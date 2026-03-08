Comment l'IA améliore l'engagement des partenaires : cas d'utilisation pratiques

Vous avez terminé toutes les tâches nécessaires pour offrir à vos partenaires le meilleur départ possible :

Vous avez désigné un interlocuteur, envoyé des kits de bienvenue et signé les accords. Vous avez organisé des sessions de formation en direct pour expliquer votre produit, délivré des certifications et partagé vos meilleurs argumentaires de vente.

Sur le papier, vos partenaires sont prêts à remporter la victoire.

Pourtant, les transactions sont au point mort et les revenus prévus restent un rêve inaccessible.

Il est naturel de se demander : Avons-nous choisi les mauvais partenaires ? Probablement pas. Peut-être ne les avez-vous pas suffisamment impliqués.

L'engagement des partenaires basé sur l'IA garantit que vos revendeurs, distributeurs et affiliés disposent à la fois des connaissances et de la motivation nécessaires pour vendre votre produit, sans que vous ayez à les relancer.

Ci-dessous, nous vous montrons comment l'IA contribue à l'engagement des partenaires, ainsi que les étapes pour la mettre en œuvre👇

Qu'est-ce que l'engagement des partenaires ?

L'engagement des partenaires est un processus continu qui consiste à établir et à entretenir des relations avec vos partenaires afin qu'ils restent actifs, alignés et motivés pour vendre votre produit de manière cohérente.

Voici comment cela se traduit dans la pratique :

Échanges réguliers : planifiez des appels hebdomadaires pour passer en revue les transactions en cours, résoudre les problèmes et planifier ensemble les prochaines étapes.

Communication personnalisée : envoi de newsletters ciblées contenant des mises à jour sur les produits, des conseils sur le marché, des exemples de réussite, des ressources supplémentaires, etc. , afin de donner plus de moyens aux partenaires.

Suivi des performances : surveillance des indicateurs tels que les transactions par partenaire, les prospects générés, la participation aux webinaires et les scores de santé des partenaires.

Programmes de reconnaissance : offrir des primes, des récompenses et du contenu exclusif pour motiver les meilleurs éléments.

Essayer de gérer tout cela manuellement n'est pas viable à long terme.

1️⃣ Tout d'abord, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour vous occuper personnellement de chaque partenaire. Vous vous concentrez donc naturellement sur ceux qui génèrent déjà des revenus, tandis que d'autres, qui présentent un potentiel énorme, restent sans contact significatif pendant des mois.

2️⃣ Deuxièmement, l'activité des partenaires est noyée dans les e-mails, les logiciels CRM et les messages instantanés. Le temps que vous extrayez et analysiez ces données, elles sont déjà obsolètes.

C'est là que l'IA vient à votre secours.

⚖️ Connaissez la différence : facilitation des partenaires vs engagement des partenaires Ne confondez pas ces phases distinctes du cycle de vie des partenaires : Accompagnement des partenaires : la phase initiale au cours de laquelle vous fournissez aux nouveaux partenaires la formation, les certifications et les guides pratiques dont ils ont besoin pour développer leurs compétences.

Engagement des partenaires : la phase post-intégration, au cours de laquelle vous établissez des relations grâce au suivi, à des incitations et à des mesures d'encouragement afin de fidéliser vos partenaires à long terme.

Qu'est-ce que l'engagement des partenaires basé sur l'IA ?

L'engagement des partenaires basé sur l'IA utilise l'apprentissage automatique, l'automatisation et l'analyse prédictive pour personnaliser et adapter les interactions avec les partenaires. Cela vous permet de rester en contact avec tous les partenaires de votre écosystème (et pas seulement les comptes de premier plan) sans avoir à ajouter de nouveaux gestionnaires de canaux.

Voici comment différentes technologies d'IA fonctionnent ensemble pour réaliser l'automatisation de l'engagement des partenaires :

Apprentissage automatique (ML) : les modèles ML excellent dans l'analyse de grandes quantités de données en quelques secondes. Cela signifie que vous pouvez analyser le comportement des partenaires, les performances des campagnes et la santé des prospects en temps réel afin de repérer les changements dans les modèles d'engagement dès qu'ils se produisent.

Analyses prédictives : ces modèles utilisent des données en temps réel et historiques pour réaliser des prévisions des tendances futures. Ils peuvent prédire le déclin de l'engagement des partenaires, les revenus de vente prévus, les opportunités de vente incitative, les transactions bloquées, etc.

Traitement du langage naturel (NLP) : le NLP aide les modèles d'IA à comprendre et à générer le langage humain. C'est ainsi que l'IA lit les e-mails, répond aux questions des partenaires, détecte leur sentiment et interprète leurs commentaires.

IA générative : les outils d'IA générative tels que ChatGPT, Gemini et Claude vous aident à créer du contenu sur mesure, qu'il s'agisse de supports de formation pour les partenaires, de messages de sensibilisation, de newsletters ou d'articles de base de connaissances.

🚀 Avantage ClickUp : accédez instantanément à des modèles haut de gamme tels que GPT, Claude Sonnet et Gemini en un seul endroit grâce à ClickUp Brain. Aucun abonnement ni connexion supplémentaire n'est nécessaire. Passez d'un modèle d'IA à l'autre pour vos tâches de résumé avec ClickUp Brain. Comment utiliser différents modèles d'IA pour l'engagement des partenaires : Gemini : idéal pour analyser des données provenant de plusieurs types de fichiers, tels que des transcriptions d'appels, de longs fils de discussion par e-mail et des images.

