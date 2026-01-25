Les meilleures alternatives à Clipto IA à utiliser

La plupart des équipes ne se rendent pas compte que leur outil de transcription crée un deuxième problème : les notes de réunion sont piégées dans une application alors que le travail réel se fait dans une autre. La plupart des discussions devant être enregistrées et analysées, les équipes ont besoin d'outils de transcription qui s'intègrent réellement à leur flux de travail plutôt que d'ajouter à la pile croissante d'applications déconnectées.

Ce guide vous présente 10 alternatives à Clipto IA qui résolvent différents problèmes, de la collaboration en temps réel à la précision de niveau professionnel, afin que vous puissiez trouver l'outil qui correspond réellement à votre flux de travail au lieu de vous obliger à vous adapter à lui.

Pourquoi opter pour des alternatives à Clipto IA ?

Les alternatives à Clipto AI sont des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour la conversion de la parole en texte, la génération de notes de réunion et la transcription audio, et qui peuvent remplacer Clipto.ai lorsque celui-ci ne répond pas à vos besoins. Vous recherchez peut-être une alternative si vous faites partie d'une équipe produit qui a besoin que les notes de réunion soient directement intégrées à vos plans de projet, si vous êtes un créateur de contenu qui doit effectuer des modifications en cours sur des fichiers audio en modifiant du texte, ou si vous êtes un professionnel du droit qui a besoin d'une précision garantie. Souvent, la recherche d'une alternative commence en raison d'un problème majeur : votre outil actuel est une impasse en matière d'informations.

La frustration monte lorsque vous réalisez que les transcriptions de vos réunions sont isolées dans une seule application, tandis que vos tâches et vos projets se trouvent ailleurs. Cette déconnexion vous oblige à copier-coller manuellement les éléments à entreprendre, les décisions et les notes, ce qui crée une dispersion contextuelle. Les équipes perdent alors 25 % de leur semaine de travail à rechercher les informations dont elles ont besoin dans des applications déconnectées, à traquer des fichiers et à répéter les mêmes mises à jour sur plusieurs plateformes, ce qui fait perdre du temps et augmente le risque d'erreurs. Les suivis importants se perdent dans la confusion et la cohésion de l'équipe en pâtit, car il n'existe pas de source unique de vérité.

Le bon outil de transcription basé sur l'IA résout ce problème en intégrant la transcription dans un flux de travail connecté, et non en tant que résultat autonome.

Avant de choisir un remplacement pour Clipto.ia, réfléchissez aux besoins réels de votre équipe :

Transcription en temps réel ou par lots : avez-vous besoin de notes en direct pendant une réunion ou pouvez-vous télécharger un enregistrement après coup ?

Exigences d'intégration : l'outil doit-il envoyer automatiquement des données à votre l'outil doit-il envoyer automatiquement des données à votre logiciel de gestion de projet , à votre CRM ou à vos canaux de communication ?

Seuils de précision : la précision offerte par l'IA est-elle acceptable, ou avez-vous besoin de transcriptions vérifiées par des humains pour des usages professionnels tels que les procédures judiciaires ?

Budget et taille de l'équipe : êtes-vous un utilisateur individuel ayant des besoins occasionnels ou une équipe d'entreprise ayant des milliers d'heures de réunion à transcrire chaque mois ?

Aperçu des alternatives à Clipto IA

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Équipes souhaitant intégrer la transcription à la gestion de projetTaille de l'équipe : petites équipes à grandes entreprises IA Notetaker, Brain, Clips, création de tâches à partir de notes, automatisations, environnement de travail unifié Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Otter. IA Transcription et collaboration en temps réel lors des réunions Taille de l'équipe : petites et moyennes équipes Transcription en direct, identifiant du locuteur, questions-réponses par chat IA, points forts collaboratifs, connexion automatique. Freemium, forfaits payants à partir de 16,99 $/utilisateur/mois Fireflies. /IA Équipes commerciales ayant besoin d'une intégration CRM et d'une intelligence de discussion Taille de l'équipe : Équipes chargées des revenus Connexion automatique, résumés IA, suivi des sujets, synchronisation CRM, archives consultables Freemium, forfaits payants à partir de 18 $/utilisateur/mois Descript Créateurs de contenu éditant des podcasts et des vidéos avec modification en cours basée sur le texteTaille de l'équipe : Créateurs, équipes marketing Modification en cours par texte, overdub, Studio Sound, édition multipiste, exportations Freemium, forfaits payants à partir de 24 $/utilisateur/mois Transkriptor Transcription multilingue au sein d'équipes internationales Taille de l'équipe : équipes internationales Plus de 100 langues, traduction automatique, identifiant des locuteurs, transcription basée sur le téléchargement. Offre gratuite, forfaits payants à partir de 9,99 $/mois Rev Précision de niveau professionnel grâce à la transcription humaineTaille de l'équipe : juridique, médical, journalisme Transcription humaine, transcription IA, sous-titres, sous-titres étrangers Transcription humaine à 1,99 $/min, forfaits payants à partir de 29,99 $/utilisateur/mois. Happy Scribe Flux de travail de création de sous-titres et de légendesTaille de l'équipe : équipes de vidéo et de créateurs Éditeur de sous-titres, exportations multiformats, transcription humaine, traduction Offre gratuite, forfaits payants à partir de 17 $/mois Fathom Équipes commerciales souhaitant bénéficier d'un enregistrement illimité gratuit avec synchronisation CRMTaille de l'équipe : Startups, PME Enregistrement illimité, points forts de l'IA, synchronisation CRM, résumés instantanés Gratuit à vie, forfaits payants à partir de 18 $/utilisateur/mois Tactiq Transcription basée sur un navigateur sans rencontrer de robotsTaille de l'équipe : équipes soucieuses de la confidentialité Extension Chrome, transcription en temps réel dans la barre latérale, invites IA, exportations Freemium, forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Whisper (OpenAI) Développeurs et équipes soucieuses de la confidentialité ayant besoin d'une transcription localeTaille de l'équipe : équipes techniques Traitement local, transcription multilingue, open source, utilisation hors ligne Free (open source), API à partir de 0,006 $/min

