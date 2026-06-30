Les meilleurs logiciels d'organisation d'évènements en 2026

Les logiciels d’organisation d’évènements semblent ne former qu’une seule catégorie jusqu’à ce que votre premier évènement vous prouve qu’il en existe deux. L’une gère les opérations internes : échéanciers, coordination des prestataires, budgets et validations. L’autre gère l’expérience des participants : inscriptions, billetterie, enregistrement et engagement. Choisir la mauvaise catégorie engendre des problèmes que vous ne découvrirez qu’une semaine avant le lancement de votre évènement.

Ce guide ne désigne pas un seul gagnant. Il classe les dix meilleurs logiciels de gestion d'évènements en fonction de leur capacité à prendre en charge les différentes tâches liées à l'organisation d'un évènement et de leurs limites respectives.

Les meilleurs logiciels de planification d’évènements sont ClickUp pour les équipes ayant un fort besoin de coordination, Cvent pour les conférences d’entreprise, Eventbrite pour la billetterie grand public et Planning Pod pour la gestion des lieux. Il n’y a pas de solution universelle, seulement celle qui répond le mieux à votre principal besoin opérationnel. Une fois celui-ci identifié, choisir le bon outil de planification d’évènements devient facile.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'organisation d'évènements ?

Voici les cinq critères à prendre en compte pour choisir un bon logiciel de gestion d'évènements : une répartition claire des tâches, une bonne visibilité sur le calendrier, le suivi des prestataires et des invités, des fonctionnalités d'automatisation utiles, ainsi que des outils destinés aux participants si vous organisez des évènements ouverts au public.

Voici les éléments à examiner en détail :

Responsabilité des tâches : chaque tâche est attribuée à un propriétaire désigné, afin qu'aucune ne passe entre les mailles du filet

Visibilité sur le calendrier : vous visualisez les échéanciers, les dates limites et le statut sans avoir à créer un deuxième rapport

Suivi des prestataires et des invités : les prestataires, les sponsors et les listes d’invités sont regroupés au même endroit, et non dispersés dans différentes feuilles de calcul

Automatisation : les rappels et les mises à jour de statut s'effectuent automatiquement, ce qui vous évite de passer votre semaine à effectuer des tâches d'administrateur routinières

Outils destinés aux participants : pour les évènements payants ou ouverts au public, vous bénéficiez également de fonctionnalités d’inscription, de billetterie, d’enregistrement et de rapports post-évènementiels

À lire également : Modèles et checklists gratuits pour l'organisation d'évènements dans Excel et ClickUp

Aperçu des meilleurs logiciels de gestion d'évènements

Outil Idéal pour Fonctionnalité phare Tarifs* Ses limites Cvent Conférences d'entreprise et programmes nécessitant un grand nombre d'inscriptions Réseau de plus de 340 000 lieux avec appels d’offres intégrés et enregistrement sur place Tarification personnalisée Facilité d'utilisation limitée ; l'installation nécessite généralement un responsable dédié aux opérations liées aux évènements Whova Engagement des participants lors de conférences et de salons professionnels Application d’évènement tout-en-un pour le réseautage, l’agenda et la collecte de prospects auprès des exposants Tarification personnalisée Surcharge de notifications push, absence de salles de réunion natives, impossibilité de rechercher des lieux d'accueil Eventbrite Événements publics payants et découverte La plateforme Discovery met votre évènement en avant auprès d'acheteurs de billets actifs Publication gratuite ; 3,7 % + 1,79 $ par billet payant + 2,9 % de frais de traitement Aucun fournisseur, budget ou suivi administratif Planning Pod Lieux d'événement, mariages et opérations axées sur l'accueil Suite d'outils pour la gestion des lieux : plans d'étage, diagrammes de salle et commandes de banquet Tarification personnalisée Le suivi des tâches semble peu pratique pour les chefs de gestion de projet en entreprise ClickUp Gérez des opérations d'évènements complexes depuis un seul et même environnement de travail Tâches, documents, calendriers, formulaires et automatisations réunis en un seul endroit Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $ par utilisateur et par mois Pas de système de billetterie intégré, de page d'inscription ni de scanner d'enregistrement Asana Planification axée sur les échéances avec gestion des dépendances La mise à jour automatique des dates entraîne le report de toutes les tâches liées dès qu'une d'entre elles prend du retard Gratuit ; forfait Starter à 13,49 $, forfait Advanced à 30,49 $ par utilisateur et par mois Échéancier affiché uniquement pour les abonnés payants ; pas de billetterie monday.com Une gestion visuelle et personnalisable de vos évènements Des tableaux entièrement personnalisables et des places gratuites pour les exposants et les sponsors Free ; Basic 12 $, Standard 14 $, Pro 24 $ par utilisateur et par mois Permet d’organiser des évènements mais ne permet pas de les gérer ; plafond de 250 automatisations/mois pour le forfait Standard Trello Suivi simplifié des tâches liées à l'évènement L'automatisation Butler est disponible dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit. Gratuit ; Standard 5 $, Premium 10 $, Enterprise 17,50 $ par utilisateur et par mois Pas de tableaux de bord natifs pour les budgets ou la charge de travail ; peu performant pour les échéanciers complexes Basecamp Une collaboration simple au sein de l'équipe autour des évènements Les diagrammes en pente indiquent si le travail est en cours d'élaboration ou d'exécution Gratuit ; Pro : 15 $ par utilisateur et par mois, Pro Unlimited : 299 $ par mois, facturé annuellement Pas de dépendances, pas de suivi du temps ni de planification des capacités Zoom Événements Événements virtuels et webinaires Une interface de vidéo familière que les invités savent déjà utiliser Webinaires : 89 $/mois, Webinaires Plus : 99 $/mois, Évènements : 149 $/mois Impossible d’imprimer des badges ou de tenir des stands physiques

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleurs logiciels de gestion d'évènements à essayer

Dix outils figurent dans cette liste : Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp et Zoom Events.

Chacun couvre un aspect différent de la gestion et de l'organisation d'évènements, mais présente des lacunes dans les autres domaines. Chaque sélection ci-dessous fait l'objet d'une analyse identique : ses points forts, ses limites et les profils pour lesquels elle n'est pas recommandée.

1. Cvent (Idéal pour les conférences d'entreprise et les programmes nécessitant de nombreuses inscriptions)

via Cvent

Cvent est une plateforme de gestion d’évènements destinée aux entreprises, conçue pour prendre en charge l’ensemble du cycle de vie d’un évènement, de la recherche de lieux et des inscriptions à l’engagement des participants, en passant par la création de badges et l’analyse post-évènement. C’est l’un des acteurs les plus reconnus du secteur, qui s’adresse aux grandes organisations et associations. C’est l’outil de prédilection des équipes dédiées à l’organisation d’évènements qui gèrent fréquemment des conférences, des salons professionnels et des évènements d’entreprise de grande envergure.

