Comment suivre les acomptes versés par les clients dans Google Sheets

Vous ouvrez votre ordinateur portable pour envoyer une facture et vous vous arrêtez. Avez-vous déjà facturé ce client pour ce mois-ci ? Ou était-ce le mois dernier ? Vous faites défiler vos e-mails, vos messages instantanés et une feuille de calcul à moitié mise à jour intitulée « Retainers_FINAL_v3 ».

Vous vous faites une note mentale pour vérifier plus tard, sachant très bien que « plus tard » signifie généralement juste avant la saison des impôts. Les acomptes sont censés vous faciliter la vie : ils constituent un revenu prévisible, mais leur suivi peut rapidement devenir compliqué.

Ce guide vous explique comment créer un outil de suivi des acomptes versés par les clients dans Google Sheets. Nous aborderons les points essentiels, les instructions d'installation étape par étape et les bonnes pratiques pour garantir l'exactitude de votre facturation et la solidité de vos relations avec vos clients.

Nous verrons également comment ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, vous aide lorsque Google Sheets commence à vous sembler limité. 💁

Pourquoi suivre les acomptes versés par les clients dans un tableur ?

Vous jonglez entre plusieurs clients et vous avez le sentiment tenace de ne pas pouvoir distinguer vos heures facturables de vos heures non facturables. Cela entraîne une perte de revenus ou des discussions délicates avec vos clients au sujet de dépassements imprévus, ce qui nuit à la confiance que vous avez mis tant d'efforts à établir.

Une seule feuille regroupe toutes ces données, ce qui permet de voir facilement qui approche de sa limite et qui a des heures inutilisées. Voici pourquoi vous devriez commencer par là. 🛠️

Installation immédiate : commencez à suivre dès aujourd'hui, sans formation ni apprentissage du logiciel.

Personnalisation personnalisée : bénéficiez de la liberté de créer des colonnes et des formules qui correspondent à votre structure de facturation unique.

Partage facile avec les clients : exportez ou accordez un accès en lecture seule pour une communication transparente.

Coût nul : accédez à un outil gratuit, ce qui en fait un bon choix pour les freelances ou les petites équipes qui commencent tout juste à utiliser un modèle de contrat de services.

Si les feuilles de calcul sont efficaces pour les installations simples, elles ne permettent pas l'automatisation des mises à jour manuelles.

🧠 Anecdote : Le terme « retainer » (retention) trouve son origine au Moyen Âge (XVe siècle) pour désigner une personne, souvent un fidèle partisan ou un individu en situation de dépendance par rapport à une personne de haut rang, qui était « retenu » à son service. Ces individus, qui faisaient souvent partie d'un groupe plus large appelé « retinue » (suivants) ou « affinity » (affinité), étaient chargés de servir un seigneur, un noble ou un monarque en tant que conseillers, gardes du corps, serviteurs ou soldats.

Éléments clés d'un outil de suivi des acomptes versés par les clients dans Google Sheets

Un outil de suivi des honoraires des clients dans Google Sheets est une feuille de calcul qui permet de surveiller les contrats d'honoraires, vous offrant ainsi une vue claire des heures travaillées, des soldes restants et des cycles de facturation.

Vous avez déjà essayé de créer un outil de suivi, mais cela a conduit à un système difficile à assurer la maintenance, entraînant des litiges de facturation et, finalement, l'abandon complet de cet outil.

Voici quelques données essentielles qui rendent la gestion des acomptes vraiment utile. 📊

Informations sur les clients et les projets

Chaque ligne de votre outil de suivi doit contenir des données d'identification de base afin de vous aider à organiser votre travail. Cela comprend le nom du client, son contact principal, le nom du projet ou de la mission, la date de début et tout nombre de référence de contrat pertinent.

Lorsque vous gérez plusieurs acomptes, vous devez pouvoir filtrer ou rechercher rapidement par client sans avoir à faire défiler des centaines de lignes.

💡 Conseil de pro : ajoutez une colonne « Statut » avec des options telles que Actif, En pause ou Achevé. Cela vous permet de filtrer facilement les clients inactifs de votre vue de travail principale, ce qui vous permet de garder votre outil de suivi clair et précis.

