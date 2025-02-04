A 10 legjobb Webflow alternatíva kiváló weboldalak készítéséhez

Nem is olyan régen, ha weboldalt akartál készíteni, de fogalmad sem volt a programozásról, nos, mondjuk úgy, hogy problémád volt! ?

A weboldalak készítése régen bonyolult folyamat volt, amelyhez mélyreható HTML, CSS és JavaScript ismeretekre volt szükség. Ma azonban a helyzet drasztikusan megváltozott. A modern, kódolás nélküli weboldal-készítők, mint például a Webflow, demokratizálták a weboldalak készítését, így azok a technikai ismeretekkel nem rendelkező digitális vizionáriusok számára is elérhetővé váltak.

Mégis, hatékony funkciói és tervezési képességei ellenére a Webflow nem mindenki számára ideális megoldás. Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk a jelenleg elérhető 10 legfunkcionálisabb Webflow alternatívát, feltárva azok képességeit, korlátait és árait.

De ez még nem minden! Maradjon velünk a végéig, mert bemutatunk egy praktikus eszközt, amely rendet teremt a gyakran kaotikus weboldalkészítési folyamatban! ?

Mi az a Webflow?

A Webflow elsősorban tartalomkezelő rendszerként (CMS) működik, ami megkülönbözteti a sablonos drag-and-drop weboldal-készítő szoftverektől.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a Webflow egyedi középutat képvisel. Ötvözi a hagyományos CMS-platformokban, például a WordPressben általánosan megtalálható mélyreható testreszabási lehetőségeket néhány, a modern, kódolás nélküli weboldal-készítőkben jellemző felhasználóbarát funkcióval.

Ez a keverék olyan szintű ellenőrzést kínál, amely tapasztalt felhasználók és fejlesztők számára tökéletes lehet, de kezdők számára túlzottnak bizonyulhat. ?

A Webflow a tervezés és SEO (keresőmotor-optimalizálás) terén tűnik ki, ami vonzó választássá teszi a digitális marketingesek számára. Az e-kereskedelem terén azonban a platform nem biztosít skálázható megoldást, ami a weboldal-készítők egyik legnagyobb korlátja.

Hogyan válasszuk ki a legjobb Webflow alternatívát?

Ezek az irányelvek segíthetnek megtalálni azt a Webflow alternatívát, amely nemcsak megfelel, de talán még meg is haladja weboldal-készítési igényeit:

Könnyű használat: A platformnak intuitívnak kell lennie a te szintű felhasználók számára. Design rugalmasság és testreszabás: Keress sokszínű design és testreszabási lehetőségeket. Lehet, hogy olyan sablonokra van szükséged, mint üzleti, portfólió és blog. Mobil responszivitás: A kézi eszközök felhasználóinak számának növekedése miatt olyan weboldal-készítőre van szükséged, amely különböző képernyőméretekhez alkalmazkodik. SEO funkciók: A beépített SEO funkciók segíthetnek webhelyének jobb rangsorolásban a keresőmotorokban, így több organikus forgalmat generálva. E-kereskedelmi funkciók: Ha online áruházat üzemeltet, akkor érdemes megnéznie a készletkezelést, a felhasználóközpontú rendelési funkciókat és a szállítási lehetőségek beállítását is. Beépített elemzés: A valós idejű elemzés értékes betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe, segítve Önt a weboldal adat alapú módosításában (pl. a Google Analyticshez való csatlakozás). Skálázhatóság: A növekvő vállalkozások érdemes megvizsgálniuk a weboldal tárolási kapacitásának vagy sávszélességének növelésére rendelkezésre álló támogatást.

Készítse el álmai weboldalát: a 10 legjobb Webflow alternatíva

Bármilyen weboldalt is szeretne létrehozni, biztos lehet benne, hogy van egy tökéletes weboldal-készítő az Ön számára.

Online áruházat indít? Milliók által látogatott blogot? Vagy stílusúti mutatóval szeretné megőrizni márkájának arculatát? Lehet, hogy pont a megfelelő választásunk van az Ön számára – nézze meg a 10 legjobb platformot, hogy megvalósítsa saját weboldalának álmát! ?