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, étayé par des recherches et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Clipto IA à utiliser

Les outils suivants représentent les meilleures alternatives à Clipto IA pour différents cas d'utilisation. Chacun d'entre eux est évalué en fonction de la précision de la transcription, des capacités d'intégration, des fonctionnalités d'IA et des fonctionnalités de collaboration en équipe afin de vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à votre flux de travail.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent intégrer la transcription IA à la gestion de projet)

Transformez chaque appel en tâches et décisions à l'aide de ClickUp AI Meeting Notetaker.

Votre équipe en a assez que les notes de réunion se perdent dans une application alors que le travail réel se fait dans une autre ? Cette prolifération d'outils nuit considérablement à la productivité, vous obligeant à passer constamment d'un onglet à l'autre et à copier-coller manuellement les éléments à entreprendre à partir des transcriptions dans votre outil de gestion de projet. Ce processus fastidieux est non seulement lent, mais il est également source d'erreurs humaines, ce qui entraîne des retards dans les délais et un manque de coordination entre les équipes.

Permettez à votre équipe de rester concentrée et organisée en intégrant directement la transcription à vos projets grâce à ClickUp, l'environnement de travail IA convergent. Restez pleinement engagé dans vos appels Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams grâce à ClickUp AI Notetaker. Ne manquez plus aucun détail lors de vos réunions : ClickUp AI Notetaker se connecte automatiquement, enregistre et transcrit vos appels, identifie les intervenants et génère des résumés concis alimentés par l'IA.

Obtenez des transcriptions de réunions en temps réel et des résumés générés par l'IA avec ClickUp AI Notetaker.

Assurez la cohésion de votre équipe après chaque appel en synchronisant automatiquement les transcriptions, les résumés et les actions à mener dans votre environnement de travail ClickUp sous forme de document privé. Transformez vos notes statiques en connaissances exploitables et consultables grâce à ClickUp Brain. Obtenez des réponses instantanées sur n'importe quelle réunion passée, car ClickUp Brain extrait les informations des transcriptions, des tâches associées et des documents connectés.

Rendez chaque transcription de réunion consultable avec ClickUp Brain.

Cela permet de créer une source unique de vérité, garantissant que les décisions prises lors des réunions se traduisent directement par la progression du projet.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez chaque détail, sans effort : ClickUp AI Notetaker se joint automatiquement à vos réunions planifiées pour enregistrer, transcrire et résumer les discussions. Il identifie les intervenants et ClickUp AI Notetaker se joint automatiquement à vos réunions planifiées pour enregistrer, transcrire et résumer les discussions. Il identifie les intervenants et extrait les éléments d'action , en synchronisant tout directement avec votre environnement de travail afin que vous puissiez rester concentré sur la discussion au lieu de vous soucier de prendre des notes.

Réponses instantanées, aucune recherche nécessaire : ClickUp Brain agit comme votre assistant de connaissances IA, comprenant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail. Posez des questions sur les réunions passées et obtenez des réponses immédiates à partir des transcriptions, des documents et des commentaires sur les tâches — plus besoin de fouiller dans les enregistrements.

Communiquez visuellement, référencer facilement : ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des messages vidéo asynchrones avec transcription automatique. Évitez les réunions inutiles et expliquez visuellement des idées complexes, tandis que chaque Clip devient un enregistrement de texte consultable pour référence future.

Automatisez votre flux de travail à partir de discussions : ClickUp Automations connecte les résultats de transcription directement à vos processus. Créez automatiquement des tâches à partir d'éléments à entreprendre, informez les membres de l'équipe lorsqu'ils sont mentionnés dans les notes de réunion ou faites avancer les projets en fonction des décisions consignées dans les transcriptions.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

L'environnement de travail unifié élimine la prolifération des tâches : les informations issues des réunions fluisent directement vers les tâches, ce qui réduit le travail manuel de transfert d'informations entre les applications.

Une IA qui comprend votre contexte de travail : ClickUp Brain relie le contenu des réunions à vos projets, tâches et historique de votre environnement de travail.

Flexible pour toutes les tailles d'équipe et tous les flux de travail : les fonctionnalités de transcription et d'IA s'adaptent aux besoins de votre équipe, grâce les fonctionnalités de transcription et d'IA s'adaptent aux besoins de votre équipe, grâce aux vues et automatisations personnalisables de ClickUp.

Inconvénients :

Les utilisateurs novices en matière de plateformes complètes de gestion de projet doivent passer par une phase d'apprentissage.

L'expérience offerte par l'application mobile n'est pas identique à celle offerte par la version de bureau pour certaines fonctionnalités avancées.

Vous devrez consacrer un peu de temps à l’installation initiale pour optimiser les flux de travail.

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de ClickUp.

