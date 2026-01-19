Principales tendances de l'IA qui ont marqué l'année 2025 : bilan de l'année

En 2025, le monde a enfin cessé d'utiliser ChatGPT comme synonyme d'IA.

Au fur et à mesure que nous avons expérimenté toutes sortes d'outils d'IA, des rédacteurs IA et générateurs d'images aux applications d'IA pour la détection des fraudes financières et l'automobile, l'intelligence artificielle est progressivement devenue un pilier de notre vie (professionnelle).

Environ 78 % des entreprises dans le monde ont commencé à utiliser l'IA dans au moins un domaine de leur activité, du service client à l'analyse de données, contre 55 % il y a seulement quelques années.

Les entreprises qui ont utilisé l'IA dans leur travail ont obtenu des résultats concrets, notamment une accélération des processus et une amélioration de la qualité des tâches routinières. Grâce à des outils plus intelligents, beaucoup déclarent gagner au moins 40 à 60 minutes par jour.

Bien sûr, toutes les IA ne sont pas conçues de la même manière, et leur simple adoption ne suffit pas à garantir ces résultats. C'est pourquoi cet article présente les principales tendances en matière d'IA qui ont marqué l'année 2025, des systèmes qui agissent en votre nom aux méthodes utilisées par les équipes pour transformer des connaissances dispersées en informations exploitables.

Nous vous expliquerons également comment vous pouvez appliquer ces changements au travail de votre équipe dès maintenant.

Commençons par les changements les plus importants et les plus marquants.

1. IA agentique et IA générative

En 2025, le rythme des changements dans le domaine de l'IA a fait qu'elle a cessé d'être un simple assistant passif. Elle est devenue un collaborateur actif. Cela marque un changement fondamental, passant d'une IA qui se contente de répondre à des commandes à une IA qui accomplit activement des objectifs.

IA générative

L'IA générative est un type d'intelligence artificielle qui génère du contenu original. Cela inclut du texte, des images, du code et des résumés, tous basés sur les modèles qu'elle a appris à partir d'énormes quantités de données d'entraînement. Cette année, les grands modèles linguistiques (LLM) (qui alimentent les outils d'IA générative et les chatbots tels que ChatGPT, Claude et Gemini) ont considérablement amélioré leur capacité à comprendre le contexte, à générer un contenu plus précis et à traiter plusieurs types de données à la fois.

Les tendances de l'IA générative qui ont marqué l'année 2025

Parmi les principales avancées de l'IA générative cette année, on peut citer :

Génération multimodale : l'IA gère désormais le texte, les images et la vidéo dans des flux de travail unifiés, ce qui vous permet de générer un brief de projet et une image conceptuelle à partir de la même invite.

Résultats adaptés au contexte : les modèles comprennent l'historique de votre projet et les préférences de votre équipe, et adaptent leurs réponses à vos besoins spécifiques.

Collaboration en temps réel : les outils génératifs fonctionnent désormais en parallèle avec l'édition humaine, vous permettant ainsi qu'à votre IA de co-créer des documents de manière transparente.

Réduction des hallucinations : des techniques de référencement améliorées, telles que des techniques de référencement améliorées, telles que la génération augmentée par la récupération (RAG) , rendent les résultats de l'IA plus fiables et plus précis sur le plan factuel.

🧠 Anecdote : les plus grands succès de l'IA en 2025 sont venus d'équipes qui ont intégré l'IA directement dans leurs flux de travail quotidiens, plutôt que de la traiter comme un projet secondaire. Avec ClickUp Brain, l'IA la plus sensible au contexte au monde, intégrée directement dans ClickUp, vous bénéficiez d'une prise en charge des sorties textuelles et multimodales, directement dans votre espace de travail. Elle utilise le contexte de vos tâches et de vos documents pour adapter ses réponses, collabore avec les éditeurs humains et fonde ses réponses sur les données de l'espace de travail afin de réduire les hallucinations. Le résultat est une IA qui fonctionne sur tous les formats et tous les flux de travail, sans que les équipes aient à changer d'outil ou à répéter le contexte. Posez n'importe quelle question à ClickUp Brain, qui vous fournira des informations pertinentes en analysant les données existantes de votre espace de travail. Vous pouvez même la mentionner dans un commentaire de tâche en tapant @brain, comme vous le feriez avec un collègue, pour obtenir de l'aide dans votre travail.

