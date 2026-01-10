Les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA en 2026

/IA ne se contente pas de changer notre façon de construire : elle transforme notre façon de concevoir la construction.

De l'automatisation des contrôles de sécurité à l'optimisation de la main-d'œuvre et des matériaux, les outils d'IA rendent les projets de construction plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. Et face à des budgets serrés, des échéanciers changeants et des attentes accrues des clients, disposer du bon logiciel d'IA peut faire la différence entre des retards et une livraison dans les temps.

Dans cet article, nous avons sélectionné les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA, conçus pour vous aider à garder une longueur d'avance, à réduire vos coûts et à construire plus intelligemment.

📊 Des études montrent que : Le marché mondial de l'IA dans le secteur de la construction devrait passer de 4,86 milliards de dollars en 2025 à 22,68 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 24,6 %. Cette croissance explosive est alimentée par la capacité de l'IA à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à transformer la manière dont les projets sont menés à bien, offrant ainsi un avantage majeur aux premiers utilisateurs.

Aperçu des meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Les équipes de pré-construction ont besoin d'une documentation rapide et visuelle ClickUp – Gestion des tâches basée sur l'IA – Automatisation personnalisée des flux de travail – Diagrammes de Gantt, tableaux de bord, documents et chat – Plus de 1 000 intégrations Des équipes de construction gèrent des projets complexes grâce à la centralisation des documents et à l'automatisation Forfait gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. OpenSpace. IA – Visites virtuelles à 360° du chantier, mappées sur les plans d'étage – Création de jumeaux numériques et checklists basées sur l'IA – Intégrations avec Procore, Autodesk et PlanGrid – API Insights pour l'analyse des données Équipes de pré-construction qui ont besoin d'une documentation rapide et visuelle Tarification personnalisée Procore – Plateforme unifiée pour la planification, la budgétisation et la gestion des documents – Analyses et prévisions basées sur l'IA – Application mobile pour les mises à jour sur le terrain – Intégrations avec les outils BIM et ERP Équipes de construction à grande échelle ayant besoin d'outils d'IA centralisés Tarification personnalisée Fusion 360 – Conception générative avec IA – Modélisation paramétrique – Simulation et analyse intégrées – Plateforme CAO/FAO/PCB unifiée Équipes de conception et d'ingénierie ayant besoin d'une CAO intelligente 85 $/mois par utilisateur Fieldwire – Suivi et mises à jour des tâches en temps réel – Gestion des plans et des dessins – Rapports et notifications basés sur l'IA – Expérience axée sur le mobile Équipes de construction ayant besoin de rapports en temps réel sur le chantier Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 54 $/mois par utilisateur PlanSwift – Relevés numériques basés sur l'IA – Assemblages et modèles personnalisés – Rapports et intégration Excel – Interface glisser-déposer Équipes d'estimation qui ont besoin de relevés numériques précis 145,75 $ par mois et par utilisateur (facturé annuellement) DroneDeploy – Missions automatisées par drone – Cartes 2D et modèles 3D générés par IA – Analyses du volume, de l'avancement et des anomalies – Intégration d'images au sol à 360° Les équipes de construction qui collectent des données de chantier grâce à la cartographie aérienne et terrestre Les forfaits payants commencent à 499 $ par mois et par utilisateur viAct – Détection des dangers basée sur la vision par ordinateur – Alertes en temps réel et conformité aux normes de sécurité – Intégration de modèles 3D avec des flux vidéo en direct – Sécurité des données et modules complémentaires Équipes chargées de la sécurité et de la conformité qui ont besoin d'une surveillance par IA Environ 83 $/mois (sur la base de 1 000 $/an par module) ; tarification personnalisée IA Clearing – Suivi de l'avancement des travaux par IA avec vision par ordinateur – Détection des modifications en temps réel – Rapports visuels et analyses automatisés Équipes de projet chargées de superviser des chantiers complexes ou des projets en phase initiale Tarification personnalisée AVEVA Insight – Maintenance prédictive grâce à l'IA – Tableaux de bord et alertes sans code – Plateforme cloud évolutive – Reconnaissance de formes pour la fiabilité des actifs Équipes d'exploitation industrielle gérant des actifs à grande échelle Tarification personnalisée

Pourquoi les logiciels de construction basés sur l'IA sont-ils aujourd'hui plus indispensables que jamais ?