Honoraires et cycle de facturation

Pour éviter toute confusion au niveau des flux de trésorerie lorsque vous facturez un client, vous devez suivre le montant mensuel de la provision, la fréquence de facturation (mensuelle ou trimestrielle, par exemple), les conditions de paiement et la date de renouvellement.

Un exemple courant de frais de service est un forfait de 3 000 $ par mois pour 20 heures de travail de conception, facturé le premier jour du mois, avec des conditions de paiement à 30 jours nets. Votre feuille de calcul doit reprendre tous ces détails dans des colonnes dédiées.

🔍 Le saviez-vous ? Dans des professions telles que le droit, la durée est souvent enregistrée par incréments précis (par exemple, 0,1 heure ou blocs de 6 minutes) afin de garantir une facturation précise par rapport aux acomptes.

Suivi des heures ou des livrables

Votre méthode de suivi doit correspondre à la structure de votre contrat. Certains honoraires sont calculés sur la base d'un nombre d'heures, le client payant un nombre d'heures fixe par mois, tandis que d'autres sont calculés sur la base d' s en fonction des livrables du projet, le client payant pour un nombre spécifique de résultats.

Voici ce qu'il faut suivre en matière de suivi :

Pour les honoraires basés sur les heures : la date, une description de la tâche, le membre de l'équipe qui a effectué le travail, les heures enregistrées et le total cumulé pour le mois.

Pour les travaux basés sur des livrables : le nom du livrable, sa date d'échéance, son statut d'achèvement et le nombre de révisions.

Si vous gérez les deux types de provisions, utilisez des onglets distincts dans votre feuille de calcul. Les mélanger dans une seule vue est source de confusion et de maux de tête pour la création de rapports.

Solde et statut de paiement

Vos clients s'attendent à connaître leur solde restant à tout moment, et chercher une réponse à tâtons érode la confiance que vous avez établie. Votre outil de suivi doit inclure des colonnes pour les heures ou les livrables utilisés, le solde restant, tout solde reporté des mois précédents, le statut de la facture et la date de réception du paiement.

Vous pouvez utiliser des formules de soustraction simples telles que « =Heures de provision – Heures utilisées » pour calculer automatiquement le solde restant. Pour le statut des paiements, créez un menu déroulant avec des options telles que « Non facturé », « Facturé », « Payé » et « En retard » afin de garantir la clarté du suivi financier.

Comment créer un outil de suivi des acomptes versés par les clients dans Google Sheets

Vous savez quelles informations suivre, mais regarder une feuille de calcul vierge peut sembler intimidant, surtout lorsque vous pensez à la configuration de formules et à la liaison de différents onglets.

Cette hésitation peut entraîner une perte d'heures facturables ou un outil de suivi peu pratique qui tombe facilement en panne. Grâce à ce guide simple, vous pouvez créer un outil de suivi fonctionnel en quelques minutes. ✨

Étape n° 1 : configurez la structure de votre feuille de calcul

Commencez par créer une nouvelle feuille Google Sheets. Nommez le premier onglet « Aperçu client » pour les données de résumé et créez un deuxième onglet nommé « Journal de temps » pour les entrées détaillées.

Organisez votre feuille Google Sheets avec des en-têtes spécifiques

Dans l'onglet « Aperçu du client », ajoutez des en-têtes pour :

Nom du client

Montant des acomptes

Heures incluses

Cycle de facturation

Date de début

Statut

Heures utilisées (ce mois-ci)

Heures restantes

Notes

Étape n° 2 : créez l'onglet « Journal de temps » et liez-le à des formules.

Dans l'onglet « Time Log » (Journal des heures), ajoutez des colonnes pour

Date

Nom du client

Description de la tâche

Membre de l'équipe

Heures

Menu déroulant « Facturable (Oui/Non) »

Ajoutez la formule SUMIF dans la colonne « Heures utilisées »

Utilisez la formule SUMIF pour extraire automatiquement le total des heures de l'onglet « Time Log » (Journal des heures) vers l'onglet « Client Overview » (Aperçu du client). Par exemple, dans la colonne « Hours Used » (Heures utilisées), vous pouvez utiliser une formule telle que =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E).