IA agentique

L'IA agentique désigne les systèmes d'IA capables de planifier, d'exécuter des tâches en plusieurs étapes et de prendre des décisions de manière indépendante afin d'atteindre un objectif sans intervention humaine constante. Alors que l'IA générative crée du contenu à la demande, l'IA agentique prend des initiatives. Elle décompose vos objectifs en étapes plus petites et accomplit des workflows entiers de manière autonome.

Voici quelques caractéristiques de l'IA agentique :

Orientation vers les objectifs : elle comprend vos objectifs généraux et travaille à rebours pour créer un plan d'action concret.

Exécution en plusieurs étapes : elle permet de réaliser des workflows complexes, comme l'intégration d'un nouveau client, sans avoir besoin d'instructions étape par étape.

Intégration des outils : elle se connecte à d'autres systèmes pour recueillir des informations et prendre des mesures, par exemple en extrayant des données d'une feuille de calcul pour mettre à jour le tableau de bord d'un projet.

Autocorrection : elle peut identifier quand une étape de son plan échoue et ajuster son approche de manière autonome pour atteindre malgré tout l'objectif.

Les tendances de l'IA agentique qui ont dominé l'année 2025

En 2025, les start-ups en phase de démarrage et les grands acteurs technologiques ont poussé l'IA agentique vers une utilisation pratique :

cohorte Y Combinator du printemps 2025 comptait environ spécialisées dans les systèmes agentifs , soulignant la forte confiance des investisseurs dans les flux de travail autonomes. Ladu printemps 2025 comptait environ 70 start-ups , soulignant la forte confiance des investisseurs dans les flux de travail autonomes.

Startups spécialisées dans certains secteurs : des acteurs de niche dans les domaines de la santé, de la finance et de l'automatisation des services d'assistance (par exemple, Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal. ai) ont démontré une autonomie au niveau des agents dans tous les secteurs.

Innovation à grande échelle des plateformes : de grandes entreprises telles qu'AWS, Google, Microsoft et Salesforce ont intégré des fonctionnalités agentives dans leurs outils d'entreprise, allant de l'orchestration automatisée des flux de travail aux assistants contextuels.

Acquisitions de start-ups spécialisées dans l'IA : dans le monde des logiciels professionnels, cette tendance s'est traduite par des acquisitions visant à combler le fossé entre la planification et l'exécution. En décembre 2025, dans le monde des logiciels professionnels, cette tendance s'est traduite par des acquisitions visant à combler le fossé entre la planification et l'exécution. En décembre 2025, ClickUp a racheté la start-up d'IA Codegen . L'objectif était clair : accélérer le développement des super agents ClickUp . Ces agents sont conçus pour fonctionner comme des collègues humains. Ils peuvent créer des logiciels, faire avancer le travail et prendre des mesures en utilisant le contexte des tâches, des documents et des conversations des utilisateurs dans ClickUp, et pas seulement des invites isolées.

Créez des super agents dans ClickUp pour automatiser les tâches de bout en bout, sans écrire une seule ligne de code.

Les super agents ne se contentent pas d'automatiser. Ils comprennent, mémorisent et agissent en tenant compte du contexte.

Les super agents ne se contentent pas d'automatiser. Ils comprennent, mémorisent et agissent en tenant compte du contexte.

