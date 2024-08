Comment une gestion efficace des actifs informatiques peut-elle aider votre entreprise ?

Nous voulons tous que nos données informatiques soient organisées, mais c'est compliqué. La situation est encore plus délicate lorsqu'il s'agit de gérer des actifs informatiques tangibles.

Le suivi des actifs informatiques, tels que le matériel, les logiciels, les licences et autres ressources, peut s'avérer difficile en raison des mises à jour fréquentes, des changements de configuration et de la nécessité constante de s'assurer que les accords de licence sont respectés.

Aujourd'hui, nous présentons les avantages d'une stratégie efficace de gestion des actifs informatiques pour maintenir votre inventaire à jour. Il a toujours été difficile de gérer la dépréciation des actifs, la complexité des licences logicielles et le suivi du cycle de vie des appareils.

Entrons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce que la gestion des actifs informatiques ?

La gestion des actifs informatiques (ITAM) est le processus stratégique de supervision de l'ensemble du cycle de vie des actifs technologiques d'une organisation, de l'acquisition au déploiement et à l'utilisation en passant par la maintenance et la mise au rebut finale.

La gestion des actifs informatiques comprend des tâches telles que

L'inventaire du matériel, des logiciels et des données

Le suivi des licences et des contrats

Optimiser l'utilisation des actifs pour éviter le gaspillage

La mise au rebut en toute sécurité des actifs à la fin de leur durée de vie

ITAM et ITSM (IT Service Management) concernent les actifs informatiques et leur gestion, c'est pourquoi ils sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant, leurs approches et leurs objectifs diffèrent considérablement. Considérez-les comme deux chapitres différents d'un même livre.

Par instance, l'ITAM fonctionne comme l'architecte et le constructeur d'une maison, tandis que l'ITSM travaille comme le manager d'équipe ou l'équipe de maintenance.

L'ITAM veille à ce que les matériaux (actifs) appropriés soient choisis, achetés et construits (déployés) en vue d'une fonctionnalité et d'une rentabilité optimales. D'autre part, l'ITSM s'occupe principalement de la maintenance de la maison (des services) en bon état commande de travail , traite les problèmes opérationnels de manière invite, instructions (résolution des incidents), et améliore l'expérience de l'utilisateur (qualité du service).

Voici une décomposition simple pour vous aider à comprendre les nuances :

Avantages de la gestion des actifs informatiques

Laissez-nous vous montrer comment la mise en œuvre d'une gestion efficace des actifs informatiques (ITAM) débloque une myriade d'avantages pour votre équipe sur le plan financier et opérationnel :

1. Réduction des coûts

L'ITAM vous aide à hiérarchiser les investissements en fonction de l'utilisation des actifs et des besoins de l'entreprise. En optimisant l'affectation des ressources, vous vous assurez qu'elles sont dirigées vers des projets à forte valeur ajoutée.

En outre, Logiciel de gestion des actifs informatiques permet d'identifier et d'éliminer les actifs sous-utilisés ou redondants. Résultat : il réduit les renouvellements de licences et les achats de matériel inutiles.

Et puisque vous avez accès à des données précises sur les actifs, vous pouvez négocier de meilleurs contrats pour les licences de logiciels et les accords de maintenance avec les fournisseurs. La négociation vous permettra d'obtenir les meilleures offres tout en améliorant la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

2. Amélioration de la sécurité et de la conformité

Un rôle important du logiciel de gestion des actifs informatiques consiste à créer un inventaire détaillé de tous les actifs informatiques, y compris le matériel, les logiciels et les emplacements de stockage des données. De cette manière, vous identifiez, suivez et sécurisez les données sensibles. Vous minimisez également la vulnérabilité et éliminez les risques de non-conformité, évitant ainsi les amendes coûteuses et les répercussions juridiques.

En outre, l'outil ITAM vous permet de gérer de manière proactive les contrats et les renouvellements afin d'éviter les failles de sécurité et les interruptions de service. Le suivi continu permet de surveiller l'accès aux données, leur utilisation et les anomalies, ce qui permet de détecter rapidement les activités suspectes ou les tentatives d'accès non autorisé.

3. Efficacité et productivité accrues

Connaître l'emplacement et le statut de tous les actifs permet aux employés de trouver rapidement ce dont ils ont besoin, ce qui stimule la productivité. L'automatisation des tâches fastidieuses telles que le suivi de l'inventaire de tous les actifs et les mises à jour logicielles permet de libérer le personnel informatique pour des initiatives plus stratégiques.