L'intelligence artificielle est devenue indispensable pour respecter les délais et les budgets des projets. Face à la hausse des coûts, à la pénurie de main-d'œuvre et aux exigences toujours plus élevées des clients, les équipes de construction ont besoin d'outils capables de prendre en charge une plus grande partie du travail à faire.

Voici ce qu'un logiciel de construction basé sur l'IA adapté peut vous aider à faire :

Accélérez vos appels d'offres et vos propositions grâce à des estimations de coûts et des échéanciers générés par l'IA

Identifiez rapidement les retards et les dépassements de budget en analysant les données du projet en temps réel

Automatisez les tâches répétitives sur le chantier, telles que le suivi de l'avancement, le signalement des problèmes et la mise à jour des calendriers

Améliorez la sécurité sur le chantier grâce à des caméras et des capteurs alimentés par l'IA qui détectent instantanément les dangers

Facilitez la collaboration en synchronisant les plans, les mises à jour et les rapports entre les équipes et les appareils

Planifiez vos ressources plus efficacement en tirant parti des données d'utilisation passées et des tendances des projets

🏗️ Anecdote : Les Romains de l'Antiquité ont inventé un béton spécial, composé de chaux, d'eau de mer et de cendres volcaniques, si résistant que bon nombre de leurs constructions, comme le Panthéon et les aqueducs, sont encore debout après près de 2 000 ans. Les ingénieurs d'aujourd'hui étudient ce « béton romain » pour s'en inspirer et créer des matériaux de construction plus durables et plus résistants.

Les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA à utiliser

Découvrons ensemble les 10 meilleurs logiciels de construction basés sur l'IA qui peuvent transformer votre façon de construire, de concevoir et de gérer vos projets.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui Planifiez, gérez et suivez vos projets de construction, de la prévente à la livraison en passant par la conception, le tout en un seul endroit dans ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une plateforme de gestion de projet qui exploite l'IA pour rationaliser les flux de travail dans le secteur de la construction, booster la productivité et améliorer la collaboration au sein des équipes.

ClickUp for Construction Teams vous aide à planifier, gérer et suivre vos projets de construction, de la prévente à la livraison en passant par la conception, le tout en un seul endroit. Gérez vos ressources dans une liste, planifiez vos tâches sur un Calendrier ou modifiez les dates sur un diagramme de Gantt. ClickUp Views vous offre plus de 10 vues pour tout planifier sans effort.

Grâce à l'assistance contextuelle par IA de ClickUp Brain, les équipes de construction peuvent automatiser les tâches répétitives, générer instantanément de la documentation de projet et obtenir des réponses en temps réel sur les tâches, les documents et les membres de l'équipe. Son générateur d'automatisation personnalisable permet aux utilisateurs de créer des flux de travail en utilisant le langage naturel, ce qui réduit l'effort manuel et minimise les erreurs.

Posez des questions telles que « Quelles tâches liées aux permis sont en retard ? » ou « Quelles dépendances avec les sous-traitants doivent être mises à jour ? » et Brain vous fournit des résumés basés sur des données en temps réel. Vous pouvez également obtenir des aperçus du projet en un coup d'œil, tels que le statut du chantier, les retards ou les dépassements de coûts.

Résumez l'activité de votre projet, identifiez les tendances et signalez les éléments qui nécessitent une attention particulière grâce à l'IA de travail la plus complète au monde, ClickUp Brain.

💡 Conseil de pro : Nous savons que votre chantier peut être très animé, mais vous pouvez tout de même rester productif. En fait, vous pouvez être quatre fois plus productif grâce à Talk to Text! Lorsque vous n'avez pas le temps de saisir des mises à jour ou de créer des tâches manuellement : Découvrez ClickUp Brain MAX , votre assistant IA sur bureau

Il vous suffit de dicter « Une fois le coulage du béton achevé, créer une tâche d'inspection » : la fonctionnalité Talk to Text de Brain MAX s'occupe du reste en générant les tâches et les dates d'échéance.