ChatGPT : idéal pour la création quotidienne de contenu et la communication régulière avec les partenaires.

Claude : parfait pour le raisonnement approfondi et l'analyse complexe des données des partenaires.

🧠 Anecdote : À la fin des années 1940, Brownie Wise, une entrepreneuse basée à Miami, a fait de Tupperware une marque incontournable grâce à ses célèbres « Tupperware parties ». Au lieu de s'appuyer sur les magasins, elle a recruté des femmes pour organiser des réunions sociales afin de présenter et de vendre les produits. Cette approche a remporté un franc succès. En 1949, la demande a tellement augmenté qu'un distributeur aurait vendu plus de 56 Wonder Bowls en une seule semaine ! via Smithsonian Magazine

Avantages de l'utilisation de l'IA pour l'engagement des partenaires

L'utilisation d'outils basés sur l'IA dans vos programmes partenaires offre plusieurs avantages clés :

Automatisez les tâches répétitives : évitez le travail fastidieux. L'IA envoie automatiquement des e-mails de suivi, rappelle aux partenaires de mettre à jour leurs offres, les informe des changements de produits, génère des rapports et conserve les archives.

Segmentez vos partenaires de manière dynamique : au lieu de regrouper les partenaires par région ou par taille une fois par trimestre, l'IA les segmente en temps réel en fonction de leur comportement. Si un petit partenaire double soudainement son volume de prospects, l'IA le place immédiatement dans un segment à forte croissance.

Créez des parcours hyper-personnalisés pour vos partenaires : l'IA suit chaque point de contact, des connexions au portail au fait de télécharger des ressources, afin de créer un parcours personnalisé pour chaque partenaire. Ainsi, certains peuvent recevoir des conseils spécifiques à une transaction, tandis que d'autres reçoivent des rappels hebdomadaires pour rester actifs.

Prévision du comportement et des préférences des partenaires : en analysant en permanence les signaux d'engagement des partenaires, tels que les taux d'ouverture des e-mails ou l'activité sur le portail, l'IA peut prédire quels partenaires sont en train de perdre leur intérêt. Vous pouvez également identifier leurs incitations et leurs canaux de communication préférés afin de les réengager efficacement.

Offrez une assistance en temps réel : les chatbots alimentés par l'IA fournissent des réponses instantanées et précises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de votre base de connaissances et des données de votre environnement de travail. Cela permet de maintenir la dynamique d'un partenaire pendant un cycle de vente, sans interrompre votre équipe.

Obtenez des recommandations de formation sur mesure : au lieu d'envoyer les mêmes supports de formation à tous les partenaires, l'IA identifie les lacunes spécifiques en matière de performances et recommande les modules ou certifications adaptés à chacun.

⚠️ Avertissement : l'IA fournit les informations et l'automatisation nécessaires à la croissance. Cependant, elle ne peut pas reproduire les discussions qui permettent d'établir la confiance, lire les signaux subtils ou ajouter une touche humaine. Utilisez-la donc d'abord pour éclairer votre stratégie, puis mettez à profit votre expertise et vos compétences en gestion des relations avec les partenaires (PRM) pour établir des relations.

Ce que l'IA remplace et ne remplace pas dans l'engagement des partenaires L'IA ne remplace pas la construction de relations, la stratégie de distribution ou les discussions basées sur la confiance avec vos partenaires les plus importants. Elle ne supprime pas le besoin de responsables partenaires ni n'élimine le jugement humain. Elle aide simplement votre équipe à développer l'aspect opérationnel de l'engagement en détectant les risques plus tôt, en personnalisant plus rapidement les prises de contact, en mettant en avant les bonnes ressources et en effectuant l'automatisation du travail de suivi répétitif qui est généralement négligé.

Comment l'IA aide les équipes partenaires : principaux cas d'utilisation

Voyons maintenant comment l'IA aide les responsables partenaires à travailler plus efficacement et à établir des relations plus solides.

⭐ Bonus : nous partagerons également des exemples concrets illustrant comment ClickUp Brain, notre assistant IA contextuel, vous aide dans chaque domaine.

1. Intégration des partenaires

L'IA rationalise l'intégration des partenaires en automatisant les tâches répétitives et en fournissant des conseils en temps réel. Elle peut automatiquement segmenter les nouveaux partenaires, générer des checklists personnalisées pour l'intégration et partager les modules de formation adaptés en fonction du profil du partenaire.

Les équipes déploient également des chatbots IA pour répondre aux questions courantes relatives à l'intégration et transmettre les problèmes complexes au responsable concerné lorsque cela est nécessaire.

📌 Exemple : lorsqu'un nouveau partenaire rejoint votre programme, vous pouvez inviter Brain à rédiger un e-mail de bienvenue comprenant les étapes spécifiques d'intégration, les ressources de formation et les contacts clés afin de personnaliser l'expérience du partenaire dès le premier jour. Rédigez des e-mails de bienvenue pour intégrer de nouveaux partenaires à l'aide de ClickUp Brain.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils CRM basés sur l'IA qui valent la peine d'être essayés

2. Notation intelligente des partenaires

/IA extrait les données de votre CRM, de vos plateformes marketing et de vos systèmes d'apprentissage afin d'évaluer les partenaires en fonction de la qualité des transactions, de leur contribution au pipeline et de leur engagement. Elle attribue à chaque partenaire un score dynamique qui s'actualise automatiquement à mesure que son activité évolue.

