Agilis képzési útmutató (tanfolyamok + folyamatok)

Agilis képzési útmutatót keresel?

Az Agile projekt menedzseléséhez számos dolgot meg kell tanulnod:

Agilis módszerek, koncepciók, szerepek, felelősségek... a lista végtelen!

De hogyan lehet ezt megtenni?

Az agilis képzéssel!

Ebben a cikkben megtudhatja, mi is az agilis képzés, és milyen előnyei vannak.

Emellett hét képzési tanfolyamot is bemutatunk, és azt, hogyan használhatja az Agile képzést, hogy 2022-ben kiváló Agile projektmenedzsment szakemberré váljon.

Kezdjük is!

Mi az agilis képzés?

Az Agile képzés megtanítja az Agile módszertan alapjait, hogy segítsen az Agile projektek és csapatok megfelelő irányításában.

De mi is az agilis módszertan?

Az Agile egy modern projektmenedzsment módszer, amely segít egy nagy projektet kisebb fejlesztési fázisokra, úgynevezett sprintokra bontani.

Az Agile módszerben a terméket sprintekben fejleszted, minden fázis végén visszajelzést kapsz az ügyfelektől, és a következő termékkiadás előtt végrehajtod a szükséges változtatásokat.

Az eredmény?

Ha aktívan bevonod az ügyfeleket az Agile fejlesztési folyamatba, olyan terméket fogsz kifejleszteni, amely tökéletesen megfelel az igényeiknek, és örömtáncot lejtenek majd!

Az Agile képzés 3 legfontosabb előnye

Az Agile keretrendszer természetesen egy modern projektmenedzsment módszer. De rengeteg új fogalommal, szerepkörrel és felelősséggel is jár.

Ezért ideális esetben szükséged van egy Agile képzési tanfolyamra.

Íme néhány előny, amelyet az Agile képzés nyújt:

1. Tanulja meg az alapokat

A képzés során megtanulhatja az Agile módszer alapjait és mélyreható koncepcióit.

De ez még nem minden!

Az Agile képzés a következőket is segíti:

Ismerje meg, hogyan használja az Agile folyamat a folyamatos fejlesztést és a rendszeres tesztelést a kiváló termékek fejlesztéséhez.

Vezessen zökkenőmentes Agile ceremóniákat , például tervezési és retrospektív megbeszéléseket

Ismerje meg, hogyan lehet az ügyfelek visszajelzéseit beépíteni az Agile megközelítésbe.

2. Az agilis átalakulás elősegítése

A változás mértékétől függetlenül az új helyzethez való alkalmazkodás nem könnyű.

Végül is egy szervezet alapvető elemeinek jelentős megváltoztatása mindig kihívást jelent.

De ez azt jelenti, hogy bajt hozol magadra?

Az agilis átalakulás általában a következőket foglalja magában:

A szervezet jelenlegi helyzetének elemzése minden területen

A transzformáció víziójának és küldetésének megértése

Kommunikációs szabályok meghatározása a csapat tagjai számára

Tervek készítése az Agile-lel nem ismerős alkalmazottak coachingjához

Mivel az Agile képzés ezeket a szempontokat tanítja, megtanulhatja, hogyan kell megfelelően végrehajtani az Agile átállást, ami megkönnyíti az Ön és szervezetének beilleszkedését.

3. Szerezzen tanúsítványt

A képzés célja az Agile keretrendszerrel kapcsolatos ismeretek és készségek átadása, de ennél többet is kínál.

Az Agile képzés segíthet abban is, hogy megszerezd a tanúsító vizsgához szükséges krediteket vagy kontaktórákat.

Mi az előnye?

A tanúsítvány megszerzésével tanúsított Agile projektmenedzsment szakemberré válsz. Ez hozzáadott értéket jelent az önéletrajzodhoz, és segít abban, hogy egy lépéssel tovább haladj a területen.