Utilisez votre voix pour enregistrer des mises à jour telles que « Charpente du toit achevée à 90 % » : Brain MAX les transforme en tâches enregistrées ou en notes de terrain, idéales pour les chantiers très actifs. Maîtrisez votre environnement de travail avec ClickUp Brain MAX : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer vos tâches sans les mains

Dans ce webinaire ClickUp, vous découvrirez les fonctionnalités et les stratégies à mettre en œuvre pour une gestion efficace des chantiers 👇

Effectuez l'automatisation des tâches routinières, gérez les plannings et traitez la documentation, tout en réduisant l'effort manuel grâce aux agents Autopilot.

AI Cards vous fournira des informations et des recommandations instantanées directement au sein de votre flux de travail, aidant ainsi vos équipes à prendre des décisions plus rapides et fondées sur les données.

Planifiez, suivez et menez à bien efficacement des projets de construction complexes grâce aux outils de gestion de projet robustes de ClickUp, tels que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et les tableaux de bord ClickUp. ClickUp Docs, ClickUp Chat et ClickUp Tableaux blancs regroupent toutes les communications et tous les fichiers en un seul endroit, tandis que plus de 1 000 intégrations garantissent une connexion transparente avec les outils standard du secteur.

ClickUp s'intègre parfaitement aux outils de modélisation des informations du bâtiment (BIM) et propose un modèle de gestion de chantier ClickUp prêt à l'emploi pour vous aider à démarrer.

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'avancement, surveillez les objectifs et livrez tous vos projets dans les délais grâce au modèle de gestion de chantier de ClickUp

Idéal pour

Les équipes de construction qui cherchent à réaliser l'automatisation de leurs flux de travail, à centraliser leur documentation et à gérer des projets complexes à l'aide d'outils basés sur l'IA.

Taille de l'équipe

Petites équipes de 5 à 20 personnes, entreprises de construction en pleine croissance, entreprises de taille moyenne et grandes entreprises.

Cas d'utilisation idéal

Idéal pour les équipes de construction qui gèrent plusieurs projets, coordonnent des sous-traitants et suivent l'avancement des travaux sur différents chantiers et dans différents fuseaux horaires.

Principales fonctionnalités

Gestion des tâches et des documents optimisée par l'IA

Plus de 15 vues personnalisables, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et un Calendrier

Automatisation des flux de travail en langage naturel avec ClickUp Brain

Des outils intégrés tels que Docs, Chat, Tableaux blancs et Tableaux de bord

Plus de 1 000 intégrations, dont Slack, Google Drive, des outils BIM et bien d'autres encore

Avantages

Entièrement personnalisable avec des flux de travail flexibles

Améliore la productivité de toutes les équipes et pour toutes les tâches

Un critique de G2 déclare :

« Il vous permet de faire exactement ce que vous voulez. Les champs et les vues personnalisés vous permettent de créer vos propres flux de travail et processus adaptés à votre lieu de travail. »

Inconvénients

Une multitude de fonctionnalités pour les nouveaux utilisateurs

Un critique de G2 déclare :

« Il y a tellement de fonctionnalités que cela peut sembler un peu déroutant au début. »

Tarifs de ClickUp

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 8 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

💡 Conseil de pro : utilisez le modèle de compte-rendu de réunion de chantier pour consigner en temps réel les décisions clés, les actions à mener et les obstacles. Identifiez directement les membres de l'équipe dans le document pour leur attribuer des tâches de suivi et responsabiliser chacun — plus besoin d'envoyer des e-mails ou des messages séparés.

2. OpenSpace. IA

OpenSpace.ai aide les entreprises de construction à créer facilement des jumeaux numériques de leurs chantiers. Fixez une caméra à 360° sur un casque de chantier, filmez tout en marchant, et en quelques minutes, l'IA superpose les images à vos plans d'étage ou à vos modèles BIM, vous offrant ainsi un aperçu visuel de l'avancement des travaux et permettant une détection précoce des problèmes.

C'est un outil puissant pour détecter les anomalies, rationaliser les inspections grâce à des checklists basées sur l'IA et améliorer la collaboration grâce à des intégrations avec Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid et bien d'autres.