📌 Exemple : demandez simplement à Brain d'afficher le nombre de contrats conclus par chaque partenaire au cours du dernier trimestre, attribuez des notes en fonction du chiffre d'affaires ou de la participation, et mettez en avant vos trois meilleurs partenaires. L'IA peut également signaler les partenaires dont l'activité est en baisse et suggérer les cas nécessitant un suivi. Évaluez vos partenaires en fonction de leurs performances récentes ou en temps réel à l'aide de ClickUp Brain.

3. Séquences d'engagement automatisées

Contrairement aux outils traditionnels qui envoient le même e-mail à tout le monde, l'IA analyse les signaux en temps réel, comme le fait qu'un partenaire télécharge un guide, pour déclencher l'étape suivante pertinente. Par exemple, les inciter à signer des contrats ou à enregistrer de nouvelles transactions.

Vous pouvez également utiliser l'IA pour optimiser le timing et le canal de ces messages. Cela signifie que vous pouvez vérifier si un partenaire est plus susceptible de répondre à un message LinkedIn ou à un e-mail, et à quel moment de la journée.

📌 Exemple : supposons que vous souhaitiez présenter à vos partenaires les fonctionnalités d'un nouveau produit. Au lieu d'écrire des e-mails un par un, demandez à Brain de générer une séquence complète de plusieurs e-mails, chacun mettant l'accent sur un avantage ou un cas d'utilisation différent. En quelques minutes, vous disposerez de brouillons structurés avec des objets, des salutations personnalisées et des messages clairs que vous pourrez peaufiner avant de les envoyer. Générez des séquences d'engagement par e-mail de bout en bout avec ClickUp Brain.

📚 En savoir plus : Notre liste des meilleurs outils d'IA pour l'engagement des partenaires

4. Formation et accompagnement des partenaires

Les plateformes PRM avancées basées sur l'IA peuvent adapter les cours en fonction du rôle, des performances et du niveau d'expertise d'un partenaire. Elles recommandent automatiquement les meilleurs modules, suggèrent les étapes suivantes après une certification et proposent même des micro-cours lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est lancée.

De plus, l'IA peut également être utilisée pour simuler des scénarios de vente afin d'aider les partenaires à s'entraîner à présenter leurs arguments ou à dissiper leurs doutes pendant la formation.

📌 Exemple : au lieu de partir de zéro, utilisez Brain pour créer un manuel de formation complet basé sur vos besoins. Une fois le brouillon prêt, il peut en extraire les points clés dans un bref résumé que les partenaires peuvent parcourir avant de se plonger dans le guide complet. Créez des supports de formation approfondis à l'aide de ClickUp Brain.

5. Assistance à la conclusion de contrats et aide à la co-vente

Lorsque les partenaires vendent activement, ils ont souvent besoin de réponses rapides, qu'il s'agisse de prix, de positionnement ou de processus internes. Cependant, fournir une assistance manuelle constante prend beaucoup de temps et est souvent impossible.

C'est là que les outils d'IA prennent tout leur sens.

Qu'un partenaire soit en train d'élaborer une proposition, qu'il soit bloqué sur la tarification ou qu'il ne sache pas comment positionner une fonctionnalité, l'IA intervient instantanément. Elle extrait les détails du produit à partir de bases de connaissances, suggère des structures de tarification, génère des projets de proposition et fournit des conseils de communication, un peu comme votre assistant commercial personnel !

Pour les demandes d'assistance plus complexes, l'IA achemine intelligemment la requête vers le bon expert en lui fournissant tout le contexte nécessaire, ce qui permet de gagner un temps précieux dans la réponse.

📌 Exemple : lorsqu'un partenaire a besoin d'aide pour préparer une transaction, discutez avec Brain pour qu'il vous indique les ressources les plus pertinentes, telles que les directives de tarification, les modèles de proposition ou les exigences d'enregistrement des transactions. Au lieu d'effectuer des recherches dans plusieurs systèmes, vous obtiendrez des liens directs vers les documents appropriés, ainsi que des ressources supplémentaires pour faire avancer la transaction plus rapidement. Discutez avec ClickUp Brain pour répondre aux requêtes des partenaires et leur fournir une assistance instantanée.

6. Prévision des risques et envoi d’alertes

Au lieu d'attendre la revue trimestrielle pour se rendre compte qu'un partenaire ne génère plus de contrats, l'IA analyse en permanence les avertissements silencieux, tels qu'une baisse soudaine des connexions au portail, des réponses tardives aux prospects ou des certifications expirées.

Elle effectue une connexion en temps réel et vous alerte tant que la relation avec le partenaire peut encore être sauvée. Cela vous permet de réaffecter vos ressources ou de lancer de nouvelles mesures incitatives plusieurs semaines avant que le départ ne se produise réellement.