Nézze meg ezeket a legjobb Agile projektmenedzsment tanúsítványokat és termékmenedzsment tanúsítványokat.

A 7 legjobb Agile képzés 2022-ben

A képzési kurzusok keresése zavarba ejtette Önt?

Ne aggódj!

Íme egy részletes áttekintés hét képzési kurzusról, hogy megismerd a lehetőségeidet.

Minden Agile képzési kurzus esetében kiemeljük a következőket:

A tanfolyam által lefedett területek

Az Agile tanúsítvány , amelyet megszerezhet

Melyik projektmenedzsment intézet kínálja?

Mennyibe kerül?

1. Agilis alapok képzés

Ez az Agile képzés az Agile módszertan alapjait tanítja. Részletesen megismerkedhetsz különböző Agile keretrendszerekkel, mint például a Scrum, a Kanban, a Lean és az XP (Extreme Programming).

Az Agile alapok képzés a következő témákat fedi le:

Agilis projektmenedzsment

Agilis tesztelés

Agilis elvek és értékek

Akkreditált Agile Scrum master képzés

Ez a képzési kurzus három formátumban érhető el:

Élő, oktató által vezetett

Igény szerint

Vegyes, igény szerinti/oktató által vezetett változat

Az élő és on-demand Agile Fundamentals Training tanfolyammal a következőket szerezheti meg:

17 szakmai fejlesztési egység (PDU)

17 NASBA folyamatos szakmai továbbképzés (CPE)

De mi az a PDU és NASBA CPE?

PDU : a Projektmenedzsment Intézet által létrehozott egység, amely az egyén szakmai fejlődését méri.

CPE: a tanfolyamon való részvétel óráinak számát mérő egység, amely a tanúsítási státusz fenntartásához szükséges. Egy NASBA (National Association of State Boards of Accountancy, Nemzeti Számviteli Tanácsok Szövetsége) CPE kredit 50 perc képzésnek felel meg.

Megszerezhető tanúsítványok

ICAgile Certified Professional (ICP) tanúsítás az International Consortium for Agile által

Ehhez a tanúsítványhoz nincs külön vizsga.

Igen.

Csak annyit kell tenned, hogy elvégzel egy ICAgile által akkreditált tanfolyamot. A tanfolyam sikeres elvégzése után meghívót kapsz, amellyel igényelheted a tanúsítványt.

Kínálja:

Learning Tree International

A tanfolyamok ára

Blended learning esetén: 1090 USD/év

Élő, oktató által vezetett képzés: 1795 dollár

Prémium képzés: 2250 USD/év

2. Minősített Scrum Master képzés

A Certified Scrum Master Training egy kétnapos, oktató által vezetett (Certified Scrum Trainer) élő képzés. A Scrum keretrendszert tanítja, különös figyelmet fordítva a feladat szintű nyomon követésre, a burndown diagramokra és a napi Scrum megbeszélésekre.

Ezzel a Scrum tanfolyammal 2 éves tagságot is kapsz a Scrum Alliance-hoz.

A Certified Scrum Master képzés a következő témákat fedi le:

A Scrum keretrendszer alapjai

Az Agile értékei és alapelvei

Scrum szerepek

Scrum-megbeszélések

Scrum-artefaktumok

A Scrum master képzés elvégzésével a következőket érheted el:

16 PDU

16 Scrum Education Unit (SEU)

Mi az SEU?

A képzés elvégzésével megszerezhető SEU egy kredit, amely javítja a Scrum-gyakorlóként szerzett ismereteidet.

Megszerezhető tanúsítványok

Scrum Alliance által tanúsított Scrum Master

Ahhoz, hogy megszerezze ezt a Scrum tanúsítványt, el kell végeznie a teljes Scrum master képzési tanfolyamot.

A tanfolyam elvégzése után e-mailben elküldjük a vizsga linkjét, amely 90 napig elérhető. Két kísérleted van az Agile tanúsító vizsga letételére, amely 50 feleletválasztós kérdésből áll, és 60 perc áll rendelkezésedre.

