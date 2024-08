10 Meilleur logiciel de boîte de réception partagée en 2024 (Reviews & ; Pricing)

Excellent communication avec les clients est un élément essentiel de toute entreprise réussie. En effet, la satisfaction des clients - et donc vos équipes commerciales - dépend de la rapidité et de la précision avec lesquelles vous répondez à leurs demandes et requêtes. Gestion des e-mails et les autres communications des clients exercent une forte pression sur votre équipe du service clientèle, mais il existe des moyens d'alléger la charge de travail et d'améliorer le travail d'équipe et les relations avec les clients la productivité de l'e-mail -comme un logiciel de boîte de réception partagée, par exemple. 📫

Les outils de boîte de réception partagée permettent à plusieurs membres de l'équipe d'accéder aux comptes e-mail de votre groupe et de traiter les messages entrants en collaboration. Cela permet de centraliser et de simplifier la gestion des tâches par e-mail afin que les e-mails des clients soient traités plus rapidement et plus efficacement.

Ci-dessous, nous passerons en revue les éléments à prendre en compte lorsque vous envisagez d'opter pour une boîte de réception collaborative afin d'améliorer la gestion des e-mails la productivité de l'équipe et d'améliorer l'expérience des clients. Nous comparerons ensuite quelques excellents outils de boîte de réception partagée et options de productivité, afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Que devez-vous rechercher dans le logiciel de boîte de réception partagée ?

De nombreux types de fonctionnalités contribuent à faire de la boîte de réception partagée un outil efficace gestion des e-mails un jeu d'enfant. Différents outils de boîte de réception partagée peuvent vous offrir :

Outils de gestion de la boîte de réception qui filtrent et hiérarchisent les e-mails entrants en fonction de critères tels que des mots-clés ou le nom de l'expéditeur

Des automatisations qui éliminent les tâches répétitives afin que votre équipe d'assistance client puisse se concentrer là où elle est vraiment nécessaire - par exemple, des chatbots qui offrent des réponses personnalisées aux questions fréquemment posées 🤖

Des fonctionnalités de collaboration qui attribuent chaque discussion client au membre de l'équipe spécifique le mieux qualifié pour la traiter

Outils de rédaction d'e-mails comme un assistant IA qui fournit des invites, et modifie en cours vos e-mails pour vous 📝

Logiciel de gestion de projet par e-mail qui lie les discussions des clients à des tâches liées au suivi et simplifie les abonnements

Intégration avec d'autres outils, de sorte que chaque partie de votre pile technologique fonctionne ensemble

Les 10 meilleurs logiciels de boîte de réception partagée à utiliser en 2024

Avec toutes ces possibilités à l'esprit, c'est une bonne idée de créer une liste restreinte des fonctions idéales du logiciel de boîte de réception partagée que vous aimeriez pour votre entreprise. Comparez ensuite cette liste à notre liste des meilleurs outils de boîte de réception partagée pour 2024.

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit : envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, et créez des tâches à partir des e-mails, mettez en place des automatisations, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, et bien plus encore

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité tout-en-un qui transforme également la façon dont vous travaillez avec les e-mails. Ce type de logiciel de boîte de réception partagée est l'une des meilleures alternatives à l'e-mail traditionnel sur le marché.

Les Boîte de réception ClickUp permet de centraliser toutes vos communications sur une seule plateforme pratique, ce qui simplifie également la gestion de votre courrier électronique gestion de projet e-mail flux de travail. Envoyez et recevez des e-mails depuis la plateforme ClickUp, transformez les e-mails en tâches ou joignez-les à des fils de tâches existants.

Ce flux de travail a été mis en place par ClickUp logiciel de gestion de projet gratuit simplifie également la gestion des tâches, en vous permettant d'attribuer des e-mails à plusieurs utilisateurs directement sur la plateforme, et d'y inclure des dates d'échéance et d'éventuels commentaires internes.

