készletkezelést, inkább személyes vagy üzleti weboldalak és blogok létrehozására alkalmas.
A Wix SEO Wiz olyan eszközökkel rendelkezik, mint a meta- és kanonikus címkék, valamint az azonnali Google-indexelés, amelyek segítségével webhelyét keresőmotorbaráttá teheti!
A Wix legjobb funkciói
- Három egyszerű weboldal-szerkesztő
- Több mint 800 tervezési sablon a weboldalak gyorsabb elkészítéséhez
- Fejlett SEO eszközök
- Több mint 500 alkalmazásintegráció (elemzések, fejlett marketingeszközök stb.)
- Mobilalkalmazás a weboldalad útközbeni kezeléséhez
A Wix korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek haladó fejlesztők számára
- A navigáció lehetne jobb
Wix árak
- Light: 16 USD/hó
- Alap: 27 USD/hó
- Üzleti: 32 USD/hó
- Business Elite: 159 USD/hó
- Vállalati: Kapcsolatfelvétel után elérhető
Wix értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)
4. Squarespace
Akár vizuálisan lenyűgöző online portfóliót szeretne létrehozni, akár stílusúti útmutatót szeretne közzétenni a márkaeszközök kezelésének megkönnyítésére, akár kiskereskedelmi weboldalt szeretne indítani, a Squarespace segít Önnek. A Squarespace az egyik legjobb Webflow alternatíva, mivel intuitív drag-and-drop szerkesztőjével lehetővé teszi a weboldalak készítésekor a használati esetek, például a kereskedelem, a időpontfoglalás és a fizetés testreszabását.
A platform egyik kiemelkedő jellemzője a mobil optimalizálás. A Squarespace sablonok úgy lettek kialakítva, hogy minden eszközön jól nézzenek ki és működjenek. Ráadásul támogatást kap az Accelerated Mobile Pages (AMP) technológiához, amely a weboldalak könnyített verzióit hozza létre, hogy gyorsítsa a mobil eszközökön történő betöltési időt. ⚡
A Squarespace legjobb funkciói
- Mobilra optimalizált tervezési sablonok
- Integrált e-kereskedelmi funkciók
- AMP támogatás
- Beépített SEO eszközök (nincs szükség kód írására vagy jelölés szerkesztésére)
A Squarespace korlátai
- Nem igazán alkalmas kiterjedt weboldalak építésére
- Ritka harmadik féltől származó integrációk
Squarespace árak
- Személyes: 16 USD/hó
- Üzleti: 23 USD/hó
- Kereskedelem (alap): 27 USD/hó
- Kereskedelem (haladó): 49 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Squarespace értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
5. SITE123
A SITE123 ideális kapu azok számára, akik először merészkednek be a weboldalkészítés világába. Egyszerűsített felülete 16 testreszabható sablont kínál olyan felhasználási esetekhez, mint Üzleti, Blog és Egészség és wellness. Három lépésben hozhatja létre és üzembe helyezheti weboldalát:
- Válassza ki webhelyének típusát
- Töltse fel vagy válogassa össze tartalmát a drag-and-drop szerkesztő segítségével.
- Közzététel
A SITE123 lehetővé teszi, hogy ingyenesen hozzon létre egy egyéni aldomainet, vagy fizetés ellenében csatlakoztassa a domainjét.
A SITE123 számos e-kereskedelmi lehetőséget kínál, de a fejlett fizetési megoldások, mint a PayPal és a Stripe, csak prémium előfizetéssel érhetők el.
A SITE123 legjobb funkciói
- 16 testreszabható sablon különböző niche-ekhez
- Rugalmas e-kereskedelmi weboldal-készítés kategória- és termék-testreszabással
- Ingyenes ideiglenes aldomain
- Támogatja az egyoldalas weboldal struktúrákat
A SITE123 korlátai
- Korlátozott egyéni kód karakterkorlát és maximális oldalszám
- Nincs telefonos ügyfélszolgálat
SITE123 árak
- Ingyenes
- Prémium: 12,80 USD/hó
SITE123 értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)
6. Weebly
A Weebly (jelenleg a Square, Inc. tulajdonában) alapvető weboldal-készítő funkciókat kínál, kódolás nélkül. Intuitív drag-and-drop szerkesztőjével pillanatok alatt megtervezhet egy weboldalt vagy online áruházat, vagy átválthat a HTML/CSS szerkesztőre, hogy nagyobb kontrollt gyakorolhasson weboldala megjelenése felett. ?
