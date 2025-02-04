ClickUp blog

A 10 legjobb Webflow alternatíva kiváló weboldalak készítéséhez

Engineering Team
2025. február 4.

Nem is olyan régen, ha weboldalt akartál készíteni, de fogalmad sem volt a programozásról, nos, mondjuk úgy, hogy problémád volt! ?

A weboldalak készítése régen bonyolult folyamat volt, amelyhez mélyreható HTML, CSS és JavaScript ismeretekre volt szükség. Ma azonban a helyzet drasztikusan megváltozott. A modern, kódolás nélküli weboldal-készítők, mint például a Webflow, demokratizálták a weboldalak készítését, így azok a technikai ismeretekkel nem rendelkező digitális vizionáriusok számára is elérhetővé váltak.

Mégis, hatékony funkciói és tervezési képességei ellenére a Webflow nem mindenki számára ideális megoldás. Ebben a cikkben mélyrehatóan bemutatjuk a jelenleg elérhető 10 legfunkcionálisabb Webflow alternatívát, feltárva azok képességeit, korlátait és árait.

De ez még nem minden! Maradjon velünk a végéig, mert bemutatunk egy praktikus eszközt, amely rendet teremt a gyakran kaotikus weboldalkészítési folyamatban! ?

Mi az a Webflow?

A Webflow elsősorban tartalomkezelő rendszerként (CMS) működik, ami megkülönbözteti a sablonos drag-and-drop weboldal-készítő szoftverektől.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a Webflow egyedi középutat képvisel. Ötvözi a hagyományos CMS-platformokban, például a WordPressben általánosan megtalálható mélyreható testreszabási lehetőségeket néhány, a modern, kódolás nélküli weboldal-készítőkben jellemző felhasználóbarát funkcióval.

Webflow
Forrás: Webflow

Ez a keverék olyan szintű ellenőrzést kínál, amely tapasztalt felhasználók és fejlesztők számára tökéletes lehet, de kezdők számára túlzottnak bizonyulhat. ?

A Webflow a tervezés és SEO (keresőmotor-optimalizálás) terén tűnik ki, ami vonzó választássá teszi a digitális marketingesek számára. Az e-kereskedelem terén azonban a platform nem biztosít skálázható megoldást, ami a weboldal-készítők egyik legnagyobb korlátja.

Hogyan válasszuk ki a legjobb Webflow alternatívát?

Ezek az irányelvek segíthetnek megtalálni azt a Webflow alternatívát, amely nemcsak megfelel, de talán még meg is haladja weboldal-készítési igényeit:

  1. Könnyű használat: A platformnak intuitívnak kell lennie a te szintű felhasználók számára.
  2. Design rugalmasság és testreszabás: Keress sokszínű design és testreszabási lehetőségeket. Lehet, hogy olyan sablonokra van szükséged, mint üzleti, portfólió és blog.
  3. Mobil responszivitás: A kézi eszközök felhasználóinak számának növekedése miatt olyan weboldal-készítőre van szükséged, amely különböző képernyőméretekhez alkalmazkodik.
  4. SEO funkciók: A beépített SEO funkciók segíthetnek webhelyének jobb rangsorolásban a keresőmotorokban, így több organikus forgalmat generálva.
  5. E-kereskedelmi funkciók: Ha online áruházat üzemeltet, akkor érdemes megnéznie a készletkezelést, a felhasználóközpontú rendelési funkciókat és a szállítási lehetőségek beállítását is.
  6. Beépített elemzés: A valós idejű elemzés értékes betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe, segítve Önt a weboldal adat alapú módosításában (pl. a Google Analyticshez való csatlakozás).
  7. Skálázhatóság: A növekvő vállalkozások érdemes megvizsgálniuk a weboldal tárolási kapacitásának vagy sávszélességének növelésére rendelkezésre álló támogatást.

Készítse el álmai weboldalát: a 10 legjobb Webflow alternatíva

Bármilyen weboldalt is szeretne létrehozni, biztos lehet benne, hogy van egy tökéletes weboldal-készítő az Ön számára.

Online áruházat indít? Milliók által látogatott blogot? Vagy stílusúti mutatóval szeretné megőrizni márkájának arculatát? Lehet, hogy pont a megfelelő választásunk van az Ön számára – nézze meg a 10 legjobb platformot, hogy megvalósítsa saját weboldalának álmát! ?

