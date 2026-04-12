Notion Docs vs ClickUp Docs : lequel est le meilleur document ?

Notion est depuis longtemps l'outil de prédilection des équipes qui passent leur temps dans leurs documents. Mais à mesure que le travail devient plus connecté, un outil de gestion de documents autonome commence à montrer ses limites.

Que se passe-t-il lorsque votre documentation doit interagir avec vos tâches, vos échéanciers et le flux de travail réel de votre équipe ? C'est exactement là que ClickUp Docs entre en jeu.

Cette comparaison entre Notion Docs et ClickUp Docs examine en toute objectivité les deux outils, les points forts de Notion, les domaines dans lesquels ClickUp prend l'avantage, et les raisons pour lesquelles de plus en plus d'équipes repensent entièrement leur installation de documentation.

ClickUp Docs et Notion Docs en bref

ClickUp Docs et Notion Docs répondent à des besoins différents. ClickUp Docs est la couche de documentation au sein d'un environnement de travail IA convergent, une plateforme unique et sécurisée où cohabitent projets, documents, discussions et intelligence artificielle.

Notion Docs utilisent un éditeur basé sur des blocs, conçu pour des bases de connaissances internes flexibles et autonomes. 👀

Cette différence influence tout, de la mise en forme à la manière dont votre équipe donne suite à ce qui est écrit.

Fonctionnalité ClickUp Documents Notion Documents Editeur Texte enrichi avec titres, tableaux, blocs de code, checklists, médias intégrés, pages imbriquées et modification en cours Basé sur des blocs avec des blocs de contenu glisser-déposer, des blocs synchronisés, des boutons pour activer/désactiver, des légendes et des dispositions en colonnes IA ClickUp Brain avec recherche connectée dans l'environnement de travail et les applications, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, accès multi-LLM Notion IA avec rédaction en ligne, résumé de page et questions-réponses limités aux pages sélectionnées Wiki Pages imbriquées, hubs ClickUp Documents et recherche connectée ClickUp ancrés dans les espaces, dossiers et listes ClickUp Imbrication illimitée des pages, navigation par barre latérale, fil d'Ariane et liaison avec des bases de données relationnelles Collaboration Commentaires attribués qui se transforment en tâches suivies, @mentions, autorisations granulaires, contrôles d'accès pour les invités Commentaires intégrés, partage au niveau de la page, invitations d'invités, espaces d'équipe et historique des versions Liaison des tâches Intégrez des tâches en temps réel dans vos documents, conversion du texte en tâche en un clic Référencez les vues de la base de données au sein des pages ; la création de tâches nécessite des étapes manuelles ou des outils tiers

Qu'est-ce que ClickUp Documents ?

Organisez vos connaissances dans ClickUp Documents Modifiez et partagez la documentation du projet avec les membres de votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp Docs est un éditeur de documents intégré à ClickUp qui vous permet de créer, modifier et organiser des documents directement dans votre environnement de travail. Au lieu de passer d'un outil à l'autre et de vous retrouver face à une multitude d'outils, tout est regroupé au même endroit, aux côtés de vos tâches et de vos projets.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez rédiger tout type de document, des notes de réunion et wikis aux procédures opératoires normalisées (SOP) et briefs de projet. Vous pouvez lier des documents directement à des tâches, collaborer avec vos collègues en temps réel, laisser des commentaires et même créer des tâches directement à partir de votre document en surlignant du texte.

Fonctionnalités de ClickUp Docs pour les documents

Voici les fonctionnalités qui distinguent ClickUp Docs des autres outils de documentation.

Fonctionnalité n° 1 : Modification en cours collaborative en temps réel

Modifiez ensemble vos documents sans empiéter sur le travail des autres grâce à ClickUp Docs

Qui a enregistré en dernier ? Quelqu'un a-t-il écrasé ma section ? S'agit-il de la dernière version ? ClickUp Docs élimine tous ces problèmes. Chaque membre de l'équipe voit les curseurs en temps réel, les modifications en cours apparaissent instantanément et les commentaires intégrés permettent d'associer précisément les remarques au texte auquel elles se rapportent.

Imaginez la situation suivante : votre équipe finalise un brief de lancement de produit une heure avant un appel avec un client. Le rédacteur peaufine le message, le graphiste intègre des références visuelles et le chef de projet met à jour les échéanciers. Tout cela en même temps. Un seul document, toujours à jour.

