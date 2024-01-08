A 10 legjobb UX-tervezési könyv, amelyet minden tervezőnek el kell olvasnia 2025-ben

Az UX-tervezés a technológiai vállalkozások középpontjába került, és gyakran szinonimaként használják a jó üzleti gyakorlatra. Például az Airbnb a jó UX-tervezésnek tulajdonítja, hogy egy bukott startupból milliárd dolláros vállalkozássá vált.

A karrieroldalakon rengeteg álláshirdetés található UX-tervezők számára, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a vállalatok profitjukat összekapcsolhatják a felhasználói élmény (UX) tervezéssel.

UX-tervezőként naprakésznek kell lenned a feltörekvő trendekkel és a bevált gyakorlatokkal, hogy megalapozd pozíciódat. Az UX-tervezés hatékonyságának egyik módja az iparági szakértők által írt könyvek olvasása. Az UX-tervezési könyvekbe való befektetés kreatív önbizalmat ad, és elkötelezettségedet és motivációdat fenntartja karrier céljaid elérése iránt.

Itt 10 kötelező olvasmánynak számító UX-könyvet mutatunk be, amelyek segítenek fejleszteni készségeidet. Akár pályakezdő tervező vagy, akár tapasztalt szakember, az itt bemutatott alapelvek segítenek tanulási utadon.

A tervezők számára elolvasandó 10 legjobb UX-tervezési könyv

1. Lean UX: A Lean elvek alkalmazása a felhasználói élmény javítása érdekében

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők : Josh Seiden és Jeff Gothelf

Kiadás éve : 2013

Becsült olvasási idő : 3 óra

Ajánlott szint : kezdő, középhaladó és haladó

Oldalszám : 148

Értékelések 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4/5 (Goodreads)

4/5 (Goodreads)

Ez a könyv három fő területet fed le: a Lean UX és alapelveinek bemutatását, a Lean UX tervezési folyamatot, valamint a Lean UX integrálását a szervezetekbe.

Ismerje meg a felhasználóközpontú tervezés alapelveit, mint például a funkciók közötti együttműködés, a növekedés helyett a tanulás, és a kudarcok elfogadása. A könyv a következő szakaszokban mélyrehatóan elemzi a felhasználói élmény tervezési folyamatát, az agilis elvek és a tervezői gondolkodásmód alapján.

A könyv a „lean” szemüvegen keresztül nyújt betekintést az UX-tervezésbe, meghatározza, mi az alapvető, és mi az, amit el lehet hagyni vagy kicserélni.

Összességében a Lean UX praktikus forrás UX-tervezők, szoftverfejlesztők, termékmenedzserek, vállalkozók és mindenki számára, aki sikeres technológiai termékek fejlesztésében érdekelt.

„Célunk nem egy eredmény létrehozása, hanem valami megváltoztatása a világban – egy eredmény elérése. Gyakran előfordul, hogy az agilis folyamatokban dolgozó csapatok valójában nem térnek vissza a szoftver felhasználói felületének fejlesztéséhez. ” – Josh Seiden

Főbb tanulságok

Az UX-tervezési elvek összehangolása a tervezési folyamattal gyors iterációk és folyamatos visszajelzések révén, hosszú, előzetes tervezés során.

A tervezőcsapatoknak a felhasználói viselkedéssel kapcsolatos hipotézisek kidolgozására, ezeknek a hipotéziseknek a tesztelésére szolgáló kísérletek tervezésére és feltételezéseik validálására kell összpontosítaniuk.

Mit mondanak az olvasók

„Általában úgy találom, hogy az ilyen típusú UX-tervezési könyvek nem tartalmaznak elég példát, de ebben az esetben a szerzők saját munkatapasztalatukból merítettek konkrét példákat.”