1. WordPress

WordPress szerkesztő platform példa
Forrás: WordPress

Ha olyan tartalomkezelő rendszert keres, amellyel saját webhelyének minden apró részletét finomhangolhatja, akkor ne keressen tovább, mint a WordPress. A kódhoz való teljes hozzáférés révén testre szabhatja a tervezési beállításokat és a SEO-bővítményeket, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi céljainak. ?️

A platform különböző tartalomtípusokat támogat, beleértve a hosszú formátumú bejegyzéseket és interjúkat is. Ezenkívül lehetőséged van hangkeresési funkciót hozzáadni, hogy javítsd a mobil felhasználók weboldal-élményét.

A WordPress legnagyobb előnye, hogy alapverziója teljesen ingyenes! Nyílt forráskódú platformként mindenki számára lehetőséget kínál témák és bővítmények készítésére – egyes fejlesztők ingyenesen kínálják termékeiket, míg mások fizetős szolgáltatásokat nyújtanak. Ne feledje, hogy a WordPress ingyenes csomagjának választása esetén továbbra is fizetnie kell a tárhelyszolgáltatásért.

A WordPress legjobb funkciói

  • Nyílt forráskódú platform a népszerű weboldal-készítőn keresztül
  • Teljes ellenőrzés a weboldal kódja felett
  • Több mint 59 000 plugin és 11 000 téma
  • Rugalmas integráció harmadik féltől származó szolgáltatásokkal

A WordPress korlátai

  • A frissítésekkel összeférhetetlenségi problémák merülhetnek fel.
  • Más weboldal-készítőkhöz képest nincs dedikált ügyfélszolgálat, mivel önkéntesek működtetik.

WordPress árak

  • Ingyenes
  • Személyes: 4 USD/hó
  • Prémium: 8 USD/hó
  • Üzleti: 25 USD/hó
  • Kereskedelem: 45 USD/hó
  • Enterprise: 25 000 USD/évtől

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

WordPress értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 8500 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 14 500 értékelés)

2. Shopify

Shopify kereskedői áttekintő panel
Forrás: Shopify

A Shopify egy egy helyen elérhető, e-kereskedelmi weboldalak létrehozására szolgáló szolgáltatás, amely széles körű eladói réteget szolgál ki – a kezdőktől a tapasztalt vállalkozókig. A Shopify-on keresztül domain nevet vásárolhat, vagy csatlakoztathat egy már meglévőt. A tárhely a szolgáltatásban benne van.

A korlátlan tárhely, sávszélesség és terméklistákkal a Shopify egy rendkívül skálázható megoldás a növekvő vállalkozások számára. Felhasználóbarát drag-and-drop felületének köszönhetően ideális webdesign eszköz. Használja ki a Shopify előre elkészített témáit és AI-alapú szöveggenerálását, hogy néhány óra alatt felállítson egy teljesen működőképes online áruházat! ?

A Shopify legjobb funkciói

  • Drag-and-drop AI weboldal-készítő
  • Több mint 100 ingyenes és prémium téma
  • Beépített fizetési feldolgozás
  • Készletkezelés
  • Korlátlan sávszélesség, ami kiemeli ezt a Webflow alternatívák listáján

A Shopify korlátai

  • A kisvállalkozások számára drága lehet a felhalmozódott plugin-költségek vagy webalkalmazások miatt.
  • Korlátozott hirdetési lehetőségek, mivel nem hozhat létre sok termékváltozatot

Shopify árak

  • Starter: 5 USD/hó
  • Alap: 24 USD/hó
  • Shopify: 69 USD/hó
  • Kiskereskedelem: 79 USD/hó
  • Haladó: 299 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Shopify értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

3. Wix

Wix Dashboard
Forrás: Wix

Három különböző weboldal-szerkesztővel, amelyek különböző komplexitási követelményeknek felelnek meg, a Wix biztosítja, hogy bárki létrehozhasson weboldalt, függetlenül a technikai szakértelmétől. Ehhez jön még a több mint 800 tervezési sablonból álló gyűjteménye – mobilbarát opciókkal! ?

Bár a Wix kínál néhány e-kereskedelmi funkciót, például online fizetést és készletkezelést, inkább személyes vagy üzleti weboldalak és blogok létrehozására alkalmas.

A Wix SEO Wiz olyan eszközökkel rendelkezik, mint a meta- és kanonikus címkék, valamint az azonnali Google-indexelés, amelyek segítségével webhelyét keresőmotorbaráttá teheti!