Après avoir essayé différentes plateformes tout au long de ma carrière de chef de projet, je peux dire que ClickUp est devenu mon outil préféré. Il s'agit d'un outil très complet qui me permet d'organiser tous mes projets en un seul endroit grâce à ses multiples espaces, tableaux et vues personnalisables. Je peux non seulement suivre les tâches, mais aussi les fournisseurs, les campagnes et la documentation, ce qui me donne une vue d'ensemble de tout ce que je gère. L'une des sections que j'apprécie le plus est celle des documents, où je centralise tous les comptes rendus de réunion, ce qui m'évite d'avoir à me fier à des fichiers éparpillés. J'aime particulièrement la fonction AI Notetaker : en tant que chef de projet, cette fonctionnalité est une véritable mine d'or. Je peux me concentrer sur la session sans être distrait par la prise de notes, car le système génère des résumés clairs avec les points clés, aussi bien dans les réunions courtes que dans les longues où il est difficile de suivre tout le fil de la discussion...

📮ClickUp Insight : nous avons constaté que 27 % des personnes interrogées utilisent des blocs-notes numériques pour les réunions, tandis que seulement 12 % utilisent des outils de prise de notes IA. Cet écart est frappant, car 64 % des personnes interrogées ont du mal à définir les prochaines étapes à suivre dans près de la moitié de leurs réunions. ClickUp AI Notetaker transforme le suivi des réunions ! Capturez automatiquement chaque détail important, identifiez clairement les actions à mener et attribuez instantanément des tâches aux membres de l'équipe, éliminant ainsi les suivis frustrants du type « Qu'avons-nous décidé ? ». 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

2. Otter. IA (Idéal pour la transcription en temps réel des réunions et la collaboration en direct)

Avez-vous déjà participé à une réunion au rythme effréné où il semblait impossible de prendre des notes détaillées et de participer activement ? Soit vous tapez frénétiquement et passez à côté des nuances de la discussion, soit vous contribuez mais repartez avec un souvenir flou de ce qui a été décidé. Cela vous oblige à courir après vos collègues après coup pour combler les lacunes, ce qui fait perdre du temps à tout le monde.

Otter. ai résout ce problème en fournissant une excellente transcription en temps réel. Sa fonctionnalité OtterPilot se connecte automatiquement à vos réunions sur les principales plateformes et génère une transcription en direct que tous les participants peuvent suivre. Cela vous permet de rester présent et engagé dans la discussion, sachant que chaque mot est capturé avec précision.

Pendant la réunion, vous et vos collègues pouvez collaborer pour mettre en évidence les moments clés, ajouter des commentaires et attribuer des tâches directement dans la transcription. Après la réunion, l'assistant Otter AI Chat vous permet de poser des questions sur le contenu et d'obtenir des réponses instantanées. Bien qu'Otter excelle dans la capture des discussions, n'oubliez pas que vous aurez toujours besoin d'un outil de gestion de projet distinct pour suivre le travail issu de ces réunions.

Otter. ai Meilleures fonctionnalités

OtterPilot auto-join : rejoint automatiquement vos réunions de calendrier sur Zoom, Teams et Google Meet, créant ainsi un enregistrement complet qui combine le contenu audio, textuel et visuel des diapositives.

Otter IA Chat : posez des questions sur le contenu de votre réunion et obtenez des réponses instantanées avec des citations renvoyant à des moments précis de la transcription.

Collaboration en temps réel : partagez des transcriptions en direct avec les membres de votre équipe, qui peuvent ajouter des commentaires et mettre en évidence les sections clés pendant ou après la réunion.

Otter. /IA Avantages et inconvénients

Avantages :

Excellente précision de transcription en temps réel pour les discussions en anglais avec un son clair.

Interface intuitive qui nécessite une formation minimale pour les nouveaux utilisateurs.

Application mobile performante pour transcrire des réunions en personne et des mémos vocaux.

Inconvénients :

La qualité de la transcription diminue considérablement en cas d'accents prononcés ou de bruit de fond.

Les capacités limitées en matière de gestion de projet nécessitent l'utilisation d'autres outils.

L'offre gratuite impose des limites mensuelles restrictives en matière de transcription.

Tarifs Otter.ai

Forfait Free : Basic (gratuit à vie) Pro : 16,99 $/utilisateur/mois Business : 30 $/utilisateur/mois Enterprise : personnalisée

Otter. ai Évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos d'Otter. IA.

Otter se connecte systématiquement aux réunions à l'heure et de manière fiable, ce qui en fait un outil sûr pour notre équipe. Sa capacité à produire des résumés clairs et précis nous permet de revenir sur les points importants sans avoir à revoir l'intégralité de l'enregistrement. Je trouve également la fonctionnalité de capture d'écran particulièrement utile, car elle capture automatiquement les moments clés et facilite le partage des points importants avec les participants. Cela a considérablement amélioré l'organisation de notre équipe et nous fait gagner du temps après chaque appel. De plus, Otter s'intègre facilement à Google Agenda, ce qui permet de rejoindre automatiquement les réunions sans aucun effort manuel.

3. Fireflies. ai (Idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'une intégration CRM et d'une intelligence de discussion)

Votre équipe commerciale passe des dizaines d'appels chaque jour (les équipes participent désormais à 192 % de réunions en plus qu'en 2020), mais où vont toutes les informations précieuses issues de ces discussions ? Trop souvent, elles restent enfermées dans des enregistrements, obligeant les commerciaux à passer des heures à saisir manuellement les données pour enregistrer les notes d'appel dans votre CRM. Cela entraîne une perte de contexte, des opportunités de suivi manquées et une équipe commerciale qui passe plus de temps au travail administratif que à vendre.

Fireflies. ai est conçu pour résoudre ce problème spécifique des équipes commerciales. Plus qu'un simple outil de transcription, il s'agit d'une plateforme d'intelligence conversationnelle qui analyse les appels commerciaux afin d'identifier les objections des clients, les mentions des concurrents et les tendances en matière de sentiment. L'assistant Fred IA se connecte automatiquement aux réunions, les enregistre et les transcrit, puis génère des résumés contenant les sujets clés et les éléments à prendre.