A platform több mint 40 témát kínál hagyományos weboldalakhoz és 15 témát online áruházakhoz – mindegyik mobilbarát. Emellett lehetővé teszi, hogy e-maileket küldjön előfizetőinek.
A SEO terén a Weebly lehetővé teszi a meta tagek, alt tagek és oldalspecifikus leírások, valamint egyéb elemek egyszerű integrálását, hogy webhelye jobb helyezést érjen el a keresési eredmények között.
A Weebly legjobb funkciói
- Támogatja mind a drag-and-drop, mind a HTML/CSS szerkesztést.
- Mobilra optimalizált weboldal és online áruház témák
- Beépített e-mail marketing és SEO eszközök
- A Square támogatja a biztonságos fizetési feldolgozást.
A Weebly korlátai
- Korlátozott kódtestreszabási lehetőségek
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Square felvásárlása után elhanyagolták a fejlesztési szempontokat.
Weebly árak
- Ingyenes
- Személyes: 10 USD/hó
- Professzionális: 12 USD/hó
- Teljesítmény: 26 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Weebly értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (1500+ értékelés)
7. HubSpot CMS Hub
A HubSpot CMS Hub egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot, és marketingközpontú funkcióival tűnik ki leginkább. Például egyetlen irányítópultról felügyelheti közösségi média fiókjait és ütemezheti bejegyzéseit, hogy optimalizálja célcsoportja elérését.
A HubSpot segít valós időben figyelemmel kísérni a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a webes forgalom, az ügyfelek elkötelezettsége és az elégedettségi szint. A/B tesztelési funkciói lehetővé teszik webhelyének finomhangolását a konverziós arányok növelése érdekében. Egy másik előnye a blogok egyszerűsített létrehozása a Hubspot ingyenes AI írási eszközével, amely főként az OpenAI generatív AI technológiáján alapul.
A HubSpot CMS Hub legjobb funkciói
- Marketing-központú funkciók, mint például az A/B tesztelés és az e-mail kampányok
- Központi irányítópultról történő közösségi média kezelés
- Beépített elemzés
- AI írási asszisztens
- Integrált SSL a weboldal biztonságának fokozása érdekében
A HubSpot CMS Hub korlátai
- Használhatna egy verziókezelő rendszert
- A jelentéskészítő funkció használata nehéz lehet.
HubSpot CMS Hub árak
- Ingyenes
- Starter: 23 USD/hó
- Professzionális: 360 USD/hó
- Vállalati: 1200 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
HubSpot CMS Hub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
8. Hostinger
A Hostinger eredetileg webtárhely-szolgáltatásként indult, de nemrég kibővítette tevékenységi körét egy integrált weboldalkészítő és webtárhely-csomag bevezetésével. A platform több mint 140 stílusos sablont kínál, amelyek intuitív drag-and-drop szerkesztővel testreszabhatók.
A kezdőknek szánt platform AI-építője megteremti a webhely alapjait, megkönnyítve ezzel a munkádat. A webhelyépítésen túl a platform szolgáltatásait kiterjeszti az AI-tartalom generálására is, olyan funkciókat kínálva, mint a logótervezés és a tartalomírás.
Az e-kereskedelem terén a Hostinger kis- és középvállalkozásoknak nyújt támogatást, akár 500 termék értékesítését is lehetővé téve.
A Hostinger legjobb funkciói
- Több mint 140 előre megtervezett sablon
- Mesterséges intelligenciával működő eszközök weboldal-készítéshez és tartalomgeneráláshoz
- E-kereskedelmi támogatás
- Ingyenes domain az első évre
A Hostinger korlátai
- A csevegő ügyfélszolgálat válasza lassú lehet.