A Wix legjobb funkciói

  • Három egyszerű weboldal-szerkesztő
  • Több mint 800 tervezési sablon a weboldalak gyorsabb elkészítéséhez
  • Fejlett SEO eszközök
  • Több mint 500 alkalmazásintegráció (elemzések, fejlett marketingeszközök stb.)
  • Mobilalkalmazás a weboldalad útközbeni kezeléséhez

A Wix korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek haladó fejlesztők számára
  • A navigáció lehetne jobb

Wix árak

  • Light: 16 USD/hó
  • Alap: 27 USD/hó
  • Üzleti: 32 USD/hó
  • Business Elite: 159 USD/hó
  • Vállalati: Kapcsolatfelvétel után elérhető

Wix értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (1500+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Wix alternatívákat!

4. Squarespace

Squarespace termékpélda
Forrás: Squarespace

Akár vizuálisan lenyűgöző online portfóliót szeretne létrehozni, akár stílusúti útmutatót szeretne közzétenni a márkaeszközök kezelésének megkönnyítésére, akár kiskereskedelmi weboldalt szeretne indítani, a Squarespace segít Önnek. A Squarespace az egyik legjobb Webflow alternatíva, mivel intuitív drag-and-drop szerkesztőjével lehetővé teszi a weboldalak készítésekor a használati esetek, például a kereskedelem, a időpontfoglalás és a fizetés testreszabását.

A platform egyik kiemelkedő jellemzője a mobil optimalizálás. A Squarespace sablonok úgy lettek kialakítva, hogy minden eszközön jól nézzenek ki és működjenek. Ráadásul támogatást kap az Accelerated Mobile Pages (AMP) technológiához, amely a weboldalak könnyített verzióit hozza létre, hogy gyorsítsa a mobil eszközökön történő betöltési időt. ⚡

A Squarespace legjobb funkciói

  • Mobilra optimalizált tervezési sablonok
  • Integrált e-kereskedelmi funkciók
  • AMP támogatás
  • Beépített SEO eszközök (nincs szükség kód írására vagy jelölés szerkesztésére)

A Squarespace korlátai

  • Nem igazán alkalmas kiterjedt weboldalak építésére
  • Ritka harmadik féltől származó integrációk

Squarespace árak

  • Személyes: 16 USD/hó
  • Üzleti: 23 USD/hó
  • Kereskedelem (alap): 27 USD/hó
  • Kereskedelem (haladó): 49 USD/hó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Squarespace értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

5. SITE123

SITE123 irányítópult
Forrás: SITE123

A SITE123 ideális kapu azok számára, akik először merészkednek be a weboldalkészítés világába. Egyszerűsített felülete 16 testreszabható sablont kínál olyan felhasználási esetekhez, mint Üzleti, Blog és Egészség és wellness. Három lépésben hozhatja létre és üzembe helyezheti weboldalát:

  1. Válassza ki webhelyének típusát
  2. Töltse fel vagy válogassa össze tartalmát a drag-and-drop szerkesztő segítségével.
  3. Közzététel

A SITE123 lehetővé teszi, hogy ingyenesen hozzon létre egy egyéni aldomainet, vagy fizetés ellenében csatlakoztassa a domainjét.

A SITE123 számos e-kereskedelmi lehetőséget kínál, de a fejlett fizetési megoldások, mint a PayPal és a Stripe, csak prémium előfizetéssel érhetők el.

A SITE123 legjobb funkciói

  • 16 testreszabható sablon különböző niche-ekhez
  • Rugalmas e-kereskedelmi weboldal-készítés kategória- és termék-testreszabással
  • Ingyenes ideiglenes aldomain
  • Támogatja az egyoldalas weboldal struktúrákat

A SITE123 korlátai

  • Korlátozott egyéni kód karakterkorlát és maximális oldalszám
  • Nincs telefonos ügyfélszolgálat

SITE123 árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 12,80 USD/hó

SITE123 értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

6. Weebly

Weebly irányítópult
Forrás: Weebly

A Weebly (jelenleg a Square, Inc. tulajdonában) alapvető weboldal-készítő funkciókat kínál, kódolás nélkül. Intuitív drag-and-drop szerkesztőjével pillanatok alatt megtervezhet egy weboldalt vagy online áruházat, vagy átválthat a HTML/CSS szerkesztőre, hogy nagyobb kontrollt gyakorolhasson weboldala megjelenése felett. ?