🧠 Anecdote amusante : les super agents de ClickUp possèdent plus de 500 compétences humaines ! Vous pouvez leur attribuer des tâches, les @mentionner dans un commentaire ou leur demander de mettre à jour les tâches et les résumés sans avoir à les diriger en permanence. Cela transforme la coordination répétitive en travail de fond, libérant ainsi votre équipe qui peut alors se concentrer sur des décisions à plus forte valeur ajoutée. Cela n'est possible que dans un espace de travail convergent où l'agent IA dispose d'un contexte complet, éliminant ainsi la fragmentation qui rend les outils IA autonomes moins efficaces. 🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

L'IA générative et l'IA agentique en un coup d'œil

Aspect IA générative IA agentique Rôle central Crée du contenu à la demande Prend des mesures pour atteindre un objectif Comment cela fonctionne Répond aux invites Planifie et exécute les étapes de manière autonome Niveau d'initiative Réactive Proactif Résultats types Texte, images, code, résumés Workflows terminés et mises à jour des tâches Implication humaine Nécessaire pour chaque invite Principalement nécessaire pour l'orientation ou la supervision Idéal pour Rédaction, brainstorming, synthèse Coordination, automatisation, suivi

2. L'IA dans la robotique, les soins de santé et les véhicules intelligents

Cette année, l'IA s'est incarnée, dépassant le cadre des logiciels pour entrer dans le monde physique. Les robots ont commencé à accepter des instructions verbales. Les appareils portables ont commencé à fournir des données en temps réel pour aider à la prise de décisions en matière de soins. Les voitures ont pris davantage de décisions de manière autonome.

À mesure que l'IA devenait physique, les problèmes les plus difficiles sont passés de « Le modèle peut-il faire cela ? » à « Les équipes peuvent-elles gérer tout ce qui l'entoure ? ». En conséquence, nous avons également vu apparaître de plus en plus d'outils de gestion de projet basés sur l'IA pour les équipes des secteurs de la santé, de la technologie et de l'automobile.

🤖 Robotique et automatisation

Les usines et les entrepôts sont devenus beaucoup plus intelligents cette année avec l'essor des robots humanoïdes et des robots collaboratifs (cobots) travaillant aux côtés des équipes humaines :

Au Japon, Seven-Eleven s'est associé à Telexistence pour développer des robots humanoïdes destinés à pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le commerce de détail et la logistique.

le secteur industriel, des entreprises telles qu'Accenture et Schaeffler ont commencé à tester Dans, des entreprises telles qu'Accenture et Schaeffler ont commencé à tester des flottes de robots humanoïdes polyvalents dans des usines numériques jumelles, laissant entrevoir des projets pilotes dans lesquels les robots aideraient à l'inspection, au déplacement et aux tâches routinières dans les usines et les entrepôts.

Grâce à la convergence de l'IA générative et de la robotique, vous pouvez désormais contrôler des machines complexes à l'aide de commandes simples en langage naturel.

Une avancée majeure dans la recherche en robotique en 2025 a été l'essor des modèles Vision-Language-Action (VLA), tels que Helix et Gemini Robotics. Ces modèles combinent la perception visuelle et la compréhension du langage, permettant aux robots d'interpréter des instructions en langage naturel et d'agir en conséquence avec des mouvements coordonnés.

💡 Conseil de pro : pour les équipes opérationnelles et produit qui gèrent ces initiatives matérielles et logicielles, la coordination entre l'ingénierie, la fabrication et la logistique peut être un véritable cauchemar. Les délais non respectés et les malentendus entraînent des retards coûteux. Gérez des projets complexes du début à la fin à l'aide de ClickUp. Suivez les spécifications matérielles, gérez les approbations par étapes et résumez la documentation technique dense pour les parties prenantes non techniques avec ClickUp for Product Teams! Collaborez sur des initiatives d'IA avec ClickUp pour les équipes produit.

