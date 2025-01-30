Nous avons testé les 15 meilleurs outils d'aide à la vente pour les équipes de vente en 2025

Alors que les équipes commerciales se préparent à conquérir de nouveaux sommets en 2024, une chose est sûre : les approches dépassées ne suffiront pas sur le marché actuel en constante évolution. La clé d'une réussite inégalée réside dans l'adoption d'outils d'activation commerciale de pointe qui donnent à votre équipe commerciale les moyens de donner le meilleur d'elle-même.

L'époque des outils de vente encombrants est révolue processus manuels et des opportunités manquées. Parmi ces 15 meilleurs outils et applications d'activation des ventes, vos commerciaux peuvent choisir celui qui leur convient le mieux et prospérer comme jamais auparavant. De la rationalisation des flux de travail aux informations fondées sur les données, préparez-vous à débloquer le plein potentiel de vos équipes commerciales.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'aide à la vente ?

Un logiciel d'aide à la vente est un outil puissant conçu pour améliorer l'efficacité et l'efficience du processus de vente d'une entreprise. Il comble le fossé entre le marketing et les ventes en fournissant une plateforme centralisée qui héberge tous les contenus, données et outils pertinents nécessaires à une exécution réussie des ventes.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'aide à la vente ?

Vous êtes à la recherche de l'outil d'aide à la vente qui vous permettra de simplifier vos processus et de raccourcir votre cycle de vente ? Ces facteurs aideront vos équipes commerciales à distinguer la meilleure option pour votre organisation des autres outils de sales intelligence du marché.

Interface conviviale : Une interface conviviale et intuitive est cruciale pour une adoption rapide par vos équipes commerciales. Elle garantit que l'outil d'aide à la vente est facile à naviguer et à comprendre, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage et améliorant l'efficacité globale

: Une interface conviviale et intuitive est cruciale pour une adoption rapide par vos équipes commerciales. Elle garantit que l'outil d'aide à la vente est facile à naviguer et à comprendre, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage et améliorant l'efficacité globale Intégration transparente avec la technologie existante: Recherchez des outils d'aide à la vente qui s'intègrent parfaitement à votre technologie actuelle, par exempleLes systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les plateformes de communication. L'intégration rationalise les flux de travail, assure la cohérence des données et permet de gagner du temps en évitant aux équipes commerciales d'avoir à transférer manuellement des données entre les applications

Recherchez des outils d'aide à la vente qui s'intègrent parfaitement à votre technologie actuelle, par exempleLes systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les plateformes de communication. L'intégration rationalise les flux de travail, assure la cohérence des données et permet de gagner du temps en évitant aux équipes commerciales d'avoir à transférer manuellement des données entre les applications Gestion et organisation du contenu: Donnez la priorité aux outils d'aide à la vente qui facilitent la gestion et l'organisation du contenu, permettant ainsi à vos commerciaux d'accéder facilement aux documents de vente pertinents. Une gestion efficace du contenu permet à l'équipe commerciale de trouver rapidement les informations dont elle a besoinressources pour assister leurs efforts commerciaux, ce qui permet d'améliorer les interactions avec les clients

Donnez la priorité aux outils d'aide à la vente qui facilitent la gestion et l'organisation du contenu, permettant ainsi à vos commerciaux d'accéder facilement aux documents de vente pertinents. Une gestion efficace du contenu permet à l'équipe commerciale de trouver rapidement les informations dont elle a besoinressources pour assister leurs efforts commerciaux, ce qui permet d'améliorer les interactions avec les clients Options de personnalisation et d'adaptation: Choisissez des outils d'aide à la vente qui permettent la personnalisation et l'adaptation aux besoins et aux flux de travail spécifiques de votre équipe. Chaque équipe commerciale fonctionne différemment, et avoir la flexibilité d'adapter l'application à vos processus maximise son efficacité

Choisissez des outils d'aide à la vente qui permettent la personnalisation et l'adaptation aux besoins et aux flux de travail spécifiques de votre équipe. Chaque équipe commerciale fonctionne différemment, et avoir la flexibilité d'adapter l'application à vos processus maximise son efficacité Fonctionnalités d'analyse et de rapports : Recherchez des outils d'aide à la vente qui offrent des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes pour vos commerciaux. Ces outils vous permettent de suivre les performances de votre équipe commerciale, d'identifier les stratégies réussies et de mettre le doigt sur les points à améliorer. Les données recueillies permettent de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la productivité globale des équipes commerciales

