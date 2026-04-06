Tirez le meilleur parti de GitHub Copilot avec ClickUp AI

ClickUp ou Copilot ? Vous n'avez pas à choisir.

Votre équipe d'ingénieurs a choisi GitHub Copilot comme assistant de codage IA. Cela rend ClickUp encore plus utile, et non l'inverse.

Copilot est la couche d'IA destinée aux développeurs. Ils s'y fient pour la complétion de code, le codage autonome, l'automatisation des demandes de tirage et la révision de code. ClickUp AI est la couche d'intelligence destinée à l'ensemble de l'organisation : les chefs de projet, les spécialistes du marketing, les responsables RH, les dirigeants et, bien sûr, même les développeurs lorsqu'ils sortent de VS Code.

Copilot s'arrête à la demande de tirage. C'est dans ClickUp que cette demande de tirage devient un livrable suivi, un jalon de sprint, un indicateur de tableau de bord et une mise à jour du statut du projet visible par toute l'entreprise.

Ensemble, ils couvrent l'ensemble du travail basé sur l'IA.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer le meilleur parti de GitHub Copilot avec ClickUp AI.

💡 Vous avez besoin d'aide pour déterminer comment ClickUp AI et GitHub Copilot pourraient s'intégrer à vos flux de travail ?

Comment fonctionne ClickUp AI

ClickUp AI est une suite complète de fonctionnalités d'IA intégrées à la plateforme sur laquelle vos équipes gèrent déjà leur travail.

Au lieu de considérer l'IA comme un module complémentaire isolé, déconnecté de votre travail, ClickUp vous propose le premier environnement de travail IA convergent au monde — où l'IA comprend en profondeur vos tâches, vos documents et vos discussions pour vous offrir une assistance pertinente, contextuelle et qui vous fait gagner du temps à chaque étape de votre flux de travail.

L'avenir du travail, c'est la convergence + l'IA

Voici ce qui rend cela possible :

ClickUp Brain

ClickUp Brain est la couche d'intelligence intégrée à ClickUp. Elle rend l'ensemble de l'environnement de travail plus intelligent pour chaque utilisateur et chaque outil connecté.

Générez des extraits de code, résumez les briefs de projet et traduisez le code d'un langage à l'autre avec ClickUp Brain

@mention Brain : Considérez Brain comme votre assistant intelligent disponible 24 h/24, 7 j/7. Vous pouvez mentionner Brain comme un collègue dans n'importe quelle tâche, document ou discussion pour obtenir de l'aide à la demande. : Considérez Brain comme votre assistant intelligent disponible 24 h/24, 7 j/7. Vous pouvez mentionner Brain comme un collègue dans n'importe quelle tâche, document ou discussion pour obtenir de l'aide à la demande.

Réponses contextuelles : au sein de ClickUp, l'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les commentaires, ce qui évite aux utilisateurs de devoir changer de contexte pour le faire. : au sein de ClickUp, l'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les commentaires, ce qui évite aux utilisateurs de devoir changer de contexte pour le faire.

Intelligence contextuelle : l'IA contextuelle de Brain surveille l'ensemble du travail afin de capturer et de mettre à jour les bases de connaissances en continu

Recherche d'entreprise : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, du chat, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, du chat, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail

Champs personnalisés avec IA : champs qui se remplissent automatiquement en fonction du contenu de la tâche : sentiment, note de priorité, classification par catégorie et résumés. Aucune saisie manuelle requise

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur la maturité en matière d'IA a révélé que 33 % des personnes résistent aux nouveaux outils, et que seulement 19 % adoptent et déploient rapidement l'IA. Lorsque chaque nouvelle fonctionnalité se présente sous la forme d'une nouvelle application, d'une nouvelle connexion ou d'un nouveau flux de travail à maîtriser, les équipes sont presque instantanément confrontées à une fatigue liée aux outils. ClickUp Brain comble cette lacune en s'intégrant directement dans un environnement de travail unifié et convergent où les équipes planifient, suivent et communiquent déjà. Il apporte plusieurs modèles d'IA, la génération d'images, l'aide au codage, la recherche sur le deep web, des résumés instantanés et un raisonnement avancé exactement là où le travail s'effectue déjà.