🔍 Le saviez-vous ? 94 % des feuilles de calcul utilisées dans les décisions de l'entreprise contiennent des erreurs critiques. Le plus gros problème réside dans la planification de base. La plupart des feuilles de calcul sont créées à la volée, sans structure claire ni validation, et les problèmes ne sont détectés qu'après avoir déjà affecté les prix, la facturation ou les opérations.

Étape n° 3 : Ajouter un formatage conditionnel

Mettez en évidence les informations importantes à l'aide du formatage conditionnel. Par exemple, vous pouvez définir une règle pour mettre en surbrillance la cellule « Heures restantes » en rouge lorsque le solde passe en dessous d'un certain seuil, par exemple deux heures.

Accédez à l'onglet Format > Mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les informations

💡 Conseil de pro : verrouillez les cellules qui contiennent vos formules pour empêcher les membres de votre équipe de les écraser ou de perturber vos calculs par inadvertance.

Étape n° 4 : configurer la validation des données

Évitez les fautes de frappe et assurez la cohérence de vos données en créant des menus déroulants pour les colonnes telles que « Nom du client » et « Statut ». Cela garantit le bon fonctionnement des formules et l'exactitude de vos rapports.

💡 Conseil de pro : avant de le déployer à l'ensemble de votre équipe, testez votre nouvel outil de suivi avec les données d'un seul client afin de détecter rapidement toute erreur de formule.

Bonnes pratiques pour gérer les acomptes versés par les clients dans Google Sheets

Vous avez créé le suivi parfait, mais après quelques semaines, il est déjà obsolète et sa maintenance devient une corvée. Ces bonnes pratiques opérationnelles vous aideront à maintenir votre feuille de calcul précise et utile au fil du temps. 👇

Enregistrez votre temps quotidiennement, et non hebdomadairement : attendre le vendredi pour enregistrer vos heures entraîne souvent des tâches oubliées et des enregistrements inexacts, ce qui rend attendre le vendredi pour enregistrer vos heures entraîne souvent des tâches oubliées et des enregistrements inexacts, ce qui rend la gestion du relevé de temps cruciale.

Vérifiez les soldes avant les appels des clients : rien ne nuit plus rapidement à la confiance que d'être surpris lorsqu'un client vous interroge sur ses heures restantes.

Définissez des rappels dans votre calendrier pour les renouvellements : vous devez ajouter des alertes deux semaines avant chaque renouvellement de contrat afin d'avoir le temps de discuter des changements de portée ou des ajustements de tarifs.

Documentez immédiatement les changements de portée : si un client demande si un client demande un travail qui ne relève pas de la provision , notez-le dans le suivi avant de commencer afin d'éviter tout litige ultérieur.

Archivez les acomptes versés : gardez votre vue de travail claire en déplaçant les clients inactifs vers un onglet « Archive » séparé.

Sauvegardez votre feuille chaque mois : bien que Google Sheets enregistre automatiquement les modifications, des suppressions accidentelles peuvent se produire. Pour plus de tranquillité d'esprit, exportez une copie sur votre disque local.

Ces habitudes sont efficaces pour une petite liste de clients, mais la discipline manuelle qu'elles exigent s'effrite souvent à mesure que votre entreprise se développe.

📮 ClickUp Insight : 39 % des personnes interrogées déclarent que l'instabilité financière est leur plus grande crainte lorsqu'elles envisagent une carrière diversifiée : l'incertitude est le principal obstacle. Au lieu de deviner où vont votre temps et votre argent, ClickUp vous permet de suivre chaque heure consacrée à chaque projet grâce à son système intégré de suivi du temps. Vous pouvez étiqueter les tâches par client ou par source de revenus, enregistrer les heures facturables et utiliser des champs personnalisés pour enregistrer les tarifs ou les paiements. Grâce aux tableaux de bord de ClickUp, vous voyez exactement combien de temps vous investissez, ce que cela vaut et quels sont les projets les plus rentables, le tout en temps réel.

Limites du suivi des acomptes dans Google Sheets

Votre système de feuilles de calcul commence à craquer sous la pression d'une liste de clients toujours plus longue. Ce chaos manuel entraîne une perte de revenus, l'impossibilité d'obtenir un aperçu en temps réel sans rapports manuels et un flux de travail peu professionnel.

