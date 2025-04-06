A 11 legjobb AI prezentációkészítő 2025-ben

45 másodperc. Ennyi idő áll rendelkezésére, mielőtt a közönség elkalandozik, és elkezd gondolkodni azon, hogy mi lesz a vacsora. Két évtizeddel ezelőtt még két és fél perc állt rendelkezésére – ami gyakorlatilag egy örökkévalóságnak számított!

Az internet, a közösségi média és a multitasking iránti kollektív megszállottságunknak köszönhetően azonban a figyelem koncentrációja csökkent.

Hogyan lehet ez ellen küzdeni? Hagyja el az unalmas, szövegekkel teli diákat, és bízza az AI-ra a nehéz munkát. Az AI-alapú prezentációkészítők perceken belül szemet gyönyörködtető, professzionális diákat hoznak létre, így Ön a betűtípusokkal és elrendezésekkel való bajlódás helyett a történetére koncentrálhat.

Fedezzük fel a legjobb AI-eszközöket, amelyek segítségével olyan prezentációkat készíthet, amelyekre az emberek valóban emlékezni fognak – mielőtt újra elterelődik a figyelmük.

Mit kell keresnie egy AI prezentációkészítőben?

A princeton-i idegtudományi kutatások kimutatták, hogy amikor egy történetet hallgatunk, agyunk szinkronba kerül a beszélőével egy neurális kapcsolódás nevű jelenség révén. Ez teszi a történetmesélést olyan hatékonnyá.

A hagyományos prezentációs eszközök azonban arra kényszerítenek minket, hogy a lenyűgöző történeteket töredezett pontokká és statikus diákká bontsuk – ami aligha a legjobb módszer a közönség figyelmének lekötésére.

A modern AI prezentációkészítők megváltoztatják ezt a megközelítést, de a megfelelő kiválasztásához több tényezőt is gondosan meg kell fontolni: Formátum rugalmasság : Alkalmazkodik-e a különböző prezentációs formátumokhoz és bemutatási módszerekhez?

Történetmesélési képességek : Segít-e az : Segít-e az AI-alapú tartalomkészítő eszköz és képkészítő a narratív áramlás és az érzelmi kapcsolat fenntartásában?

Tartalomintelligencia : Megérti-e a kontextust és hatékonyan strukturálja-e az üzenetét?

Tervezés automatizálása : Az AI-alapú diakészítő interaktív diákkal látványos elrendezésű, vizuálisan vonzó prezentációkat hoz létre?

Együttműködési funkciók : Támogatja-e a csapatmunkát, a visszajelzéseket és a valós idejű szerkesztést?

Integrációs lehetőségek : Zökkenőmentesen összekapcsolható a meglévő eszközeivel?

Márkaegységesség: Lehetővé teszi-e a márka identitásának megőrzését a prezentációkban?

A legjobb AI-prezentációkészítő nem csak megkönnyíti a diák készítését, hanem segít olyan prezentációkat készíteni, amelyek összhangban vannak az emberi agy természetes információfeldolgozási módjával, így a közönség figyelmét a kezdetektől a végéig fenntartja.

A 11 legjobb AI prezentációkészítő

A kínálatunkban szereplő minden eszköz valami egyedi előnyt kínál.

Akár valós idejű adatokra szoruló projektmenedzser, akár ügyfélprezentációt készítő startup-alapító, akár az együttműködést elősegítő csapatvezető vagy, az AI prezentációs eszközök segíthetnek. Fedezzük fel, hogyan javíthatják ezek a megoldások prezentációidat.

1. ClickUp (a legjobb prezentációk és projektmunkafolyamatok integrálásához)

„Ezek a számok még mindig aktuálisak?“

A kérdés akkor merül fel, amikor eléri a prezentációjának legfontosabb részét. Csapatának adatai naponta változnak, de a diái a múlt héten megálltak az időben. A dinamikus projekteket kezelő csapatok számára a prezentációk pontossága gyakran olyan, mintha mozgó célpontot próbálnának eltalálni.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, átalakítja ezt a kihívást azáltal, hogy a prezentációs munkafolyamat minden szakaszát egyetlen, dinamikus környezetbe integrálja.