2. UX kezdőknek: 100 rövid leckéből álló gyors tanfolyam

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Joel Marsh

Kiadás éve : 2016

Becsült olvasási idő : 4 óra 15 perc

Ajánlott szint : kezdő és középhaladó

Oldalszám : 255

Értékelések 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

Joel Marsh „UX for Beginners: A Crash Course in 100 Short Lessons” című könyve egy átfogó és könnyen érthető útmutató, amely egyszerűsíti az UX-tervezést a területen újoncok számára.

A UX-források 100 tömör leckéjén keresztül Marsh gyakorlatias és érdekes áttekintést nyújt a kezdőknek a UX legfontosabb univerzális alapelveiről.

A könyv az UX-tervezés alapvető megértésével kezdődik, és bemutatja, mit kell tudnia minden tervezőnek a sikeres, felhasználóközpontú termékek és kreatív alkalmazások készítéséről.

Egyéb témák között szerepel a felhasználói pszichológia, a felhasználói kutatás, a személyiségek, valamint a felhasználókkal való empátia fontossága valós példákon keresztül.

„Mindennek van felhasználói élménye. A te feladatod nem az, hogy megalkosd a felhasználói élményt. A te feladatod az, hogy jó legyen. ” – Joel Marsh

Főbb tanulságok

Az UX-tervezés iteratív folyamat. Vegyünk bármelyik valós példát egy UX-projektre, amely a felhasználói visszajelzések alapján folyamatos fejlesztésen megy keresztül. Ez az iteratív megközelítés összhangban áll a digitális élmények dinamikus és folyamatosan változó jellegével, hangsúlyozva az UX-tervezés rugalmasságának és reagálóképességének fontosságát.

Mit mondanak az olvasók

„Manapság nehéz olyan UX-tervezési könyveket találni, amelyek egyenesen a lényegre térnek, és nem kényszerítenek minket arra, hogy megismerjük a szerző életét, vagy meghallgassuk minden személyes anekdotáját. Ez az UX-könyv fantasztikus azoknak a kezdőknek, akik meg akarják tanulni az interfészek tervezésének fortélyait.”

3. Az egyfős felhasználói élménycsapat: Kutatási és tervezési túlélési útmutató

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Leah Buley

Kiadás éve : 2013

Becsült olvasási idő : 4 óra 20 perc

Ajánlott szint : középhaladó

Oldalszám : 246

Értékelések 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

A The User Experience Team of One című könyvében Buley azokat a kihívásokat tárgyalja, amelyekkel az UX-tervezők szembesülnek, amikor dedikált UX-csapatok nélkül, önállóan dolgoznak a szervezeteken belül.

A szerző azt tanácsolja az egyéni UX-tervezőknek, hogy alkalmazzanak stratégiai gondolkodásmódot, és hogy hogyan lehetnek egyszerre találékonyak, proaktívak és rugalmasak.

Ez a könyv kiváló forrás azok számára, akik az UX-karrierjük során gyakorlati tanácsokat keresnek ahhoz, hogy korlátozott erőforrásokkal vagy csapat támogatásával is hatékony munkát végezhessenek.

„A egyre inkább digitalizálódó korban a valódi emberekre szabott termékek tervezése segít abban, hogy a technológia emberi módon integrálódjon életünkbe. Ez a józan ész hangja, amely azt állítja, hogy a termékek és a technológia támogathatják, sőt gazdagíthatják alapvető emberségünket.” – Leah Buley

Főbb tanulságok

Hangolja össze UX-tervezési törekvéseit az üzleti célokkal, hogy meggyőzően bizonyítsa a felhasználói élmény értékét a felhasználói felületek tervezésében, és elindítsa tervezési folyamatát

Mit mondanak az olvasók

„Mint valaki, aki az UX kutatás és/vagy tervezés területén próbálja megkezdeni karrierjét, nagyon tetszik az egyes fejezetek végén található „Ha csak egy dolgot tehetsz” rész. !”

