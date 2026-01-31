Comment utiliser IBM Watsonx pour la gouvernance et la mise à l'échelle de l'IA

L'IA évolue plus rapidement que les garde-fous qui l'entourent.

L'étude « AI at the Core » d'IBM a révélé que près de 74 % des organisations soumises à un sondage déclarent une couverture modérée ou limitée de leurs cadres de gestion des risques et de gouvernance de l'IA en matière de risques technologiques, tiers et liés aux modèles.

En d'autres termes, de nombreuses équipes livrent des modèles, mais beaucoup moins sont en mesure de répondre avec certitude aux questions qui se posent immédiatement après :

🤔 Qui a approuvé cela, sur quelle base, avec quelles preuves, et que se passe-t-il lorsque le modèle dérive en production ?

C'est en grande partie ce à quoi répond IBM Watsonx. Governance. Il vous aide à gouverner, assurer la sécurité et surveiller l'IA tout au long de son cycle de vie, grâce à des flux de travail, une surveillance et une gestion des risques conçus pour fournir l'assistance nécessaire à une évolutivité responsable.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment utiliser watsonx. governance pour documenter les cas d'utilisation, normaliser les révisions et les approbations, saisir les données pertinentes sur les modèles et surveiller les modèles en production à mesure que vous évoluez.

Qu'est-ce que IBM watsonx. governance ?

IBM Watsonx Governance est une plateforme de gouvernance de l'IA de niveau entreprise développée par IBM dans le cadre de sa plateforme d'IA et de données Watsonx. Elle aide les organisations à diriger, gérer, surveiller et adapter leurs activités d'IA de manière responsable tout au long du cycle de vie de l'IA.

Il s'agit d'une solution unifiée permettant de gérer à la fois les modèles traditionnels d'apprentissage automatique (ML) et les modèles modernes d'IA générative (gen AI), y compris les grands modèles et applications linguistiques, qu'ils soient basés sur IBM watsonx. ai ou déployés sur des plateformes tierces prises en charge.

📚 Pour en savoir plus : Les meilleurs outils de gouvernance de l'IA pour garantir la conformité et la transparence

Comment fonctionne IBM Watsonx. Governance ?

watsonx. governance est présenté sous la forme d'un ensemble intégré de fonctionnalités que IBM décrit comme combinant :

OpenPages pour la gestion des risques et la conformité

OpenPages est le composant de watsonx. governance qui agit comme votre moteur central de gestion des risques et de la conformité. Il est conçu pour traduire les politiques de votre entreprise en indicateurs concrets et traçables pour chaque modèle d'IA.

Il vous fournit les outils nécessaires pour gérer les évaluations formelles des risques, mapper les modèles avec des réglementations spécifiques et créer des pistes d'audit immuables pour les régulateurs.

Évaluation des risques : vous pouvez attribuer et suivre un niveau de risque pour chaque vous pouvez attribuer et suivre un niveau de risque pour chaque cas d'utilisation de l'IA en fonction de facteurs tels que la sensibilité des données utilisées ou l'impact de ses décisions.

Cartographie de la conformité : cela vous permet de mapper les modèles par rapport à des cadres réglementaires tels que la loi de l'UE sur l'IA ou le cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST, et de suivre les preuves et le statut de conformité tout au long des examens.

Pistes d'audit : OpenPages conserve un enregistrement permanent des personnes qui ont approuvé quoi et quand, ce qui est essentiel pour OpenPages conserve un enregistrement permanent des personnes qui ont approuvé quoi et quand, ce qui est essentiel pour prouver la conformité lors d'un audit

OpenScale pour la surveillance des modèles

OpenScale est le moteur de surveillance en temps réel qui surveille vos modèles après leur mise en service. Il s'agit d'un système d'avertissement précoce qui vous avertit des problèmes pouvant survenir lorsqu'un modèle interagit avec les données désorganisées et imprévisibles du monde réel.