A platform több mint 40 témát kínál hagyományos weboldalakhoz és 15 témát online áruházakhoz – mindegyik mobilbarát. Emellett lehetővé teszi, hogy e-maileket küldjön előfizetőinek.

A SEO terén a Weebly lehetővé teszi a meta tagek, alt tagek és oldalspecifikus leírások, valamint egyéb elemek egyszerű integrálását, hogy webhelye jobb helyezést érjen el a keresési eredmények között.

A Weebly legjobb funkciói

  • Támogatja mind a drag-and-drop, mind a HTML/CSS szerkesztést.
  • Mobilra optimalizált weboldal és online áruház témák
  • Beépített e-mail marketing és SEO eszközök
  • A Square támogatja a biztonságos fizetési feldolgozást.

A Weebly korlátai

  • Korlátozott kódtestreszabási lehetőségek
  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Square felvásárlása után elhanyagolták a fejlesztési szempontokat.

Weebly árak

  • Ingyenes
  • Személyes: 10 USD/hó
  • Professzionális: 12 USD/hó
  • Teljesítmény: 26 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Weebly értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (450+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (1500+ értékelés)

7. HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS Hub Dashboard
Forrás: HubSpot

A HubSpot CMS Hub egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot, és marketingközpontú funkcióival tűnik ki leginkább. Például egyetlen irányítópultról felügyelheti közösségi média fiókjait és ütemezheti bejegyzéseit, hogy optimalizálja célcsoportja elérését.

A HubSpot segít valós időben figyelemmel kísérni a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a webes forgalom, az ügyfelek elkötelezettsége és az elégedettségi szint. A/B tesztelési funkciói lehetővé teszik webhelyének finomhangolását a konverziós arányok növelése érdekében. Egy másik előnye a blogok egyszerűsített létrehozása a Hubspot ingyenes AI írási eszközével, amely főként az OpenAI generatív AI technológiáján alapul.

A HubSpot CMS Hub legjobb funkciói

  • Marketing-központú funkciók, mint például az A/B tesztelés és az e-mail kampányok
  • Központi irányítópultról történő közösségi média kezelés
  • Beépített elemzés
  • AI írási asszisztens
  • Integrált SSL a weboldal biztonságának fokozása érdekében

A HubSpot CMS Hub korlátai

  • Használhatna egy verziókezelő rendszert
  • A jelentéskészítő funkció használata nehéz lehet.

HubSpot CMS Hub árak

  • Ingyenes
  • Starter: 23 USD/hó
  • Professzionális: 360 USD/hó
  • Vállalati: 1200 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

HubSpot CMS Hub értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

8. Hostinger

Hostinger irányítópult
Forrás: Hostinger

A Hostinger eredetileg webtárhely-szolgáltatásként indult, de nemrég kibővítette tevékenységi körét egy integrált weboldalkészítő és webtárhely-csomag bevezetésével. A platform több mint 140 stílusos sablont kínál, amelyek intuitív drag-and-drop szerkesztővel testreszabhatók.

A kezdőknek szánt platform AI-építője megteremti a webhely alapjait, megkönnyítve ezzel a munkádat. A webhelyépítésen túl a platform szolgáltatásait kiterjeszti az AI-tartalom generálására is, olyan funkciókat kínálva, mint a logótervezés és a tartalomírás.

Az e-kereskedelem terén a Hostinger kis- és középvállalkozásoknak nyújt támogatást, akár 500 termék értékesítését is lehetővé téve.

A Hostinger legjobb funkciói

  • Több mint 140 előre megtervezett sablon
  • Mesterséges intelligenciával működő eszközök weboldal-készítéshez és tartalomgeneráláshoz
  • E-kereskedelmi támogatás
  • Ingyenes domain az első évre

A Hostinger korlátai

  • A csevegő ügyfélszolgálat válasza lassú lehet.
  • Nincs fájlfeltöltési lehetőség a felhasználó ügyfelei számára

Hostinger árak

  • Prémium: 2,99 USD/hó (megújításkor 6,99 USD/hó)
  • Üzleti: 3,99 USD/hó (megújításkor 8,99 USD/hó)
  • Cloud Startup: 8,99 USD/hó (megújításkor 19,99 USD/hó)

Hostinger értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

9. Softr

Softr Dashboard
Forrás: Softr

A Softr előre elkészített sablonok használatával szoftveralkalmazások létrehozására szolgál – nincs szükség kódolásra. A drag-and-drop felület és az előre elkészített blokkok, mint például listák, diagramok és űrlapok segítségével néhány perc alatt összeállíthatod az alkalmazásodat. ?