A feladatok kiosztásától a végleges diák elkészítéséig – minden összekapcsolódik és elérhető. A platform prezentációs sablonjai segítségével könnyedén strukturálhatja a diákat, így a formázás helyett a tartalomra koncentrálhat.

ClickUp prezentációs sablon

Nem szeretne a nulláról kezdeni? A ClickUp prezentációs sablon használata megváltoztathatja a csapat prezentációkészítési módszereit. Ez az átfogó sablon nem csupán struktúrát biztosít, hanem egy teljes prezentációkezelő rendszert is kínál, amely végigkíséri a csapatokat a kezdeti koncepciótól a végső eredményig.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp prezentációs sablon segítségével biztosíthatja a különböző prezentációk formázásának és megjelenésének egységességét.

A testreszabható munkafolyamatok és a kollaboratív funkciók kombinálásával a sablon biztosítja, hogy a prezentációk szervezettek, következetesek és vonzóak maradjanak, miközben az összes érdekelt fél összhangban marad a létrehozási folyamat során.

A prezentációk felépítése és vázlatának elkészítése egyéni állapotokkal

Kövesse nyomon az előre meghatározott feladatfolyamatok segítségével az előrehaladást

Kezelje a diák fejlesztését egyéni mezőkkel

Több nézet elérése a különböző létrehozási szakaszokhoz

A beépített visszajelzési rendszerek segítségével együttműködhet a projektben érdekelt felek kel.

ClickUp Whiteboards

Ez a sablon a ClickUp Whiteboard funkcióját használja, hogy gazdag vizuális elemekkel keltsen életre prezentációit. Gondoljon rá úgy, mint kreatív motorjára – egy olyan térre, ahol a nyers ötletek formát öltenek, a folyamatábrák életre kelnek, és a szétszórt gondolatok jól strukturált prezentációvá alakulnak.

Készítsen képeket, rajzokat, folyamatábrákat és egyebeket prezentációkba a ClickUp Whiteboard segítségével, hogy kreatív, hatásos megjelenést érjen el.

Csapata vizualizálhatja a prezentáció menetét, kipróbálhat különböző elrendezéseket, képeket adhat hozzá és közösen dolgozhat a tervezési eszközökön, mielőtt véglegesítené a diákat.

Akár brainstorming ülésen vesz részt, akár a prezentációjához szükséges legfrissebb adatokat gyűjti össze, a ClickUp Docs segítségével az összes tartalmat egy helyen összpontosíthatja. Ráadásul az egész csapata együttműködhet, hogy valós időben elkészítsék a tökéletes vázlatot.

ClickUp Brain

Ha kíváncsi arra, hogyan tud az AI életet lehelni dokumentumaiba és prezentációiba, ismerkedjen meg a ClickUp Brain-nel.

A személyre szabott AI-asszisztens, a ClickUp Brain segít kiválasztani a releváns adatokat a munkaterületekről, és ezeket az információkat felhasználva előkészíti a prezentáció tartalmát, a előadó jegyzeteket és egyebeket.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a prezentáció vázlatának elkészítéséhez és finomításához.

Képzelje el, hogy negyedéves prezentációjának határideje közeledik, és az idő egyre fogy. Ahelyett, hogy a legfrissebb számok után kutatna, bízza a nehéz munkát a ClickUp Brainre. Ez valós idejű adatokat gyűjt a munkaterületéről, és strukturált betekintést nyújt a Docs-ban.

Helyezze ezeket a diákba, és így egy kifinomult, adatokkal alátámasztott prezentációt kap, anélkül, hogy az utolsó pillanatban stresszelnie kellene!

De ez még nem minden: a ClickUp Brain előfizetéssel több LLM közül választhat, amelyek segítenek a prezentáció elkészítésében, többek között a ChatGPT, a Gemini és a Claude.

A ClickUp legjobb funkciói

A projektadatokat valós időben alakítsa át prezentációs diákká

Dolgozzon együtt másokkal a beépített verziókezelő funkcióval

Készítsen prezentációs vázlatokat a Brain segítségével

Több prezentáció automatikus frissítése a forrásadatok változása esetén

Kövesse nyomon a prezentációk iránti érdeklődést a beépített elemzési eszközök segítségével.