Gagnez encore plus de temps en demandant au ClickUp AI pour rédiger et modifier à votre place des e-mails ciblés et attrayants. Ou créer vos propres modèles d'e-mail que vous pourrez réutiliser à plusieurs reprises. À faire les deux. Utilisez ensuite automatisations pour envoyer automatiquement des e-mails exactement au bon moment. 📨

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Affichez vos tâches d'e-mail dans les formes de votre choix, y compris une Liste,Tableurtableau de type Kanban, ouCalendrier* Ne perdez pas de vue votre travail le plus important grâce à des notifications de rappel intelligentes et automatisées qui s'affichent juste à côté de votre travail

Tirez parti d'un intervalle demodèles de plans de communication pour créer une stratégie de communication complète

Coordonnez vos activités de marketing et simplifiez la programmation grâce aux modèles intégrés de plan de communicationModèle de marketing par e-mail ClickUp intégré Consultez tous les indicateurs de votre projet en temps réel sur votre site Web personnalisableTableau de bord ClickUp Intégrez d'autres plateformes de communication populaires comme Gmail,Microsoft Outlookoffice 365, etSlack ClickUp limites

ClickUp AI n'est disponible qu'en tant que module complémentaire sur les forfaits payants

L'application mobile ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités de l'application bureau

ClickUp Tarification

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Aide Scout

via Aide Scout Les outils de boîte de réception partagée de Help Scout permettent de conserver toutes les interactions avec les clients, ainsi que les discussions avec les clients, les partenaires et les fournisseurs, sur une plate-forme centrale. Conçus pour les équipes de service client, les utilisateurs disposent d'adresses e-mail individuelles et peuvent également accéder aux e-mails envoyés à des boîtes de réception partagées par l'équipe, telles que help@ ou info@.

Help Scout propose également un outil d'assistance en ligne et peut vous aider à mettre en place une stratégie d'assistance sur les médias sociaux. Des Teams, des cours et d'autres ressources permettent à votre équipe d'être rapidement opérationnelle.

Help Scout meilleures fonctionnalités

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe et le temps de réponse grâce à une boîte de réception e-mail partagée

Évitez les communications redondantes (ou conflictuelles) grâce à la fonctionnalité de détection des collisions, qui met en pause les réponses aux e-mails afin que vous puissiez afficher les mises à jour effectuées par un membre de l'équipe 🚧

Réduisez le volume d'e-mails en créant votre propre base de connaissances en libre-service - aucun code n'est nécessaire

Gagnez du temps avec plus de 75 raccourcis clavier

Help Scout limites

Il n'y a pas une grande variété de modèles disponibles

Les fonctionnalités de l'application mobile sont assez basiques

Help Scout prix

Standard: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Plus: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Pro:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (400+ avis)

4.4/5 (400+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

3. Missive

via Missive Cette solution de boîte de réception partagée offre des fonctions d'e-mail d'équipe et de discussion en direct et peut également traiter les messages des médias sociaux.

Missive permet d'attribuer les discussions de la boîte de réception des e-mails à des équipes ou à des membres spécifiques de l'équipe et d'appliquer des libellés pour faciliter le filtrage. Il réduit également la surcharge de messagerie en fusionnant les discussions connexes dans un seul fil d'e-mail. Votre équipe peut communiquer en temps réel en utilisant des espaces de discussion d'équipe internes et peut collaborer sur des réponses d'e-mail partagées. 🙋‍♀️

Missive meilleures fonctionnalités

Envoyez des réponses préétablies aux requêtes les plus courantes afin que votre équipe puisse consacrer du temps aux requêtes plus complexes

Assurez-vous que tout le monde est au courant grâce aux notes internes jointes aux e-mails

Obtenez des mises à jour régulières du statut afin de savoir ce qui se passe avec toutes les affectations d'e-mails

Créez des flux de travail personnalisés pourgagner du temps et améliorer les performances de l'équipe

Missive limites

Ce logiciel de boîte de réception partagée n'offre pas d'option pour construire une plateforme en libre-service

Vous aurez besoin d'un forfait payant pourautomatiser les flux de travail et accéder à l'API

Missive prix

Free

Débutant: 14$/mois par utilisateur

14$/mois par utilisateur Productif: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Business: 26$/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 4.9/5 (50+ avis)

4. Gmelius

via Gmelius Gmelius est un module complémentaire de Gmail qui vous permet de partager une boîte de réception collaborative Google, un groupe Google ou une adresse e-mail comme help@. Vous pouvez étiqueter et classer les e-mails en fonction de leur contenu et définir des paramètres en envoyant une réponse automatique pour indiquer aux clients que leur courrier a été reçu.

