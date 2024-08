Comprendre les différences entre Agile et Scrum

vous voulez en savoir plus sur les différences entre Agile et Scrum ?

Bien qu'Agile et Scrum soient deux méthodes de gestion de projet très similaires, elles ne sont pas identiques.

Les équipes Scrum ont tendance à être plus petites et plus expérimentées que les équipes Agile. Elles sont également plus autonomes et nécessitent moins d'encadrement. C'est l'une des raisons pour lesquelles Scrum se prête à des tâches logicielles complexes alors qu'Agile convient mieux à des projets de développement plus généraux.

mais ne vous inquiétez pas, ils sont encore très similaires

Un peu comme The Avengers et Justice League. Les deux sont distinctement uniques à leur manière, mais ont le même objectif global et le même but.

Dans cet article, nous examinerons en détail ce qu'ils sont, en quoi ils diffèrent et à qui ils conviennent le mieux. Nous vous présenterons également un outil pratique qui vous aidera à gérer tous vos projets Agile ET Scrum !

C'est parti !

Qu'est-ce que la gestion de projet agile ?

La gestion de projet agile est une approche incrémentale et itérative de la gestion de projet qui divise un grand projet en cycles de développement plus petits.

Ces cycles, appelés "sprints", sont ensuite confiés à des équipes différentes et autonomes Teams agiles pour gagner en rapidité et en efficacité

Puisque vous divisez votre projet en petites bouchées, vous pouvez facilement intégrer les commentaires des clients et des parties prenantes à la fin de chaque sprint. Grâce à cette amélioration continue et à cette approche incrémentale, vous vous assurez de leur donner le produit final qui répond totalement à leurs besoins.

pensez-y de la manière suivante:

À votre avis, quelle serait la meilleure approche pour The Avengers ?

Combattre tous les méchants en même temps ? Ou essayer de les vaincre un par un ?

Je suis presque sûr qu'ils choisiraient la deuxième option, d'autant plus qu'Infinity War a utilisé la première approche et que cela ne s'est pas très bien terminé..

De même, avec Agile, vous ne tentez pas tout, d'un seul coup. On divise les choses pour les rendre plus faciles à gérer et à aborder.

Ce n'était qu'un bref aperçu de ce qu'est l'Agile, si vous voulez en savoir plus, consultez notre guide complet sur l'Agile .

Avec les sprints, vous pouvez diviser votre projet en petits morceaux afin d'intégrer les commentaires des clients et des utilisateurs finaux à chaque étape du développement de votre projet.

voici un exemple de cette méthode :###

Imaginons que vous soyez en train de développer une application.

Dans le processus Agile de développement de logiciels, vous pouvez vous concentrer sur le développement d'une nouvelle fonctionnalité (récit de l'utilisateur) à chaque sprint en cours. Une fois que votre équipe a achevé chaque fonctionnalité (sprint), vous pouvez demander à vos clients d'essayer l'application et de vous donner des commentaires détaillés sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas.

Une fois que votre équipe a pris en compte ces commentaires, elle peut passer au sprint suivant et aux éléments du carnet de commandes.

En savoir plus_ Le développement logiciel agile ?

Pourquoi la méthode Agile est-elle meilleure que les modèles de gestion de projet traditionnels comme la méthode Waterfall ?

La méthode La méthode de la cascade est probablement la plus courante méthodologie de gestion de projet aujourd'hui. Dans la méthodologie Waterfall, le client ne fait partie du processus qu'au début et à la fin : il n'y a pas d'espace pour un retour d'information continu.

Et si le modèle de la cascade convient parfaitement à certains projets et vous permet de travailler sans interruption, il s'agit d'une approche rigide qui ne s'adapte pas à l'évolution des besoins du client. Vous devez vous contenter de supposer ce que veulent vos clients et espérer qu'ils aimeront ce que vous avez développé après des mois de travail acharné.