A Softr lehetővé teszi, hogy összekapcsolja alkalmazását meglévő adatbázisokkal és adatforrásokkal, például Airtables vagy Google Sheets, az automatikus adat-szinkronizálás érdekében. Csapatának tagjai megtekinthetik, szerkeszthetik vagy használhatják az alkalmazást, így ideális megoldás privát csapat-intranet, saját CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszer vagy egyedi ügyfélportál létrehozásához.

A Softr legjobb funkciói

  • Drag-and-drop felület előre elkészített blokkokkal
  • Zökkenőmentes adatbázis- és adatforrás-integráció
  • Munkafolyamat-automatizálás a Zapier vagy a Make segítségével
  • Testreszabható felhasználói jogosultságok és hozzáférési szintek

A Softr korlátai

  • Korlátozott számú irányítópult-sablon
  • A mobil eszközökre való reagálóképesség javítható lenne

Softr árak

  • Ingyenes
  • Alap: 49 USD/hó
  • Professzionális: 139 USD/hó
  • Üzleti: 269 USD/hó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Softr értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Big Cartel

Big Cartel Dashboard
Forrás: Big Cartel

A Big Cartel, amely felhasználóbarát jellegéről és az egyszerűségre való összpontosításáról ismert, egy kifejezetten a kreatív közösség számára tervezett e-kereskedelmi megoldás . 16 ingyenes, mobilra optimalizált téma közül választhatsz, majd az egyedi oldalakat kitöltheted az üzleti tevékenységedre jellemző adatokkal. ?️

Bár a Big Cartel nem rendelkezik fejlett funkciókkal, könnyen elindíthatja az alábbi opciókkal:

  1. Stripe vagy PayPal a fizetések feldolgozásához
  2. Alapvető szállítási funkciók
  3. Eszközök a webhely teljesítményének elemzéséhez

Marketing és promóciós célokra fontos integrációkat biztosít, például a Mailchimp és az Instagram számára. A Zapier segítségével üzletét számos más alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.

A Big Cartel legjobb funkciói

  • Intuitív felhasználói irányítópult
  • 16 ingyenes, mobilra optimalizált téma
  • Integrált megoldások fizetéshez, szállításhoz és teljesítményelemzéshez
  • Natív integrációk a Mailchimp és az Instagram szolgáltatással
  • Nincs további tranzakciós díj

A Big Cartel korlátai

  • Kevesebb funkció, mint a versenytársak kínálnak
  • Az Instagram integrációja lehetne jobb

Big Cartel árak

  • Arany: Ingyenes
  • Platinum: 9,99 USD/hó
  • Diamond: 19,99 USD/hó

Big Cartel értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Egyéb eszközök

A weboldal-készítő csak egy darabja annak a kirakós játéknak, amelyet hatékony online jelenlétnek nevezünk. Sikerének nagy része olyan kritikus tényezőktől függ, mint az Ön által készített tartalom minősége és weboldalának kezelése. Ezért javasolják a szakértők, hogy a weboldal-készítő mellett használjon speciális projektmenedzsment eszközöket is, mint például a ClickUp! ?

ClickUp

Egy látványos, vizuálisan lenyűgöző weboldal felkelti a látogatók érdeklődését, de csak a vonzó, informatív és jól megírt tartalom tartja meg őket. Jó hír: a ClickUp AI segítségével ilyen tartalmakat gyorsabban hozhatsz létre, mint valaha!

ClickUp AI blogbejegyzés
Jobb ötletelés a ClickUp Brain segítségével
A ClickUp AI használata közönségspecifikus tartalom generálásához

A ClickUp AI a személyes szövegszerkesztője, amely kifinomultabbá teszi írásait, és a célközönségnek megfelelően élénk és vonzóvá varázsolja azokat. Az azonnali összefoglalás, a nyelvtani ellenőrzés és a szerepkörspecifikus utasítások segítségével mindent elvégezhet a tartalom írásától a formázott fejléc és táblázatokkal történő strukturálásáig.

