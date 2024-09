Explication des types et modèles de licences de logiciels

Les dépenses mondiales en logiciels d'entreprise s'élèvent à environ 913 milliards de dollars en 2023.

Aujourd'hui, la pile technologique d'une organisation moyenne comprend environ 300 outils. Cela représente 300 licences logicielles qui doivent être négociées, suivies et maintenues.

Il n'est donc pas étonnant que les entreprises du monde entier n'utilisent que la moitié des leurs licences logicielles - le reste n'est pas suivi ou est sous-utilisé.

L'optimisation de l'utilisation des licences logicielles peut permettre de réaliser d'importantes économies et contribuer également à l'amélioration de la qualité de vie maintenir la conformité avec les réglementations relatives aux licences.

Dans cet article, nous vous présentons les différents types de licences logicielles proposés par les éditeurs de logiciels et vous expliquons comment choisir le modèle de licence logicielle qui convient le mieux à votre entreprise. Nous vous montrerons également comment suivre et gérer efficacement toutes vos licences et éviter le gaspillage.

## Qu'est-ce qu'une licence logicielle ?

Une licence logicielle est un document juridique qui décrit les modalités d'utilisation, de distribution et de modification d'un logiciel. L'accord de licence logicielle décrit les conditions dans lesquelles vous pouvez accéder au logiciel, le copier, le modifier et le partager. Il s'agit d'un contrat entre vous et le développeur du logiciel.

Les différents types de licences logicielles précisent les droits et les restrictions de l'utilisateur de diverses manières, notamment si le logiciel peut être partagé, sur combien d'appareils il peut être installé et si les utilisateurs peuvent accéder au code source.

Les licences garantissent que vous utilisez les logiciels en toute légalité et dans le respect de toutes les règles et réglementations applicables. Elles précisent également souvent les conditions d'assistance et de mise à jour auxquelles vous avez droit.

En outre, les licences permettent aux développeurs de logiciels d'être rémunérés pour leur travail afin qu'ils puissent continuer à créer des logiciels nouveaux et innovants.

Types courants de licences logicielles

Voici les principaux types de licences logicielles utilisés aujourd'hui :

Licences propriétaires

Ces licences restreignent l'accès au code source et la manière dont le logiciel peut être utilisé.

Une licence propriétaire, également appelée licence de source fermée ou licence commerciale, accorde des droits limités à l'utilisateur. Seul le développeur ou une sélection de personnes a accès au code source.

Les clients peuvent utiliser le logiciel, mais ils ne peuvent pas le modifier, le distribuer ou le vendre sans permission explicite.

Les licences propriétaires sont souvent utilisées pour les logiciels commerciaux destinés à générer des revenus.

Par exemple: Les applications logicielles commerciales, telles que Microsoft Office et SAP

Licences open source

Les licences de logiciels libres sont des licences de logiciels qui accordent aux utilisateurs de larges droits d'accès, de modification, de distribution et même de vente du logiciel. Le code source du logiciel est accessible au public, ce qui permet à quiconque de l'examiner, de l'améliorer et de l'adapter.

Une licence de logiciel libre promeut la transparence et le compte rendu et offre aux utilisateurs un haut degré de flexibilité. Ce type de logiciel bénéficie souvent d'une large communauté de développeurs qui contribuent au développement et à l'amélioration du code du logiciel.

Par exemple: La licence publique générale GNU (GPL), la licence MIT et la licence Apache 2.0

Freeware et shareware

Les conditions d'utilisation des freewares et sharewares sont souvent interchangeables, mais il s'agit de deux modèles différents de licence de logiciel.

Un freeware est un logiciel proposé pour une utilisation gratuite. Bien qu'il soit gratuit, ses fonctions ou fonctionnalités peuvent être limitées. Il peut également y avoir des restrictions liées aux modifications et à la redistribution.

Par exemple: Firefox, VLC Media Player, et GIMP

Un shareware est un logiciel fourni gratuitement en version d'essai pour une période limitée ou avec des fonctionnalités limitées. La version complète est généralement payante pour débloquer toutes les fonctionnalités ou continuer à l'utiliser au-delà de la période d'essai.

**Par exemple : Adobe Photoshop et Microsoft Office

Licences du domaine public

Une licence de domaine public est un type de licence de logiciel qui plonge le logiciel dans le domaine public. Cela signifie que le logiciel est achevé et gratuit, permettant à quiconque de l'utiliser, de le modifier et de le distribuer sans aucune limite.