- Nincs fájlfeltöltési lehetőség a felhasználó ügyfelei számára
Hostinger árak
- Prémium: 2,99 USD/hó (megújításkor 6,99 USD/hó)
- Üzleti: 3,99 USD/hó (megújításkor 8,99 USD/hó)
- Cloud Startup: 8,99 USD/hó (megújításkor 19,99 USD/hó)
Hostinger értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
9. Softr
A Softr előre elkészített sablonok használatával szoftveralkalmazások létrehozására szolgál – nincs szükség kódolásra. A drag-and-drop felület és az előre elkészített blokkok, mint például listák, diagramok és űrlapok segítségével néhány perc alatt összeállíthatod az alkalmazásodat. ?
A Softr lehetővé teszi, hogy összekapcsolja alkalmazását meglévő adatbázisokkal és adatforrásokkal, például Airtables vagy Google Sheets, az automatikus adat-szinkronizálás érdekében. Csapatának tagjai megtekinthetik, szerkeszthetik vagy használhatják az alkalmazást, így ideális megoldás privát csapat-intranet, saját CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszer vagy egyedi ügyfélportál létrehozásához.
A Softr legjobb funkciói
- Drag-and-drop felület előre elkészített blokkokkal
- Zökkenőmentes adatbázis- és adatforrás-integráció
- Munkafolyamat-automatizálás a Zapier vagy a Make segítségével
- Testreszabható felhasználói jogosultságok és hozzáférési szintek
A Softr korlátai
- Korlátozott számú irányítópult-sablon
- A mobil eszközökre való reagálóképesség javítható lenne
Softr árak
- Ingyenes
- Alap: 49 USD/hó
- Professzionális: 139 USD/hó
- Üzleti: 269 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Softr értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
10. Big Cartel
A Big Cartel, amely felhasználóbarát jellegéről és az egyszerűségre való összpontosításáról ismert, egy kifejezetten a kreatív közösség számára tervezett e-kereskedelmi megoldás . 16 ingyenes, mobilra optimalizált téma közül választhatsz, majd az egyedi oldalakat kitöltheted az üzleti tevékenységedre jellemző adatokkal. ?️
Bár a Big Cartel nem rendelkezik fejlett funkciókkal, könnyen elindíthatja az alábbi opciókkal:
- Stripe vagy PayPal a fizetések feldolgozásához
- Alapvető szállítási funkciók
- Eszközök a webhely teljesítményének elemzéséhez
Marketing és promóciós célokra fontos integrációkat biztosít, például a Mailchimp és az Instagram számára. A Zapier segítségével üzletét számos más alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.
A Big Cartel legjobb funkciói
- Intuitív felhasználói irányítópult
- 16 ingyenes, mobilra optimalizált téma
- Integrált megoldások fizetéshez, szállításhoz és teljesítményelemzéshez
- Natív integrációk a Mailchimp és az Instagram szolgáltatással
- Nincs további tranzakciós díj
A Big Cartel korlátai
- Kevesebb funkció, mint a versenytársak kínálnak
- Az Instagram integrációja lehetne jobb
Big Cartel árak
- Arany: Ingyenes
- Platinum: 9,99 USD/hó
- Diamond: 19,99 USD/hó
Big Cartel értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
Egyéb eszközök
A weboldal-készítő csak egy darabja annak a kirakós játéknak, amelyet hatékony online jelenlétnek nevezünk. Sikerének nagy része olyan kritikus tényezőktől függ, mint az Ön által készített tartalom minősége és weboldalának kezelése. Ezért javasolják a szakértők, hogy a weboldal-készítő mellett használjon speciális projektmenedzsment eszközöket is, mint például a ClickUp! ?
ClickUp
Egy látványos, vizuálisan lenyűgöző weboldal felkelti a látogatók érdeklődését, de csak a vonzó, informatív és jól megírt tartalom tartja meg őket. Jó hír: a ClickUp AI segítségével ilyen tartalmakat gyorsabban hozhatsz létre, mint valaha!
A ClickUp AI a személyes szövegszerkesztője, amely kifinomultabbá teszi írásait, és a célközönségnek megfelelően élénk és vonzóvá varázsolja azokat. Az azonnali összefoglalás, a nyelvtani ellenőrzés és a szerepkörspecifikus utasítások segítségével mindent elvégezhet a tartalom írásától a formázott fejléc és táblázatokkal történő strukturálásáig.