Idéal pour les équipes de préconstruction qui ont besoin d'une documentation rapide et visuelle pour prendre des décisions en amont

Taille de l'équipe : moyennes et grandes entreprises — idéal pour les équipes gérant des flux de travail à haut volume ou multi-projets

Cas d'utilisation idéalParfait pour les entrepreneurs généraux et les propriétaires qui créent des jumeaux numériques de leurs projets avant le début des travaux

Principales fonctionnalités

Les visites virtuelles à 360° du chantier sont automatiquement mappées sur les plans du projet en quelques minutes

Création d'un jumeau numérique pour visualiser la progression des travaux et détecter les erreurs à un stade précoce

Checklists basées sur l'IA pour des inspections de chantier standardisées

Intégrations avec Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid et bien d'autres

API Insights pour des analyses et des rapports avancés

Avantages

Il aide les équipes à gagner du temps en éliminant le marquage manuel des photos et en accélérant la documentation

Un évaluateur G2 déclare : « Très facile à utiliser. Une équipe d'assistance serviable et une interface utilisateur intuitive pour les personnes sur le terrain moins à l'aise avec la technologie. »

Inconvénients

L'installation de la numérisation et le processus d'intégration de la caméra peuvent prendre du temps

Un critique de G2 déclare : « La comparaison entre le modèle 3D et les relevés réels doit être améliorée. Lorsque l'on se déplace rapidement, le rendu des images à partir du modèle n'est pas assez rapide, même avec des machines puissantes. »

Tarifs

Tarification personnalisée en fonction du volume du projet et des fonctionnalités incluses

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,0/5 (1 avis)

📮ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels s'appuient principalement sur l'IA pour la gestion et l'organisation de leurs tâches. Cela s'explique peut-être par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de e-mail. Avec ClickUp, cette même IA optimise vos flux de travail de e-mail et de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. En un clin d'œil, ClickUp regroupe plus de 5 applications pour vous au sein d'une seule et même super-application !

3. Procore

Procore propose une plateforme complète de gestion de projet de construction dotée d'outils de contrôle des documents, de budgétisation, de rapports et de collaboration optimisés par l'IA. Procore regroupe toutes les phases de la construction en un seul endroit, ce qui facilite la coordination des équipes, le suivi des travaux sur le chantier et permet de travailler plus intelligemment.

Son application mobile permet aux équipes de télécharger des documents, de soumettre des mises à jour et de communiquer où qu'elles se trouvent. De plus, Procore s'intègre parfaitement au BIM et à d'autres outils du secteur, améliorant ainsi l'efficacité globale du flux de travail.

Idéal pour les équipes de construction de grande envergure qui ont besoin d'une plateforme centralisée offrant des informations basées sur l'IA

Taille de l'équipeEntreprises de taille moyenne à grande spécialisées dans les opérations de grande envergure ou multiprojets

Cas d'utilisation idéalParfait pour les entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les propriétaires qui souhaitent rationaliser tous les aspects de la réalisation de leurs projets

Principales fonctionnalités

Une plateforme unifiée pour la gestion des documents, la planification, la budgétisation et la communication

Les mises à jour en temps réel et le contrôle des versions garantissent la cohérence entre le bureau et le champ

Application mobile robuste pour la saisie et la mise à jour des données sur site

Les analyses basées sur l'IA permettent de réaliser des prévisions pour les budgets, de suivre la productivité et d'identifier les risques

Intégrations avec les principaux outils BIM, ERP et de planification

Avantages

Centralise les données et les équipes pour des flux de travail rationalisés

Un utilisateur de G2 déclare : « Ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité de joindre des pièces jointes (documents et photos) aux rapports quotidiens. Cela permet de s'assurer que les informations nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit. »

Inconvénients

Permissions complexes et automatisation manquante des tâches récurrentes

Un utilisateur de G2 déclare : « Les flux de travail et les modules semblent un peu rigides, et il serait utile de pouvoir mieux contrôler la configuration des outils en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. »

Tarifs

Tarification personnalisée en fonction du volume du projet et des fonctionnalités requises

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

📚 À lire également : Découvrez ces alternatives à Procore!

4. Fusion 360 d'Autodesk – Meilleure solution de CAO basée sur l'IA

Fusion 360 d'Autodesk intègre l'IA à chaque étape du processus de conception — de la conception générative et de la simulation à la collaboration en temps réel — offrant ainsi aux ingénieurs et aux architectes les outils nécessaires pour créer plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement. Son moteur de conception alimenté par l'IA explore de multiples options structurelles en fonction de vos contraintes, tandis que les outils de simulation intégrés permettent de valider les performances avant le début de la construction.

