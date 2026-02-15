Les 10 meilleures alternatives à Fyxer IA pour 2026

La plupart des équipes ne se rendent pas compte que leur assistant de e-mail détériore en réalité leur flux de travail, en conservant les messages dans une seule application alors que les tâches, les documents et le contexte du projet se trouvent ailleurs. Une étude de Microsoft montre que les employés activent/désactivent des applications près de 1 200 fois par jour, perdant ainsi cinq semaines de travail par an rien qu'à se réorienter.

Ce guide vous présente 10 alternatives à Fyxer AI, des outils dédiés aux e-mails tels que Shortwave et Superhuman aux environnements de travail unifiés tels que ClickUp qui établissent directement la connexion entre votre boîte de réception et le travail concret.

Pourquoi rechercher des alternatives à Fyxer IA ?

L'utilisation d'un assistant de messagerie autonome peut sembler productive au premier abord, mais elle crée souvent un nouveau problème : un flux de travail fragmenté. Vos e-mails se trouvent dans un outil, vos tâches dans un autre et vos notes de réunion dans un tout autre endroit. Vous jonglez constamment entre les applications juste pour suivre une seule discussion, ce qui entraîne une dispersion du contexte. Les équipes perdent alors des heures à rechercher des informations, à passer d'une application à l'autre et à rechercher des fichiers sur plusieurs plateformes, ce qui fait qu'il est facile de passer à côté de détails importants. Une étude de Gartner a révélé que 47 % des travailleurs numériques ont du mal à trouver les informations nécessaires pour accomplir efficacement leur travail.

C'est cette déconnexion qui pousse de nombreuses équipes à rechercher des alternatives à Fyxer IA. Les problèmes fondamentaux se résument généralement à quelques frustrations clés :

Limites de personnalisation : les réponses rédigées par l'IA peuvent sembler génériques et ne pas refléter les nuances de votre style de communication unique, vous obligeant à passer plus de temps à les modifier en cours.

Problèmes de fiabilité : vous pourriez trouver que la catégorisation des e-mails et la qualité des brouillons sont incohérentes, ce qui rend difficile de faire entièrement confiance à l'IA.

Manque de contexte professionnel : un assistant de e-mail qui ne voit que votre boîte de réception ne peut pas comprendre comment un message est lié à un projet, une tâche ou un objectif d'équipe spécifique. Vous devez toujours faire la connexion manuellement.

Lacunes d'intégration : si le travail de votre équipe ne se limite pas à Gmail ou Outlook, un assistant de e-mail dédié ne s'intégrera pas dans votre infrastructure technologique globale.

La meilleure solution n'est pas toujours un autre outil dédié uniquement à la messagerie électronique. De nombreuses équipes trouvent plus de valeur dans un environnement de travail convergent qui rassemble les e-mails, les tâches, les documents et l'IA. Cela permet au contexte de passer naturellement de votre boîte de réception à des tâches concrètes.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous soucier de cela. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Avant d'explorer des alternatives spécifiques, il est utile de comprendre le paysage plus large des applications d'IA dans la gestion de la productivité et des flux de travail. Cette vidéo donne un aperçu des différents cas d'utilisation de l'IA qui peuvent vous aider à évaluer les fonctionnalités les plus importantes pour les besoins spécifiques de votre équipe.