A ClickUp korlátai

Kezdő felhasználók számára a platform teljes funkcióinak megismeréséhez szükséges kezdeti tanulási görbe

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

„A ClickUp egy kivételes eszköz, amely sokoldalú adatbemutatási lehetőségeinek köszönhetően mindenki számára alkalmas. Kiválóan összefogja szinte mindent egyetlen platformon, és testreszabható jellege, valamint a sablonok széles választéka rendkívül rugalmasan alkalmazhatóvá teszi.”

„A ClickUp egy kivételes eszköz, amely sokoldalú adatbemutatási lehetőségei miatt mindenki számára alkalmas. Kiválóan összefogja szinte mindent egyetlen platformon, és testreszabható jellege, valamint a sablonok széles választéka rendkívül rugalmasan alkalmazhatóvá teszi.”

2. Beautiful. ai (A legjobb az azonnali professzionális tervezés optimalizálásához)

Unod már, hogy órákat töltesz a prezentációd tervezésének finomításával, és a tartalom háttérbe szorul? Az időt inkább a üzeneted finomítására vagy a próbára fordíthatnád, nem pedig a elrendezés módosítására és az elemek igazítására.

A Beautiful.ai intelligens tervezőeszközei egyszerűsítik a folyamatot. Az AI automatikusan optimalizálja az elrendezést, miközben Ön tartalmat ad hozzá, így biztosítva a kifinomult, professzionális megjelenést. A Smart Slide sablonok alkalmazkodnak a tartalomhoz, megőrizve a vizuális harmóniát, miközben Ön a üzenet átadására koncentrálhat.

A Beautiful.ai legjobb funkciói

Alkalmazzon intelligens elrendezési javaslatokat a tartalom típusának megfelelően

Az adatok automatikus formázása az áttekinthetőség érdekében

Tartsa fenn a márka egységességét az összes dián

A prezentációk átméretezése különböző megjelenítési formátumokhoz

Kiegészítő színsémák automatikus generálása

Beautiful. ai korlátai

Korlátozott rugalmasság az egyedi tervezési módosításokhoz

Beautiful. ai árak

Ingyenes : Korlátozott funkciók

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Team : 50 USD/hó felhasználónként

Enterprise: Egyedi árazás

Beautiful. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Beautiful.ai-ról a valódi felhasználók?

„Tetszik az AI Bot, amely gyönyörű, látványos diákat készít. Ezzel rövid idő alatt teljes prezentációt lehet készíteni. A számos elérhető sablon és a pontosság miatt jobb, mint más platformok. A szöveg rövidítésére vagy hangnemének megváltoztatására vonatkozó javaslatok szintén pluszpontot jelentenek.”

„Tetszik az AI Bot, amely gyönyörű, látványos diákat készít. Ezzel rövid idő alatt teljes prezentációt lehet készíteni. A számos elérhető sablon és a pontosság miatt jobb, mint más platformok. A szöveg rövidítésére vagy hangnemének megváltoztatására vonatkozó javaslatok szintén pluszpontot jelentenek.”

👀 Tudta? A 2003-ban Tokióban született PechaKucha egy gyors tempójú történetmesélési formátum, amely lekötözi a közönség figyelmét. Az előadók 20 diát mutatnak be, amelyek mindegyike csak 20 másodpercig látható a képernyőn, így minden szó – és minden másodperc – számít. Mindössze 6 perc 40 másodperc alatt kell tájékoztatniuk, inspirálniuk vagy szórakoztatniuk a közönséget, mielőtt lejár az idejük!

3. Canva (A legjobb AI-alapú tervezéshez, kiterjedt sablonokkal)

via Canva

„Meg tudná csinálni, hogy professzionálisabb legyen?”

A visszajelzés délután 4 órakor érkezik meg az e-mail fiókjába. A tervezés nem az Ön erőssége, mint tartalomszakértő, mégis elvárják Öntől, hogy kiemelkedő prezentációkat készítsen. Ez a szakértelme és a tervezési elvárások közötti ellentmondás gyakran arra kényszeríti a szakembereket, hogy unalmas diák és drága tervezési szolgáltatások között válasszanak.