La véritable puissance de Fireflies.ai réside dans ses intégrations CRM approfondies. Il transfère automatiquement les notes de réunion, les transcriptions et les actions à entreprendre vers vos dossiers dans Salesforce, HubSpot et d'autres CRM populaires. Cela permet de créer un historique complet et automatisé de chaque interaction avec les clients, ce qui libère votre équipe commerciale et lui permet de se concentrer sur le développement des relations et la conclusion de contrats.

Fireflies. / IA Meilleures fonctionnalités

Assistant Fred IA : génère des résumés complets des réunions avec les éléments à prendre en compte, les questions posées et les principaux sujets abordés, et peut répondre à des questions sur les réunions passées.

Suivi des sujets : configurez des mots-clés personnalisés à surveiller dans toutes les réunions de votre équipe, afin de recevoir des alertes lorsque vos concurrents sont mentionnés ou que des objections concernant les prix sont soulevées.

Intégrations CRM et collaboration : transférez automatiquement les notes de réunion et les éléments à mener vers Salesforce, HubSpot, Slack et d'autres outils que votre équipe utilise quotidiennement.

Fireflies. /IA Avantages et inconvénients

Avantages :

Intégrations CRM approfondies qui enregistrent automatiquement l'activité des réunions dans les fiches de contact.

Les fonctionnalités d'intelligence de discussion fournissent des informations qui vont au-delà de la transcription de base.

Une offre gratuite généreuse permet aux équipes de tester la plateforme de manière approfondie.

Inconvénients :

L'interface peut sembler encombrée en raison du nombre important de fonctionnalités et de paramètres disponibles.

Certains utilisateurs font des rapports selon lesquels le bot de réunion ne parvient parfois pas à se joindre aux appels programmés.

Les analyses avancées et le stockage prolongé nécessitent des forfaits de niveau supérieur.

Tarifs de Fireflies. /IA

Forfait Free : gratuit à vie Pro : 18 $/utilisateur/mois Business : 29 $/utilisateur/mois Enterprise : 39 $/utilisateur/mois

Fireflies. IA Évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 10 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Fireflies. ai. Mon organisation utilise cet outil depuis près d'un an et, en tant que chef d'équipe, je ne peux souvent pas assister à plusieurs appels clients en même temps. Fireflies me permet de consulter beaucoup plus facilement les enregistrements des discussions et de comprendre parfaitement ce qui a été discuté. Il m'aide également à évaluer la qualité des appels, ce qui me permet de faire un suivi auprès des clients si un appel n'a pas répondu à leurs attentes. De plus, il me permet d'avoir des discussions plus productives avec mes subordonnés et de leur fournir des commentaires sur les domaines dans lesquels ils peuvent améliorer leurs compétences en communication.

4. Descript (idéal pour les créateurs de contenu qui effectuent des modifications en cours sur des podcasts et des vidéos)

Si vous avez déjà enregistré un podcast ou une vidéo, vous savez que le vrai travail commence après avoir appuyé sur « stop ». Vous devez alors passer des heures à effectuer des modifications en cours sur des fichiers audio ou vidéo, à essayer de vous y retrouver dans des logiciels complexes, à supprimer manuellement les « euh » et les « ah » et à réenregistrer certaines sections pour corriger de simples erreurs. Ce cauchemar de post-production peut prendre plus de temps que l'enregistrement lui-même et constitue un obstacle majeur pour de nombreux créateurs en herbe.

Descript est l'alternative à Clipto IA conçue pour les créateurs qui ont besoin de modifier leur contenu, et pas seulement de le transcrire. Elle révolutionne le processus de modification en traitant vos fichiers audio et vidéo comme des documents de texte. Pour modifier vos médias, il vous suffit d'éditer la transcription ; supprimer un mot le supprime de l'audio, et réorganiser une phrase réorganise le clip vidéo correspondant.

Cela rend les modifications accessibles à toute personne capable d'utiliser un traitement de texte. Descript comprend également de puissantes fonctionnalités d'IA telles que Overdub, qui vous permet de cloner votre voix pour corriger des erreurs sans réenregistrer, et Studio Sound, qui améliore la qualité audio en un seul clic. Il s'agit d'une suite de production complète pour tous les types de créateurs de contenu, y compris les podcasteurs, les YouTubers et les équipes marketing.

Meilleures fonctionnalités de Descript

Édition audio/vidéo basée sur le texte : modifiez vos enregistrements en éditant simplement le texte de la transcription, rendant ainsi la modification en cours accessible à tous.

Clonage vocal Overdub : entraînez un modèle d'IA à partir de votre voix pour générer un nouvel enregistrement audio qui vous ressemble, idéal pour corriger des erreurs ou ajouter des répliques oubliées.

Amélioration du son en studio : améliorez automatiquement la qualité audio en supprimant les bruits de fond, les échos et autres artefacts en un seul clic.

Avantages et inconvénients de Descript

Avantages :

Une approche révolutionnaire qui rend la modification en cours audio/vidéo accessible aux non-experts.

Un ensemble complet de fonctionnalités permet d'enregistrer, de transcrire, d'effectuer des modifications en cours et de publier à l'aide d'un seul outil.

Développement actif avec des mises à jour et des améliorations fréquentes des fonctionnalités.

Inconvénients :

Application gourmande en ressources qui nécessite une puissance de traitement informatique importante.

