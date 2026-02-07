Guide des diagrammes en entonnoir : types, exemples et utilisations

Il est fastidieux de déterminer pourquoi un processus est bloqué à partir d'un tableur.

Le calcul manuel des taux d'abandon entre les différentes étapes est fastidieux et cache souvent la réalité derrière un nombre important de chiffres. Ces conjectures entraînent une perte de temps et de ressources, car vous risquez de corriger la mauvaise partie de votre flux de travail.

La plupart des équipes savent que leurs processus présentent des failles, mais il est presque impossible de déterminer précisément à quelle étape les choses se gâtent lorsque l'on est submergé de nombres bruts.

Dans cet article, nous vous présenterons les diagrammes en entonnoir : ce qu'ils sont, quand les utiliser et comment les lire correctement. Vous apprendrez également à créer des versions automatisées en direct directement dans ClickUp sans toucher à une seule feuille de calcul.

Qu'est-ce qu'un diagramme en entonnoir ?

Un diagramme en entonnoir est un outil de visualisation des données qui résout ce problème.

Il affiche les valeurs à travers les étapes séquentielles d'un processus, chaque étape étant représentée par un segment progressivement plus étroit. La forme elle-même est un diagramme en entonnoir qui communique la conversion en un coup d'œil : les sections plus larges indiquent un volume élevé, tandis que les sections plus étroites révèlent instantanément où les personnes ou les tâches sont abandonnées.

Cela transforme des données abstraites, étape par étape, en un visuel facile à analyser, vous permettant de repérer les goulots d'étranglement sans avoir à fouiller dans des lignes de chiffres.

C'est un outil incontournable pour les équipes commerciales qui effectuent le suivi des indicateurs de pipeline, les spécialistes du marketing qui analysent les conversions des campagnes et les chefs de projet qui surveillent l'avancement des tâches.

Exemple généré via ClickUp Brain

Quand utiliser un diagramme en entonnoir

Il peut être difficile de choisir le bon diagramme pour visualiser vos données. Un diagramme à barres ne montre pas le flux, et un diagramme circulaire ne donne qu'un aperçu statique de l'ensemble.

Utiliser un diagramme inadapté peut être plus trompeur que de ne pas utiliser de diagramme du tout, car cela peut vous amener à mal interpréter les données et à prendre de mauvaises décisions.

Les diagrammes en entonnoir sont spécialement conçus pour suivre les processus de gestion linéaire des flux de travail avec une séquence claire du début à la fin, où le volume est susceptible de changer à chaque étape. Ils excellent dans la présentation de la santé d'un flux de travail séquentiel.

Utilisez un diagramme en entonnoir pour des scénarios tels que ceux-ci :

Pipelines de vente : visualisez le nombre de prospects qui passent du contact initial à la conclusion d'une vente.

Campagnes marketing : suivi du parcours d'un visiteur du site web jusqu'à ce qu'il devienne un client payant

Flux de travail de recrutement : suivi des candidats tout au long du processus de sélection, des entretiens et des offres d'emploi.

Intégration des clients : identifier les points de désengagement des nouveaux utilisateurs avant qu'ils ne soient pleinement actifs.

Flux des tâches du projet : identification des étapes où les éléments de travail sont bloqués ou retardés

Ils sont particulièrement efficaces lorsque vous avez des étapes distinctes et ordonnées et que vous souhaitez mettre en évidence la baisse proportionnelle entre elles. Cependant, ils sont moins utiles pour les processus cycliques ou les flux de travail où les étapes peuvent se dérouler dans n'importe quel ordre.

Comment fonctionnent les diagrammes en entonnoir

À première vue, un diagramme en entonnoir dans un rapport semble simple. Mais si vous ne comprenez pas ce que chaque forme représente réellement, vous risquez de tirer des conclusions erronées ou de passer à côté du véritable problème caché dans les données.

En termes simples, un diagramme en entonnoir visualise la manière dont un groupe d'éléments, de personnes ou d'actions progresse à travers une séquence d'étapes, et où ils abandonnent en cours de route.