Super Agents

Les Super Agents de ClickUp sont les premiers agents au monde dotés d'une intelligence comparable à celle des humains. Cela signifie qu'à l'instar des humains, ils sont capables de raisonnements complexes et d'exécuter des tâches de manière autonome. Vous pouvez les considérer comme des coéquipiers IA. Configurez-les à l'aide d'instructions, de déclencheurs, d'outils, de connaissances et de mémoire via le Super Agent Builder de ClickUp.

Utilisez le Super Agent Builder sans code de ClickUp pour lancer votre agent personnalisé en quelques minutes

Vous pouvez les étiqueter, leur attribuer des tâches, leur envoyer des messages privés dans le chat et même les @mentionner directement là où vous travaillez. Ils prendront les étapes nécessaires de manière autonome pour achever le travail qui leur a été confié.

Le plus beau dans tout ça ? Une fois que vous avez configuré l'agent, vous n'avez plus besoin de l'inviter à chaque étape. Et vous pouvez discuter avec lui naturellement pour affiner ses résultats.

🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des Super Agents:

Chaque service de votre entreprise dispose de packs d'agents prédéfinis prêts à l'emploi avec ClickUp Accelerator:

Département Agents Gestion de projet Agent de prise en charge, agent d'affectation, agent de gestion de projet, agent de réponses en direct Marketing Agent Brief, Agent Contenu, Agent Marque, Agent Live Intel Produit et ingénierie Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers RH Agent d'intégration, agent Pulse Check, agent formateur, agent Live Answers Leadership Agent de rappel des objectifs, agent d'alignement, agent des résultats clés, agent de mise à jour du statut Équipe commerciale Agents personnalisés pour les flux de travail de l'équipe commerciale

Bell Direct prouve qu'avec ClickUp, vous n'avez pas besoin d'une équipe technique pour adopter l'IA de manière efficace.

Grâce à ClickUp Super Agents, l'équipe a automatisé un flux de travail complet de réception et de triage sans écrire de code ni ajouter de nouveaux outils.

Les résultats :

🌟 Gain de 20 % en efficacité opérationnelle📌 Plus de 800 e-mails triés quotidiennement en temps réel✅ Capacité gratuite pour 2 employés à temps plein afin qu'ils puissent se consacrer au travail stratégique approfondi

💡 Vous recherchez des gains d'efficacité similaires pour votre équipe ?

Autopilot et Ambient Agents

Il s'agit d'agents toujours actifs qui s'exécutent en arrière-plan sans vous inviter à intervenir. Pensez à :

Résumés du tableau de bord générés chaque matin

Mises à jour de statut publiées sans validation

Tâches triées automatiquement et acheminées par priorité

Éléments en retard signalés et escaladés

Données enrichies en continu dans l'environnement de travail

📚 À lire également : Comment l'IA redéfinit le rôle des programmeurs

Agents certifiés

Pour les flux de travail où les enjeux sont suffisamment importants pour justifier une solution personnalisée, les ingénieurs de ClickUp en déploiement avancé concevront et déploieront un agent adapté aux processus spécifiques de votre organisation. Avec les agents certifiés, vous bénéficiez d'une installation sur mesure ainsi que d'une utilisation illimitée.

👀 Le saviez-vous ? L'agent certifié de ClickUp a obtenu une note de 96 sur 100 lors d'un test comparatif direct portant sur des plans de projet prêts à être mis en œuvre. Le concurrent le plus proche a atteint 61, tandis que la plupart des autres se sont retrouvés coincés entre 40 et 50. Concrètement, les équipes pourraient passer de l'idée à la planification puis à l'exécution en une seule étape, avec un minimum d'intervention humaine. C'est ce qui distingue l'agent certifié dans ce comparatif.

Réunions IA

Grâce au Calendrier ClickUp et à AI Notetaker, les équipes peuvent planifier des réunions en contexte et prendre des notes automatiquement.

Laissez ClickUp AI automatiser vos réunions, de la planification à la prise de notes et à la résumation

Utilisez des commandes en langage naturel pour consulter les calendriers de l'équipe afin de vérifier les disponibilités et planifier des réunions

Participez à des réunions depuis ClickUp, sans changer d'onglet

Recevez automatiquement les notes de réunion dans votre boîte de réception ClickUp, avec les libellés des intervenants, les résumés, les thèmes clés et les décisions mises en évidence

L'IA extrait les éléments à mener des notes de réunion et les transforme en tâches ClickUp pouvant être suivies

Le suivi est lié au projet concerné

Les résumés sont publiés dans l'espace ClickUp correspondant

Chaque participant à la réunion a une visibilité sur ce qui a été discuté, ce qui doit être fait ensuite et qui en est responsable.