📌 Exemple : demandez à Prompt Brain d'identifier les partenaires à risque. Il peut analyser l'activité récente, mettre en évidence des tendances telles que la baisse des enregistrements de transactions et montrer les facteurs clés contribuant au risque afin que vous sachiez exactement qui nécessite votre attention et pourquoi. Demandez à Brain d'analyser les données des partenaires, de prédire les tendances et de signaler les activités à haut risque.

7. Assistance via la base de connaissances

Si trouver des informations dans votre base de connaissances vous donne l'impression de participer à une chasse au trésor, l'intelligence artificielle est la solution.

Les bases de connaissances alimentées par l'IA utilisent la recherche en langage naturel pour extraire des réponses précises à partir des guides produits, des FAQ, des étapes de dépannage et des informations de conformité. Au fil du temps, l'IA apprend des modèles d'utilisation afin d'améliorer les recommandations et même de mettre à jour automatiquement la base de connaissances avec les nouvelles informations obtenues à partir des tickets d'assistance ou des versions de produits.

📌 Exemple : la lecture de longs documents de formation et des wikis de l'entreprise prend beaucoup de temps. Pour obtenir des informations instantanées et correctes à partir de la base de connaissances, les partenaires peuvent utiliser ClickUp Enterprise Search. L'assistant IA contextuel consulte automatiquement votre base de connaissances pour recueillir les informations les plus pertinentes et les plus récentes. Utilisez ClickUp Enterprise Search pour résoudre instantanément les doutes et offrir l'assistance aux partenaires.

8. Gouvernance et suivi de la conformité

L'un des aspects les plus sous-estimés de la gestion des partenaires ? La conformité.

Peu importe les performances commerciales d'un partenaire s'il ignore les normes du secteur ou les exigences réglementaires.

Les modèles d'IA surveillent les violations potentielles des partenaires, telles que le co-branding non approuvé ou les lacunes en matière de conformité régionale. Dès qu'un problème est signalé, vous recevez une alerte instantanée accompagnée d'un rapport détaillé et de suggestions sur les étapes à suivre.

📌 Exemple : au lieu d'examiner les dossiers de certification un par un, demandez à Brain de vous montrer quels partenaires ont des certifications incomplètes ou expirées. Vous obtiendrez un aperçu clair indiquant quand chaque certification a été recommandée et quand elle a expiré, ce qui vous permettra de mener des suivis ciblés. Découvrez instantanément quels partenaires ont besoin de renouveler leur certificat grâce à ClickUp Brain.

Comment se lancer dans l'IA pour l'engagement des partenaires

Il existe de nombreux outils d'IA sur le marché pour automatiser l'engagement des partenaires. Mais il ne suffit pas de disposer d'une IA dans votre pile.

Vous avez besoin d'un assistant profondément intégré à votre environnement de travail, qui connaît vos processus sur le bout des doigts et s'intègre à l'ensemble de votre infrastructure technologique.

ClickUp, l'environnement de travail convergent basé sur l'IA, vient à votre secours.

Cela dit, voyons comment utiliser ClickUp pour gérer les partenariats et renforcer l'engagement :

Étape 1 : Concevez des flux de travail adaptés à vos pipelines personnalisés

Chaque partenariat est différent. Les étapes, les points de contact et les transferts peuvent varier en fonction de votre modèle d'entreprise. Pour renforcer l'engagement, vous devez d'abord créer des flux de travail qui correspondent réellement à vos pipelines de vente uniques.

ClickUp facilite le brainstorming, la conception et la mise en œuvre de ces flux de travail :

Mappez visuellement les étapes du partenariat avec les tableaux blancs ClickUp.

Planifiez vos pipelines de vente et créez des flux de travail de partenariat avec les Tableaux blancs ClickUp.

Les tableaux blancs ClickUp vous offrent un espace illimité pour esquisser les pipelines de vos partenaires à l'aide d'un éditeur glisser-déposer.

Utilisez des formes pour représenter chaque étape de votre pipeline (comme « Prospection », « Intégration », « Activation », « Co-vente » et « Renouvellement »). Dessinez des connecteurs pour montrer les transferts ou les dépendances, et ajoutez des notes autocollantes pour plus de contexte.

De plus, vous pouvez inviter d'autres membres de l'équipe à concevoir ensemble des flux de travail de partenariat en temps réel : tout le monde peut ajouter, déplacer ou commenter des éléments.

Transformez les étapes du flux de travail en actions concrètes avec les tâches ClickUp.

Ajoutez des tâches ClickUp à vos listes avec des dates d'échéance, des indicateurs de priorité et des dépendances.

Une fois votre processus mappé, utilisez les tâches ClickUp pour le mettre en œuvre.

Convertissez chaque étape ou élément de votre Tableau blanc en une tâche, ajoutez des partenaires et des responsables de canal en tant que personnes assignées, fixez des dates d'échéance, indiquez les niveaux de priorité, ajoutez des descriptions détaillées, etc.

Ensuite, utilisez ClickUp Dependencies pour séquencer le travail. Par exemple, la « formation » ne peut pas commencer tant que l'« intégration » n'est pas marquée comme terminée. De plus, vous pouvez également joindre des pièces jointes, laisser des commentaires et suivre le temps passé sur les tâches.