Chaque segment horizontal d'un diagramme en entonnoir représente une étape de votre processus. La largeur de ce segment est proportionnelle au volume à cette étape, qu'il s'agisse d'utilisateurs, de prospects, de transactions, d'applications ou de tâches. À mesure que l'entonnoir se rétrécit, il encode visuellement l'attrition.

Voici la structure de base d'un diagramme en entonnoir et ce que chaque partie vous apprend réellement :

Étapes

Il s'agit des étapes libellées dans votre processus, classées de haut en bas dans l'ordre où elles se produisent. Dans un entonnoir de vente, cela pourrait être « Prospects → Qualifiés → Démonstration → Fermé ». Dans un entonnoir de produit, cela pourrait être « Inscription → Activation → Fidélisation ». L'ordre est important, car les diagrammes en entonnoir supposent un flux directionnel. Vous lisez toujours le mouvement vers l'avant, et non pas dans les deux sens.

Largeur du segment

La largeur de chaque segment représente la valeur absolue à cette étape. Les segments plus larges correspondent à un volume plus important, tandis que les segments plus étroits correspondent à un nombre d'éléments moins important. Les diagrammes en entonnoir sont donc particulièrement efficaces pour effectuer des comparaisons visuelles rapides entre les différentes étapes sans avoir à lire les nombres exacts.

Écarts de perte de clients

La différence visuelle de largeur entre deux segments adjacents est l'information la plus importante dans un diagramme en entonnoir. Cet écart représente une perte : des utilisateurs qui ne se sont pas convertis, des transactions qui ont échoué ou des tâches qui n'ont jamais progressé. Les réductions importantes et soudaines constituent des signaux d'alerte immédiats, vous indiquant exactement où la dynamique s'est brisée.

Pour lire correctement un diagramme en entonnoir, commencez par le point le plus large, généralement le haut, et suivez le flux vers le bas, étape par étape. Posez deux questions à chaque transition :

Quel est le volume perdu ici ?

Cette baisse est-elle normale ou anormale par rapport aux autres étapes ?

Une diminution progressive indique souvent une attrition naturelle. Une diminution brutale signale généralement des frictions, un désalignement ou une étape défaillante dans le processus qui mérite d'être examinée.

Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les diagrammes en entonnoir ne se contentent pas d'afficher les performances. Ils indiquent également les domaines dans lesquels l'attention, l'expérimentation ou les corrections auront le plus d'impact.

Comment lire un diagramme en entonnoir illustré par ClickUp Bain

💡Conseil de pro : les diagrammes en entonnoir ne fonctionnent que lorsque les données sont cohérentes d'une étape à l'autre. Mélanger des chiffres bruts avec des pourcentages, modifier les fenêtres temporelles entre les étapes ou inclure des étapes qui ne s'appliquent pas à la même cohorte faussera le visuel et conduira à des conclusions erronées. Un entonnoir doit toujours suivre la même population à mesure qu'elle progresse dans la même séquence.

Types de diagrammes en entonnoir (et quand les utiliser)

Tous les diagrammes en entonnoir ne communiquent pas les informations de la même manière. En fait, choisir le mauvais style peut soit rendre plus difficile la comparaison des valeurs pour votre public, soit diluer le message central que vous essayez de faire passer.

Le compromis est simple : souhaitez-vous mettre l'accent sur la représentation visuelle des abandons ou sur la précision des nombres eux-mêmes ?

Il existe deux principaux types de diagrammes en entonnoir, chacun ayant un objectif différent.

Diagrammes en entonnoir standard

Un diagramme en entonnoir standard utilise la forme effilée classique que la plupart des gens reconnaissent. Chaque étape apparaît sous la forme d'un trapèze empilé verticalement, plus large en haut et se rétrécissant progressivement vers le bas.

Cette conception reflète l'idée réelle d'un entonnoir : de nombreuses entrées arrivent au sommet, et moins de sorties franchissent chaque étape successive. Le visuel communique immédiatement la perte, le filtrage et la conversion sans nécessiter d'explication.