Vonzza az ügyfeleket elegáns, meggyőző weboldal-tartalommal, vagy tartsa meg őket személyre szabott e-mailekkel – a ClickUp AI segít Önnek. A kreativitást új szintre emeli azzal, hogy segít Önnek könnyedén megtervezni és ötleteket kidolgozni – új tartalmi összefoglalókat készíteni, informatív felméréseket beágyazni, vagy olyan frappáns marketing szlogent kitalálni, amely rezonál a közönségével. ?

A víziótól a megvalósításig: egyszerűsítse csapata munkáját a ClickUp segítségével

A ClickUp projektmenedzsment csomag ideális segítséget nyújt a weboldal teljes körű kezeléséhez. Akár egyedül, akár egy nagy csapatban dolgozik, létrehozhat dedikált feladatlistákat a weboldal fejlesztéséhez és karbantartásához.

Kövesse nyomon az előrehaladást és a munkaterhelést a ClickUp Dashboards segítségével. Egyesítse a kritikus mutatókat, mint például a csapat előrehaladása, a feladatok állapota és az időkövetés, hogy átfogó képet kapjon weboldalának projektjéről. A valós idejű együttműködés is gyerekjáték, olyan funkcióknak köszönhetően, mint:

  • ClickUp Whiteboards a tervező és fejlesztő csapatok számára
  • Hozzászólás hozzárendelése
  • Azonnali csevegés emoji támogatással
  • Cselekvésre ösztönző értesítések

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet kínál – lista, Gantt, tábla és még sok más –, amelyekkel a munkafolyamatok vizualizálása egyszerű és intuitív.

Példa a ClickUp különböző nézetekre
A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp Goals segítségével konkrét mérföldköveket állíthatsz be és összekapcsolhatod őket mérhető célokkal, így egy pontosabb útitervet hozhatsz létre a weboldal építéséhez. A elfoglalt csapatvezetőknek azt javasoljuk, hogy használják a platform teendőlistáit és ellenőrzőlistáit, amelyekkel a feladatkezelés gyerekjáték lesz.

Segítségre van szüksége? Használja a ClickUp több mint 1000 sablonját, hogy strukturálja projektjét. Néhány kiváló lehetőség:

ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon
Tervezze meg a weboldal-tervezési folyamattal kapcsolatos minden teendőt, hogy semmi ne maradjon ki!

A ClickUp a szoftverfejlesztési ciklusok támogatásában is kiemelkedő, részletes hibakövetéssel. Próbáld ki vizuális ütemterveit a haladás, a függőségek és az akadályok felügyeletére, hogy mindenki számára egyértelműek legyenek a prioritások.

Azok számára, akik Git eszközöket használnak, a ClickUp teljesen integrált Git pipeline-t kínál, testreszabható kiadási folyamatokkal és élesítés előtti ellenőrzőlistákkal. Ezek automatikusan szinkronizálódnak a ClickUp-on belül, hogy egyszerűbbé tegyék a kiadások kezelését.

A ClickUp legjobb funkciói

  • ClickUp Docs AI támogatással a tartalom létrehozásához és kezeléséhez
  • Több mint 15 testreszabható projektnézet a weboldal fejlesztésének tervezéséhez
  • Valós idejű csapatmunka
  • A weboldal fejlesztésének legfontosabb szakaszait jelző projektmérföldkövek
  • Időkövetési funkciók a szállítási határidők nyomon követéséhez
  • Agilis munkafolyamat-támogatás
  • Vizuális útitervek a tervező, tartalom- és fejlesztőcsapatok összehangolásához
  • Integrált Git eszközök az egyszerűsített kiadáskezeléshez
  • Egyszerűsített hibajelentés és problémakezelés egyéni mezőkkel és állapotokkal

A ClickUp korlátai

  • Az AI funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.
  • A fejlett funkciók megtanulása időbe telik

ClickUp árak

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Válassza ki a Webflow alternatíváját, és kezdjen el alkotni a ClickUp segítségével!

Weboldal készítése egy dolog, de remek weboldal készítése már egészen más tészta. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. ?

A platform páratlan AI-támogatásával és weboldal-projektkezelési funkcióival minden eszköz a rendelkezésére áll, amire szükség van a kiváló weboldal építésének bonyolult folyamatában. Tehát törekedjen a kivételesre – kezdje meg ClickUp-kalandját még ma egy ingyenes fiókkal!