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs peu familiarisés avec les concepts de production multimédia

La précision de la transcription varie en fonction de la qualité audio et de la clarté de la voix.

Tarifs Descript

Formule gratuite Amateur : 24 $/personne/mois Créateur : 35 $/personne/mois Entreprise : 65 $/personne/mois Grande entreprise : personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Descript. J'apprécie la facilité avec laquelle on peut ajouter une vidéo ou un fichier audio dans Descript. Cela accélère le processus et fournit une excellente base pour un article ou des détails, que je peux ensuite développer à l'aide de mes propres connaissances. C'est très pratique pour créer des transcriptions et des publications LinkedIn, et je l'utilise également pour générer des extraits de podcasts. L'installation initiale a été facile, ce qui a rendu l'expérience très fluide.

5. Transkriptor (idéal pour les besoins de transcription et de traduction multilingues)

Lorsque votre équipe opère à l'échelle mondiale, les barrières linguistiques peuvent constituer un obstacle majeur. Mener des entretiens, organiser des réunions et analyser les commentaires des clients dans plusieurs langues nécessite souvent un ensemble disparate de services coûteux et d'outils de traduction peu fiables. Cela ralentit votre flux de travail et peut entraîner un retard ou une perte totale d'informations précieuses provenant des marchés internationaux.

Transkriptor est l'alternative à Clipto AI conçue pour les équipes travaillant au-delà des barrières linguistiques. Il prend en charge la transcription dans plus de 100 langues, ce qui en fait un outil puissant pour les organisations internationales et les chercheurs. Vous pouvez télécharger des fichiers audio ou vidéo préenregistrés ou enregistrer directement sur la plateforme pour obtenir une transcription.

La plateforme comprend également une fonctionnalité de traduction automatique, qui vous permet de convertir une transcription d'une langue à une autre sans quitter l'application. Bien qu'elle ne remplace pas la traduction humaine professionnelle, elle constitue un bon point de départ pour comprendre le contenu dans des langues inconnues. L'identification des locuteurs facilite également la tâche en distinguant les différentes voix dans une discussion, ce qui est essentiel pour organiser des interviews ou des tables rondes multilingues.

Transkriptor Meilleures fonctionnalités

Prise en charge de plus de 100 langues : transcrivez des fichiers audio et vidéo dans plus de 100 langues, ce qui rend cet outil idéal pour les équipes internationales et les chercheurs.

Traduction automatique : convertissez les transcriptions d'une langue à une autre au sein de la plateforme pour comprendre rapidement le contenu.

Identification des locuteurs : détectez et attribuez automatiquement des libellés aux différents locuteurs dans les enregistrements à plusieurs personnes, même dans différentes langues.

Avantages et inconvénients de Transkriptor

Avantages :

L'assistance étendue des langues dépasse celle de la plupart des concurrents dans l'espace de la transcription.

Interface simple axée sur les fonctions essentielles de transcription.

Précision raisonnable pour les principales langues mondiales avec un son clair.

Inconvénients :

La qualité de la traduction varie considérablement selon les combinaisons linguistiques.

Options d'intégration limitées par rapport aux concurrents axés sur les réunions.

La précision diminue sensiblement pour les langues et dialectes moins courants.

Tarifs de Transkriptor

Formule gratuite Lite : 9,99 $/mois Pro : 19,99 $/mois Équipe : 30 $/place

Évaluations et avis sur Transkriptor

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Transkriptor. Transkriptor est extrêmement utile pour convertir rapidement et précisément des enregistrements audio en texte. Je travaille régulièrement avec des interviews et des enregistrements de réunions, et cet outil me fait gagner beaucoup de temps. L'interface est simple et facile à utiliser, et j'apprécie vraiment la façon dont il gère les différents accents et la clarté de la parole. Il est devenu un élément essentiel de mon flux de travail.

6. Rev (le meilleur pour une précision de niveau professionnel avec option de transcription humaine)

Pour certaines professions, une précision « suffisante » n'est pas une option. Si vous êtes un avocat qui prépare une déposition, un médecin qui documente les notes de ses patients ou un journaliste qui cite une source, un seul mot incorrect dans une transcription peut avoir de graves conséquences juridiques ou éthiques. Les outils de transcription IA standard, bien qu'impressionnants, ne peuvent pas fournir la précision quasi parfaite requise pour ces situations à haut risque.

Rev est l'alternative à Clipto IA pour les utilisateurs qui ne peuvent faire aucun compromis sur la précision. Il se distingue en proposant un service de transcription humaine en plus de son option IA. Lorsque vous choisissez la transcription humaine, un réseau de transcripteurs professionnels examine votre fichier audio afin de vous fournir une transcription avec une garantie de précision de 99 %. Cela offre la tranquillité d'esprit nécessaire pour la meilleure IA de transcription vidéo pour les avocats et autres professionnels.

Bien que la transcription humaine coûte plus cher et prenne plus de temps que l'IA, c'est le seul moyen de garantir une précision verbatim pour les enregistrements audio complexes comportant plusieurs locuteurs, du jargon technique ou une mauvaise qualité d'enregistrement. Rev propose également des services de sous-titrage et de légendes, ce qui en fait une solution complète pour la transcription de qualité professionnelle et l'accessibilité vidéo.

Rev Meilleures fonctionnalités

Service de transcription humaine : accédez à un réseau de transcripteurs professionnels qui fournissent des transcriptions très précises pour le contenu où l'IA montre ses limites.

Option de transcription IA : pour le contenu moins critique, l'IA de Rev offre un traitement rapide à moindre coût, grâce à un apprentissage basé sur un ensemble massif de données transcrites par des humains.

