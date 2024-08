10 modèles gratuits de fil de fer pour la conception de produits

Construire une excellente application, un site web ou un autre type de produit numérique sans.. wireframing est presque impossible. Comme tout concepteur de produit le sait, le wireframe le mieux adapté vous aidera, ainsi que votre client, à imaginer ce à quoi il peut s'attendre avant le gros du développement.

Bien entendu, cela ne signifie pas que le wireframing doive prendre beaucoup de temps. Après tout, le wireframe doit permettre de gagner du temps et non d'ajouter à vos maux de tête en matière de développement.

C'est là que les modèles de wireframes peuvent vous aider. 🌻

Qu'est-ce qu'un modèle de wireframe?

Un modèle de wireframe est un plan préétabli qui vous aide à esquisser la conception de votre produit numérique. Plutôt que de partir d'une page blanche, vous achevez des formulaires préremplis et des tableaux blancs qui simplifient le processus.

Les modèles de wireframes sont prêts à être présentés. Ils font office de forfaits de planification interne et peuvent aider les parties prenantes du produit et les décideurs à comprendre en profondeur l'orientation du produit avant de consacrer des ressources importantes à son développement. 🛠️

L'objectif d'un modèle de wireframe est de rationaliser le processus, que vous cherchiez à concevoir un ou plusieurs produits. En partant des informations et des paramètres déjà présents dans le modèle, vous passerez moins de temps sur la logistique et plus de temps à construire le wireframe qui répondra le mieux à vos besoins et à votre public.

L'aspect exact dépendra du modèle, de votre produit et des fonctions que vous recherchez. Les modèles de wireframes proposés ci-dessous diffèrent considérablement en termes d'apparence, de fonctions et de résultats.

Cependant, chaque modèle de wireframe s'intégrera directement à votre processus de développement de produits .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de wireframe?

Si la nature exacte des modèles de wireframes peut varier d'un projet à l'autre, les meilleures options présentent toutes des points communs qu'il est important de rechercher :

Facilité d'utilisation : Votre modèle doit être intuitif, ce qui vous permet de passer moins de temps sur sa création et plus sur les idées qui le sous-tendent

: Votre modèle doit être intuitif, ce qui vous permet de passer moins de temps sur sa création et plus sur les idées qui le sous-tendent L'alignement sur les objectifs du produit : Différents modèles correspondent à différents besoins en matière de produits et de projets. Trouvez-en un qui s'aligne sur votre processus de développement existant

: Différents modèles correspondent à différents besoins en matière de produits et de projets. Trouvez-en un qui s'aligne sur votre processus de développement existant Intégration : Votre modèle doit s'intégrer à les outils de gestion de projet et d'autres applications de travail, et avoir la capacité d'intégrer des actifs provenant de logiciels comme Envato Elements

: Votre modèle doit s'intégrer à les outils de gestion de projet et d'autres applications de travail, et avoir la capacité d'intégrer des actifs provenant de logiciels comme Envato Elements Partageabilité : Plus votre modèle est facile à partager avec les membres de l'équipe du projet et les parties prenantes externes, plus il sera utilisable

: Plus votre modèle est facile à partager avec les membres de l'équipe du projet et les parties prenantes externes, plus il sera utilisable Modification en cours : Les wireframes doivent évoluer en fonction des informations ou des données supplémentaires et ne doivent pas être statiques. L'édition en temps réel vous permet d'apporter des modifications rapidement et efficacement

: Les wireframes doivent évoluer en fonction des informations ou des données supplémentaires et ne doivent pas être statiques. L'édition en temps réel vous permet d'apporter des modifications rapidement et efficacement Free or low cost (gratuit ou peu coûteux) : Si l'objectif du wireframing est de rationaliser le processus de conception et de développement du produit, recherchez des modèles de wireframes gratuits. Ces modèles ont tendance à être plus avantageux

10 modèles de wireframes à utiliser en 2024

En gardant ces paramètres à l'esprit, creusons dans les modèles que vous pouvez exploiter dans votre conception de produit. Ces 10 modèles sont nos favoris, combinant les fonctionnalités ci-dessus pour aider votre équipe produit à réussir.

1. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Ce modèle de flux d'utilisateurs vous permet de distiller des systèmes complexes en flux d'utilisateurs visuels

Le modèle Modèle de flux utilisateur ClickUp permet d'identifier les points douloureux du parcours utilisateur, de concevoir des cheminements plus efficaces pour l'achevé des tâches et de développer une expérience utilisateur (UX) plus intuitive et plus fluide. En tant que tel, il peut devenir un outil inestimable Outil de conception UX pour toute votre équipe.

Il ne s'agit pas d'un modèle de développement de logiciel . Ce modèle utilise un site web ou une application mobile pour maintenir votre projet de conception de produit sur la tâche et - plus important encore - centré sur les besoins et l'expérience de l'utilisateur.

Le modèle de flux d'utilisateurs s'appuie sur un Tableau blanc de base, ce qui vous permet de créer un organigramme correspondant à vos utilisateurs. C'est le modèle de wireframe parfait à utiliser, même si vous n'êtes pas designer !

Mieux encore, il s'intègre naturellement dans l'interface ClickUp. L'intégration liera les tâches individuelles dans le modèle, de sorte que votre équipe connaisse toujours l'étape suivante et que votre projet puisse rester concentré sur ses objectifs.

2. Modèle de plan de projet ClickUp UX

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Manufacturing-Project-Plan-Template.png Modèle de plan de projet ClickUp UX /$$$img/

Lorsque vous avez besoin de tout le monde sur le pont, ce modèle de plan de projet sauve la situation

Tout bon wireframe doit faire partie d'un plan de projet encore meilleur forfait de projet . Les Modèle de plan de projet ClickUp UX peut devenir votre proche compagnon tout au long du processus de forfait.

L'objectif de ce modèle est l'UX. Sa conception permet à tous les membres de l'équipe de savoir quelles étapes franchir et à quel moment les franchir pour construire un site web ou une application qui répond et dépasse les besoins fondamentaux de vos utilisateurs.

Au-delà de ses éléments de définition du champ d'application et de développement de persona utilisateur, il comprend également des wireframes et des prototypes pour la conception du produit. Ces prototypes vous aident, ainsi que d'autres parties prenantes du projet comprennent la fonction du produit final avant que la construction n'ait lieu.

Le modèle comprend une vue Liste avec une organisation par catégorie pour les différentes étapes, telles que la gestion du champ d'application et le wireframing. Des affichages alternatifs permettent de savoir qui est responsable de chaque tâche et comment les tâches interagissent.

Ce modèle peut facilement être lié à vos autres éléments de gestion de projet, car il fait partie de l'écosystème plus large de ClickUp.

3. Modèle de plan de projet de conception de site Web ClickUp

Passez moins de temps à organiser et plus de temps sur les éléments de conception grâce à ce modèle de plan de projet de site Web affiché Tableau

Créez facilement une page web à l'aide du modèle de plan de projet de conception de site web de $$$a$ Modèle de plan de projet de conception de site web ClickUp .

Ce modèle optimise les forfaits de projets de sites Web à l'aide de tâches et de champs prédéfinis, y compris les réunions de lancement, les jalons de conception, la rédaction et, bien sûr, le câblage. Les attributions et les tâches dépendantes garantissent que chacun sait ce qu'il fait tout en gardant une vue d'ensemble.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un modèle de fil de fer. Cependant, il fournit l'organisation nécessaire pour les éléments de votre wireframe, ce qui vous permet de les construire aussi efficacement que possible.

4. ClickUp Sitemap Tableau blanc Modèle

Visualisez votre plan du site avec ce modèle simple Modèle de Tableau blanc pour le plan du site de ClickUp brille par sa facilité d'utilisation. Il s'agit donc de l'un des modèles les plus populaires modèles de tableaux blancs et je ne sais pas ce que je vais faire.. modèles de plans du site dans la base de données ClickUp.

Les wireframes ont besoin de sitemaps pour s'inscrire dans un contexte plus large. Si vous construisez un wireframe pour une seule page web ou d'application, vous aurez besoin d'une compréhension approfondie de la façon dont les pages précédentes mènent à cette page et où les liens de renvoi conduisent l'utilisateur.

C'est ce qui rend ce tableau blanc des plans de site si précieux.

