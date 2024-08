Les 10 meilleurs logiciels de bons de travail pour les demandes de maintenance en 2024

Une entreprise fonctionne grâce à l'échange de valeur. Lorsque vous créez de la valeur par le biais d'un produit ou d'un service, vos clients paient pour cela. Les commandes de travail en sont la représentation quotidienne.

Qu'il s'agisse de travaux demandés par les clients ou de travaux internes, de travaux préventifs ou correctifs, le traitement efficace des commandes de travail garantit le bon déroulement des cycles de l'entreprise.

Les logiciels de commande de travail vous aident à traiter facilement les commandes de travail sans les tâches manuelles qui entraînent souvent des erreurs, des redondances et des non-conformités. Vous risquez à tout moment de faire l'objet d'un audit. Vous devez donc vous assurer que vous disposez d'un registre Effacées de toutes les informations, que vous suivez les bons processus et que vous avez mis en place les garde-fous appropriés.

Le bon logiciel de commande de travail vous aidera à traiter et à suivre les commandes de travail entrantes et sortantes, améliorant ainsi la coordination de l'équipe et la gestion des actifs.

Nous avons dressé la liste des 10 meilleurs logiciels de commande de travail de 2024. Cette liste comprend diverses options, des fonctionnalités avancées aux conceptions conviviales, et vous aidera à trouver le match parfait pour les besoins de votre organisation.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de commande de travail ?

Lors de la sélection d'un logiciel de commande de travail, tenez compte des fonctionnalités qui rationalisent la gestion de la maintenance et améliorent l'efficacité opérationnelle. Voici les aspects essentiels à prendre en compte :

Interface conviviale: Le logiciel doit avoir des tableaux de bord simples et un flux de processus intuitif, ce qui vous permet de naviguer facilement

Le logiciel doit avoir des tableaux de bord simples et un flux de processus intuitif, ce qui vous permet de naviguer facilement Gestion complète de la maintenance: Recherchez des fonctionnalités telles que la programmation automatisée de la maintenance et les mises à jour du statut en temps réel, qui assistent le suivi détaillé des demandes de maintenance, de la programmation et de l'exécution

Recherchez des fonctionnalités telles que la programmation automatisée de la maintenance et les mises à jour du statut en temps réel, qui assistent le suivi détaillé des demandes de maintenance, de la programmation et de l'exécution Outils de communication en temps réel: Les canaux de communication tels que la messagerie in-app et les alertes de notification au sein du logiciel amélioreront la coordination entre les membres de l'équipe

Les canaux de communication tels que la messagerie in-app et les alertes de notification au sein du logiciel amélioreront la coordination entre les membres de l'équipe Accessibilité mobile: Les fonctionnalités adaptées aux mobiles, telles que les notifications push et la conception adaptée aux mobiles, permettent l'accès et les mises à jour à distance

Les fonctionnalités adaptées aux mobiles, telles que les notifications push et la conception adaptée aux mobiles, permettent l'accès et les mises à jour à distance Rapports et analyses: Les informations sur les activités de maintenance, telles que le suivi des temps d'arrêt et l'analyse des coûts, et leurs impacts sont essentiels à l'amélioration continue

Les informations sur les activités de maintenance, telles que le suivi des temps d'arrêt et l'analyse des coûts, et leurs impacts sont essentiels à l'amélioration continue Flux de travail personnalisables: Possibilité d'adapter le logiciel à vos processus opérationnels spécifiques, comme l'ajustement des règles de priorisation des tâches ou la personnalisation des formulaires de demande

Possibilité d'adapter le logiciel à vos processus opérationnels spécifiques, comme l'ajustement des règles de priorisation des tâches ou la personnalisation des formulaires de demande Évolutivité: S'assurer que le logiciel gère une charge de travail accrue et des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion d'emplacements multiples et la personnalisation avancée des rôles des utilisateurs

S'assurer que le logiciel gère une charge de travail accrue et des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion d'emplacements multiples et la personnalisation avancée des rôles des utilisateurs Rentabilité: Considérez la structure de prix pour vous assurer qu'elle s'aligne sur votre budget et qu'elle offre une valeur ajoutée

Les 10 meilleurs logiciels de commande de travail à utiliser en 2024

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de commande de travail. La conception de ces outils aide à rationaliser les processus et améliore la coordination des équipes, garantissant ainsi une gestion efficace de la maintenance.

1. ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un très populaire logiciel de gestion de projet . Il contient tout ce dont une organisation a besoin pour gérer des projets et aider les équipes de maintenance à collaborer.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins La fonctionnalité d'affichage des formulaires de ClickUp est idéale pour traiter les commandes de travail. Grâce à l'affichage à 360 degrés qu'elle offre, vous pouvez gérer les commandes de travail et recueillir des informations détaillées sans effort. Elle capture les réponses et achemine instantanément le travail à la bonne équipe au bon moment.

Créez des formulaires détaillés dans ClickUp 3.0 avec des capacités de glisser-déposer pour insérer des champs et ajouter une logique conditionnelle pour recueillir un meilleur retour d'information

La fonctionnalité d'affichage des formulaires permet de créer des formulaires personnalisés pour capturer des données ou des informations spécifiques et pertinentes nécessaires aux demandes de maintenance.

Les gestionnaires de maintenance peuvent personnaliser les formulaires avec des champs personnalisés pour catégoriser et organiser les types de données. Ils recueillent le retour d'information sur les services pour l'amélioration des commandes, les demandes d'entretien et les demandes de service.

L'affichage des formulaires se distingue par sa fonction de création automatique de tâches traçables à partir des réponses aux formulaires. Cela permet de traduire toutes les informations d'une demande de travail en tâches exploitables.

La vue automatisation cette fonctionnalité permet de gagner du temps de manière proactive tout en organisant l'ensemble des communications et des données au sein d'une plateforme unique.

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

ClickUp AI : Utilisez l'IA générative pour créer des tâches, rédiger des e-mails, résumer des notes et définir des rappels pour améliorer.. la gestion de projet client Gestion de projet agile*: Utiliser les fonctionnalités de la gestion de projet agile qui conviennent à une variété de projets

Utilisez l'IA générative pour créer des tâches, rédiger des e-mails, résumer des notes et définir des rappels pour améliorer.. la gestion de projet client Gestion de projet agile*: Utiliser les fonctionnalités de la gestion de projet agile qui conviennent à une variété de projets Documents : Bénéficiez du style Google Docs alimenté par l'IA pourdocument collaboratif la création et la gestion de documents

Bénéficiez du style Google Docs alimenté par l'IA pourdocument collaboratif la création et la gestion de documents Des affichages polyvalents : Accédez à plus de 15 façons de visualiser la progression du projet, y compris les vues Liste, Box, Calendrier, Tableau, Gantt, Carte mentale, Charge de travail et Activité

Accédez à plus de 15 façons de visualiser la progression du projet, y compris les vues Liste, Box, Calendrier, Tableau, Gantt, Carte mentale, Charge de travail et Activité Des options sans code : Des options de personnalisation étendues avec des champs personnalisés et des tableaux de bord pour s'adapter à différents flux de travail et modèles d'entreprise

Des options de personnalisation étendues avec des champs personnalisés et des tableaux de bord pour s'adapter à différents flux de travail et modèles d'entreprise Rapports en temps réel : Utilisez des capacités de rapports avancées avec des tableaux de bord personnalisés pour un aperçu complet des projets et des tâches

Utilisez des capacités de rapports avancées avec des tableaux de bord personnalisés pour un aperçu complet des projets et des tâches Collaboration : Participez à la collaboration et à la communication au sein de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que l'affichage de discussions, la modification de documents et l'intégration d'e-mails

Participez à la collaboration et à la communication au sein de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que l'affichage de discussions, la modification de documents et l'intégration d'e-mails Suivi du temps : Utilisez des fonctionnalités de suivi du temps flexibles, y compris des options pour marquer les heures facturables et ajuster le temps suivi

Utilisez des fonctionnalités de suivi du temps flexibles, y compris des options pour marquer les heures facturables et ajuster le temps suivi Application mobile :* Gérer les tâches et les projets en déplacement grâce à une application mobile complète : Gérez les tâches et les projets en déplacement grâce à une application mobile entièrement réactive

Limites de ClickUp

Le forfait Free offre une capacité de stockage limitée

Les forfaits supérieurs sont chers pour les petites entreprises

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. MaintainX

via MaintenirX MaintainX est un logiciel de commande de travail, de maintenance et de GMAO basé sur le web qui améliore l'achevé du flux de travail et la communication de l'équipe dans les tâches de maintenance.