Vonzza az ügyfeleket elegáns, meggyőző weboldal-tartalommal, vagy tartsa meg őket személyre szabott e-mailekkel – a ClickUp AI segít Önnek. A kreativitást új szintre emeli azzal, hogy segít Önnek könnyedén megtervezni és ötleteket kidolgozni – új tartalmi összefoglalókat készíteni, informatív felméréseket beágyazni, vagy olyan frappáns marketing szlogent kitalálni, amely rezonál a közönségével. ?
A víziótól a megvalósításig: egyszerűsítse csapata munkáját a ClickUp segítségével
A ClickUp projektmenedzsment csomag ideális segítséget nyújt a weboldal teljes körű kezeléséhez. Akár egyedül, akár egy nagy csapatban dolgozik, létrehozhat dedikált feladatlistákat a weboldal fejlesztéséhez és karbantartásához.
Kövesse nyomon az előrehaladást és a munkaterhelést a ClickUp Dashboards segítségével. Egyesítse a kritikus mutatókat, mint például a csapat előrehaladása, a feladatok állapota és az időkövetés, hogy átfogó képet kapjon weboldalának projektjéről. A valós idejű együttműködés is gyerekjáték, olyan funkcióknak köszönhetően, mint:
- ClickUp Whiteboards a tervező és fejlesztő csapatok számára
- Hozzászólás hozzárendelése
- Azonnali csevegés emoji támogatással
- Cselekvésre ösztönző értesítések
A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál – lista, Gantt, tábla és még sok más –, amelyekkel a munkafolyamatok vizualizálása egyszerű és intuitív.
A ClickUp Goals segítségével konkrét mérföldköveket állíthatsz be és összekapcsolhatod őket mérhető célokkal, így egy pontosabb útitervet hozhatsz létre a weboldal építéséhez. A elfoglalt csapatvezetőknek azt javasoljuk, hogy használják a platform teendőlistáit és ellenőrzőlistáit, amelyekkel a feladatkezelés gyerekjáték lesz.
Segítségre van szüksége? Használja a ClickUp több mint 1000 sablonját, hogy strukturálja projektjét. Néhány kiváló lehetőség:
A ClickUp a szoftverfejlesztési ciklusok támogatásában is kiemelkedő, részletes hibakövetéssel. Próbáld ki vizuális ütemterveit a haladás, a függőségek és az akadályok felügyeletére, hogy mindenki számára egyértelműek legyenek a prioritások.
Azok számára, akik Git eszközöket használnak, a ClickUp teljesen integrált Git pipeline-t kínál, testreszabható kiadási folyamatokkal és élesítés előtti ellenőrzőlistákkal. Ezek automatikusan szinkronizálódnak a ClickUp-on belül, hogy egyszerűbbé tegyék a kiadások kezelését.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Docs AI támogatással a tartalom létrehozásához és kezeléséhez
- Több mint 15 testreszabható projektnézet a weboldal fejlesztésének tervezéséhez
- Valós idejű csapatmunka
- A weboldal fejlesztésének legfontosabb szakaszait jelző projektmérföldkövek
- Időkövetési funkciók a szállítási határidők nyomon követéséhez
- Agilis munkafolyamat-támogatás
- Vizuális útitervek a tervező, tartalom- és fejlesztőcsapatok összehangolásához
- Integrált Git eszközök az egyszerűsített kiadáskezeléshez
- Egyszerűsített hibajelentés és problémakezelés egyéni mezőkkel és állapotokkal
A ClickUp korlátai
- Az AI funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.
- A fejlett funkciók megtanulása időbe telik
ClickUp árak
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
Válassza ki a Webflow alternatíváját, és kezdjen el alkotni a ClickUp segítségével!
Weboldal készítése egy dolog, de remek weboldal készítése már egészen más tészta. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. ?
A platform páratlan AI-támogatásával és weboldal-projektkezelési funkcióival minden eszköz a rendelkezésére áll, amire szükség van a kiváló weboldal építésének bonyolult folyamatában. Tehát törekedjen a kivételesre – kezdje meg ClickUp-kalandját még ma egy ingyenes fiókkal!