Les logiciels du domaine public peuvent encourager l'innovation et la créativité, car tout le monde peut contribuer à leur développement et à leur amélioration. Il n'y a aucune limite imposée par la loi sur le droit d'auteur à la manière dont le logiciel peut être utilisé ou commercialisé.

Exemple: SQLite

Modèles de licences logicielles populaires

Les licences de logiciels propriétaires peuvent être de différents types. Nous allons en présenter ici les principales catégories afin que vous puissiez décider de celle qui répond le mieux à vos besoins.

TL;DR : 6 types de licences de logiciels propriétaires résumés

Licence perpétuelle : Coût initial élevé mais stable pour une utilisation à long terme où il n'y a pas de besoin de mise à l'échelle Licence par abonnement : Flexible, régulièrement mis à jour et évolutif - idéal pour les environnements dynamiques et en croissance Licence basée sur l'utilisation : Rentable pour une utilisation variable, mais nécessite un suivi attentif pour éviter les coûts inattendus Licence basée sur l'utilisation : rentable pour une utilisation variable, mais nécessite un suivi attentif pour éviter les coûts inattendus : Économique jusqu'à ce que vous dépassiez les limites ; bon pour une utilisation généralement stable mais occasionnellement variable Licence pour appareil : Meilleur pour les environnements fixes avec du matériel dédié, facile à gérer mais peu flexible Licences simultanées : Idéal pour les équipes partageant l'accès, flexible dans la limite des utilisateurs, mais nécessite un suivi

Licence perpétuelle

Un modèle de licence perpétuelle est une méthode traditionnelle de licence de logiciel dans laquelle un client achète une licence pour utiliser le logiciel indéfiniment. Une fois la licence achetée, le client peut continuer à utiliser le logiciel aussi longtemps qu'il en a besoin, sans frais d'abonnement récurrents.

Les clients paient un frais initial unique pour acquérir la licence du logiciel, et il n'y a pas de frais d'abonnement ou de maintenance en cours

**Avantages des licences perpétuelles

Prévisibilité : Les clients peuvent forfaiter leurs coûts de logiciel à l'avance sans l'incertitude des frais d'abonnement récurrents ou des augmentations de prix

Les clients peuvent forfaiter leurs coûts de logiciel à l'avance sans l'incertitude des frais d'abonnement récurrents ou des augmentations de prix Propriété : Les licences perpétuelles peuvent donner un sentiment de propriété et de contrôle sur le logiciel

Les licences perpétuelles peuvent donner un sentiment de propriété et de contrôle sur le logiciel **Dans certains cas, la licence perpétuelle peut être plus rentable que d'autres modèles, en particulier pour les organisations qui utilisent le logiciel pendant de nombreuses années

Accès hors ligne : Les licences perpétuelles sont souvent assorties de la possibilité d'utiliser le logiciel sans accès permanent à Internet

Les licences perpétuelles sont souvent assorties de la possibilité d'utiliser le logiciel sans accès permanent à Internet Pas de dépendance à l'égard du fournisseur: Les utilisateurs sont moins dépendants du fournisseur après l'achat initial. Même si le fournisseur arrête le logiciel, l'utilisateur conserve le droit d'utiliser la version qu'il a achetée

Inconvénients des licences perpétuelles

**Pas de mises à jour automatiques : l'accès aux futures mises à jour ou aux nouvelles fonctionnalités peut nécessiter des frais supplémentaires

**Le prix d'achat initial d'une licence perpétuelle peut être élevé

Risque d'obsolescence : Au fur et à mesure que la technologie évolue, les licences perpétuelles peuvent devenir moins souhaitables si le logiciel devient obsolète ou difficile à maintenir

Au fur et à mesure que la technologie évolue, les licences perpétuelles peuvent devenir moins souhaitables si le logiciel devient obsolète ou difficile à maintenir Coûts de maintenance et d'assistance: L'assistance, la maintenance et les mises à jour peuvent ne pas être incluses dans une licence perpétuelle ou nécessiter l'achat d'un forfait de maintenance séparé

L'assistance, la maintenance et les mises à jour peuvent ne pas être incluses dans une licence perpétuelle ou nécessiter l'achat d'un forfait de maintenance séparé Risque financier initial: L'investissement initial élevé représente un risque financier si le logiciel ne répond pas aux besoins de l'organisation ou si les exigences de l'entreprise changent

Licences par abonnement

Les licences par abonnement, également connues sous le nom de Software as a Service (SaaS), sont un modèle de licence de logiciel très répandu dans lequel les clients paient des frais récurrents pour utiliser le logiciel pendant une période donnée.