Recherchez des outils d'aide à la vente qui offrent des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes pour vos commerciaux. Ces outils vous permettent de suivre les performances de votre équipe commerciale, d'identifier les stratégies réussies et de mettre le doigt sur les points à améliorer. Les données recueillies permettent de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la productivité globale des équipes commerciales Mesures de sécurité: Optez pour des outils d'aide à la vente qui accordent la priorité à la sécurité afin de protéger les données commerciales sensibles et les informations sur les clients. Les applications d'aide à la vente peuvent contenir des informations exclusives, des données clients et des stratégies de vente confidentielles. Des mesures de sécurité solides empêchent les accès non autorisés et les violations potentielles de données, garantissant ainsi la sécurité de votre entreprise et de vos clients

Une application conviviale et intégrée, dotée d'une gestion de contenu efficace, d'options de personnalisation, d'outils d'analyse robustes et d'une sécurité de premier ordre, augmentera la productivité de votre équipe de vente, améliorera les performances commerciales et, en fin de compte, produira des résultats exceptionnels pour votre entreprise.

15 meilleurs outils d'aide à la vente à utiliser en 2024 (gratuits et payants)

1. ClickUp #### Meilleure application d'aide à la vente avec des fonctionnalités gratuites

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp a prouvé qu'il pouvait changer la donne, en offrant une suite complète de fonctionnalités qui rationalisent les flux de travail des équipes commerciales il permet de rationaliser les processus de vente, d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe et de porter la productivité à un niveau sans précédent. Son interface intuitive et ses options personnalisables répondent aux besoins uniques de chaque professionnel de la vente, ce qui en fait un outil capable de s'adapter véritablement aux exigences de n'importe quelle équipe.

Avec ClickUp, les managers commerciaux peuvent facilement assigner des tâches, suivre les cours et obtenir des informations précieuses sur les performances de leur équipe. Il centralise la communication, garantissant que tous les membres de l'équipe restent sur la même page, ce qui leur permet de conclure des affaires plus rapidement et plus efficacement. Dites adieu aux feuilles de calcul encombrantes, aux chaînes d'e-mails enchevêtrées et aux opportunités manquées - ClickUp s'occupe de tout !

Le paramètre qui différencie ClickUp de ses concurrents est son engagement constant en faveur de l'innovation. L'équipe ClickUp met continuellement à jour et affine la plateforme, en restant à l'avant-garde et en s'adaptant à l'évolution des besoins des vendeurs du monde entier. Depuis son lancement initial jusqu'à son statut actuel, ClickUp a gagné sa réputation d'allié fiable et innovant pour les équipes commerciales du monde entier.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Le CRM de ClickUp vous permet de gérer toutes vos interactions et relations en un seul endroit. Il s'intègre également de manière transparente à d'autres outils CRM existants

ClickUp'smodèle de guide de stratégie commerciale de ClickUp aide les équipes commerciales à documenter leur stratégie d'aide à la vente afin d'augmenter les revenus et de rationaliser les processus de venteles opérations commerciales ClickUp sert de hub pour tous les besoins de gestion de projet, de la communication en temps réel,collaborationle partage de documents, etc

ClickUp dispose d'une fonctionnalité de gestion du temps qui permet d'améliorer l'efficacité à long terme et d'allouer des délais précis pour les différentes tâches de l'équipe commerciale

Avec ClickUp, vous avez accès à des dizaines demodèles d'équipes commerciales etModèles CRM pour répondre aux besoins de votre entreprise, et vous êtes en mesure degagner du temps avec un seul outil d'aide à la vente. Essayez le modèle de pipeline de vente de ClickUp pour commencer !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-619.png Gérez chaque étape de votre équipe commerciale à l'aide du modèle de pipeline de vente de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-110494808&department=sales-crm&_gl=1*1buovh8*_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQu2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdMzmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Autant d'outils de collaboration puissants peuvent poser une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée disponible

Tarification personnalisée disponible ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluation des clients ClickUp

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Ambition

Meilleur outil de productivité d'aide à la vente (Sales Enablement)

via Ambition Ambition est une plateforme de gestion des ventes conçue pour stimuler l'efficacité et la productivité des équipes commerciales. Elle est conçue pour apporter transparence et compte rendu au processus de vente, en offrant un large intervalle de fonctionnalités qui se concentrent sur le suivi, l'analyse et la motivation des performances.