A Canva AI-val és egy könnyen használható tervezőplatformmal hidalja át ezt a szakadékot. Akár a nulláról indul, akár sablont használ, a Magic Design ötleteit kifinomult prezentációkká alakítja. Szövegbemenetekből generál terveket, és hozzáférést biztosít több millió tervezési elemhez, AI-művészeti generátorokhoz és stock médiákhoz.

A Canva legjobb funkciói

Írásos tartalmakat vizuális történetekké alakíthat

Hozzáférés több millió prémium minőségű design elemhez

Hozzon létre egyedi márkakészleteket az egységesség érdekében

Vonzó animációk automatikus létrehozása

Egy kattintással több formátumban is exportálhat

A Canva korlátai

Korlátozott fejlett animációs lehetőségek

Canva árak

Ingyenes : Alapvető funkciók

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Teams : 29,99 USD/hó felhasználónként

Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

„A marketing, az ügyfélsiker és az ügyféloktatás csapatok mind Canva-t használnak itt – több tucat felhasználási esetben. Nincs olyan felhasználási eset, amelyben ne tudtuk volna használni a Canva-t.”

„A marketing, az ügyfélsiker és az ügyféloktatás csapatok mind Canva-t használnak itt – több tucat felhasználási esetben. Nincs olyan felhasználási eset, amelyben ne tudtuk volna használni a Canva-t.”

4. Prezi (a legjobb dinamikus, nem lineáris történetmeséléshez)

via Prezi

Próbáljon meg navigálni egy hagyományos diavetítésen, amikor a közönség különböző témákról tesz fel kérdéseket. 47. dia… vissza a 15. diához… tovább a 32. diához. Ismerős helyzet? A lineáris prezentációk megszakadnak, amint a valódi párbeszéd megkezdődik.

A Prezi a prezentációkat dinamikus térként képzeli el, ahol az ötletek természetesen kapcsolódnak egymáshoz. A nagyítható vászon lehetővé teszi, hogy a témák között olyan organikusan mozogjon, ahogy a gondolatok áramlanak egy beszélgetés során, így minden prezentáció a közönség érdeklődéséhez igazodhat.

A legkiemelkedőbb funkció a Prezi Present, amely a közönség érdeklődése alapján zökkenőmentes átmenetet biztosít a témák között.

A Prezi legjobb funkciói

Hozzon létre térbeli kapcsolatokat a prezentáció témái között

A közönség érdeklődésének megfelelően navigáljon a tartalomban

Távoli prezentációk virtuális mozgással

Témakapcsolatok automatikus létrehozása

Kövesse nyomon a közönség figyelmét a prezentációk során

A Prezi korlátai

Időbe telik a zoom-alapú felület elsajátítása

Prezi árak

Ingyenes : Alapvető funkciók

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Plus : 15 USD/hó felhasználónként

Prémium : 25 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 39 USD/hó felhasználónként

Prezi értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (5100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

5. Zoho Show (a legjobb adatgazdag üzleti prezentációkhoz)

via Zoho Show

Egy üzleti elemző három napot töltött a tökéletes negyedéves áttekintő prezentáció elkészítésével. Mire elkészült, a mutatók 40%-a már megváltozott. Ha prezentációja élő üzleti adatokon alapul, a statikus diák már a bemutatás előtt elavulnak.

A Zoho Show kiemelkedik az üzleti adatok prezentációkba való integrálásában, köszönhetően a Zoho üzleti csomagjához való kapcsolódásának.

Lehetővé teszi a valós idejű adatmegjelenítést és az automatikus diagramfrissítéseket a prezentációk során. A robusztus funkció az üzleti adatforrásokkal való élő kapcsolat fenntartásának képessége a prezentáció megkezdésekor.

A Zoho Show legjobb funkciói

A táblázatkezelő adatok automatikus ábrázolása diagramokban

Dolgozzon együtt a diákon a csapat megjegyzéseivel

Távoli prezentációk beépített közvetítési funkcióval

Hozzon létre egyedi témákat a vállalati arculat alapján

A Zoho Show korlátai

A leghatékonyabb funkciókhoz a Zoho ökoszisztéma integrációja szükséges.