Plusieurs options de modèles IA sur une seule plateforme

ClickUp est indépendant du modèle. Les utilisateurs peuvent activer/désactiver GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 et 14 modèles d'IA d'OpenAI, d'Anthropic et de Google directement depuis la barre d'outils ClickUp sans quitter la plateforme.

Accédez à plusieurs modèles d'IA pour le prix d'un seul avec ClickUp Brain

Brain utilise ces modèles pour l'intelligence de l'environnement de travail, et les Super Agents peuvent exploiter n'importe quel modèle disponible. Les administrateurs peuvent limiter les modèles disponibles par environnement de travail.

Votre équipe a déjà accès aux mêmes modèles qui alimentent Copilot, appliqués à l'ensemble du graphe de travail : tâches, documents, chat, tableaux de bord, clips, objectifs et formulaires.

📚 À lire également : Utilisez des modèles d'IA externes depuis ClickUp

Ce que GitHub Copilot apporte

Copilot est une puissante plateforme de codage basée sur l'IA qui, lorsqu'elle est utilisée avec ClickUp, apporte une réelle valeur ajoutée à votre équipe d'ingénieurs :

Copilot Chat : IA conversationnelle dans la barre latérale de l'IDE. Posez des questions sur le code, générez des tests, déboguez les erreurs et obtenez des conseils en matière d'architecture. Offre l'assistance pour la sélection de modèles parmi GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini et o3

Mode Agent : modification en cours de plusieurs fichiers dans VS Code et JetBrains. Détermine les fichiers à modifier, exécute des commandes en ligne de commande et itère sur les erreurs sans intervention manuelle

Coding Agent : agent d'arrière-plan entièrement autonome. Attribuez-lui un problème GitHub, et Copilot crée une branche, écrit du code, exécute des tests et ouvre une demande de tirage

Révision du code : révision du code par un agent qui recueille le contexte complet du projet avant de suggérer des modifications, et qui peut transmettre ces suggestions à l'agent de codage pour corriger automatiquement les PR

Copilot se connecte à ClickUp via le protocole MCP (Model Context Protocol). Le serveur MCP de ClickUp permet à Copilot d'accéder pleinement aux tâches, aux documents, aux commentaires, aux champs personnalisés et à la fonction de recherche directement depuis l'IDE.

C'est une bonne chose. Plus il y a d'outils d'IA qui se connectent à ClickUp via MCP, plus ClickUp devient indispensable en tant que système de contexte.

💡 Astuce de pro : Modifiez le statut des tâches dans ClickUp directement depuis GitHub en ajoutant le statut entre crochets à l'identifiant de tâche dans votre message de validation ou la description de votre PR, par exemple #abc123[code review]. Grâce à l'intégration ClickUp-GitHub, les développeurs n'ont plus besoin de quitter VS Code, tandis que les chefs de projet reçoivent des mises à jour instantanées sur le statut des tâches. Vous pouvez également configurer des automatisations GitHub dans ClickUp (comme « PR fusionné → déplacer la tâche vers QA ») pour un processus entièrement automatisé. Liez automatiquement les commits, les demandes de tirage et les différences de code aux tâches grâce à l'intégration GitHub de ClickUp

📚 À lire également : Comment utiliser GitHub Copilot avec VS Code

Quatre raisons pour lesquelles ClickUp et GitHub Copilot sont plus efficaces ensemble

Le codage assisté par IA n'est qu'un début. Lorsque GitHub Copilot s'associe à ClickUp AI, l'ensemble de votre flux de travail, de la validation à l'achevement, gagne en intelligence.

1. Codez avec Copilot, coordonnez-vous avec ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot excelle dans l'exécution technique. Utilisez-le pour écrire du code, examiner les demandes de tirage, voire déboguer des erreurs, et réaliser l'automatisation des flux de travail allant des problèmes aux demandes de tirage. C'est ce qu'un outil de codage basé sur l'IA fait le mieux.

🏆 C'est sur ClickUp que s'organise tout le travail autour du code. La demande de fonctionnalité à l'origine du problème. Le plan de sprint qui suit l'avancement du jalon. Le tableau de bord qui montre à la direction comment la version progresse. La mise à jour de statut que le chef de projet envoie sans avoir à solliciter les développeurs pour obtenir du contexte.