Lancez des e-mails dans cet outil de boîte de réception partagée à l'aide d'un modèle Gmail ou d'un extrait d'e-mail. Créez ensuite une bibliothèque de réponses catégorisées et utilisez-la pour envoyer rapidement des e-mails aux clients sans repartir de zéro à chaque fois, ce qui facilite le respect des accords de niveau de service (SLA). ✅

Gmelius meilleures fonctionnalités

Attribution automatique des e-mails entrants en fonction de règles - par exemple, par Round Robin ou par l'équilibreur de charge

Collaborer sur les réponses et communiquer en interne à l'aide de notes privées

Paramétrer des séquences intelligentes pour structurer et automatiserl'envoi d'e-mails et les campagnes de diffusion

Intégration dans l'environnement de travail de Google ou avec d'autres outils tels que Slack et le site web de l'entrepriseTrello Gmelius limites

Il y a une courbe d'apprentissage, et certains utilisateurs pensent qu'il serait utile d'avoir plus de matériel de formation

Le forfait Croissance n'offre qu'une fenêtre de rapports de trois mois, ce qui rend difficile l'observation des tendances à long terme

Gmelius Tarification

Croissance: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Pro: 45 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (760+ avis)

4.4/5 (760+ avis) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

5. Groove

via Sillon Groove vous permet d'envoyer votre courrier Gmail ou d'autres messages transférés vers une boîte aux lettres centrale et partagée. Vous pouvez ensuite ajouter des étiquettes, attribuer des discussions aux membres de l'équipe et discuter en privé de certains e-mails.

Gagnez du temps en utilisant des règles pour automatiser vos flux de travail ou en paramétrant des réponses instantanées aux questions les plus courantes. Suivez ensuite les performances de l'équipe par rapport à vos indicateurs clés de performance sur le tableau de bord central. 📈

Souligner les meilleures fonctionnalités

Évitez les lignes croisées et les doubles réponses grâce à la détection de collision intégrée

Créez des dossiers personnalisés pour des types de discussions spécifiques

Mettez rapidement les membres de l'équipe dans le coup grâce aux mentions @

Intégrer le logiciel de boîte de réception partagée avec des outils tels que Shopify et Stripe

Limites du groove

L'offre standard ne donne accès qu'à six mois d'historique de recherche

Certains utilisateurs souhaiteraient une meilleure intégration avec leur système de gestion de la relation client

Groove pricing (en anglais)

Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Premium: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur Avancé: 45$/mois par utilisateur

45$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Les évaluations et les avis des utilisateurs

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

6. Front

via Front Destiné à aider les entreprises à évoluer, Front propose des outils de boîte de réception partagée dans le cadre de sa boîte de réception des e-mails. Les discussions sont liées à l'historique des clients, ce qui permet d'adapter facilement toutes les communications. 🔗

Des flux de travail automatisés gèrent l'attribution des messages, les réponses et, le cas échéant, les escalades. Les membres de l'équipe peuvent partager des brouillons d'e-mails, laisser des commentaires et envoyer des messages à leurs coéquipiers au sein de la plateforme.

Front meilleures fonctionnalités

Gestion d'un intervalle de types de communication, depuis les e-mails ou les discussions en direct jusqu'aux notes vocales

Catégorisez les messages à l'aide d'étiquettes afin de les retrouver et d'établir des rapports

Attribuez des paramètres aux messages en fonction de leur contenu ou de critères que vous définissez

Intégration avec d'autres outils tels que WhatsApp, Facebook et X

Front limites

Les fonctionnalités étant nombreuses, les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Front fusionne parfois par erreur des discussions qui n'ont rien à voir entre elles

Front prix

Démarrage: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Croissance: 59$/mois par utilisateur

59$/mois par utilisateur Scale: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Premier: $229/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (250+ avis)

7. HubSpot

via HubSpot Si HubSpot est surtout connu pour ses solutions de vente et de marketing, il propose également un Hub de services pour les équipes d'assistance client. 🎧

Le Service Hub comprend un logiciel de base de boîte de réception partagée et de discussion en direct pour toutes les tailles d'entreprises - des particuliers et des petites équipes aux entreprises. Cette solution est particulièrement pratique si vous utilisez déjà HubSpot.

HubSpot meilleures fonctionnalités

Centralisez toutes les discussions avec les clients au sein de vos équipes commerciales, marketing et de service

Accédez aux données de vos clients grâce à l'intégration avec le CRM gratuit de HubSpot

Utilisez des modèles pour mettre en place des paramètres de réponse aux questions les plus courantes

Tirez parti de la boîte de réception mobile lorsque vous êtes en déplacement

HubSpot limites

Vous aurez besoin d'un forfait payant pour supprimer la marque HubSpot sur la fonctionnalité de discussion en direct

Les petites entreprises peuvent trouver le prix un peu élevé pour elles

HubSpot prix

Free

Débutant: A partir de 30$/mois pour deux utilisateurs

A partir de 30$/mois pour deux utilisateurs Professionnel: À partir de 500 $/mois pour cinq utilisateurs