Aperçu des alternatives à Fyxer IA

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Équipes souhaitant une gestion du travail basée sur l'IA qui relie les e-mails à l'action ClickUp Brain, résumés IA, tâches intégrées aux e-mails, automatisations, documents, tableaux de bord Gratuit pour toujours, forfaits payants disponibles pour les équipes ; personnalisation pour les entreprises. Shortwave Les utilisateurs expérimentés de Gmail qui souhaitent une boîte de réception native pour l'IA Regroupement IA, résumés de fils de discussion, recherche en langage naturel Offre gratuite ; Pro ~8,50 $/utilisateur/mois, Business ~18 $/utilisateur/mois, Premier personnalisé Superhuman Cadres supérieurs et utilisateurs intensifs de e-mail qui privilégient la rapidité Boîte de réception fractionnée, réponse instantanée par IA, flux de travail axé sur le clavier Starter 30 $/utilisateur/mois, Business 40 $/utilisateur/mois, Enterprise personnalisée Missive Équipes ayant besoin d'une collaboration partagée dans la boîte de réception avec chat intégré Attribuez des tâches par e-mail, discutez en interne, rédigez des documents collaboratifs. Starter 14 $/utilisateur/mois, Productive 18 $/utilisateur/mois, Business 26 $/utilisateur/mois, Enterprise personnalisée Microsoft Copilot Organisations utilisant Microsoft 365 pour les e-mails, les documents et les réunions Résumés Outlook, aide à la rédaction, intelligence inter-applications Module complémentaire à 30 $ par utilisateur et par mois Gemini (Google Workspace) Utilisateurs de Google Workspace souhaitant bénéficier d'une IA native dans Gmail et Google Docs Aide à la rédaction, résumés des fils de discussion par e-mail, contexte à l'échelle de l'environnement de travail Gemini Business 20 $/utilisateur/mois, Enterprise 30 $/utilisateur/mois Hiver Équipes gérant des boîtes de réception Gmail partagées pour l'assistance ou les opérations Tâches, détection des conflits, SLA, analyses Lite 19 $/utilisateur/mois, Pro 49 $/utilisateur/mois, Elite 79 $/utilisateur/mois Gmelius Équipes souhaitant un flux de travail de e-mail de type Kanban dans Gmail Tableaux Kanban, séquences, automatisation des flux de travail Meli 19 $/utilisateur/mois, Growth 25 $/utilisateur/mois, Pro 40 $/utilisateur/mois, Enterprise personnalisé Spike Les utilisateurs préfèrent une interface d'e-mail conversationnelle. Affichage de discussion, boîte de réception à priorité élevée, notes intégrées et vidéo Offre gratuite ; Équipe ~7,99 $/utilisateur/mois, Entreprise ~12,99 $/utilisateur/mois, Enterprise personnalisé SaneBox Personnes souhaitant bénéficier d'un filtrage des e-mails par IA sans changer de client Filtrage intelligent, SaneBlackHole, résumé quotidien Snack ~7 $/mois, Lunch ~12 $/mois, Dinner ~36 $/mois

Les meilleures alternatives à Fyxer IA à utiliser

Tous les outils d'IA pour e-mails ne sont pas conçus pour une exécution réelle. Beaucoup vous aident à rédiger ou à organiser vos messages, mais dès que le travail nécessite une propriété, un suivi et une visibilité, des lacunes commencent à apparaître. Les outils ci-dessous vont au-delà de l'assistance à la boîte de réception pour prendre en charge la manière dont le travail se déroule réellement entre les équipes.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui recherchent une gestion du travail basée sur l'IA qui relie les e-mails aux actions)

Créez automatiquement des tâches à partir de chats, de documents et plus encore via ClickUp AI.

La plupart des assistants de messagerie sont optimisés pour une seule chose : traiter plus rapidement votre boîte de réception. Mais la plus grande perte de productivité se produit généralement après la lecture de l'e-mail, lorsque le suivi se fait dans un autre outil, que la décision est consignée dans un document auquel personne ne renvoie et que le travail est suivi dans un tableau de projet qui n'a aucune connexion avec la discussion d'origine.

ClickUp résout ce problème en considérant l'e-mail comme le point de départ de l'exécution, et non comme la fin de la communication.

Dans l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp, votre boîte de réception ne se trouve pas « à côté » de votre travail. Elle est directement connectée aux tâches, aux documents, aux échéanciers et aux rapports, de sorte que le contexte important reste lié au résultat final. Cela signifie moins de copier-coller, moins d'actions oubliées et moins de moments où l'on se demande « mais où avons-nous décidé cela ? ».

Recherchez parmi vos tâches, vos documents et vos discussions dans ClickUp et posez des questions en langage naturel avec ClickUp Brain.

Au lieu d'utiliser l'IA pour produire des réponses génériques de manière isolée, ClickUp Brain peut vous aider à passer du fil de discussion à l'action en tenant compte du projet. Vous pouvez résumer une longue chaîne d'e-mails en décisions clés, extraire les prochaines étapes, créer des tâches avec des propriétaires et des délais, et rédiger une réponse qui reflète ce qui se passe réellement dans le projet, et pas seulement ce qui est écrit dans le dernier message.