Zoho Show árak

Ingyenes : magánszemélyek számára

Professional: 2,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Zoho Show értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

6. Tome (a legjobb AI-alapú értékesítési és marketing prezentációkhoz)

via Tome

Értékesítési csapata órákat tölt kutatással és prezentációk készítésével, miközben három üzlet várja a személyre szabott bemutatókat. Az óra ketyeg, és csapata idejét másra is fordíthatná.

A Tome pontosan ezt a jól ismert problémát hivatott megoldani. A Tome egy mesterséges intelligenciával működő kutatási és prezentációs platform értékesítési és marketing csapatok számára, amely túlmutat az egyszerű diákkészítésen.

Segít a piacok kutatásában, a versenytársak elemzésében és az értékesítési ismeretek meggyőző prezentációkká alakításában, miközben fenntartja a márka konzisztenciáját az ügyfelek számára készült anyagokban.

A Tome legjobb funkciói

Piackutatási összefoglalók automatikus generálása

Készítsen ügyfélspecifikus prezentációváltozatokat nagy mennyiségben

Gyorsan készítsen versenyképességi elemző prezentációkat

Készítsen reszponzív értékesítési prezentációkat, amelyek minden eszközön működnek

Valós időben együttműködhet kampányprezentációk készítésében

Tome korlátai

A legtöbb funkció csak értékesítési/marketing célokra van optimalizálva.

Tome árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 20 USD/hó

Enterprise: Egyedi árazás

Tome értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. SlidesAI (A legjobb dokumentumok prezentációkká alakításához)

via SlidesAI

A hosszú dokumentumok prezentációkká alakítása gyakran azt jelenti, hogy manuálisan kell kivonni a legfontosabb pontokat, át kell strukturálni a tartalmat, és mindent át kell formázni a diákhoz. Ez a folyamat időigényes, és fennáll a veszélye, hogy fontos kontextus és üzenetek vesznek el. Itt jön be a Slides AI.

A kifejezetten a Google Slides számára kifejlesztett SlidesAI Document Intelligence rendszer elemzi a forrásanyag szerkezetét, kontextusát és legfontosabb üzeneteit, hogy automatikusan olyan prezentációs kereteket hozzon létre, amelyek megőrzik a dokumentum alapvető narratíváját.

A SlidesAI legjobb funkciói

Kivonhatja a legfontosabb statisztikákat és betekintéseket közvetlenül a Google Slides-ba.

Személyre szabott összefoglalók készítése

Kiegészítő vizualizációk létrehozása

Készítsen összehasonlító diák elrendezéseket

A tartalom különböző közönségekhez való igazítása

A SlidesAI korlátai

A legjobb eredményekhez jól strukturált forrásdokumentumok szükségesek.

Csak a Google Slides platformmal működik.

SlidesAI árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 10 USD/hó magánszemélyek számára és 8 USD/hó felhasználónként csapatok számára

Prémium: 20 USD/hó magánszemélyek számára és 15 USD/hó felhasználónként csapatok számára

SlidesAI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: David Byrne zenész a PowerPointot művészeti eszközként használta, és multimédiás prezentációkat készített, amelyek ötvözik a zenét és a videókat, hogy felfedezze a hagyományos felhasználáson túli kreatív potenciálját.

8. Pitch (A legjobb együttműködésen alapuló prezentációkészítéshez)

via Pitch

A marketing készíti a tartalom naptárat. A tervezés módosítja az elrendezést. Az értékesítés frissíti a számokat. Csütörtökre már négy különböző változatát egyazon prezentációnak kell kezelnie. Amikor a prezentációk csapatmunkává válnak, gyakran verziókáosz alakul ki.

A CollabFlow rendszerével a Pitch modernizálja a csapatalapú prezentációkészítést AI-támogatott együttműködési funkciókkal. A platform lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon, miközben megőrzi az egységes stílust. Intelligens munkaterületeivel a Pitch segít a csapatoknak hatékonyan együttműködni, miközben megőrzi a márka irányelveit.