1. WordPress

Ha olyan tartalomkezelő rendszert keres, amellyel saját webhelyének minden apró részletét finomhangolhatja, akkor ne keressen tovább, mint a WordPress. A kódhoz való teljes hozzáférés révén testre szabhatja a tervezési beállításokat és a SEO-bővítményeket, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi céljainak. ?️

A platform különböző tartalomtípusokat támogat, beleértve a hosszú formátumú bejegyzéseket és interjúkat is. Ezenkívül lehetőséged van hangkeresési funkciót hozzáadni, hogy javítsd a mobil felhasználók weboldal-élményét.

A WordPress legnagyobb előnye, hogy alapverziója teljesen ingyenes! Nyílt forráskódú platformként mindenki számára lehetőséget kínál témák és bővítmények készítésére – egyes fejlesztők ingyenesen kínálják termékeiket, míg mások fizetős szolgáltatásokat nyújtanak. Ne feledje, hogy a WordPress ingyenes csomagjának választása esetén továbbra is fizetnie kell a tárhelyszolgáltatásért.

A WordPress legjobb funkciói

Nyílt forráskódú platform a népszerű weboldal-készítőn keresztül

Teljes ellenőrzés a weboldal kódja felett

Több mint 59 000 plugin és 11 000 téma

Rugalmas integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal

A WordPress korlátai

A frissítésekkel összeférhetetlenségi problémák merülhetnek fel.

Más weboldal-készítőkhöz képest nincs dedikált ügyfélszolgálat, mivel önkéntesek működtetik.

WordPress árak

Ingyenes

Személyes: 4 USD/hó

Prémium: 8 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó

Kereskedelem : 45 USD/hó

Enterprise: 25 000 USD/évtől

WordPress értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 500 értékelés)

2. Shopify

A Shopify egy egy helyen elérhető, e-kereskedelmi weboldalak létrehozására szolgáló szolgáltatás, amely széles körű eladói réteget szolgál ki – a kezdőktől a tapasztalt vállalkozókig. A Shopify-on keresztül domain nevet vásárolhat, vagy csatlakoztathat egy már meglévőt. A tárhely a szolgáltatásban benne van.

A korlátlan tárhely, sávszélesség és terméklistákkal a Shopify egy rendkívül skálázható megoldás a növekvő vállalkozások számára. Felhasználóbarát drag-and-drop felületének köszönhetően ideális webdesign eszköz. Használja ki a Shopify előre elkészített témáit és AI-alapú szöveggenerálását, hogy néhány óra alatt felállítson egy teljesen működőképes online áruházat! ?

A Shopify legjobb funkciói

Drag-and-drop AI weboldal-készítő

Több mint 100 ingyenes és prémium téma

Beépített fizetési feldolgozás

Készletkezelés

Korlátlan sávszélesség, ami kiemeli ezt a Webflow alternatívák listáján

A Shopify korlátai

A kisvállalkozások számára drága lehet a felhalmozódott plugin-költségek vagy webalkalmazások miatt.

Korlátozott hirdetési lehetőségek, mivel nem hozhat létre sok termékváltozatot

Shopify árak

Starter : 5 USD/hó

Alap : 24 USD/hó

Shopify : 69 USD/hó

Kiskereskedelem : 79 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Shopify értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

3. Wix

Három különböző weboldal-szerkesztővel, amelyek különböző komplexitási követelményeknek felelnek meg, a Wix biztosítja, hogy bárki létrehozhasson weboldalt, függetlenül a technikai szakértelmétől. Ehhez jön még a több mint 800 tervezési sablonból álló gyűjteménye – mobilbarát opciókkal! ?

Bár a Wix kínál néhány e-kereskedelmi funkciót, például online fizetést és készletkezelést, inkább személyes vagy üzleti weboldalak és blogok létrehozására alkalmas.

A Wix SEO Wiz olyan eszközökkel rendelkezik, mint a meta- és kanonikus címkék, valamint az azonnali Google-indexelés, amelyek segítségével webhelyét keresőmotorbaráttá teheti!