Avec Ambition, les responsables commerciaux peuvent définir des objectifs et des paramètres personnalisés pour les membres de leur équipe et visualiser la progression grâce à des tableaux de bord dynamiques. Les fonctionnalités de gamification de la plateforme ajoutent un élément de compétition et d'excitation, encourageant les équipes commerciales individuelles à atteindre et dépasser leurs cibles.

Grâce à l'intégration avec divers outils de gestion de la relation client, Ambition assure un suivi du temps en temps réel et offre des informations exploitables pour guider l'équipe commerciale. La composante analytique aide également à identifier les tendances et les domaines d'amélioration, promouvant ainsi une culture d'apprentissage et de croissance continus.

Dans l'ensemble, Ambition est un outil complet pour les équipes commerciales de différentes tailles, qui s'efforcent de créer une force de vente plus engagée, plus motivée et plus performante.

Les meilleures fonctionnalités d'Ambition

Accès aux moniteurs KPI, aux statistiques de réservation et aux journaux d'appels pour faciliter la mesure de la progression

Incitations en temps réel pour les équipes commerciales

Opérations de coaching automatisées

Communication dans l'application

Les limites d'Ambition

Décalage occasionnel entre le lancement d'une action et son affichage sur l'application

Trop de filtres

Intégration Salesforce peu pratique par rapport à d'autres outils d'aide à la vente

Prix d'Ambition

Contactez Ambition pour connaître les tarifs

Évaluations des clients d'Ambition

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (15+ avis)

3. EngageBay

Meilleur outil d'aide à la vente tout-en-un

via EngageBay EngageBay est un outil tout-en-un d'aide à la vente, de marketing et de gestion de la relation client. Il s'agit d'un outil d'équipe commerciale viable pour les entreprises en phase de démarrage qui recherchent la fonction et le prix dans un seul logiciel. Avec EngageBay, les petites et moyennes entreprises sont en mesure d'acquérir, d'engager et de fidéliser leurs clients idéaux.

Des campagnes d'e-mail aux posts sur les médias sociaux, la plateforme permet aux utilisateurs de planifier et de gérer diverses activités de marketing. EngageBay fournit un ensemble complet d'outils pour gérer les ventes et stimuler la croissance. Il est personnalisé pour donner un aperçu clair des équipes commerciales et suivre les interactions avec les clients.

Le composant CRM d'EngageBay centralise toutes les informations relatives aux clients, ce qui facilite la communication et permet d'entretenir les relations.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Des forfaits abordables

Assistance client réactive

Tableau de bord des tâches qui se double d'un suivi de projet

Paramètres de site web faciles à mettre en place

CRM entièrement fonctionnel

Limites d'EngageBay

Frais supplémentaires pour les fonctionnalités complémentaires

La fonctionnalité de synchronisation des e-mails n'est pas disponible pour les forfaits inférieurs à pro

Certaines fonctionnalités sont limitées sur la version mobile

Peu d'options de modèles pour le contenu de l'équipe commerciale

Prix d'EngageBay

Free: 0$

0$ Basic: $12.74/utilisateur/mois

$12.74/utilisateur/mois Croissance: $42.49/utilisateur/mois

$42.49/utilisateur/mois Pro: 84,99 $/utilisateur/mois

Évaluation des clients d'EngageBay

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (500+ avis)

Consultez ces applications commerciales !

4. Fision

Meilleur outil de gestion du contenu commercial

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FISION\_Produit\_iPad\_Devices.png Tableau de bord Fision /$$img/

via Fision Proposant une approche cohésive de l'activation des ventes et de l'automatisation du marketing, Fision se concentre sur l'amélioration de la cohérence de la marque et l'accélération du processus de vente.

La plateforme facilite la création, la distribution et le suivi de contenus commerciaux numériques personnalisés, assurant l'alignement entre les équipes marketing et commerciales.

Grâce à une vaste bibliothèque d'actifs de marque et de modèles pré-approuvés, Fision aide à maintenir une apparence et un message cohérents dans toutes les communications.

Ses capacités d'automatisation permettent de mener des campagnes ciblées, en personnalisant les contacts avec les différents segments de clientèle et les différentes étapes du processus d'achat.