Fusion 360 combine également des fonctionnalités de CAO, de FAO et de conception de circuits imprimés au sein d'une seule et même plateforme, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les équipes travaillant dans plusieurs disciplines.

Idéal pour les équipes de conception et d'ingénierie qui ont besoin d'un logiciel de CAO intelligent doté d'outils de génération et de simulation basés sur l'IA

Taille de l'équipePetites et moyennes entreprises, équipes produit en pleine croissance et groupes d'ingénierie d'entreprise

Cas d'utilisation idéalParfait pour les architectes et les ingénieurs qui conçoivent des composants structurels optimisés ou des pièces CNC à l'aide d'itérations de conception basées sur l'IA

Principales fonctionnalités

Moteur de conception générative basé sur l'IA pour des options structurelles rapides et optimisées

Modélisation paramétrique pour un contrôle précis de la conception et des révisions rapides

Outils de simulation et d'analyse intégrés pour valider les performances

Collaboration en temps réel dans le cloud entre les équipes et les disciplines

Des outils CAO/FAO/PCB unifiés dans une seule interface

Avantages

Une puissante plateforme CAO tout-en-un, avec une tarification flexible et des performances solides

Un critique de G2 déclare : « Son interface utilisateur est très épurée et moderne, et il inclut toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un logiciel de CAO professionnel. »

Inconvénients

Nécessite des crédits cloud pour les fonctionnalités avancées et ne dispose pas d'un accès hors ligne complet

Un critique de Capterra déclare : « Je n'apprécie pas que certaines fonctionnalités soient accessibles uniquement moyennant des crédits supplémentaires payants et que le travail hors ligne soit limité. »

Tarifs

85 $/mois par utilisateur ou 680 $/an par utilisateur

Gratuit pour les amateurs, les start-ups et les étudiants éligibles

Des modules complémentaires sont disponibles moyennant un supplément

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,5/5 (plus de 420 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

🏗️ Anecdote : Des robots dotés d'IA posent désormais des briques et réalisent même des installations électriques complexes sur les chantiers, ce qui réduit considérablement les délais de construction et minimise les erreurs humaines.

5. Fieldwire – Le meilleur pour l'analyse de données par IA sur les chantiers

Fieldwire apporte aux chantiers de construction des analyses de données puissantes basées sur l'IA. Sa fonctionnalité de rapports intelligents agrège en temps réel les données issues des plans, des tâches, des photos et des formulaires, mettant en évidence les tendances, les goulots d'étranglement et les anomalies afin que les équipes puissent agir rapidement. Grâce au suivi automatisé des problèmes et aux formulaires personnalisés, la communication devient fluide, tandis que l'application mobile intuitive permet aux équipes de rester connectées et productives sur le chantier.

Idéal pour les équipes de construction qui ont besoin d'informations en temps réel et de rapports de chantier simplifiés

Taille de l'équipeÉquipes de petite à moyenne taille, équipes de terrain et chefs de projet en gestion de projet

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les équipes de terrain qui gèrent plusieurs chantiers et ont besoin de mises à jour en temps réel sans changer d'outil

Principales fonctionnalités

Partage facile des plans et des dessins avec contrôle des versions

Création, attribution et suivi des tâches en temps réel entre les équipes

Rapports complets avec analyse des tendances, suivi des problèmes et indicateurs de performance

Notifications automatisées et formulaires personnalisés pour une communication simplifiée

Application mobile intuitive pour prendre des photos, prendre des notes et publier des mises à jour sur le chantier

Avantages

Aide les équipes à rester organisées et renforce la responsabilisation

Un utilisateur de G2 déclare : « Un outil extrêmement utile… Je peux créer des checklists et définir différentes tâches avec des critères. C'est un excellent moyen de suivre n'importe quel projet, de gérer le temps et de responsabiliser les travailleurs. »

Inconvénients

La modification des plans sur un ordinateur de bureau peut parfois s'avérer fastidieuse

Un critique de G2 déclare : « Il est très difficile de créer ou de réaliser des modifications en cours sur un ordinateur aussi facilement que sur un téléphone. »

Tarifs

Version de base : gratuite

Pro : 54 $/utilisateur/mois (abonnement annuel)

Entreprise : 74 $/utilisateur/mois (abonnement annuel)

Business Plus : 89 $ par utilisateur et par mois (abonnement annuel)

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 220 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les outils d'IA générative peuvent simuler et évaluer des millions de calendriers de construction en quelques minutes, aidant ainsi les entrepreneurs à identifier instantanément le plan de projet le plus efficace et le plus rentable.