Il intègre Goldcast pour le montage vidéo basé sur l’IA, ON24 pour les webinaires, ainsi que des intégrations puissantes avec des outils CRM et marketing tels que Salesforce. Ces connecteurs vous permettent de gérer l’intégralité de l’évènement, du début à la fin, depuis une seule et même plateforme.

La plateforme gère mieux la logistique complexe sur site que la plupart des tableaux de projet basiques. Vous pouvez créer des sites d’inscription entièrement personnalisés à l’image de votre marque et déployer l’application mobile Attendee Hub. Elle intègre également un réseau de fournisseurs comptant plus de 340 000 lieux. Vous pouvez ainsi envoyer des appels d’offres et réserver des espaces directement via le logiciel. Cvent est le choix incontournable pour les équipes qui vivent et respirent les évènements et qui privilégient la richesse des fonctionnalités à la simplicité.

Principales fonctionnalités et points forts

Réseau de prestataires Cvent : trouvez des lieux et gérez les appels d'offres pour des établissements à travers le monde

Enregistrement à l'arrivée : optimisez les bornes d'enregistrement sur place et l'impression de badges en temps réel pour réduire les longues files d'attente

Hub des participants : Proposez à vos invités une application mobile personnalisée à l'image de votre marque, tout en offrant aux dirigeants un suivi approfondi des données après l'évènement.

Tarifs

Tarifs personnalisés

Évaluations

G2 : 4,3/5 (plus de 4 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Les points faibles de Cvent : ce logiciel obtient une note faible en matière de facilité d’utilisation. Sa configuration correcte nécessite généralement l’intervention d’un responsable dédié aux opérations liées aux évènements. Évitez Cvent si : vous organisez un seul petit évènement ou si vous recherchez une solution légère. En revanche, pour les programmes d’évènements d’entreprise, peu de plateformes offrent une gamme de fonctionnalités aussi étendue. Des outils comme Whova ou Eventbrite vous fourniront les fonctionnalités de base dont vous avez besoin pour gérer vos participants, sans les coûts élevés associés aux solutions d’entreprise.

Que disent les utilisateurs de Cvent ?

Découvrez ce que pense cet avis G2 de Cvent :

Cette plateforme m’a fait gagner beaucoup de temps. La transition depuis Attendee Hub s’est faite en douceur et je l’utilise chaque mois en fonction de mon calendrier de webinaires. Leur assistance technique est toujours disponible et m’apporte d’excellentes réponses à mes questions lorsque j’en ai besoin. Notre intégration à Salesforce fonctionne parfaitement dès l’inscription des participants à l’évènement.

Cette plateforme m’a fait gagner beaucoup de temps. La transition depuis Attendee Hub s’est faite en douceur et je l’utilise chaque mois en fonction de mon calendrier de webinaires. Leur assistance technique est toujours disponible et m’apporte d’excellentes réponses à mes questions lorsque j’en ai besoin. Notre intégration à Salesforce fonctionne de manière fluide dès l’inscription des participants aux évènements.

Si vous travaillez dans l'espace de l'organisation d'évènements, vous n'avez que l'embarras du choix. Le marché mondial des logiciels de gestion d'évènements devrait atteindre 39,6 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 13,2 %, pour un secteur qui pèsera alors pas moins de 3,4 billions de dollars.

2. Whova (Idéal pour l'engagement des participants lors de conférences et de salons professionnels)

via Whova

Whova est une plateforme de gestion d'évènements et d'engagement, surtout connue pour son application d'évènement très bien évaluée. Elle met l'accent sur le réseautage entre participants, les agendas et l'engagement dans le cadre de conférences et d'évènements professionnels.

Whova privilégie l'expérience des participants plutôt que le suivi interne, et tout se passe via l'application : l'agenda, les profils des intervenants, les sondages en direct, la messagerie et les forums communautaires. Pour les conférences et les salons où les gens viennent pour rencontrer d'autres personnes, cette approche porte ses fruits.

Whova est également très efficace pour les salons professionnels, en particulier lorsque la collecte de prospects par les exposants est primordiale. Les exposants scannent les badges à l’aide d’un code QR et recueillent les coordonnées des visiteurs sur place. Comparé à Cvent, Whova est plus facile à configurer et moins cher, même s’il ne propose pas de recherche approfondie de lieux d’accueil. C’est un choix fiable pour les évènements en présentiel, virtuels et hybrides.

Principales fonctionnalités et points forts

Application d’évènement axée sur les invités : mettez le réseautage, les forums communautaires et le chat en direct à la portée des participants

Outils dédiés aux évènements universitaires : gérez à la fois les inscriptions, le site web, les badges et l’envoi des résumés

Collecte de contacts des exposants : permettez aux sponsors de scanner les badges et de justifier leur retour sur investissement

Tarifs

Tarifs personnalisés

Évaluations

G2 : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 300 avis)

Les points faibles de Whova : les organisateurs se plaignent souvent de la surcharge de notifications push d’automatisation reçues par leurs invités. Le tableau de bord regorge de fonctionnalités, ce qui nécessite un temps de formation supplémentaire, et les outils de diffusion en ligne ne disposent pas de salles de réunion en sous-groupes intégrées. Évitez Whova si : vous organisez un petit événement réunissant moins de 100 personnes, pour lequel payer les frais d’une application de niveau « conférence » n’est pas justifié d’un point de vue financier. Vous devriez également passer votre chemin si votre projet nécessite la recherche de lieux et des contrôles financiers approfondis.

Que disent les utilisateurs de Whova ?

Voici ce qu'un contributeur de G2 pense de Whova :

La possibilité de créer mon propre agenda ; la fonction permettant de scanner le code QR des participants pour recueillir leurs coordonnées ; un espace dédié à la prise de notes ; un agenda détaillé avec un aperçu des thèmes abordés ; des informations sur les salles liées à un plan. J'apprécie également les réunions communautaires permettant le partage de contacts. J'aime le fait que les informations restent disponibles dans l'application même après la fin de l'évènement.

La possibilité de créer mon propre agenda ; la fonction permettant de scanner le code QR des participants pour recueillir leurs coordonnées ; un espace dédié à la prise de notes ; un agenda détaillé avec un aperçu des thèmes abordés ; des informations sur les salles liées à une map. J'apprécie également les réunions communautaires qui permettent de nouer des connexions. J'aime le fait que les informations restent disponibles dans l'application même après la fin de l'évènement.