L'intégration avec les systèmes CRM existants permet d'obtenir des informations en temps réel sur l'engagement des clients et l'efficacité du contenu.

Les outils analytiques de Fision assistent l'optimisation continue, en mettant en évidence ce qui résonne avec l'audience et en suggérant des axes d'amélioration. L'objectif global de la plateforme est de combler le fossé entre les équipes marketing et les équipes commerciales, en créant une approche rationalisée de l'engagement des clients potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Fision

Équipe d'assistance réactive

Plateforme d'aide à la vente personnalisable

Accès à l'analyse des campagnes

Solutions de gestion des actifs numériques

Les limites de Fision

Aucune liste de forfaits n'est publiée sur le site web de Fision

Prix de Fision

Contactez Fision pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Fision

G2: Indisponible

Indisponible Capterra: Indisponible

5. Dialpad

Meilleur pour les communications dans le cloud

via Pavé numérique Spécialisé dans les communications cloud, Dialpad propose une plateforme d'équipe commerciale qui unifie la voix, la vidéo, la messagerie et les réunions sur l'ensemble des appareils. Elle est conçue pour s'adapter à la façon dont les équipes commerciales et marketing modernes travaillent, en fournissant flexibilité et accessibilité, que ce soit au bureau ou en télétravail.

La fonctionnalité d'intelligence vocale pilotée par l'IA au sein de Dialpad transcrit les appels en temps réel, offrant des perspectives et des analyses pour aider les entreprises à prendre des décisions fondées sur des données. Avec des intégrations pour les outils de productivité et de collaboration populaires, il vise à rationaliser la communication au sein des organisations de toutes tailles.

La sécurité est également une priorité, avec un chiffrement de niveau entreprise et des normes de conformité en place. La polyvalence et l'interface conviviale de Dialpad en font un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur infrastructure de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad

Assistance client réactive

Intégration transparente avec Microsoft Teams et G Suite

Facilité de navigation

Interface utilisateur intuitive

Limites du pavé numérique

Pas de version gratuite

Prix du Dialpad

Communications d'entreprise Standard: $15/mois par utilisateur Pro: $25/mois par utilisateur Enterprise: Contactez Dialpad pour connaître les tarifs

Réunions IA Gratuit : 0$/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

Centre de contact IA Pro : Contactez Dialpad pour connaître les tarifs Enterprise : Contactez Dialpad pour connaître les tarifs

Équipe commerciale de l'IA * Pro : Contactez Dialpad pour obtenir des informations sur les prix * Entreprise : Contactez Dialpad pour obtenir des informations sur les prix

Evaluations des clients du Dialpad

G2: 4.3/5 (190+ commentaires)

4.3/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (490+ commentaires)

6. Showpad

Meilleur système de gestion de contenu commercial

via Showpad Showpad est une plateforme qui mélange le contenu commercial, la préparation et l'engagement en un seul et puissant outil.

Elle s'efforce de combler le fossé entre les outils de préparation des ventes et le marketing en offrant des fonctionnalités qui permettent aux équipes de partager plus efficacement le contenu de préparation des ventes et de s'engager auprès des clients de manière plus personnalisée.

Grâce aux informations et aux analyses, Showpad fournit des commentaires précieux sur la performance du contenu, aidant les organisations à comprendre quels documents d'aide à la vente trouvent un écho auprès de leur public. Des modules de formation et de coaching sont également disponibles au sein de la plateforme pour s'assurer que les équipes commerciales sont bien préparées et alignées sur les objectifs de l'entreprise.

L'intégration avec divers systèmes de gestion de la relation client et de gestion du contenu d'aide à la vente ajoute à sa commodité, permettant un flux de travail d'aide à la vente plus unifié.

En améliorant la collaboration et en fournissant les outils nécessaires à un processus de vente plus dynamique et mieux informé, Showpad vise à accroître l'efficacité et la réussite des équipes commerciales dans tous les secteurs d'activité.