⌚️ Santé et appareils portables

Dans le domaine de la santé, l'IA a accéléré tous les processus, de la découverte de médicaments aux plans de traitement personnalisés. Les appareils portables et les dispositifs de surveillance ont commencé à générer des flux continus de données sur les patients, tandis que les modèles d'IA ont permis de signaler les risques, de suggérer des traitements ou d'accélérer les processus de recherche. L'objectif n'était pas de remplacer les cliniciens, mais de faciliter la prise de décisions plus efficaces et plus rapides.

Les appareils portables intelligents sont désormais associés à des algorithmes avancés pour la détection précoce des maladies . Des chercheurs ont démontré que les modèles d'IA entraînés à partir de données issues d'appareils portables (comme les ECG de l'Apple Watch) peuvent dépister des troubles cardiaques structurels avec une grande précision.

Les fabricants d'appareils portables ont lancé des dispositifs tels que la bague intelligente Evie , équipée d'un chatbot IA formé à partir de plus de 100 000 sources de revues médicales. Son objectif est de fournir des conseils de santé fondés sur des données évaluées par des pairs plutôt que sur des résultats génériques.

💡 Conseil de pro : les équipes chargées des technologies de santé doivent trouver un équilibre difficile : elles doivent innover rapidement tout en respectant des réglementations strictes telles que la loi HIPAA. Les outils de projet traditionnels manquent souvent de la sécurité et de la flexibilité requises pour ce travail sensible. Conservez une trace claire des accès et gérez vos projets en toute sécurité grâce aux contrôles d'autorisation et aux pistes d'audit avancés de ClickUp. Obtenez la documentation nécessaire pour vous conformer aux normes grâce aux journaux d'audit de ClickUp, qui fournissent des données détaillées sur les événements et suivent tout, des connexions des utilisateurs aux modifications apportées aux champs personnalisés.

Véhicules autonomes

Les véhicules autonomes et semi-autonomes ont continué à s'améliorer en 2025, en particulier dans des environnements contrôlés tels que les autoroutes et les zones pilotes urbaines.

Waymo, filiale d'Alphabet , a continué à dominer le marché des robotaxis, augmentant sa flotte à environ 2 500 véhicules et effectuant chaque semaine des centaines de milliers de trajets payants dans des villes telles que San Francisco, Phoenix et Los Angeles. À la fin de l'année, elle avait effectué plus de , a continué à dominer le marché des robotaxis, augmentant sa flotte à environ 2 500 véhicules et effectuant chaque semaine des centaines de milliers de trajets payants dans des villes telles que San Francisco, Phoenix et Los Angeles. À la fin de l'année, elle avait effectué plus de 14 millions de trajets , soit plus du triple de son total de 2024.

Des acteurs plus modestes comme Zoox et Avride ont également étendu leurs services dans certaines villes, ce qui montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire Waymo, mais d'une évolution plus large vers des réseaux de transport autonome.

Tesla a lancé son service Robotaxi à Austin, au Texas, testant des trajets entièrement sans conducteur sur les routes publiques.

En coulisses, ces systèmes s'appuient sur plusieurs couches d'IA qui fonctionnent ensemble. Ils analysent le monde, prédisent les comportements, planifient les actions et exécutent les décisions en temps réel.

3. L'essor des données non structurées

🧠 Anecdote : on estime que 90 % des données mondiales ont été générées au cours des deux dernières années seulement. Rien qu'en 2025, le monde devrait avoir généré 181 zettaoctets de données. Un zettaoctet = 1 000 exaoctets, un milliard de téraoctets ou un trillion de gigaoctets !

On peut affirmer sans risque que la plupart des entreprises en 2025 ne manquaient pas de données. En fait, elles en étaient submergées. Le problème était de savoir où se trouvaient ces données. La grande majorité des informations d'entreprise étaient dispersées dans des documents, des e-mails, des fils de discussion, des notes de réunion et des enregistrements. Elles n'étaient pas classées en rangées et colonnes bien ordonnées. Et elles n'étaient pas toutes au même endroit.