4. Refactoring UI, Adam Wathan és Steve Schoger

via Goodreads

A könyvről

Szerzők : Adam Wathan és Steve Schoger

Kiadás éve : 2018

Becsült olvasási idő : 4 óra 11 perc

Ajánlott szint : középhaladó

Oldalszám : 252

Értékelés 4,7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

A Refactoring UI gyakorlati tanácsokat ad az UI-tervezés fejlesztéséhez, még korlátozott technikai háttérrel is. A könyv az UI-tervezés különböző aspektusait tárgyalja, beleértve a színsémákat, a tipográfiát, a térközöket és az elrendezést.

Akár termékmenedzser, akár UX-tervező vagy, ez a könyv bemutatja az UX-írás alapelveit és a vásárlói döntéseket befolyásoló emberi viselkedést. A szerzők előtte-utána példákkal vezetik végig az olvasót, bemutatva, hogy a kis, szándékos változtatások hogyan javítják jelentősen a felhasználói felület vizuális vonzerejét és használhatóságát.

A könyv olyan alapvető UX-tervezési elveket tárgyal, mint a felhasználói tesztelés, a termékmenedzsment, az alapvető vizuális szempontok és a célorientált tervezési módszer.

Főbb tanulságok

Fókuszáljon a kivételes felhasználói élményre és a tervezésre. A következetes összehangolás, a pontosság és a kis elemekre való odafigyelés emeli a tervezés színvonalát, és hozzájárul a kifinomultabb és professzionálisabb megjelenéshez.

Mit mondanak az olvasók

„Kiváló bevezető arról, hogyan lehet egyszerű tervezési döntéseket hozni, amelyek jelentősen javíthatják a terveidet. Nincs felesleges sallang, 100% tartalom, 0% zaj.”

5. Felhasználók megkérdezése: hogyan lehet érdekes betekintést nyerni

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Steve Portigal

Kiadás éve : 2013

Becsült olvasási idő : 2 óra 55 perc

Ajánlott szint : középhaladó

Oldalszám : 176

Értékelések 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

Tekintse ezt a könyvet átfogó útmutatónak a tervezési projektekhez. Segítségével interjúkat készíthet a felhasználókkal, hogy szélesítse a tervező perspektíváját.

A könyv az interjúzás teljes folyamatát lefedi, a tervezéstől és előkészítéstől az interjúk lefolytatásáig és az adatok elemzéséig. A felhasználói élménytervezőknek meg kell ismerniük az interjúk pszichológiai hátterét, az empátia és az aktív hallgatás fontosságát, és kényelmes környezetet kell teremteniük a résztvevők számára.

Végül a szerző elmagyarázza, hogy a legtöbb UX-tervezőnek fejlesztenie kell azt a képességét, hogy a nyers interjúadatokat olyan meggyőző narratívákká alakítsa, amelyek rezonálnak az érdekelt felekkel, elősegítve a jobb megértést és a döntéshozatalt.

„A történetek tartalmazzák a legértékesebb betekintést, és az Ön célja, hogy minden interjúban eljusson ehhez a ponthoz.” – Steve Portigal

Főbb tanulságok

Az új generációs UX-tervezőknek el kell sajátítaniuk az empátia, az aktív hallgatás és a történetmesélés univerzális elveit, hogy a felhasználói kutatások során megismert felhasználói betekintéseket hatékonyan tudják közvetíteni.

Mit mondanak az olvasók

„Rendkívül praktikus és inspiráló, és mindenkinek továbbadom, akivel útközben beszélek. Csak szerettem volna ezt megosztani, mivel rengeteg „UX” „kutatási” könyvet olvastam, és ez most az első helyen áll a listámon.”

6. Ne kényszeríts gondolkodni (újra átdolgozva)

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Steve Krug

Kiadás éve : 2015

Becsült olvasási idő : 3 óra 19 perc

Ajánlott szint : középhaladó és haladó

Oldalszám : 216

Értékelések 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

Ez az UX-tervezési könyv egy örökzöld útmutató a webes használhatósághoz. Ebben a felülvizsgált kiadásban Krug frissíti és bővíti klasszikus művét, és felbecsülhetetlen értékű betekintést és jobb megértést kínál az egyszerűséget és az egyértelműséget előtérbe helyező, felhasználóbarát weboldalak tervezéséről.