Kínálja:

Cprime

A tanfolyamok ára

895 dollár

3. PMI-ACP tanúsító képzés

Az Agile keretrendszer elveit és módszereit tanítja, beleértve a Scrumot, az Extreme Programminget és a Lean-t. A tanfolyam vizsgafelkészítő anyagokat, képzési segédanyagokat és gyakorló kérdéseket tartalmaz.

Emellett 6 hónapos hozzáférést kap a Project Management Academy online képzési portáljához.

Az Agile Practitioner képzés tartalma:

Az Agile módszer alapjai

Agilis gyakorlat a projektbecsléshez

Agilis kommunikáció és vezetés

Agilis szerződések és számviteli elvek

Ez az Agile gyakorlati képzés négy formátumban érhető el:

Élő virtuális tanterem

Élő, oktató által vezetett tantermi képzés

On-demand videó

Céges

Az Agile Practitioner Training tanfolyammal 21 PDU-t szerezhetsz.

Megszerezhető tanúsítványok

Agile Certified Practitioner a Project Management Institute-tól

A tanúsítvány megszerzéséhez le kell tennie egy Agile tanúsító vizsgát, amely 120 feleletválasztós kérdésből áll, és 3 óra időkorlát van.

Kínálja:

Projektmenedzsment Akadémia

A tanfolyamok ára

Virtuális tantermi képzés: 1195 dollár

On-demand videó: 995 dollár

4. Leading SAFe 5. 0 (Scaled Agile)

A Leading Scaled Agile Framework képzés egy 2-3 napos tréning, amely megtanítja, hogyan lehet az Agile elveket méretezni a Lean gondolkodásmód és a termékfejlesztési folyamat technikák alkalmazásával.

Ez a képzési tanfolyam a következőket tartalmazza:

A Leading Scaled Agile képzési tanfolyam két formátumban érhető el:

2 napos élő tantermi képzés

3 napos virtuális osztálytermi élő képzés

Megszerezhető tanúsítványok

SAFe 4 Agilist tanúsítás a Scaled Agile-től

A tanúsítvány megszerzéséhez le kell tennie egy Agile tanúsító vizsgát, amely 45 kérdésből áll és 90 percig tart.

Kínálja:

Global Knowledge

A tanfolyamok ára

Virtuális osztálytermi élő képzés: 995 dollár

Osztálytermi élő képzés: 995 dollár

5. Agile és Scrum alapok

Ez egy 2 napos Agile és Scrum képzés, amely az Agile elvek és a Scrum keretrendszer alapjait fedi le.

Ez a Scrum képzés a következő témákat fedi le:

Agilis gondolkodásmód

Scrum gyakorlatok

Scrum események

A backlog fontossága

A „kész” fogalmának meghatározása

Az Agile és Scrum képzés két formában érhető el:

Élő tantermi oktatás

Virtuális osztályterem élőben

Megszerezhető tanúsítványok

Agile Scrum Foundation tanúsítás az EXIN-től

Az Agile tanúsítvány megszerzéséhez egy 40 többválasztós kérdésből álló vizsgát kell teljesítenie 1 óra időkorláton belül.

Kínálja:

Global Knowledge

A tanfolyamok ára

Virtuális osztálytermi élő képzés: 1595 dollár

6. Minősített Scrum termék tulajdonos képzés

Ez egy kétnapos képzés, amely a termék tulajdonosának szerepét tárgyalja egy Scrum csapatban.

Részt vehetsz képzési gyakorlatokban és technikákban, mélyreható beszélgetésekben és esettanulmányokban. A Scrum Alliance tanúsított Scrum-oktatója tartja ezt a Scrum-tanúsító képzést.