Nous ne savons pas ce qu'il en est pour vous, mais nous préférons ne pas risquer des mois de travail en nous basant uniquement sur l'espoir !

Dans le développement Agile, cela n'arrive pas.

Grâce à l'implication active des clients et des utilisateurs dans le processus de développement, vous ne présumez pas de ce qu'ils veulent. Au contraire, vous vous assurez de savoir ce qu'ils veulent en les interrogeant directement. Ainsi, votre produit final aura été conçu sur la base de leurs commentaires !

Take an in-depth look at the Modèle Agile vs. modèle Waterfall.

Qu'est-ce que le Manifeste Agile ?

Pour mieux comprendre l'approche Agile, il faut comprendre ce qu'est le Manifeste Agile.

Le Manifeste Agile est un résumé rapide de ce que représente la méthodologie de projet Agile et de ses principes directeurs.

Voici un résumé rapide des 12 principes du cadre Agile :

Principes Agile de satisfaction du client : votre client doit toujours être votre priorité. Embrassez leurs besoins changeants et leurs retours constants pour livrer un produit de qualité qui les satisfait

: votre client doit toujours être votre priorité. Embrassez leurs besoins changeants et leurs retours constants pour livrer un produit de qualité qui les satisfait Les principes Agile de la qualité : votre principale mesure de réussite est la satisfaction de votre client. Pour ce faire, vous vous appuyez sur un processus de développement durable axé sur la qualité

: votre principale mesure de réussite est la satisfaction de votre client. Pour ce faire, vous vous appuyez sur un processus de développement durable axé sur la qualité Principes agiles du travail d'équipe : les membres de l'équipe doivent toujours être activement impliqués et motivés. Vous devez responsabiliser votre équipe, la traiter comme un individu et lui donner les outils et l'environnement dont elle a besoin pour réussir

: les membres de l'équipe doivent toujours être activement impliqués et motivés. Vous devez responsabiliser votre équipe, la traiter comme un individu et lui donner les outils et l'environnement dont elle a besoin pour réussir Agileprincipes de la gestion de projet: gardez vos processus de développement Agile itératifs simples et évaluez-les régulièrement. Supprimez toutes les étapes inutiles pour accélérer les choses et optimiser l'ensemble du processus

Agile est-il réservé au développement de logiciels ?

L'approche Agile a débuté en tant que méthodologie de gestion de projet axée sur les logiciels.

Cependant, il existe des tonnes de versions différentes d'Agile basées sur le Manifeste Agile.

Bien que certains cadres comme Extreme Programming utilisent encore des pratiques agiles axées sur la livraison de logiciels fonctionnels, l'approche Agile est plus qu'une simple méthodologie de développement de logiciels.

La méthodologie Agile peut vous aider à rationaliser pratiquement tout type de projet !

Qu'est-ce que la gestion de projet Scrum ? Gestion de projet Scrum est une approche moderne de la gestion de projet qui divise votre projet en petits morceaux sur lesquels vous travaillez dans un court intervalle de 2 à 4 semaines.

Chacun de ces cycles est appelé sprints et ils vous permettent d'intégrer facilement les commentaires des clients et d'apporter rapidement les modifications nécessaires.

vous vous sentez proche de la gestion agile ?

Presque trop similaire, n'est-ce pas ?

Comme s'il s'agissait d'une copie :

C'est parce qu'ils sont étroitement liés..

Qu'entend-on par Scrum dans Agile ?

Le processus Sprints est basé sur la méthodologie de développement Agile et adopte son approche du développement de produits basée sur le sprint.

Le cadre de Scrum, cependant, pousse l'approche de développement itératif une étape plus loin en utilisant très transversale et les équipes qui s'organisent d'elles-mêmes.

Pour une présentation détaillée de Scrum, voici notre guide complet de Scrum .

Scrum fait-il partie d'Agile ?

Oui, Scrum est une approche de gestion qui fait partie de la famille Agile.