Cela est devenu un véritable problème lorsque les équipes ont essayé d'utiliser l'IA au travail. Les outils d'IA peuvent générer des réponses rapidement, mais sans accès à ces informations désordonnées et non structurées, ces réponses manquent souvent de contexte ou de précision. Vous pouvez obtenir une réponse, mais pas la bonne.

Dans le même temps, les équipes ont commencé à investir dans des technologies permettant d'exploiter ce type de données. Les outils permettant la recherche sémantique et la récupération basée sur le sens ont connu la croissance la plus rapide parmi les technologies d'infrastructure IA. L'objectif est passé du stockage des informations à leur recherche et leur utilisation lorsque cela est nécessaire. En 2025, l'IA a enfin rendu toutes ces informations consultables et exploitables à grande échelle.

Les technologies qui ont rendu cela possible comprennent :

Bases de données vectorielles : ces bases de données spécialisées stockent les informations sous forme de représentations mathématiques, ce qui permet d'effectuer des recherches basées sur le sens et le contexte, et pas seulement sur des mots-clés. Ce marché devrait atteindre ces bases de données spécialisées stockent les informations sous forme de représentations mathématiques, ce qui permet d'effectuer des recherches basées sur le sens et le contexte, et pas seulement sur des mots-clés. Ce marché devrait atteindre 7,34 milliards de dollars d'ici 2030

Modèles d'intégration : ils convertissent votre texte, vos images et vos fichiers audio en vecteurs consultables que la base de données peut comprendre.

Graphiques de connaissances: ils cartographient les relations entre différents concepts et entités, aidant l'IA à comprendre comment votre travail s'articule. ils cartographient les relations entre différents concepts et entités, aidant l'IA à comprendre comment votre travail s'articule.

Génération augmentée par la récupération (RAG) : cette technique combine la recherche et la génération par IA pour fournir des réponses précises et fondées sur vos documents réels.

Le problème de la prolifération du travail

Cette tendance a mis en évidence un problème plus important : la prolifération du travail. Les connaissances étaient dispersées dans un trop grand nombre d'outils déconnectés, ce qui rendait difficile pour les personnes et l'IA d'avoir une vue d'ensemble.

C'est pourquoi de nombreuses équipes ont commencé à s'orienter vers des plateformes de travail plus convergentes et alimentées par l'IA, telles que ClickUp. Il s'agit de lieux où les tâches, les documents, les chats et les fichiers cohabitent et peuvent être recherchés ensemble. Lorsque les informations sont connectées, l'IA devient plus utile, les réponses sont plus fiables et les équipes passent moins de temps à rechercher et plus de temps à travailler.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre espace de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, conversations et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

💡 Conseil de pro : vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, où que ce soit, grâce à la recherche IA Enterprise de ClickUp. Unifiez la recherche dans tout votre contenu ClickUp, y compris les documents, commentaires, tâches et chats ClickUp, et récupérez même les résultats d'applications connectées telles que Figma et GitHub. Trouvez tout ce que vous cherchez dans votre espace de travail grâce à Enterprise Search.

4. Données synthétiques

Les données synthétiques sont des informations générées artificiellement qui imitent les modèles des données du monde réel sans contenir aucune information sensible ou privée. Il s'agit d'une solution puissante pour former des modèles d'IA lorsque les données réelles sont rares ou protégées par des réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD.

En 2025, la qualité des données synthétiques s'est considérablement améliorée, ce qui a conduit à une adoption plus large dans des cas d'utilisation critiques, allant de la génération de scénarios extrêmes pour les véhicules autonomes à l'enrichissement des ensembles de données d'imagerie médicale sans compromettre la confidentialité des patients.

Les signaux du marché reflètent également cette évolution. En 2025, le marché mondial des données synthétiques était évalué à environ 486 millions de dollars , avec une forte croissance prévue dans les années à venir.

5. Matériel et infrastructure IA

Les incroyables progrès de l'IA en 2025 ont été stimulés par une révolution matérielle.