6. PlanSwift – Idéal pour les estimations de coûts de construction

PlanSwift intègre un système intelligent de calcul des quantités basé sur l'IA à votre processus d'estimation, permettant de réduire jusqu'à 92 % le temps consacré aux mesures. Il utilise des algorithmes intelligents pour permettre aux professionnels de mesurer les quantités directement à partir de plans numériques, éliminant ainsi les erreurs et accélérant le processus d'appel d'offres.

Grâce à des assemblages et des modèles réutilisables, les utilisateurs établissent systématiquement des devis précis et bénéficient d'une meilleure visibilité sur l'allocation des ressources et les coûts.

Idéal pour les équipes d'estimation qui ont besoin de relevés numériques rapides et précis, ainsi que de modèles de flux de travail cohérents

Taille de l'équipePetits et moyens entrepreneurs, estimateurs et équipes de corps de métier spécialisés

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les entrepreneurs qui souhaitent réduire considérablement le temps consacré au métré et garantir la précision de l'estimation des matériaux et de la main-d'œuvre

Principales fonctionnalités

Des relevés numériques précis, alimentés par l'IA, directement à partir de fichiers PDF ou de plans

Assemblages et modèles personnalisables pour des flux de travail cohérents

Des informations et des analyses détaillées pour optimiser l'allocation des ressources

Une interface par glisser-déposer avec des outils de type pointer-cliquer pour plus de rapidité et de simplicité

Intégration transparente avec Excel et d'autres outils de rapports

Avantages

Une interface conviviale qui réduit considérablement le temps de calcul des quantités

Un utilisateur de G2 déclare : « Très précis, rapide et fiable. J'ai utilisé de nombreux programmes et c'est de loin celui que je préfère. »

Inconvénients

Assistance limitée pour le cloud et performances réduites pour les projets de grande envergure

Un critique de Capterra déclare : « Essayer de créer des devis complets via le logiciel est un processus très long. De plus, il ne détecte pas correctement les points lorsque je fais la fonctionnalité « en un clic ». »

Tarifs

1 749 $/an par utilisateur (abonnement à vie)

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 390 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les outils d'IA révolutionnent l'estimation des coûts grâce à des capacités de métré numérique extrêmement précises, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire aux calculs manuels.

7. DroneDeploy – Le meilleur pour la capture de réalité par IA

DroneDeploy utilise des drones et l'IA pour révolutionner la documentation des chantiers de construction. Sa plateforme intuitive capture des cartes 2D haute résolution et des modèles 3D à partir d'images aériennes, tandis que des analyses automatisées mettent en évidence les tendances, les anomalies et les besoins en ressources en temps réel.

Grâce à l'intégration transparente d'images au niveau du sol, de visuels sur la progression des travaux et de rapports, vos équipes restent informées, coordonnées et prêtes à agir sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

Idéal pour les équipes de construction qui ont besoin d'une vision complète du chantier grâce à la capture de la réalité aérienne et au sol

Taille de l'équipe : petites entreprises à grandes entreprises disposant de plusieurs sites ou menant des projets à grande échelle

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les équipes de projet qui souhaitent disposer rapidement de données visuelles (telles que des cartes topographiques, des mesures de volume et des comparaisons de progression) sans intervention manuelle

Principales fonctionnalités

Planification de vol facile à utiliser avec des missions de drone automatisées

Cartes 2D haute résolution et modèles 3D pour la visualisation du chantier

L'analyse par IA met en évidence la progression des travaux, les calculs de volume et les anomalies

Assistance pour les images à 360° au sol pour achever la vue du chantier

Collaboration dans le cloud et partage facile des livrables

Avantages

Une interface très intuitive, un partage fluide et une assistance exceptionnelle

Un critique de G2 déclare : « DroneDeploy est comme un iPhone, un Macbook ou un iPad… L'interface utilisateur est très intuitive, et les pilotes peuvent facilement créer et partager des plans, suivre la progression des travaux et partager des produits bruts. »