Lorsque l'on compare Agile et Scrum, il est important de noter que le processus Scrum fait partie de la méthode Agile. Bien que l'approche Agile soit une méthodologie de gestion de projet populaire en soi, il s'agit également d'un concept plus large.

C'est pourquoi il existe de multiples méthodologies de projet qui sont basées sur la méthode Agile, comme Scrum, Extreme Programming et Kanban.

Un peu comme les X-Men.

Ils ont donné le coup d'envoi et lancé toute une série de films de super-héros différents qui utilisaient la même formule !

Qu'est-ce que la méthodologie Kanban **?_ ?

La méthode Kanban est une méthode de développement dans laquelle les tâches sont présentées sur un tableau interactif Tableau Kanban utilisé principalement pour le développement de produits. Dans cette installation Kanban, vous pouvez rapidement déplacer les choses et visualiser facilement votre progression.

Learn about the Méthodologie Kanban. Et si vous êtes intéressé par d'autres méthodologies Agile, consultez nos guides sur Lean and Programmation extrême .

Le processus Scrum , comme la méthode Kanban , est un cadre de travail basé sur la méthode Agile.

C'est pourquoi, en comparant la gestion de projet Scrum à la gestion de projet Waterfall, vous constaterez les mêmes avantages qu'en comparant la méthode Agile à la méthode Waterfall.

Dans de nombreux cas, les équipes de projet utilisent en fait Scrum et Kanban ensemble pour des processus de travail de développement plus efficaces :

Quelle est la différence entre Agile Scrum et Kanban ?

Lorsque l'on se penche sur les méthodes agiles et que l'on évalue Scrum par rapport à Kanban, il n'est pas toujours nécessaire de faire un choix.

pourquoi ?

Parce que Scrum et Kanban peuvent être utilisés ensemble.

Par exemple, votre équipe Scrum peut utiliser un Tableau Kanban en même temps que leur Tableau Scrum pour ajouter une couche supplémentaire de visibilité aux flux de travail adaptatifs du sprint.

Vous pouvez utiliser les diagrammes Kanban pendant votre réunion de planification du sprint pour afficher une vue consolidée de votre carnet de commandes. Ensuite, lors d'évènements Scrum comme votre réunion de revue de sprint ou votre rétrospective de sprint, le Scrum Master (manager) peut le mettre à jour avec la progression du travail de l'équipe.

C'est comme combiner l'absence de superpouvoirs de Batman avec l'absence de superpouvoirs de Hawkeye.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image12-6.gif batman dit : " Je vois ce que vous avez fait " /$$$img/

Oh, attendez. Je l'ai oublié.

C'est comme combiner la vitesse de Flash avec la force de Hulk.

Nous y voilà.

Ce n'était qu'un bref aperçu de Scrum et Kanban. Voici notre article détaillé comparant Scrum et Kanban et voici notre walkthrough sur comment les utiliser ensemble .

Quelle est la différence entre Scrum et Sprint ?

Scrum est une méthodologie Agile qui utilise les sprints comme partie de son cadre. Un projet Scrum est divisé en plusieurs sections plus petites sur lesquelles on travaille pendant environ 2 à 4 semaines. Cette période de 2 à 4 semaines pendant laquelle vous travaillez sur chaque section du projet s'appelle un sprint.

Résumé : Scrum est une méthodologie de gestion de projet. Les sprints n'en sont pas.

À noter toutefois que les sprints font partie de la méthodologie Scrum.

Quelle est la différence entre Agile et Scrum ?

Bien qu'Agile et Scrum soient très similaires, il existe quelques différences distinctes. Les équipes Scrum ont tendance à être plus petites, plus expérimentées et plus autonomes. En outre, dans Scrum, le Scrum master joue un rôle de coach par opposition au rôle de gestionnaire de projet plus pratique que l'on trouve dans Agile.