Services de sous-titrage et de légendes : offre la création de fichiers SRT et VTT, des légendes incrustées et des sous-titres en langues étrangères pour l'accessibilité des vidéos.

Rev Avantages et inconvénients

Avantages :

L'option de transcription humaine fournit des niveaux de précision que l'IA ne peut égaler pour les contenus complexes.

Réputation établie sur les marchés professionnels et d'entreprise

Processus de commande simple sans engagement d'abonnement

Inconvénients :

La transcription humaine coûte nettement plus cher que les concurrents qui utilisent uniquement l'IA.

Les délais d'exécution pour la transcription humaine peuvent s'étendre à plusieurs jours.

Capacités de transcription en temps réel ou en direct limitées

Prix Rev

Formule gratuite Essentials : 29,99 $/utilisateur/mois Pro : 59,99 $/utilisateur/mois Illimité : personnalisé Paiement à l'utilisation (transcription humaine) : 1,99 $/min

Évaluations et avis Rev

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Rev. Rev est l'une des plateformes de transcription les plus fluides disponibles sur le marché. Ce logiciel fonctionne entièrement en ligne et offre une précision supérieure à 95 %. Nous l'utilisons généralement pour convertir nos fichiers de vidéo et d'audio en contenu textuel et y ajouter des sous-titres si nécessaire.

7. Happy Scribe (idéal pour les flux de travail de création de sous-titres et de légendes)

Vous avez terminé la modification en cours de votre vidéo, mais vient maintenant la partie fastidieuse : la création des sous-titres. Synchroniser manuellement chaque ligne de dialogue, la mettre en forme correctement et l'exporter sous forme de fichier SRT ou VTT est un processus chronophage que les créateurs de vidéos redoutent. Cette difficulté conduit souvent à la publication de vidéos sans sous-titres, les rendant inaccessibles à une grande partie des spectateurs potentiels.

Happy Scribe est l'alternative à Clipto IA spécialement conçue pour résoudre ce problème. Elle est optimisée pour les professionnels de la vidéo qui ont besoin de créer des sous-titres et des légendes, et pas seulement d'obtenir une transcription brute. La plateforme combine la transcription IA avec un éditeur de sous-titres spécialement conçu qui rationalise l'ensemble du flux de travail de sous-titrage.

Après avoir transcrit votre vidéo, vous pouvez utiliser l'éditeur interactif de Happy Scribe pour affiner le timing, diviser ou fusionner des segments de sous-titres et prévisualiser vos modifications en temps réel. L'éditeur se charge de tout le formatage technique, vous pouvez donc vous concentrer sur la lisibilité et le style. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez exporter vos sous-titres dans tous les formats courants ou choisir de les graver directement dans votre fichier vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Scribe

Éditeur de sous-titres interactif : affinez le timing des sous-titres, ajustez les coupures de segments et prévisualisez les modifications en temps réel parallèlement à votre vidéo.

Plusieurs formats d'exportation : exportez les transcriptions et les sous-titres dans des formats compatibles avec toutes les principales plateformes de vidéo, y compris SRT, VTT et les sous-titres incrustés.

Transcription et traduction humaines : accédez à des transcripteurs et traducteurs humains au sein de la même plateforme pour des productions professionnelles nécessitant une précision garantie.

Avantages et inconvénients de Happy Scribe

Avantages :

Spécialement conçu pour les flux de travail vidéo avec d'excellents outils de modification en cours de sous-titres.

Offre l'assistance pour la transcription IA et la transcription humaine au sein de la même plateforme.

Interface claire et intuitive, facile à prendre en main.

Inconvénients :

Moins adapté aux cas d'utilisation de transcription de réunions en direct.

La précision de la transcription IA peut varier en fonction de la qualité audio.

Les fonctionnalités de collaboration sont basiques par rapport aux alternatives axées sur l'équipe.

Tarifs Happy Scribe

Formule gratuite Basic : 17 $/mois Pro : 29 $/mois Business : 89 $/mois Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Happy Scribe

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Happy Scribe. J'adore la facilité d'utilisation de HappyScribe, qui rend l'installation initiale très simple. Il gère sans effort une grande variété d'accents et fournit un service rapide et sans tracas pour ajouter des sous-titres à de courtes vidéos. Les sous-titres générés par l'IA sont d'une précision impressionnante, ce qui me fait gagner du temps et m'évite des efforts, surtout lorsque d'autres applications ne parviennent pas à reconnaître mes types de fichiers. J'apprécie énormément les fonctionnalités efficaces de téléchargement et d'enregistrement de mes modifications finales, qui garantissent un flux de travail fluide. De plus, l'offre de dix minutes gratuites m'a été extrêmement utile, ce qui a contribué à mon expérience globalement positive avec HappyScribe.

8. Fathom (idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent bénéficier d'un enregistrement illimité gratuit avec synchronisation CRM)

Votre start-up ou votre petite équipe commerciale a besoin d'enregistrer et d'analyser les appels pour améliorer ses performances, mais le coût élevé de l'abonnement à la plupart des outils de transcription constitue un obstacle majeur. Vous êtes donc contraint de prendre des notes manuellement, ce qui vous fait perdre de précieuses opportunités de coaching et vous empêche de tirer parti d'informations importantes sur les clients, simplement parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter le logiciel adéquat.

Fathom élimine cet obstacle financier en proposant gratuitement l'enregistrement et la transcription illimités de vos réunions. C'est l'alternative à Clipto IA pour les équipes commerciales qui ont besoin de fonctionnalités puissantes sans le prix élevé des solutions d'entreprise. L'IA de Fathom génère automatiquement des résumés et met en évidence les moments clés de vos appels, tels que les questions, les objections et les actions à entreprendre, ce qui permet aux commerciaux et aux responsables de passer en revue les discussions de manière efficace.