Le marché des puces IA, notamment les GPU, les NPU et les puces personnalisées, a connu une croissance rapide, avec des estimations l'évaluant à environ 203 milliards de dollars en 2025 , alors que la demande en matière de charges de travail IA a explosé.

NVIDIA a présenté de nouvelles architectures GPU conçues pour accélérer à la fois l'entraînement des modèles et l'inférence dans les centres de données. Dans le même temps, AMD a lancé des systèmes d'IA à l'échelle du rack, conçus pour offrir une bande passante mémoire plus élevée et faciliter la mise à l'échelle dans les déploiements à grande échelle.

Les fournisseurs de services cloud ont également joué un rôle important.

Lors de la conférence re:Invent 2025, AWS a annoncé de nouvelles puces et de nouveaux outils personnalisés pour aider les entreprises à exécuter plus efficacement des modèles d'IA de grande envergure.

Tsavorite Scalable Intelligence a annoncé plus de 100 millions de dollars de précommandes pour des puces IA flexibles conçues pour prendre en charge un large éventail de charges de travail.

Ensemble, ces avancées ont rendu les modèles d'IA plus grands et plus rapides plus abordables et plus pratiques, alimentant tout, des systèmes autonomes aux analyses quotidiennes des entreprises.

6. Gouvernance, éthique et réglementation de l'IA

À mesure que l'IA devenait plus puissante, le besoin de gouvernance et de réglementation de l'IA est devenu urgent. Cette année a vu la mise en œuvre de cadres importants tels que la loi européenne sur l'IA ( dont les dispositions entreront en vigueur en février 2025 ) et l'émergence de nouvelles règles aux États-Unis, tous axés sur le développement et le déploiement responsables de l'IA.

Les principaux domaines de la gouvernance de l'IA comprennent :

Classification des risques : catégorisation des systèmes d'IA en fonction de leur niveau de dangerosité potentiel.

Exigences en matière de transparence : documenter la manière dont les systèmes d'IA prennent leurs décisions.

Audit des biais: tester activement les résultats de l'IA pour s'assurer qu'ils ne produisent pas de résultats injustes ou discriminatoires. tester activement les résultats de l'IA pour s'assurer qu'ils ne produisent pas de résultats injustes ou discriminatoires.

Supervision humaine: maintenir un niveau approprié de contrôle humain sur les décisions importantes liées à l'IA. maintenir un niveau approprié de contrôle humain sur les décisions importantes liées à l'IA.

Pour les équipes qui déploient l'IA, ce nouveau paysage crée des défis importants. Vous êtes désormais confrontés à des exigences de conformité croissantes et à une responsabilité peu claire. Qui est responsable lorsqu'une IA commet une erreur ? Comment documenter le processus décisionnel d'une IA pour les auditeurs ?

💡 Conseil de pro : créez vos workflows de gouvernance IA directement dans ClickUp pour rationaliser la conformité et la gestion des risques. Créez un inventaire centralisé de tous les systèmes IA, suivez les tâches de conformité, gérez les évaluations des risques et conservez une piste d'audit complète, le tout dans ClickUp. Assurez-vous que seul le personnel autorisé peut accéder aux modèles ou données IA sensibles grâce aux contrôles d'autorisation de ClickUp. Bénéficiez d'une transparence totale sur les informations auxquelles votre IA accède, car ClickUp Brain traite vos données dans votre espace de travail sécurisé.

7. IA et cybersécurité

En matière de cybersécurité, l'IA s'est avérée être une arme à double tranchant en 2025. D'un côté, elle a renforcé les défenses grâce à une détection plus rapide des menaces et à une réponse automatisée aux incidents. De l'autre, elle a donné aux attaquants de nouveaux moyens d'amplifier les dégâts.

Les e-mails de phishing générés par l'IA sont devenus plus difficiles à repérer.

Les deepfakes sont devenus plus convaincants

Les attaques qui nécessitaient auparavant plusieurs jours de préparation peuvent désormais être lancées en quelques minutes.