Cela permet à Scrum de s'appliquer davantage à des projets logiciels complexes qu'à Agile, qui convient mieux à la plupart des autres types de projets.

Examinons de plus près ces différences clés entre Agile et Scrum :

A. Agile vs Scrum : Structure de l'équipe

Bien que les équipes Agile et Scrum soient très similaires, leurs rôles diffèrent légèrement.

1. Qu'est-ce qu'une équipe Agile ?

Dans le cadre Agile, les équipes sont divisées en quatre rôles définis :

Les propriétaires du produit: communiquent avec les clients et relaient leurs commentaires

communiquent avec les clients et relaient leurs commentaires **les gestionnaires de projet : ils guident l'équipe de projet

**Les membres de l'équipe de projet : ils travaillent sur le projet

**Les parties prenantes du projet : les personnes qui ne sont pas activement impliquées dans le projet mais dont les contributions sont valorisées. Par exemple, les vendeurs, les spécialistes du marketing, etc.

2. Qu'est-ce qu'une équipe Scrum ?

L'équipe Scrum a généralement une petite taille composée de cinq à sept membres et se répartit habituellement de la manière suivante :

Scrum master : le Scrum master spécialisé aide les membres de l'équipe à apprendre les principes de Scrum et leur application. Les Scrum masters prennent également soin de leur équipe, en s'assurant qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir et en les tenant pour responsables par le biais de la réunion quotidienne de Scrum (résumés rapides quotidiens)

: le Scrum master spécialisé aide les membres de l'équipe à apprendre les principes de Scrum et leur application. Les Scrum masters prennent également soin de leur équipe, en s'assurant qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir et en les tenant pour responsables par le biais de la réunion quotidienne de Scrum (résumés rapides quotidiens) Propriétaire du projet : le propriétaire du projet Scrum est le lien entre l'équipe et le client. Ce sont eux qui s'assurent que les besoins du client sont traités correctement par l'équipe

: le propriétaire du projet Scrum est le lien entre l'équipe et le client. Ce sont eux qui s'assurent que les besoins du client sont traités correctement par l'équipe Équipe de développement : l'équipe est auto-organisée et autonome. C'est l'équipe qui est en charge du développement du projet Scrum

B. Agile vs Scrum : Leadership

L'une des façons clés dont les cadres Agile et Scrum diffèrent est leur approche du leadership.

1. Leadership Agile

Dans le processus Agile, le leadership est essentiel.

Vous avez généralement un propriétaire de produit qui interagit avec les clients et recueille des commentaires progressifs. Le propriétaire du produit communique ensuite ces informations à un gestionnaire de projet qui supervise l'équipe de projet.

En outre, vous avez plusieurs parties prenantes au projet qui ont leur mot à dire dans le processus de développement. Ainsi, bien que les membres de votre équipe Agile doivent être autonomes, il y a beaucoup de leadership pour les guider sur le bon chemin.

2. Leadership Scrum

Dans la méthodologie Scrum, vous avez des équipes très indépendantes et interfonctionnelles.

Bien qu'un maître Scrum les guide tout au long du processus et dirige les réunions Scrum telles que la rétrospective du sprint, l'équipe Scrum jouit d'une autonomie beaucoup plus grande en ce qui concerne ses tâches et ses processus.

_Vous voulez un aperçu détaillé des réunions Scrum ? Consultez notre article complet sur les réunions Scrum Réunions Scrum like the revue de sprint et rétrospective de sprint .

En outre, comme le cadre Scrum traite généralement de tâches et de projets très complexes, chaque membre de l'équipe doit être en mesure de fonctionner avec le moins de supervision possible.

Cette liberté supplémentaire aide les membres de l'équipe à prendre des décisions rapidement et à changer de direction dans le cadre des objectifs de développement plus larges. Sans cette indépendance, l'ensemble de votre projet serait constamment bloqué !