A szerző úgy véli, hogy a jól megtervezett weboldalaknak intuitívnak kell lenniük, és a felhasználóknak minimális kognitív erőfeszítést kell tenniük. Krug hangsúlyozza, hogy a digitális felületeken el kell kerülni a felesleges bonyolultságot, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják, amit keresnek.

További témák között szerepel a navigációs tervezés, az oldalelrendezés és a világos vizuális jelzések fontossága. A szerző bemutatja a „happy talk” koncepciót – a felhasználók által általában figyelmen kívül hagyott felesleges utasításokat és információkat – és tanácsokat ad a tartalom egyszerűsítésére az optimális felhasználói elkötelezettség érdekében.

Az UX-elvek egyik kritikus szempontja annak értékelése, hogy a közönség öt másodpercen belül megérti-e a weboldal célját.

„Nem számít, hányszor kell kattintanom, amíg minden kattintás egyértelmű, gondolkodás nélküli döntés.” – Steve Krug

Főbb tanulságok

Készítsen egyszerű és letisztult dizájnt, hogy minimalizálja a felhasználók kognitív terhelését. Helyezze előtérbe az intuitív kezelhetőséget, hogy a felhasználók megtanulják a weboldal navigálását felesleges bonyodalmak nélkül.

Mit mondanak az olvasók

„Ez valóban egy olyan könyv, amely kiállja az idő próbáját, mindhárom kiadásában megőrizte hangvételét és üzenetét: a jó webdesign a felhasználó ösztönös érzékével kezdődik.”

7. A mindennapi tárgyak tervezése: átdolgozott és kibővített kiadás

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Don Norman

Kiadás éve : 2013

Becsült olvasási idő : 5 óra 30 perc

Ajánlott szint : Haladó

Oldalszám : 368

Értékelések 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

UX-tervezőként Ön is tudja, hogy egyes használhatósági elvek folyamatosan fejlődnek. A szerző mélyrehatóan elemzi a felhasználói élmény kognitív pszichológiáját, a kortárs tervezési kihívásokat, valamint azt, hogy a sikeres UX-tervek hogyan adnak egyértelmű jelzéseket funkcionalitásukról.

A tapasztalt tervezőket a kezdőktől az különbözteti meg, hogy képesek megkülönböztetni a „felhasználói hibát” és a „tervezési hibát”. Az intuitív és felhasználóbarát termékek tervezésének kulcsa a felhasználói hibák minimalizálása és a rossz interakciós tervezés esélyének csökkentése.

„A tervezés valójában kommunikáció, ami azt jelenti, hogy a tervezőnek mélyen meg kell értenie azt a személyt, akivel kommunikál.” – Don Norman

Főbb tanulságok

Amikor a felhasználók hibákat követnek el, az gyakran a rossz tervezés eredménye, nem pedig a felhasználók alkalmatlansága. A tervezők felelőssége olyan termékek létrehozása, amelyek összhangban vannak a felhasználók mentális modelljeivel és elvárásaival, csökkentve ezzel a hibák valószínűségét.

Mit mondanak az olvasók

„Nézzen körül! Sajnos az eszköz, amelyen ezt a recenziót olvassa, valószínűleg egy olyan tervezői generáció deformitásait hordozza magán, akik soha nem jutottak el odáig, hogy elolvassák ezt a könyvet vagy annak eredeti kiadását. Ha egy napra király lennék, minden tervezőt arra köteleznék, hogy tegye le a ceruzáját és a stylusát, amíg el nem olvassa Norman úr MAGNUM OPUS című művét az elejétől a végéig. Ezután folytathatnák a munkájukat, és nagy lenne az öröm. ”