Détection des écarts : identifie lorsque les entrées ou les sorties d'un modèle commencent à différer des données sur lesquelles il a été formé, signe que ses performances peuvent être en train de se dégrader.

Surveillance de l'équité : il effectue le suivi des prédictions pour les groupes sensibles (comme l'âge ou le sexe) afin de détecter il effectue le suivi des prédictions pour les groupes sensibles (comme l'âge ou le sexe) afin de détecter les biais émergents de l'IA avant qu'ils ne deviennent des problèmes systémiques.

Expliquabilité : il peut générer des explications lisibles par l'homme sur le comportement et les prédictions des modèles, en fonction du type et de la configuration du modèle, ce qui est essentiel pour les audits et les demandes des clients.

Indicateurs de performance : il surveille les indicateurs de performance clés tels que la précision et le temps de réponse, garantissant ainsi que le modèle continue de répondre aux exigences de l’entreprise.

Fiches d'information sur l'IA pour le suivi du cycle de vie

Les fiches d'information sur l'IA font partie de la gestion du cycle de vie des documents pour chaque modèle. Les fiches d'information suivent automatiquement les détails clés à chaque étape du cycle de vie de l'IA, notamment :

Métadonnées de développement, telles que les sources de données d'entraînement et les choix d'algorithmes

Résultats d'évaluation, tels que les indicateurs de test et les évaluations de biais

Détails du déploiement, y compris où le modèle est exécuté et qui peut y accéder.

Historique opérationnel, comme les tendances de performance et les incidents passés

🔍 ClickUp Brain MAX : tests multi-modèles plus rapides avant les étapes de gouvernance Avant qu'un modèle, une invite, ou un agent n'atteigne IBM Watsonx. governance, les équipes ont généralement besoin d'un endroit où réfléchir, tester et comparer sans friction. C'est là que ClickUp Brain MAX excelle . Brain MAX est une application IA autonome pour ordinateur de bureau qui permet aux équipes de passer d'un modèle à l'autre (par exemple, GPT, Claude, Gemini) dans le même environnement de travail. Vous pouvez exécuter les mêmes instructions, la même logique de décision ou le même brouillon de sortie sur plusieurs modèles en parallèle, comparer instantanément les réponses et conserver l'historique complet du raisonnement avec le travail lui-même. Cela rend Brain MAX particulièrement puissant pour : Comparaison rapide des modèles et des instructions avant l'évaluation formelle de l'étape

Testez les résultats pour vérifier le ton, la qualité du raisonnement ou les cas limites dans tous les modèles.

Capturez et enregistrez « pourquoi nous avons choisi cette approche » directement à côté des tâches et des documents. Une fois que les équipes se sont mises d'accord sur le comportement, l'invite ou le choix de modèle approprié, watsonx. governance devient le système d'enregistrement. Les fiches d'information, les approbations et la surveillance reflètent alors les décisions qui ont déjà été testées, documentées et approuvées. 👉 Dans la pratique, Brain MAX accélère l'apprentissage et l'itération, tandis que watsonx. governance assure le contrôle et la responsabilité. Ensemble, ils empêchent la gouvernance de ralentir l'innovation ou l'innovation de contourner la gouvernance.

Comment configurer watsonx. governance pour votre équipe

Maintenant, configurons Watsonx. Governance pour votre équipe, étape par étape 👇

1. Effectuez la connexion à une base de données (data mart)

Ouvrez l'URL watsonx. governance correspondant à votre région, puis accédez à Configure → Database et choisissez un type de base de données (Lite ou votre propre DB2/PostgreSQL).

2. Configurez des cas d'utilisation de l'IA

Accédez aux cas d'utilisation de l'IA → Installation achevée

Cela crée un identifiant de service : watsonx. governance_DO_NOT_DELETE

Si vous ne disposez pas d'un inventaire par défaut, vous serez invité à en créer un, ce qui est nécessaire pour gérer les modèles externes, les pièces jointes et les rapports de gouvernance.