3. Eventbrite (Idéal pour les évènements publics payants et la promotion)

via Eventbrite

Optez pour Eventbrite pour vendre des billets au grand public. Cette plateforme fonctionne comme une place de marché de découverte, mettant votre évènement en avant auprès d’un public activement à la recherche d’expériences. En effet, Eventbrite est sans doute la plateforme la plus connue dans le domaine de la billetterie événementielle en libre-service, mettant en relation les organisateurs avec une place de marché intégrée comptant des millions d’acheteurs uniques. Elle est spécialement conçue pour les évènements grand public, où la visibilité et la rapidité de la vente des billets priment sur une logistique complexe.

La publication d’une page d’évènement ne nécessite que quelques minutes d’installation et aucune connaissance technique. Vous pouvez lancer une page en quelques minutes et disposer immédiatement d’outils de paiement, de scan à l’entrée et d’e-mails. Eventbrite vous permet également de publier des évènements gratuits sans frais de plateforme, et d’organiser des évènements payants avec des billets à plusieurs tarifs, des codes promotionnels et des places réservées lorsque vous en avez besoin.

Eventbrite s'intègre également à Facebook, ce qui permet aux participants de découvrir des évènements et d'acheter des billets sans quitter la plateforme. Son application pour organisateurs prend également en charge un enregistrement fiable par code QR à l'entrée.

Principales fonctionnalités et points forts

Place de marché Discovery : touchez les personnes qui effectuent déjà des recherches, et vendez ainsi vos billets sans dépenser d'argent en publicité

Paiement simplifié : lancez en quelques minutes une page de paiement sécurisée et optimisée pour les appareils mobiles

Scan en temps réel : Accueillez rapidement vos invités à l'entrée grâce à une application native de scan sur smartphone

Tarifs

Événements gratuits

Billets payants : 3,7 % + 1,79 $ de frais de service par billet

Traitement des paiements : 2,9 % par commande

Évaluations

G2 : 4,3/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 700 avis)

Les limites d’Eventbrite : la gestion administrative n’est pas son domaine de prédilection. Il ne permet pas le suivi des contrats avec les prestataires, la charge de travail de l’équipe ou les validations budgétaires ; vous devrez donc effectuer votre planification pré-évènement ailleurs. Évitez Eventbrite si : vous organisez des réunions privées, des formations internes ou des évènements sur invitation uniquement. Un outil d'inscription privé vous offre un meilleur contrôle, sans frais de plateforme.

Que disent les utilisateurs d'Eventbrite ?

Un utilisateur de G2 a partagé son expérience avec Eventbrite :

Le fait que les pages d’évènements soient personnalisables et simples à créer leur confère un aspect professionnel. Grâce aux pages d’évènements polyvalentes, nous pouvons faire bonne impression dès le premier coup d’œil sans avoir recours à un graphiste professionnel. Les fonctionnalités de promotion intégrées et de partage sur les réseaux sociaux se sont également révélées très utiles, car elles nous ont permis de toucher un public plus large et de promouvoir la vente de billets avec un minimum d’efforts et sans recourir à d’autres ressources marketing.

Le fait que les pages d’évènements soient personnalisables et simples à créer leur confère un aspect professionnel. Grâce aux pages d’évènements polyvalentes, nous pouvons faire bonne impression dès le premier coup d’œil sans avoir recours à un graphiste professionnel. Les fonctionnalités de promotion intégrées et de partage sur les réseaux sociaux se sont également révélées très utiles, car elles nous ont permis de toucher un public plus large et de promouvoir la vente de billets avec un minimum d’efforts et sans recourir à d’autres ressources marketing.

4. Planning Pod (Idéal pour les lieux d'événement, les mariages et les activités axées sur l'accueil)

via Planning Pod

Planning Pod est principalement destiné aux lieux d'accueil et aux professionnels de l'évènementiel et de l'hôtellerie. Il regroupe dans un seul et même système la collecte de prospects, le calendrier des réservations, les plans d'étage, les devis, les propositions, les contrats, les paiements et les rapports.

Les lieux d’événement et les entreprises spécialisées dans le mariage fonctionnent différemment des équipes de développement logiciel, et Planning Pod est la solution idéale pour eux. Il gère le lieu d’événement comme une entreprise. Comme vos prospects, votre calendrier de réservation et vos contrats signés sont regroupés dans un seul dossier, le pipeline commercial reste étroitement lié au calendrier des évènements.

Planning Pod dispose d’une suite d’outils complète et intégrée (plus de 40 outils) qui remplace toute une série d’applications distinctes. Vous pouvez dessiner des plans d’étage, définir des diagrammes de table et imprimer les commandes de banquet destinées à la cuisine et au personnel de salle. Les prospects proviennent de The Knot et WeddingWire, et les factures sont synchronisées avec QuickBooks, ce qui permet de gérer l’ensemble des réservations depuis un seul et même endroit.

Principales fonctionnalités et points forts

Abonnement forfaitaire : pas de frais par billet, avec traitement des paiements intégré et portails clients personnalisés à l'image de votre marque

Service client : De nombreux utilisateurs saluent l’équipe d’assistance de Planning Pod et sa réactivité face aux demandes de nouvelles fonctionnalités

Dossiers commerciaux intégrés : regroupez les devis, contrats et factures par réservation

Portails clients personnalisés : permettez à vos clients d'afficher les dispositions, de signer des documents et d'effectuer leurs paiements en un seul et même endroit

Tarifs

Tarifs personnalisés

Évaluations

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Les points faibles de Planning Pod : le produit et l'assistance sont clairement axés sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. Si cette spécialisation constitue un atout, les chefs de projet en gestion de projet trouvent toutefois le suivi des tâches peu pratique. Évitez Planning Pod si : vous organisez des évènements internes à l'entreprise ou des campagnes marketing. Un outil de travail flexible offre davantage de marge de manœuvre à ces équipes.

Que disent les utilisateurs de Planning Pod ?

Découvrez comment Planning Pod a répondu à un évaluateur de Capterra qui n'était pas un professionnel de l'évènementiel :

Je ne suis pas organisatrice d’évènements, mais Planning Pod a rendu la planification, l’organisation et la mise en œuvre d’une conférence professionnelle réunissant plus de 150 participants incroyablement SIMPLE ! Inscription et vente de billets, budgétisation, facturation, contrats, communication par e-mail, création de modèles, liste des participants, plan des lieux, listes de tâches avec possibilité d’attribuer des responsabilités et de télécharger des documents, programme, site web, collecte de sondages… Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point Planning Pod est une véritable bouée de sauvetage pour le comité d’organisation de la conférence de mon association à but non lucratif, qui fonctionne grâce à des bénévoles !!!