Prenez des décisions plus intelligentes et plus contextuelles pour vos campagnes ClickUp Brain

Et comme les réunions génèrent autant de suivi que les e-mails, ClickUp AI Notetaker peut automatiquement se joindre aux appels, capturer les transcriptions et générer des résumés et des éléments à faire qui s'affichent juste à côté du travail, afin que vos « tâches importantes » ne soient pas piégées dans une autre application.

Obtenez des notes et des résumés automatisés avec ClickUp AI Notetaker.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Envoyez et recevez des e-mails directement dans les tâches afin que les discussions restent associées au travail auquel elles se réfèrent, les réponses étant automatiquement enregistrées dans le fil de discussion de la tâche.

Transformez un e-mail en tâche ou commentaire exploitable en le transférant, afin que les suivis deviennent des tâches assignées et traçables en quelques secondes.

Résumez les fils de discussion par e-mail, extrayez les actions à entreprendre et rédigez des réponses à l'aide d'une IA qui fonctionne dans tout votre environnement de travail, et pas seulement dans votre boîte de réception.

Enregistrez automatiquement les réunions et générez des transcriptions consultables, des résumés intelligents et des éléments à mener qui créent une connexion directe avec les tâches et les projets.

Recherchez votre historique d'e-mails Gmail récent directement depuis ClickUp afin de trouver les informations essentielles sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Déclenchez des flux de travail à partir de tâches liées aux e-mails, telles que l'attribution automatique de tâches, la mise à jour des statuts ou le routage des demandes dès leur réception.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Contexte unifié : Tout se trouve dans un seul environnement de travail, ce qui signifie que les suggestions de l'IA s'appuient sur l'ensemble de votre historique de travail, et pas seulement sur votre boîte de réception.

IA contextuelle : ClickUp Brain effectue la connexion entre les discussions et les projets, fait apparaître les tâches associées et rédige des réponses en tenant compte du contexte réel du projet.

Flexibilité du flux de travail : ClickUp s'adapte au processus de votre équipe, que vous gériez les communications avec les clients, les projets internes ou ClickUp s'adapte au processus de votre équipe, que vous gériez les communications avec les clients, les projets internes ou les initiatives interfonctionnelles

Inconvénients :

La richesse des fonctionnalités peut représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

L'expérience de l'application mobile présente quelques différences par rapport à la version de bureau.

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un certain temps de configuration initiale pour s'adapter à votre flux de travail spécifique.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

📮 ClickUp Insight : Alors que 34 % des utilisateurs font entièrement confiance aux systèmes d'IA, un groupe légèrement plus important (38 %) adopte une approche « faire confiance, mais vérifier ». Un outil autonome qui ne connaît pas votre contexte de travail comporte souvent un risque plus élevé de générer des réponses inexactes ou insatisfaisantes. C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain, l'IA qui relie la gestion de projet, la gestion des connaissances et la collaboration entre votre environnement de travail et les outils tiers intégrés. Obtenez des réponses contextuelles sans avoir à activer/désactiver les onglets et bénéficiez d'une augmentation de 2 à 3 fois de votre efficacité au travail, tout comme nos clients chez Seequent.

2. Shortwave (idéal pour les utilisateurs intensifs de Gmail qui souhaitent gérer leur boîte de réception à l'aide d'une IA native)

via Shortwave

Si votre principale frustration est une boîte de réception Gmail encombrée, Shortwave pourrait être la solution. Il s'agit d'un remplacement complet de l'interface Gmail, entièrement repensée autour de l'IA. Ce n'est pas seulement un plugin, c'est une toute nouvelle façon d'utiliser votre e-mail.

Sa fonctionnalité phare est le « regroupement », qui regroupe automatiquement les e-mails connexes. Les newsletters, les invitations de calendrier et les notifications sont regroupées dans des dossiers bien organisés, laissant vos discussions importantes au premier plan. Cela réduit considérablement l'encombrement visuel et vous aide à vous concentrer sur l'essentiel, un objectif clé d'une gestion efficace des e-mails.