3. Créez des politiques d'accès (invitez votre équipe)

Dans IBM Cloud, Gérer → Accès (IAM) → Utilisateurs → Inviter un utilisateur → attribuer une politique d'accès pour le service watsonx. gouvernance et définir son champ d'application (compte/groupe de ressources/instance spécifique)

📌 Les utilisateurs ont besoin de Reader/Writer+ pour accéder au service. Writer+ permet de consulter les informations de tous les projets et espaces de déploiement.

4. Gérez les utilisateurs et les rôles dans watsonx. governance

Attribuez des rôles de collaboration pour les actions liées à l'évaluation (administrateur/éditeur/lecteur/opérateur) en fonction des tâches à faire pour chaque personne.

👀 Le saviez-vous ? Une seule violation moderne peut avoir une taille gigantesque ! La violation d'Under Armour ajoutée en janvier 2026 comporte une liste de 72,7 millions de comptes.

Comment gérer les cycles de vie de la gouvernance de l'IA avec ClickUp

IBM Watsonx. governance sert de système de gouvernance de référence pour l'IA, où les modèles, les invitations, les évaluations et les approbations sont officiellement suivis avec une structure et une traçabilité.

Mais la gouvernance doit toujours s'appliquer à tous les services. Quelqu'un doit donc saisir le contexte initial, suivre les décisions, harmoniser les preuves et faire avancer le travail sans que le processus ne se transforme en un labyrinthe de transferts. Une prolifération massive du travail en action !

Découvrez ClickUp. Premier environnement de travail convergent dédié à l'IA au monde, il établit la connexion entre la couche opérationnelle (documents, tâches, chat, flux de travail, connaissances, IA et visibilité du leadership) afin que vos équipes puissent exécuter le cycle de vie de la gouvernance de manière transparente.

Voyons comment. 👇

Créez et documentez des cas d'utilisation de l'IA.

Les cas d'utilisation sont faciles à documenter une fois pour toutes. Le plus difficile est de maintenir la cohérence de cette documentation lorsque l'idée est soumise à des tests de résistance par les équipes chargées des risques, des aspects juridiques, de la sécurité et de la livraison.

Résolvez ce problème avec ClickUp Docs. Par exemple, utilisez un modèle ClickUp Doc pour chaque nouveau cas d'utilisation de l'IA afin que chaque projet commence avec des données standardisées :

Objectif

Parties prenantes

Contexte des données

Résultats attendus

Contraintes

Critères de réussite

Utilisez ClickUp Docs pour centraliser toutes vos informations.

De plus, conservez les discussions et les décisions relatives aux cas d'utilisation dans le document à l'aide des @mentions et des commentaires assignés ClickUp. Au fur et à mesure que l'examen progresse, transformez les étapes suivantes en tâches ClickUp directement à partir du document.

Si cela correspond à votre flux de travail, intégrez ClickUp Brain pour accélérer les parties qui prennent généralement du temps. Utilisez-le pour affiner un résumé exécutif, identifier les hypothèses qui doivent être validées ou rédiger une première ébauche des considérations de gouvernance (par exemple, les points de contrôle en matière d'équité ou de confidentialité) sur la base de ce que votre équipe a déjà rédigé.

Une fois le cas d'utilisation terminé, formalisez-le dans IBM Watsonx Governance afin qu'il devienne le point d'ancrage régissant le suivi du cycle de vie et la documentation des fiches d'information.

Dans watsonx. governance, créez un cas d'utilisation de l'IA dans un inventaire :

Accédez à Catalogues → Cas d'utilisation de l'IA.