A Wix legjobb funkciói

Három egyszerű weboldal-szerkesztő

Több mint 800 tervezési sablon a weboldalak gyorsabb elkészítéséhez

Fejlett SEO eszközök

Több mint 500 alkalmazásintegráció (elemzések, fejlett marketingeszközök stb.)

Mobilalkalmazás a weboldalad útközbeni kezeléséhez

A Wix korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek haladó fejlesztők számára

A navigáció lehetne jobb

Wix árak

Light: 16 USD/hó

Alap: 27 USD/hó

Üzleti: 32 USD/hó

Business Elite: 159 USD/hó

Vállalati: Kapcsolatfelvétel után elérhető

Wix értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)

4. Squarespace

Akár vizuálisan lenyűgöző online portfóliót szeretne létrehozni, akár stílusúti útmutatót szeretne közzétenni a márkaeszközök kezelésének megkönnyítésére, akár kiskereskedelmi weboldalt szeretne indítani, a Squarespace segít Önnek. A Squarespace az egyik legjobb Webflow alternatíva, mivel intuitív drag-and-drop szerkesztőjével lehetővé teszi a weboldalak készítésekor a használati esetek, például a kereskedelem, a időpontfoglalás és a fizetés testreszabását.

A platform egyik kiemelkedő jellemzője a mobil optimalizálás. A Squarespace sablonok úgy lettek kialakítva, hogy minden eszközön jól nézzenek ki és működjenek. Ráadásul támogatást kap az Accelerated Mobile Pages (AMP) technológiához, amely a weboldalak könnyített verzióit hozza létre, hogy gyorsítsa a mobil eszközökön történő betöltési időt. ⚡

A Squarespace legjobb funkciói

Mobilra optimalizált tervezési sablonok

Integrált e-kereskedelmi funkciók

AMP támogatás

Beépített SEO eszközök (nincs szükség kód írására vagy jelölés szerkesztésére)

A Squarespace korlátai

Nem igazán alkalmas kiterjedt weboldalak építésére

Ritka harmadik féltől származó integrációk

Squarespace árak

Személyes : 16 USD/hó

Üzleti : 23 USD/hó

Kereskedelem (alap) : 27 USD/hó

Kereskedelem (haladó) : 49 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Squarespace értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

5. SITE123

A SITE123 ideális kapu azok számára, akik először merészkednek be a weboldalkészítés világába. Egyszerűsített felülete 16 testreszabható sablont kínál olyan felhasználási esetekhez, mint Üzleti, Blog és Egészség és wellness. Három lépésben hozhatja létre és üzembe helyezheti weboldalát:

Válassza ki webhelyének típusát Töltse fel vagy válogassa össze tartalmát a drag-and-drop szerkesztő segítségével. Közzététel

A SITE123 lehetővé teszi, hogy ingyenesen hozzon létre egy egyéni aldomainet, vagy fizetés ellenében csatlakoztassa a domainjét.

A SITE123 számos e-kereskedelmi lehetőséget kínál, de a fejlett fizetési megoldások, mint a PayPal és a Stripe, csak prémium előfizetéssel érhetők el.

A SITE123 legjobb funkciói

16 testreszabható sablon különböző niche-ekhez

Rugalmas e-kereskedelmi weboldal-készítés kategória- és termék-testreszabással

Ingyenes ideiglenes aldomain

Támogatja az egyoldalas weboldal struktúrákat

A SITE123 korlátai

Korlátozott egyéni kód karakterkorlát és maximális oldalszám

Nincs telefonos ügyfélszolgálat

SITE123 árak

Ingyenes

Prémium: 12,80 USD/hó

SITE123 értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

6. Weebly

A Weebly (jelenleg a Square, Inc. tulajdonában) alapvető weboldal-készítő funkciókat kínál, kódolás nélkül. Intuitív drag-and-drop szerkesztőjével pillanatok alatt megtervezhet egy weboldalt vagy online áruházat, vagy átválthat a HTML/CSS szerkesztőre, hogy nagyobb kontrollt gyakorolhasson weboldala megjelenése felett. ?