Les diagrammes en entonnoir standard sont particulièrement adaptés dans les cas suivants :

Vous racontez une histoire de haut niveau sur la conversion ou l'attrition.

Le public doit rapidement comprendre où se produisent les abandons.

Les nombres exacts sont moins importants que l'échelle relative.

Cela les rend particulièrement efficaces pour les pipelines de vente, les entonnoirs marketing et les tableaux de bord exécutifs, où l'objectif est une compréhension rapide plutôt qu'une analyse détaillée. La métaphore fait le travail à votre place.

Le compromis réside dans la précision. Comme les spectateurs comparent des zones et non des lignes droites, il est plus difficile d'évaluer avec précision les petites différences entre les étapes.

Diagrammes en entonnoir de type diagramme à barres

Un diagramme en entonnoir de type barre supprime complètement la forme effilée. À la place, chaque étape est représentée par une barre horizontale, classée de la plus grande à la plus petite. La longueur de chaque barre représente la valeur à cette étape.

Si ce format perd la métaphore littérale de l'entonnoir, il gagne en clarté analytique. Les gens sont beaucoup plus doués pour comparer les longueurs que les surfaces, ce qui permet de voir plus facilement les différences exactes entre les étapes.

Les diagrammes en entonnoir de type diagramme à barres sont particulièrement adaptés dans les cas suivants :

Les comparaisons précises sont plus importantes que la narration visuelle.

Vous avez besoin de libellés clairs, d'annotations ou de légendes numériques.

Le diagramme fait partie d'une analyse détaillée ou d'un rapport opérationnel.

Ce style fonctionne bien pour les évaluations de performances, les diagnostics et le travail d'optimisation, où la question n'est pas « Où perdons-nous des personnes ? », mais « Quelle est exactement l'ampleur de la perte et comment se compare-t-elle d'une étape à l'autre ? ».

En résumé, les entonnoirs standard privilégient l'intuition. Les entonnoirs de type barre privilégient la précision. Le choix approprié dépend de la nécessité pour votre public d'avoir une histoire qu'il peut assimiler instantanément ou des nombres qu'il peut analyser de près.

Exemples de diagrammes en entonnoir

Nous avons donc déjà établi que la visualisation des données dans des diagrammes en entonnoir peut permettre de mieux comprendre un concept.

Si vous avez du mal à imaginer comment cela s'applique à votre travail, vous passez à côté d'un outil puissant pour repérer les inefficacités. Sans exemples concrets, l'idée reste abstraite et inutilisable.

Voici comment différentes équipes les utilisent :

Entonnoir de vente de l'équipe commerciale

Le processus d'une équipe commerciale se résume souvent à un tableau Excel désordonné répertoriant les transactions, ce qui rend difficile l'identification des points de blocage. Un tableau de bord représentant l'entonnoir de vente transforme ces données en une histoire claire.

Imaginez un entonnoir comportant les étapes suivantes : Prospect → Qualifié → Proposition envoyée → Négociation → Contrat fermé.

Si le diagramme montre une baisse importante entre « Qualifié » et « Proposition envoyée », le directeur de l'équipe commerciale sait immédiatement qu'il y a un goulot d'étranglement.

Selon les références de Salesforce en matière de conversion des prospects, seuls 20 à 25 % des prospects dépassent le stade de la qualification, tandis que 80 à 90 % des opportunités en cours de négociation aboutissent effectivement à une conclusion.

Il leur demande d'étudier les raisons pour lesquelles les propositions ne sont pas envoyées, plutôt que de se contenter de crier « trouvez plus de prospects ! ».

Entonnoir de conversion marketing

Les spécialistes du marketing sont souvent submergés par les analyses, examinant le nombre de conversions finales sans savoir à quel moment du parcours ils perdent des clients. Un graphique représentant l'entonnoir marketing permet d'identifier précisément les fuites.

Considérez les étapes suivantes : visiteurs du site web → pages affichées → envois de formulaires → clients.

Une forte baisse entre les consultations et les envois est un signal d'alarme important.