Shortwave propose également une fonctionnalité de recherche en langage naturel, vous permettant de poser des questions telles que « affichez-moi les e-mails de Sarah concernant le budget du troisième trimestre ». Pour les particuliers et les petites équipes qui utilisent Gmail et souhaitent disposer d'une boîte de réception plus intelligente sans adopter une plateforme de travail complète, il s'agit d'une solution ciblée et puissante.

Les meilleures fonctionnalités de Shortwave

Regroupement basé sur l'IA : regroupe automatiquement les e-mails similaires, réduisant ainsi la surcharge de la boîte de réception sans que vous ayez à configurer des filtres complexes.

Résumés de fils de discussion : fournit des résumés générés par l'IA de longues chaînes d'e-mails afin que vous puissiez vous mettre rapidement à jour.

Recherche en langage naturel : vous permet de trouver des e-mails en posant des questions en anglais courant au lieu de deviner des mots-clés.

Avantages et inconvénients de Shortwave

Avantages :

Intégration poussée avec Gmail pour un flux de travail fluide

Le regroupement intelligent et les résumés vous aident à traiter vos e-mails plus rapidement.

Conçu pour la rapidité avec une interface conviviale pour le clavier.

Inconvénients :

Fonctionne uniquement avec Gmail, pas avec Outlook ou d'autres fournisseurs, prestataires.

Les fonctionnalités de collaboration pour les équipes sont limitées.

La fonction IA complète nécessite un abonnement payant.

Tarification Shortwave

Formule gratuite Pro : 8,50 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Business : 18 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Premier : personnalisé

Évaluations et avis sur Shortwave

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis) Capterra : non répertorié

3. Superhuman (idéal pour les cadres et les utilisateurs qui envoient beaucoup d'e-mails et privilégient la rapidité)

via Superhuman

Superhuman est conçu dans un seul but : la rapidité. Il s'agit d'un client de messagerie haut de gamme, conçu pour être utilisé principalement au clavier, qui vous permet de parcourir votre boîte de réception sans jamais toucher votre souris. Si vous êtes un cadre ou un fondateur qui reçoit des centaines d'e-mails par jour, le gain de temps peut être considérable.

Sa fonctionnalité Split Inbox classe automatiquement vos e-mails dans des flux personnalisables, tels que les VIP, les messages d'équipe ou les newsletters. Cela vous permet de traiter chaque catégorie avec le niveau d'attention approprié. La fonctionnalité AI Instant Reply suggère également des réponses complètes que vous pouvez envoyer d'une simple pression sur une touche.

Superhuman travaille à la fois avec Gmail et Outlook, ce qui le rend plus flexible que certaines autres alternatives. C'est un investissement, mais pour ceux dont le temps est l'atout le plus précieux, la productivité peut justifier le coût.

Les meilleures fonctionnalités de Superhuman

Boîte de réception fractionnée : segmente votre boîte de réception en flux afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important sans être distrait.

Réponse instantanée par IA : suggère des réponses complètes aux e-mails en apprenant votre style d'écriture au fil du temps pour les achever.

Conception axée sur le clavier : presque toutes les actions disposent d'un raccourci clavier, ce qui optimise l'interface pour une vitesse maximale.

Avantages et inconvénients de Superhuman

Avantages :

Les utilisateurs signalent des améliorations significatives dans le temps de traitement des e-mails.

Offre d'assistance pour les comptes Gmail et Outlook.

Comprend des fonctionnalités telles que le suivi du statut de lecture et les rappels de suivi.

Inconvénients :

Une session d'intégration individuelle est nécessaire pour commencer.

Il n'existe pas de version gratuite disponible à des fins d'évaluation.

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées, car elles sont conçues pour un usage individuel.

Tarification Superhuman

Starter : 30 $/utilisateur/mois Business : 40 $/utilisateur/mois Entreprise : personnalisé

Évaluations et avis exceptionnels

G2 : 4,7/5 (plus de 14 000 avis) Capterra : 4,9/5 (plus de 2 000 avis)

4. Missive (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une boîte de réception partagée avec fonctionnalité de chat intégrée)

via Missive

Missive est conçu pour les équipes qui collaborent sur les communications avec les clients. Il combine la messagerie électronique, le chat et la gestion des tâches de base dans une seule interface, ce qui vous permet de discuter et d'attribuer des e-mails sans jamais quitter le fil de discussion.