Voici les contraintes spécifiques qui s'accumulent à mesure que vous vous développez :

Aucune protection pour la collaboration en temps réel : lorsque plusieurs membres de l'équipe effectuent des modifications en cours sur une feuille en même temps, ils peuvent facilement écraser les entrées les uns des autres ou endommager des formules essentielles.

La saisie manuelle des heures est source d'erreurs : oublier d'enregistrer les heures ou saisir des données incorrectes peut fausser l'ensemble du calcul de votre solde, ce qui entraîne des factures inexactes.

Absence d'alertes automatisées : vous ne saurez pas qu'un client a atteint 90 % d'utilisation tant que vous n'aurez pas vérifié manuellement la feuille, et à ce moment-là, vous aurez peut-être déjà dépassé la provision.

La création de rapports nécessite un travail supplémentaire : la génération de rapports mensuels pour les clients implique de copier-coller manuellement les données dans un autre document ou e-mail.

Le suivi des versions est compliqué : si quelque chose ne fonctionne plus, pour suivre qui a modifié quoi et quand, il faut fouiller dans l'historique des révisions, qui est compliqué.

Pas d'intégration avec la facturation : vous devez transférer manuellement toutes les données de votre outil de suivi vers votre vous devez transférer manuellement toutes les données de votre outil de suivi vers votre outil de facturation , ce qui double le travail et augmente le risque d'erreurs.

Lorsque ces limites commencent à vous coûter plus de temps et d'argent que ce que vous économisez grâce au tableur, il est temps d'explorer les logiciels intelligents de gestion des acomptes.

Pourquoi vous avez besoin de plus qu'un simple tableur : Cessez de gérer votre agence à l'aide de feuilles de calcul — Ces outils de gestion d'agence sont évolutifs 😮‍💨🔥 | ClickUp

Comment suivre le suivi des acomptes versés par les clients dans ClickUp

Le chaos de vos feuilles de calcul vous noie sous les mises à jour manuelles et la prolifération des outils. Éliminez le travail manuel et le risque d'erreurs en intégrant votre suivi du temps, vos données clients et votre gestion de projet dans le premier environnement de travail IA convergent au monde : ClickUp ! 🤩

Aperçu de la plateforme :

Découvrons ensemble pourquoi cet outil est idéal pour les agences et les freelances. ✨

Créez votre base de données

Dans Google Sheets, les outils de suivi des honoraires forfaitaires échouent généralement pour une seule raison : les règles changent. Les heures sont reportées, les tarifs varient selon les clients, et certains honoraires forfaitaires sont réinitialisés chaque mois, tandis que d'autres ne le sont pas.

ClickUp conserve la disposition de la feuille de calcul avec laquelle vous êtes à l'aise, mais verrouille la structure à l'aide de la vue Tableur ClickUp et des champs personnalisés ClickUp intégrés. Chaque ligne peut représenter une provision client ou un cycle de provision mensuel.

Définissez des champs personnalisés ClickUp spécifiques pour vos tâches et consultez-les dans la vue Tableur ClickUp

Les champs personnalisés définissent clairement les règles :

Montant des acomptes

Heures incluses

Cycle de facturation

Report autorisé (Oui/Non)

Heures utilisées au cours du mois en cours

Par exemple, vous suivez 12 acomptes actifs dans la vue Tableur. Au lieu de recalculer les formules chaque mois, chaque tâche d'acompte comporte ses propres champs, de sorte que la logique reste intacte même lorsque les valeurs changent. Vous pouvez filtrer et trier votre liste de clients par n'importe quel champ, et lorsque vous la mettez à jour à un endroit, les modifications sont répercutées partout.

💡 Conseil de pro : Sheets peut afficher les montants des acomptes, mais il a du mal à répondre à la vraie question : quel travail consomme cet acompte ? Connectez les enregistrements d'acomptes directement aux tâches ou projets ClickUp avec ClickUp Relationships. Imaginons que l'acompte mensuel d'un client soit lié à 18 tâches dans les domaines de la stratégie, du contenu et de la conception. À tout moment, vous pouvez ouvrir l'acompte et voir exactement quel travail consomme des heures.