Cliquez sur Nouveau cas d'utilisation de l'IA. Entrez un nom et sélectionnez un inventaire. Remplissez les champs nécessaires, tels que : Description (problème d'entreprise + contexte) Niveau de risque Données à l'appui Propriétaire Statut Étiquettes Description (problème d'entreprise + contexte) Niveau de risque Données d'assistance Propriétaire Statut Étiquettes

Description (problème d'entreprise + contexte)

Niveau de risque

Données d'assistance

Propriétaire

Statut

Étiquettes

À partir de là, le cas d'utilisation devient l'endroit où l'on peut afficher le suivi du cycle de vie (Aperçu/Cycle de vie/Accès) et effectuer la connexion des actifs gouvernés à leurs fiches d'information.

Les fiches d'information permettent ensuite de saisir les métadonnées relatives à la gouvernance et à la conformité tout au long du cycle de vie, y compris l'objectif/la criticité et la traçabilité des actions entreprises pendant le développement et le déploiement.

📮 ClickUp Insight : 53 % des organisations n'ont aucune gouvernance en matière d'IA ou ne disposent que de directives informelles. Et lorsque les gens ne savent pas où vont leurs données, ou si un outil peut créer un risque de non-conformité, ils hésitent. Si un outil d'IA ne fait pas partie des systèmes de confiance ou si ses pratiques en matière de données ne sont pas claires, la crainte que « ce ne soit pas sécurisé » suffit à freiner son adoption. Ce n'est pas le cas avec l'environnement entièrement sécurisé et contrôlé de ClickUp. ClickUp AI est conforme aux normes GDPR, HIPAA et SOC 2, et détient la certification ISO 42001, garantissant ainsi la confidentialité, la protection et la gestion responsable de vos données. Les fournisseurs d'IA tiers n'ont pas le droit de former ou de conserver les données des clients ClickUp, et la prise en charge multi-modèle fonctionne selon des permissions unifiées, des contrôles de confidentialité et des normes de sécurité strictes. Ici, la gouvernance de l'IA fait partie intégrante de l'environnement de travail, ce qui permet aux équipes d'utiliser l'IA en toute confiance, sans risque supplémentaire.

Évaluez les modèles et les instructions d'IA

L'évaluation des modèles est une étape cruciale mais complexe, qui comporte de nombreux éléments variables. Vous devez effectuer des tests de performance, vérifier l'absence de biais et tester les modes de défaillance, tout en tenant informés les différents acteurs concernés.

Pour créer des flux de travail reproductibles, utilisez le modèle DMAIC ClickUp.

Obtenir un modèle gratuit Créez des pipelines d'évaluation avec des statuts personnalisés basés sur les étapes à l'aide du modèle ClickUp DMAIC.

Créez des pipelines d'évaluation avec des statuts personnalisés basés sur les étapes à l'aide du modèle ClickUp DMAIC.

Dans ce modèle, vous pouvez créer des pipelines d'évaluation à l'aide des statuts personnalisés ClickUp. Cela signifie que les statuts peuvent refléter vos étapes d'évaluation, telles que Évaluation en cours, Test de biais, Évaluation des performances et Prêt pour approbation.

Vous pouvez également supprimer les transferts manuels grâce aux automatisations ClickUp. Par exemple, lorsque la tâche passe à Bias Testing, l'automatisation que vous avez configurée peut attribuer le travail à votre responsable de la conformité et ajouter un commentaire avec la checklist des tests et les liens.

Une fois votre flux de travail établi, vous pouvez effectuer l'évaluation technique dans watsonx :

Pour les modèles de prompt et genAI : effectuez des évaluations de prompt à partir du modèle de prompt, examinez les scores d'indicateurs et utilisez le résumé de l'évaluation pour repérer les violations de seuil.

Pour les modèles externes ou non hébergés par IBM : vous pouvez évaluer des modèles d'invites « détachés » pour tous les types de tâches pris en charge, tels que la résumation, la classification, la réponse à des questions, l'extraction d'entités, la génération de contenu et : vous pouvez évaluer des modèles d'invites « détachés » pour tous les types de tâches pris en charge, tels que la résumation, la classification, la réponse à des questions, l'extraction d'entités, la génération de contenu et le RAG , avec des indicateurs variant selon le modèle et la tâche.