Ces types de licences logicielles impliquent généralement un produit basé sur le cloud. Les clients paient un frais d'abonnement régulier, généralement mensuel ou annuel, et ne peuvent utiliser le logiciel que pendant la période d'abonnement.

Avantages des licences par abonnement

Frais initiaux moins élevés: Les coûts initiaux moins élevés par rapport aux licences perpétuelles les rendent plus accessibles aux petites entreprises et aux organisations disposant d'un capital limité

Les coûts initiaux moins élevés par rapport aux licences perpétuelles les rendent plus accessibles aux petites entreprises et aux organisations disposant d'un capital limité Flexibilité : Les clients peuvent facilement augmenter ou réduire leur utilisation en fonction de leurs besoins, car il n'y a pas de blocage au-delà de la durée de l'abonnement

Les clients peuvent facilement augmenter ou réduire leur utilisation en fonction de leurs besoins, car il n'y a pas de blocage au-delà de la durée de l'abonnement Mises à jour automatiques: Les modèles d'abonnement incluent souvent des mises à jour et des mises à niveau automatiques, ce qui vous évite d'être confronté à l'obsolescence

Les modèles d'abonnement incluent souvent des mises à jour et des mises à niveau automatiques, ce qui vous évite d'être confronté à l'obsolescence **Les solutions SaaS basées sur le cloud peuvent réduire la charge informatique des entreprises en éliminant le besoin d'installation et de maintenance des logiciels sur site

Accès plus facile aux logiciels avancés: Les licences d'abonnement permettent aux entreprises d'accéder plus facilement aux logiciels avancés ou de niveau entreprise et de se les offrir

Inconvénients des licences par abonnement

**Coûts récurrents : les clients doivent continuer à payer des frais d'abonnement pour conserver l'accès au logiciel

**Dépendance : les clients dépendent du fournisseur du logiciel pour l'assistance et la disponibilité

**Les frais d'abonnement peuvent augmenter au fil du temps, ce qui peut entraîner des coûts plus élevés que prévu pour les entreprises

Contrôle limité: Les clients peuvent avoir moins de contrôle sur la configuration et la personnalisation du logiciel

Les clients peuvent avoir moins de contrôle sur la configuration et la personnalisation du logiciel Propriété limitée: Contrairement aux licences perpétuelles, les licences par abonnement ne font pas de la propriété du logiciel un droit. Les organisations peuvent perdre l'accès à leurs données ou à leurs configurations si l'abonnement prend fin

Licence basée sur l'utilisation

La licence basée sur l'utilisation est un modèle de licence logicielle dans lequel les clients paient pour le logiciel en fonction de leur utilisation ou consommation réelle. Celle-ci peut être mesurée de différentes manières, comme le nombre d'utilisateurs, de transactions, le volume de données ou le temps de traitement.

Ce type de licence logicielle implique souvent un comptage ou un suivi de la consommation du client afin de calculer les frais avec précision. Le coût du logiciel peut augmenter ou diminuer en fonction des habitudes d'utilisation du client. En général, le crédit est acheté à l'avance et les unités sont déduites à chaque utilisation.

Les indicateurs d'utilisation courants comprennent le nombre d'utilisateurs, les transactions, le volume de données et les ressources informatiques utilisées.

Avantages des licences basées sur l'utilisation

**Les organisations ne paient que ce qu'elles utilisent, ce qui rend ce modèle particulièrement rentable pour celles dont les habitudes d'utilisation sont variables ou imprévisibles

Évolutivité : le coût du logiciel peut être augmenté ou réduit en fonction de l'évolution des besoins du client

Flexibilité: Les clients peuvent ajuster leurs habitudes d'utilisation pour contrôler les coûts

Les clients peuvent ajuster leurs habitudes d'utilisation pour contrôler les coûts **Les coûts initiaux sont généralement inférieurs à ceux des modèles de licence traditionnels

Tarification transparente: Les licences basées sur l'utilisation offrent souvent une visibilité claire sur la manière dont les coûts sont encourus, ce qui peut améliorer la planification financière et la gestion des ressources.