Au lieu de transférer des e-mails ou de mettre vos collègues en copie, vous pouvez utiliser des commentaires internes que les clients ne verront jamais. Cela élimine le problème classique « quelqu'un a-t-il répondu à ce message ? » qui affecte les équipes utilisant les e-mails traditionnels pour les boîtes de réception partagées telles que support@ ou sales@.

Missive permet également la rédaction collaborative, où plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur la même réponse par e-mail. Pour les équipes qui gèrent tout type de flux de travail de communication partagé, cet outil comble efficacement le fossé entre les e-mails et la collaboration en équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Missive

Boîtes de réception partagées avec attributions : attribuez des e-mails aux membres de l'équipe comme des tâches et suivez leur statut.

Chat interne parallèlement à l'e-mail : discutez des e-mails avec vos collègues dans une discussion parallèle qui reste en pièce jointe au fil de discussion.

Rédaction collaborative : travaillez ensemble en temps réel sur les réponses aux e-mails.

Avantages et inconvénients de Missive

Avantages :

Permet de suivre les discussions et de garder les boîtes de réception plus propres en éliminant le transfert interne des e-mails.

Consolide les e-mails et les discussions d'équipe dans un seul outil.

Apporte une organisation de type service d'assistance à toute boîte de réception partagée.

Inconvénients :

Présente une courbe d'apprentissage pour les équipes habituées aux e-mails traditionnels.

L'application mobile offre des fonctionnalités plus limitées que la version de bureau.

Certaines intégrations ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Tarifs Missive

Starter : 14 $/utilisateur/mois Productive : 18 $/utilisateur/mois Business : 26 $/utilisateur/mois Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Missive

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis) Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

5. Microsoft Copilot (idéal pour les organisations intégrées à Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Pour les organisations qui utilisent déjà l'écosystème Microsoft, Copilot offre une assistance IA sans ajouter de nouveau fournisseur. L'IA est intégrée aux outils que vous utilisez déjà, tels que Outlook, Teams et Word.

Dans Outlook, Copilot peut résumer de longs fils de discussion par e-mail, rédiger des réponses et vous aider à préparer vos réunions en récupérant les documents pertinents. Sa véritable force réside dans son intelligence inter-applications. Il peut consulter votre Calendrier, extraire des données d'une feuille Excel ou intégrer le contenu d'un document Word pour vous aider à rédiger un e-mail.

Cette intégration poussée fait de Copilot un choix puissant pour les équipes d'entreprise où Microsoft 365 est la norme. Cependant, cela nécessite à la fois un abonnement Microsoft 365 et une licence Copilot supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Résumé des e-mails Outlook : fournit des résumés générés par l'IA de longs fils de discussion, en mettant en évidence les points clés et les éléments à entreprendre.

Aide à la rédaction avec contexte : rédigez des réponses par e-mail en vous basant sur votre Calendrier, vos documents récents et vos correspondances passées.

Intelligence inter-applications : extrait les informations pertinentes de Teams, SharePoint et Excel lors de la rédaction d'e-mails.

Avantages et inconvénients de Microsoft Copilot

Avantages :

L'intégration native signifie qu'il n'y a pas de nouvelles applications à installer ou à apprendre.

Offre une sécurité et une conformité de niveau entreprise au sein de l'écosystème Microsoft.

Fournisseur de capacités d'IA étendues qui vont au-delà de la simple gestion des e-mails.

Inconvénients :

Nécessite un abonnement Microsoft 365 et une licence Copilot supplémentaire.

Les capacités de l'IA sont limitées à l'écosystème Microsoft.

La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon le forfait Microsoft 365.