Vous pouvez visualiser l'ensemble de la structure de votre produit en un seul endroit grâce à un simple système de glisser-déposer. Ce système permet de s'assurer que la navigation et la hiérarchie sont faciles et intuitives, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se déplacer rapidement.

Mais ce n'est pas tout. Le modèle affiche également des vues Liste et Tableau pour une approche plus fonctionnelle de votre plan du site. Les options d'affichage plus logistiques peuvent rapidement devenir inestimables pour les conceptions de produits complexes qui nécessitent plusieurs sections et l'apport d'autres personnes.

5. Modèle de plan de conception Web ClickUp

Supervisez tous les aspects de la conception web, de la disposition de base à la livraison des actifs avec ce modèle tout-en-un

Le modèle Modèle de conception Web ClickUp est ce que son nom promet : un moyen facile de garder votre projet de conception de site Web sur la tâche et dans le temps. L'aperçu par défaut comprend des sections essentielles pour garder une vue d'ensemble à l'esprit, notamment :

Éléments à faire pour un kit de fil de fer

Éléments en cours de conception

Éléments nécessitant une contribution ou un retour d'information

Éléments actuellement en attente

Éléments en cours d'examen par le client

Éléments en cours de révision

Éléments approuvés prêts à être mis en œuvre

Les membres de l'équipe de projet peuvent voir à tout moment la progression de leurs tâches et objectifs actuels et futurs. La fonction de base reste la même, rationalisant le processus par sa simplicité pour les conceptions, telles que les intranets et les sites de commerce électronique.

Bien entendu, ce n'est pas la seule Lecture possible. Les spécifications des éléments, telles que la complexité, la capacité du concepteur, les nouvelles demandes de conception et autres, peuvent faciliter le tri. Le gestionnaire de projet peut également utiliser les fonctionnalités de suivi du temps, d'étiquettes et de dépendance des tâches tout au long du processus.

6. Modèle de cahier des charges pour la conception du site ClickUp

Le modèle de cahier des charges de ClickUp facilite la définition des étapes initiales et des attentes

Tout site web réussi nécessite un cahier des charges clair pour le client et les autres parties prenantes, afin que tout le monde soit sur la même page avant de commencer. Le cahier des charges Modèle de cahier des charges pour la conception d'un site web ClickUp peut vous aider.

Ce modèle s'applique de la même manière, que vous lanciez un site web à partir de zéro ou que vous amélioriez des applications mobiles. Il se concentre sur la création d'un champ d'application du travail afin que l'équipe sache toujours ce qu'elle peut faire.

Vous pouvez définir des éléments dans le cahier des charges, notamment les objets du projet les produits à livrer, les échéanciers et le budget. Il y a de la place pour diverses exigences en matière de conception, telles que les couleurs et les dispositions. Vous pouvez également identifier toutes les parties prenantes concernées et définir le processus d'approbation.

L'ensemble de ces éléments constitue une référence utile pour minimiser les dérives. Grâce à cet outil, vous saurez quel fil de fer vous construisez pour le produit final afin de respecter les objectifs, les échéanciers et les budgets du projet initial.

7. Modèle d'appel d'offres pour le développement de sites Web ClickUp

Ce modèle rassemble toutes les informations dont vous avez besoin au même endroit

Avant la conception du produit, vous aurez besoin d'un appel d'offres. Si vous ne développez pas votre site web en interne, vous devrez lancer la bonne demande pour trouver les bons fournisseurs.

L'appel d'offres Modèle d'appel d'offres pour le développement Web ClickUp peut vous aider dans cette situation.

Ce modèle devient rapidement inestimable si vous êtes novice dans le processus d'appel d'offres. Des sections préétablies vous permettent de compléter les informations, notamment l'aperçu de l'entreprise, les détails du projet, les budgets, les exigences de la proposition, etc. Vous pouvez utiliser ces sections pour maximiser vos chances de faire correspondre vos propositions à vos besoins.

L'appel d'offres assure également la normalisation du processus. Plus les lignes directrices du document d'appel d'offres sont claires, plus il est facile d'évaluer toutes les offres de conception de sites web à l'aide des mêmes critères.