Je ne suis pas organisatrice d’évènements, mais Planning Pod a rendu la planification, l’organisation et la mise en œuvre d’une conférence professionnelle réunissant plus de 150 participants incroyablement SIMPLE ! Inscription et billetterie, budgétisation, facturation, contrats, communication par e-mail, création de modèles, liste des participants, plan des lieux, listes de tâches avec possibilité d’attribuer des responsabilités et de télécharger des documents, programme, site web, collecte de sondages… Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point Planning Pod est une véritable bouée de sauvetage pour le comité d’organisation de la conférence de mon association à but non lucratif, qui fonctionne grâce à des bénévoles !!!

À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion des lieux pour les évènements

5. ClickUp (Idéal pour gérer des opérations événementielles complexes au sein d’un même environnement de travail)

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos évènements de A à Z dans ClickUp

ClickUp est la solution idéale pour centraliser la planification et la coordination d’un évènement. C’est là que tout se met en place avant même que les participants ne franchissent la porte : l’échéancier, la liste des prestataires, le budget, ainsi que la répartition des tâches entre le marketing, la logistique et la production. Tout est regroupé dans un seul environnement de travail, au lieu d’être dispersé dans des feuilles de calcul et des fils de discussion par e-mail.

Chaque tâche peut comporter des champs personnalisés pour les postes budgétaires, le statut des contrats avec les prestataires, les dates de confirmation des intervenants ou le nombre de participants sur la liste d’invités. Ainsi, une simple vue sous forme de tableau ou de tableau de bord fait office de suivi d’évènement, sans avoir besoin d’un tableur séparé.

Passez en mode « Vue Gantt » pour visualiser l’échéancier de production complet avec ses dépendances ; passez en mode « Vue Calendrier » pour voir ce qui est prévu cette semaine. Les données sous-jacentes sont les mêmes, seul le point de vue change.

Les formulaires ClickUp permettent de recueillir les demandes et de les acheminer directement vers votre pipeline, avec l’individu qui les a assignées, le statut et la date d’échéance déjà définis. À partir de là, les automatisations ClickUp prennent le relais : elles réattribuent les tâches lorsqu’un statut change ou font passer une approbation achevée à l’étape suivante sans que personne n’ait à cliquer sur un bouton.

Principales fonctionnalités et points forts

Analyses en temps réel : créez un créez un tableau de bord ClickUp personnalisé qui visualise l'utilisation du budget, les taux d'achèvement des tâches et le statut des prestataires pour tous les évènements en cours

Automatisez vos processus grâce à l'IA intégrée : rédigez des briefs contextuels pour vos évènements et générez des éléments à mener après l'évènement à l'aide de rédigez des briefs contextuels pour vos évènements et générez des éléments à mener après l'évènement à l'aide de ClickUp Brain

Documents intégrés au flux de travail : joignez des notes sur le déroulement de l’évènement, des briefs créatifs et des comptes rendus post-évènement en tant que pièces jointes aux tâches auxquelles ils se rapportent à l’aide de joignez des notes sur le déroulement de l’évènement, des briefs créatifs et des comptes rendus post-évènement en tant que pièces jointes aux tâches auxquelles ils se rapportent à l’aide de ClickUp Docs

Tarifs

Évaluations

G2 : 4,6/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Les limites de ClickUp : il ne dispose pas de moteur de billetterie intégré, ni de générateur de pages d’inscription, ni de scanner pour l’enregistrement des participants. Les équipes organisant de grands évènements publics ont toujours besoin d’une solution dédiée à l’accueil du public. Évitez ClickUp si : vous vendez des milliers de billets au grand public et avez besoin, en priorité, d’une fonction de mise en avant sur une place de marché ou d’impression de badges sur place. Pour ces tâches, commencez par Eventbrite ou Cvent et gérez votre coordination administrative dans ClickUp en parallèle.

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Découvrez ClickUp grâce à l'avis de ce responsable d'évènement sur G2:

J'utilise ClickUp pour la gestion de mes évènements ; cela m'aide à gérer ma propre liste de tâches tout en suivant ce sur quoi travaille mon équipe. ClickUp brise les silos de communication, ce qui me permet de comprendre l’avancement des projets et les difficultés rencontrées par l’équipe sans avoir à assister à des réunions. La carte « Mes tâches » est indispensable pour gérer mes tâches quotidiennes et repérer les retards que je prends. Je trouve la fonctionnalité de boîte de réception extrêmement utile pour trier les messages et rester informé des tâches que je suis, sans encombrer ma liste « Mes tâches ».

J'utilise ClickUp pour la gestion de mes évènements ; cela m'aide à gérer ma propre liste de tâches tout en suivant ce sur quoi travaille mon équipe. ClickUp brise les silos de communication, ce qui me permet de comprendre l’avancement des projets et les difficultés rencontrées par l’équipe sans avoir à assister à des réunions. La carte « Mes tâches » est indispensable pour gérer mes tâches quotidiennes et repérer les retards que je prends. Je trouve la fonctionnalité de boîte de réception extrêmement utile pour trier les messages et rester informé des tâches que je suis, sans encombrer ma liste « Mes tâches ».

Convene, client de ClickUp, explique comment l'entreprise utilise ClickUp pour gérer tous les aspects d'un évènement, de l'audiovisuel à la restauration en passant par le service.

6. Asana (Idéal pour l'organisation d'évènements axés sur les échéances et comportant des dépendances)

via Asana

Asana, tout comme ClickUp, est une plateforme de gestion du travail qui n’est pas spécialement dédiée à l’organisation d’évènements, mais qui est largement utilisée pour gérer l’aspect « projet » des évènements : tâches, échéanciers, responsables et coordination entre les équipes.

Asana est conçu pour les plannings d’évènements serrés et interconnectés. Son principal atout réside dans la mise à jour automatique en cascade des dates. Si un prestataire ne respecte pas une échéance, Asana repousse automatiquement toutes les tâches liées à ce prestataire. Cela vous évite de devoir modifier manuellement des dizaines de dates dans votre Calendrier.

Par rapport à monday.com, Asana propose une version gratuite plus complète qui vous permet de tester les fonctionnalités de base de gestion des tâches avant de passer à un forfait supérieur. De plus, sa nouvelle IA analyse les données historiques de votre équipe pour signaler les projets en retard sur le calendrier. L’outil intègre également une fonctionnalité de révision : votre équipe peut ainsi ajouter la signalétique de l’évènement à une tâche et la valider sans avoir à échanger le moindre e-mail.