A platform több mint 40 témát kínál hagyományos weboldalakhoz és 15 témát online áruházakhoz – mindegyik mobilbarát. Emellett lehetővé teszi, hogy e-maileket küldjön előfizetőinek.

A SEO terén a Weebly lehetővé teszi a meta tagek, alt tagek és oldalspecifikus leírások, valamint egyéb elemek egyszerű integrálását, hogy webhelye jobb helyezést érjen el a keresési eredmények között.

A Weebly legjobb funkciói

Támogatja mind a drag-and-drop, mind a HTML/CSS szerkesztést.

Mobilra optimalizált weboldal és online áruház témák

Beépített e-mail marketing és SEO eszközök

A Square támogatja a biztonságos fizetési feldolgozást.

A Weebly korlátai

Korlátozott kódtestreszabási lehetőségek

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Square felvásárlása után elhanyagolták a fejlesztési szempontokat.

Weebly árak

Ingyenes

Személyes : 10 USD/hó

Professzionális : 12 USD/hó

Teljesítmény: 26 USD/hó

Weebly értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1500+ értékelés)

7. HubSpot CMS Hub

A HubSpot CMS Hub egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot, és marketingközpontú funkcióival tűnik ki leginkább. Például egyetlen irányítópultról felügyelheti közösségi média fiókjait és ütemezheti bejegyzéseit, hogy optimalizálja célcsoportja elérését.

A HubSpot segít valós időben figyelemmel kísérni a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a webes forgalom, az ügyfelek elkötelezettsége és az elégedettségi szint. A/B tesztelési funkciói lehetővé teszik webhelyének finomhangolását a konverziós arányok növelése érdekében. Egy másik előnye a blogok egyszerűsített létrehozása a Hubspot ingyenes AI írási eszközével, amely főként az OpenAI generatív AI technológiáján alapul.

A HubSpot CMS Hub legjobb funkciói

Marketing-központú funkciók, mint például az A/B tesztelés és az e-mail kampányok

Központi irányítópultról történő közösségi média kezelés

Beépített elemzés

AI írási asszisztens

Integrált SSL a weboldal biztonságának fokozása érdekében

A HubSpot CMS Hub korlátai

Használhatna egy verziókezelő rendszert

A jelentéskészítő funkció használata nehéz lehet.

HubSpot CMS Hub árak

Ingyenes

Starter : 23 USD/hó

Professzionális : 360 USD/hó

Vállalati: 1200 USD/hó

HubSpot CMS Hub értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

8. Hostinger

A Hostinger eredetileg webtárhely-szolgáltatásként indult, de nemrég kibővítette tevékenységi körét egy integrált weboldalkészítő és webtárhely-csomag bevezetésével. A platform több mint 140 stílusos sablont kínál, amelyek intuitív drag-and-drop szerkesztővel testreszabhatók.

A kezdőknek szánt platform AI-építője megteremti a webhely alapjait, megkönnyítve ezzel a munkádat. A webhelyépítésen túl a platform szolgáltatásait kiterjeszti az AI-tartalom generálására is, olyan funkciókat kínálva, mint a logótervezés és a tartalomírás.

Az e-kereskedelem terén a Hostinger kis- és középvállalkozásoknak nyújt támogatást, akár 500 termék értékesítését is lehetővé téve.

A Hostinger legjobb funkciói

Több mint 140 előre megtervezett sablon

Mesterséges intelligenciával működő eszközök weboldal-készítéshez és tartalomgeneráláshoz

E-kereskedelmi támogatás

Ingyenes domain az első évre

A Hostinger korlátai

A csevegő ügyfélszolgálat válasza lassú lehet.

Nincs fájlfeltöltési lehetőség a felhasználó ügyfelei számára

Hostinger árak

Prémium : 2,99 USD/hó (megújításkor 6,99 USD/hó)

Üzleti : 3,99 USD/hó (megújításkor 8,99 USD/hó)

Cloud Startup: 8,99 USD/hó (megújításkor 19,99 USD/hó)

Hostinger értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

9. Softr

A Softr előre elkészített sablonok használatával szoftveralkalmazások létrehozására szolgál – nincs szükség kódolásra. A drag-and-drop felület és az előre elkészített blokkok, mint például listák, diagramok és űrlapok segítségével néhány perc alatt összeállíthatod az alkalmazásodat. ?