C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'équipes Scrum, chaque membre est son propre super-héros, très compétent !

Mais il y a une mise en garde lorsque l'on compare Scrum et Agile. Pour que l'approche Scrum fonctionne, il faudrait que les membres de l'équipe soient suffisamment expérimentés.

Scrum ou Agile ?

la question est de savoir si l'approche Agile ou Scrum est la mieux adaptée à tel ou tel projet

Voici une répartition :

Vous devriez choisir la méthodologie Agile si :

Vous avez besoin de flexibilité pour vous adapter à des changements rapides dans le projet

Vous avez besoin d'une dynamique d'équipe très collaborative et interactive

Vous avez besoin de la contribution de différentes parties prenantes au projet, telles que les spécialistes du marketing et la direction générale

Vous devriez utiliser la méthodologie Scrum si :

Vous avez affaire à un projet très complexe qui nécessitera des changements constants

Vous avez des membres d'équipe expérimentés qui travaillent bien ensemble et sont motivés

Cependant, n'oubliez pas que lorsque vous regardez Scrum vs Agile, sachez que les deux méthodes de gestion de projet très utiles qui vous aideront :

Mettre en œuvre l'approche de votre partie prenante ou de votre client facilement et efficacement

Accélérer le développement, la gestion et l'ensemble du processus

Mieux collaborer

Rendre vos projets 100x plus cool

Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet Agile et Scrum ?

vous ne pouvez pas gérer une équipe Agile ou Scrum sans le bon outil, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi ClickUp a été conçu pour la gestion de projet Agile et Scrum !

Et si vous avez besoin d'une analyse détaillée sur les raisons pour lesquelles il est si parfait pour Agile et Scrum, regardez notre guide sur les meilleurs Outils Agile .

(Alerte au spoiler : il y a tout ce que vous pouvez demander !) ClickUp est le premier site mondial de la plus évaluée Outil de gestion de projet Agile Scrum et possède des tonnes de fonctionnalités pour garder vos projets Agile, Scrum, Kanban, et Extreme Programming sur la bonne voie.

L'utilisation de ClickUp est super facile et il vous aidera à mettre en œuvre l'approche Agile ou la méthodologie Scrum en un rien de temps !

Voici comment ClickUp vous aide à devenir votre propre super-héros et à vous adapter facilement à l'approche Agile ou à la méthodologie Scrum L'état d'esprit agile :

1. Plusieurs affichages pour des préférences de travail multiples

Quel que soit le cadre Agile que vous utilisez, l'environnement de votre projet doit être très adaptable aux changements.

à faire, pourquoi pensez-vous que les QG des super-héros continuent d'être détruits ?

Ils ne sont pas assez flexibles pour faire face aux nouveaux méchants !

C'est pourquoi vous devez vous assurer que votre application logicielle Agile peut faire face aux changements de projet.

Heureusement, c'est exactement ce que vous obtenez avec ClickUp.

ClickUp embrasse le processus Agile en vous offrant plusieurs vues pour s'adapter à votre équipe !

Voici à quoi cela ressemble :

A. Vues des tâches requises

ClickUp dispose de deux affichages de tâches obligatoires qui peuvent s'adapter à n'importe quelle méthodologie de gestion de projet et offrir une plus grande flexibilité :

Vue Tableau ClickUp'sVue Tableau est la vue Agile parfaite pour une équipe Kanban.

Vous pouvez même l'utiliser comme tableau Scrum ou Kanban pour déplacer rapidement les tâches et rester en phase avec les principes de développement Agile.

Il vous suffit de jeter un coup d'œil à vos tableaux de tâches pour savoir où se trouvent vos projets et déplacer les tâches instantanément.

Nous parions que la Ligue des Justiciers aurait adoré cet affichage pour garder une trace de toutes leurs tâches en un clin d'œil !

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de clickup

Flash, comme le super-héros.

Désolé.