Principales fonctionnalités et points forts

Mise à jour automatique des dates : modifiez une échéance et toutes les tâches liées s'adaptent automatiquement

Détection prédictive des risques : analysez les données des évènements passés pour anticiper les goulots d'étranglement des projets à venir

Validation des ressources depuis l'application : examinez, commentez et validez les visuels de l'évènement directement dans le fil de discussion dédié aux tâches

Tarifs

Particuliers : Gratuit

Formule Starter : 13,49 $/mois/utilisateur

Advanced : 30,49 $/mois/utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 13 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Les points faibles d’Asana : son modèle tarifaire pénalise les équipes en pleine croissance. Vous devez souscrire au forfait Starter rien que pour accéder à la vue Échéancier. Le forfait Advanced est également indispensable pour suivre les objectifs et gérer des portefeuilles multi-évènements. Asana ne propose pas non plus de fonctionnalités natives dédiées aux évènements (inscriptions, billetterie, gestion des participants) ; vous devrez donc l’associer à un outil spécialisé. Évitez Asana si : vous dirigez une grande équipe avec un budget serré, car monday.com offre un meilleur rapport qualité-prix. De plus, il ne permet pas de scanner les billets à l'entrée.

Que disent les utilisateurs d'Asana ?

Cet avis publié sur G2 partage son point de vue sur Asana :

Je ne sais pas comment on peut travailler sans Asana. J’adore la collaboration : la possibilité d’attribuer des tâches à plusieurs collègues à la fois, l’organisation des projets, son utilisation pour la planification d’évènements, les modèles. Je m’en sers tous les jours et, sans cet outil, ma journée de travail serait bien moins productive.

Je ne sais pas comment on peut travailler sans Asana. J’adore la collaboration : la possibilité d’attribuer des tâches à plusieurs collègues à la fois, l’organisation des projets, son utilisation pour la planification d’évènements, les modèles. Je m’en sers tous les jours et, sans cet outil, ma journée de travail serait bien moins productive.

7. monday.com (Idéal pour une organisation d'évènements visuelle et personnalisable)

monday.com, tout comme ClickUp et Asana, sert davantage d’outil de coordination et de hub logistique que de plateforme d’inscription. Il s’agit d’un « système d’exploitation de travail » flexible que vous pouvez utiliser pour planifier et suivre la logistique de vos évènements, notamment les prestataires, les budgets, les plannings et les tâches.

Les tableaux hautement visuels et personnalisables de monday.com sont parfaits si vous avez l’habitude de travailler avec des feuilles de calcul à code couleur, des échéanciers et des tableaux de bord visuels. Cette solution vous permet de créer votre environnement de travail dédié à l’évènement de A à Z. Vous pouvez suivre tout ce qui concerne les validations de budget, les blocages de tâches par les prestataires, exactement comme vous le souhaitez.

Sa nouvelle fonctionnalité « Digital Workforce » utilise des agents intelligents pour trier automatiquement les demandes entrantes et équilibrer la charge de travail de votre équipe à mesure que le calendrier des évènements se remplit. Le plus grand avantage pour les organisateurs d’évènements ? Vous n’avez pas à payer de licences pour les clients. Vous pouvez intégrer directement les prestataires, les sponsors et les parties prenantes à votre projet en tant qu’invités gratuits.

Principales fonctionnalités et points forts

Personnalisation des tableaux : associez des champs personnalisés aux vues Kanban, Calendrier, Échéancier et Plan

Collaboration externe gratuite : invitez vos clients et sponsors à rejoindre l'environnement de travail sans avoir à acheter de places supplémentaires

Synthèses multiprojets : créez des tableaux de bord globaux pour suivre les échéances et la progression de plusieurs évènements à la fois

Tarifs

Free

Formule Basic : 12 $/mois/utilisateur

Formule Standard : 14 $/mois/utilisateur

Pro : 24 $/mois/utilisateur

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations

G2 : 4,7/5 (plus de 18 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 900 avis)

Les limites de monday.com : il permet de planifier des évènements, mais ne les gère pas ; il faut donc recourir à d’autres logiciels pour les inscriptions et l’enregistrement. De plus, le forfait Standard limite le nombre d’automatisations à 250 par mois, un quota facile à épuiser pendant les semaines de forte activité. Évitez monday.com si : vous êtes une équipe de deux ou trois personnes, car le minimum de trois licences vous oblige à payer pour de l'espace inutilisé. Pour la billetterie et l'enregistrement, Eventbrite ou Cvent conviennent mieux.

Que disent les utilisateurs de monday.com ?

Découvrez l’installation de monday.com grâce à cet avis publié sur G2:

Il a été facile à mettre en place et nous a aidés à classer les demandes d’évènements par grands domaines, ce qui nous permet de mieux organiser les évènements et d’améliorer notre planification. En termes de maintenance, il réduit au minimum les demandes et les réunions informelles tout en facilitant le suivi des demandes et de leur exécution.

Il a été facile à mettre en place et nous a aidés à classer les demandes d’évènements par grands domaines, ce qui nous permet de mieux organiser les évènements et d’améliorer notre planification. En termes de maintenance, il réduit au minimum les demandes et les réunions informelles tout en facilitant le suivi des demandes et de leur exécution.

8. Trello (Idéal pour le suivi simple des tâches liées aux évènements)

via Trello

Trello mise sur la simplicité avec ses tableaux, ses listes et ses cartes, parfaits pour les évènements de petite envergure. Votre équipe s'y habitue en quelques minutes, ce qui réduit considérablement la charge de formation pour les bénévoles et le personnel temporaire. Vous inscrivez une tâche sur une carte, vous la déplacez au fur et à mesure que le travail avance, et tout le monde voit qui est responsable de quoi.

Un outil intégré appelé Butler est disponible dans tous les forfaits. Configurez-le une seule fois, et il enverra automatiquement des rappels de dates limites ou mettra à jour le statut des cartes. Il élimine ainsi les tâches administratives répétitives.

Et si vous avez besoin d'aller plus loin, les Power-Ups vous permettent d'ajouter des intégrations et des fonctions supplémentaires en toute flexibilité.

Principales fonctionnalités et points forts

Tableaux Kanban visuels : Permettez aux membres de l'équipe de visualiser le statut de chaque tâche liée à l'évènement d'un seul coup d'œil

Automatisation Butler : gère les mises à jour des tâches et les rappels d'échéances pour tous les forfaits

Intelligence Atlassian : nettoyez le texte et extrayez les éléments à entreprendre directement à partir des descriptions des cartes

Tarifs

Free

Formule Standard : 5 $/mois/utilisateur

Formule Premium : 10 $/mois/utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois/utilisateur

Évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 500 avis)

Les limites de Trello : il ne dispose pas de tableaux de bord natifs permettant le suivi des budgets d’évènements de grande envergure ou la gestion de la charge de travail globale de l’équipe. Il est très difficile, sur une disposition de type tableau plat, de suivre les échéanciers de projets complexes où le retard d’un seul prestataire peut compromettre l’ensemble du planning. Évitez Trello si : vous organisez une grande conférence de plusieurs jours avec des échéanciers complexes impliquant des prestataires. Pour ces projets, vous aurez besoin d’un outil de suivi tel que ClickUp, Asana ou monday.com.