Les meilleures fonctionnalités de Showpad

Showpad 'SharedSpaces' pourcollaboration en temps réel sur le contenu de l'équipe commerciale

Facilité de navigation dans le contenu

Bonne intégration avec d'autres outils essentiels pour améliorer le flux de travail

Automatisation de l'onboarding et du coaching

Accès à des informations basées sur des données concernant vos supports d'aide à la vente

Les limites de Showpad

Il peut être un peu difficile de trouver des étiquettes

Nombre limité de designs pour votre contenu d'aide à la vente

Prix de Showpad

Essentiel: Contacter Showpad pour les tarifs

Contacter Showpad pour les tarifs Plus: Contactez Showpad pour les tarifs

Contactez Showpad pour les tarifs Ultimate: Contacter Showpad pour les tarifs

Évaluations des clients de Showpad

G2: 4.6/5 (1600+ commentaires)

4.6/5 (1600+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

7. Cloze

Meilleur pour la gestion des relations commerciales

via Cloze Plateforme conçue pour rationaliser la gestion des relations, Cloze agit comme un assistant personnel pour vos connexions professionnelles. Elle assure automatiquement le suivi de vos interactions sur différents canaux tels que les e-mails, les appels téléphoniques et les médias sociaux, en suivant toutes les informations relatives à l'activation des ventes dans un seul et même affichage unifié.

À faire, Cloze aide les utilisateurs à gérer leurs relations avec les clients, les consommateurs et les collègues sans l'effort manuel généralement requis. Il offre des rappels intelligents et des informations exploitables, garantissant que vous restez au courant des dates importantes, des suivis et d'autres tâches critiques.

Les fonctions d'analyse et de outils de rapports fournissent une compréhension détaillée de vos relations et de vos interactions, ce qui permet de prendre de meilleures décisions et d'établir des priorités.

Cloze meilleures fonctionnalités

Rappels de suivi pour ne pas oublier d'envoyer le contenu de l'équipe commerciale au bon moment

Possibilité d'enregistrer les réunions

Suivi des e-mails et des messages

Fonctionnalité de l'application mobile et intégration avec Mac

Intégration avec Evernote et Dropbox

Limites de Cloze

Trop d'attention portée aux intégrations Google en négligeant d'autres outils importants comme Asana et Trello

Le prix peut être un peu élevé pour les petites équipes

Le flux de travail est un peu lourd par rapport à d'autres logiciels d'équipe commerciale

Prix de Cloze

Cloze Pro: 17$/mois par utilisateur

17$/mois par utilisateur Business Silver: 21 $/mois par utilisateur

21 $/mois par utilisateur Business Gold: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Business platinum: $42/mois par utilisateur

Évaluation des clients de Cloze

G2: 3.75 (30+ avis)

3.75 (30+ avis) Capterra: 4.7/5 (10+ avis)

8. Rayonnement

Meilleure plateforme d'engagement commercial

via Accès à l'information Outreach est une plateforme d'engagement commercial de premier plan qui offre bien plus qu'une simple communication avec des clients potentiels. Avec des fonctionnalités uniques d'activation des ventes telles que la planification des séquences, les tests A/B des messages et les outils de collaboration intégrés, elle permet à votre équipe commerciale de concevoir des stratégies d'engagement plus personnalisées et plus efficaces.

Les analyses exploitables de la plateforme offrent une compréhension approfondie du comportement des prospects et des performances commerciales, ce qui permet d'affiner et d'améliorer constamment les tactiques de vente.

En outre, la capacité d'Outreach à s'intégrer à d'autres logiciels d'aide à la vente, notamment les systèmes CRM et les plateformes d'automatisation du marketing, permet de créer un processus de vente unifié et rationalisé. Les services spécialisés de formation et d'assistance proposés par la plateforme aident en outre les commerciaux à atteindre leurs objectifs, ce qui fait d'Outreach une solution polyvalente pour les organisations visant à améliorer leur formation commerciale.

Les meilleures fonctionnalités d'Outreach

Plusieurs options de fuseaux horaires pour la gestion de la relation client avec des prospects du monde entier

Interface utilisateur intuitive

Bonne connexion avec d'autres solutions

Automatisation de la création de campagnes de goutte-à-goutte et de séquences d'automatisation pour le contenu commercial

Facilité de création de calendriers d'e-mails

Limites de Outreach

La recherche dans le système peut être un peu difficile

La courbe d'apprentissage est élevée par rapport à d'autres logiciels d'aide à la vente

La fonctionnalité de rappel par pop-up traîne parfois en longueur

Il n'est pas possible de créer des e-mails de masse aussi facilement que vous l'espérez

Prix de Outreach

Standard: Contacter Outreach pour les tarifs

Contacter Outreach pour les tarifs Professionnel: Contacter Outreach pour les tarifs

Évaluation des clients de Outreach

G2: 4.3/5 (3100+ avis)

4.3/5 (3100+ avis) Capterra: 4.4/5 (280 commentaires)

9. Le grenier à blé

Meilleure solution pour l'automatisation des processus commerciaux

via Vol de vente En se concentrant sur l'automatisation des flux de travail, Salesloft permet aux équipes commerciales de créer des séquences d'interaction personnalisées, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'assurer la cohérence.