Vue Liste

Cet affichage est idéal pour les gestionnaires de projet qui gèrent leur travail à l'aide de listes de tâches de type GTD.

Dans cette vue, les tâches de votre équipe sont répertoriées sous la forme d'une simple checklist. Au fur et à mesure de leur progression, les membres de votre équipe peuvent cocher leurs tâches. À Terminé, ils peuvent simplement passer au sprint suivant.

B. Vue Équipe

La vue Box est la vue parfaite pour une équipe Agile. Il s'agit d'un simple aperçu de haut niveau de toutes les tâches en cours de vos équipes Agile.

**Comment vous pouvez utiliser cet affichage pour les équipes Agile et Scrum:_

Les gestionnaires de projet et les Scrum masters peuvent l'utiliser pour obtenir un aperçu achevé de tout ce qui est en cours d'achevé au quotidien.

Les tâches du sprint étant classées par assigné, les gestionnaires de projet et les Scrum masters peuvent immédiatement savoir sur quoi travaille chaque membre de l'équipe.

aide les gestionnaires de projet à planifier et à gérer rapidement leur travail. Ils peuvent vérifier toutes leurs tâches à venir et s'y préparer rapidement.

Utilisation de cette vue avec Agile et les équipes Scrum:

Affichez cette vue pour les évènements de Scrum tels que le forfait de sprint et la rétrospective de sprint pour vous tenir au courant de vos tâches à venir. Vous pouvez également l'utiliser pour savoir quand vous pouvez commencer à ajouter des éléments de votre backlog de produit et quand vous pouvez forfaiter vos fêtes de bureau !

La méthodologie Agile étant axée sur le changement et l'adaptation, un responsable peut même activer/désactiver les affichages du calendrier.

Les responsables peuvent afficher leur calendrier comme suit :

Jours: pour vérifier les tâches prévues à une date donnée

pour vérifier les tâches prévues à une date donnée 4-Days: pour afficher les tâches sur une période de quatre jours

pour afficher les tâches sur une période de quatre jours Semaine: pour vérifier le calendrier de votre sprint Scrum hebdomadaire

pour vérifier le calendrier de votre sprint Scrum hebdomadaire Mois: pour connaître la feuille de route de votre projet Scrum pour le mois à venir

D. Mode Me

Le mode "Moi" de ClickUp mode de ClickUp met exclusivement en évidence les commentaires, sous-tâches et listes de tâches qui vous sont attribuées. Vous minimisez ainsi les distractions, ce qui vous permet de mieux vous concentrer sur votre prochain travail.

On dirait que quelqu'un aimerait cet affichage :

2. Gardez le contrôle de vos sprints Agile avec les listes de sprints

pour gérer votre _processus Agile _, vous aurez besoin de listes de sprints, n'est-ce pas ?

Voici comment vous pouvez le faire dans ClickUp:

ClickUp peut ajouter des checklists de tous vos projets, tâches et sous-tâches pour créer des Listes Sprints qui décomposent les produits livrables pour un sprint.

Tout ce que vous avez à faire est de cocher les éléments de ces listes pendant que vous passez au sprint suivant.

Vous pouvez même ajouter des points Scrum à chacune de ces listes pour vous attaquer rapidement à un élément du carnet de commandes. Les listes de ClickUp sont si faciles à comprendre qu'elles constituent le moyen idéal pour un coach Agile d'expliquer à son équipe n'importe quel principe de base !

Les Scrum masters peuvent également utiliser ces checklists comme références lors de la planification du sprint et des réunions de synthèse avec leurs équipes.

3. Visualisez votre gestion de projet Agile Scrum avec les tableaux de bord Agile Tableaux de bord de ClickUp sont parfaits pour des aperçus de haut niveau de vos tâches de développement Agile et Scrum. Vous pouvez également ajouter vos listes de sprint et vos tâches à ce cadre visuel pour garder une trace de votre travail en cours.

et ne sous-estimez pas l'importance des repères visuels !