A Softr lehetővé teszi, hogy összekapcsolja alkalmazását meglévő adatbázisokkal és adatforrásokkal, például Airtables vagy Google Sheets, az automatikus adat-szinkronizálás érdekében. Csapatának tagjai megtekinthetik, szerkeszthetik vagy használhatják az alkalmazást, így ideális megoldás privát csapat-intranet, saját CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszer vagy egyedi ügyfélportál létrehozásához.

A Softr legjobb funkciói

Drag-and-drop felület előre elkészített blokkokkal

Zökkenőmentes adatbázis- és adatforrás-integráció

Munkafolyamat-automatizálás a Zapier vagy a Make segítségével

Testreszabható felhasználói jogosultságok és hozzáférési szintek

A Softr korlátai

Korlátozott számú irányítópult-sablon

A mobil eszközökre való reagálóképesség javítható lenne

Softr árak

Ingyenes

Alap : 49 USD/hó

Professzionális : 139 USD/hó

Üzleti : 269 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Softr értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Big Cartel

A Big Cartel, amely felhasználóbarát jellegéről és az egyszerűségre való összpontosításáról ismert, egy kifejezetten a kreatív közösség számára tervezett e-kereskedelmi megoldás . 16 ingyenes, mobilra optimalizált téma közül választhatsz, majd az egyedi oldalakat kitöltheted az üzleti tevékenységedre jellemző adatokkal. ?️

Bár a Big Cartel nem rendelkezik fejlett funkciókkal, könnyen elindíthatja az alábbi opciókkal:

Stripe vagy PayPal a fizetések feldolgozásához Alapvető szállítási funkciók Eszközök a webhely teljesítményének elemzéséhez

Marketing és promóciós célokra fontos integrációkat biztosít, például a Mailchimp és az Instagram számára. A Zapier segítségével üzletét számos más alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.

A Big Cartel legjobb funkciói

Intuitív felhasználói irányítópult

16 ingyenes, mobilra optimalizált téma

Integrált megoldások fizetéshez, szállításhoz és teljesítményelemzéshez

Natív integrációk a Mailchimp és az Instagram szolgáltatással

Nincs további tranzakciós díj

A Big Cartel korlátai

Kevesebb funkció, mint a versenytársak kínálnak

Az Instagram integrációja lehetne jobb

Big Cartel árak

Arany : Ingyenes

Platinum : 9,99 USD/hó

Diamond: 19,99 USD/hó

Big Cartel értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

A weboldal-készítő csak egy darabja annak a kirakós játéknak, amelyet hatékony online jelenlétnek nevezünk. Sikerének nagy része olyan kritikus tényezőktől függ, mint az Ön által készített tartalom minősége és weboldalának kezelése. Ezért javasolják a szakértők, hogy a weboldal-készítő mellett használjon speciális projektmenedzsment eszközöket is, mint például a ClickUp! ?

Egy látványos, vizuálisan lenyűgöző weboldal felkelti a látogatók érdeklődését, de csak a vonzó, informatív és jól megírt tartalom tartja meg őket. Jó hír: a ClickUp AI segítségével ilyen tartalmakat gyorsabban hozhatsz létre, mint valaha!

Jobb ötletelés a ClickUp Brain segítségével A ClickUp AI használata közönségspecifikus tartalom generálásához

A ClickUp AI a személyes szövegszerkesztője, amely kifinomultabbá teszi írásait, és a célközönségnek megfelelően élénk és vonzóvá varázsolja azokat. Az azonnali összefoglalás, a nyelvtani ellenőrzés és a szerepkörspecifikus utasítások segítségével mindent elvégezhet a tartalom írásától a formázott fejléc és táblázatokkal történő strukturálásáig.