Inconvénients des licences basées sur l'utilisation

Complexité : Les licences basées sur l'utilisation peuvent être plus complexes à mettre en œuvre et à gérer que d'autres modèles. Les organisations doivent surveiller de près leur utilisation afin d'éviter des frais inattendus

Les licences basées sur l'utilisation peuvent être plus complexes à mettre en œuvre et à gérer que d'autres modèles. Les organisations doivent surveiller de près leur utilisation afin d'éviter des frais inattendus **Difficultés de mesure : il peut être difficile de mesurer précisément l'utilisation, en particulier pour les applications logicielles complexes

Risque de coûts élevés ou inattendus: Si les schémas d'utilisation fluctuent de manière significative, les clients peuvent être confrontés à des augmentations de coûts inattendues

Licences payantes pour le surdimensionnement

Le paiement au dépassement est un type de modèle de licence basé sur l'utilisation dans lequel les clients paient un frais de base pour un certain niveau d'utilisation et encourent ensuite des frais supplémentaires s'ils dépassent cette limite. Ce modèle est souvent utilisé en conjonction avec d'autres modèles de licence, tels que l'abonnement ou l'utilisation.

Avantages du modèle de licence avec paiement à l'usage

Prévisibilité: Les clients peuvent estimer leurs coûts avec plus de précision car ils connaissent le coût de base et peuvent estimer le dépassement potentiel

Les clients peuvent estimer leurs coûts avec plus de précision car ils connaissent le coût de base et peuvent estimer le dépassement potentiel Flexibilité : Les clients peuvent ajuster leurs habitudes d'utilisation afin d'éviter les frais de dépassement

Les clients peuvent ajuster leurs habitudes d'utilisation afin d'éviter les frais de dépassement Contrôle des coûts: Ce type de licence peut aider les clients à contrôler les coûts de leurs logiciels en fixant un paramètre d'utilisation

Ce type de licence peut aider les clients à contrôler les coûts de leurs logiciels en fixant un paramètre d'utilisation Pas d'interruption de service: Les utilisateurs ne subissent pas d'interruption de service s'ils dépassent leurs limites, puisqu'ils paient simplement pour l'utilisation supplémentaire

Les utilisateurs ne subissent pas d'interruption de service s'ils dépassent leurs limites, puisqu'ils paient simplement pour l'utilisation supplémentaire Facilité d'entrée: Les organisations peuvent commencer avec un forfait de base moins élevé et l'augmenter en fonction de leurs besoins

Inconvénients des licences avec paiement à l'usage

Coûts imprévisibles: Si les schémas d'utilisation fluctuent de manière significative, les clients peuvent être confrontés à des frais de dépassement inattendus

Si les schémas d'utilisation fluctuent de manière significative, les clients peuvent être confrontés à des frais de dépassement inattendus Complexité : Les licences payantes peuvent être plus complexes à budgétiser, à mettre en œuvre et à gérer que d'autres modèles

Les licences payantes peuvent être plus complexes à budgétiser, à mettre en œuvre et à gérer que d'autres modèles Risque de surconsommation des ressources: En l'absence d'une surveillance adéquate, les entreprises peuvent consommer par inadvertance plus de ressources que nécessaire, ce qui entraîne des frais de surconsommation plus élevés et une augmentation des coûts opérationnels

En l'absence d'une surveillance adéquate, les entreprises peuvent consommer par inadvertance plus de ressources que nécessaire, ce qui entraîne des frais de surconsommation plus élevés et une augmentation des coûts opérationnels Dépendance à l'égard de rapports d'utilisation précis: Toute divergence ou tout retard dans les rapports peut résulter en des coûts ou des litiges inattendus

Licences pour les appareils

Dans le cas des licences d'appareil, l'accord de licence de l'utilisateur final est lié à un appareil physique spécifique ou à une configuration matérielle. Cela signifie que le logiciel ne peut être utilisé que sur ce dispositif particulier ou dans les limites matérielles spécifiées.

La même licence ne peut généralement pas être transférée sur un autre appareil ou utilisée par plusieurs utilisateurs. Les licences d'appareils peuvent limiter la flexibilité du déploiement et de l'utilisation des logiciels.

On les trouve dans des cas d'utilisation spécifiques tels que les systèmes embarqués (logiciels intégrés dans des appareils tels que des imprimantes, des routeurs ou des contrôleurs industriels), certaines applications à utilisateur unique et les logiciels dépendant du matériel.