Il indique à l'équipe marketing que le problème vient de la page d'accueil elle-même (peut-être que le texte n'est pas clair ou que le formulaire est trop long), ce qui leur évite de gaspiller de l'argent en générant davantage de trafic vers une page défectueuse.

Entonnoir du flux de travail du projet

Les chefs de projet ont du mal à gérer l'accumulation des tâches, mais la raison n'est pas toujours claire. Un entonnoir de flux de travail de gestion de projet aide à diagnostiquer les blocages.

Avec des étapes telles que « Tâches créées » → « En cours » → « En cours de révision » → « Achevé », un responsable peut constater que l'étape « En cours de révision » est considérablement surchargée. T

Cela montre que c'est le processus de révision lui-même qui constitue le goulot d'étranglement, et non la productivité de l'équipe. C'est un signe clair que le flux de travail de révision a besoin de plus de ressources ou de directives plus claires, ce qui est le résultat direct d'une analyse efficace des processus, afin que les projets puissent à nouveau se dérouler sans heurts.

Bonnes pratiques en matière de diagrammes en entonnoir

Un diagramme en entonnoir doit permettre de comprendre la situation en un coup d'œil.

Lorsque tout est désordonné ou incohérent, l'histoire s'effondre, tout comme la perspicacité.

Suivez les bonnes pratiques ci-dessous pour vous assurer que vos diagrammes en entonnoir restent clairs, fiables et exploitables. ✨

Bonnes pratiques À faire Pourquoi est-ce important ? Que se passe-t-il si vous ne le faites pas ? Limitez les étapes à ce qui compte vraiment N'incluez que les étapes importantes où une décision, une conversion ou un transfert réel a lieu. Supprimez les micro-étapes qui ne changent pas sensiblement les résultats. Moins il y a d'étapes, plus l'entonnoir est facile à analyser et plus les utilisateurs peuvent se concentrer sur les abandons significatifs plutôt que sur le bruit. Le diagramme devient long et encombré, masquant les véritables goulots d'étranglement derrière des étapes insignifiantes. Organisez les étapes de manière logique Organisez les étapes de manière séquentielle, de la première interaction au résultat final, en suivant le flux réel du processus. Un ordre logique renforce la métaphore de l'entonnoir et facilite l'interprétation des abandons. Un entonnoir mal ordonné semble visuellement « incorrect » et sème la confusion chez les utilisateurs quant à l'endroit où se produisent réellement les pertes. Utilisez des unités de données cohérentes Utilisez la même unité à toutes les étapes (par exemple, nombre brut, pourcentages ou revenus). Des unités cohérentes garantissent que les largeurs de segment reflètent avec précision la taille relative et les pertes. Le mélange des unités fausse les proportions et crée des visuels trompeurs qui peuvent conduire à de mauvaises décisions. Identifiez clairement les étapes Affichez le nom de l'étape et sa valeur directement sur ou à côté de chaque segment. Des libellés clairs éliminent la charge cognitive et permettent aux utilisateurs de comprendre le diagramme sans explication supplémentaire. Le public est obligé de deviner ce que chaque segment représente ou de chercher une légende. Ajoutez du contexte grâce à des repères Incluez des cibles, des moyennes historiques ou des intervalles de comparaison lorsque cela est possible. Les benchmarks transforment les observations en informations utiles en indiquant si les performances sont supérieures ou inférieures aux attentes. Les utilisateurs voient les baisses, mais ne peuvent pas déterminer si elles sont normales, préoccupantes ou exceptionnelles. Choisissez les couleurs de manière réfléchie Utilisez un dégradé de couleur unique ou une palette sobre et cohérente à toutes les étapes. Des choix de couleurs judicieux guident le regard et renforcent la progression dans l'entonnoir. Une palette arc-en-ciel détourne l'attention des données et détourne l'attention de l'histoire réelle.

Erreurs courantes à éviter dans les diagrammes en entonnoir

Les diagrammes en entonnoir peuvent involontairement induire les équipes en erreur et les amener à prendre des décisions discutables, voire à se retrouver paralysées par l'analyse.