Au-delà de son offre gratuite généreuse, Fathom fournit des intégrations CRM natives avec Salesforce et HubSpot. Cela signifie que les résumés de réunion et les notes d'appel sont automatiquement enregistrés dans le dossier de contact approprié, ce qui élimine la saisie manuelle des données et crée un historique complet de chaque interaction. Il offre aux petites équipes les outils d'aide à la vente dont elles ont besoin pour être compétitives.

Fathom Meilleures fonctionnalités

Enregistrement illimité gratuit : enregistrez et transcrivez un nombre illimité de réunions sans atteindre de plafond mensuel ni payer de frais d'abonnement.

Points forts de l'IA : identifiez et apposez automatiquement les étiquettes sur les moments clés des appels, ce qui vous permet d'accéder directement aux sections les plus pertinentes.

Synchronisation CRM native : transférez les résumés de réunion, les transcriptions et les éléments à mener directement vers les fiches de contact Salesforce et HubSpot.

Comprenez les avantages et les inconvénients

Avantages :

Son niveau illimité véritablement gratuit le rend accessible aux équipes de toutes tailles.

Ensemble de fonctionnalités ciblées qui permettent une transcription efficace des réunions sans complexité inutile.

Traitement rapide de la transcription avec un délai minimal après la fin des réunions.

Inconvénients :

Limité aux cas d'utilisation pour les réunions — ne peut pas transcrire les fichiers audio téléchargés.

Moins d'intégrations que ses concurrents mieux établis

Certaines fonctionnalités d'analyse avancées nécessitent une mise à niveau payante.

Comprendre les tarifs

Formule gratuite Premium : 20 $/utilisateur/mois Équipe : 18 $/utilisateur/mois Entreprise : 28 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5,0/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 5,0/5 (plus de 200 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Fathom. J'ai découvert cet outil lors d'un appel téléphonique avec quelqu'un et je l'ai exploré, car j'avais déjà essayé plusieurs autres outils. Plusieurs d'entre eux étaient bons, mais assez complexes à utiliser... Cela m'a donné envie de l'essayer, et maintenant, je l'utilise systématiquement pour tous mes appels. Il est très facile à utiliser, sans aucune friction. Je n'ai pas grand-chose à faire pour l'intégrer à mes réunions, qu'elles soient prévues dans mon Calendrier ou improvisées.

9. Tactiq (idéal pour la transcription via navigateur lors d'appels de réunions Google Meet et Zoom)

Vous souhaitez bénéficier des avantages de la transcription de réunions, mais les politiques de sécurité de votre organisation interdisent aux robots tiers de se joindre aux appels. Ou peut-être trouvez-vous simplement que l'annonce « IA Notetaker se joint à la réunion » est perturbante et gênante pour vos clients. Cela vous met dans une situation difficile, vous obligeant à choisir entre la conformité et la productivité.

Tactiq offre une solution intelligente sous la forme d'une extension de navigateur légère. Au lieu d'un bot, Tactiq s'exécute directement dans votre navigateur Chrome pour capturer et transcrire localement vos appels web Google Meet et Zoom. Cette approche est plus discrète et permet de contourner les restrictions de sécurité qui empêchent les applications externes d'accéder aux réunions.

L'extension affiche une transcription en temps réel dans une barre latérale, vous permettant de mettre en évidence des moments et d'ajouter des étiquettes au fur et à mesure de la discussion. Après l'appel, vous pouvez utiliser des invites IA pour générer des résumés et des éléments à entreprendre, puis exporter la transcription vers des outils tels que Google Docs ou Notion. Bien qu'elle soit moins automatisée que les alternatives basées sur des bots, c'est un excellent choix pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité.

Meilleures fonctionnalités de Tactiq

Transcription basée sur un navigateur : fonctionne comme une extension Chrome qui capture l'audio des réunions directement dans votre navigateur, évitant ainsi d'avoir recours à un bot de réunion.

Affichage de la transcription en temps réel : visualisez la transcription dans une barre latérale au fur et à mesure que la réunion progresse, et mettez en évidence les moments importants sans changer d'application.

Invites et modèles IA : utilisez des invites intégrées ou personnalisées pour générer des résumés de réunion, extraire des éléments à mener ou créer des résultats spécifiques tels que des e-mails de suivi.

Avantages et inconvénients de Tactiq

Avantages :

Pas de bot de réunion signifie pas de notifications gênantes pour les participants.

Fonctionne immédiatement sans intégration de Calendrier ni installation complexe.

Une approche légère qui ne nécessite pas de ressources système importantes.

Inconvénients :

Limité aux réunions sur navigateur — ne fonctionne pas avec les applications Zoom ou Teams sur ordinateur.

La qualité de la transcription dépend des capacités d'enregistrement audio de votre appareil.

Moins d'options d'automatisation que les concurrents basés sur des bots.

Tarifs Tactiq

Formule gratuite Pro : 12 $/utilisateur/mois Équipe : 20 $/utilisateur/mois Entreprise : 40 $/utilisateur/mois Grande entreprise : personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Tactiq. Taqtics facilite grandement la capture et le résumé des discussions Google Meet. Les transcriptions automatisées permettent de gagner du temps et fournissent un compte rendu clair des réunions, ce qui facilite le suivi et le contrôle des actions.