**Avantages des licences d'appareil

Simplicité et facilité de gestion: Les licences étant liées à des appareils spécifiques, il est plus facile d'en assurer le suivi et la conformité

Les licences étant liées à des appareils spécifiques, il est plus facile d'en assurer le suivi et la conformité Prévisibilité des coûts: Les entreprises peuvent facilement prévoir les coûts, car le nombre de licences requises correspond au nombre d'appareils

Les entreprises peuvent facilement prévoir les coûts, car le nombre de licences requises correspond au nombre d'appareils Sécurité: L'octroi de licences pour les appareils peut contribuer à la protection contre l'utilisation non autorisée de logiciels et le piratage

L'octroi de licences pour les appareils peut contribuer à la protection contre l'utilisation non autorisée de logiciels et le piratage **Compatibilité matérielle : elle permet de s'assurer que le logiciel est compatible avec le matériel prévu

Stabilité et cohérence : Les licences d'appareils comprennent souvent une option de licence perpétuelle, ce qui signifie que le logiciel peut être utilisé indéfiniment sur l'appareil. Cela fournit un environnement d'utilisation stable et cohérent sans frais récurrents

Inconvénients des licences d'utilisation d'appareils

Flexibilité limitée : Les licences d'utilisation peuvent limiter l'utilisation à un seul appareil, ce qui limite la flexibilité et augmente potentiellement les coûts

Les licences d'utilisation peuvent limiter l'utilisation à un seul appareil, ce qui limite la flexibilité et augmente potentiellement les coûts **Dépendance à l'égard du matériel : en cas de perte ou d'endommagement de l'appareil, le logiciel peut devenir inutilisable. En outre, la mise à niveau du matériel peut nécessiter l'achat de nouvelles licences logicielles

**Sous-utilisation : si un appareil sous licence est sous-utilisé, la licence peut ne pas être pleinement utilisée, ce qui entraîne des pertes d'efficacité

Difficultés liées au travail télétravail ou hors site: Si les employés ont besoin d'accéder aux logiciels à partir de différents emplacements, l'octroi de licences pour les appareils peut constituer un obstacle

Licences concurrentes

Les licences simultanées sont un modèle de licence logicielle qui permet à un nombre spécifique d'utilisateurs d'accéder au logiciel en même temps, plutôt que d'attribuer des licences à des utilisateurs individuels. Ce modèle est particulièrement utile dans les environnements où tous les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser le logiciel simultanément.

Par exemple, une entreprise dont le personnel travaille en équipe peut acheter un nombre spécifique de licences pour un logiciel de conception, sachant que tous les concepteurs n'auront pas accès au logiciel en même temps.

Une licence concurrente est parfois également appelée licence flottante

**Avantages des licences concurrentes

Rentabilité: Les licences concurrentes peuvent être rentables pour les organisations où tous les utilisateurs n'accèdent pas au logiciel en même temps

Les licences concurrentes peuvent être rentables pour les organisations où tous les utilisateurs n'accèdent pas au logiciel en même temps Flexibilité: Ce modèle est idéal pour les organisations dont les utilisateurs se trouvent dans des fuseaux horaires différents ou dont les horaires de travail varient, car les licences sont attribuées en fonction de l'utilisation réelle plutôt que du nombre d'utilisateurs

Ce modèle est idéal pour les organisations dont les utilisateurs se trouvent dans des fuseaux horaires différents ou dont les horaires de travail varient, car les licences sont attribuées en fonction de l'utilisation réelle plutôt que du nombre d'utilisateurs Optimisation de l'utilisation des ressources: Les entreprises peuvent s'assurer que les licences ne sont pas sous-utilisées. Lorsqu'un utilisateur a fini d'utiliser le logiciel, la licence peut être automatiquement mise à la disposition d'un autre utilisateur

Les entreprises peuvent s'assurer que les licences ne sont pas sous-utilisées. Lorsqu'un utilisateur a fini d'utiliser le logiciel, la licence peut être automatiquement mise à la disposition d'un autre utilisateur Évolutivité : les licences peuvent être ajoutées ou réduites en fonction des besoins

Facilité de gestion: La gestion des licences est simplifiée car il n'est pas nécessaire d'attribuer une licence à chaque utilisateur

**Inconvénients des licences simultanées

Contingence de licence: Il y a un risque qu'il n'y ait pas assez de licences disponibles en cas de besoin, ce qui peut entraîner des retards ou des temps d'arrêt