Agir sur la base de données erronées peut être pire que de ne disposer d'aucune donnée, car cela vous amène à gaspiller des ressources dans des initiatives inappropriées.

Voici quelques erreurs courantes qui peuvent nuire à l'intégrité de votre diagramme. 👀

❗️Inclusion d'un trop grand nombre d'étapes : entasser chaque petite étape dans l'entonnoir le rend illisible. Regroupez les étapes mineures en catégories plus larges et plus significatives.

❗️Mélange des types de données : ne combinez jamais des pourcentages avec des nombres bruts dans le même entonnoir. Cela crée des comparaisons erronées et fausse les proportions visuelles des étapes.

❗️Ignorer les délais : un entonnoir affichant des données « historiques » est pratiquement inutile pour agir. Segmentez vos données par semaine, mois ou trimestre afin d'identifier les tendances récentes et les problèmes urgents.

❗️Oublier le public : un entonnoir destiné aux cadres supérieurs doit être simple et de haut niveau. Un entonnoir destiné aux analystes peut se permettre d'être plus détaillé. Adaptez la complexité à ceux qui le liront.

❗️Complexité excessive du design : les effets 3D, les ombres et autres décorations tape-à-l'œil rendent les entonnoirs plus difficiles à lire, et non meilleurs. Privilégiez un design plat et simple pour laisser les données parler d'elles-mêmes.

❗️Hypothèse de causalité : un diagramme en entonnoir montre ce qui se passe, mais pas pourquoi. Une baisse entre deux étapes est une corrélation, pas une cause. Utilisez-le comme point de départ pour votre enquête, pas comme réponse définitive.

Comment suivre les données de l'entonnoir (avec ClickUp)

La plupart des diagrammes en entonnoir échouent pour une raison simple : ils sont créés après la réalisation du travail.

Les données sont exportées à partir d'une demi-douzaine d'outils, nettoyées dans un tableur et transformées en un diagramme qui semble soigné, mais qui appartient déjà au passé.

Au moment où quelqu'un l'examine, la situation a changé et l'information n'est plus d'actualité.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp aborde les entonnoirs sous un angle différent. Au lieu de traiter l'entonnoir comme un artefact de rapports, il le considère comme un reflet naturel de la façon dont le travail évolue.

Commencez par l'unité de travail

Chaque entonnoir commence par quelque chose de concret : un prospect, une transaction, une demande, une opportunité.

Dans ClickUp, chacun de ces éléments existe sous la forme d'une tâche ClickUp . Il ne s'agit pas d'une ligne dans un rapport, mais d'un objet actif qui comporte la propriété, l'historique, les fichiers, les commentaires et les décisions. Au fur et à mesure que la tâche progresse, rien n'est saisi à nouveau ni reconstruit. Le contexte reste attaché au travail.

C'est la base qui rend le suivi de l'entonnoir fiable. Si la tâche est réelle, l'entonnoir est réel.

Affichez l'ensemble de votre progression et de vos mises à jour de tâches avec ClickUp Tasks.

Laissez la progression émerger du flux de travail, et non de la logique de rapports.

Au fur et à mesure que le travail avance, les tâches passent par des statuts personnalisés qui reflètent les étapes réelles de votre processus. La qualification devient négociation. La révision devient approuvée. L'essai devient fermé.

Grâce à ses statuts ordonnés et synchronisés avec le temps, ClickUp peut vous indiquer non seulement où en est le travail, mais aussi depuis combien de temps il en est là. C'est là que les entonnoirs cessent d'être descriptifs et commencent à devenir diagnostiques.

Au lieu de demander « Combien y a-t-il de transactions ici ? », vous demandez « Pourquoi sont-elles bloquées ici ? ».

Donnez du sens au mouvement

Un entonnoir basé uniquement sur des chiffres est superficiel. Les décisions réelles nécessitent du contexte. Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'ajouter du sens à chaque tâche au fur et à mesure de son avancement :

La taille de la transaction modifie votre interprétation des abandons

La source des prospects explique pourquoi la conversion varie

Le niveau de risque redéfinit ce que signifie réellement « bloqué ».