A legjobb funkciók bemutatása

A diák tulajdonjogának és szerepeinek hozzárendelése

Egyedi jóváhagyási munkafolyamatok létrehozása

Haladási jelentések automatikus generálása

Újrafelhasználható komponenskönyvtárak létrehozása

Kövesse nyomon a prezentáció teljesítménymutatóit

Pitch korlátozások

A fejlett funkciók csapat-szintű bevezetést igényelnek.

Bár az AI által generált prezentációk vizuálisan vonzóak, a diák szerkesztőeszközei nehézkesek lehetnek.

Árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 100 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Pitch-ről a valódi felhasználók?

Imádom a Pitch-et, mert olyan egyszerű vele intelligens, kifinomult megjelenésű prezentációkat készíteni. Az elemeket könnyedén húzhatja/ejtheti, és a választható lehetőségek mind remekül néznek ki és jól illeszkednek egymáshoz.

Imádom a Pitch-et, mert olyan egyszerű vele intelligens, kifinomult megjelenésű prezentációkat készíteni. Az elemeket könnyedén húzhatja/ejtheti, és a választható lehetőségek mind remekül néznek ki és jól illeszkednek egymáshoz.

9. Gamma (legalkalmasabb interaktív webes prezentációkhoz)

via Gamma

„Nagyszerű prezentáció! Megosztanád a diákat?”

Rájön, hogy a narráció és a kontextus nélkül ezek a statikus diák csak a történet felét mesélik el. A gondosan kidolgozott üzenete elveszik a fordításban. Ez a gyakori kihívás rávilágít a hagyományos prezentációk alapvető hibájára: élő előadásra készültek, de gyakran aszinkron módon fogyasztják őket.

A Gamma közvetlenül foglalkozik ezzel a problémával. Adaptív élménymotorja a hagyományos diákat interaktív webes élménnyé alakítja, amely végigvezeti a nézőket a tartalmon, megőrizve a narratív áramlást, függetlenül attól, hogy élőben vagy aszinkron módon nézik-e.

A Gamma legjobb funkciói

Készítsen reszponzív, webalapú prezentációkat

Interaktív elemek hozzáadása a diákhoz

Prezentációvázlatok létrehozása AI segítségével

Élő kódok és beágyazott kódrészletek

Aszinkron prezentáció-megosztás engedélyezése

Gamma-korlátozások

A teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.

A testreszabható sablonok széles színválasztékot kínálnak, de a elrendezés és a dizájn tekintetében kevésbé változatosak.

Gamma árazás

Ingyenes : Alapvető funkciók

Plus : 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Gamma értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Egyes AI-eszközök lehetővé teszik, hogy feltöltse korábbi prezentációit, márkairányelveit és adatkészleteit, hogy extra formázás nélkül olyan diákat hozzon létre, amelyek összhangban vannak vállalatának hangvételével, színeivel és üzeneteivel.

10. Mentimeter (A legjobb a közönség bevonására)

via Mentimeter

Nézzen körül bármelyik prezentációs teremben. Legjobb erőfeszítései ellenére is vannak, akik a telefonjukat nézik, míg mások álmodoznak. A folyamatos interakciók világában az egyirányú prezentációk nehezen tudják fenntartani a figyelmet.

A Mentimeter Response Engine a prezentációkat interaktív élménnyé alakítja a közönség valós idejű részvételével.

A platform prezentációs funkciókat kombinál élő szavazási és visszajelzési funkciókkal. A Mentimeter kiemelkedik a többi prezentációs alkalmazás közül azzal, hogy a közönség válaszait közvetlenül beépíti a prezentációba.

A Mentimeter legjobb funkciói

Több formátumú válaszlehetőségek létrehozása

Azonnali vizualizációs összefoglalók létrehozása

Egyedi vonzó szekvenciák létrehozása

Részletes részvételi elemzések exportálása

Interaktív kvízek és szavazások tervezése

A Mentimeter korlátai

Elsősorban a közönség interakciós funkcióira összpontosítanak

A résztvevőknek internethez csatlakoztatott okostelefonra vagy laptopra van szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben részt vehessenek, ami bizonyos körülmények között korlátozást jelenthet.

A Mentimeter árai

Ingyenes : Korlátozott funkciók

Alap : 11,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro : 24,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi

Mentimeter értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Mentimeterről a valódi felhasználók?