À partir de 500 $/mois pour cinq utilisateurs Enterprise: À partir de 1 200 $/mois pour 10 utilisateurs

HubSpot notations et critiques

G2: 4.4/5 (2,100+ reviews)

4.4/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.1/5 (150+ avis)

8. Helpwise

via Aide Helpwise est une plateforme de service client centralisée qui offre une assistance sur plusieurs canaux, notamment les outils d'e-mail partagés, les SMS, les médias sociaux et le chat en direct. Réduisez encore plus la charge de votre service d'assistance avec un centre d'aide en libre-service, des réponses prédéfinies et des chatbots qui répondent aux questions les plus courantes.

Helpwise meilleures fonctionnalités

Initiez rapidement et facilement votre équipe à l'utilisation de l'application

Collaborez avec les membres de l'équipe sur les discussions avec les clients pour résoudre rapidement les problèmes

S'intégrer aux applications de gestion des tâches, de gestion de la relation client et de calendrier 🗓️

Utilisez l'application Android ou iOS pour accéder à Helpwise lorsque vous êtes en déplacement

Helpwise limites

Bien qu'il soit disponible pour les navigateurs web et les appareils mobiles, il n'y a pas encore d'application bureau

La fonction de recherche pourrait être améliorée

Helpwise prix

Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Premium: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Avancé: 49 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

9. Drag

via Traîner Drag gère les adresses e-mail partagées telles que help@ ou assistance@ via une boîte de réception centrale dans Gmail. Le logiciel de boîte de réception partagée visuelle vous permet de collaborer avec des entrepreneurs ou des clients dans plusieurs domaines. Vous pouvez choisir les tableaux de type Trello auxquels chaque utilisateur a accès et ce qu'il peut faire avec ces tableaux.

Drag meilleures fonctionnalités

Connexion de Google Groups ou de comptes e-mail à des tableaux Drag pour les partager avec votre équipe

Affichez les tâches associées aux e-mails sous forme de liste personnalisable ou de tableaux

Créez des listes à faire, rédigez des notes ou joignez des pièces jointes, le tout sur la plateforme Drag

Profitez de l'assistance primée de Drag pour poser toutes les questions que vous avez sur le système

Drag limites

Le chargement de Gmail est un peu plus lent lorsque vous utilisez Drag

Les fonctionnalités de rapports ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Drag prix

Free

Starter: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Plus: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Pro: 16$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (240+ avis)

4.5/5 (240+ avis) Capterra: 4.4/5 (120+ avis)

10. Hiver

via Hiver Hiver vous permet de gérer un service d'assistance multicanal (e-mails, communications vocales et discussions en ligne) en utilisant les outils de boîte de réception partagée de Gmail. Vous pouvez également mettre en place un service d'assistance en ligne base de connaissances pour offrir une assistance en libre-service à vos clients. 📚

Hiver meilleures fonctionnalités

Démarrez rapidement grâce à l'interface intuitive et familière

Consultez le statut des requêtes et la charge de travail de l'équipe en temps réel

Écrivez une note à un collègue en utilisant les mentions @ et liez-la à un fil d'e-mail

Utilisez le système de billetterie pour acheminer les requêtes techniques vers votre service informatique

Hiver limites

Les e-mails ne peuvent être attribués qu'à une seule personne

Le prix peut être un peu élevé pour les petites entreprises

Hiver prix

Lite: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Pro: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Elite: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (900+ avis)

4.6/5 (900+ avis) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

Take Customer Service to the Next Level With Shared Inbox Software (Logiciel de boîte de réception partagée)

La gestion des e-mails et autres messages entrants prend beaucoup de temps, mais il existe des outils pour vous aider. Outils de boîte de réception partagée et autres alternatives aux systèmes d'e-mail traditionnels améliorent la collaboration au sein de l'équipe et de réduire les temps de réponse, avec pour résultat des clients plus satisfaits. 😊

Pour des résultats encore meilleurs, choisissez un outil qui comprend également des fonctionnalités de gestion de projet - un outil comme ClickUp, par exemple. Vous rationaliserez tous vos flux de travail, gagnerez du temps, améliorerez la collaboration et - ce qui est très important - serez en mesure de fournir un service client de haut niveau. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui, et soyez récompensé par des clients plus satisfaits, une équipe plus heureuse, et une amélioration des résultats de votre entreprise. 💰