Comme ces informations sont intégrées à la tâche elle-même, elles restent intactes à mesure que la tâche progresse. Vous ne perdez pas de nuances lorsque quelque chose change d'étape et vous n'avez pas besoin de rapports séparés pour expliquer la signification des nombres.

Les champs personnalisés avec IA de ClickUp peuvent même remplir ces informations à votre place.

Visualisez ce qui se passe déjà

Une fois que le travail, les étapes et le contexte sont en place, les tableaux de bord ClickUp révèlent simplement ce qui est déjà vrai. Au lieu d'exporter des données, vous observez le comportement de l'entonnoir en direct :

Comment le volume diminue étape par étape

Où la valeur se concentre ou s'évapore

Quels propriétaires ou sources se comportent différemment ?

Et comme les diagrammes du tableau de bord sont liés aux tâches sous-jacentes, chaque information peut être explorée. Vous pouvez passer du modèle à la cause sans changer d'outil ni demander un rapport de suivi.

L'étape suivante consiste à comprendre pourquoi. Comme vos données d'entonnoir se trouvent dans l'environnement de travail, vous pouvez poser des questions directes à ClickUp Brain, telles que :

« Où les transactions sont-elles au point mort ce mois-ci ? »

« À quelle étape le taux d'abandon est-il le plus élevé ? »

« Qu'est-ce qui a changé dans l'entonnoir par rapport au trimestre dernier ? »

Brain lit vos données de tâches, statuts et champs en temps réel pour faire apparaître instantanément des tendances, sans créer de nouveau rapport ni exporter quoi que ce soit.

Obtenez instantanément des résumés et des mises à jour générés par l'IA grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Transformez vos connaissances en résultats concrets

La visibilité seule ne fait pas avancer le travail. Savoir où se trouvent les fuites dans votre entonnoir n'a d'importance que si quelque chose se produit en tant que résultat.

C'est là que les automatisations et les agents alimentés par l'IA bouclent la boucle entre la connaissance et l'action.

À un niveau élémentaire, les automatisations ClickUp gèrent la réponse mécanique. Lorsqu'une tâche dépasse un seuil défini, par exemple lorsqu'elle reste trop longtemps à une étape, change de priorité ou entre dans un statut critique, ClickUp peut réagir immédiatement.

Utilisez les fonctionnalités IA Assign, IA Prioritize et AI Cards de ClickUp pour réaliser l’automatisation de la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel.

Les suivis sont attribués, les parties prenantes sont informées et les procédures d'escalade sont déclenchées sans que personne n'ait besoin de surveiller un tableau de bord ou d'exécuter un rapport. Le système réagit dès que le risque apparaît, et non plusieurs jours plus tard lors d'une réunion d'évaluation.

En plus de cela, les super agents ajoutent une interprétation, et pas seulement une exécution. Au lieu de scanner des diagrammes et de deviner ce qui est important, les équipes peuvent poser des questions directes telles que « qu'est-ce qui bloque », « qu'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière » ou « quelles transactions doivent être traitées en priorité ». L'agent lit les données des tâches en temps réel, l'historique des statuts et les changements sur le terrain afin de mettre en évidence des tendances qui ne sont pas évidentes au premier coup d'œil.

Automatisez des flux de travail complexes de bout en bout grâce aux Super Agents ClickUp personnalisés.

Ensemble, l'automatisation gère les réponses prévisibles, tandis que les agents aident les équipes à décider où intervenir. Le résultat est un entonnoir qui ne se contente pas d'afficher les performances après coup, mais qui fait activement avancer le travail tant qu'il est encore temps de changer le résultat.

Le résultat : soudain, votre entonnoir n'est plus quelque chose que vous vérifiez à la fin du mois. C'est quelque chose que vous exploitez chaque jour. Le travail avance. Les données sont mises à jour. Les informations apparaissent. Et la prochaine étape vous attend déjà.