Standardisez et adaptez vos processus grâce aux modèles ClickUp

Les modèles vous permettent d'enregistrer vos meilleurs flux de travail et de les réutiliser pour chaque nouveau partenaire.

Prenons l'exemple du modèle d'accord de partenariat ClickUp. Il fournit une structure préétablie pour créer des contrats de partenariat, définir les conditions générales et exposer clairement les attentes dès le départ.

Obtenir un modèle gratuit Maintenez la cohérence de vos accords avec vos partenaires de distribution à l'aide du modèle d'accord de partenariat de ClickUp.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Assurez-vous que tous vos accords de partenariat sont cohérents, conformes et complets.

Définissez des clauses et des champs personnalisés pour suivre la progression.

Définissez clairement les obligations afin d'éviter tout litige futur.

Expliquez comment les profits et les pertes seront répartis entre les parties.

Fournissez une protection juridique en cas de désaccord ou de changement

ClickUp propose également des modèles prêts à l'emploi pour vos partenaires de distribution qui souhaitent renforcer leurs efforts marketing.

Ils peuvent utiliser le modèle de plan marketing pour les partenaires de distribution ClickUp afin de définir leurs clients cibles, établir une liste de stratégies efficaces, faire connaître leur marque et mesurer leurs performances.

Obtenir un modèle gratuit Créez et suivez un plan marketing complet grâce au modèle de plan marketing pour partenaires de distribution de ClickUp.

Ce modèle vous permet de :

Créez un cadre structuré pour planifier et mettre en œuvre vos activités marketing.

Identifiez et ciblez des segments de clientèle spécifiques

Aligner les partenaires de distribution avec les fournisseurs lors du suivi des objectifs marketing

Renforcez la communication entre les deux parties

Équipez vos partenaires commerciaux d'outils leur permettant de mesurer la réussite de leurs initiatives marketing.

Visualisez les pipelines de vos partenaires à votre façon avec ClickUp Views.

Partagez les mises à jour de produits, les annonces, le statut de la résolution des problèmes et bien plus encore avec vos clients dans plusieurs vues ClickUp.

Une fois vos flux de travail mis en place, vous pouvez visualiser les programmes et les tâches d'engagement des partenaires de plus de 15 façons différentes à l'aide de ClickUp Views. En voici quelques-unes :

Tableau : affichage de type Kanban, idéal pour suivre les partenaires à chaque étape

Liste : consultez toutes les tâches de gestion des partenaires sous la forme d'un tableau personnalisable.

Charge de travail : vérifiez la disponibilité, la charge de travail et la bande passante des partenaires.

Échéancier : idéal pour afficher les initiatives et les calendriers des partenaires qui se chevauchent.

Chaque vue extrait des données en temps réel de votre environnement de travail, que vous pouvez filtrer selon de nombreux critères tels que le type de partenaire, le segment, les niveaux d'engagement, l'expertise produit, etc.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils de collaboration à distance

Étape 2 : intégrer l'IA pour une intelligence approfondie et une personnalisation accrue

ClickUp Brain agit comme l'assistant IA natif de votre environnement de travail, regroupant les tâches, les documents, les chats et les données des partenaires dans un système cohérent. En d'autres termes, chaque composant de votre environnement de travail est alimenté par l'IA, vous n'avez donc pas besoin de l'ajouter séparément à votre pile technologique.

Cela élimine directement la prolifération de l'IA, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de passer d'un outil de productivité IA à un autre. Le traitement du langage naturel et la recherche contextuelle rendent ClickUp Brain plus intelligent.

Voici comment :

Segmentez instantanément vos partenaires : il suffit de demander à Brain de regrouper les partenaires par région, taille de transaction, étape d'engagement ou tout autre champ personnalisé que vous suivez. Inutile de créer des rapports complexes ou d'utiliser des filtres. Brain comprend votre environnement de travail et vous fournit la segmentation dont vous avez besoin en quelques secondes.

Rédigez des e-mails, des suivis ou des messages de campagne attrayants pour vos partenaires avec ClickUp Brain.

Générez du contenu pertinent à la demande : que vous ayez besoin d'un brouillon d'e-mail personnalisé pour un nouveau partenaire, d'un guide de formation ou d'un article de base de connaissances, Brain peut le rédiger. Il vous suffit de décrire ce que vous voulez (par exemple, « Rédigez un e-mail de bienvenue pour un nouveau partenaire technologique ») et Brain trouvera le contexte et le ton appropriés pour une expérience personnalisée.

Résumez les communications avec vos partenaires : utilisez Brain pour résumer instantanément les longs fils de discussion par e-mail, l'historique des chats ou les mises à jour de projet. Vous pouvez ainsi vous tenir rapidement au courant des évènements récents sans avoir à parcourir d'innombrables messages.

Tirez parti de la traduction en temps réel : si vous travaillez avec des partenaires internationaux, Brain peut traduire instantanément vos communications, vos documents ou même vos notes de réunion.

Réfléchissez à des idées de programmes de reconnaissance et d'engagement des partenaires avec ClickUp Brain.

Idées de brainstorming : Vous êtes bloqué sur une campagne partenaire ou vous avez besoin d'idées pour un nouveau programme d'incitation ? Discutez avec ClickUp Brain. Décrivez votre défi et il vous proposera des solutions créatives, voire élaborera un plan de projet complet pour vous.