Que disent les utilisateurs de Trello ?

Découvrez ce qu'un utilisateur de G2 apprécie chez Trello :

Ce que j’apprécie le plus chez Trello, c’est la simplicité avec laquelle il permet de transformer une organisation d’évènements chaotique — comme jongler entre les plannings des intervenants, les listes de sponsors et les checklists des participants pour les conférences — en tableaux visuels avec des cartes à glisser-déposer que n’importe quel membre de l’équipe peut comprendre d’un seul coup d’œil.

Ce que j’apprécie le plus chez Trello, c’est la simplicité avec laquelle il permet de transformer une organisation d’évènements chaotique — comme jongler entre les plannings des intervenants, les listes de sponsors et les checklists des participants pour les conférences — en tableaux visuels avec des cartes à glisser-déposer que n’importe quel membre de l’équipe peut comprendre d’un seul coup d’œil.

9. Basecamp (Idéal pour une collaboration simple au sein d'une équipe autour d'évènements)

via Basecamp

Basecamp privilégie la simplicité pour les petites équipes collaboratives qui organisent des évènements. Messages, calendriers, fichiers et listes de tâches sont tous regroupés au même endroit, ce qui convient aux équipes qui privilégient la clarté de la communication plutôt que la mise en place de systèmes complexes. Vous pouvez intégrer gratuitement des clients, des prestataires, des fournisseurs et des sponsors à n'importe quel projet, et le tarif forfaitaire reste inchangé même si votre équipe s'agrandit.

Pour suivre l'avancement des projets, il utilise des « Hill Charts ». Ceux-ci indiquent en un coup d'œil si un livrable en est encore à la phase de découverte ou s'il progresse vers l'achèvement. Par rapport à Trello, vous bénéficiez d'une meilleure messagerie, mais de moins de possibilités pour organiser vos tâches.

Principales fonctionnalités et points forts

Espace de travail unifié : regroupez les messages, les calendriers et les tâches liés à l'évènement dans un seul tableau de bord

Accès invité inclus : intégrez des prestataires externes et des clients au projet sans avoir à acheter de places supplémentaires

Suivi de l'avancement : utilisez les diagrammes en pente pour indiquer si le travail est en cours d'élaboration ou s'il est activement mis en œuvre

Tarifs

Free

Pro : 15 $/mois/utilisateur

Pro Unlimited : 299 $/mois, facturé annuellement

Évaluations

G2 : 4,1/5 (plus de 5 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 300 avis)

Les limites de Basecamp : il ne prend pas en charge la structure sur laquelle s'appuient les évènements complexes, sans gestion des dépendances, suivi du temps ni planification des capacités. Sa configuration peu rigoureuse rend également difficile l'exportation de données propres par la suite. Évitez Basecamp si : votre évènement repose sur des échéanciers liés et des rapports détaillés. ClickUp ou monday.com vous offrent ce niveau de précision.

Que disent les utilisateurs de Basecamp ?

Écoutez cet avis publié sur G2 concernant Basecamp :

Ce que j’apprécie le plus chez Basecamp, c’est qu’il a rendu gérables des travaux complexes et récurrents, sans pour autant transformer l’outil lui-même en un deuxième travail (car personne n’a le temps pour ça). Son prix était abordable compte tenu du budget limité de notre service. Il s’agissait d’une solution autonome pour notre service, mais elle s’est facilement intégrée à nos différentes équipes chargées des évènements et des projets.

Ce que j’apprécie le plus chez Basecamp, c’est qu’il a rendu gérables des travaux complexes et récurrents, sans pour autant transformer l’outil lui-même en un deuxième travail (car personne n’a le temps pour ça). Son prix était abordable compte tenu du budget limité de notre service. Il s’agissait d’une solution autonome pour notre service, mais elle s’est facilement intégrée à nos différentes équipes chargées des évènements et des projets.

10. Zoom Events (Idéal pour les évènements virtuels et les webinaires)

via Zoom Évènements

Zoom Events est la plateforme complète de Zoom dédiée aux évènements virtuels et hybrides, s’appuyant sur l’infrastructure vidéo que la plupart des équipes connaissent déjà. Elle permet d’organiser des conférences et des sommets sur plusieurs jours, avec inscription, billetterie, agendas à sessions multiples, plusieurs volets thématiques et réseautage, allant bien au-delà d’un simple webinaire.

Zoom propose actuellement deux formules : « Zoom Events » et « Webinars », la seconde étant la formule la plus simple pour des diffusions basiques, tandis que la première est destinée aux évènements plus complexes. Les participants savent comment rejoindre un appel et où se trouve le bouton « Muet », ce qui évite toute panique technique le jour de l’évènement. Cela en fait un choix sûr pour les ateliers en ligne, les sommets et les webinaires.

Mais ses fonctionnalités ne se limitent pas à l'organisation d'un appel. Vous pouvez créer un hub pour un programme s'étalant sur plusieurs jours, ouvrir un salon de discussion pour favoriser le réseautage et animer des sessions de questions-réponses en direct, le tout de manière virtuelle, bien sûr. Il fournit également des rapports clairs sur les ventes de billets et le taux de participation, ce qui vous permet d'analyser ce qui a fonctionné une fois la diffusion terminée.

Principales fonctionnalités et points forts

Haute fiabilité : un streaming fiable et de haute qualité, s'appuyant sur l'interface familière de Zoom et sa technologie vidéo de base

Hubs multi-sessions : suivez des agendas numériques complexes s'étalant sur plusieurs jours et des séries en ligne à partir d'une seule page de connexion

Outils d’engagement : encouragez les participants en ligne à discuter entre les présentations principales grâce à des salons de discussion et des sondages en direct

Tarifs

Webinaires : 89 $/mois (300 participants minimum)

Webinars Plus : 99 $/mois (100 participants minimum)

Évènements : 149 $/mois (100 participants minimum)

Évaluations

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 900 avis)

Les limites de Zoom Events : il est très performant sur écran, mais perd de son efficacité sur le terrain. Il ne permet pas d’imprimer des badges ni de gérer des stands physiques, et l’assistance peut être lente à répondre. Certains utilisateurs le trouvent cher, avec des possibilités de personnalisation limitées et un processus d’installation complexe pour les évènements de grande envergure. Évitez les évènements Zoom si : votre évènement comporte un volet présentiel avec des stands ou des badges. Un outil spécialisé dans la gestion des lieux, comme Whova ou Cvent, est plus adapté à ce type de situation.