A tanúsított Scrum termék tulajdonos képzés tartalma:

A termék tulajdonos szerepének alapjai

Termék-backlog

Együttműködés az érdekelt felekkel

Az ügyfelek és a felhasználók megértése

Ez a képzés két formátumban érhető el:

Élő online

Élő, oktató által vezetett tanfolyam

A Scrum tanúsító képzés elvégzésével a következőket érheted el:

16 PDU

16 SEU

Megszerezhető tanúsítványok

Scrum Alliance által tanúsított Scrum termék tulajdonos

Ehhez a tanúsítványhoz nincs külön vizsga.

De ne lustálkodj!

A tanúsítvány megszerzéséhez mindkét napon részt kell vennie a képzésen.

Kínálja:

Cprime

A tanfolyamok ára

Élő online képzés: 895 dollár

Élő, oktató által vezetett tanfolyam: 895 dollár

7. Agilis coaching workshop (ICP-ACC)

Az Agile Coaching Workshop egy 2-3 napos képzés, amelyet egy Agile tréner tart. Az Agile coach alapvető coaching kompetenciáival foglalkozik.

Ez az Agile képzés a következő témákat fedi le:

Mi az az Agile coach?

Az Agile coach mint facilitátor, mentor

Agilis gondolkodásmód

Csapat edző

Az Agile Coaching Workshop két formátumban érhető el:

3 napos tantermi foglalkozás

4 napos élő online képzés

Ez az Agile tanúsító képzés 21 PMI PDU pontot ér.

Megszerezhető tanúsítványok

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) az International Consortium of Agile szervezésében

Ehhez a tanúsításhoz nincs külön vizsga. Az ICAgile által akkreditált tanfolyam sikeres elvégzése után megkapod a tanúsítványt.

Kínálja:

ASPE

A tanfolyamok ára

Egyéni osztálytermi regisztráció: 1595 dollár

Csoportos tantermi regisztráció: 1495 dollár

Élő online képzés: 1595 dollár

Hogyan használhatja ki az Agile képzést?

Befejezted a képzési tanfolyamot, és meg is szerezted a tanúsítványt.

Hogyan használhatja fel ezeket az ismereteket és készségeket a projektek irányításában?

Egyszerű: projektmenedzsment eszközökkel!

A projektmenedzsment eszközök segítenek az Agile feladatok kezelésében és a csapatokkal való hatékony együttműködésben.

A ClickUp pedig az egyetlen projektmenedzsment eszköz, amire szüksége van az Agile képzés hasznosításához!

De mi is az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze.

A projekttervezéstől a távoli csapat aktivitásának elemzéséig a ClickUp az egyetlen eszköz, amire szüksége van!

Így hozza be a ClickUp az agilitást az Agile bevezetési folyamatba:

1. Többféle nézőpont a változó projektigényekhez való alkalmazkodáshoz

Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp Több nézet funkciója lehetővé teszi, hogy úgy dolgozzon, ahogy Ön szeretne.

Legyen szó Agile-ről, Scrumról, Kanbanról, Extreme Programmingről vagy bármely más projektmódszertanról, a ClickUp könnyen alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Íme egy részletes áttekintés arról, mit kínál neked a ClickUp:

A. Szükséges feladatnézetek

A ClickUp két kötelező feladatnézetet kínál, amelyekkel alkalmazkodhat az Agile folyamatához:

A ClickUp List view funkciója a feladatokat egymás után, ellenőrzőlista formájában sorolja fel.

Az Agile projekt előrehaladtával egymás után végezheti el az egyes feladatokat, és azok befejezése után kipipálhatja őket.

Mi több?

Még a feladataidat is úgy szervezheted, ahogy csak akarod!

Ha a Kanban táblákat részesíti előnyben, akkor a ClickUp Tábla nézet funkciója tökéletes Önnek.

Gyorsan láthatja az Agile projekt előrehaladását, és a feladatokkal a saját igényei szerint húzhatja-húzhatja!

Elaludt már valaha a felülvizsgálati értekezleteken?

Többé már nem!