Un utilisateur partage:

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité et son caractère véritablement tout-en-un. Je peux personnaliser les flux de travail et les affichages en fonction de ma façon de travailler, que je gère une simple liste de tâches ou un projet plus complexe. Le fait de regrouper les tâches, les documents, les objectifs, le suivi du temps et les automatisations au même endroit facilite grandement l'organisation et la collaboration avec les autres, sans avoir à passer constamment d'un outil à l'autre.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité et son caractère véritablement tout-en-un. Je peux personnaliser les flux de travail et les affichages en fonction de ma façon de travailler, que je gère une simple liste de tâches ou un projet plus complexe. Le fait de regrouper les tâches, les documents, les objectifs, le suivi du temps et les automatisations au même endroit facilite grandement l'organisation et la collaboration avec les autres, sans avoir à passer constamment d'un outil à l'autre.

Fonctionnalité n° 2 : création de tâches directement à partir des documents

Transformez le texte surligné en tâches suivies sans quitter ClickUp Docs

Sélectionnez n'importe quel texte dans un document et transformez-le instantanément en tâche.

Lorsqu'un bug est signalé en cours de révision ou qu'un élément à mener est identifié pendant la planification, elle devient immédiatement une tâche suivie, accompagnée des éléments suivants :

Un responsable

Une date d'échéance

Un niveau de priorité

Lien direct vers le document original

📖 À lire également : Comment ClickUp utilise AI Docs pour simplifier la création de procédures opératoires normalisées (SOP)

Fonctionnalité n° 3 : Hub Documents pour une gestion centralisée des connaissances

Recherchez, trouvez et faites confiance à tous les documents de votre environnement de travail grâce à ClickUp Hub Documents

Toutes les équipes finissent par se retrouver avec des documents éparpillés dans des dossiers, des boîtes de réception et les disques durs locaux de chacun. ClickUp Hub Documents rassemble tous les documents de votre environnement de travail dans une vue unique, consultable et filtrable, avec les wikis vérifiés affichés en haut de la page afin que les ressources les plus importantes soient toujours faciles à trouver.

Un nouvel ingénieur qui rejoint l'équipe n'a pas besoin de contacter quatre personnes pour trouver le guide de déploiement. Il lui suffit d'ouvrir Hub Documents, d'effectuer une recherche et, en moins d'une minute, il consulte la version correcte et à jour.

Fonctionnalité n° 4 : pages imbriquées pour des documents structurés

Organisez des documents complexes dans une structure claire et facile à parcourir au sein de ClickUp Docs

Certains projets nécessitent plus d'un document simple. ClickUp vous permet de créer des sous-pages imbriquées au sein d'un même document, afin que les informations complexes restent structurées sans se transformer en un long défilement fastidieux.

Un document de feuille de route trimestrielle, par exemple, pourrait ressembler à ceci :

Page parent : Stratégie globale et OKR

Sous-page par fonctionnalité : Spécifications, références de conception, questions en suspens

Sous-page distincte : Notes des parties prenantes et statut de validation

Chacun peut accéder directement à ce dont il a besoin sans avoir à fouiller partout.

🚀 Avantage de ClickUp : Contrôlez précisément qui peut consulter, commenter ou modifier chaque document dans ClickUp. Vous pouvez définir des permissions spécifiques pour chaque document (Lecture seule, accès aux commentaires ou droits de modification complets) et générer des liens partageables pour vos collègues, vos invités ou le grand public de manière indépendante. Gérez qui peut consulter et effectuer des modifications en cours sur votre document ClickUp grâce à des contrôles de partage précis

Fonctionnalité n° 5 : intégration de ClickUp Brain

Accélérez la création de contenu avec ClickUp Brain Utilisez les commandes slash dans ClickUp Brain pour générer du contenu rapidement

ClickUp Brain est un assistant IA intégré à votre environnement de travail qui en connaît parfaitement le contenu. Il analyse vos documents, tâches, commentaires et wikis, et vous fournit des réponses directes accompagnées de liens vers la source.