Tarifs Microsoft Copilot

Copilot pour Microsoft 365 : 30 $/utilisateur/mois (module complémentaire)

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis) Capterra : non répertorié

6. Gemini (idéal pour les utilisateurs de Google Workspace qui souhaitent bénéficier d'une assistance IA native)

via Gemini

Semblable à Microsoft Copilot, l'IA Gemini de Google s'intègre directement à Gmail et à l'ensemble de Google Workspace. Pour les équipes qui utilisent l'écosystème Google, elle fournit une assistance par e-mail sans avoir à quitter les outils que vous utilisez quotidiennement.

Dans Gmail, Gemini peut vous aider à rédiger des e-mails, à résumer des fils de discussion et à suggérer des réponses. L'intégration s'étend à d'autres applications Google, telles que Google Meet pour les résumés de réunion et Google Docs pour la rédaction collaborative. Cela crée une expérience IA cohérente sur tous vos outils Google.

L'IA comprend vos fichiers Google Drive, vos évènements de calendrier et votre historique de communication, ce qui rend ses suggestions plus pertinentes contextuellement que ce qu'un outil autonome pourrait offrir.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Aide à la rédaction dans Gmail : suggère des compléments au fur et à mesure que vous tapez ou génère un brouillon achevé à partir d'une simple invite, d'instructions.

Résumé des fils de discussion : résume les longues discussions par e-mail en points clés pour vous aider à vous mettre rapidement à jour.

Intelligence inter-environnements de travail : fait référence à vos documents Google Drive et à vos évènements de calendrier pour vous aider à rédiger vos messages.

Avantages et inconvénients de Gemini

Avantages :

Apparaît directement dans les applications Google que vous utilisez déjà, sans installation supplémentaire nécessaire.

Souvent inclus dans les forfaits Google Workspace, selon votre niveau d'abonnement.

Offre une expérience IA cohérente pour les e-mails, les documents et les réunions.

Inconvénients :

Limité à l'écosystème des environnements de travail Google Workspace.

Les capacités de l'IA varient considérablement en fonction de votre forfait.

Certaines fonctionnalités sont encore en cours de déploiement et peuvent ne pas être disponibles pour tous les utilisateurs.

Tarifs Gemini (Google Workspace)

Gemini Business : 20 $/utilisateur/mois (module complémentaire) Gemini Enterprise : 30 $/utilisateur/mois (module complémentaire)

Évaluations et avis sur Gemini

G2 : non répertorié en tant que produit autonome « Gemini for Workspace » Capterra : non répertorié

7. Hiver (idéal pour les équipes d'assistance qui gèrent des boîtes de réception Gmail partagées)

via Hiver

Hiver transforme votre boîte de réception Gmail en un service d'assistance sans obliger votre équipe à apprendre une nouvelle interface. Il est conçu pour les équipes qui gèrent des boîtes de réception partagées telles que support@ ou sales@ et qui ont besoin d'attribuer, de suivre et de collaborer sur des e-mails.

Hiver ajoute des fonctionnalités telles que l'attribution d'e-mails, le suivi du statut et la détection des collisions directement dans Gmail. La détection des collisions est particulièrement utile, car elle vous alerte si un collègue est déjà en train de répondre à un e-mail, ce qui évite les réponses en double.

Pour les équipes d'assistance et d'exploitation qui souhaitent davantage de structure sans la complexité d'un système de tickets complet, Hiver est un choix pratique.

Les meilleures fonctionnalités de Hiver

Attribution et statut des e-mails : attribuez des e-mails aux membres de l'équipe et suivez leur statut (ouvert, en attente, fermé) dans Gmail.

Détection des collisions : vous alerte lorsqu'un collègue affiche ou répond au même e-mail.

Suivi et analyse des SLA : fixez des cibles en matière de temps de réponse et surveillez les performances de votre équipe.

Avantages et inconvénients de Hiver

Avantages :

Fonctionne dans Gmail, ce qui réduit la courbe d'apprentissage pour votre équipe.

Offre des fonctionnalités d'assistance sans la complexité d'un système de tickets complet.

Rapide et facile à configurer

Inconvénients :

Fonctionne uniquement avec Gmail.

Moins adapté aux flux de travail d'assistance complexes qui nécessitent un routage avancé.

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits supérieurs.