10. Whisper par OpenAI (idéal pour les développeurs et les utilisateurs soucieux de la confidentialité qui souhaitent une transcription locale)

Pour les organisations qui traitent des informations hautement sensibles, telles que des données de santé, des dossiers financiers ou des recherches exclusives, l'envoi d'enregistrements audio à un service cloud tiers pour transcription n'est tout simplement pas envisageable, quelles que soient les garanties de sécurité offertes. Cela pose un défi de taille, car cela semble exclure la quasi-totalité des solutions d'automatisation de transcription disponibles sur le marché.

Whisper by OpenAI est la solution idéale pour ces utilisateurs techniques soucieux de la confidentialité. Il ne s'agit pas d'une application aboutie, mais d'un modèle de reconnaissance vocale open source que vous pouvez exécuter entièrement sur votre propre matériel. Cela signifie que vos données audio restent sous votre contrôle, ce qui vous garantit le plus haut niveau de confidentialité et de sécurité possible.

La configuration de Whisper nécessite certaines connaissances techniques, mais vous bénéficierez en retour d'un système de transcription puissant et précis, sans frais récurrents. Le modèle prend en charge plusieurs langues et peut même traduire l'audio en anglais en une seule étape. Un écosystème d'outils tiers a également vu le jour afin de rendre Whisper plus accessible aux non-développeurs, offrant des interfaces conviviales qui exécutent le modèle localement sur votre machine.

Whisper par OpenAI Meilleures fonctionnalités

Open source et gratuit : le modèle est entièrement gratuit, sans frais à la minute ni frais d'abonnement.

Traitement local/sur site : effectuez la transcription entièrement sur votre propre matériel, en vous assurant que vos données audio ne quittent jamais votre infrastructure.

Assistance multilingue : formé à partir de données multilingues variées, Whisper gère la transcription et la traduction dans de nombreuses langues.

Whisper par OpenAI Avantages et inconvénients

Avantages :

Confidentialité totale des données grâce au traitement local

Aucun coût récurrent après l’installation initiale, quel que soit le volume de transcription.

Une communauté open source active qui améliore continuellement le modèle.

Inconvénients :

Nécessite des connaissances techniques pour la configuration et la maintenance.

Aucune fonctionnalité intégrée pour l'automatisation des réunions, les résumés ou les intégrations.

La vitesse de traitement dépend du matériel disponible.

Tarifs de Whisper by OpenAI

Open-source Whisper (local) : gratuit API de transcription OpenAI : 0,006 $/min

Whisper par OpenAI Évaluations et avis

GitHub : plus de 75 000 étoiles

Voici ce qu'un critique de G2 a à dire à propos de Whisper by OpenAI. Whisper se distingue par son interface conviviale, qui le rend remarquablement facile à naviguer. Son intégration transparente dans les systèmes existants est un jeu d'enfant. Le service client est remarquable et répond rapidement aux requêtes. Sa fréquence d'utilisation témoigne de sa fiabilité. Tout en offrant un ensemble complet de fonctionnalités, sa facilité d'intégration renforce son attrait général.

Choisissez l'alternative à Clipto IA la mieux adaptée à votre équipe.

Vous avez découvert dix outils différents et vous vous sentez peut-être un peu perdu. Pour choisir le bon outil, il ne suffit pas de comparer les listes de fonctionnalités, il faut également comprendre le flux de travail principal de votre équipe et identifier les principaux points de friction. Avez-vous du mal à prendre des notes en temps réel ou le problème se pose-t-il plutôt après la fin de la réunion ?

L'erreur la plus courante consiste à adopter une solution ponctuelle qui résout un problème, mais en crée un autre. Un excellent outil de transcription est inutile si ses résultats sont isolés du lieu de travail réel de votre équipe. Choisissez une solution qui établit directement une connexion entre les informations issues des réunions et le flux de travail de votre équipe, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

À mesure que la technologie de transcription IA devient monnaie courante, ce qui fait vraiment la différence, c'est la manière dont une plateforme utilise cette transcription pour rendre votre équipe plus intelligente et plus productive. Il s'agit de relier les informations à l'action. Pour les équipes prêtes à regrouper la transcription, la gestion de projet et les informations fournies par l'IA dans un espace de travail unifié, commencez gratuitement avec ClickUp pour rationaliser votre flux de travail.

Foire aux questions

Quel est le meilleur outil de transcription basé sur l'IA pour les équipes ?

Le meilleur outil dépend des besoins principaux de votre équipe. Choisissez un outil offrant une intégration approfondie à la gestion de projet pour optimiser l'efficacité du flux de travail, un outil permettant la collaboration en direct pour la prise de notes en temps réel, ou un outil doté d'une intelligence conversationnelle pour le coaching commercial.

Oui, de nombreux outils de transcription IA offrent des intégrations avec des plateformes de gestion de projet. Certains, comme ClickUp, disposent de fonctionnalités de transcription natives, tandis que d'autres, comme Fireflies. ai, exportent des notes et des tâches ClickUp vers d'autres outils de gestion de projet.

Quelle est la précision de la transcription IA par rapport à la transcription manuelle ?

La transcription IA est très précise pour les enregistrements audio clairs, mais peut rencontrer des difficultés avec le jargon technique ou les accents prononcés. Pour les contenus critiques tels que les procédures judiciaires, les services de transcription humaine offrent toujours une garantie de précision supérieure.

Existe-t-il un outil de transcription gratuit qui fonctionne pour les réunions d'affaires ?

Plusieurs outils proposent des formules gratuites adaptées aux réunions professionnelles. Certains offrent un enregistrement illimité avec des fonctionnalités de base, tandis que d'autres proposent un nombre limité de minutes de transcription gratuites par mois à des fins de test.