Dans Docs, il fonctionne comme un assistant complet de rédaction et de contenu. Tapez « /Write with IA » n'importe où dans votre document et ClickUp Brain s'active directement dans l'éditeur. À partir de cette invite, vous pouvez :

Rédigez une description d'un projet, d'une fonctionnalité ou d'une campagne en partant de zéro

Créez un plan structuré avec des sections et des étapes déjà définies

Générez des éléments à entreprendre à partir d'un bloc de texte ou de notes de réunion

Ainsi, si votre équipe vient de terminer une réunion de lancement et que quelqu'un ajoute des notes brutes dans un document, l'IA contextuelle peut transformer ce désordre en un plan clair avec des tâches prêtes à être attribuées, en quelques secondes.

En plus de générer du contenu, ClickUp Brain sert également de mémoire pour votre environnement de travail. Posez-lui une question telle que : « Quels commentaires le client a-t-il formulés concernant la refonte de la page d'accueil, et quelles tâches en ont découlé ? »

Demandez à ClickUp Brain d'effectuer une recherche dans votre environnement de travail

Il extrait la réponse de l'endroit où se trouve l'information, qu'il s'agisse d'un document, d'un fil de commentaires ou d'une tâche achevée, et vous redirige directement vers celle-ci.

Et cela fonctionne même sans que vous ayez à le demander. Les Super Agents IA de ClickUp extraient les mises à jour des discussions, des réunions et des tâches achevées pour maintenir automatiquement vos documents à jour, de sorte que la documentation reste précise sans que personne n'ait à se soucier de la mettre à jour.

Configurez les Super Agents ClickUp pour mettre à jour les documents sans effort manuel

Regardez cette vidéo pour comprendre comment réaliser l'automatisation de la documentation dans ClickUp :

Qu'est-ce que Notion Documents ?

via Notion

Notion Docs est l'éditeur de documents intégré à Notion. Il couvre tout, des notes rapides et résumés de réunion aux wikis structurés, en passant par les procédures opératoires normalisées (SOP) et la documentation du projet détaillée.

Ce qui le distingue structurellement de la plupart des outils de gestion de documents, c'est son éditeur basé sur des blocs. Chaque élément d'une page, qu'il s'agisse d'un paragraphe, d'un tableau, d'une image, d'un bouton bascule ou d'une base de données intégrée, constitue un bloc indépendant.

Les blocs peuvent être déplacés, réorganisés et imbriqués librement, ce qui vous offre un grand contrôle sur la mise en page et le contenu d'une page.

📖 À lire également : ClickUp vs Notion : quel outil de gestion de projet est le meilleur ?

Fonctionnalités de Notion Docs

Examinons les principales fonctionnalités des documents Notion.

Fonctionnalité n° 1 : collaboration en temps réel avec visibilité au niveau des blocs

via Notion

Lorsque plusieurs personnes effectuent des modifications sur un document, Notion indique en temps réel qui travaille sur quel bloc. Vous pouvez voir des avatars en mouvement à côté du contenu, accéder directement à l'endroit où une modification est en cours et laisser des commentaires contextuels liés à des sections spécifiques.

Cela facilite la révision ou la modification en cours de longs documents sans chevauchement de travail ni confusion.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils rien que pour établir le contexte au travail. Une information clé peut se trouver enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se consacrer au travail. ClickUp regroupe l'ensemble de votre flux de travail sur une seule plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : Les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Fonctionnalité n° 2 : bases de données intégrées aux documents

via Notion

Notion ne traite pas les documents et les données comme des éléments distincts. Vous pouvez insérer une base de données directement dans une page et l'utiliser comme un tableau, un tableau Kanban ou un Calendrier.

Par exemple, un simple document de compte-rendu de réunion peut également inclure un suivi des tâches qui se met à jour en temps réel.

Fonctionnalité n° 3 : boutons intégrés pour activer/désactiver le contenu

via Notion VIP

Vous pouvez masquer des sections à l'intérieur de blocs qui permettent d'activer ou de désactiver les fonctions, que les lecteurs ne peuvent développer que s'ils en ont besoin.

Cette méthode fonctionne bien pour les documents longs. Vous pouvez garder le contenu principal clair tout en ajoutant des détails supplémentaires, des notes ou des instructions en dessous.

💡 Conseil de pro : Définissez une « définition du travail terminé » en ajoutant une case à cocher obligatoire au bas de chaque guide, qui exige qu’une deuxième personne suive les étapes et valide le travail. Si un collègue ne parvient pas à terminer la tâche en utilisant uniquement votre document, cela signifie que le guide n’est pas encore finalisé, ce qui vous oblige à repérer ces petites étapes « implicites » qui passent généralement inaperçues.