L'ITAM améliore même votre processus de prise de décision. Utilisez des données fiables et actualisées pour prendre des décisions éclairées sur la gestion du cycle de vie des actifs, l'approvisionnement et l'affectation des ressources.

Processus ITAM

La gestion des actifs informatiques (ITAM) est un processus continu qui garantit que chaque aspect du cycle de vie des actifs de votre infrastructure informatique, du matériel et des logiciels aux données, est suivi, optimisé et sécurisé.

Voici une description détaillée, étape par étape, des processus de gestion des actifs informatiques d'un processus ITAM standard :

Étape 1 : Demande

L'utilisateur soumet une demande: Un utilisateur a besoin d'un nouvel ordinateur portable, d'une licence de logiciel ou d'un accès aux données. À faire par l'intermédiaire d'un système de billetterie, par e-mail ou en personne Validation de la demande: Le service informatique examine la demande, vérifie son urgence, sa légitimité et son adéquation avec le budget et les politiques Approbation/refus: Approuver ou refuser la demande sur la base de la validation. Si la demande est approuvée, elle passe à l'étape de réalisation

Étape 2 : Exécution

Identification du bien: En fonction de la demande, l'équipe informatique identifie le bien approprié - un modèle d'ordinateur portable spécifique, un type de licence logicielle ou un niveau d'accès aux données Approvisionnement ou mise à disposition: Ensuite, l'équipe construit, achète, loue ou met sous licence le bien. Le processus peut impliquer la communication avec le fournisseur, l'activation de la licence et l'installation de l'accès aux données Livraison et installation: L'équipe informatique installe le bien sur l'appareil ou le lieu de travail de l'utilisateur. Il peut s'agir d'une livraison physique, de l'installation d'un logiciel ou de la mise en place de paramètres de permission d'accès aux données

Étape 3 : Déploiement

**L'équipe configure le bien en fonction des besoins de l'utilisateur, notamment en paramétrant les applications, la migration des données et les paramètres de sécurité Formation et assistance de l'utilisateur: L'utilisateur reçoit une formation sur la manière d'utiliser le bien de manière efficace et sûre. Une assistance continue est également fournie pour résoudre les problèmes éventuels Documentation et archivage: Documenter et stocker tous les détails du déploiement, y compris les configurations, les supports de formation et les ressources d'assistance, pour référence ultérieure

Étape 4 : Surveillance

Suivi des performances des actifs: L'équipe informatique surveille les performances des actifs, y compris les taux d'utilisation, les mises à jour logicielles et les failles de sécurité Contrôles de conformité: Ils effectuent des inspections régulières pour s'assurer de l'utilisation correcte des licences, de la conformité de la sécurité des données et du respect des politiques internes Maintenance proactive: Sur la base des données de surveillance, l'équipe programme des tâches de maintenance préventive afin d'optimiser les performances des actifs et d'éviter les temps d'arrêt

Étape 5 : Service

Gestion des incidents: L'équipe informatique traite les problèmes ou les incidents liés à l'actif, tels que les pannes de logiciel, les failles de sécurité ou les problèmes d'accès aux données **Assistance : Les utilisateurs bénéficient d'une assistance permanente pour l'utilisation de l'actif par le biais d'un service d'assistance ou d'autres canaux d'assistance **L'équipe recueille les commentaires des utilisateurs sur les performances et la facilité d'utilisation de l'actif et les utilise pour améliorer les futurs processus ITAM

Étape 6 : Retraite

Évaluation de la fin de vie: Lorsque le bien arrive en fin de vie, l'équipe évalue ses conditions, la sécurité des données et l'impact sur l'environnement Mise hors service: L'équipe informatique met le bien hors service en toute sécurité, en procédant notamment à l'effacement des données, à la mise au rebut du matériel et à la résiliation de la licence Rapports et analyses sur la mise hors service: Documente les détails de la mise hors service et analyse le processus en vue d'améliorations futures

L'ensemble du processus n'est pas sorcier. Pourtant, il peut être difficile de rationaliser l'ensemble du flux de travail.

Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes pratiques pour mettre en place un processus et un flux de travail concrets et efficaces en matière de gestion des actifs informatiques.

Bonnes pratiques de gestion des actifs informatiques

La gestion des actifs de l'entreprise ne se limite pas à en assurer le suivi. Il s'agit également de réduire les coûts tout en intégrant des capacités d'automatisation et de libre-service dans le processus.

Suivez ces pratiques pour mettre en place un système efficace de gestion des actifs informatiques dans votre entreprise :

1. Automatiser l'ITAM pour plus d'efficacité

Utilisez des outils automatisés pour trouver et suivre l'ensemble du matériel, des logiciels et des données sur votre réseau. De même, automatisez les flux de travail pour l'approvisionnement de nouveaux actifs, y compris l'installation de logiciels, la configuration et l'installation de l'accès utilisateur.

