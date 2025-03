les 10 meilleures applications de planification du travail pour Teams en 2025 (gratuites et payantes)

Dans les environnements de travail modernes, les équipes recherchent en permanence des moyens innovants pour stimuler la productivité, rationaliser la communication et assurer une coordination sans faille. Les applications de planification sont la solution ultime pour maîtriser le chaos des horaires de travail et optimiser l'efficacité de l'ensemble de l'équipe. De l'attribution transparente des tâches aux mises à jour en temps réel, en passant par les notifications intelligentes et les capacités d'intégration, notre liste d'applications de planification de travail soigneusement sélectionnées vous garantit de trouver la solution idéale pour le flux de travail de votre équipe.

Dans cette optique, nous avons rassemblé les 10 applications de gestion des horaires de travail les plus puissantes et les plus conviviales, conçues pour répondre à tous les besoins de gestion de votre équipe. ## Que rechercher dans les applications de gestion des horaires de travail ? Pour sélectionner l'application de gestion des horaires de travail adaptée à votre équipe, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte afin de garantir une intégration transparente dans votre flux de travail.

Facilité d'utilisation : une application complexe de planification du travail avec une courbe d'apprentissage abrupte peut nuire à la productivité et causer de la frustration parmi les membres de l'équipe. Fonctionnalités de communication robustes : une collaboration efficace au sein de l'équipe est essentielle à la réussite de tout projet. Recherchez un outil qui facilite les interactions entre les membres de l'équipe, permettant le partage de fichiers, l'ajout de commentaires et les mises à jour en temps réel

Vous avez besoin d'une application suffisamment flexible pour s'adapter aux horaires de vos employés et à leurs besoins spécifiques. Le meilleur logiciel de planification des tâches fonctionne avec les autres outils essentiels utilisés par votre équipe, tels que les autres logiciels de planification, les plateformes de gestion de projet, les applications de calendrier et les applications de messagerie Accessibilité mobile : recherchez une application de planification du travail qui offre une application mobile fiable, permettant aux membres de l'équipe de rester informés et d'apporter les modifications nécessaires à leur planning de travail lors de leurs déplacements. En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée et choisir les meilleures applications de planification des horaires des employés qui correspondent à vos horaires, améliorant ainsi la productivité, la communication et la collaboration de l'ensemble de l'équipe. ## Les 10 meilleures applications et outils de planification du travail à utiliser en 2024

1. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes et les entreprises de toutes tailles. La puissante vue Calendrier est un outil d'organisation parfait pour visualiser les objectifs de l'équipe et les horaires de travail dans un emplacement central. En tant que logiciel gratuit de planification du travail, il fournit également une bibliothèque de modèles d'horaires pour personnaliser facilement les besoins de planification des employés. L'adoption d'un

WorkTime est une application de planification du travail qui donne la priorité à la confidentialité des employés tout en suivant les activités de l'équipe et en surveillant la réussite de manière transparente. Avec WorkTime, les employeurs peuvent améliorer le suivi de la productivité et créer une ambiance de bureau malgré les barrières de distance. #### Les meilleures fonctionnalités de WorkTime Surveillance du temps d'inactivité et d'activité des employés Prix abordable par rapport aux autres applications de planification Améliore la confidentialité des employés en empêchant les captures d'écran et l'enregistrement du contenu de l'application Calendrier Rapports de classement pour accroître l'engagement des employés

Suivi des activités, en particulier pour les télétravailleurs #### Limites de WorkTime Courbe d'apprentissage abrupte Les rapports personnalisés sur les horaires de travail des employés peuvent s'avérer difficiles #### Tarifs de WorkTime *Gratuit : 0 $ *Basic : 5,99 $/mois/employé *Premium : 7,99 $/mois/employé *Enterprise : 9,99 $/mois/employé #### Évaluations des clients de WorkTime

G2 : 4,6/5 (plus de 15 avis) *Capterra : 4,2/5 (plus de 70 avis) ### 9. Sling via Messagerie intégrée à l'application pour les membres de l'équipe Plateforme super intuitive Facilité de délégation des tâches Suivi transparent du temps de travail des employés #### Limites de Sling Surcharge de notifications Difficulté à filtrer les discussions #### Tarifs de Sling *Free : 0 $ *Premium : 1,70 $/utilisateur/mois *Business : 3,40 $/utilisateur/mois 7Shifts est une application de planification permettant aux restaurants de fonctionner plus efficacement grâce à une planification intuitive et un suivi du temps afin de rationaliser la communication et d'optimiser les résultats. 7Shifts agit comme une plateforme de gestion des restaurants /href/ /blog?p=71465 employés tout-en-un /%href/ - de l'embauche et de la formation du personnel à la planification et à la gestion du travail. #### Les meilleures fonctionnalités de 7shifts * Communication dans l'application

The Works : 69,99 $/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés *Gourmet : 135 $/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés #### Évaluations des clients de 7shifts *G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