Il y a un risque qu'il n'y ait pas assez de licences disponibles en cas de besoin, ce qui peut entraîner des retards ou des temps d'arrêt Complexité du contrôle de l'utilisation : Les entreprises peuvent être amenées à contrôler étroitement l'utilisation des licences afin de s'assurer qu'elles disposent de suffisamment de licences pour répondre à la demande sans dépenser trop pour des licences inutiles

Les entreprises peuvent être amenées à contrôler étroitement l'utilisation des licences afin de s'assurer qu'elles disposent de suffisamment de licences pour répondre à la demande sans dépenser trop pour des licences inutiles **Si elles ne sont pas correctement gérées, les licences concurrentes peuvent entraîner une surutilisation, c'est-à-dire qu'un trop grand nombre d'utilisateurs tentent d'accéder au logiciel en même temps

Coûts initiaux plus élevés: Les coûts initiaux de paramétrage et d'achat des licences requises peuvent être plus élevés que ceux d'autres modèles de licence, en particulier s'il est difficile de prévoir des schémas d'utilisation précis

Les coûts initiaux de paramétrage et d'achat des licences requises peuvent être plus élevés que ceux d'autres modèles de licence, en particulier s'il est difficile de prévoir des schémas d'utilisation précis Dépendance à l'égard du serveur de licences: Les licences concurrentes nécessitent souvent un serveur de licences centralisé pour gérer la distribution des licences

Choisir la bonne licence logicielle pour votre Business

Lors de la sélection d'une licence logicielle, il est important d'évaluer plusieurs facteurs clés afin de s'assurer que la licence correspond aux besoins, au budget et aux objectifs à long terme de votre entreprise.

Voici les facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l'évaluation des différents types de licences logicielles :

Coût

Évaluez le coût initial de la licence , en précisant s'il s'agit d'un paiement unique (licence perpétuelle) ou récurrent (basé sur l'abonnement, l'utilisation, etc.).

, en précisant s'il s'agit d'un paiement unique (licence perpétuelle) ou récurrent (basé sur l'abonnement, l'utilisation, etc.). Calculez le coût total de propriété (CTP) , en incluant toutes les dépenses courantes telles que les frais de maintenance, les coûts d'assistance, les coûts de mise à niveau ou les frais de dépassement

, en incluant toutes les dépenses courantes telles que les frais de maintenance, les coûts d'assistance, les coûts de mise à niveau ou les frais de dépassement Tenez compte de la manière dont les coûts s'accumuleront au fil du temps. Par exemple, un modèle d'abonnement peut avoir des coûts initiaux moins élevés, mais pourrait devenir plus coûteux à long terme

Droits d'utilisation

Déterminez s'il existe des limites aux droits d'utilisation . Certaines licences peuvent restreindre l'utilisation à certains environnements (par exemple, sur site ou dans le cloud)

. Certaines licences peuvent restreindre l'utilisation à certains environnements (par exemple, sur site ou dans le cloud) Examinez la facilité avec laquelle vous pouvez moduler la licence à la hausse ou à la baisse en fonction de vos besoins, ajouter ou supprimer des utilisateurs, ou transférer la licence à d'autres appareils ou utilisateurs

en fonction de vos besoins, ajouter ou supprimer des utilisateurs, ou transférer la licence à d'autres appareils ou utilisateurs Déterminez si certaines fonctions nécessitent des licences ou des frais supplémentaires

Assistance et maintenance

Évaluez le niveau d'assistance fourni dans le cadre de la licence. À fait-elle l'objet d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou est-elle limitée ? Quels sont les délais de réponse et les canaux d'assistance disponibles (par exemple, téléphone, e-mail, discussion) ?

dans le cadre de la licence. À fait-elle l'objet d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou est-elle limitée ? Quels sont les délais de réponse et les canaux d'assistance disponibles (par exemple, téléphone, e-mail, discussion) ? Vérifiez si la licence inclut des mises à jour et mises à niveau régulières

Assurez-vous que la licence couvre les corrections de bugs critiques et les correctifs de sécurité

Conformité

Assurez-vous de comprendre et de pouvoir respecter les termes de la licence afin d'éviter tout problème juridique

afin d'éviter tout problème juridique Examinez si la licence et le logiciel répondent aux réglementations spécifiques à l'industrie (par exemple, GDPR, HIPAA) pertinentes pour votre organisation