8. Hooked: Hogyan lehet szokásformáló termékeket készíteni

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Nir Eyal

Kiadás éve : 2014

Becsült olvasási idő : 2 óra 30 perc

Ajánlott szint : középhaladó és haladó

Oldalszám : 256

Értékelések 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

Nir Eyal Hooked című könyve egy UX-biblia, amely a szokásokat kialakító termékek létrehozásának pszichológiáját vizsgálja. Eyal bemutatja a „Hook modellt”, egy négylépéses folyamatot, amelynek célja olyan termékek létrehozása, amelyekkel a felhasználók ismételten foglalkoznak. A modell a Trigger (kiváltó ok), Action (cselekvés), Variable Reward (változó jutalom) és Investment (befektetés) elemekből áll, amelyek segítségével megérthetők és kielégíthetők a felhasználói igények.

A szerző gyakorlati példákkal és esettanulmányokkal támasztja alá modelljét, bemutatva, hogy olyan cégek, mint a Facebook és az Instagram hogyan használják a fenti modellt olyan termékek létrehozására, amelyeknek a felhasználók nem tudnak ellenállni. A könyv gyakorlati útmutató termékmarketingesek, UX- és terméktervezők, valamint olyan vállalkozók számára, akik tartós szokásokat kialakító termékeket szeretnének fejleszteni.

„Minden ember arra törekszik, hogy örömöt keressen és fájdalmat kerüljön, reményt keressen és félelmet kerüljön, és végül társadalmi elfogadásra törekedjen és elutasítást kerüljön.” – Nir Eyal

Főbb tanulságok

Ahelyett, hogy folyamatosan ugyanazt a jutalmat adnád, vezess be változatosságot, hogy a felhasználók érdeklődése és kíváncsisága megmaradjon. Ez a változatosság beindítja az agy örömközpontjait és megerősíti a szokáskörforgást, így a felhasználók nagyobb valószínűséggel térnek vissza a termékhez.

Mit mondanak az olvasók

„Az egyik legjobb könyv, amit az utóbbi időben olvastam arról, hogyan építik fel a technológiai cégek a függőséget okozó termékeiket. Nir modellje lehetővé teszi, hogy olyan terméket építsen, amely vonzza a felhasználókat, és megmutatja, mit kell tennie, hogy megtartsa őket.”

9. Rocket Surgery Made Easy (Rakétaműtét könnyedén)

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző(k) : Steve Krug

Kiadás éve : 2009

Becsült olvasási idő : 2 óra 40 perc

Ajánlott szint : kezdő és középhaladó

Oldalszám : 161

Értékelések 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

A Rocket Surgery Made Easy egy felhasználóbarát útmutató, amely segítségével a tervezők és fejlesztők zökkenőmentesen beépíthetik a webes és mobil felületek használhatósági tesztelését a munkafolyamatukba.

A szerző részletesen kitér a használhatósági tesztelés alapjaira, a tesztek tervezésére és lebonyolítására, valamint a gyakori buktatók leküzdésére.

„Igen, vannak dolgok, amelyeket csak úgy lehet megtanulni, ha megfigyeljük a célközönséget a webhely használata közben. De sok mindent meg lehet tanulni abból is, ha szinte bárkit megfigyelünk a használat közben. Amikor elkezdi a használhatósági tesztelést, a webhelye valószínűleg sok komoly problémát fog tartalmazni, amelyekkel „szinte bárki” találkozhat, így az elején sokkal lazábban válogathat a résztvevők közül.” – Steve Krug

Főbb tanulságok

Állítson fel egy világos keretrendszert a használhatósági tesztek tervezéséhez és végrehajtásához, anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség. Ez egy remek módszer arra, hogy ösztönözze a csapatában dolgozó minden UX-tervezőt arra, hogy rendszeresen végezzen kis léptékű teszteket valódi felhasználókkal, hogy értékes betekintést nyerjen.