Approuvez et déployez des modèles d'IA

Utilisez ClickUp Super Agents pour gérer le processus d'approbation de bout en bout.

Ce sont des coéquipiers alimentés par l'IA qui travaillent dans le contexte complet de l'environnement de travail et peuvent exécuter en toute sécurité des flux de travail en plusieurs étapes. Mieux encore, vous pouvez configurer leur comportement à l'aide d'instructions, de déclencheurs, d'outils et de connaissances afin de vous assurer qu'ils fonctionnent dans les limites fixées.

Exécutez des processus d'approbation avec ClickUp Super Agents

Par exemple, à la fin d'une évaluation, un super agent peut compiler tout ce dont les évaluateurs ont besoin en un seul endroit (par exemple, le contexte actuel du cas d'utilisation, les notes de décision et les liens vers les preuves contrôlées).

De plus, les tableaux de bord ClickUp peuvent convertir les données des tâches de l'environnement de travail en une vue d'ensemble visuelle de la progression, afin que les dirigeants puissent voir combien de modèles sont en attente de révision, quelle étape est en retard et ce qui arrive à expiration.

Créez votre propre tableau de bord de gestion de projet sur ClickUp ⬇️

Vous pouvez ensuite relier le flux de travail opérationnel à watsonx :

Dans watsonx. governance, IBM fournit un flux de travail de cycle de vie des modèles qui accompagne un modèle d'IA à travers plusieurs étapes et parties prenantes jusqu'à l'approbation pour le déploiement. Cela permet de garantir que le système d'enregistrement régi reflète les mêmes étapes que celles que votre équipe exécute opérationnellement dans ClickUp.

Après l'approbation vient la surveillance. Watson OpenScale peut être configuré avec des moniteurs qui évaluent les actifs déployés par rapport aux seuils que vous spécifiez (par exemple, les seuils d'équité ou de précision/dérive).

🚀 Avantage ClickUp : créez un tableau de bord de direction et ajoutez des cartes ClickUp AI qui résument les éléments bloquant les approbations (par exemple, « Qu'est-ce qui attend le service juridique ? » ou « Quels modèles sont en cours d'examen depuis le plus longtemps ? »). Résumez les obstacles à l'approbation et les révisions à l'aide des cartes ClickUp AI dans les tableaux de bord ClickUp

Limites de l'utilisation de Watsonx pour la gouvernance et la mise à l'échelle de l'IA

Aucun outil n'est une solution miracle, et il est important de comprendre les limites d'une plateforme avant la validation.

Voici quelques éléments à prendre en compte avec watsonx. governance 👀

Limitation Impact Basculement de l'écosystème IBM Bien qu'il prenne en charge les modèles tiers, les intégrations les plus poussées sont celles avec les outils propres à IBM. Les équipes qui ont beaucoup investi dans d'autres plateformes cloud peuvent rencontrer des difficultés. Complexité pour les petites équipes La plateforme est conçue pour les opérations à l'échelle de l'entreprise. Les petites équipes pourraient trouver les frais généraux et la complexité supérieurs à leurs besoins. Courbe d'apprentissage OpenPages Le module de gestion des risques a été initialement conçu pour la finance, ses concepts et son interface peuvent donc ne pas sembler intuitifs pour les équipes natives de l'IA. Contraintes de personnalisation Les modèles de conformité prédéfinis constituent un excellent point de départ, mais ils ne correspondent peut-être pas parfaitement aux besoins réglementaires spécifiques ou particuliers de votre entreprise. La gouvernance de l'IA générative est encore en phase de maturation Les outils de gouvernance des grands modèles linguistiques (LLM) évoluent rapidement dans l'ensemble du secteur, et les capacités de gouvernance continuent de mûrir parallèlement aux bonnes pratiques émergentes.