Mettez en place des systèmes de suivi automatisés pour contrôler les performances des actifs, l'utilisation des licences et la conformité. Exploitez les données en temps réel pour générer des rapports et identifier les problèmes potentiels de manière proactive.

Grâce à des portails en libre-service, vous pouvez également permettre aux utilisateurs de demander des actifs et des services informatiques simples (comme la réinitialisation des mots de passe et le téléchargement de logiciels). Cela permet de libérer les ressources informatiques pour des tâches plus importantes.

2. Importance de la gestion des actifs informatiques en temps réel

Obtenez des informations immédiates sur votre paysage informatique grâce à des données en temps réel. Identifiez et traitez les problèmes potentiels tels que les failles de sécurité, les lacunes en matière de conformité des licences ou les actifs sous-utilisés avant qu'ils ne se transforment en problèmes importants.

Veillez à ce que vos utilisateurs aient accès aux dernières versions des logiciels et bénéficient d'une assistance technique immédiate en traitant les problèmes dès qu'ils surviennent.

3. Réduire les coûts de gestion des services informatiques

Suivez les taux d'évaluation et identifiez les actifs sous-utilisés. Envisagez la réutilisation, le partage ou la mise hors service des actifs inutiles afin de réduire les coûts de matériel et de logiciel.

En outre, automatisez la gestion des licences pour garantir la conformité et négociez des modèles de licence optimaux avec les fournisseurs. Évitez d'acheter des licences inutiles ou de dépasser les limites d'utilisation.

La surveillance proactive et la maintenance prédictive basées sur des données en temps réel vous aident à identifier les défaillances matérielles potentielles et à éviter les temps d'arrêt et les réparations coûteuses.

4. Améliorer les taux et les délais de résolution

Développez une base de connaissances complète et fournissez aux utilisateurs des outils de dépannage en libre-service.

Les utilisateurs pourront ainsi résoudre les problèmes courants de manière autonome, ce qui réduira la charge de travail de votre équipe. Mettre en œuvre des systèmes de billetterie automatisés et des flux de travail pour hiérarchiser, attribuer et suivre la résolution des incidents. Cela permet d'accélérer les temps de réponse et d'améliorer les taux de résolution.

Surveillez et analysez les interactions d'assistance des utilisateurs en temps réel. Identifier les tendances, les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer pour affiner votre opérations de service desk .

5. Maintenance de la conformité ITAM

Effectuer régulièrement des contrôles automatisés pour vérifier la conformité des licences logicielles, les atteintes à la sécurité des données et le respect des politiques internes.

Déployer un processus structuré de gestion des audits pour suivre les résultats de conformité, les actions correctives et la documentation d'audit.

La meilleure pratique consiste à informer les utilisateurs de leur rôle et de leurs responsabilités dans la maintenance de la conformité. Organisez des sessions en interne pour les former aux bonnes pratiques de sécurité et aux réglementations en matière de confidentialité des données.

6. Apprendre les modèles de libre-service des utilisateurs et gérer les niveaux de service des contrats

Utilisez les données des portails de libre-service pour comprendre quels actifs et services informatiques sont fréquemment demandés par les utilisateurs. Ensuite, hiérarchisez et améliorez les options de libre-service.

Contrôler les niveaux de service contractuels (SLA) en suivant les performances des services informatiques fournis par des prestataires externes. Veillez à ce qu'ils respectent leurs validations en matière de réponse, de résolution et de disponibilité des services. Si ce n'est pas le cas, resserrez votre emprise sur eux.

Enfin, maintenez des canaux de communication ouverts avec les utilisateurs et les fournisseurs. Répondez à leurs préoccupations de manière proactive et collaborez pour optimiser à la fois les options en libre-service et les services informatiques sous-traités.

Défis potentiels des pratiques ITAM

Si l'ITAM présente de nombreux avantages, elle doit également relever des défis. Voici quelques obstacles potentiels :

Gestion distribuée

Bien que l'inventaire de tous les biens informatiques acquis par l'entreprise soit une bonne pratique, l'organisation des données est également un défi, en particulier dans le cadre d'un travail avec des équipes dispersées.

Cette gestion distribuée avec des éléments épars rend difficile l'actualisation des données en temps réel. Il est même difficile de trouver les informations.