Bien sûr, les organisations ont réagi. Une étude sectorielle réalisée en 2025 a révélé que 68 % des entreprises avaient investi dans des protections basées sur l'IA, telles que des systèmes automatisés de détection et de réponse au phishing, afin de contrer ces menaces.

💡 Conseil de pro : offrez des conditions équitables à votre équipe chargée des opérations de sécurité grâce à ClickUp. Gérez l'ensemble de votre workflow de réponse aux incidents en un seul endroit et déclenchez instantanément des plans d'action lorsque vous détectez une menace à l'aide des automatisations ClickUp. Suivez les indicateurs clés de menace en temps réel et aidez les analystes à résumer rapidement les rapports d'incident et les flux de renseignements sur les menaces grâce aux tableaux de bord ClickUp et à ClickUp Brain. Utilisez des automatisations prédéfinies ou personnalisez-les avec ClickUp Automations.

Comment tirer parti des tendances de l'IA dans votre flux de travail

La plupart des équipes savent que l'IA est importante. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir comment l'intégrer dans votre travail sans perdre de temps et d'argent en cours de route. Adopter l'IA sans plan conduit souvent à la confusion, à une surcharge d'outils et à des résultats décevants.

La clé d'une transformation réussie grâce à l'IA est de commencer modestement et de créer une dynamique. Au lieu d'essayer de tout faire, concentrez-vous sur des cas d'utilisation à fort impact et à faible risque qui apportent une valeur immédiate. Regroupez votre travail sur un nombre réduit de plateformes plus connectées afin de donner à votre IA le contexte dont elle a besoin pour être vraiment utile.

Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui :

Auditez votre pile d'outils : identifiez les outils déconnectés qui créent des silos d'informations.

Consolidez le contexte : transférez votre travail vers une plateforme unique et convergente où votre IA peut avoir une vue d'ensemble.

Commencez par les résumés : l'utilisation de l'IA pour résumer de longs documents ou des transcriptions de réunions est un point de départ peu risqué et très utile.

Documenter l'utilisation de l'IA : tenez un journal simple indiquant où et comment votre équipe utilise l'IA afin de vous préparer aux futurs besoins en matière de gouvernance.

Ces étapes aident les équipes à renforcer leur confiance dans l'IA tout en évitant toute complexité inutile.

Pourquoi l'expansion de l'IA est devenue un problème en 2025

À mesure que l'adoption de l'IA s'accélérait, de nombreuses entreprises ont préféré élargir leur champ d'action plutôt que d'approfondir leurs connaissances. De nouveaux outils ont été ajoutés rapidement, souvent sans stratégie ni responsabilité claires. Il en a résulté une prolifération de l'IA: un ensemble croissant d'outils, de modèles et de plateformes d'IA disparates répartis entre les différentes équipes.

Au début, cela semblait innovant. Avec le temps, c'est devenu épuisant.

Une enquête ClickUp menée en 2025 auprès de plus de 1 000 travailleurs du savoir a révélé que, bien que les entreprises aient investi dans des dizaines d'outils d'IA, la plupart des employés n'en utilisaient régulièrement qu'un à quatre. Près de la moitié des équipes ont abandonné les outils d'IA qu'elles avaient adoptés au cours de l'année écoulée. De nombreux répondants ont déclaré qu'ils se sentiraient indifférents, voire soulagés, si plusieurs outils étaient supprimés.

La conclusion était claire : plus d'IA ne signifiait pas automatiquement un meilleur travail.

Le passage de l'expansion effrénée de l'IA à sa consolidation

Ces expériences ont poussé les équipes à repenser leur approche. Au lieu d'accumuler davantage d'outils, de nombreuses organisations ont commencé à consolider l'IA dans des plateformes où le travail est déjà effectué. L'IA contextuelle est devenue la référence.