Fonctionnalité n° 4 : Notion IA

via Notion

Notion IA est intégré à l'éditeur et fonctionne sur n'importe quel texte que vous êtes en train de rédiger. Vous pouvez sélectionner une section et lui demander de la réécrire, de la raccourcir, de la développer ou d'en modifier le ton.

Vous pouvez également lui demander de continuer à rédiger, d'expliquer quelque chose ou de restructurer le contenu en listes ou en sections.

📖 À lire également : Pourquoi les petites entreprises délaissent Notion : 7 limites de scalabilité

Comparaison des fonctionnalités de ClickUp Docs et Notion Docs

Voici comment les deux outils se comparent sur les fonctionnalités qui comptent le plus pour votre équipe. 👀

Fonctionnalité n° 1 : collaboration en temps réel

Commençons par parler de la collaboration en temps réel. Voici comment ClickUp Docs et Notion Docs se comparent lorsqu'il s'agit de synchroniser votre équipe pendant les modifications en cours.

ClickUp Documents

ClickUp Docs facilite la collaboration grâce à des curseurs en temps réel, des modifications en cours et des commentaires intégrés directement liés au texte concerné.

Ce qui le distingue, c'est que la collaboration va au-delà du document lui-même. Vous pouvez ajouter des commentaires, convertir les retours en tâches suivies avec des dates d'échéance et des tâches assignées, et @mentionner des collègues, le tout sans quitter le document.

Notion Documents

Notion affiche des avatars animés à côté des blocs de contenu lors des modifications en cours, ce qui vous permet de toujours savoir qui travaille sur quoi.

Ses commentaires intégrés et son partage au niveau de la page sont très pratiques pour réviser des documents volumineux, et l'historique des versions permet de revenir facilement en arrière si un élément est écrasé.

🏆 Vainqueur : ClickUp Docs remporte cette manche. Ses outils de collaboration vont plus loin en transformant les commentaires en tâches concrètes, comblant ainsi le fossé entre la discussion et l'exécution.

Fonctionnalité n° 2 : capacités d'IA

Passons maintenant à l'IA. Comment ces outils utilisent-ils l'intelligence artificielle pour aider votre équipe à travailler plus efficacement au sein des documents ?

ClickUp Documents

ClickUp Brain est profondément intégré à l'ensemble de l'environnement de travail, et pas seulement à l'éditeur de documents. Il peut effectuer des recherches dans vos documents, tâches, commentaires et applications intégrées pour répondre à vos questions et faire remonter des informations, où qu'elles se trouvent.

Dans les documents, une simple commande /Write with AI vous permet de rédiger du contenu, d'élaborer des plans structurés ou de générer des actions à mener à partir de notes brutes. Les super agents IA de ClickUp AI peuvent même mettre à jour automatiquement les documents en fonction de l'activité sur votre environnement de travail.

Notion Documents

Notion IA gère efficacement les tâches de rédaction en ligne, la rédaction de contenu, la résumation de pages et la génération de notes de réunion avec horodatage et liste des éléments à réaliser. Il peut faire référence à d'autres pages Notion pour obtenir des résultats plus personnalisés.

Cependant, ses fonctionnalités de questions-réponses et de recherche se limitent au contenu des pages plutôt qu'à un environnement de travail connecté plus large.

🏆 Vainqueur : ClickUp Docs l'emporte ici. La capacité de ClickUp Brain à indexer et à effectuer des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail, en regroupant les tâches, les commentaires, les discussions et les documents, lui confère un avantage significatif par rapport à l'approche de Notion IA, qui se limite à une seule page.

Fonctionnalité n° 3 : Organisation des documents

Voyons maintenant comment chaque outil gère la structuration et l'organisation de votre documentation à grande échelle.

ClickUp Documents

ClickUp propose des sous-pages imbriquées pour structurer les documents complexes sans défilement infini, ainsi que Hub Documents, une vue centralisée et consultable de tous les documents de votre environnement de travail.

Les documents sont également rattachés à des espaces, des dossiers et des listes, ce qui leur permet d'être à proximité du travail qu'ils soutiennent.