A ClickUp Box View funkciója vizuális áttekintést nyújt a csapat feladatairól és projektjeiről. Könnyedén megtekintheti, ki min dolgozik, anélkül, hogy végtelenül hosszú megbeszéléseken kellene részt vennie.

A termékmenedzser vagy a Scrum mester gyorsan áttekintheti:

Milyen feladatokon dolgoznak jelenleg a Scrum csapat tagjai?

Mi készült el eddig?

Kinek van túl sok feladata?

A Box nézet segítségével könnyen megállapíthatja, hogy valamelyik csapattag túlterhelt-e. A feladatokat egyszerűen átruházhatja, hogy elkerülje a munkavállalók kiégését.

A ClickUp Naptár nézetével könnyedén nyomon követheted a zsúfolt napirendedet.

Ez a leggyorsabb módja az Agile projekt ütemtervének megtervezésére és kezelésére, anélkül, hogy bármely feladatot kihagynál.

A naptár nézetét is átkapcsolhatja a következő között:

Napok : az összes feladat megtekintése egy kiválasztott napra vonatkozóan

4 nap : nézd át a négy napos feladatütemtervedet

Hét : tekintse meg a teljes hétre tervezett feladatait

Havi: vizualizáld az egész hónap feladatait

Csak a neked kiosztott munkákat szeretnéd megtekinteni?

Használja a ClickUp Me Mode funkcióját!

Így jobban tudsz koncentrálni a feladataidra, és elkerülheted, hogy más Scrum-csapat tagok munkaterhe elvonja a figyelmedet.

Ezenkívül könnyedén testreszabhatod a Me Mode-ban megtekinteni kívánt elemeket – egyszerűen válaszd ki a követelményeidnek megfelelő tulajdonságokat.

2. Sprintlisták a sprint előrehaladásának nyomon követéséhez

A ClickUp Sprint Lists segít nyomon követni a sprint ciklus előrehaladását – apró feladatokra bontva azt. A sprint ciklus előrehaladtával gyorsan le tudod pipálni az egyes ellenőrzőlista elemeket.

Még Scrum pontokat is hozzáadhat a ClickUp Sprint listáihoz, hogy megbecsülje, mennyi időbe telik a termék backlog elemének befejezése.

Ezenkívül Sprint Listákat és retrospektív eszközöket is használhatsz a Scrum események, például a sprint tervezés, a sprint áttekintés, a sprint retrospektíva vagy a napi Scrum megbeszélések során elért haladás felülvizsgálatához.

3. Munkafolyamat-automatizálás az ismétlődő feladatok automatizálásához

Időt pazarolsz ismétlődő feladatokra?

Többé már nem!

A ClickUp rengeteg munkafolyamat-automatizálási lehetőséget kínál a munkaterületén, ami rengeteg időt takarít meg Önnek, és lehetővé teszi, hogy a lényeges feladatokra koncentráljon. Ezek segítségével könnyedén automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, hogy felgyorsítsa a munkát.

A ClickUp munkafolyamat-automatizálási struktúrája a következőképpen néz ki:

Amikor egy trigger elindul, és egy feltétel teljesül, egy adott action automatikusan végrehajtásra kerül.

Egy termékmenedzser számára az automatizált munkafolyamat a következő lehet:

Annak érdekében, hogy a projekt időben befejeződjön, emlékeztetőt állíthat be, amely értesíti a csapatát.

Itt:

Kiváltó ok: közeledő határidő

Feltétel: meghatározott csapattag a megbízott

Feladat: tegyen közzé egy megjegyzést „Mi a helyzet a projekttel?”

Mi több?

A ClickUp több mint 50 előre elkészített automatizálást kínál, de saját automatizálásokat is létrehozhatsz.

Néhány előre beállított automatizálás:

Írj megjegyzést, amikor egy feladat összes alfeladata lezártnak van jelölve.