Interaktív platformként használtuk workshopok során, amelyeken kutatási környezetet építettünk. Ez egy virtuális esemény volt, amelyen mindenki aktívan részt vehetett, és névtelenül megoszthatta válaszait.

Interaktív platformként használtuk workshopok során, amelyeken kutatási környezetet építettünk. Ez egy virtuális esemény volt, amelyen mindenki aktívan részt vehetett, és névtelenül megoszthatta válaszait.

💡 Profi tipp: Használjon AI-eszközöket saját képek létrehozásához, így biztosítva, hogy a prezentáció hangvételéhez és üzenetéhez tökéletesen illeszkedő, egyedi, márkájához illő vizuális elemekkel rendelkezzen.

11. Slidebean (legalkalmasabb befektetői prezentációkhoz)

via Slidebean

Csak rövid idő áll rendelkezésére, hogy meggyőzze a befektetőket; még a nagyszerű ötletek is elveszíthetik a finanszírozást, ha nem mutatják be őket megfelelően.

A Slidebean Investor Insights motorja elemzi a sikeres prezentációs mintákat, és a befektetők elvárásainak megfelelően strukturálja a tartalmat. A befektetést kereső startupok és vállalkozások számára tervezett AI-je nyertes prezentációs anyagok és koncepcióbizonyítási sablonok alapján lett kiképezve.

Tartalom-orientált online szerkesztője kiemeli a többi közül. Segít meggyőző befektetői narratívák kidolgozásában, és biztosítja, hogy prezentációja világos, meggyőző és stratégiailag felépített legyen.

💡 Profi tipp: Egyszerűen adja meg webhelyének címét, és az AI-eszköz elkészíti a prezentációt. Akár a már meglévő webhelyéről is átmásolhat témákat, hogy megőrizze a márka egységességét.

A Slidebean legjobb funkciói

A bevált formátumok segítségével strukturálja a prezentációkat

Automatizált elrendezéssel tervezzen diákat

Pénzügyi vizualizációs diák létrehozása

Kövesse nyomon a befektetői elkötelezettség mutatóit

Exportálás többféle prezentációs formátumba

Küldje el prezentációját AI-felülvizsgálatra, és kapjon visszajelzést róla.

A Slidebean korlátai

Kifejezetten prezentációkhoz tervezett funkciók

A felhasználói felület nehézkes lehet, és egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a grafikák szerkesztése és az AI képgenerátor használata.

A Slidebean árai

Ingyenes: Alapvető funkciók

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Accelerate: 99 USD/hó felhasználónként

Slidebean értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Slidebeanről a valódi felhasználók?

„Nagyra értékelem a Slidebean intuitív felületét és azt, ahogyan egyszerűsíti a professzionális prezentációk készítésének folyamatát. A sablonok jól megtervezettek és sok időt takarítanak meg, különösen azoknak a felhasználóknak, akik nem értenek a tervezéshez.”

„Nagyra értékelem a Slidebean intuitív felületét és azt, ahogyan egyszerűsíti a professzionális prezentációk készítésének folyamatát. A sablonok jól megtervezettek és sok időt takarítanak meg, különösen azoknak a felhasználóknak, akik nem értenek a tervezéshez.”

Az AI segítségével statikus prezentációit látványos prezentációkká alakíthatja

A mai figyelemgazdaságban minden másodperc számít, és a hagyományos prezentációs eszközök egyszerűen nem tudnak lépést tartani.

A kihívás nem csak a diák elkészítése, hanem a figyelem felkeltése egy figyelemelterelő tényezőkkel teli világban. Itt jönnek képbe az AI által generált prezentációk, amelyek átalakítják a közönség figyelmének felkeltését.

Az AI prezentációkészítők órányi munkát néhány perc alatt csiszolt tartalommá alakítanak. Bár sok eszköz kínál értéket, a ClickUp azzal tűnik ki, hogy az egész munkafolyamatot integrálja a prezentációkészítési folyamatba.

Készen áll arra, hogy megváltoztassa a prezentációk módját? Regisztráljon a ClickUp-ra, és nézze meg az AI működését.