Assistance directe aux partenaires : Brain peut répondre aux requêtes des partenaires à l'aide des informations issues de la base de connaissances de votre environnement de travail.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

📚 Pour en savoir plus : notre liste d'outils d'automatisation des e-mails à essayer

Étape 3 : Centraliser les données et la communication des partenaires

Vos flux de travail sont opérationnels. Vous avez également posé les bases de l'IA.

Il est maintenant temps de consolider toutes les données et de relier tout pour permettre une communication, un engagement et une analyse en temps réel avec les partenaires.

Voici comment y parvenir dans ClickUp :

Connectez ClickUp à vos outils marketing favoris pour synchroniser les données de campagne et automatiser les flux de travail.

ClickUp propose plus de 1 000 intégrations natives qui permettent d'importer des données pertinentes dans vos flux de travail en un seul clic. Par exemple, vous pouvez lier des CRM tels que HubSpot ou Salesforce pour les mises à jour des transactions, Google Workspace pour les documents et calendriers partagés, Zoom pour les réunions, etc.

Mieux encore, vous pouvez également créer des intégrations personnalisées à l'aide de l'API ClickUp pour synchroniser des systèmes propriétaires ou hérités sans avoir à écrire de code complexe.

Alignez vos équipes et vos partenaires en temps réel grâce aux chats ClickUp.

Gardez les discussions avec vos partenaires centrées sur l'essentiel grâce à ClickUp Chat et collaborez en temps réel sans quitter votre flux de travail.

ClickUp Chat regroupe toutes les discussions avec vos partenaires dans un seul espace, à côté de vos tâches et de vos documents. Créez des canaux dédiés pour chaque compte partenaire ou pour les discussions à l'échelle du programme, afin que rien ne se perde dans une boîte de réception.

Vous pouvez également @mentionner des partenaires pour impliquer les bonnes personnes et lancer des discussions en fil afin d'approfondir des sujets de niche sans encombrer le chat principal.

👀 Le saviez-vous ? Avec ClickUp Assign Comments, vous pouvez transformer n'importe quel message en une action traçable. Ajoutez un commentaire sur une tâche, un document ou un Tableau blanc, puis @assignez-le à un membre de l'équipe ou à un représentant partenaire avec une date d'échéance. Il devient alors une sous-tâche qu'ils doivent cocher. Utilisez la fonction « Assigner des commentaires » de ClickUp dans les tâches pour garantir la responsabilité.

Enregistrez et transcrivez vos réunions grâce à l'IA Meeting Notetaker.

Obtenez des résumés et des listes d'éléments d'action générés automatiquement pour vos réunions grâce à ClickUp AI Notetaker.

Ne vous souciez plus de prendre des notes pendant les appels avec vos partenaires.

L'outil AI Meeting Notetaker de ClickUp enregistre vos sessions Zoom ou Microsoft Teams et génère automatiquement une transcription consultable ainsi qu'un résumé des points clés à retenir. Il extrait les actions à mener et les propriétaires, afin que vous puissiez transformer votre discussion en plan de projet dès la fin de l'appel.

Clarifiez rapidement des sujets complexes avec ClickUp Clips

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou de réunions en personne grâce à ClickUp Clips.

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des tutoriels vidéo rapides directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Cela change la donne en matière d'assistance aux partenaires : si un partenaire est bloqué lors de l'intégration, a besoin d'aide avec un tableau de bord ou souhaite voir comment fonctionne une fonctionnalité du produit, vous pouvez enregistrer une courte vidéo et la lui envoyer directement.

Par exemple, au lieu d'écrire un long e-mail expliquant comment soumettre un enregistrement de transaction, montrez-leur simplement comment faire dans un Clip de 30 secondes.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour maximiser votre productivité

Étape 4 : Construisez votre base de connaissances

Les choses se compliquent rapidement lorsque votre base de connaissances n'est pas connectée à votre outil PRM.

Vous perdez du temps à rechercher les bonnes ressources et vous avez probablement plusieurs versions du même fichier qui circulent. Pire encore, vous pourriez accidentellement envoyer une page d'accueil obsolète à un partenaire, l'amenant à présenter des données erronées.

Comment ClickUp change-t-il la donne ? Cette vidéo explicative vous servira de mini-guide :

📚 En savoir plus : Comment ClickUp utilise AI Docs pour simplifier la création de procédures opératoires normalisées

Créez et partagez des ressources pour vos partenaires avec ClickUp Documents.

ClickUp Docs pour créer des articles de base de connaissances efficaces

ClickUp Docs est votre outil tout-en-un pour créer une base de connaissances solide, des guides d'intégration aux supports marketing.

Formatage enrichi : ajoutez des titres, des tableaux, des checklists, des images et des vidéos pour rendre votre contenu visuellement attrayant.

Hiérarchie structurée : utilisez des pages imbriquées pour organiser vos contenus. Par exemple, votre document « Partner Enablement » (Outils pour les partenaires) peut comporter des sous-pages consacrées à l'intégration, à la formation et à l'assistance.

Collaboration en temps réel : plusieurs personnes peuvent effectuer des modifications en cours sur un document simultanément, laisser des commentaires et répondre instantanément aux remarques.