Il est facilement accessible depuis les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, ce qui en fait une option pratique pour la fabrication, la gestion des installations et les industries hôtelières.

MaintainX meilleures fonctionnalités

Découvrez une interface utilisateur épurée pour une navigation facile

Gérez tout en déplacement grâce à une application mobile

Créez et gérez des commandes de travail avec des pièces jointes

Obtenez des procédures opératoires normalisées dynamiques qui s'adaptent aux entrées de l'utilisateur

Utiliser le chat intégré pour améliorer la communication au sein de l'équipe

Limites de MaintainX

Les fonctionnalités avancées telles que les intégrations de capteurs IoT ne sont disponibles que dans les forfaits Enterprise

Problèmes de compatibilité avec des systèmes ou appareils spécifiques

Prix de MaintainX

Basic : Free

: Free Essentiel: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Premium: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (500+ commentaires)

4.8/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

3. BlueFolder

via Dossier bleu BlueFolder est un logiciel complet de gestion de champs personnalisés connu pour sa facilité d'installation et de personnalisation.

Il optimise les opérations de maintenance des services grâce à des fonctionnalités conviviales, du suivi des commandes de travail à l'engagement des clients.

BlueFolder meilleures fonctionnalités

Suivi des commandes de travail du début à la fin, y compris les affectations et les journaux

Synchroniser l'équipe calendriers de travail et la répartition avec Outlook et Google Agenda

Gérer les actifs, suivre l'historique des services et joindre des pièces jointes

Assistance à l'exécution de plusieurs tâches par commande de travail

Paramétrage de tâches récurrentes pour les tâches récurrentes

Créer des clientsflux de travail pour l'approbation des clients sur smartphones et tablettes

Limites de BlueFolder

Courbe d'apprentissage potentielle pour les nouveaux utilisateurs

La compatibilité avec les systèmes existants ou les exigences spécifiques des entreprises varient

Prix de BlueFolder

Pro: À partir de 100 $/mois

À partir de 100 $/mois Pro Plus: À partir de 210 $/mois

À partir de 210 $/mois Enterprise: À partir de 440 $/mois

G2: 4.3/5 (25+ reviews)

4.3/5 (25+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

4. UpKeep

via Tableau de bord de l'entretien Le logiciel de commande de travail UpKeep offre une solution achevée pour la gestion des commandes de travail de maintenance. Il aide à organiser les calendriers de maintenance et simplifie l'optimisation du flux de travail l'amélioration de la productivité.

Le logiciel permet aux utilisateurs de gérer les commandes de travail directement depuis les smartphones et de faciliter le traitement des tâches sur place.

UpKeep meilleures fonctionnalités

Rationaliser la création, l'évaluation, la hiérarchisation et la mesure des commandes de travail de maintenance

Attribuer et filtrer les commandes de travail en fonction de critères tels que le technicien, l'emplacement et la priorité

Réduire les délais de résolution et automatiser la collecte de données et les rapports

Fonctionnalités adaptées aux mobiles pour gérer les commandes de travail en déplacement

Limites de UpKeep

Courbe d'apprentissage potentielle pour les nouveaux utilisateurs

La compatibilité avec les systèmes existants ou les besoins spécifiques des entreprises nécessite des efforts supplémentaires de personnalisation ou d'intégration

Prix d'UpKeep

Lite: 20$/mois pour la gestion des commandes de base

20$/mois pour la gestion des commandes de base Démarrage: 45 $/mois avec la gestion des stocks

45 $/mois avec la gestion des stocks Professionnel: 75$/mois avec analyses avancées

75$/mois avec analyses avancées Business +: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (800+ commentaires)

4.5/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1300+ avis)

5. Fracttal

via Fractal Fracttal One, le logiciel de gestion des commandes de travail de Fracttal, est une solution pour planifier, documenter, suivre et achever les tâches de maintenance et les commandes de travail.

C'est une solution mobile-first disponible sur les principaux systèmes d'exploitation comme Android et iOS. Il se distingue par son design réactif pour une gestion pratique des commandes de travail et un maximum de fonctionnalités utilisation des ressources .