Tarifs Hiver

Lite : 19 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Pro : 49 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Elite : 79 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Hiver

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis) Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

8. Gmelius (idéal pour les équipes qui souhaitent gérer leurs e-mails dans Gmail selon la méthode Kanban)

via Gmelius

Gmelius intègre les concepts de gestion de projet directement dans votre boîte de réception Gmail. Il vous permet de visualiser vos e-mails sur un tableau Kanban, de créer des séquences d’automatisation de communication et de mettre en place des flux de travail pour gérer les tâches répétitives.

La vue Kanban est la fonctionnalité phare, une forme de visualisation du flux de travail qui transforme vos e-mails en cartes que vous pouvez faire glisser entre les colonnes. Elle est parfaite pour les pipelines de vente ou les files d'attente d'assistance, où chaque e-mail représente une étape d'un processus.

Pour les équipes qui pensent de manière visuelle et souhaitent appliquer les principes de gestion de projet à leur boîte de réception, Gmelius offre une approche unique et puissante.

Les meilleures fonctionnalités de Gmelius

Tableaux Kanban pour les e-mails : visualisez et gérez votre flux de travail en faisant glisser les cartes d'e-mails entre des colonnes personnalisables.

Séquences d'e-mails : créez des séquences de suivi automatisées pour vos campagnes de sensibilisation.

Automatisation des flux de travail : créez des règles pour attribuer, donner un libellé ou déplacer automatiquement les e-mails en fonction des critères que vous avez définis.

Avantages et inconvénients de Gmelius

Avantages :

Le tableau Kanban visuel vous permet de voir d'un seul coup d'œil le statut de votre flux de travail.

Combine la gestion de la boîte de réception et la communication dans un seul outil.

Fonctionne de manière native dans l'interface Gmail.

Inconvénients :

Prend uniquement l'assistance pour Gmail.

L'approche Kanban peut sembler peu familière à certains utilisateurs.

Les fonctionnalités d'automatisation avancées sont limitées dans les forfaits d'entrée de gamme.

Tarifs Gmelius

Meli : 19 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Growth : 25 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Pro : 40 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Gmelius

G2 : 4,4/5 (plus de 700 avis) Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

9. Spike (idéal pour les utilisateurs qui préfèrent les e-mails de discussion aux fils de discussion traditionnels)

via Spike

Spike réinvente l'e-mail sous forme de discussion par chat. Il affiche vos messages dans un format conversationnel, ce qui rend la communication plus immédiate et moins formelle.

Sa boîte de réception à priorité élevée utilise l'IA pour faire remonter les messages importants tout en filtrant les messages superflus tels que les newsletters et les notifications. Spike comprend également des fonctionnalités intégrées telles que les notes collaboratives et les visioconférences, ce qui réduit le besoin d'utiliser des outils séparés.

Spike fonctionne avec plusieurs fournisseurs de e-mail, ce qui le rend plus flexible que les alternatives réservées à Gmail. Pour ceux qui trouvent les interfaces de e-mail traditionnelles encombrées, il offre une expérience véritablement différente.

Les meilleures fonctionnalités de Spike

Affichage conversationnel des e-mails : affiche les messages sous forme de bulles de discussion pour une communication plus facile et plus rapide.

Boîte de réception avec priorité : utilise l'IA pour identifier et faire remonter automatiquement vos messages les plus importants.

Outils de collaboration intégrés : comprend des notes, des tâches et des visioconférences dans l'application.

Avantages et inconvénients de Spike

Avantages :

L'interface de type chat peut réduire l'anxiété liée aux e-mails et augmenter la vitesse de réponse.

Offre l'assistance pour divers comptes de e-mail, pas seulement Gmail.

Consolide la communication et la collaboration de base en un seul outil.

Inconvénients :

La vue de discussion peut être déroutante pour les utilisateurs habitués aux e-mails traditionnels.

Moins adapté à la correspondance commerciale formelle.

Certaines fonctionnalités fonctionnent mieux sur l'application mobile que sur le bureau.