Inconvénients

La liste des fonctionnalités n'est pas toujours claire et certaines fonctionnalités de planification de mission font défaut

Un critique de G2 déclare : « Les fonctionnalités de diffusion en direct pourraient être plus faciles à mettre en œuvre pour les drones. »

Tarifs

Particuliers : 499 $ par utilisateur et par mois

Formule Avancée : 599 $/utilisateur/mois

Projets et entreprises : contactez l'équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé

Évaluations G2 et Capterra

G2 : 4,4/5 (plus de 69 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? L'analyse prédictive basée sur l'IA permet de réaliser une prévision des risques liés aux projets, tels que les retards dus aux intempéries ou aux pannes d'équipement, afin que les équipes puissent ajuster leurs calendriers de manière proactive et éviter des contretemps coûteux.

8. viAct – Le meilleur pour la surveillance des chantiers grâce à l'IA

viAct propose une surveillance de chantier basée sur l'IA et optimisée par une vision par ordinateur avancée. Il offre des alertes de sécurité en temps réel, des contrôles de conformité et un suivi de la progression des travaux, avec une précision impressionnante de 97 % dans la détection des dangers. Sa plateforme intègre des flux vidéo en direct à des modèles 3D du chantier, offrant ainsi aux chefs de projet une vue complète et immersive des travaux en cours.

Qu'il s'agisse de repérer les infractions aux règles d'EPI ou de signaler les zones dangereuses, viAct aide les équipes à prévenir les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, tout en assurant la sécurité des données du chantier grâce à des protocoles de cryptage robustes.

Idéal pour les équipes chargées de la sécurité et de la conformité qui ont besoin d'une surveillance précise, automatisée et 24 heures sur 24

Taille de l'équipeEntreprises de construction de taille moyenne à grande gérant des projets de grande envergure ou multi-sites

Cas d'utilisation idéalIdéal pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d'une surveillance optimisée par l'IA, capable de signaler en temps réel les infractions au port des EPI, les entrées non autorisées dans certaines zones et les manquements aux règles de sécurité

Principales fonctionnalités

Détecte les risques pour la sécurité avec une précision de 97 % grâce à la vision par ordinateur

Alerte instantanément les équipes en cas de déviations par rapport au plan et de comportements dangereux

Intègre des modèles 3D aux flux vidéo en direct pour une visibilité immersive du chantier

Il propose des modules complémentaires adaptés à des besoins spécifiques, comme la surveillance des échafaudages

Assure la sécurité des données sensibles du chantier grâce au chiffrement et à l'authentification

Avantages

Rapide à déployer et facile à intégrer aux systèmes existants du chantier

Un critique de G2 déclare : « Le système utilise une technologie de pointe pour analyser les flux de vidéo… il s'intègre très facilement aux systèmes intelligents existants. »

Inconvénients

Coût d'installation initial élevé, selon le cas d'utilisation

Un critique de G2 déclare : « Le coût initial était élevé, mais avec ce type de plateforme, cela en vaut la peine. »

Tarifs

Tarification personnalisée, en fonction des fonctionnalités et de l'échelle de déploiement

Évaluations G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? Les systèmes d'IA peuvent optimiser les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), l'éclairage et d'autres composants énergivores dans la conception des bâtiments, ce qui permet d'obtenir des structures plus écologiques et plus durables.

9. IA Clearing

AI Clearing utilise la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour suivre l'avancement des travaux en temps réel. La plateforme détecte les moindres changements sur le chantier, comme les murs nouvellement achevés ou les infrastructures installées, et les compare aux activités prévues, ce qui permet de repérer facilement les écarts et d'agir rapidement.

Grâce à l'analyse visuelle et à l'automatisation de la génération de rapports, les chefs de projet restent informés et coordonnés tout au long du processus de construction.