Automatisez le transfert des suggestions de l'IA vers de véritables demandes de tirage tout au long du flux de travail de votre équipe grâce à ClickUp AI

Copilot gère ce qui est développé. ClickUp AI gère pourquoi c'est important, qui doit en être informé et ce qui se passe ensuite.

👉🏼 Exemple concret : Illia Shevchenko, ClickUp Verified Consultant (fondatrice de SystemsIntegrators), a résolu un problème récurrent de rapports pour une agence web en créant un simple Status Sync Super Agent. La direction avait besoin de visibilité, mais les développeurs étaient constamment interrompus pour rédiger des mises à jour. Au lieu d'ajouter une couche de rapports supplémentaire, il a donc réalisé l'automatisation du processus avec Super Agents. Automatisez les mises à jour du statut des projets avec ClickUp Super Agents L'agent fonctionne selon un calendrier défini, analyse l'activité réelle des tâches sur l'ensemble des projets et génère des mises à jour de statut claires et prêtes à être présentées à la direction. Personne n'a besoin d'interrompre son travail pour transmettre manuellement les mises à jour du projet. Grâce à l'agent, les tableaux de suivi des projets et les documents de statut sont mis à jour automatiquement en arrière-plan.

2. Une IA à l'échelle de l'organisation pour toutes les équipes, pas seulement pour l'ingénierie

🧑🏻‍💻 Copilot est destiné aux développeurs. Si vous êtes chef de projet, responsable marketing, responsable RH ou cadre dirigeant, Copilot ne vous sera que d'une utilité limitée. Il est intégré à l'IDE et disponible sur GitHub.com.

🏆 ClickUp AI remplit toutes les fonctions :

Les Super Agents sont conçus pour la gestion de projet, le marketing, les produits et l'ingénierie, les ressources humaines, la direction et l'équipe commerciale

Brain répond aux questions de n'importe quel utilisateur de l'environnement de travail

Les champs personnalisés avec IA classifient et enrichissent les tâches sans nécessiter de compétences techniques

Les agents Autopilot fonctionnent 24 h/24, 7 j/7 pour l'ensemble de l'organisation

Dans une entreprise de 500 personnes, environ 60 développeurs utilisent Copilot quotidiennement. ClickUp AI prend en charge les 440 autres.

3. Intelligence permanente vs assistance déclenchée par l'éditeur

🧑🏻‍💻 Copilot se déclenche lorsqu'un utilisateur ouvre son IDE ou attribue un problème sur GitHub. Si personne n'ouvre VS Code, rien ne se passe. L'agent de codage est le plus autonome, mais il ne se déclenche que lorsqu'un utilisateur attribue un problème.

🏆 ClickUp AI fonctionne en continu, que l'on y prête attention ou non :

Brain enrichit les données en arrière-plan : il résume les projets, remplit les champs personnalisés et met à jour les bases de connaissances.

Les agents Autopilot surveillent l'environnement de travail 24 h/24, 7 j/7 : ils signalent les éléments en retard, trient automatiquement les nouvelles tâches et génèrent des synthèses pour le tableau de bord

Les Super Agents se déclenchent lors d'évènements liés au flux de travail : changements de statut, nouvelles tâches, mentions, planifications

L'environnement de travail gagne en intelligence d'heure en heure, sans intervention active de quiconque.

4. Une profondeur de contexte qui établit la connexion entre le code et les résultats de l’entreprise

🧑🏻‍💻 Copilot s'y connaît en code : référentiels, problèmes, demandes de tirage et différences de fichiers. En revanche, il ne connaît pas les échéanciers de projet, la charge de travail de l'équipe, les dépendances interfonctionnelles ni les objectifs de l'entreprise.

🏆 ClickUp AI enrichit en permanence le contexte de travail global : résumés générés par l'IA, champs personnalisés classés par l'IA, informations structurées sur les projets et analyse des statuts. Lorsque Copilot se connecte via MCP, il peut lire ce contexte enrichi et produire de meilleurs résultats pour le développeur.