Les meilleures fonctionnalités de Fracttal

Créer des forfaits de maintenance basés sur des emplacements spécifiques, en assignant des tâches et des actifs

Numérisation des processus de gestion pour un meilleur suivi des tâches et des commandes de travail

Assistance aux intégrations sécurisées avec d'autres logiciels

Permettre l'accessibilité mobile pour l'exploitation et la prise de décision à partir de n'importe quel appareil

Limites de Fracttal

Certains utilisateurs estiment que la méthode de calcul de la valeur moyenne estimée d'un compteur est inadéquate

Il manque une fonction de pause pour les tâches et ne fait pas connaître les raisons des pauses lorsqu'elles ont lieu

Prix de Fracttal

Communauté: Gratuit

Gratuit Démarrage: 229$/mois facturés annuellement ou 2,748$/an

229$/mois facturés annuellement ou 2,748$/an Forfait Pro: $539/mois facturé annuellement ou $6,468/an

$539/mois facturé annuellement ou $6,468/an Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (390+ commentaires)

4.6/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (850+ commentaires)

6. Connecteam

via Équipe de connexion Connecteam est un logiciel de gestion des employés et des commandes de travail qui rationalise la gestion du personnel. Il simplifie la planification, la communication et la croissance des employés.

Connecteam est connu pour ses outils axés sur les employés afin d'améliorer la productivité et l'engagement des équipes. Les fonctionnalités complètes de la plateforme assurent le bon déroulement des opérations quotidiennes et contribuent au développement de votre main-d'œuvre.

Meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créez des horaires, suivez les heures de travail et intégrez facilement les systèmes de paie

Créez des formulaires personnalisés et des checklists pour la gestion des tâches en temps réel et les rapports sur le terrain

Bénéficiez de nombreux outils pour connecter les employés, y compris des discussions sur le travail, des sondages et un gestionnaire d'évènements

Facilitez l'intégration, la formation et la reconnaissance des employés pour maintenir une main-d'œuvre motivée

Limites de Connecteam

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits de niveau supérieur

Il convient d'évaluer la compatibilité avec les systèmes existants ou les exigences spécifiques de l'entreprise

Prix de Connecteam

Small Business Forfait: Free

Free **Plan de base : 29 $/mois

Avancé: 49 $/mois

49 $/mois Expert: 99 $/mois

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

7. FMX

via FMX Le logiciel de commandes de travail de maintenance de FMX dote les techniciens des outils nécessaires pour des opérations efficaces sur le champ.

Le logiciel améliore la gestion des tâches, la gestion des contrats et la coordination, ce qui permet d'achever les travaux dans les délais impartis et d'assurer une communication efficace au sein de l'équipe. Sa capacité à s'intégrer à plusieurs systèmes logiciels tout en offrant des services d'intégration personnalisés en fait un logiciel de commande de travail digne d'intérêt.

FMX meilleures fonctionnalités

Créer et modifier des formulaires de demande pour capturer les détails essentiels

Achevé, le produit FMX est accessible sur les appareils mobiles

Rationaliser les processus de commande de travail grâce au routage automatique

Gérer et suivre efficacement les stocks

Joindre des codes-barres aux équipements pour faciliter l'accès aux informations grâce à l'étiquetage par code QR

Générer des rapports en temps réel pour avoir un aperçu des indicateurs de performance à l'aide de tableaux de bord de rapports

Limites du FMX

Retards occasionnels dans les champs déroulants

Les inspections ne font pas automatiquement l'objet de commandes de travail en cas d'échec

Prix de FMX

Prix personnalisés

G2: 4.8/5 (4+ reviews)

4.8/5 (4+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

8. ManagerPlus

via ManagerPlus Le logiciel de commande de travail ManagerPlus simplifie les processus du système informatisé de gestion de la maintenance grâce à une plateforme centralisée permettant de générer, d'attribuer, de suivre et de stocker les commandes de travail.

Il est connu pour inclure un accès basé sur le cloud, ce qui permet aux responsables de la maintenance, aux opérateurs et aux techniciens de récupérer des données essentielles à partir d'appareils connectés à l'aide d'applications mobiles.

Le logiciel présente également des fonctionnalités de gestion des stocks, suit les pièces nécessaires aux commandes de travail et optimise les programmes de maintenance.