Si IBM Watsonx Governance ne vous semble pas convenir, plusieurs alternatives s'offrent à vous, selon que vous recherchiez une pile de gouvernance native au cloud ou une couche de surveillance indépendante du cloud.

Amazon SageMaker Model Monitor + Amazon SageMaker Model Cards : une option intéressante si vous avez déjà investi dans AWS. Model Monitor se concentre sur la surveillance de la production (par exemple, détecter les problèmes de qualité tels que les dérives/anomalies et vous alerter), tandis que Model Cards vous aide à documenter les détails du modèle pour les audits et les rapports de gouvernance de manière standardisée.

Azure Machine Learning Responsible IA : idéal lorsque vos flux de travail sont déjà dans Azure et que vous souhaitez disposer d'un moyen intégré pour évaluer les modèles en termes d'équité, d'analyse des erreurs et d'explicabilité (ainsi que d'analyse contrefactuelle/« what-if ») dans une interface unique.

Google Vertex AI Model Monitoring : l'équivalent Google Cloud pour les équipes qui déploient sur GCP. Il est axé sur l'exécution de tâches de surveillance selon un calendrier ou à la demande, le suivi des signaux de qualité des modèles/données (tels que la dérive/le biais des caractéristiques) et l'alerte lorsque les seuils sont dépassés.

Fiddler IA + Arthur IA : idéal lorsque vous souhaitez disposer d'une couche d'observabilité indépendante des fournisseurs pour tous les modèles. Souvent choisi pour son explicabilité approfondie, son analyse plus rapide des causes profondes et la cohérence de la surveillance entre les équipes et les environnements.

MLflow : idéal pour les équipes qui recherchent la flexibilité de l'open source. MLflow vous offre une base solide (suivi + registre de modèles avec métadonnées/étiquettes et étapes du cycle de vie), mais vous aurez généralement besoin d'un effort technique pour ajouter l'application des politiques, les révisions/approbations et les flux de travail de gouvernance d'une manière qui corresponde à votre organisation.

Concrétisez la gouvernance de l'IA avec ClickUp

Une plateforme telle qu'IBM Watsonx Governance peut vous fournir la base technique nécessaire au contrôle des risques et à la conformité, mais la gouvernance ne fonctionne que si les équipes qui la soutiennent restent alignées et responsables.

ClickUp établit la connexion entre cette couche d'exécution et les documents qui standardisent les politiques et les enregistrements de modèles. Les tableaux de bord assurent la visibilité des révisions et des goulots d'étranglement. Et les agents IA assurent le bon déroulement des approbations et des transferts, afin que la gouvernance reste opérationnelle plutôt que théorique.

Plus important encore, cela transforme la gouvernance de l'IA d'un exercice de révision périodique en un système vivant. Un système dans lequel les décisions sont documentées, les actions sont suivies et la responsabilité est claire à chaque étape du cycle de vie.

Commencez gratuitement avec ClickUp et gérez votre processus de gouvernance en toute clarté, du début à la fin. ✅

Foire aux questions

La gouvernance générale de l'IA fait référence aux principes et politiques généraux adoptés par une organisation, tandis que watsonx. governance est une plateforme logicielle spécifique qui vous aide à mettre en œuvre et à réaliser l'automatisation de ces pratiques.

Oui, la plateforme peut surveiller et gouverner les modèles déployés sur d'autres clouds tels qu'AWS SageMaker et Azure ML, bien que l'intégration puisse nécessiter davantage de configuration manuelle qu'avec les modèles natifs IBM.

Une gouvernance efficace est un travail d'équipe qui implique généralement des scientifiques des données, des ingénieurs en apprentissage automatique, des responsables de la conformité, des gestionnaires des risques, des parties prenantes de l'entreprise et des responsables de la sécurité informatique afin de couvrir l'ensemble du cycle de vie.