Bien entendu, ce processus comprend également la définition de vos besoins en matière de fil de fer pour le développement du site web. Si vous en faites un besoin crucial dans l'appel d'offres, vos chances de travailler avec les wireframes nécessaires augmentent considérablement.

8. Diagramme de flux de données de ClickUp

Créez des représentations visuelles de la façon dont les données circulent dans votre entreprise, du début à la fin

Avec le modèle de diagramme de flux de données Modèle de diagramme de flux de données ClickUp avec le modèle de diagramme de flux de données ClickUp, vous n'avez plus à vous soucier des flux d'informations complexes qui influent sur le processus de conception de votre produit. Au lieu de cela, vous pouvez décrire ces flux de manière claire et concise pour que votre équipe puisse les afficher et les gérer.

Les diagrammes de flux de données sont essentiels pour aider les équipes à comprendre les processus de données complexes. Lorsque vous décrivez les flux de données, vous pouvez mieux comprendre l'environnement actuel et la manière dont les améliorations potentielles peuvent avoir un impact sur le mouvement de vos données. La visualisation est essentielle pour trouver les goulets d'étranglement potentiels et les points faibles.

Le modèle ClickUp est construit sur un tableau blanc, ce qui simplifie le processus de visualisation, même pour les flux les plus complexes. L'ajout au flux préconstruit est simple avec une légende claire, et il peut se connecter directement à votre wireframe, transformant les données en une disposition de page axée sur l'UX.

9. Modèle de page d'atterrissage (Wireframe) par Moqups

Via Moqups Si vous ne cherchez qu'à construire un wireframe rapide, le modèle de wireframe de page d'atterrissage Moqups est une excellente option. Les pages d'atterrissage deviennent un outil de campagne marketing de plus en plus important, et ce modèle vous aide à créer facilement des esquisses de pages engageantes et exploitables pour votre public.

Les pages d'atterrissage efficaces doivent capter l'attention, engager vos visiteurs et les inviter à interagir. Le modèle Mon travail est préconstruit pour créer de l'engagement, ne nécessitant qu'un travail personnalisé minimal pour répondre à vos besoins uniques.

La création de pages d'atterrissage ne devrait pas être complexe ou prendre du temps. Cependant, elles doivent toujours correspondre à vos besoins. Ce modèle de wireframe équilibre parfaitement la vitesse et la qualité pour les entreprises de toute taille.

10. Wireframe Globe Word Template par PoweredTemplate

/img/ https://i.poweredtemplates.com/i/pp/12/682/word\_template.jpg?tr=w-406 Wireframe Globe Word Template de Powered Templates /$$img/

Via PoweredTemplate Nous allons garder les choses simples pour finir. La conception du modèle Word Wireframe Globe de PoweredTemplate n'est pas destinée à un site web ou à une application. Il s'agit plutôt d'un modèle simple et préconstruit pour créer des rapports de plusieurs pages qui vous mettent vous, votre entreprise et votre sujet de présentation sous le meilleur jour possible.

Il comprend une couverture qui utilise l'espace pour la profondeur et beaucoup de visuels. Le contenu est attrayant et facile à lire grâce à une disposition en deux colonnes, tandis qu'un pied de page maintient les informations de base au premier plan.

Le modèle est conçu pour Microsoft Word, ce qui garantit sa compatibilité avec les principaux outils de traitement de texte. Il est également gratuit à télécharger, ce qui signifie que vous pouvez commencer à travailler sur l'architecture de votre rapport complet sans attendre.

Améliorez le Wireframing et le développement de vos produits avec ClickUp

Trouver le bon modèle de wireframe n'est qu'un début. Après tout, il s'agit d'un des éléments du processus de développement, avec des variables et des contributions nécessaires de la part des membres de votre équipe interne et des parties prenantes externes.

En tant qu'outil gratuit de logiciel de gestion de projet clickUp est le choix idéal pour les équipes de conception et de développement de produits. Nous proposons les modèles ci-dessus, des solutions complètes de collaboration et de gestion du travail qui deviendront rapidement inestimables pour votre équipe.

Alors, qu'attendez-vous ? Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui . Parcourez nos modèles, invitez votre équipe et commencez à donner un coup de fouet au développement de vos produits numériques ! 🔋