Pourriez-vous imaginer que les super-héros soient aussi populaires qu'ils le sont actuellement, s'ils étaient tous basés sur des romans de 1000 pages, au lieu de bandes dessinées ?

Voici un examen plus approfondi des différents éléments que vous pouvez suivre :

A. Diagrammes de vélocité

Avec le Diagramme de vélocité de ClickUp, vous pouvez rapidement connaître le taux d'achèvement de vos tâches. Les tâches sont réparties en intervalles hebdomadaires ou bihebdomadaires et leur vitesse moyenne est affichée ici.

C'est un bon moyen de voir ce que votre équipe est capable de faire dans un délai donné. Cela permet de s'assurer que vous ne mordez pas plus que vous ne pouvez mâcher, ce que la plupart des équipes de super-héros ont malheureusement tendance à faire.

Alors oui, ne soyez pas une équipe de super-héros.

Soyez plus intelligents.

Soyez une équipe Agile.

En savoir plus sur Tableaux de vélocité_ *_Href/ * !

B. Diagrammes de combustion

La fonctionnalité Burndown Chart de ClickUp vous montre les performances de votre équipe par rapport à une cible. Grâce à elle, vous pouvez rapidement voir la quantité de travail qu'il reste à votre équipe.

Voici ce que montre le diagramme :

Progression cible: le rythme d'achèvement idéal dont vous avez besoin pour respecter vos délais

le rythme d'achèvement idéal dont vous avez besoin pour respecter vos délais Progression projetée: votre taux d'évaluation actuel basé sur les tâches achevées

votre taux d'évaluation actuel basé sur les tâches achevées Actif: le nombre réel de tâches achevées

Consultez notre article complet _pour en savoir plus *information sur les burndown charts* ._

C. Diagrammes de combustion

Avec les Diagrammes de combustion de ClickUp, vous pouvez voir ce qui a été achevé par rapport à votre champ d'application

Vous pouvez ainsi faire le point sur le travail total que vous avez achevé jusqu'à présent. Cela peut motiver toute votre équipe à atteindre la ligne d'arrivée.

En savoir plus sur Burnup charts !

D. Diagrammes de flux cumulés

Le Cumulative Flow Chart de ClickUp vous montre la progression de votre projet Scrum dans le temps. Vos tâches sont codées en couleur selon leur statut afin que vous puissiez déterminer où en sont les choses. Cela vous permet d'identifier immédiatement les goulots d'étranglement et de les résoudre !

Learn about Cumulative flow charts_* (diagrammes de flux cumulatifs) .

vous avez besoin que vos commentaires soient traités aussi rapidement que Marvel produit des films !

Voici comment ClickUp vous aide:

Avec ClickUp, vous pouvez instantanément convertir un commentaire en tâche et l'assigner à un membre de l'équipe. Il recevra une notification et la tâche s'affichera dans sa barre des tâches pour l'aider à démarrer immédiatement.

Une fois qu'il a traité le problème, il lui suffit de marquer le commentaire comme résolu afin d'éliminer tout suivi inutile.

La communication active au sein de l'équipe est l'un des éléments les plus vitaux de tout projet Agile.

Votre équipe a besoin d'un moyen efficace pour communiquer rapidement les mises à jour du projet et collaborer au cours du processus de développement. Ceci est particulièrement important pour les équipes distantes qui ne peuvent avoir d'interactions en face à face que par le biais de visioconférences.

Voici comment l'utiliser avec ClickUp:

Toutes les tâches ClickUp sont accompagnées d'une section de commentaires dédiée à l'échange de fichiers et d'idées, et au renforcement de la collaboration au sein de l'équipe. Les coéquipiers peuvent même étiqueter des personnes et partager des mises à jour sur le projet afin d'en assurer le bon déroulement.