Que disent les utilisateurs de Zoom Events ?

Découvrez l'avis de cet utilisateur de G2 sur Zoom Events :

J'organise des évènements bénévoles à l'aide de Zoom Events et Webinars, et j'apprécie particulièrement la possibilité de contrôler l'accès pour les grands groupes. J'apprécie notamment des fonctionnalités telles que la mise en avant des intervenants et la désactivation du micro des participants, qui facilitent le bon déroulement de l'évènement. La possibilité d'organiser facilement un évènement et d'utiliser des fonctionnalités spécifiques comme la mise en avant des intervenants est un atout majeur, car cela me permet de capter efficacement l'attention. La configuration a été simple, ce qui est également un gros avantage.

J'organise des évènements bénévoles à l'aide de Zoom Events et Webinars, et j'apprécie particulièrement la possibilité de contrôler l'accès pour les grands groupes. J'apprécie notamment des fonctionnalités telles que la mise en avant des intervenants et la désactivation du micro des participants, qui facilitent le bon déroulement de l'évènement. La possibilité d'organiser facilement un évènement et d'utiliser des fonctionnalités spécifiques comme la mise en avant des intervenants est un atout majeur, car cela me permet de capter efficacement l'attention. La configuration a été simple, ce qui est également un gros avantage.

Quel outil d'organisation d'évènements convient à quelle équipe ?

Le choix de l'outil dépend de la tâche que vous cherchez à accomplir. Optez pour ClickUp, Asana ou monday.com pour la coordination interne. Choisissez Eventbrite, Whova ou Cvent lorsque l'inscription des participants, la billetterie ou l'engagement constituent le véritable enjeu. Dix outils, dix missions différentes : le choix idéal dépend de ce que vous devez gérer pendant votre évènement. Concentrez-vous sur le point faible, pas sur la liste des fonctionnalités. Voici une sélection par type d'équipe. Quelques outils dignes d’intérêt ne figurent pas dans la liste finale. Voici toutefois quelques mentions honorables dans la catégorie des logiciels de gestion d’évènements :

Le choix de l'outil dépend de la tâche que vous cherchez à accomplir. Optez pour ClickUp, Asana ou monday.com pour la coordination interne. Choisissez Eventbrite, Whova ou Cvent lorsque l'inscription des participants, la billetterie ou l'engagement constituent le véritable enjeu.

Dix outils, dix missions différentes : le choix idéal dépend de ce que vous devez gérer pendant votre évènement. Concentrez-vous sur le point faible, pas sur la liste des fonctionnalités. Voici une sélection par type d'équipe.

Cvent si vous organisez des conférences d'entreprise avec un nombre important d'inscriptions

Whova si le réseautage entre participants et une application performante pour l’évènement sont vos priorités

Eventbrite si vous vendez des billets au grand public et souhaitez accroître votre visibilité

Planning Pod si vous gérez un lieu d'événement ou une entreprise spécialisée dans l'organisation de mariages

ClickUp si vous avez besoin d’un environnement de travail unique pour les échéanciers, les documents, les prestataires et le suivi

Asana si les échéances liées entre elles et si les échéances liées entre elles et les échéanciers multi-évènements sont votre priorité

monday.com si vous recherchez des tableaux de planification visuels avec fonctionnalité glisser-déposer

Trello si vous recherchez un tableau simple pour un petit évènement

Basecamp : si votre petite équipe privilégie une communication claire plutôt qu'une structure rigide

Zoom Events si vos évènements sont virtuels ou sous forme de webinaires

Quelques outils dignes d’intérêt ne figurent pas dans la liste finale. Voici toutefois quelques mentions honorables dans la catégorie des logiciels de gestion d’évènements :

Hopin : Idéal pour les évènements virtuels et hybrides. Propose des fonctionnalités intégrées de réseautage, de stands d'exposition et de diffusion en continu

Aventri (Stova) : Idéal pour les évènements d'entreprise de moyenne à grande envergure à l'échelle mondiale

Splash : Idéal pour le marketing des évènements de marque et la création de superbes pages d'évènements et invitations

RSVPify : idéal pour la gestion des listes d’invités, les confirmations de présence et les évènements privés (mariages, galas)

Tripleseat : idéal pour les restaurants, les hôtels et les lieux d'événement qui gèrent les réservations et la restauration

Comment choisir un logiciel d'organisation d'évènements ?

Évaluez les logiciels de gestion d'évènements en fonction de six critères : l'adéquation avec vos flux de travail, la visibilité, les personnes autorisées à y accéder, la gestion des invités, l'automatisation des tâches et le prix en fonction de la croissance de votre entreprise.

Voici des questions détaillées à aborder avec votre équipe lors d’une séance de réflexion :

Adéquation avec les flux de travail : le logiciel est-il capable de prendre en charge les tâches réelles de votre équipe, et pas seulement des tâches génériques ? Visibilité : Pouvez-vous consulter les échéanciers, les propriétaires et les obstacles sans avoir à créer un deuxième rapport ? Collaboration avec des intervenants externes : les prestataires, clients, intervenants et sponsors peuvent-ils bénéficier d’un accès adapté ? Gestion des invités : si vous en avez besoin, le logiciel permet-il de gérer les formulaires, la billetterie, l'enregistrement et le suivi ? Automatisation et rapports : ce logiciel permet-il de réduire les tâches administratives répétitives et de tirer des enseignements de chaque évènement ? Un prix qui évolue avec vous : Le coût restera-t-il raisonnable à mesure que votre équipe, vos évènements ou votre public s'agrandiront ?

Conseil de pro : Effectuez un essai de 30 jours avec l’outil pour votre prochain évènement, et non dans un environnement de test. L’outil qui fait ses preuves tout au long d’un évènement complet, avec ses prestataires et ses échéances, est celui qu’il faut acheter. Se fier uniquement à des démonstrations pour choisir votre prochain outil peut entraîner des difficultés insoupçonnées par la suite.

Si votre principal défi réside dans la coordination interne plutôt que dans la vente de billets, ClickUp vous offre des échéanciers, un suivi des prestataires, des processus de validation et un suivi post-évènementiel au sein d’un même environnement de travail. De plus, le forfait Free Forever de ClickUp vous permet de tester l’intégralité du flux de travail de l’évènement sans avoir à payer ni à choisir de forfait au préalable.

Commencez à planifier votre prochain évènement dans ClickUp !

Foire aux questions sur les logiciels d’organisation d’évènements

Quels sont les logiciels les plus utilisés par les organisateurs d'évènements ?