Vonzza az ügyfeleket elegáns, meggyőző weboldal-tartalommal, vagy tartsa meg őket személyre szabott e-mailekkel – a ClickUp AI segít Önnek. A kreativitást új szintre emeli azzal, hogy segít Önnek könnyedén megtervezni és ötleteket kidolgozni – új tartalmi összefoglalókat készíteni, informatív felméréseket beágyazni, vagy olyan frappáns marketing szlogent kitalálni, amely rezonál a közönségével. ?

A víziótól a megvalósításig: egyszerűsítse csapata munkáját a ClickUp segítségével

A ClickUp projektmenedzsment csomag ideális segítséget nyújt a weboldal teljes körű kezeléséhez. Akár egyedül, akár egy nagy csapatban dolgozik, létrehozhat dedikált feladatlistákat a weboldal fejlesztéséhez és karbantartásához.

Kövesse nyomon az előrehaladást és a munkaterhelést a ClickUp Dashboards segítségével. Egyesítse a kritikus mutatókat, mint például a csapat előrehaladása, a feladatok állapota és az időkövetés, hogy átfogó képet kapjon weboldalának projektjéről. A valós idejű együttműködés is gyerekjáték, olyan funkcióknak köszönhetően, mint:

ClickUp Whiteboards a tervező és fejlesztő csapatok számára

Hozzászólás hozzárendelése

Azonnali csevegés emoji támogatással

Cselekvésre ösztönző értesítések

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál – lista, Gantt, tábla és még sok más –, amelyekkel a munkafolyamatok vizualizálása egyszerű és intuitív.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp Goals segítségével konkrét mérföldköveket állíthatsz be és összekapcsolhatod őket mérhető célokkal, így egy pontosabb útitervet hozhatsz létre a weboldal építéséhez. A elfoglalt csapatvezetőknek azt javasoljuk, hogy használják a platform teendőlistáit és ellenőrzőlistáit, amelyekkel a feladatkezelés gyerekjáték lesz.

Segítségre van szüksége? Használja a ClickUp több mint 1000 sablonját, hogy strukturálja projektjét. Néhány kiváló lehetőség:

Tervezze meg a weboldal-tervezési folyamattal kapcsolatos minden teendőt, hogy semmi ne maradjon ki!

A ClickUp a szoftverfejlesztési ciklusok támogatásában is kiemelkedő, részletes hibakövetéssel. Próbáld ki vizuális ütemterveit a haladás, a függőségek és az akadályok felügyeletére, hogy mindenki számára egyértelműek legyenek a prioritások.

Azok számára, akik Git eszközöket használnak, a ClickUp teljesen integrált Git pipeline-t kínál, testreszabható kiadási folyamatokkal és élesítés előtti ellenőrzőlistákkal. Ezek automatikusan szinkronizálódnak a ClickUp-on belül, hogy egyszerűbbé tegyék a kiadások kezelését.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Docs AI támogatással a tartalom létrehozásához és kezeléséhez

Több mint 15 testreszabható projektnézet a weboldal fejlesztésének tervezéséhez

Valós idejű csapatmunka

A weboldal fejlesztésének legfontosabb szakaszait jelző projektmérföldkövek

Időkövetési funkciók a szállítási határidők nyomon követéséhez

Agilis munkafolyamat-támogatás

Vizuális útitervek a tervező, tartalom- és fejlesztőcsapatok összehangolásához

Integrált Git eszközök az egyszerűsített kiadáskezeléshez

Egyszerűsített hibajelentés és problémakezelés egyéni mezőkkel és állapotokkal

A ClickUp korlátai

Az AI funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

A fejlett funkciók megtanulása időbe telik

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Válassza ki a Webflow alternatíváját, és kezdjen el alkotni a ClickUp segítségével!

Weboldal készítése egy dolog, de remek weboldal készítése már egészen más tészta. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. ?

A platform páratlan AI-támogatásával és weboldal-projektkezelési funkcióival minden eszköz a rendelkezésére áll, amire szükség van a kiváló weboldal építésének bonyolult folyamatában. Tehát törekedjen a kivételesre – kezdje meg ClickUp-kalandját még ma egy ingyenes fiókkal!