Évitez de faire des acomptes des budgets abstraits et faites en sorte qu'ils reflètent l'utilisation réelle grâce à ClickUp Relationships

Suivez chaque heure facturable

Dans Sheets, le temps passé sur les tâches est généralement suivi dans un onglet séparé, sans lien avec les livrables. C'est là que la confiance s'érode.

Obtenez des factures plus claires et des discussions plus sereines grâce au suivi du temps ClickUp

ClickUp Time Tracking relie le suivi du temps aux tâches, de sorte que l'utilisation des honoraires est toujours explicable. Supposons qu'un stratège consigne 2,25 heures pour « l'examen mensuel des performances ». Vous pouvez également les marquer comme facturables ou non facturables afin de garantir une facturation précise. Ces heures sont automatiquement ajoutées à l'utilisation des honoraires du client. Lorsque vient le moment de la facturation, il vous suffit de la vérifier.

🧠 Anecdote : le terme « freelance » est apparu au début des années 1800 pour désigner les mercenaires médiévaux ou « free lances », dont les services n'étaient liés à aucun seigneur en particulier.

Visualisez l'état des acomptes en un coup d'œil

Les acomptes échouent discrètement. Un mois, tout va bien, le mois suivant, ils sont dépassés, et vous ne vous en rendez compte qu'après la livraison.

Les tableaux de bord ClickUp permettent de détecter ce risque à un stade précoce.

Les tableaux de bord ClickUp à mise à jour automatique simplifient la communication avec les clients et renforcent la confiance.

Vous pouvez créer un tableau de bord affichant :

Acomptes proches du dépassement des heures allouées

Acomptes avec du temps inutilisé en milieu de mois

Clients présentant des dépassements réguliers

Gérez et analysez les acomptes de manière proactive avec les tableaux de bord ClickUp

Voici quelques cartes personnalisées que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord :

Fiche de suivi du temps : affiche le nombre total d'heures enregistrées par client pour le cycle de facturation en cours.

Carte Liste (Tâches liées aux contrats de services) : Affiche toutes les tâches liées à un contrat de services client.

Carte de progression des champs personnalisés : visualise le pourcentage d'heures de contrat consommées

Diagramme à barres (heures par client) : compare les heures utilisées pour tous les contrats de services.

Fiche de tableau (aperçu de l'état des acomptes) : vous permet de visualiser des colonnes telles que Client, Heures d'acompte, Heures utilisées, % utilisé, Statut de facturation, Renouvellement.

Cela vous permet de suivre l'utilisation de l'équipe par client et de repérer les tendances en matière de dérive des objectifs avant qu'elles ne se transforment en litiges de facturation.

Guide rapide pour créer votre tableau de bord :

Rendez votre flux de travail intelligent grâce à l'IA

ClickUp Brain, l'IA contextuelle de la plateforme, fonctionne à partir de vos données de retenue existantes (tâches, temps suivi, champs personnalisés, relations). Au lieu de consulter plusieurs cartes du tableau de bord, vous pouvez poser des questions directes et obtenir des réponses contextuelles tirées de votre environnement de travail.

Ce qu'il fait bien pour les acomptes :

Lecture du suivi du temps par rapport aux tâches liées aux honoraires

Comprenez les champs personnalisés tels que Heures de provision, Cycle de facturation et Nom du client.

Résume les tendances pour plusieurs clients et périodes

Génère des résumés prêts à être présentés aux clients à partir de données réelles (et non d'estimations).

Obtenez des informations sur vos données de provision tant qu'il est encore temps d'ajuster la portée, le rythme ou les attentes avec ClickUp Brain

📌 Exemples d’invites :

« Quels clients sont susceptibles de dépasser le nombre d'heures allouées avant la fin du mois ? » Fonctionnalité : examine l'utilisation actuelle + les jours restants dans le cycle de facturation

Fonctionnalité : examine l'utilisation actuelle et le nombre de jours restants dans le cycle de facturation

« Résumez l'utilisation des acomptes pour le client A en langage clair ». Fonctionnalité : génère un récapitulatif que vous pouvez coller dans un e-mail de facture ou un document de révision.