ClickUp aussi s'intègre à de nombreux outils de communication comme Slack et Zoom le site web de la Commission européenne, pour une communication réussie sur les projets, est toujours à portée de clic !

6. Gérer les différentes étapes d'un projet Agile avec des Statuts personnalisés L'approche Agile n'est plus réservée au cycle de vie du développement logiciel.

Elle peut être appliquée aux équipes commerciales, au marketing, à la conception, aux super-héros... pratiquement tout !

Mais ce n'est pas parce que vous pouvez utiliser la même méthodologie _pour différents projets qu'ils sont identiques

Comme chaque projet a sa propre conception du processus et ses propres exigences, votre outil de gestion scrum doit également s'y adapter.

Comment ClickUp vous aide dans cette tâche:

Les outils de gestion de projet standard se contentent généralement de vous fournir un ensemble standard de statuts de projet. Avec le programme de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez les personnaliser !

Ainsi, vous n'êtes pas coincé avec des statuts qui ne sont pas adaptés aux besoins de votre projet.

pourquoi cela poserait-il un problème ?

imaginez que vous utilisiez le même ensemble de statuts pour vos projets de marketing et de développement de logiciels !

Avec les Statuts personnalisables de ClickUp, vous n'aurez plus jamais ce problème.

Vous pouvez être aussi créatif et détaillé que vous le souhaitez - "Revue éditoriale", "Beta Test du système", "Wireframing", "Étape de la fête de la pizza" - c'est vous qui décidez !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image3-9-1400x488.png Vue Tableau Kanban de ClickUp /$$img/

Mais ce n'est pas tout ce que ClickUp a à offrir fonctionnalités !

Tout comme on n'a jamais assez de films Marvel, ce puissant outil Agile Scrum offre des tonnes d'autres fonctionnalités, comme :

Automatisation de la gestion de projet : automatisez plus de 50 actions ou créez les vôtres pour améliorer Scruml'efficacité du processus* Priorités: assigner des priorités aux tâches à partir d'un intervalle allant de la priorité la plus faible à la priorité la plus élevée

Dépendances : tenter de réaliser des tâches individuelles dans le bon ordre

Objectifs du ClickUp : s'attaquer facilement à chaque objectif du sprint en les décomposant en cibles plus petites

Pulsation : sachez sur quoi votre équipe Kanban est le plus concentrée en ce moment

Docs : créez unforfait de projet ou des bases de connaissances détaillées

Profils : connaître les attributions de tous les rôles de votre équipe Scrum

Checklists de tâches : gérez votre backlog de sprint avec des listes de tâches simples

Détection de la collaboration : savoir quand quelqu'un travaille sur la même tâche que vous

Rapports d'équipe : suivez en temps réel les performances de votre équipe à distance ou votre équipe Scrum interne et analysez les rapports au cours de vos réunions quotidiennes de Scrum, de revue de sprint ou de rétrospective de sprint

Suivi du temps natif suivi du temps : suivi du temps que prennent vos projets Agile Scrum et vos tâches individuelles

Boîte de réception : une répartition achevée de vos tâches passées, en cours et à venir

Cartes mentales : créez des cartes mentales en formulaire gratuit pour organiser visuellement vos idées de projet

Conclusion

Si Agile et Scrum sont toutes deux des méthodes de gestion de projet très pratiques, elles diffèrent légèrement.

Le bon choix entre Scrum et Agile dépend de votre projet, de votre équipe et de votre style de gestion.

Toutefois, quelle que soit l'approche de gestion que vous choisissez, vous aurez besoin d'un outil de gestion de projet pour gérer vos activités.

C'est pourquoi ClickUp, qui a été conçu pour les équipes Agile ET Scrum, est l'outil parfait pour vous !

Il a tout ce dont vous avez besoin, alors pourquoi pas s'inscrire dès aujourd'hui et vous pourrez mener à bien vos projets avec autant de fiabilité que vos super-héros favoris avec les méchants !