Notion Documents

L'imbrication illimitée des pages est l'un des principaux atouts de Notion. Les pages peuvent s'imbriquer les unes dans les autres sans véritable limite, et la navigation dans la barre latérale avec fil d'Ariane facilite la navigation dans une base de connaissances très profonde.

Les bases de données relationnelles peuvent également être directement liées à des pages wiki, ce qui fait de Notion un outil fiable pour les équipes qui souhaitent créer un référentiel de connaissances interne autonome.

🏆 Vainqueur : Tout dépend de votre cas d'utilisation. Notion l'emporte en termes de richesse et de flexibilité de la base de connaissances. ClickUp l'emporte lorsque la documentation doit rester en connexion avec le travail actif sur les projets.

💡 Conseil de pro : Définissez une « date d'expiration » dans les propriétés ou l'en-tête de votre document afin de déclencher une notification pour un nettoyage trimestriel. Si un document dépasse cette date sans avoir reçu le tampon « Révisé », une bannière « À traiter avec prudence » s'affiche en haut, empêchant ainsi votre équipe de suivre par inadvertance des procédures opératoires normalisées (SOP) obsolètes qui ne s'appliquent plus à votre infrastructure technologique actuelle.

Fonctionnalité n° 4 : Intégration des tâches

Enfin, voyons dans quelle mesure chaque outil relie vos documents au travail réellement effectué.

ClickUp documents

Vous pouvez surligner n'importe quel texte dans un document et le convertir instantanément en une tâche suivie, avec un responsable, une date d'échéance, une priorité et un lien direct vers le document d'origine.

Les tâches ClickUp en cours peuvent également être intégrées directement dans les documents, ce qui permet de voir en permanence leur statut actuel sans avoir à changer d'outil.

Notion Docs

Notion vous permet d'intégrer des vues de base de données dans vos pages et de faire référence à des données de projet, ce qui est très pratique pour le suivi des informations.

Cependant, la création de tâches à partir du contenu des documents nécessite des étapes manuelles ou des intégrations tierces. Il s'agit d'une expérience moins fluide pour les équipes qui ont besoin de documentation pour passer à l'action.

🏆 Vainqueur : ClickUp Docs l'emporte haut la main. La conversion en tâche d'un simple clic et l'intégration des tâches en temps réel en font un outil de documentation bien plus axé sur l'exécution que Notion pour la gestion de projet.

Faut-il choisir ClickUp documents ou Notion documents ?

Si votre équipe a besoin d'une documentation qui s'adapte réellement à votre façon de travailler, ClickUp Docs s'impose comme le choix évident. Il se distingue en matière de collaboration, d'IA, d'organisation et d'intégration des tâches, vous offrant un environnement de travail unique où les documents donnent lieu à des actions concrètes.

Notion Docs est un outil fiable pour créer de superbes bases de connaissances autonomes. Mais dès que votre documentation doit interagir avec vos tâches, vos échéanciers et le flux de travail de votre équipe, ses limites commencent à apparaître.

Pour les équipes qui souhaitent ne plus passer d'un outil à l'autre et commencer à travailler à partir d'une véritable source unique de vérité, ClickUp est tout simplement la solution la plus complète.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Oui, ClickUp prend en charge les pages imbriquées, Hub Documents et Connected Search, qui couvrent les principaux cas d'utilisation des wikis, tels que la centralisation des connaissances et l'organisation hiérarchique des pages. Les équipes qui s'appuient fortement sur l'imbrication infinie et les vues de base de données relationnelle de Notion au sein des pages wiki devraient évaluer les deux solutions avant de changer.

ClickUp Brain offre un contexte plus large, car la recherche connectée indexe l'ensemble de votre espace de travail (documents, tâches, commentaires, chat et applications intégrées), tandis que la fonctionnalité Q&A de Notion AI se limite au contenu des pages. Notion AI est efficace pour la rédaction et la synthèse en ligne, mais les équipes qui ont besoin d'informations issues de l'IA sur l'ensemble de leur travail trouveront ClickUp Brain plus complet.

Oui, vous pouvez exporter des pages Notion au format Markdown ou HTML et migrer de Notion vers ClickUp Docs tout en conservant la mise en forme et la structure de base. L'outil d'importation de ClickUp prend en charge les transferts en masse pour faciliter les migrations de grande envergure.