Új feladatok automatikus hozzárendelése meghatározott csapattagokhoz

Címke hozzáadása vagy feladat áthelyezése egy listába, ha a prioritás megváltozik

Helyezzen át egy feladatot egy adott listára, amikor a figyelők listája át van rendelve.

Alkalmazzon agilis sablont , amikor egy feladat státusza megváltozik

További automatizálási lehetőségekért kattintson ide.

4. Agilis irányítópultok a projektek vizuális áttekintéséhez

Ha több csapatod és projekted van, hogyan tudsz mindet nyomon követni?

A ClickUp Dashboards funkciójának használatával!

A műszerfalak magas szintű vizuális áttekintést nyújtanak az Agile projektekről.

Sprint listáidat és feladataidat hozzáadhatod ezekhez a műszerfalakhoz, hogy gyorsan láthasd, hogyan haladnak a projektjeid.

Itt találsz néhány grafikont, amelyeket felhasználhatsz:

Sebességdiagramok : gyorsan meghatározhatja feladataid befejezési arányát

Burnup-diagramok : kiemelik a már elvégzett feladatokat

Burndown-diagramok : vizualizálja csapata teljesítményét a célvonalhoz viszonyítva

Kumulatív áramlási diagramok : vizualizálja és kövesse nyomon a projekt előrehaladását az idő függvényében

5. Egyedi feladatállapotok a különböző projektfázisokhoz

A legtöbb projektmenedzsment eszköz alapértelmezett projektállapotokkal rendelkezik, amelyek nem feltétlenül relevánsak minden projektje esetében.

Hiszen nem minden projekt egyforma, igaz?

A „Tesztelés” állapot hasznos lehet a szoftverfejlesztésnél, de nem annyira a szerkesztői projekteknél.

A ClickUp segítségével nem ragadsz le olyan állapotoknál, amelyek nem tükrözik pontosan a projekted szakaszait.

Lehetővé teszi, hogy könnyedén személyre szabja őket a változó igényeknek megfelelően.

Használhatod a „Szerkesztés”, „Tartalmi ötletek”, „Minőség-ellenőrzés”, „Tárgyalás” funkciókat: minden rajtad múlik!

De ez még nem minden, amit a ClickUp kínál!

Ez a hatékony Agile eszköz egyéb funkciókat is kínál, például:

Prioritások : segítsen csapattagjainak megérteni, mely feladatokkal kell először foglalkozniuk

Notepad : virtuális jegyzetfüzet, amellyel gyorsan leírhatod a fontos dolgokat

Pulse : nézd meg a Scrum csapatod napi aktivitási szintjét

Függőségek : gondoskodj róla, hogy a csapat tagjai a feladatokat a megfelelő sorrendben végezzék el.

Profilok : ismerd meg az Agile csapatod összes tagjának feladatait

Native Time Tracking : kövesse nyomon a feladatok és az Agile projektek elvégzéséhez szükséges időt

Együttműködés észlelése : tudd meg, mikor dolgoznak mások ugyanazon a feladaton, mint te

Csapatjelentések : elemezze Scrum vagy Agile csapatának teljesítményét valós idejű jelentésekkel

Mobilalkalmazások : kezelje projektjeit útközben a ClickUp hatékony iOS és Android alkalmazásaival

Következtetés

Az Agile képzés során megismerkedhetsz a különböző Agile koncepciókkal, és megszerezheted az Agile tanúsítványt is.

A képzési kurzus kiválasztása azonban nem feltétlenül olyan nehéz feladat, mint a következő Netflix-sorozat kiválasztása.

Csak nézd át az itt felsorolt képzéseket, és válaszd ki a szükségleteidnek megfelelő Agile képzést.

Mivel a megfelelő Agile szoftver elengedhetetlen a képzés megvalósításához, miért ne regisztrálna még ma a ClickUp-ra?

Minden olyan funkcióval rendelkezik, amely segít a szakembereknek az Agile környezetben történő hatékony projektmenedzsmentben!