Les documents ClickUp permettent de noter et de stocker les informations sur les actifs informatiques de manière centralisée afin d'éviter de tels scénarios. Vous pouvez facilement partager le document avec votre Équipe, avec des permissions spécifiques basées sur les rôles pour savoir qui peut afficher, modifier ou accéder au document.

Difficultés liées à l'automatisation de l'ITAM

La mise en œuvre et la maintenance d'outils d'automatisation sophistiqués peuvent sembler trop coûteuses et trop complexes. Et parce que vous intégrez l'automatisation aux systèmes informatiques et aux bases de données existants, les choses risquent de se gâter.

En outre, l'automatisation nécessite des mesures de sécurité coûteuses pour empêcher les accès non autorisés ou les violations de données. De plus, à un moment donné, le fait de s'en remettre entièrement à l'automatisation pour gagner en efficacité nous pousse à négliger des problèmes plus nuancés ou les besoins des utilisateurs.

Flux de travail ITAM complexes

L'ITAM implique des flux de travail complexes pour collecter, stocker et mettre à jour régulièrement les données relatives aux actifs informatiques, ce qui laisse une marge de manœuvre pour les appareils et logiciels non gérés ou non comptabilisés.

L'utilisation de ces appareils peut rester invisible pour l'équipe de gestion des biens informatiques, ce qui engendre des risques de sécurité et des problèmes de conformité.

En outre, les données sont assez complexes à mettre à jour régulièrement. Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'aide ou hésiter à fournir des informations exactes. Ou même s'opposer au suivi pour des raisons de confidentialité.

Certains actifs, comme les appareils mobiles ou les ressources basées sur le cloud, peuvent être difficiles à suivre et à comptabiliser efficacement.

Augmentation des coûts de gestion des services informatiques

Il serait utile de disposer de prévisions précises des coûts informatiques et du retour sur investissement pour les initiatives de gestion et d'optimisation des actifs logiciels, mais cela finit par devenir complexe. Les processus existants et les contrats avec les fournisseurs pourraient également être révisés afin de réduire les coûts.

L'identification et la réaffectation des actifs sous-utilisés peuvent être frustrantes parce qu'elles demandent des efforts. Les actifs non identifiés ou obsolètes entraînent souvent des dépenses inattendues, en particulier lorsque des vulnérabilités en matière de sécurité ou des problèmes de conformité surviennent.

Difficulté à maintenir la conformité avec les réglementations

Il peut être difficile de se tenir au courant de l'évolution constante des réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Et la maintenance d'une documentation méticuleuse et de pistes d'audit pour la conformité demande du temps et des efforts à mettre en œuvre.

Qu'en est-il des erreurs humaines potentielles ? La non-conformité accidentelle due à des erreurs humaines ou à un manque de sensibilisation entraîne des amendes et des pénalités.

Découvrez ces conseils pour surmonter les obstacles et garantir une gestion efficace des actifs informatiques gestion des actifs numériques :

Approcher l'automatisation de manière progressive

Commencez modestement. Mettez en œuvre l'automatisation progressivement en vous concentrant sur les tâches répétitives comme un outil de gestion des actifs ou la gestion des licences logicielles. Choisissez des outils d'automatisation intuitifs et faciles à apprendre et à utiliser par l'équipe informatique.

Veillez à une intégration transparente avec les systèmes existants pour éviter les silos de données et maintenir la précision. Automatisation des tâches de routine mais conserver le contrôle humain pour les décisions complexes et la détection des anomalies.

Encourager la transparence des utilisateurs par la communication et l'éducation sur les risques de sécurité et les procédures de rapports. Exploiter les outils pour découvrir et mettre à jour automatiquement les informations sur les actifs à travers les systèmes et les emplacements.

Cela permet aux utilisateurs de disposer de portails sécurisés pour mettre à jour eux-mêmes les informations relatives à leurs appareils et à leurs logiciels. Envisagez des solutions d'étiquettes physiques ou numériques pour suivre avec précision les appareils mobiles et autres actifs maniables.

Gérer les coûts de gestion des services informatiques

Réalisez régulièrement des audits de coûts. Analysez vos schémas de dépenses actuels et identifiez les domaines d'optimisation, tels que les licences logicielles sous-utilisées ou le matériel redondant.

En outre, envisagez de développer des modèles de prévision robustes à l'aide de l'analyse de données pour prédire les coûts informatiques futurs et le retour sur investissement des initiatives d'optimisation potentielles.

Rester en phase avec les changements en matière de conformité réglementaire

Abonnez-vous aux mises à jour et assistez aux conférences ou ateliers pertinents pour vous tenir au courant de l'évolution des exigences en matière de conformité. Utilisez les bonnes solutions logicielles qui automatisent les contrôles de conformité, génèrent des rapports et rationalisent les processus d'audit.