Les clients peuvent utiliser les plus de 1000 intégrations existantes ou créer leurs propres intégrations avec ClickUp Integrations

Vendeur

Faites des recherches sur l'historique et la stabilité financière du fournisseur du logiciel . Un fournisseur stable est plus susceptible de fournir une assistance et des mises à jour fiables sur le long terme

. Un fournisseur stable est plus susceptible de fournir une assistance et des mises à jour fiables sur le long terme Recherchez des témoignages de clients, des critiques et des études de cas pour évaluer les expériences d'autres utilisateurs

Simplicité

Tenez compte de l'interface utilisateur du logiciel et de sa facilité d'utilisation . Un logiciel difficile à utiliser peut entraîner une baisse de la productivité et des coûts de formation plus élevés

. Un logiciel difficile à utiliser peut entraîner une baisse de la productivité et des coûts de formation plus élevés Évaluez la disponibilité des ressources de formation, y compris la documentation, les didacticiels et l'assistance client, afin que votre équipe puisse utiliser efficacement le logiciel

Longévité

Demandez-vous si le logiciel et le modèle de licence répondront à vos besoins à long terme . Évaluez la feuille de route du fournisseur et la fréquence des mises à jour du logiciel pour vous assurer qu'il ne deviendra pas obsolète

. Évaluez la feuille de route du fournisseur et la fréquence des mises à jour du logiciel pour vous assurer qu'il ne deviendra pas obsolète Examinez le potentiel du logiciel à adopter les technologies futures ou à évoluer avec les tendances du secteur, ce qui peut aider votre organisation à rester compétitive

Personnalisation et contrôle

Vérifiez si le logiciel permet une personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques . Certaines licences peuvent restreindre les possibilités de modification ou de configuration du logiciel

. Certaines licences peuvent restreindre les possibilités de modification ou de configuration du logiciel Déterminez également qui contrôle les données. Dans les modèles basés sur le cloud ou les abonnements, il est essentiel de savoir comment les données sont stockées, qui en est propriétaire et comment elles peuvent être consultées ou migrées si vous changez de fournisseur.

Pour sélectionner la bonne licence logicielle, il faut trouver un équilibre entre le coût, les droits d'utilisation et l'assistance, d'une part, et les besoins et objectifs de votre organisation, d'autre part. En évaluant soigneusement ces facteurs, vous pouvez choisir un contrat de licence logicielle qui non seulement répond à vos besoins actuels, mais qui positionne également votre organisation en vue d'une croissance et d'une adaptabilité futures.

Voici un tableau comparatif des principaux types de licences logicielles pour vous aider à les analyser plus rapidement :

comparaison rapide des six principaux types de licences logicielles | Type de licence | Coût | Droits d'utilisateur | Facilité d'utilisation | Flexibilité | Assistance | Meilleur pour | | ----------------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------- | ----------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------- | | Licence perpétuelle - Coût initial élevé - Utilisation illimitée de la version achetée - Simple une fois paramétrée - Limitée - Peut nécessiter des contrats de maintenance séparés - Utilisation à long terme avec des besoins stables - Licence perpétuelle - Coût initial élevé - Utilisation illimitée de la version achetée - Simple une fois paramétrée - Limitée - Peut nécessiter des contrats de maintenance séparés - Utilisation à long terme avec des besoins stables - Licence perpétuelle - Coût initial élevé - Utilisation illimitée de la version achetée - Utilisation illimitée de la version achetée - Utilisation illimitée avec des besoins stables | Licence d'abonnement - récurrente, coût initial moins élevé - accès continu, souvent avec mises à jour - simple - élevée - assistance et mises à jour incluses - entreprises ayant besoin d'un logiciel actualisé - coût d'abonnement élevé

| Licence basée sur l'utilisation Pay-for-Overage Licensing | Coût de base + frais de dépassement | Droits d'utilisation de base fixes ; payer plus pour les dépassements | Facile jusqu'à ce que des dépassements se produisent | Modéré | Assistance de base | Utilisation le plus souvent stable avec des pics occasionnels

| Licences par appareil - Par appareil, coût stable - Liées à des appareils spécifiques - Simple - Faible - Assistance de base - Environnements avec des postes de travail fixes - Assistance de base - Par appareil, coût stable - Liées à des appareils spécifiques - Simple - Faible - Assistance de base - Environnement avec des postes de travail fixes - Support de base - Assistance de base - Assistance de base

| Licences simultanées - Coût moyen à élevé, partage - Licences groupées partagées entre plusieurs utilisateurs - Nécessite une surveillance - Élevé - Assistance partagée - Équipes dont les besoins d'utilisation se chevauchent

Au fur et à mesure que les entreprises se développent et que leurs activités s'étendent, l'utilisation des applications logicielles augmente de façon exponentielle. Dans ce contexte, gérer efficacement les licences logicielles tout en optimisant les coûts peut s'avérer un véritable casse-tête.