Prix en hausse

Formule gratuite Équipe : 7,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Business : 12,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Spike

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis) Capterra : 4,4/5 (plus de 70 avis)

10. Sanebox (idéal pour les particuliers qui souhaitent bénéficier d'un filtrage des e-mails par IA sans changer de client)

via Sanebox

Sanebox fonctionne discrètement en arrière-plan avec votre client de messagerie existant pour filtrer et organiser vos messages. Il analyse votre comportement en matière d'e-mails afin de déterminer ce qui est important pour vous et déplace automatiquement les messages moins importants dans des dossiers séparés.

Sa fonctionnalité la plus célèbre est SaneBlackHole, qui vous permet de bannir un expéditeur en un seul clic. Il suffit de glisser un e-mail dans le dossier BlackHole pour ne plus jamais recevoir de message de cet expéditeur.

Pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une gestion des e-mails basée sur l'IA sans adopter un tout nouveau client de messagerie, Sanebox est une solution légère et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Sanebox

Filtrage des e-mails par IA : apprend vos habitudes en matière d'e-mails afin de trier automatiquement les messages moins importants dans des dossiers séparés.

SaneBlackHole : une fonctionnalité de désabonnement en un clic qui fonctionne réellement.

Résumé quotidien : regroupe vos e-mails moins importants dans un seul résumé quotidien.

Avantages et inconvénients de Sanebox

Avantages :

Fonctionne avec n'importe quel client d'e-mail, y compris Gmail, Outlook et Apple Mail.

Fonctionne automatiquement en arrière-plan avec un minimum d'interaction quotidienne.

Réduit efficacement l'encombrement et le bruit de la boîte de réception.

Inconvénients :

Il fournit uniquement des fonctions de filtrage et n'aide pas à rédiger ou à résumer les e-mails.

Nécessite d'accorder à un service tiers l'accès à votre e-mail.

/IA peut parfois classer un e-mail important au mauvais endroit.

Tarifs SaneBox

Collation : environ 7 $/mois Déjeuner : environ 12 $/mois Dîner : environ 36 $/mois

Évaluations et avis sur SaneBox

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis) Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Choisissez le bon flux de travail, pas seulement le bon outil.

La meilleure alternative à Fyxer IA pour vous dépend de ce que vous essayez de résoudre. Si vous souhaitez simplement une boîte de réception plus rapide ou plus claire, un client de messagerie dédié comme Shortwave ou Superhuman pourrait suffire. Si votre équipe est déjà intégrée dans l'écosystème Microsoft ou Google, Copilot ou Gemini sont des choix logiques.

Cependant, les gains de productivité les plus importants ne proviennent pas uniquement d'une gestion plus rapide des e-mails. Ils proviennent de l'élimination du décalage entre vos e-mails et votre travail réel. Lorsque vos communications, tâches, documents et projets sont tous regroupés au même endroit, votre IA devient véritablement intelligente, ce qui constitue l'un des principaux avantages de l'IA contextuelle.

L'objectif n'est pas seulement d'avoir une boîte de réception vide. Il s'agit de s'assurer que chaque e-mail important donne lieu à la bonne action, est suivi au bon endroit, avec tout le contexte nécessaire, ce qui est au cœur de l'automatisation des flux de travail. Pour créer ce flux de travail véritablement connecté, commencez gratuitement avec ClickUp. ✨

Foire aux questions

Fyxer AI est un assistant de messagerie électronique alimenté par l'IA pour Gmail et Outlook qui vous aide à gérer votre boîte de réception. Il utilise l'IA pour trier les e-mails, rédiger automatiquement des réponses et saisir des notes de réunion.

Fyxer AI est un assistant de messagerie spécialisé, tandis que Microsoft Copilot est une couche d'IA qui couvre l'ensemble de la suite Microsoft 365. Copilot offre un contexte plus large en effectuant la connexion entre vos e-mails et votre Calendrier, vos documents et Teams.

Oui, un environnement de travail convergent comme ClickUp remplace un assistant autonome en traitant les e-mails dans le contexte de votre travail. ClickUp Task Management et ClickUp Brain fournissent une assistance IA qui s'appuie sur l'historique complet de vos projets.

Les limitations courantes comprennent les réponses génériques rédigées par l'IA, la catégorisation incohérente des e-mails et le manque d'intégration avec votre contexte de travail plus large. Cela signifie que vous devez toujours effectuer manuellement la connexion des e-mails à vos projets et tâches.