Ce changement a marqué une évolution vers des espaces de travail IA convergents: des environnements où les tâches, les documents, les conversations et les données coexistent, et où l'IA est directement intégrée aux flux de travail quotidiens plutôt que superposée.

Et ClickUp incarne ce changement.

Au lieu de proposer l'IA comme un module complémentaire autonome, elle l'intègre directement dans l'espace de travail où les équipes planifient, collaborent et exécutent leurs tâches.

Défi Approche traditionnelle Espace de travail IA convergent (ClickUp) Génération de contenu Outil d'écriture IA séparé ClickUp Brain génère du contenu en contexte Notes de réunion Application de transcription autonome AI Notetaker crée automatiquement des tâches Recherche de connaissances Recherches à l'aide de plusieurs outils IA d'entreprise Recherche dans tous les travaux Automatisation des tâches Configuration manuelle entre les outils Automatisation du langage naturel + super agents en un seul endroit

Avec ClickUp, les équipes peuvent accéder à la fois à l'IA générative et à l'IA agentive en un seul endroit.

ClickUp Brain génère du contenu, résume le travail et répond aux questions, tandis que Super Agents automatise les actions dans toutes les tâches et tous les projets.

Hiérarchisez les tâches à accomplir depuis votre espace de travail à l'aide des réponses contextuelles de ClickUp Brain.

La recherche IA d'entreprise fait remonter les informations issues de documents, tâches, commentaires et outils intégrés tels que Google Drive et Figma, tandis que des contrôles de niveau entreprise garantissent la sécurité et la gouvernance.

Cette approche est fondamentalement différente de la combinaison de plusieurs outils d'IA distincts. Elle donne à l'IA le contexte dont elle a besoin pour être véritablement utile et réduit le nombre de systèmes à gérer par les équipes.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un système de productivité complet alimenté par l'IA en un seul endroit, avec des fonctionnalités telles que l'AI Notetaker pour les réunions, ClickUp Talk to Text pour les commandes vocales et l'accès à plusieurs modèles linguistiques de grande envergure, y compris les derniers modèles de Claude, Gemini et ChatGPT.

Utilisez plusieurs LLM à partir d'une seule interface dans ClickUp.

Ce que cela signifie pour l'avenir du travail

L'avenir du travail ne consiste pas à remplacer les humains par l'IA. Il s'agit d'augmenter les capacités humaines et d'automatiser les tâches fastidieuses qui entravent l'innovation.

Les équipes qui adoptent des espaces de travail IA convergents, où les humains et les agents IA collaborent dans un contexte complet, dépasseront largement celles qui jonglent encore avec une douzaine d'outils déconnectés.

C'est ainsi que les équipes surmontent la prolifération du travail, la prolifération du contexte et la prolifération de l'IA, et commencent à tirer une réelle valeur de l'IA.

Essayez ClickUp gratuitement pour en faire l'expérience par vous-même.

Foire aux questions (FAQ)

L'IA générative crée de nouveaux contenus, tels que du texte ou des images, lorsque vous le lui demandez, tandis que l'IA agentique peut planifier et exécuter de manière autonome des tâches en plusieurs étapes afin d'atteindre un objectif par elle-même.

Pour les chefs de projet, les tendances les plus marquantes sont l'IA agentique pour automatiser les tâches de coordination, la recherche de données non structurées pour trouver rapidement des informations et les outils de gouvernance de l'IA pour garantir une utilisation responsable.

Vous pouvez commencer par utiliser les fonctionnalités d'IA déjà intégrées aux outils que vous utilisez quotidiennement, comme ClickUp Brain. Concentrez-vous sur les fonctionnalités gratuites ou incluses pour des tâches telles que la synthèse de documents avant d'investir dans des outils d'IA spécialisés et autonomes.

À l'avenir, attendez-vous à voir l'IA agentique devenir encore plus performante, à ce que davantage de traitements IA soient effectués sur des appareils périphériques plutôt que dans le cloud, et à ce que de nouveaux cadres réglementaires continuent de se mettre en place.