Diagrammes alternatifs aux diagrammes en entonnoir

Les diagrammes en entonnoir ne sont pas adaptés à toutes les visualisations. Mais lorsque vous essayez de visualiser un parcours utilisateur complexe et ramifié à l'aide d'un simple entonnoir linéaire, cela ne fonctionne tout simplement pas. Forcer vos données dans un type de diagramme inadapté prête à confusion et conduit à de mauvaises conclusions.

Un diagramme en entonnoir n'est pas toujours l'outil le plus adapté. Connaître les alternatives vous aide à présenter vos données de manière pertinente.

Type de visualisation Quand cela fonctionne mieux qu'un diagramme en entonnoir Pourquoi un diagramme en entonnoir n'est pas suffisant Diagrammes à barres Utilisez des diagrammes à barres lorsque vous devez comparer des valeurs entre des catégories qui ne sont pas séquentielles, telles que les performances par canal, par région ou par campagne. Les entonnoirs impliquent une progression et une perte. Lorsque l'ordre ou le flux n'ont pas d'importance, la métaphore de l'entonnoir ajoute une distorsion inutile. Diagrammes de Sankey Utilisez des diagrammes de Sankey pour visualiser des parcours à plusieurs chemins avec des branches, des boucles ou des flux parallèles, comme les utilisateurs qui empruntent différents chemins d'intégration. Les diagrammes en entonnoir supposent un chemin unique et linéaire. Ils ne peuvent pas représenter la divergence ou la convergence sans simplifier à l'extrême la réalité. Diagrammes circulaires Utilisez des diagrammes circulaires pour montrer la composition d'un tout, comme les sources de prospects en haut d'un entonnoir. Les entonnoirs montrent les mouvements entre les étapes. Les diagrammes circulaires montrent les proportions à un moment donné, et non la progression. Diagrammes linéaires Utilisez des diagrammes linéaires pour suivre l'évolution d'un indicateur au fil du temps, comme les taux de conversion hebdomadaires ou le volume mensuel du pipeline. Les diagrammes en entonnoir sont des instantanés statiques. Ils ne montrent pas les tendances, la dynamique ou la saisonnalité. Diagrammes de pipeline (tableaux Kanban) Utilisez des diagrammes en pipeline (tableaux Kanban) pour gérer les éléments individuels à mesure qu'ils passent d'une étape à l'autre, en effectuant le suivi de la propriété et des actions suivantes. Kanban visualise où se trouve le travail, et non les taux d'abandon globaux ou l'efficacité de conversion entre les étapes.

Créez des entonnoirs efficaces avec ClickUp

Si vous ne voyez pas où votre processus perd de son élan, vous ne pouvez pas y remédier. Les diagrammes en entonnoir rendent visible l'invisible, en vous montrant exactement où les choses déraillent.

Il permet aux équipes de repérer les goulots d'étranglement, de hiérarchiser les corrections et de suivre la progression sans se perdre dans les feuilles de calcul.

À mesure que les flux de travail deviennent plus complexes, disposer d'une vue claire et en temps réel de la manière dont le travail s'effectue aide les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Prêt à créer des vues en entonnoir directement à partir des données de votre projet ? Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur les diagrammes en entonnoir

Un diagramme en entonnoir montre le flux à travers des étapes séquentielles, tandis qu'un diagramme pyramidal affiche les niveaux hiérarchiques où la taille représente la proportion, et non la progression.

Pour plus de clarté, visez trois à sept étapes. Moins de trois étapes ne nécessitent pas d'entonnoir, et plus de sept étapes rendent le processus confus et difficile à lire.

Non, les diagrammes en entonnoir sont conçus pour des flux uniques et directionnels. Pour les processus comportant des branches ou des boucles, un diagramme de Sankey est un bien meilleur choix.

Utilisez une plateforme centralisée où toutes les équipes enregistrent les données de manière cohérente. Les tableaux de bord ClickUp peuvent extraire des données de plusieurs listes et dossiers, vous offrant ainsi une visibilité interfonctionnelle en un seul endroit.