Fonctionnalité : génère un récapitulatif que vous pouvez coller dans un e-mail de facture ou un document de révision

« Quels sont les contrats de services dont l'utilisation est systématiquement inférieure à 60 % ? » Fonctionnalité : aide à identifier les incohérences de prix ou les problèmes d'engagement

Ce qu'il fait : aide à identifier les incohérences de prix ou les problèmes d'engagement

Fonctionnalité : examine l'utilisation actuelle et le nombre de jours restants dans le cycle de facturation

Fonctionnalité : génère un récapitulatif que vous pouvez coller dans un e-mail de facture ou un document de révision

Ce qu'il fait : aide à identifier les incohérences de prix ou les problèmes d'engagement

Automatisez les tâches répétitives

Alors que ClickUp Brain répond à vos questions, les super agents ClickUp travaillent de manière proactive en arrière-plan. Ils surveillent votre environnement de travail en permanence et signalent les problèmes sans que vous ayez à leur demander.

Laissez le système gérer le travail routinier et signaler les problèmes à l'aide de ClickUp Super Agents

Ce qu'ils font :

Surveillez le temps utilisé par rapport aux limites des acomptes.

Surveillez les cycles de facturation et les dates de renouvellement.

Détectez les modèles d'utilisation qui indiquent un glissement de périmètre ou une sous-utilisation.

Envoyez automatiquement des résumés ou des alertes (hebdomadaires, mensuels ou basés sur des seuils).

Par exemple, vous pouvez créer un Super Agent qui vous alerte lorsqu'un client dépasse 75 % de son forfait à la moitié du mois, ce qui vous laisse le temps de redéfinir vos priorités. Ou avant un renouvellement, un autre Super Agent met en évidence les forfaits dont l'utilisation dépasse régulièrement les limites.

🔍 Le saviez-vous ? Historiquement, certains contrats de services interdisaient aux professionnels de représenter tout client présentant un conflit d'intérêts. Au fil du temps, ce type de « contrat exclusif » est devenu moins courant en raison des règles éthiques applicables aux services juridiques modernes.

Conservez ClickUp dès que possible

Google Sheets est un bon point de départ pour le suivi des acomptes versés par les clients. Il vous offre une bonne visibilité, vous oblige à réfléchir aux limites et vous aide à éviter d'avancer à l'aveuglette. Pendant un certain temps, cela suffit. Mais dès que les acomptes s'accumulent (cycles de facturation différents, règles de report, utilisation inégale), la feuille de calcul commence à demander plus d'attention que les acomptes eux-mêmes.

ClickUp s'intègre parfaitement ici. Vous disposez toujours de la structure d'un tableau, mais celui-ci est désormais relié au travail réel, au suivi du temps et à la visibilité en direct. Les tableaux de bord vous indiquent l'état des acomptes avant que les choses ne dérapent. ClickUp Brain vous aide à repérer les tendances à un stade précoce. Les super agents surveillent l'utilisation afin que vous n'ayez pas à vous souvenir de vérifier.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

FAQ

Quel est un exemple de structure tarifaire pour les honoraires de service pour le travail avec les clients ?

Une structure tarifaire courante consiste en des honoraires mensuels de 2 500 $ pour 15 heures de travail, les heures non utilisées étant reportées sur le mois suivant et les heures supplémentaires facturées 175 $/heure.

Comment suivre les heures facturées lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent sur le même client ?

Chaque membre de l'équipe doit enregistrer ses heures séparément en indiquant son nom pour chaque entrée. Une formule SUMIF peut ensuite être utilisée pour additionner toutes les entrées par client, quelle que soit la personne qui les a enregistrées.

Devriez-vous suivre les heures de travail ou les livrables dans votre outil de suivi des clients ?

Cela doit correspondre à la structure de votre contrat. Si vous avez convenu d'un nombre d'heures fixe, suivez les heures, et si vous avez promis des résultats spécifiques tels que des articles de blog ou des conceptions, suivez les livrables.

Quand passer de Google Sheets à un logiciel dédié à la gestion des acomptes ?

Envisagez de changer de système lorsque vous gérez plus de cinq clients actifs ou que vous passez beaucoup de temps à saisir et à rapprocher manuellement les entrées.