Effectuez des évaluations régulières des risques pour identifier les lacunes et les vulnérabilités potentielles en matière de conformité afin de les traiter avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Établissez des partenariats avec des experts en sécurité et en conformité ou demandez des conseils professionnels et de l'aide à des consultants compétents en matière de sécurité informatique et de conformité.

Faites de ClickUp votre plateforme de gestion des actifs informatiques

Vous en avez assez de jongler avec des feuilles de calcul et des flux de travail chaotiques pour vos actifs informatiques ? ClickUp est votre centrale tout-en-un pour gérer et organiser facilement chaque facette du processus.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/clickup-itam-template.png Le modèle de gestion des actifs de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les actifs de votre entreprise.

https://app.clickup.com/signup?template=t-4395294&\_gl=1\*187h7zj\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Le Modèle ClickUp ITAM regroupe la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, des solutions simples de gestion des actifs et la gestion des connaissances. Notre modèle Modèle d'erreurs connues ITSM simplifie le suivi des erreurs connues dans vos systèmes. Découvrez tous nos Modèles informatiques dès que votre objectif change.

Personnalisez vos flux de travail dans le style que vous souhaitez pour chaque étape de l'ITAM, du déploiement et de la configuration à la maintenance et au retrait.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/ClickUp\_Hierarchie\_2021-1400x788.gif Hiérarchie ClickUp /$$$img/

La hiérarchie unique de ClickUp vous donne la flexibilité d'organiser des équipes de toutes tailles Hiérarchie ClickUp vous donne la flexibilité et le contrôle pour organiser tout, de petites équipes aux entreprises. Suivre les statuts, assigner des tâches et d'automatiser les actions de routine pour rationaliser les processus de gestion des actifs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-37.gif Tableau de bord ClickUp /$$img/

Suivez vos projets et la progression de votre équipe sur les tableaux de bord ClickUp Tableau de bord ClickUp fournit un panneau visuel personnalisable et des rapports pour vous tenir informé et proactif. Obtenez des informations instantanées sur l'utilisation des actifs, la conformité des licences et les échéanciers de maintenance.

Utilisation Tâches ClickUp pour forfaiter, organiser, collaborer et suivre les incidents tels que les pannes de serveur, les bugs logiciels et les défaillances matérielles. Vous pouvez également communiquer avec votre équipe informatique et les parties prenantes en discutant, en commentant et en partageant des fichiers. De plus, assurez la sécurité des données et un contrôle granulaire grâce à des permissions flexibles pour les différentes équipes et personnes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-341.png Détection de la collaboration ClickUp /$$img/

Mon travail en commun est gratuit grâce à ClickUp Collaboration Detection ClickUp Détection de la collaboration la fonctionnalité ClickUp Collaboration Detection permet à tous les membres de votre équipe d'être sur la même page. Elle permet de suivre les journaux d'accès et de maintenir une chaîne de responsabilité pour les actifs.

Dites adieu aux données dispersées sur les actifs, car les champs personnalisés de ClickUp vous permettent de dresser un inventaire complet des actifs matériels et logiciels et des données, y compris les dates d'achat, les licences et les emplacements.

Simplifiez le respect des réglementations grâce à des fonctionnalités dédiées au GDPR, à l'HIPAA et à d'autres cadres de conformité. Automatisez les audits et générez des rapports pour une conformité continue.

Que vous soyez une petite équipe ou une grande entreprise, ClickUp s'adapte à vos besoins.

Prêt à prendre le contrôle de vos actifs informatiques ?

FAQ communes

**1. Qu'est-ce que la gestion des actifs informatiques ?

La gestion des actifs informatiques est la supervision stratégique des actifs technologiques d'une organisation, de l'acquisition à la mise au rebut. Elle englobe le suivi, l'optimisation, la sécurité et la conformité du matériel, des logiciels et des données.

**2. Quel est le champ d'application de la gestion des actifs informatiques ?

La gestion des actifs informatiques couvre l'ensemble du parcours technologique d'une organisation, depuis l'acquisition des actifs matériels et logiciels jusqu'à l'optimisation de leur utilisation, la garantie de la sécurité et de la conformité, et leur mise au rebut de manière responsable. Il s'agit d'une approche globale visant à maximiser la valeur des investissements informatiques tout au long de leur cycle de vie.

**3. Quels sont les trois principaux résultats de la gestion des actifs informatiques ?

La gestion des actifs informatiques permet d'atteindre trois objets clés :