Transformez le contenu en tâches : sélectionnez n'importe quel texte pour créer et attribuer instantanément une tâche. Par exemple, si vous mettez à jour une checklist pour l'intégration d'un partenaire et que vous vous rendez compte qu'une nouvelle ressource est nécessaire, vous pouvez l'attribuer immédiatement.

Permissions : partagez des documents en interne ou en externe avec des droits de lecture seule ou de modification.

Historique des versions : chaque modification est enregistrée, vous pouvez donc voir qui a mis à jour quoi et revenir à une version précédente en un seul clic.

Avec ClickUp Brain intégré directement dans Docs, vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger de nouveaux contenus, les réécrire pour plus de clarté ou traduire des documents. Par exemple, si vous avez besoin d'un guide intitulé « Comment l'IA générative aide à présenter des produits », il vous suffit d'inviter ClickUp Brain, qui générera une première ébauche en utilisant le contexte de votre environnement de travail.

⭐ Bonus : Hub Documents est votre centre de commande pour tout ce qui concerne la documentation. Il vous offre une vue d'ensemble de tous les documents de votre espace de travail, classés par propriétaire, emplacement, dernière mise à jour, etc. Vous pouvez rechercher, filtrer et placer des documents dans vos favoris, ce qui vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin (même si votre base de connaissances s'enrichit). Stockez, organisez et recherchez facilement des documents à l'aide du Hub Documents.

Trouvez tout instantanément avec la recherche IA de ClickUp Enterprise.

Trouvez des informations, des documents, des applications et bien plus encore sur la plateforme ou même des outils intégrés avec ClickUp Enterprise Search.

ClickUp Enterprise AI Search facilite considérablement la recherche non seulement de fichiers, mais aussi de littéralement toutes les informations : tâches, chats, documents, commentaires, images, etc.

Et voici le plus intéressant : vous n'avez pas besoin de vous souvenir des noms exacts des fichiers ni des dossiers dans lesquels ils sont stockés. Il vous suffit de décrire ce que vous recherchez en langage naturel (par exemple, « Montre-moi la dernière checklist pour l'intégration des partenaires ») et Brain la récupérera pour vous.

La barre de recherche alimentée par l'IA comprend le contexte et l'intention, ce qui vous permet d'obtenir rapidement des résultats pertinents, même si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement.

👀 Le saviez-vous ? Enterprise Search extrait également des résultats à partir de systèmes intégrés tels que Google Drive, Slack et des outils de fidélisation de la clientèle, afin que votre base de connaissances couvre véritablement tout.

Étape 5 : Automatisez les tâches fastidieuses et configurez des alertes

Une fois que tout est en place (flux de travail, IA, canaux de communication et base de connaissances), automatisez le tout pour réduire les tâches administratives manuelles à presque zéro.

ClickUp vous offre une flexibilité illimitée pour l’automatisation de vos processus, sans avoir à écrire une seule ligne de code :

Éliminez le travail fastidieux grâce aux automatisations ClickUp.

Créez des déclencheurs et des actions personnalisés pour les agents dans ClickUp à l'aide d'instructions simples, sans code.

Les automatisations ClickUp sont basées sur des règles, ce qui signifie que vous configurez une logique simple « si ceci, alors cela » pour gérer les tâches répétitives.

Chaque automatisation se compose de trois éléments :

Déclencheurs : ce qui déclenche l'automatisation

Conditions : filtres facultatifs pour affiner votre automatisation lorsqu'elle s'exécute

Actions : Que se passe-t-il ensuite ?

📌 Par exemple, « Lorsqu'une tâche partenaire passe à l'état « Prêt pour révision », attribuez-la au responsable des partenaires et envoyez une alerte Slack. »

ClickUp propose deux façons de mettre en place ces automatisations :

Générateur d'automatisation par glisser-déposer : choisissez parmi une bibliothèque de déclencheurs, de conditions et d'actions prédéfinis. Il vous suffit de glisser-déposer et de réaliser les connexions entre ces composants pour créer votre automatisation.

Créateur d'automatisation IA : décrivez l'automatisation que vous souhaitez en langage simple, et Brain la mettra en place pour vous.

📌 Autres exemples d'automatisation de l'engagement des partenaires : Attribuez automatiquement les nouvelles demandes de partenariat aux membres de l'équipe en fonction de leur région.

Recevez chaque semaine dans votre boîte de réception un résumé des problèmes en suspens concernant vos partenaires.

Configurez des rappels récurrents pour les revues d'activité trimestrielles (QBR) avec les partenaires les plus adaptés.

Déléguez des flux de travail de bout en bout aux agents ClickUp AI.

Activez les Super Agents dans ClickUp pour automatiser complètement les tâches/flux de travail.

Les super agents IA de ClickUp sont les premiers agents au monde dotés d'une mémoire réelle, d'une capacité d'auto-apprentissage, d'un raisonnement avancé et d'une conscience ambiante.

Vous pouvez interagir avec eux comme avec de véritables membres de votre équipe : leur envoyer des e-mails, leur attribuer des tâches ou les mentionner dans des discussions. Ils peuvent également travailler ensemble dans une installation multi-agents, partager leurs connaissances avec d'autres agents et adapter leur comportement en fonction de vos commentaires.