Le suivi des e-mails et l'analyse en temps réel de Salesloft donnent aux commerciaux un aperçu de l'engagement et de la réactivité des clients, ce qui permet aux équipes commerciales d'affiner leur approche en fonction des besoins.

Les intégrations avec les principaux systèmes CRM et d'autres outils Business garantissent un flux d'informations transparent à travers les différentes étapes du cycle commercial.

En outre, la plateforme offre des fonctionnalités de coaching et de développement, contribuant à la croissance professionnelle des équipes commerciales.

En mettant l'accent sur l'amélioration de votre stratégie d'activation des ventes et de votre efficacité grâce à une combinaison d'automatisation, d'analyse et de formation commerciale, Salesloft est un atout précieux pour les directeurs commerciaux modernes.

Les meilleures fonctionnalités de Salesloft

Accès à des paramètres prédéfinispour les devis et CRM

Intégration des liens Calendly pour les réunions avec les prospects

Créer facilement des campagnes d'emailing

Importation de modèles d'e-mail

Possibilité de suivre les appels et les e-mails

Intégration transparente avec d'autres applications

Limites de Salesloft

Le composeur téléphonique se bloque parfois

L'intégration avec SalesForce n'est pas des plus propres

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec l'extension du navigateur

Prix de Salesloft

Essentials: Contacter Salesloft pour connaître les tarifs

Contacter Salesloft pour connaître les tarifs Avancé: Contactez Salesloft pour connaître les tarifs

Contactez Salesloft pour connaître les tarifs Premium: Contactez Salesloft pour obtenir des informations sur les tarifs

Évaluations des clients de Salesloft

G2: 4.5/5 (3600+ commentaires)

4.5/5 (3600+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (200+ avis)

10. Point culminant

Meilleur logiciel de formation à l'habilitation commerciale

via Point culminant Highspot offre un tableau de fonctionnalités qui permettent à votre équipe commerciale de se connecter plus efficacement avec les clients. Il intègre des outils de gestion du contenu, de formation à la vente, de coaching et de gestion de la relation client afin de créer une plateforme unifiée pour la réussite commerciale.

La fonctionnalité d'optimisation du contenu de Highspot garantit que les représentants commerciaux ont accès au contenu d'aide à la vente le plus pertinent et le plus percutant, ce qui permet des interactions plus engageantes avec les clients potentiels.

Sa recherche et ses recommandations pilotées par l'IA simplifient davantage la découverte de contenu, garantissant que le bon contenu commercial est toujours à portée de main.

Highspot fournit également des analyses détaillées sur l'utilisation du contenu commercial et l'engagement des acheteurs, ce qui permet d'affiner en permanence votre stratégie d'activation des ventes.

Avec l'ajout de modules de formation commerciale interactifs et d'une assistance en temps réel, la plateforme de Highspot est conçue pour doter votre équipe commerciale des outils dont elle a besoin pour exceller dans l'environnement de marché concurrentiel d'aujourd'hui.

Les meilleures fonctionnalités de Highspot

Partage d'écran

Importation de contenu

Création d'un rapport personnalisé sur l'interaction avec les prospects

Accès à une bibliothèque de ressources actualisée

Recommandations basées sur l'IA

Collaboration interne

Les limites de Highspot

Il faut parfois un certain temps pour apprendre les ficelles du métier

Prix des points d'accès en hauteur

Contactez Highspot pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Highspot

G2: 4.7/5 (1000+ évaluations)

4.7/5 (1000+ évaluations) Capterra: 4.6/5 (40+ évaluations)

11. Gong

Meilleur pour la productivité commerciale

via Gong Gong est un outil d'aide à la vente conçu pour améliorer l'efficacité et la productivité des commerciaux. Il utilise l'analyse des discussions pour fournir des informations sur les performances des appels de vente et des réunions, aidant à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Gong offre la capture, la transcription et l'analyse en temps réel des appels commerciaux et des réunions, ce qui permet de fournir des prestataires et d'encadrer efficacement les équipes commerciales.

Gong s'intègre aux systèmes de gestion de la relation client les plus courants.

La plateforme offre une fonctionnalité de suivi des affaires qui aide les équipes commerciales à comprendre où elles en sont dans le cycle de vente.

Limites de Gong

L'intégration avec certains outils de vente populaires fait défaut.

Certains utilisateurs ont rapporté que les transcriptions ne sont pas 100% exactes.

Prix de Gong

Contact pour les prix

Évaluations des clients du Gong

G2: 4.7/5 (5,300+ reviews)

4.7/5 (5,300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (520+ commentaires)

12. LeadLoft

Meilleur pour la génération de leads

via LeadLoft LeadLoft est un outil complet d'aide à la vente qui permet aux entreprises d'accélérer leur processus de génération de leads. Il offre une plateforme intégrée permettant aux équipes de découvrir et d'entretenir les prospects, du premier contact à la conclusion d'une affaire.

Les meilleures fonctionnalités de LeadLoft

LeadLoft fournit une base de données de millions d'entreprises à contacter, qui peut être réduite à l'aide de filtres spécifiques.

Il permet aux utilisateurs d'envoyer des messages personnalisés et automatisésdes e-mails de prospection personnalisés et automatisés à des prospects potentiels.

Le logiciel s'intègre également à votre CRM existant pour fournir des analyses détaillées sur les réussites de vos campagnes de sensibilisation.

Limites de LeadLoft

Certains utilisateurs ont signalé que la plateforme nécessite une courbe d'apprentissage pour comprendre toutes les fonctionnalités et les capacités.

La plateforme n'offre pas d'assistance téléphonique, ce que certains utilisateurs préfèrent.

Prix de LeadLoft

Accès complet: 100 $/mois (comprend 2 utilisateurs - les utilisateurs supplémentaires coûtent 100 $/mois par utilisateur)

100 $/mois (comprend 2 utilisateurs - les utilisateurs supplémentaires coûtent 100 $/mois par utilisateur) Service géré: Contacter pour les tarifs

Évaluation des clients de LeadLoft

G2: 5/5 (10+ commentaires)

5/5 (10+ commentaires) Capterra: n/a

13. Lucioles.IA

Meilleur outil d'aide à la vente par l'IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fireflies.ai ClickUp AI_.jpg Fireflies.IA /$$img/

via Lucioles.IA Fireflies.ai est un outil d'activation commerciale basé sur l'IA qui enregistre, transcrit et extrait automatiquement les actions des réunions. C'est un excellent outil pour les équipes commerciales qui veulent se concentrer sur la réunion elle-même, plutôt que de prendre des notes ou d'enregistrer manuellement les décisions et les éléments d'action.

Fireflies.ai meilleures fonctionnalités

Ses discussions et décisions issues des réunions sont automatiquement transcrites, et les insights clés sont mis en évidence

Le chiffrement de bout en bout garantit une sécurité et une confidentialité de haut niveau

Elle assiste l'intégration avec la plupart des outils de vidéoconférence populaires, tels que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

L'IA de la plateforme peut être configurée pour assister automatiquement aux réunions et prendre des notes, en restant silencieuse pendant la réunion

Limites de Fireflies.IA

Certains avis d'utilisateurs suggèrent que la transcription par l'IA peut être améliorée et nécessite parfois une correction manuelle

Capacités de rapports limitées par rapport à d'autres outils d'activation commerciale sur le marché

Prix de Fireflies.IA

Free

Pro: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Business: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

Fireflies.IA évaluations des clients

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra: 4/5 (5 commentaires)

14. Signe Dropbox

Meilleur pour la gestion des contrats

via Signe Dropbox Dropbox Sign offre un moyen simple d'envoyer, de signer et de gérer des contrats, des accords et d'autres documents juridiquement contraignants. Cet outil d'aide à la vente simplifie le processus de signature pour vous et vos clients, ce qui permet de gérer facilement des volumes de contrats de vente, même importants.

Dropbox Sign : meilleures fonctionnalités

Interface conviviale pour la création et l'envoi de documents à signer

Outils conviviaux pour la gestion et le suivi du statut des documents

Intégration transparente avec d'autres outils et applications Dropbox, et assistance pour différents formats de fichiers, notamment PDF, Word et Excel

Les contrôles administratifs garantissent un niveau de sécurité plus élevé, et la plateforme reste conforme aux réglementations et normes clés du secteur

Limites de Dropbox Sign

Certains utilisateurs ont signalé des limites dans la fonction de personnalisation

Aucun essai ou version gratuite n'est disponible, ce qui peut dissuader les petites entreprises d'essayer le produit

Prix de Dropbox Sign

Free Forever ::::::::::::::: :

::::::::::::::: : Essentiels : 15 $/mois

: 15 $/mois Dropbox + eSign : 24,99 $/mois

: 24,99 $/mois Standard : À partir de 25 $/mois

: À partir de 25 $/mois Premium : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Dropbox Sign

G2 : 4.7/5 (2 000+ avis)

: 4.7/5 (2 000+ avis) Capterra : 4.7/5 (1 300+ avis)

15.SalesRabbit

Meilleure solution pour les équipes commerciales en porte-à-porte

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/nDKYnuLQuTVIRhq5ANMefkHWWx\_pSZx6S7MzAjaOF2MCAoWMT9zKsX4zhSYXO4LqaYsvF53ujCorv5oHuDJaNUQYMzczGPfztLKyhOLzoNtK35nmCYZHjHVIWOtWMhyj2ZliiIMdE5jKvJbYmgbw Application mobile de vente SalesRabbit /$$img/

via SalesRabbit SalesRabbit est un logiciel d'aide à la vente dont l'objectif est d'aider les équipes commerciales sur le terrain et en porte-à-porte à améliorer leur productivité. Il fournit des outils permettant de suivre la génération de prospects, de gérer et d'attribuer des territoires, et d'analyser les performances commerciales.

Meilleures fonctionnalités de SalesRabbit

La plateforme offre un système rationalisé de gestion des prospects.

Elle offre des fonctionnalités permettant d'attribuer des territoires de vente et de suivre l'emplacement des équipes commerciales en temps réel.

Fournit une analyse efficace des performances de l'équipe commerciale, offrant des perspectives pour aider à améliorer les stratégies de vente.

Limites de SalesRabbit

Certains utilisateurs ont rapporté que l'application mobile était parfois lente et peu réactive.

Les capacités d'intégration limitées avec d'autres logiciels de vente pourraient s'avérer des blocs d'achoppement pour certains utilisateurs.

Prix de SalesRabbit

Lite : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Teams : 25$/mois

: 25$/mois Pro : 35$/mois

: 35$/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

Processus de vente rationalisé

En automatisant les tâches répétitives et en organisant les documents de vente essentiels, les outils d'aide à la vente réduisent considérablement le temps que les équipes commerciales consacrent aux tâches administratives, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur la vente.

Amélioration de l'alignement des ventes et du marketing

Ces outils aident à combler le fossé entre les équipes commerciales et marketing en veillant à ce que toutes les parties aient accès aux mêmes documents et données mis à jour, ce qui favorise une approche unifiée pour engager les prospects et les clients.

Amélioration de la formation et de l'intégration

Grâce à des fonctionnalités complètes comprenant des modules de formation et un suivi des performances, les logiciels d'aide à la vente accélèrent le processus d'intégration des employés processus d'intégration des nouveaux employés et favorise le développement continu des équipes commerciales expérimentées.

Des idées fondées sur les données

Dotées de fonctions d'analyse et de rapports, les plateformes d'aide à la vente fournissent des informations précieuses sur le comportement des acheteurs et les performances commerciales, ce qui permet aux équipes d'affiner leurs stratégies et d'améliorer les résultats.

Augmentation des taux de réussite

En dotant les représentants commerciaux des bons outils et des bonnes informations au bon moment, les logiciels d'aide à la vente peuvent améliorer considérablement l'efficacité des argumentaires de vente, ce qui augmente la probabilité de conclure des affaires.

Augmentez le chiffre d'affaires de votre entreprise grâce à des outils d'aide à la vente personnalisables

En mettant en œuvre ces outils d'aide à la vente hautement personnalisables, vous débloquerez un monde de possibilités pour gérer efficacement les équipes commerciales et de catapulter vos nombres commerciaux vers de nouveaux sommets.

ClickUp est le champion incontesté des outils d'aide à la vente, et son impact sur votre équipe commerciale sera indéniable. Démarrer un environnement travail ClickUp gratuit et découvrez l'avenir des outils d'aide à la vente !