Mit mondanak az olvasók

„Akárcsak a „Don’t Make Me Think” című könyv, ez is egy tömör, könnyen olvasható és értékes könyv, amelyet minden termékmenedzsernek és szoftverfejlesztőnek el kell olvasnia. Nem tudtam letenni, amíg el nem olvastam az egész könyvet egy 6 órás repülés alatt.”

10. A választás paradoxona: Miért kevesebb több?

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők : Barry Schwartz és Ken Kliban

Kiadás éve : 2010

Becsült olvasási idő : 3 óra 41 perc

Ajánlott szint : kezdő, középhaladó és haladó

Oldalszám : 265

Értékelések 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

Ez az UX-könyv a sokféle választási lehetőség pszichológiai hatását vizsgálja az emberi döntéshozatalra és a jólétre. Schwartz azzal érvel, hogy bár a választási lehetőségek általában a modern élet pozitív aspektusának tekinthetők, a túl sok lehetőség döntésképtelenséghez, szorongáshoz és elégedetlenséghez vezet.

A választás paradoxona döntéshozatali fáradtsághoz, megbánáshoz és a tökéletes lehetőségek állandó kereséséhez vezet. Valószínűleg a felhasználóknak segítségre van szükségük a döntéshozatalhoz és a különböző választási lehetőségek kezeléséhez.

A választási lehetőségek korlátozása és a „jó elég” mentalitás elfogadása enyhítheti a túlzott választási lehetőségek negatív hatásait.

A választás paradoxona megkérdőjelezi azt a nézetet, hogy több választási lehetőség nagyobb boldogsághoz vezet, és betekintést nyújt abba, hogyan lehet eligazodni a döntéshozatal bonyolultságában egy bőséges világban.

„A választás megtanulása nehéz. A jó választás megtanulása még nehezebb. A korlátlan lehetőségek világában a jó választás megtanulása pedig még nehezebb, talán túlságosan is nehéz.” – Barry Schwartz

Főbb tanulságok

Termékek tervezésekor egyszerűsítse a választási lehetőségeket és csökkentse az opciók számát. Fogadja el, hogy nincs egyetlen legjobb választás, és hogy a jó eredmények ésszerű döntések következményei.

Olvasóink véleménye:

„Kötelező olvasmány mindenkinek, akit érdekel a „döntéshozatal”. Fantasztikus könyv arról, hogy miért kevesebb több (vagy miért több a kevesebb). ”

ClickUp: a legjobb tervezőeszköz UX-tervezők számára

A legjobb UX-tervezési könyvek elolvasása segít megismerni az UX-tervezés alapjait, összehangolni az UX-tervezést a felhasználói viselkedéssel és elvárásokkal, valamint kreatív önbizalmat adni új elméletek kipróbálásához.

Ugyanakkor a megfelelő UX-tervezési eszközök segítenek elsajátítani a termékfejlesztés során a zökkenőmentes és gördülékeny felhasználói élmény megteremtésének fortélyait. A kutatástól és a felhasználói teszteléstől a vázlatkészítésen és a tesztelésen át egészen a végső eredményig – ezek az eszközök biztosítják, hogy minden szükséges elem a rendelkezésedre álljon a cél eléréséhez.

A ClickUp egy kezdőbarát UX-tervező eszköz, amely racionalizálja a munkádat, hogy jobb eredményeket érj el.

A ClickUp-ot a legjobb munkafolyamat-tervező szoftverré tevő legfontosabb jellemzők a következők:

Fehér táblák

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a tervezési munkafolyamatok projektmenedzsmentjéhez, és tegye lehetővé a tervező és fejlesztő csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést.

A fehér táblák lehetővé teszik a tervezők számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, tervezzenek, vázlatokat, folyamatábrákat, prototípusokat és retrospektívákat készítsenek. Helyezzen el megjegyzéseket, jegyzeteket és médiafájlokat, hogy megkönnyítse az ötletek megosztását.