La boucle de renforcement :

📚 À lire également : Les meilleurs outils et assistants de codage basés sur l'IA

GitHub Copilot vs ClickUp : l'outil adapté à chaque cas d'utilisation

Cas d'utilisation Meilleur outil Pourquoi Écriture et modification de code Copilot Intégré à l'IDE, complétions en ligne, multi-modèles Transfert autonome d'un problème vers une pull request Agent de codage Copilot Tâche en arrière-plan, tests, ouverture de PR Révision du code Copilot Revue Agentic avec le contexte complet du projet Mises à jour sur le statut des projets ClickUp AI Toujours actif, généré automatiquement à partir de l'activité réelle Planification et suivi des sprints ClickUp AI Répartition de la charge de travail, détection des blocages, tableaux de bord Brouillons de contenu dans les documents ClickUp AI En contexte, lié au brief et à la tâche Questions sur le travail Brain Réponses instantanées à partir des tâches, des documents, du chat et des commentaires Acheminement et tri des tâches Super Agents Basé sur les évènements, adapté à l'environnement de travail, avec des permissions spécifiques Comptes rendus de réunion et suivis Réunions IA Saisie automatique, création de tâches Surveillance en arrière-plan Agents Autopilot 24 h/24, 7 j/7, sans invitation, instructions, toujours actif Flux de travail personnalisé à enjeux élevés Agents certifiés Spécialement conçu, compatible FDE, sans limite Visibilité inter-équipes ClickUp AI Tableaux de bord, objectifs et résumés de projet pour les responsables Flux de travail d'équipe partagé Super Agents Visible pour l'organisation, géré au niveau de l'environnement de travail

Copilot gère l'intelligence du code pour l'ingénierie. ClickUp AI gère l'intelligence du travail pour l'ensemble de l'entreprise. Grâce à ces deux outils, vous couvrez toutes les équipes et tous les cas d'utilisation.

📚 À lire également : Pourquoi les équipes adoptent rapidement GitHub Copilot Agentic IA

Ce que cela signifie pour votre organisation

Pour chaque membre de l'équipe

Une IA qui fonctionne dès l'ouverture de ClickUp, sans installation d'IDE, sans commandes de terminal et sans compétences en codage requises. Brain répond à leurs questions, les agents gèrent les tâches répétitives, les champs personnalisés avec IA classent automatiquement les tâches et les notes de réunion s'écrivent toutes seules.

Pour votre équipe d'ingénieurs

Copilot pour le codage, la révision de code et l'automatisation des problèmes. Le serveur MCP de ClickUp leur donne un accès complet à l'environnement de travail depuis leur IDE. Ce qu'ils livrent est renvoyé vers ClickUp, où les agents le traitent davantage, et les tableaux de bord se mettent à jour automatiquement.

Pour les équipes informatiques et les dirigeants

Une plateforme IA régie par des règles, avec le même SSO, les mêmes permissions et la même posture de conformité que le reste de ClickUp. Certifiée ISO 42001 pour la gestion de l'IA, aucune conservation de données par les partenaires IA et des contrôles d'administration centralisés sur les modèles, agents et capacités activés. Comparez cela à Copilot, qui ne régit l'IA que pour l'équipe d'ingénierie, et non pour le reste de l'organisation.

Pour la stratégie IA

ClickUp est indépendant du modèle et inclut GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 et 14 modèles d'IA provenant d'OpenAI, d'Anthropic et de Google. Votre équipe d'ingénieurs préférera peut-être l'installation multimodèle de Copilot dans l'IDE, mais la couche d'IA du graphe de travail complet reste cohérente quoi qu'il arrive. ClickUp intègre les derniers modèles sans que personne n'ait à reconstruire les flux de travail, à réentraîner les agents ou à reconfigurer les connexions MCP.

📮ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % déclarent utiliser régulièrement l'IA au travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant la résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. Des normes SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans l'ensemble de votre environnement de travail.

Comment GitHub Copilot effectue la connexion avec ClickUp via MCP : l'architecture

Quand l'intelligence du code rencontre l'intelligence du travail

GitHub Copilot est la couche d'IA pour votre équipe d'ingénieurs. ClickUp AI permet à cette intelligence de devenir opérationnelle dans l'ensemble de votre organisation.

Brain rend l'environnement de travail plus intelligent de l'intérieur

Les Super Agents offrent à chaque équipe des coéquipiers IA disponibles 24 h/24, 7 j/7

Copilot effectue la connexion à cet environnement de travail enrichi via MCP

Ensemble, ils se complètent

Nous ne mettons pas ClickUp AI en concurrence avec Copilot. Nous préconisons une installation qui vous permet de tirer le meilleur parti des deux. Copilot gère le code. ClickUp AI gère tout le reste. Ensemble, ils vous aident à passer de la livraison de code à la livraison de résultats. Plus intelligemment et plus rapidement.