ClickUp est une solution de suivi et de gestion des licences logicielles logiciel de gestion des tâches avec des outils robustes qui permettent aux organisations de gérer efficacement leurs licences logicielles, en garantissant la conformité tout en minimisant les dépassements de budget et en améliorant les pratiques d'archivage.

ClickUp peut simplifier la gestion de tous les types de licences logicielles

Gestion centralisée des licences

Les Teams peuvent créer un référentiel centralisé pour toutes les licences logicielles dans ClickUp. Vous pouvez également configurer des Dossiers individuels par équipe, type de logiciel ou toute autre préférence. Les Hiérarchie de ClickUp garantit que toutes vos informations sont sauvegardées de manière systématique.

Avec différents Affichage ClickUp (comme la Liste, le Tableau ou l'Échéancier), les équipes peuvent visualiser efficacement leurs processus de gestion des actifs logiciels. Il est ainsi facile de suivre les licences possédées, leurs coûts et leurs niveaux d'utilisation, ce qui aide les organisations à éviter les achats inutiles.

Paramétrer des automatisations personnalisées dans ClickUp pour les tâches répétitives

Déclencher des paramètres pour les dates de renouvellement des licences avec Automatisations ClickUp pour que vous ne manquiez jamais une échéance importante.

Catégorisation et suivi granulaires

Les utilisateurs peuvent paramétrer les éléments suivants Champs personnalisés pour classer les licences par type, coût, date d'expiration et fréquence d'utilisation. Cette approche structurée permet aux équipes d'identifier les licences sous-utilisées et d'optimiser les dépenses en conséquence.

Contrôler la progression des processus au sein de différentes équipes à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Créez des tableaux de bord Tableaux de bord dans ClickUp pour surveiller l'utilisation des licences et le statut de conformité en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité globale de la tenue des dossiers. Rappels ClickUp vous permet de programmer facilement des audits internes réguliers. Cette approche proactive garantit que votre organisation reste en conformité avec les conditions de licence et qu'elle est prête pour tout audit externe.

Documentation

ClickUp permet aux utilisateurs de créer une documentation détaillée relative aux licences logicielles, y compris les conditions d'utilisation, les dates de renouvellement et les dossiers de conformité. Créez vos documents en collaboration avec votre équipe grâce à des documents modifiables Documents ClickUp et les partager en un seul clic avec les parties prenantes concernées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Création de procédures opératoires normalisées dans ClickUp Docs pour tous les types de licences logicielles /$$img/

Créer des procédures opératoires normalisées dans ClickUp Docs pour tous les types de licences de logiciels et ajouter des sous-pages imbriquées, des tableaux et des options de style pour créer la structure parfaite

Grâce à la mise en forme de texte riche, aux tableaux et aux pages imbriquées, vous pouvez organiser tous vos documents dans un style structuré et facile à utiliser. Ainsi, toutes les informations requises sont facilement accessibles, sécurisées et organisées.

Bonus: Modèles gratuits pour créer et gérer vos contrats 🏆

Gérer efficacement tous les types de licences logicielles avec ClickUp

Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'une approche proactive de la gestion des licences logicielles, comprenant des systèmes de suivi centralisés, une tenue précise des dossiers et la formation des employés aux exigences de conformité.

En mettant en œuvre Gouvernance informatique les bonnes pratiques, vous pouvez atténuer les risques liés à la conformité des licences de logiciels et optimiser vos investissements en logiciels.

Moderne Logiciel de gestion des opérations informatiques clickUp, par exemple, peut vous aider à gérer et à suivre efficacement tous les types de licences logicielles en un seul endroit. Le logiciel tout-en-un permet la gestion des documents et la collaboration des équipes dans une plateforme centralisée et sécurisée pour supprimer la douleur de l'approvisionnement et de la gestion de l'informatique. Créez un compte ClickUp gratuit aujourd'hui.