ManagerPlus meilleures fonctionnalités

Forfait des travaux de maintenance critique et préventive pour éviter les pannes et suivre les coûts des commandes

Sécuriser et partager les connaissances en matière de maintenance avec des personnes personnalisées modèles de commande de travail personnalisés* Simplifier le système de gestion des commandes de travail des fournisseurs en automatisant et en centralisant les processus

Optimiser les actifs pour un meilleur retour sur investissement grâce à un accès aux données en temps réel basé sur le cloud

Limites de ManagerPlus

Certains utilisateurs trouvent que le logiciel est difficile à naviguer

Manque de flexibilité dans la création de rapports personnalisés pour obtenir des informations spécifiques

Absence de rapports sur les temps d'arrêt

Prix de ManagerPlus

Lightning Plus: 85 $/mois par utilisateur

85 $/mois par utilisateur Lightning Experience: 125 $/mois par utilisateur

G2: 3.4/5 (9+ reviews)

3.4/5 (9+ reviews) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

9. Wrike

via Wrike Wrike est un outil de gestion de projet SaaS (Software-as-a-Service) qui assiste les utilisateurs dans la gestion et le suivi des projets, des échéances, les horaires de travail et divers flux de travail.

Il se distingue par son approche verticale - un outil conçu pour des fonctions spécialisées offrant une expérience plus approfondie que ses concurrents.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Plus de 400 intégrations avec diverses applications

Affichez plusieurs vues, comme les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban

Utilisez des rapports avancés pour les forfaits Enterprise et Pinnacle

Utilisez des échéanciers flexibles pour suivre la progression des projets

Explorer les capacités de suivi des problèmes

Les limites de Wrike

Les fonctionnalités de sécurité avancées ne sont fournies que dans le forfait Enterprise

Plus cher queLes concurrents de Wrike Prix de Wrike

Free: Utilisateurs et projets illimités, 2GB de stockage

Utilisateurs et projets illimités, 2GB de stockage Teams: $9.80/mois par utilisateur pour les petites équipes

$9.80/mois par utilisateur pour les petites équipes Business: $24.80/mois par utilisateur pour des outils avancés

$24.80/mois par utilisateur pour des outils avancés Enterprise: Tarification personnalisée pour une sécurité et une évolutivité avancées

Tarification personnalisée pour une sécurité et une évolutivité avancées Pinnacle: Tarification personnalisée pour l'accès à des fonctionnalités achevées

G2: 4.2/5 (3500+ commentaires)

4.2/5 (3500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2500+ commentaires)

10. EZOfficeInventory

via EZOfficeInventory EZOfficeInventory est un logiciel basé sur le cloud à la pointe de la solution de gestion des commandes de travail, des actifs et de la maintenance, adapté aux entreprises de toutes tailles.

Il offre des fonctionnalités telles que le suivi des éléments à travers les emplacements, la numérisation des codes-barres via mobile, la gestion optimisée des niveaux de stock et la gestion complète des utilisateurs et des fournisseurs. Son suivi GPS est idéal pour surveiller l'emplacement des actifs.

EZOfficeInventory meilleures fonctionnalités

Suivez toutes vos licences en un seul emplacement

Accès multi-utilisateurs basé sur le cloud

Concevez et imprimez des étiquettes d'actifs, avec assistance pour les codes-barres, les codes QR et les étiquettes RFID

Limites d'EZOfficeInventory

Parois payantes sur certaines fonctionnalités clés

Application mobile défectueuse

Prix d'EZOfficeInventory

Essentiel: 35 $/mois

35 $/mois Avancé: 45 $/mois

45 $/mois Premium: $55/mois

$55/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (190+ commentaires)

4.4/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1400+ commentaires)

Your Path to Smarter Work Order and Maintenance Management (Votre chemin vers une gestion plus intelligente des commandes de travail et de la maintenance)

Vous avez vu le meilleur logiciel de commande de travail de 2024, et le bon outil peut transformer la façon dont vous gérez les demandes de maintenance. Il ne s'agit pas seulement de réparer les choses plus rapidement ; il s'agit d'une gestion intelligente, d'une communication claire et de garder une longueur d'avance.

Que vous soyez une petite équipe ou une grande opération, une solution ici s'adaptera comme un gant. Mais si vous voulez quelque chose qui ne se contente pas de faire l'affaire, mais qui apporte quelque chose de plus, inscrivez-vous à ClickUp et constatez par vous-même ! 🎉