A legjobb whiteboard szoftverré a könnyű használat és az együttműködés teszi. Az egyszerű felhasználói felületnek köszönhetően a tervezők gyorsan hozzáadhatnak képeket és linkeket referenciaként, és a projekteket az ötletelés szakaszából a cselekvési tételek közé helyezhetik át.

Lásd, ki végez szerkesztést valós időben, és térképezd fel a projekteket egyszerre, mintha ugyanabban a szobában lennél.

Előre elkészített sablonok a munkafolyamatok vizualizálásához és a tervezési briefek elkészítéséhez

A megfelelő UX-sablon elengedhetetlen a termék sikeres bevezetéséhez, fejlesztéséhez vagy újratervezéséhez, biztosítva, hogy a termék jól nézzen ki és zökkenőmentesen működjön.

A ClickUp előre elkészített UX-tervezési sablonokkal rendelkezik a fejlesztés során a munkafolyamatok vizualizálásához, útitervek készítéséhez, amelyek segítenek a tervezőknek az ütemtervek megtervezésében, valamint tervezési briefekhez, amelyek összehangolják az összes részleg munkáját.

Könnyen együttműködhet a tervező és a szoftvercsapatok között, hogy sablonokat készítsen vagy ötleteket dolgozzon ki.

A ClickUp UX projektterv-sablonjával felvázolhatja a felhasználói utat, létrehozhat és rangsorolhat feladatokat a csapat és az egyes felhasználók számára, valamint koordinálhatja az erőforrásokat a zökkenőmentes megvalósítás érdekében.

UX-tervezői kiemelhetik a hatókör meghatározásait, kidolgozhatják a felhasználói személyiségeket, létrehozhatnak vázlatokat és prototípusokat, majd tesztelhetik és validálhatják azokat.

Használja ezt a sablont iteratív és inkrementális tervezéshez, amely harmadik féltől származó eszközökkel, például tervezési gondolkodási eszközökkel és webtervezési eszközökkel integrálható a legjobb eredmények elérése érdekében.

A ClickUp Design Review Template pontosan az, amire szükséged van ahhoz, hogy zökkenőmentes, modern felhasználói élményt nyújthass ügyfeleidnek.

A ClickUp UX Roadmap Template segít vizualizálni a termék fejlődését, összehangolni a csapatokat a mérföldkövekkel, és prioritásokat felállítani az üzleti igények és a felhasználói viselkedés alapján.

Ez a sablon integrálható az ötlet tábláddal és a folyamatábrázoló eszközeiddel, így ideális lenyűgöző felhasználói élmények létrehozásához.

Az UX-tervezők a roadmap sablont használják a felhasználói élmény nyomon követésére és a szállítási határidők vizualizálására a funkciófejlesztési folyamat során.

Tervezz jobban és működj együtt a ClickUp all-in-one termelékenységi platformjával!

A ClickUp termelékenységi platformja a tervezőcsapatok számára segít az együttműködésben, a szervezésben és a kiemelkedő UX-tervezés megvalósításában.

Az UX-tervezők és a kreatív csapatok a ClickUp segítségével kezelik a tervezési projekteket, az erőforrás-tervezést, a kreatív együttműködést, a tesztelést és validálást, valamint a visszajelzéseket és jóváhagyásokat.

A vázlatok és funkcionális prototípusok elkészítése előtt használja a Whiteboards alkalmazást ötleteléshez és termékfejlesztési tervek kidolgozásához.

Az UX-tervezési sablonok segítségével részletesen kidolgozhatja a projekttervet, feladatokkal láthatja el a csapatot, és olyan együttműködési környezetet hozhat létre, amelyben mindenki szinkronban dolgozik.

A ClickUp segítségével központosíthatja a tervezőcsapat összes igényét, lebontja a komplex feladatokat kezelhető célokra, és javíthatja a felhasználói élményt.

Ha szeretnéd racionalizálni az UX és UI folyamatok minden aspektusát, regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra.