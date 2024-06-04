15 modèles d'image de marque gratuits pour les équipes marketing et créatives

Construire une identité unique pour votre entreprise, votre produit ou votre service est l'une des tâches les plus difficiles et les plus personnalisées sur la voie de la conquête du cœur et de l'esprit des clients et de la réussite. ♥️

Pour laisser une impression durable et introduire quelque chose de rafraîchissant sur le marché, vous devez créer des éléments visuels et narratifs mémorables. À faire des logos enchanteurs ou des histoires captivantes sur votre marque, ce n'est que la moitié du travail terminé.

L'autre moitié, moins créative, consiste à maintenir une apparence cohérente tout en communiquant avec différents publics sur divers canaux. 📣

Si vous avez du mal à créer ou à rester au fait de tous les éléments de votre marque et de leurs scénarios d'utilisation, essayez l'un de nos top 15 modèles de marque gratuits. Utilisez-les pour apporter une assistance à votre identité de marque et démarquez-vous de la concurrence ! 🙌

Qu'est-ce qu'un modèle de marque ?

Un modèle de marque est un cadre conçu pour vous aider à créer des éléments de marque distinctifs et à les utiliser de manière cohérente dans vos campagnes de marketing et autres. Cela permet d'assurer la cohérence de la marque à travers des éléments tels que la conception du logo, les éléments graphiques, les images de communication visuelle de la marque et la typographie.

Il s'agit d'un point de départ pour la conception de logos captivants, de récits engageants ou de posts sur les médias sociaux, tout en les gardant facilement accessibles pour toute occasion. Ces modèles sont des ressources précieuses pour établir une identité de marque unique et forger un lien émotionnel avec vos clients.

Les directives de marque de ClickUp garantissent que tout le monde utilise le bon logo, la bonne couleur et la bonne typographie

Outre ses objectifs de communication avec les clients, un modèle de stratégie de marque permet de s'assurer que vos employés ne s'égarent pas en créant ou en utilisant des visuels ou des campagnes qui ne correspondent pas à la marque (par exemple, une carte de visite de mauvaise qualité, des polices et des tailles de caractères incorrectes). Si les concepteurs de votre organisation risquent d'être pris à la gorge, ces règles doivent être intégrées dans un modèle de stratégie de marque.

Le fait que tout le monde soit sur la même page favorise la cohérence, une fonctionnalité essentielle d'une stratégie de marque de qualité. 🔝

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'image de marque ?

Un bon modèle de stratégie de marque est :

Intuitif : Comporte des sections faciles à comprendre et à parcourir pour chacun, quelles que soient ses compétences et sa position dans l'équipe Cohérent : Il doit veiller à ce que tous les supports créés et gérés avec lui s'alignent sur l'identité globale de la marque et conduisent à une expérience cohésive Personnalisable : un bon modèle permet aux utilisateurs de l'adapter à leurs besoins uniques en y ajoutant leurs logos ou du contenu approprié Collaboratif : Il doit offrir des fonctionnalités qui encouragent le travail d'équipe et la collaboration au sein de l'entreprise Adaptable : Peut être appliqué à diverses initiatives de marketing et de communication sur différents canaux tels que le numérique, l'imprimé et les médias sociaux

15 modèles de stratégie de marque à utiliser en 2024

Le village mondial que nous appelons Accueil est à la fois petit et vaste, offrant d'abondantes opportunités à ceux qui savent briller parmi la foule. Utilisez l'un des ClickUp 's free branding templates to create a one-of-a-kind image of your business in the minds of your customers ! 💡

1. Modèle de directives de marque ClickUp

Utilisez le modèle de directives de marque de ClickUp pour que tout le monde soit sur la même page en ce qui concerne votre stratégie de marque

Vous vous efforcez de créer une marque pour votre entreprise, mais cela ne fonctionne pas ? Le problème vient peut-être d'un manque de cohérence. Si vous ne travaillez pas à l'unisson et n'utilisez pas les mêmes supports pour vos campagnes marketing ou vos posts sur les médias sociaux, votre entreprise peut sembler en désaccord avec elle-même. ⚔️

L'image de marque de l'entreprise Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp est comme un antidote pour de tels scénarios, assurant que votre équipe est sur la même page qu'un livre appelé la stratégie de marque de votre entreprise. 📖

Ce modèle constitue la base de l'élaboration d'une campagne d'image de marque réussie, cohérente et efficace. Considérez-le comme l'autobiographie de votre entreprise - il regorge de détails et aide les lecteurs à comprendre ce que votre entreprise est ou veut être.

Le modèle est divisé en plusieurs sections, allant de l'essentiel, comme la présentation de la mission et des valeurs de l'entreprise, aux détails, comme la palette de couleurs, la typographie et les slogans préférés.

Chaque élément peut être personnalisé afin de garantir que les lignes directrices de votre marque sont uniques et correspondent à la vision de votre entreprise.

La collaboration étant une composante essentielle de la réussite, n'hésitez pas à inviter des représentants du marketing, des ventes, etc, gestion de projet de site web les équipes de conception et les autres équipes au modèle, créer des tâches et demander des avis.

2. Modèle de Tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-1-1400x737.png Directives de marque pour les médias sociaux par ClickUp /$$img/

Créez un livre de marque très visuel et coloré avec le modèle de lignes directrices de la marque par ClickUp

Mon travail sur les lignes directrices de la marque peut être beaucoup plus facile si vous incluez vos employés, mais cela peut aussi faire des ravages dans vos flux de travail. Vous n'avez pas à vous inquiéter avec le Modèle de Tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp .

Considérez ce modèle comme un terrain de jeu où vos employés peuvent faire un brainstorming et connecter les pièces du puzzle que constitue l'identité de votre marque. 🧩

Commencez par créer une Tableau blanc ClickUp qui hébergera toutes les directives de votre marque pour l'avenir. Ensuite, rassemblez les troupes, c'est à dire actifs de la marque ou éléments graphiques, qui sont au cœur de ce manuel.

Il est maintenant temps d'organiser les différents bataillons en créant des sections pour chaque actif et en déterminant comment ils s'intègrent dans le tableau d'ensemble, c'est-à-dire la vision de votre marque.

Affinez les sections, ajoutez un peu de magie avec des couleurs, des polices de caractères et des styles uniques, et vous obtiendrez des directives de marque pratiques et cohérentes qui reflètent la mission et l'identité de votre entreprise.

Grâce aux statuts et aux affichages personnalisés du modèle, vous pouvez suivre la progression de chaque ligne directrice et développer des flux de travail adaptés au secteur d'activité de votre entreprise.

3. Modèle de livre de marque ClickUp

Le modèle de livre de marque de ClickUp présente les valeurs et les objectifs de votre entreprise et définit les paramètres de l'image de marque

Le livret de marque est le manuel d'instructions de votre entreprise. Il comprend les valeurs fondamentales de l'entreprise, sa mission, ses objectifs, les éléments de son identité visuelle et tout ce qui constitue votre marque. Il définit les paramètres de l'image de marque et constitue un point de référence essentiel pour vos employés, c'est pourquoi vous devez être particulièrement méticuleux lors de sa création.

L'ouvrage Modèle de livre de marque ClickUp peut vous aider à concevoir un livre de marque de premier ordre en un rien de temps. Il constitue un guide précieux pour créer une perception unique de votre marque, établir des relations de qualité avec vos clients et assurer la cohérence et la pertinence de vos supports et campagnes de marketing.

Ce modèle comprend une vue des tâches (vue Document), ce qui est plus que suffisant pour tenir les membres de l'équipe au courant et suivre la progression de votre livre de marque.

Il se compose de plusieurs sections couvrant tout ce qui a trait à la marque de votre entreprise, notamment sa mission, sa vision, ses valeurs, son logo, ses couleurs, sa typographie, ses icônes et ses actifs, et bien plus encore. Toutes les sections sont détaillées, de sorte que vous n'aurez aucun mal à adapter le modèle aux besoins de votre entreprise, même si vous n'êtes pas un as du marketing. 🧙

Comme les autres modèles de stratégie de marque ClickUp, celui-ci vous permet d'exploiter votre côté créatif. N'hésitez pas à explorer les couleurs, les styles, les formes et la conception spécifique du logo qui compléteront votre marque et la rendront plus attrayante.

4. Modèle de gestion de la marque ClickUp

Ce modèle de gestion de la marque vous permet de suivre toutes les activités pour vos clients en plus de documenter les guides de style et les processus internes

Vous dirigez une agence de marketing et travaillez sur des stratégies de marque pour plusieurs clients ? Le modèle de gestion de la marque Modèle de gestion de la marque ClickUp peut effacer une partie de votre stress et permettre à vos tâches et aux membres de votre équipe d'être bien organisés et de rendre des comptes.

Le modèle vous permet de diviser votre travail en sections, une pour chaque client. Au sein de ces sections, vous pouvez créer des sous-catégories pour suivre chaque détail sans perdre de vue l'ensemble.

Attribuez des tâches et classez-les par ordre de priorité, ajoutez des fichiers au modèle, fixez des dates d'échéance, apportez des modifications rapides en fonction des commentaires des clients, et tournez.. gestion des campagnes de marketing en un parcours sans encombre. 🚗

Les deux vues par défaut des tâches sont Liste et Tableau, et vous pouvez passer de l'une à l'autre en fonction de ce que vous souhaitez afficher.

Vous pouvez lier le modèle à d'autres tâches et documents, ajouter des commentaires, personnaliser la police, ajouter des collaborateurs et transformer l'ensemble de l'espace selon vos préférences.

5. ClickUp Créer le modèle de guide de style de la marque

Utilisez le modèle pour paramétrer et suivre les tâches liées à l'image de marque et vérifier leur progression

Vous courez vers votre objectif : établir la qualité les lignes directrices de la marque . De nombreux obstacles se dressent devant la ligne d'arrivée : mauvaise communication, informations incomplètes et incohérence. Les Modèle de guide de style de la marque ClickUp Create élimine les obstacles et vous donne une bonne longueur d'avance ! 🥇

Ne craignez pas d'omettre des informations importantes ou de paraître vague : le modèle vous guide à travers tous les éléments qui influent sur l'apparence de votre marque, du choix de la palette de couleurs à l'adoption d'un ton qui trouve un écho auprès de votre public.

Vous pouvez classer les tâches par ordre de priorité, ajouter des assignés, des dates d'échéance et des réviseurs, insérer des commentaires, vérifier la progression et personnaliser la complexité de chaque tâche.

Les flux de travail varient d'une entreprise à l'autre, c'est pourquoi ClickUp vous permet d'adapter le modèle en ajoutant de nouvelles tâches et catégories, en modifiant les couleurs et en passant d'un affichage à l'autre.

6. Modèle de guide de style du logo ClickUp

Utilisez ce modèle pour établir un guide de style de logo et vous assurer que toutes les équipes de votre entreprise s'y conforment

Un logo principal reconnaissable est une grande part du gâteau de la stratégie de marque. Pourtant, de nombreuses marques utilisent différentes versions à des fins spécifiques, comme les supports marketing, les campagnes sur les médias sociaux, les applications mobiles et les documents papier. Cela leur permet de se conformer à différents environnements et publics tout en maintenant leur identité unique. 🪪

Le Modèle de guide de style du logo ClickUp aide à déterminer comment utiliser un logo particulier dans un paramètre spécifique

Lorsque vous ouvrez le modèle, vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise et l'idée qui la sous-tend (la "personnalité" de l'entreprise). Ensuite, c'est le moment de se mettre au travail. Insérez le logo de votre marque (sur fond blanc et foncé), les icônes de l'application, la palette de couleurs, le système de typographie, ainsi que les choses à faire et à ne pas faire concernant le logo.

À la fin du document, vous pouvez ajouter des conseils ou des guides relatifs au logo afin d'éviter toute utilisation abusive ou tout placement hors contexte.

7. ClickUp Brand Style Guide Doc Modèle

Utilisez le modèle de document du guide de style de la marque ClickUp pour établir les lignes directrices générales de la marque et familiariser votre équipe avec la situation dans son ensemble

Créer un guide de style de marque est plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, il n'est pas nécessaire de partir de zéro Modèle de document pour le guide de style de la marque ClickUp est un tremplin parfait ! Il a une apparence basique, sans fioritures, mais il est plus que suffisant pour esquisser des idées générales sur l'image de marque.

Le modèle est divisé en quatre sections :

Notre mission Culture et valeurs Visuels de la marque Voix de la marque

Chaque section contient un exemple pour faciliter votre travail. Consultez la rubrique Culture + Valeurs : des slogans simples comme "Les détails comptent" aux slogans plus provocateurs comme "Normal f*cking sucks", vous pouvez explorer différentes suggestions et vous en inspirer.

Le modèle vous permet de rédiger les lignes directrices ou d'utiliser des images et des vidéos pour les rendre plus attrayantes. Bien qu'il ne comporte pas de sections par défaut pour les logos, la typographie ou la palette de couleurs, vous pouvez définir des paramètres généraux pour représenter votre marque.

Cela pourrait être utile dans d'autres départements de votre Business, comme lorsque vous commencez à créer des entrées d'articles de blog, à créer des modèles réels, à personnaliser des images et d'autres éléments de la marque de l'entreprise.

Depuis que ClickUp a été mis en place, les les modèles de guide de style sont personnalisables, vous pouvez ajouter des sections supplémentaires et aborder les détails de manière plus approfondie. N'oubliez pas que vous êtes assis dans le fauteuil du réalisateur, et que le modèle joue sur votre scénario. 🎬

Bonus : Check out 7 modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

8. Modèle de marque ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Branding-Template.png Modèle de marque ClickUp /$$$img/

Obtenez un aperçu clair de toutes vos activités en matière de stratégie de marque grâce au modèle ClickUp Branding

Vous gérez une campagne de stratégie de marque complexe pour votre entreprise ou un client ? Le nombre de processus et de tâches peut rapidement monter en flèche, et l'ensemble de la campagne pourrait faire boule de neige et devenir impossible à suivre. 🌨️

Les Modèle de marque ClickUp vous aide à rester sur la place du conducteur et à garder un œil d'aigle sur toutes les activités liées à la marque. 🦅

Notez que ce modèle n'est pas visuel - il ne sert pas à présenter la palette de couleurs de la marque, le logo ou les styles de police approuvés, comme c'est le cas pour certains des ajouts précédents de notre liste. C'est dans la gestion des tâches liées à l'image de marque qu'il montre sa véritable puissance ! 💪

Pour commencer, utilisez la Vue Liste du modèle pour créer des activités (tâches) de stratégie de marque, telles que le forfait d'une campagne de médias sociaux ou le travail sur le logo de l'entreprise. La vue Tableau du modèle vous permet d'afficher les activités qui appartiennent à une étape particulière du projet. Vous pouvez également utiliser l'Échéancier pour obtenir une vue d'ensemble et un aperçu plus clair du cycle de vie de chaque activité.

Vous pouvez attribuer un code couleur à chaque champ et créer un système unique pour faciliter la gestion et le contrôle. ClickUp privilégiant la flexibilité et la personnalisation, vous pouvez modifier et ajuster chaque colonne et chaque ligne pour vous assurer que le modèle répond aux besoins de votre entreprise.

9. Modèle d'identité de marque ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/brand-identity-template.png Modèle d'identité de marque de ClickUp /$$$img/

Apprenez à définir votre marque grâce à ce modèle tout-en-un Modèle d'identité de marque de ClickUp peut être utilisé pour créer une identité de marque puissante qui vous positionne sur la voie de la réussite, que vous lanciez un nouveau produit ou que vous donniez une nouvelle image à votre entreprise.

Ce modèle comprend des statuts client pour créer des tâches, des champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des attributs pour gérer l'identité de votre marque, tels que le logo, les couleurs et la typographie, des vues personnalisées pour construire le flux de travail de votre marque, et des fonctionnalités de gestion de projet pour améliorer le suivi avec des commentaires, des médias riches, des dépendances de tâches, des rappels, et bien plus encore.

10. Modèle de projet de rebranding ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/rebranding-template-1400x544.png Modèle de projet de rebranding /$$$img/

Faites une métamorphose de votre marque avec le modèle de projet de rebranding de ClickUp

L'image de marque peut être un défi, mais elle n'a rien à envier à la refonte de l'image de marque. 🕯️

Un changement de marque réussi exige du temps, des efforts et du dévouement de la part de toutes les personnes impliquées. Votre première tâche consiste à définir et à communiquer vos objectifs aux membres de votre équipe. Ensuite, vous devez analyser la marque existante et décomposer le logo, la palette de couleurs, la typographie, les éléments visuels de la marque et le message général envoyé par votre entreprise.

Heureusement, vous n'avez pas (et ne devriez pas) avoir à faire cela tout seul. Les Modèle de projet de rebranding ClickUp peut être un co-pilote précieux dans ce voyage exigeant qu'est le rebranding. 🛩️

Utilisez le modèle pour organiser l'ensemble du projet, créer des tâches pour vos employés, vérifier leur cours, contrôler les échéanciers et vous assurer que tout le monde travaille à l'atteinte de l'objectif. Les statuts, champs personnalisés et affichages du modèle vous facilitent la tâche.

Vous en arrivez maintenant à la partie la plus excitante : la naissance d'une nouvelle identité. Créez des tâches pour le développement d'un nouveau logo, d'icônes d'applications, de visuels de marque et de tout ce qui a trait à votre marque. Utilisez le modèle pour surveiller chaque étape du processus et faire des ajustements pour vous adapter aux imprévus.

Le modèle peut également trouver sa raison d'être dans le cadre de l'étude de marché de l'entreprise la réflexion sur la conception et dans la création de nouveaux matériaux pour vos produits et services. Il peut servir de cadre à l'identification des besoins et des désirs des clients et à la personnalisation des solutions pour y répondre.

11. Modèle de guide de style ClickUp

via Microsoft

Ce modèle Microsoft Word Modern Flyer Branded Template fournit un cadre frais et contemporain pour la création de flyers remarquables pour toute entreprise ou tout évènement. S'inspirant des tendances du design moderne, ce modèle associe une typographie audacieuse à une disposition épurée pour que votre message soit non seulement vu, mais aussi mémorisé.

Ce modèle peut être utilisé pour le lancement de produits, la promotion d'évènements ou des brochures informatives. Il permet une personnalisation complète - des combinaisons de couleurs aux choix de caractères, garantissant que votre flyer s'aligne parfaitement sur l'identité de votre marque.

15. Modèle de prospectus de vente Microsoft Word

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-14-at-3.22.19 PM.jpeg Modèle de prospectus de vente Microsoft Word /$$$img/

via Microsoft

Le modèle de prospectus de vente Microsoft Word est un outil polyvalent et convivial conçu pour aider les entreprises et les spécialistes du marketing à créer rapidement des prospectus attrayants qui mettent en valeur les équipes commerciales, les offres spéciales ou les promotions. Sa structure est conçue pour être facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de personnaliser le texte, les couleurs et les images en fonction de leur évènement commercial spécifique, sans avoir besoin de compétences approfondies en matière de conception.

Ce modèle permet de gagner du temps et de s'assurer que le matériel promotionnel se démarque, qu'il soit exposé en magasin, distribué sous forme de dépliants ou partagé en ligne. Sa flexibilité et sa simplicité en font un outil idéal pour un large intervalle d'industries cherchant à stimuler leurs efforts de marketing avec un minimum d'effort.

Créer une image de marque inoubliable avec les bons outils

La bonne stratégie vous permet de développer une association positive entre vos clients et votre marque, d'asseoir votre crédibilité et de vous démarquer de vos concurrents. Si vous n'adoptez pas la bonne approche, les clients formeront quand même une association, mais pas celle que vous souhaitez ! Des stratégies inappropriées, trompeuses ou incohérentes pourraient endommager votre marque de manière irrémédiable, quelle que soit sa valeur.

Ces modèles ClickUp gratuits vous permettent de sauter à bord du train de l'image de marque efficace et vous aident à atteindre votre destination sans retard ni obstacle. 🚂