📌 Par exemple, lorsqu'un partenaire s'inscrit, un agent IA peut créer une checklist personnalisée pour l'intégration, planifier l'appel de lancement et envoyer des mises à jour hebdomadaires sur la progression, le tout en arrière-plan.

Parfaits pour les responsables partenaires, ces agents gèrent vos flux de travail de bout en bout sans supervision constante, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des tâches stratégiques qui améliorent réellement la satisfaction client.

📌 Quelques exemples d’agents super prédéfinis à essayer : Agent de renouvellement de contrat : surveille les dates des contrats, envoie des rappels aux partenaires et à votre équipe, et prépare les documents de renouvellement.

Agent de préparation et de suivi des rendez-vous : crée des agendas pour les appels avec les partenaires, prend des notes lors des réunions, attribue des tâches de suivi et envoie automatiquement des e-mails récapitulatifs.

Rapport de statut : publie des mises à jour hebdomadaires ou mensuelles sur la santé des partenaires, les indicateurs clés et les problèmes en cours, afin que tout le monde reste informé.

Étape 6 : Obtenez des informations en temps réel sur les performances de vos partenaires

Enfin, il est temps de mesurer les performances de l'équipe commerciale et la réussite des partenaires afin d'affiner votre stratégie d'engagement.

Pour l'engagement des partenaires, vous devez suivre des indicateurs clés tels que :

Nombre de partenaires actifs par étape (intégration, activation, co-vente, etc.)

Valeur du pipeline et contrats conclus par partenaire

Activité des partenaires (appels, réunions, prospects soumis)

Ouvrir des tickets d'assistance

Délai moyen de résolution des demandes des partenaires

Avec ClickUp, cette analyse devient entièrement automatique. Voici comment :

Visualisez les performances de vos partenaires à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Surveillez les indicateurs d'engagement des partenaires pour prendre des décisions éclairées grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord ClickUp regroupent en temps réel les données issues des tâches, des champs personnalisés, des objectifs et des outils de collaboration intégrés dans une seule vue. Vous pouvez créer ces tableaux de bord en glissant-déposant simplement plus de 20 widgets, tels que des diagrammes, des tableaux, des calculatrices, des outils de suivi des objectifs, etc.

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez même créer des tableaux de bord basés sur les rôles. Par exemple, le tableau de bord d'un responsable des partenaires affiche la progression de l'intégration et les tâches en cours, tandis que le tableau de bord d'un cadre supérieur suit les revenus, le pipeline et les partenaires les plus performants.

Grâce aux filtres du tableau de bord, vous pouvez instantanément afficher les détails pour voir les performances par région, par niveau de partenariat ou même par compte individuel.

🚀 Avantage ClickUp : allez encore plus vite grâce à la fonctionnalité Talk-to-Text de ClickUp. Au lieu de tout taper, il vous suffit de parler à voix haute et ClickUp transcrit instantanément votre voix en texte (tout en peaufinant votre discours et en corrigeant la grammaire). Par exemple, vous pouvez simplement dicter des notes de réunion, des e-mails de suivi, des messages instantanés et des invites IA lors de vos déplacements, sans avoir besoin d'un clavier. En fait, vous pouvez également utiliser la fonction Talk-to-Text pour créer et attribuer des tâches sans les mains ! Intéressant, n'est-ce pas ? Regardez cette vidéo pour en savoir plus 👇

Débloquez des informations plus approfondies grâce aux cartes ClickUp AI.

Résumez vos réalisations, identifiez les obstacles ou répertoriez les prochaines étapes à partir de vos tableaux de bord à l'aide des cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp.

Les cartes IA analysent les données de vos tableaux de bord en temps réel pour fournir des commentaires exploitables. Vous n'avez même pas besoin de passer une seconde à interpréter vos tableaux de bord : les cartes IA offrent des informations instantanées pour une action immédiate.

Voici quelques façons d'utiliser les cartes IA pour favoriser l'engagement des partenaires :

Résumez la santé des partenaires : « 3 partenaires à risque, 2 nouveaux partenaires très performants ce mois-ci »

Actions suggérées : « Relancez le partenaire X, il ne s'est pas connecté depuis deux semaines. »

Consultez les informations prédictives : « D'après les tendances actuelles, le partenaire Y risque de ne pas atteindre sa cible pour le troisième trimestre. »

Vous pouvez déposer des cartes IA n'importe où sur les tableaux de bord, les actualiser à tout moment et même épingler vos cartes favoris pour y accéder rapidement.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour optimiser votre efficacité dans l'entreprise

Créez des programmes partenaires hautement engageants avec ClickUp

L'utilisation de l'IA dans l'engagement des partenaires n'est qu'une pièce du puzzle.

La véritable puissance réside dans l'adoption de l'IA à chaque étape : recrutement des partenaires, intégration, habilitation, assistance, suivi des performances et même départ.

ClickUp vous permet de créer de toutes pièces des programmes de partenariat entièrement automatisés et basés sur l'IA. Cartographiez visuellement vos pipelines, centralisez la communication, mettez en place des automatisations avancées et analysez les informations, le tout sur une seule et même plateforme.

Le plus intéressant ? Un assistant IA contextuel natif alimente chaque fonctionnalité, de sorte que l'IA ne vient pas s'ajouter à vos outils, mais se trouve au cœur même de votre flux de travail.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui. ✅