Idéal pour les équipes de projet qui ont besoin d'un suivi automatisé et visuel de l'avancement des travaux sur site

Taille de l'équipePetits et moyens entrepreneurs et propriétaires à la recherche d'un suivi sur mesure

Cas d'utilisation idéalIdéal pour le suivi des premières phases de construction ou des chantiers complexes où les données visuelles sur la progression sont essentielles

Principales fonctionnalités

La détection des changements basée sur l'IA signale les écarts entre l'avancement réel et les jalons prévus

Analyses visuelles et tableaux de bord en temps réel pour comparer les images du chantier avec les résultats attendus

L'automatisation de la génération de rapports simplifie la communication avec les parties prenantes et renforce la transparence du projet

Avantages

Améliore la précision et la visibilité sur la progression du chantier

Inconvénients

Adoption limitée et absence d'assistance aux États-Unis

Tarifs

Tarification personnalisée — contactez l’équipe commerciale ; le prix dépendra probablement de la taille du chantier et de la fréquence de surveillance

Évaluations G2 et Capterra

G2 : Aucun avis

Capterra : Aucun avis

🔎 Le saviez-vous ? Les drones et capteurs équipés d'IA peuvent surveiller les chantiers en temps réel, signalant instantanément les risques pour la sécurité ou les écarts par rapport aux plans afin de garantir le bon déroulement des projets et la protection des travailleurs.

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight utilise des outils d'analyse et de maintenance prédictive basés sur l'IA pour fournir aux équipes des informations en temps réel sur l'état et les performances des actifs. Il intègre automatiquement les données provenant des capteurs, des équipements et des systèmes opérationnels dans un tableau de bord unifié, aidant ainsi les équipes de maintenance et d'exploitation à prendre des décisions plus éclairées, à réduire les temps d'arrêt et à optimiser l'efficacité.

Grâce à des analyses d’automatisation historiques, des alertes personnalisables et une évolutivité dans le cloud, AVEVA Insight transforme vos données en informations exploitables.

Idéal pour les équipes opérationnelles des secteurs de la fabrication, de l'énergie, du pétrole et du gaz ou de l'industrie qui ont besoin d'une fiabilité des actifs fondée sur les données

Taille de l'équipe Entreprises de taille moyenne à grande disposant de nombreux instruments et actifs opérationnels

Cas d'utilisation idéalParfait pour les responsables des opérations qui souhaitent réduire les interventions de maintenance imprévues et prolonger la durée de vie des équipements

Principales fonctionnalités

Maintenance prédictive basée sur l'IA pour anticiper et prévenir les pannes d'équipement

Tableaux de bord sans code et alertes automatiques pour les utilisateurs non techniciens

Offre d'assistance pour plusieurs sources de données grâce à plus de 18 pilotes et à l'API REST

Une plateforme native du cloud et évolutive qui réduit la charge informatique

Reconnaissance de formes pour hiérarchiser les actifs et optimiser les flux de travail de maintenance

Avantages

Contribue à rationaliser la maintenance et à améliorer la disponibilité

Un critique de G2 déclare : « Utile pour les applications où la maintenance préventive ne suffit pas et où une maintenance prédictive est nécessaire. »

Inconvénients

Besoin de fonctionnalités supplémentaires et d'un déploiement plus simple

Un critique de G2 déclare : « Il faudrait inclure davantage de fonctionnalités prêtes à l'emploi et faciliter le déploiement. »

Tarifs

Tarification personnalisée en fonction du nombre d'actifs, des intégrations et du niveau d'assistance

Évaluations G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis

⚡Une véritable révolution : Même les petites questions, comme des détails manquants sur un plan d'étage, peuvent retarder le travail de plusieurs jours. Grâce à des outils d'IA comme ClickUp, vous pouvez attribuer ces questions à la bonne personne, obtenir des relances automatiques et suivre les réponses en un seul endroit, afin que le projet avance sans retard.

Utilisez un logiciel de construction basé sur l'IA pour des chantiers plus efficaces

Les avancées technologiques ont profondément transformé le secteur de la construction. Au cours des deux dernières années, le rôle des logiciels d'IA s'est véritablement imposé. Les 10 solutions logicielles d'IA remarquables que nous avons explorées aujourd'hui ont mis en évidence le pouvoir de transformation de la technologie au sein de ce secteur.

Si vous êtes prêt à révolutionner votre façon de gérer les tâches, de collaborer avec vos équipes et de superviser vos projets, il est temps d'embrasser l'avenir avec ClickUp. Découvrez par vous-même comment cette plateforme de gestion de projet tout-en-un s'intègre parfaitement à vos flux de travail de construction et améliore votre productivité grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA. ?

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