La plupart des organisateurs d’évènements utilisent une combinaison d’outils, et non un logiciel unique : un outil de gestion des tâches pour la planification (ClickUp, Asana, monday.com ou Trello) associé à un outil d’inscription ou de billetterie (Eventbrite, Cvent ou Whova). Les discussions entre pairs sur le subreddit r/EventProduction de Reddit et sur Quora montrent systématiquement qu’il vaut mieux opter pour une combinaison des « meilleurs outils de chaque catégorie » plutôt que de forcer une seule suite logicielle à faire tout ce qu’il y a à faire. La règle d’or : gérez la logistique et les validations là où votre équipe travaille déjà, et n’ajoutez la billetterie que lorsque vous vendez des billets au grand public.

Quel logiciel d’évènement est le mieux adapté aux évènements publics payants ?

Eventbrite est l’un des meilleurs choix pour les évènements publics payants, car il combine la publication d’évènements, le paiement et la promotion sur une seule et même plateforme. C’est un atout majeur lorsque la vente de billets est l’activité principale. Cvent et Whova peuvent également fournir l’assistance pour les programmes nécessitant de nombreuses inscriptions, mais Eventbrite est plus simple à utiliser pour les lancements en libre-service et les petites équipes.

Quelle plateforme d'évènement est la mieux adaptée aux conférences d'entreprise ?

Cvent est la solution la plus adaptée aux conférences d'entreprise, car elle fournit l'assistance pour la recherche de lieux, les inscriptions, la création de badges, l'engagement des participants et l'analyse post-évènement à grande échelle. Elle est conçue pour les organisations qui organisent des conférences de grande envergure ou fréquentes, et non pour des réunions internes ponctuelles. En contrepartie, elle présente une certaine complexité et un coût élevé.

Cvent propose-t-il un essai gratuit ?

Non, Cvent ne propose pas d’essai gratuit. Pour y accéder, il faut commencer par une démonstration et un devis personnalisé. Si vous souhaitez tester le logiciel avant de procéder à la validation, Eventbrite, qui met l’accent sur la billetterie, permet de publier gratuitement des évènements, et ClickUp propose un forfait Free Forever. Considérez Cvent comme un achat d’entreprise nécessitant une discussion avec l’équipe commerciale, et non comme un simple essai rapide.

Combien coûte un logiciel de gestion d'évènements ?

Le prix des logiciels de gestion d’événements varie de la gratuité à plusieurs dizaines de milliers par an. Les outils de gestion de tâches sont les moins chers : ClickUp à partir de 7 $ par utilisateur et par mois, Trello à partir de 5 $, Asana à partir de 13,49 $. Planning Pod et les plateformes d’entreprise comme Cvent proposent des contrats annuels négociés. Eventbrite permet de publier gratuitement des évènements, mais prélève 3,7 % + 1,79 $ par billet payant, plus 2,9 % de frais de traitement. Adaptez le modèle tarifaire au volume de vos évènements. Note : les tarifs sont susceptibles de changer, pensez donc à consulter le site officiel de l’outil avant de prendre une décision.

Quel est le logiciel de gestion d'évènements le plus simple à utiliser pour les petites équipes ?

Trello est l’un des outils d’organisation d’évènements les plus simples à utiliser pour les petites équipes. Ses tableaux Kanban visuels ne nécessitent pratiquement aucune formation. Basecamp est une autre option intéressante lorsque la communication prime sur le suivi des dépendances. Le compromis réside dans la richesse des fonctionnalités : les outils légers deviennent plus difficiles à gérer dès lors que les évènements gagnent en complexité, impliquent davantage de prestataires ou nécessitent des rapports plus détaillés.

Peut-on gérer un évènement à l'aide de tableurs plutôt qu'avec un logiciel dédié ?

Certes, les tableurs peuvent convenir pour un petit évènement, mais ils s’avèrent insuffisants dès que plusieurs propriétaires, échéances, prestataires et validations entrent en jeu dans le flux de travail. Le point faible réside généralement dans la coordination, et non dans la saisie des données. Un outil gratuit comme ClickUp ou Trello offre aux équipes une visibilité partagée, des rappels et la propriété claire des responsabilités, sans coût supplémentaire significatif.

Peut-on organiser un évènement sans logiciel dédié, par exemple à l'aide de tableurs ?

Certes, vous pouvez organiser un petit évènement sans logiciel dédié. Mais les feuilles de calcul deviennent vite ingérables dès que vous y ajoutez des propriétaires, des échéances, des prestataires et des validations. Dès que deux personnes effectuent des modifications en cours sur la même feuille ou qu’une date est omise, c’est le chaos des versions. Un outil léger comme Trello ou le forfait Free Forever de ClickUp vous offre des fonctionnalités de propriété, de rappels et d’un échéancier partagé, le tout gratuitement. Réservez les feuilles de calcul aux budgets, pas à la coordination.

Quel est le meilleur logiciel de gestion d'évènements pour les petites entreprises ?

Pour la plupart des petites entreprises, le meilleur logiciel de planification d’événements est une plateforme de travail gratuite à vie ou peu coûteuse. Elle est plus avantageuse qu’une suite logicielle dédiée aux événements. ClickUp et Trello couvrent la planification, la propriété et les échéanciers sans les frais généraux liés aux solutions d’entreprise. Si vous vendez des billets, ajoutez Eventbrite, qui permet de publier gratuitement des événements. Évitez les plateformes lourdes comme Cvent tant que la conformité, l’échelle ou le volume de participants ne l’exigent pas réellement.

Quelle est la différence entre un logiciel d'organisation d'évènements et un logiciel de gestion d'évènements ?

Les logiciels de planification d’évènements gèrent les tâches internes telles que les échéanciers, les tâches, les prestataires, les budgets et les validations (ClickUp, Asana, monday.com). Un logiciel de gestion d’évènements prend en charge les tâches en contact avec les participants : inscription, billetterie, enregistrement et engagement (Cvent, Whova, Eventbrite). La frontière s’estompe au niveau des grandes entreprises, où des suites comme Cvent intègrent les flux de travail de planification dans une plateforme axée sur l’inscription.

Existe-t-il des logiciels gratuits d'organisation d'évènements ?

Oui, il existe plusieurs logiciels de gestion d’évènements gratuits. ClickUp, Trello, Asana et monday.com proposent tous des formules gratuites à vie qui couvrent les tâches, les propriétaires et les échéanciers pour un évènement. Eventbrite permet de publier gratuitement et ne facture des frais que sur les billets payants. Le bémol : les formules gratuites limitent les automatisations, le nombre de vues ou de places, ce qui peut s’avérer contraignant dès lors que les évènements deviennent interfonctionnels ou récurrents.